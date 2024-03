Prasówka 24.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Marcin Daniec to jedna z największych gwiazd na polskiej scenie kabaretowej. 66-letni artysta jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie uchyla przed fanami rąbek swojego prywatnego życia. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. Wolne chwile poświęca żonie Dominice oraz grze w tenisa!

Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann.

Borelioza, znana również jako borelioza z Lyme, to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Borrelia burgdorferi, która jest przenoszona przez ukąszenie zakażonego kleszcza. Jeśli nie zostanie odpowiednio leczona, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym do uszkodzenia stawów, serca, nerwów i mózgu. Kluczowe jest wczesne zdiagnozowanie zakażenia. Takie nietypowe objawy boreliozy zaobserwujesz na stopach!

Modne paznokcie w jednym kolorze na wiosnę 2024. Jednokolorowe paznokcie to gorący trend manicure. W tym roku wiele kobiet wraca do klasycznych, jednokolorowych paznokci. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Sprawdź, jakie są modne paznokcie w jednym kolorze na wiosnę 2024 roku. Zobacz teraz najmodniejsze pomysły i inspiracje na paznokcie.

Niedługo Wielkanoc, więc to nie jest przypadek, że akurat teraz związkowcy występują z postulatem, aby wprowadzić dzień wolny w Wielki Piątek. Lokalni pracodawcy: - To nie jest dobry moment na takie zmiany!

Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

W 2024 roku niektóre rzeczy z czasów PRL mogą być warte fortunę. Wzbogacić można się na przykład na unikatowych zabawkach, banknotach, książkach, meblach, świątecznych ozdobach czy znaczkach pocztowych. Za krocie wystawiane są peerelowskie kryształy, porcelana i biżuteria. Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Ile są warte? Zobacz przedmioty z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, na których można zarobić. Te perełki to prawdziwe skarby.

Wizyta komornika to z pewnością spory stres dla dłużnika. W takie sytuacji zdarza się zachowywać irracjonalnie. Jednak w sytuacji, gdy u dłużnika pojawia się komornik warto zachować spokój. Zobaczcie, jak się zachować kiedy komornik zapuka do drzwi. Oto jak powinniśmy się zachować i czego nie powinniśmy robić.

Od 1 marca 2024 roku renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wzrosły o 12,12 proc., osiągając minimalnie 1780,96 zł brutto dla całkowitej niezdolności oraz 1335,72 zł brutto dla częściowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest istotnym świadczeniem społecznym, z którego korzysta ponad 500 tys. osób w całym kraju. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

Tomasz i Hanna Lis rozwiedli się w 2022 roku. Po rozstaniu dziennikarka wyprowadziła się z willi w Konstancinie do swojego mieszkania na Powiślu w Warszawie. Niedawno postanowiła je opuścić i przeniosła się do eleganckiego apartamentu na Wilanowie. Oto wnętrza jej domu. Robią duże wrażenie!

Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała.

Z horoskopu możemy się dowiedzieć jacy jesteśmy, ale przede wszystkim to co nas czeka w przyszłości. Gwiazdy mogą przewidzieć co nas czeka w miłości, życiu, zdrowiu czy finansach. Tym razem przygotowaliśmy horoskop finansowy dla wszystkich dwunastu znaków zodiaku. Oto kto będzie miał szczęście do pieniędzy, a kogo czeka finansowy pech.