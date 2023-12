Prasówka 23.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda utalentowany wnuk Daniela Olbrychskiego - zdjęcia. Antek Olbrychski to mistrz świata w szermierce historycznej”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda utalentowany wnuk Daniela Olbrychskiego - zdjęcia. Antek Olbrychski to mistrz świata w szermierce historycznej Daniel Olbrychski, który w tym roku obchodzi 60-lecie pracy zawodowej, ma troje dorosłych dzieci z różnych związków. Doczekał się też wnuków. W ostatnim czasie nie kryje dumy z wnuka Antka, syna Rafała. Jak wygląda i w czym się spełnia Antoni Olbrychski, wnuk Daniela Olbrychskiego - zobacz niżej i w naszej galerii.

📢 Te znaki zodiaku będą miały finansowe kłopoty w 2024 roku. Mamy horoskop finansowy Horoskop finansowy na 2024 roku powie nam co nas czeka w sprawach pieniędzy w nowym roku. Finanse to ważna kwestia w naszym życiu, dlatego tak bardzo nas interesują. Zobaczcie co gwiazdy przewidują dla znaków zodiaku na kolejny rok. To wydarzy się w finansach w 2024 roku. Sprawdźcie horoskop finansowy dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Emilia Dankwa na odważnych zdjęciach. Zosia z serialu "Rodzinka.pl" ma już 18 lat! Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Oto wyliczenia świadczeń po zmianie rządu Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto. Te stawki będą obowiązywały od marca 2024. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy.

📢 Tradycyjny stół na Boże Narodzenie - elementy, zdjęcia. To powinno się znaleźć na wigilijnym stole Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z rodzinną atmosferą, pierwszą gwiazdką, choinką, ciepłym światłem lampek i ze stołem uginającym się pod ciężarem świątecznych smakołyków. Uszykowanie wigilijnego stołu to jeden z najważniejszych etapów przedświątecznych przygotowań. Jakie elementy według tradycji powinny znaleźć się na świątecznym stole? Zobacz, czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole. 📢 Objawy zakrzepicy żył - lista. To uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę Organizm wysyła pewne znaki ostrzegawcze, które są sygnałem, że coś może być nie tak. Okazuje się, że wygląd nóg i stóp może wiele powiedzieć na temat kondycji organizmu. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę - zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Należy samodzielnie usunąć je z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Google Play regularnie wycofuje aplikacje, które zostały zgłoszone jako niebezpieczne próbujące wyłudzić nasze dane czy atakujące nas natarczywymi reklamami. Sprawdzamy, które aplikacje zostały wycofane ze Sklepu Play i dla własnego bezpieczeństwa lepiej usunąć z telefonu. 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Te osoby bez kolejki wyjadą do sanatorium z NFZ. Mamy listę uprawnionych kuracjuszy Obecnie na wyjazd do sanatorium trzeba czekać w naszym regionie 8 miesięcy. Coraz więcej osób może jednak korzystać z leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością. 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX. 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu.

📢 Osoby o tych imionach kradną energię i odbierają radość. To są energetyczne wampiry - uważaj na nich Wielu z nas miało okazję nieświadomie zetknąć się z tzw. "wampirem energetycznym". Nawet po niedługiej interakcji czy rozmowie czujemy się, jakbyśmy przebiegli maraton. Jesteśmy otumanieni, zmęczeni, smutni, boli nas głowa. Okazuje się, że osoby o pewnych imionach mogą mieć skłonności do odbierania energii i radości innym ludziom. Oto lista osób, które mogą być wampirami energetycznymi. 📢 Emerytury dla seniorów od marca 2024 - takie mają być podwyżki. Mamy nową tabelę wyliczeń po waloryzacji Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Osoby z tymi dolegliwościami nie powinny jeść karpia. Oni powinni odpuścić jedzenie tej ryby w święta Karp to tradycyjna potrawa wigilijna, która jest na każdym stole w czasie świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się jednak, że niektórzy muszą uważać na spożywanie tej ryby. Jeśli cierpimy na różne dolegliwości, to zaleca się unikanie jedzenia karpia. Zobacz, kto musi uważać ze spożywaniem karpia w czasie świąt. 📢 Babciowe 2024 z programu Aktywna Mama: kto otrzyma świadczenie i pieniądze z ZUS? Babciowe wsparcie w wysokości 1500 zł zostało ogłoszone przez premiera Donalda Tuska podczas swojego wystąpienia, a jego realizacja planowana jest od nowego roku. Przewiduje się, że świadczenie to trafi do każdej matki oraz każdej rodziny, której potrzebna jest opieka nad małym dzieckiem, w ramach nowego programu rządowego o nazwie "Aktywna Mama".

📢 Tak dziś wygląda syn Moniki Richardson i Jamiego Malcolma. Jest modelem, aktorem i muzykiem Monika Richardson i Jamie Malcolm byli małżeństwem przez 11 lat. W 2001 roku na świecie pojawił się ich syn Tomasz. Chłopiec dorastał na oczach kamer. Dziś jest już dorosłym mężczyzną i prowadzi bardzo aktywny tryb życia - uczy się na pilota, jest modelem, aktorem, stawia też kroki w świecie muzycznym. Oto jak wygląda. 📢 Mamy wyliczenia brutto i netto styczniowych emerytur. Od marca nawet o 400 złotych wyższe Emerytury w styczniu 2024. Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Zobacz, jakie są stawki świadczeń. Przygotowaliśmy specjalne wyliczenia. 📢 Pieniądze PRL - zdjęcia, ceny. Stare banknoty i monety zyskują dziś na wartości Po wojnie wyemitowano wiele w Polsce banknotów i monet, które dziś są przedmiotem zainteresowania numizmatyków i miłośników historii. Kolekcjonowanie takich starych pieniędzy to dla niektórych fascynujące hobby. Niektóre egzemplarze po latach mogą być sporo warte. Zobacz, które banknoty i monety są poszukiwane przez kolekcjonerów i na jakich można się wzbogacić.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Małpia ospa - takie są pierwsze objawy małpiej ospy. Pojawił się nowy groźny szczep mpox Pierwszy przypadek małpiej ospy w Europie potwierdzono w maju 2022 roku, miesiąc później - w czerwcu - małpia ospa pojawiła się w Polsce. Małpia ospa to groźna choroba. Może być nawet śmiertelna. Teraz lekarze stwierdzają kolejne zachorowania na całym świecie. Wywoływane są przez nowy szczep małpiej ospy - mpox. Mpox jest bardziej zjadliwy i ma większą śmiertelność, niż zwykły wirus. Zobacz, jakie są pierwsze objawy małpiej ospy.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Tyle zwrotu z podatku dostaniesz w 2024 roku. Oto ile pieniędzy można dostać Zwrot z podatku należy się osobom, które płaciły podatki i mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Dzięki temu przy rocznym rozliczeniu podatków możemy dostać nawet kilka tysięcy zwrotu z urzędu skarbowego. Sprawdźcie, ile pieniędzy będziecie mogli dostać i jak z nich skorzystać. To warto wiedzieć przed sezonem podatkowym.

📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Najładniejsze wieńce świąteczne na drzwi lub stół. Zobacz najpiękniejsze dekoracje na Boże Narodzenie 2023 z kwiaciarni Wieniec to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Te na Boże Narodzenie mogą mieć formę wiszącą idealną nad kominek i na drzwi oraz stojącą, która pięknie ozdabia stół lub komodę. Zobacz w galerii najpiękniejsze wieńce świąteczne wykonane przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę. 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon Nowy rok jest jak nowy rozdział. Dobrze jest rozpocząć 2024 od dużego zastrzyku gotówki, nowego auta czy sprzętu RTV. Wróżka Roma uważa, że w przypadku niektórych znaków zodiaku taki scenariusz jest możliwy. Oto lista znaków zodiaku, które będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon! 📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii z kotem - lista Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii.

📢 Dodatkowe emerytury dla seniorów po wyborach. Takie są plany na 13. i 14. emeryturę w kolejnych latach Trzynasta i czternasta emerytura mają być wypłacane jeszcze co najmniej przez dwa lata - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Po tym czasie eksperci mają się nad nimi zastanowić.

📢 Mamy horoskop na długi świąteczny weekend 22-26 grudnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy świąteczny weekend - 22-26 grudnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 "1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670". 📢 Te domowe rośliny są trujące dla kotów. Nie trzymaj ich w domu, jeśli masz kota Kot to jedno z najpopularniejszych zwierząt domowych. Koty są ciekawskie i wszędobylskie. Koty często podgryzają różne rośliny, by w ten sposób oczyścić układ pokarmowy z kulek sierści, którą połknęły myjąc się. Najlepiej jeśli jest to trawa przeznaczona dla kotów, gdyż rośliny, które mamy w domach, mogą być dla kotów trujące. Zobacz, jakich roślin twój kot nie może jeść, gdyż mogą mu bardzo zaszkodzić.

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Te trzy znaki zodiaku mogą się wzbogacić jeszcze w grudniu - nowy horoskop. Wróżka Azalia przepowiada Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają większe szczęście, niż inni i jeszcze w grudniu mogą się wzbogacić o niezłą sumkę! Wróżka Azalia odczytuje zapisane w gwiazdach tajemnice i przepowiada, kto ma szansę na pieniądze. Zobacz, czy i ty możesz liczyć na dodatkową kasę.

📢 Te popularne kosmetyki zostały teraz wycofane ze sprzedaży. To produkty z Rossmanna, Hebe, Douglas i innych drogerii Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce popularnych kosmetyków znanej firmy Sylveco. To polskie kosmetyki naturalne dostępne zarówno stacjonarnie w znanych drogeriach i aptekach, jak i online. Konsumenci mogą je oddać i otrzymać zwrot kosztów. Powodem wycofania kosmetyków jest stwierdzenie nieprawidłowości. Czytaj więcej! 📢 Dom Agnieszki Kaczorowskiej. Tak wygląda przystrojony na święta dom gwiazdy serialu Klan Agnieszka Kaczorowska - Pela jest już przygotowana na Święta Bożego Narodzenia. - Bardzo lubimy ten przedświąteczny czas. Co roku w grudniu wpadam w szał dekorowania domu - wyznała w programie "Pytanie na śniadanie" Agnieszka Kaczorowska - Pela. Zobaczcie, jak pięknie wygląda jej mieszkanie. Mamy zdjęcia!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS - Biedronka, Lidl i inne. Te produkty zostały wycofane ze sklepów Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzili kolejne kontrole. Ich wyniki zostały opublikowane. Zobacz, które produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Mamy listę wycofanych towarów. 📢 Tak na przestrzeni lat zmieniła się Grażyna Torbicka. Przez lata była gwiazdą TVP Grażyna Torbicka to jedna z większych postaci w polskich mediach. Znają ją zarówno starsi, jak i ci często dużo młodsi. Przez lata swojej kariery zdołała sobie wypracować prawdziwy status gwiazdy. Jak na przestrzeni lat zmieniała się dziennikarka?

📢 Oto Edyta Zając na odważnych zdjęciach. "Tak wygląda definicja piękna" - zobaczcie! Edyta Zając to polska modelka i finalista Miss Polonia 2014, była żona piłkarza Jakuba Rzeźniczka, a aktualnie partnerka Michała Mikołajczaka, aktora znanego z serialu "Na Wspólnej". To niezwykle piękna kobieta, która odważnie prezentuje swoje wdzięki. Zobaczcie, jakie zdjęcia udało nam się znaleźć!

📢 Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023. Aura Nails to jeden z najpiękniejszych trendów na paznokciach Oto modne paznokcie na święta Bożego Narodzenia i na Sylwestra 2023. Aura Nails, czyli paznokcie na podstawie naszej aury, to jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Aura Nails - paznokcie, które odzwierciedlają naszą energię i aurę, którą wytwarzamy - to efekt zniewalający, magiczny, wręcz hipnotyzujący! Sprawdź, jak się prezentują Aura Nails i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023 - zobacz pomysły stylistek paznokci i salonów kosmetycznych. 📢 Takie są skutki uboczne po szczepieniu na COVID. Tak rozpoznać NOP - oto najczęstsze objawy po szczepieniu Po szczepieniu mogą się pojawić pewne skutki uboczne. NOP, czyli niepożądane odczyny poszczepienne po szczepieniu na COVID-19 to głównie ból, obrzęk w miejscu podania szczepionki, ból głowy, ból mięśni czy gorączka. Skutki uboczne nie u każdego występują. Jak rozpoznać NOP? Jakie mogą być skutki uboczne po szczepieniu na COVID? Jak długo mogą utrzymywać się objawy po szczepieniu? Czytaj więcej.

📢 Te podwyżki czekają Polaków w 2024 roku! 800 plus, minimalne wynagrodzenie, ZUS i składka zdrowotna Od stycznia 2024 roku przewiduje się szereg zmian dotyczących finansów w Polsce. Wśród nich znajduje się zwiększenie minimalnego wynagrodzenia oraz podwyższenie świadczenia 500 plus do kwoty 800 plus. Przedsiębiorcy natomiast staną przed wyzwaniem wzrostu składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej. Dodatkowo, wszyscy obywatele zauważą wzrost podatków oraz opłat lokalnych. Zapraszamy do zapoznania się z prognozowanymi podwyżkami, które czekają Polaków w nadchodzącym roku 2024.

📢 Tak będą otwarte sklepy w wigilię i Boże Narodzenie - Biedronka, Lidl, Żabka. Oto godziny otwarcia sklepów w święta Sklepy otwarte w Święta Bożego Narodzenia - oto godziny otwarcia sklepów w wigilię oraz 25 i 26 grudnia 2023 roku. Wigilia wypada w niedzielę z zakazem handlu. Również w Święta Bożego Narodzenia 25 i 26 grudnia w Polsce obowiązuje zakaz handlu i większość sklepów będzie zamknięta. Tradycyjnie część sieci handlowych zmienia godziny otwarcia swoich placówek przed świętami. W wigilię i Boże Narodzenie markety i galerie handlowe będą nieczynne, większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy w wigilię Bożego Narodzenia a także 25 i 26 grudnia i jakie sklepy zmieniają godziny otwarcia.

📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Modne paznokcie na święta 2023 od Ukrainek - zdjęcia. Takie są wzory paznokci na Boże Narodzenie W salonikach manikiurzystek z Ukrainy spory ruch. Wszyscy zapisują się na terminy przed Bożym Narodzeniem. - Najwięcej będzie czerwieni na paznokciach - mówi Olga Stakhova spod Winnicy, obecnie pracująca w Polsce. Jakie wzory proponują na święta, na paznokcie hybrydowe, manikiurzystki z Ukrainy? Zobacz niżej i zainspiruj się. 📢 Monika Miller - tak mieszka i żyje na co dzień. Wnuczka znanego polityka ma elegancki i przestronny dom Monika Miller to wnuczka byłego premiera oraz przewodniczącego partii Sojusz Lewicy Demokratycznej - Leszka Millera. Choć piosenkarka i fotomodelka uwielbia wzbudzać kontrowersję, jej dom zdaje się być bardzo elegancki i uporządkowany. Sprawdźcie, jak mieszka i żyje na co dzień Monika Miller.

📢 Eurojackpot Lotto - 22.12.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 22.12.2023 roku. 📢 Grażyna Dziedzic nowym kuratorem oświaty w Kujawsko-Pomorskiem. Marek Gralik został odwołany Decyzją Minister Edukacji Barbary Nowackiej Marek Gralik został odwołany ze stanowiska Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Obowiązki Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pełnić będzie Grażyna Dziedzic. - Chcę by urząd i moja praca były apolityczne - mówi nowa kurator. 📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Zmarł na zawał po trzech dniach walki. Miał 54 lata W wieku 54 lat zmarł aktor Krzysztof Respondek. Z informacji jego przyjaciela z kabaretu Rak Krzysztofa Hanke wynika, że Respondek doznał zawału kilka dni temu. Lekarze przegrali walkę o jego życie w piątek.

📢 W Wiśle w Chełmnie odnaleziono zwłoki poszukiwanej 19-latki z Bydgoszczy. Trwa akcja poszukiwawcza 26-latka Podczas akcji poszukiwawczej 26-letniego mężczyzny nad Wisłą w Chełmnie służby natrafiały na zwłoki innej osoby. To 19-latka z Fordonu w Bydgoszczy, której poszukiwania trwały od początku listopada. 📢 Te znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w sylwestra! Oni będą mieć szczęście 31 grudnia żegnamy stary rok. Niektórym znakom zodiaku odchodzący rok może jeszcze sprawić miłą niespodziankę. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają dużą szansę na wygraną na loterii w sylwestra, ostatni dzień starego roku. Dzięki temu nadchodzący rok będzie można powitać z radością i uśmiechem na ustach. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na wygraną w sylwestra! 📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową aranżację stołu na święta. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie świąteczne dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały bożonarodzeniową aranżację. Zobacz, jak wygląda świąteczny stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka robi ogromne wrażenie!

📢 W Grudziądzu wolontariusze w ramach akcji "Wigilia dla seniora" rozwożą zestawy świąteczne. Przygotowano kilkaset pakietów. Zdjęcia Od piątkowego przedpołudnia ruszyła akcja "Wigilia dla seniora". Z grudziądzkiej Mariny wyruszają wolontariusze, którzy pobierają świąteczne pakiety i wiozą je pod wskazane adresy samotnych seniorów. Przygotowano w sumie 700 zestawów. 📢 Poszukiwania 26-latka nad Wisłą w Chełmnie nadal bez efektu. Podczas akcji odkryto zwłoki 19-latki W piątek (22 grudnia) na Powiślu w Chełmnie trwał drugi dzień poszukiwań 26-latka. Dzień wcześniej na brzegu odnaleziono jego plecak z telefonem oraz dokumentami. Podczas akcji w Wiśle odnaleziono zwłoki 19-letniej kobiety.

📢 W Sikorzu pod Sępólnem Krajeńskim audi uderzyło w drzewo - zdjęcia. Interweniował śmigłowiec LPR W Sikorzu w gminie Sępólno Krajeńskie samochód osobowy uderzył w drzewo. Poszkodowaną kierującą do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Cztery lata temu w tym miejscu zginął młody kierowca opla.

📢 Tak teraz wygląda córka Katarzyny Skrzyneckiej - ma już 12 lat i niezwykłe imię. Podobna do słynnej mamy? Córka Katarzyny Skrzyneckiej i kulturysty Marcina Łopuckiego ma obecnie 12 lat. Katarzyna Skrzynecka Marcin Łopucki pobrali się w 2009. Ich córka urodziła się w 2011 roku i otrzymała niezwykłe i bardzo oryginalne imiona: Alikia Ilia. W ostatnim czasie Skrzynecka opublikowała nowe zdjęcie córki na Instagramie. Zobacz, jak teraz wygląda Alikia Ilia, córka Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego. 📢 Oto ranking najbardziej zazdrosnych znaków zodiaku. One denerwują się nie tylko na partnerów Zazdrość uważana jest zazwyczaj za uczucie negatywne, choć w łagodnej formie może być też bodźcem do pozytywnej konkurencji i realizacji własnych aspiracji. Nie wszyscy są jednakowo zazdrośni. Nie wszyscy tak samo ją odczuwają.

📢 Kto zostanie kujawsko-pomorskim kuratorem oświaty? Kto wicewojewodą? Ruszyła giełda nazwisk Barbara Nowacka, nowa minister edukacji, tuż po objęciu stanowiska zapowiedziała zmiany w kuratoriach oświaty. Trwają spekulacje, kto może objąć funkcję kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Do obsadzenia są też stanowiska wicewojewodów. 📢 Bus uderzył w latarnię na "średnicówce" w Grudziądzu. Jedna osoba jest ranna Duże utrudnienia występują na ul. Jana Pawła II w Grudziądzu po wypadku, do jakiego doszło po godz. 7. Bus uderzył tam w latarnię uliczną. Jedna osoba została ranna.

📢 Odcinkowy pomiar prędkości - oto nowe lokalizacje w całej Polsce. Sprawdź, gdzie będą kontrole Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się w 39 lokalizacjach w całej Polsce - na autostradach oraz drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Nowe urządzenia pojawią się na terenie 12 województw, w tym cztery także w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź lokalizacje - zobacz listę miejsce, gdzie pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości.

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 Takie są pomysły na aranżacje małej kuchni. Inspiracje od Krzysztofa Mirucia Kuchnie w blokach są małe. Kilka metrów kwadratowych a chcemy pomieścić wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne. Coraz częściej kuchnie to jedynie aneksy. Zagospodarowanie małej kuchni to często wyzwanie. Z takimi zadaniem świetnie poradzi sobie architekt znany z HGTV - Krzysztof Miruć.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść kapusty kiszonej. Kiszonki może im zaszkodzić Kapusta kiszona to składnik wielu świątecznych potraw. Znajdziemy ją w bigosie, pierogach, kapuście z grochem czy pasztecikach. Święta to jednak nie jedyny czas kiedy jemy kapustę kiszoną. Warto pamiętać, ze jest ona bardzo zdrowa i doskonale działa między innymi na odporność. Niestety, nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie może jeść kapusty kiszonej.

📢 Tyle wynoszą alimenty wypłacane na dziecko w 2023 roku. Mamy przykłady wypłat na konto Alimenty są najczęściej wypłacane przez jednego z rodziców na dziecko. W ten sposób drugi rodzić dokłada się finansowo do wychowania swojego dziecka. O wysokości alimentów przyznawanych na dziecko decyduje wiele czynników. Udało nam się uzyskać informacje o kwotach, jakie w 2023 roku otrzymują rodzice na dziecko.

📢 Kamila Boś z Rolnik Szuka Żony - odważne zdjęcia. Gwiazda programu w efektownej i krótkiej sukience Kamila Boś jeszcze przed oficjalną premierą pierwszego odcinka, 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" została uznana przez internautów za najpiękniejszą uczestniczkę z wszystkich edycji. 📢 Anna Mucha, tak teraz wygląda. Aktorka dumnie pokazuje się z siwizną - przestała się farbować? Anna Mucha to aktorka znana głównie z roli Magdy w serialu "M jak miłość" oraz polskiego kina komercyjnego. Gwiazda zawsze dbała o swój wizerunek i była inspiracją dla wielu kobiet. Ostatnio fani mogą ją obserwować w nieco naturalniejszym wydaniu, ponieważ przestała się farbować i dumnie pokazuje siwe pasma na swoim profilu na Instagramie. 📢 Jola Rutowicz - tak obecnie wygląda. 38-letnia gwiazda Big Brothera przeszła dużą metamorfozę Jola Rutowicz to najbardziej kontrowersyjna postać 4. edycji programu "Big Brother". Celebrytka w 2007 roku szokowała widzów swoim zachowaniem i wyglądem. Obecnie, po 15 latach od emisji show, jest nie do poznania. Rutowicz przeszła gruntowną metamorfozę. Zobacz w artykule, jak obecnie wygląda.

📢 Dodaj ten składnik do pierogów, a ciasto wyjdzie idealne! Oto trik na miękkie i elastyczne ciasto Pierogi to jedne z podstawowych potraw kuchni polskiej. Choć przepis jest niezwykle prosty i wszystkim znany, zdarza się, że ciasto nie wychodzi po naszej myśli, a jego konsystencja i smak odbiega od wyobrażeń. Tymczasem wystarczy do pierogów dodać jeden składnik, a staną się miękkie, elastyczne i rozpływające w ustach. Sprawdź ten trik.

📢 Lotto - wyniki 21.12.2023. Sprawdź ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 21.12.2023 tuż po jego zakończeniu. 📢 Rolnik Szuka Żony - oni stworzyli pary po udziale w programie. Niektórzy wzięli nawet ślub Liczba relacji i małżeństw powstających w wyniku udziału w programie Rolnik Szuka Żony systematycznie wzrasta. Pary, które poznały się na planie tego znakomitego formatu TVP, zdobywają ogromną popularność w świecie online. Które związki, które zrodziły się w programie Rolnik Szuka Żony, przetrwały próbę czasu? Poniżej znajdują się pary, które wciąż są razem do dnia dzisiejszego. To im udało się odnaleźć miłość za pośrednictwem telewizji."

📢 Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Europie według Numbeo. Jak wypadły polskie metropolie? Portal Numbeo przeprowadził badania, na podstawie której ustalił listę najbardziej niebezpiecznych miast w Europie. Znalazło się na niej 5 metropolii z Polski. W naszym artykule znajdziesz listę 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Europie. Dowiesz się również, jakie polskie miasta trafiły na tę listę. 📢 Honorowe Medale Burmistrza Żnina dla działaczy i zawodników Pałuczanki z okazji 100-lecia klubu [zdjęcia] Z okazji 100-lecia klubu Pałuczanka Żnin działacze i zawodnicy zostali uhonorowano medalami burmistrza Żnina. Uroczyste ich wręczenie odbyło się 21 grudnia br. w auli im. Zbigniewa Skorwidera w budynku Urzędu Miejskiego. Po części oficjalnej Robert Luchowski zaprosił wyróżnionych do swojego gabinetu na słodki poczęstunek. Piłkarze w kuluarach wspominali lata młodości w Pałuczance, opowiadali, że stadion to było kiedyś klepisko, a o utrzymanie murawy musieli dbać sami.

📢 Podpułkownik Marek Bartkowiak nowym dowódcą 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu. Zdjęcia Podpułkownik Marek Bartkowiak został nowym dowódcą 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu, który wchodzi w skład 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej. 📢 Zabawki z dawnych lat. Sentymentalna wystawa w muzeum w Szubinie to hit Ekspozycja przyciąga nie tylko dorosłych, którzy przychodzą powspominać, także najmłodszych. Wiele eksponatów do Muzeum Ziemi Szubińskiej przynieśli sami mieszkań 📢 Osoby o tych schorzeniach nie powinny jeść bigosu. Im bigos z kapusty kiszonej może zaszkodzić Bigos to jedno z tradycyjnych polskich dań. Gości na wielu stołach na święta Bożego Narodzenia, ale także przy innych okazjach. Bigos przyrządza się z kapusty, z dodatkiem innych warzyw, mięsa, grzybów, śliwek suszonych. Bigos jest ceniony przez Polaków, ale także przez wielu cudzoziemców za wyjątkowy smak. Ta potrawa zawiera witaminy, minerały i błonnik pokarmowy. Jednak niektóre osoby nie powinny jeść bigosu, gdyż może im zaszkodzić. Sprawdź, kto powinien unikać bigosu w swojej diecie.

📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Wypadek na autostradzie A1 na wysokości węzła Lisewo. Jedna osoba poszkodowana W czwartek (21 grudnia) na wjeździe na autostradę na wysokości węzła Lisewo osobowe renault uderzyło w pojazd obsługi autostrady. Przez kilkanaście minut w miejscu wypadku były utrudnienia w ruchu.

📢 Nowy rozkład jazdy pociągów Polregio budzi emocje. "Kończę pracę w Toruniu o 17.00, a pociąg odjeżdża o 16.41!" Nie da się przesunąć któregoś z kursów, żeby pasażerowie zdążyli, bo nawet jak kończą pracę o godzinie 16.30, to nie dojadą z miasta na dworzec PKP w 10 minut, a o 16.41 odjeżdża pociąg - pyta pan Tomasz, podróżujący na trasie Toruń - Kutno.

📢 Uczniowie z "Gastronomika" z Grudziądza brali udział w konkursie na domki z piernika. Zdjęcia Po raz piąty uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu wykonali przepiękne domki z piernika biorąc udział w konkursie zorganizowanym w ich szkole. Nad konkursem czuwała Katarzyna Okleja nauczyciel przedmiotów zawodowych. 📢 Gotowe kartki świąteczne za darmo. Nowe projekty na Boże Narodzenie 2023 na telefon - MMS, WhatsApp czy Messenger Wysyłanie tradycyjnych kartek świątecznych mocno straciło na popularności na rzecz życzeń przesyłanych za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami na Boże Narodzenie 2023, w wersji pionowej, idealnej na telefon. 📢 Kartki świąteczne. Zobacz kartki na Boże Narodzenie [ONLINE, DO POBRANIA ZA DARMO] Kartki świąteczne. Zobacz kartki na Boże Narodzenie do pobrania. Szukasz kartek świątecznych online, które można pobrać za darmo? Zebraliśmy cały zestaw darmowych kartek na Boże Narodzenie online. Zobacz przykładowe kartki, wybierz tę, która Ci się podoba, pobierz i wyślij komu chcesz - nic prostszego!

