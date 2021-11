Prasówka 24.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To oznaczają kody na prawie jazdy. Niektóre z nich są bardzo istotne i tajemnicze [lista]”?

Prasówka 24.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To oznaczają kody na prawie jazdy. Niektóre z nich są bardzo istotne i tajemnicze [lista] Każdy posiadacz prawa jazdy zdaje sobie sprawę z informacji umieszczanych na jego dokumencie uprawniającym go do jazdy. Czy jednak na pewno wiemy wszystko o tych dokumentach? Niektóre kody zawarte na prawach jazdy rozszerzają uprawnienia kierowcy. O kodach, które zdradzają pewne ograniczenia, które kierowca wolałby czasem ukryć, w wielu wypadkach nie wie nawet użytkownik dokumentu. Zobaczcie, zatem co mogą oznaczać kody na prawie jazdy.

📢 Takie poważne choroby zaczynają się od nieleczonych zębów. To musisz wiedzieć! [lista] Zęby to problem wielu rodaków. Jeśli o nie nie dbamy, nie tylko źle wyglądają, ale mogą powodować szereg poważnych dolegliwości i schorzeń. Dbanie o zęby to także bardzo kosztowny "interes". Większość usług, które poprawiają stan i wygląd zębów, jest niestety wykonywana tylko prywatnie, a Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje tylko niektóre zabiegi. Zobaczcie, dlaczego jednak warto dbać o zęby!

📢 Te produkty śniadaniowe są najlepsze na płaski brzuch. One pomogą najszybciej schudnąć [lista] Czy istnieje dieta na płaski brzuch? Zdaniem ekspertów istnieją produkty spożywcze, których spożywanie pomaga najbardziej w utrzymaniu płaskiego brzucha. Dietetycy i specjaliści uważają, że przyjmowanie wystarczającej ilości błonnika i białka każdego ranka ma kluczowe znaczenie dla płaskiego brzucha. Które produkty prowadzą do największej utraty wagi? One pomogą utrzymać szczupły, płaski brzuch - zobacz w galerii.

Prasówka 24.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle wyniesie opłata za Abonament RTV 2022. Oto nowa opłata za radio i telewizję Tyle zapłacisz za Abonament RTV 2022 - stawki. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła stawki abonamentu RTV na przyszły rok. Wiemy, ile wyniosą opłaty za odbiorniki radiowe i telewizyjne.

📢 Takie będą emerytury od stycznia 2022 - wyliczenia. Znamy stawki po wprowadzeniu emerytur bez podatku Takie będą emerytury od stycznia 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Horoskop miłosny na grudzień dla wszystkich znaków zodiaku. Na kogo czeka miłosna niespodzianka? Grudziądz to ostatni miesiąc w roku, na który przypadają święta bożego narodzenia, a także sylwester. Dla wielu to również okazja do podsumowań, przemyśleń i zrobienia noworocznych postanowień. Zastanawiasz się, co czeka Cię w grudniu? Niespodziewane wyznanie uczucia, spontaniczny sylwester, świąteczna niespodzianka... Sprawdź w naszej galerii horoskop miłosny dla wszystkich znaków zodiaku na grudzień. 📢 Taki dom ma Zenon Martyniuk. Znany piosenkarz pokazał nieco wnętrz swojego domu [zdjęcia] Martyniuk mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Dom nie jest ogromny, ale jego wnętrza robią spore wrażenie. Państwo Martyniukowie mogą się cieszyć również sporym ogrodem. 📢 Niektóre osoby spod tych znaków zodiaku są uważane za wredne. Oto ranking od najmilszego do najwredniejszego Data urodzenia zawiera informację o naszych usposobieniu do życia, cechach charakteru, a nawet sposobu, w jaki traktujemy inne osoby. Specjalnie dla naszych czytelników Wróżka Roma przygotowała zestawienie znaków zodiaków - od najmilszego do najwredniejszego. Do jakiej kategorii ty należysz? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Takie są naturalne sposoby na rozjaśnianie włosów. Te domowe sposoby na rozjaśnianie nie zniszczą włosów [lista] Jak rozjaśnić włosy domowymi sposobami, żeby efekt był naturalny, ale równocześnie żeby nie zniszczyć i nie wysuszyć włosów? Wiele metod rozjaśniania włosów sprawia, że stają się one słabe, suche i łamliwe. Który domowe sposoby rozjaśniania włosów wybrać? Poznaj domowe sposoby na rozjaśnianie, które nie zniszczą włosów. 📢 Takie mają być styczniowe emerytury 2022 - tabela wyliczeń. Tak zmienią się świadczenia od nowego roku Takie mają być styczniowe emerytury 2022 - stawki. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 To się dzieje z organizmem, gdy jemy czosnek. Trzeba uważać też na negatywne skutki! Czosnek jest popularnym warzywem wykorzystywanym w wielu domach jako przyprawa. Ma mocny specyficzny smak, który nadaje aromatu potrawom. Jest znany ze swoich walorów zdrowotnych. Czy ma jakieś negatywne skutki i czy można go przedawkować? 📢 Te produkty spożywcze prowadzą do największej utraty wagi. One pomogą najszybciej schudnąć Zdaniem ekspertów istnieje 12 produktów spożywczych, które prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że to niezawodna lista produktów spalających tłuszcz. Które produkty prowadzą do największej utraty wagi? One pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Mamy horoskop na 2022 roku. Co czeka Twój znak w nadchodzącym roku? Horoskop to seria przepowiedni zapisanych w gwiazdach dla znaków zodiaku. To, pod jakim urodzimy się znakiem zodiaku to całkowity przypadek, choć wraz z gwiazdą, pod jaką się urodziliśmy, otrzymujemy też szereg cech charakteru. Sprawdźcie, zatem co nas czeka w nadchodzącym roku 2022.

📢 Te oznaki świadczą, że małżeństwo nie przetrwa długo. Fotografka ślubna ujawnia trzy ważne sygnały Fotografowie ślubni twierdzą, że istnieją 3 wyraźne oznaki świadczące o tym, że małżeństwo nie będzie trwałe. Ich zdaniem takie zachowania gości i młodych małżonków to znak, że związek nie przetrwa długo. Zobacz koniecznie! 📢 Oto horoskop na grudzień dla wszystkich znaków zodiaku. To czeka Twój znak zodiaku! Horoskop to może być dla nas drogowskaz. Gwiazdy przewidują, co może wydarzyć się w naszym życiu. Mogą nas ostrzec przed niebezpieczeństwem lub pomóc nie przegapić miłości. Dlatego wielu z nas z uwagą śledzi doniesienia dotyczące ich przyszłości zapisanej w gwiazdach. Sprawdźcie, co Was czeka w miłości, pracy czy finansach! 📢 Takie fryzury warto wybrać tej zimy. Oto najpopularniejsze fryzury na zimę w salonach [zdjęcia] Zima to dość specyficzna pora roku jeśli chodzi o fryzury. Z jednej strony i tak musimy je schować pod czapką, ale z drugiej strony to przecież czas świąteczny, do tego dochodzi Sylwester i karnawał. Zimą musimy postawić na wygodę, ale jednocześnie dobrą prezencję. Zobaczcie, co tym razem króluje w salonach fryzjerskich. To propozycje zarówno dla młodych jak i dojrzałych pań.

📢 Te kwiaty doniczkowe mogą stać obok ciepłego kaloryfera. One są odporne na suche powietrze! Rośliny doniczkowe lubiące ciepło? To nie tylko kaktusy. Jeśli zastanawiasz się, którym roślinom nie przeszkadza nagrzany kaloryfer, zajrzyj koniecznie do naszej galerii! Możesz się zaskoczyć - wśród przedstawionych kwiatów są też takie, które pozornie wydają się delikatne. 📢 Tak mieszkają Adam i Izabela Małyszowie. Kochają góry i zwierzęta. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszkają Adam i Izabela Małyszowie! Zaglądamy do ich pięknej posiadłości w Wiśle. Jak wyglądają wnętrza domu Małyszów? Co lubią robić w wolnych chwilach? Wszystko zobaczycie w naszej galerii zdjęć.

📢 Taka jest najnowsza prognoza pogody na zimę i Boże Narodzenie 2021 Choć do zimy został jeszcze miesiąc, to coraz dłuższe wieczory przywołują w pamięci najzimniejszą porę roku. Nim jednak nadejdzie zima, synoptycy przygotowują prognozy pogody, które mają nam zasugerować, jaka może być tegoroczna mroźna pora roku, a co za tym idzie święta Bożego Narodzenia. Kiedy spadnie śnieg? Czy doczekamy się wymarzonych przez wielu białych świąt? Sprawdźcie.

📢 Najmodniejsze spódnice - to hit sezonu jesień/zima 2021. Kobiety ponownie oszalały na punkcie tej spódnicy [zdjęcia] Najmodniejsze spódnice midi. To hit sezonu jesień/zima 2021. Spódnice midi wracają do łask i ponownie podbijają serca kobiet. Spódnice za kolano są funkcjonalne, modne i kobiece. Spódniczka midi to absolutny "must have" na sezon jesień/zima 2021. W kobiecej szafie nie może zabraknąć modnej spódniczki midi. Wygodne, klasyczne, eleganckie, seksowne i ponadczasowe - takie właśnie są najmodniejsze spódnice na sezon jesienno-zimowy 2021. Zobacz koniecznie w naszej galerii, jaką spódniczkę wybrać i z czym ją zestawić. 📢 Takie produkty zostały wycofane przez GiS. Możesz zwrócić towar i żądać zwrotu pieniędzy [lista] Główny Inspektorat Sanitarny wydał nowe ostrzeżenia dotyczące wycofania określonych produktów spożywczych. Ich spożywanie może być niebezpieczna dla życia i zdrowia.

📢 Takie były wesela uczestników programu "Rolnik Szuka Żony". Kilka historii zakończyło się ślubem! [lista] Okazuje się, że program TVP „Rolnik szuka żony" ma na koncie już kilka związków, które zakończyły się ślubem. Wesela par z rolniczego show budzą ogromne zainteresowanie. W gronie tych, którzy po programie "Rolnik szuka żony" zdecydowali się na zawarcie małżeństwa, jest także mieszkanka Kujawsko-Pomorskiego - Katarzyna z powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Wszystkie śluby bohaterów programu "Rolnik szuka żony" znajdziesz w galerii. Zobaczcie, jak wyglądały wesela.

📢 Takie są najseksowniejsze znaki zodiaku. Oto ranking do najbardziej seksownych znaków Według astrologów osoby spod danego znaku łączy kilka cech charakteru. My przeglądamy ranking astrologów oceniający znaki zodiaku pod kątem wyglądu i temperamentu. Zobacz, które znaki zodiaku uznawane są za najseksowniejsze i za najmniej seksowne.

📢 Tych herbat lepiej nie pij przed snem. Ich działanie może powodować bezsenność [lista] Jedni piją ją na śniadanie, drudzy wieczorem w celu relaksu i rozgrzania po długim, szczególnie chłodnym dniu spędzonym poza domem. Herbata to napój uwielbiany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Z uwagi na różnorodność smaków, na rynku dostępnych jest wiele herbat. Nie wszystkie jednak mają dobry wpływ na nasz organizm. Szczególnie te pite wieczorową porą, które skutecznie utrudniają nam zaśnięcie. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź znajdziesz w naszej galerii. Zobacz, które herbaty mogą powodować bezsenność.

📢 Tłumy czytelników na spotkaniu autorskim z Katarzyną Nosowską w Grudziądzu [zdjęcia] We wtorkowy wieczór, Katarzyna Nosowska - wybitna autorka tekstów, wokalistka, osobowość, artystka - spotkała się z grudziądzanami. Spotkanie z czytelnikami odbyło się w teatrze, który był po brzegi wypełniony publicznością. Było to szóste spotkanie autorskie w ramach projektu „Spotkanie na żądanie – odsłona trzecia” organizowanego przez Bibliotekę Miejską w Grudziądzu, a dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz miasta Grudziądz.

📢 Tak mieszkają Oliwier Janiak i Karolina Malinowska. Zobaczcie zdjęcia wnętrz ich domu! Olivier Janiak i Karolina Malinowska od lat tworzą szczęśliwy związek. Modelka i prezenter telewizyjny doczekali się trzech synów. Wraz z rodziną mieszkają w jasnym i przestrzennym mieszkaniu. Widać, że są za pan brat z najnowszymi trendami aranżacji wnętrz. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają i żyją na co dzień Karolina Malinowska i Olivier Janiak. 📢 Tyle zapłacimy za sprzątanie na święta Bożego Narodzenia. Mamy aktualne ceny usług Święta Bożego narodzenia coraz bliżej. Nim jednak nadejdą, trzeba się do nich przygotować. Nie tylko ugotować potrawy czy kupić prezenty. Święta to także okazja do porządków w domu. Nie zawsze jednak mamy na to czas. Ale tu z pomocą przychodzą coraz popularniejsze w ostatnich latach firmy sprzątające, które przygotowują oferty na święta. Zobaczcie, ile w tym roku trzeba zapłacić za sprzątanie domu.

📢 Horoskop erotyczny: seks i znaki Zodiaku. Przewodnik po seksualnej sferze znaków Zodiaku! Tego pragnie Twój partner! 23.11.2021 Horoskop erotyczny jest przewodnikiem po najbardziej intymnej seksualnej sferze Twojego życia. Horoskop erotyczny podpowiada czego pragnie Twój partner! Poznaj seksualne upodobania znaków zodiaku w horoskopie erotyczno-partnerskim! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność? Jesień w łóżku też może być gorąca!

📢 Zmiany na cmentarzach? Właściciele grobów nie wierzą, że ten projekt przejdzie Rewolucja na cmentarzach. Nowa ustawa, jeśli przejdzie, pozbawi nas własności nagrobków. Ale to nie jedyne zmiany. 📢 Wypadek na S5 w Pawłówku pod Bydgoszczą. Jedna osoba odwieziona do szpitala [zdjęcia] We wtorek, 23 listopada, po godzinie 14 doszło do wypadku na S5 w Pawłówku (pow. bydgoski). W wyniku zderzenia trzech samochodów osobowych jedna osoba trafiła do szpitala. Ruch w stronę Gdańska został zablokowany na pewien czas.

📢 Szykuje się reorganizacja Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu. Co to oznacza? Jak się dowiadujemy od kpt. Agnieszki Wollmann, rzecznika prasowwgo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, Zakład Karny nr 2 przy ul. Sikorskiego w Grudziądzu będzie funkcjonował jako oddział zewnętrzny Zakładu Karnego nr 1 przy ul. Wybickiego w Grudziądzu. Podobna reorganizacja będzie w Bydgoszczy.

📢 Główna wygrana w Mini Lotto padła w Bydgoszczy! Zwycięzca wygrał ponad 140 tys. zł W losowaniu Mini Lotto, które odbyło się 22 listopada 2021, w Bydgoszczy padła główna wygrana. Szczęśliwy gracz dobrze obstawił wszystkie cyfry i wygrał ponad 140 tys. zł 📢 Śmiertelny wypadek w powiecie radziejowskim. Nie żyje kierowca osobówki [zdjęcia] W poniedziałek 22 listopada 2021 roku doszło do śmiertelnego wypadku na DK 62 w powiecie radziejowskim. W Samszycach w gminie Osięciny doszło do zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym marki Tata.

📢 Styczniowe emerytury 2022 - wyliczenia. Tak zmieni się świadczenie po wprowadzeniu emerytur bez podatku Styczniowe emerytury 2022 - takie będą stawki. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Takie pieniądze dostaną emeryci od nowego roku - wyliczenia. Oto stawki emerytur styczniowych Takie pieniądze dostaną emeryci od nowego roku - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 To się należy pracownikowi za wypadek przy pracy. Takie są aktualne świadczenia Pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy, należą się świadczenia wynikające z Ustawy z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z kodeksu pracy. 📢 Zabił człowieka i uciekł do lasu. Trwają poszukiwania sprawcy, policja publikuje portret pamięciowy i prosi o pomoc [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w poniedziałek (22 listopada) około godz. 12 na drodze wojewódzkiej nr 331 niedaleko Polkowic (dolnośląskie). Trwa obława za sprawcą śmiertelnego potrącenia, policja prosi o pomoc. 📢 Kanapka Drwala znów w McDonald's! Kultowy burger wraca do menu. Ile kalorii ma Kanapka Drwala? Sprawdź Kanapka Drwala to w McDonald's danie kultowe. Na powrót Burgera Drwala czeka co roku wielu wielbicieli znanej restauracji fast foodowej. 24 listopada do menu McDonald's wraca Kanapka Drwala. Ile kosztuje Kanapka Drwala? Jakie opcje pojawią się w menu McDonald's? Ile kalorii ma Kanapka Drwala? Zobacz koniecznie najważniejsze informacje o kultowej Kanapce Drwala z McDonald's.

📢 Gwiazdy polskiego filmu na deptaku w Barcinie. Wśród nich Katarzyna Figura Katarzyna Figura, Marian Dziędziel i Lech Dyblik odsłonili swoje Barcie na barcińskim deptaku (powiat żniński). Tym samym powstaje tu Aleja Gwiazd, którą dwa lata temu zapoczątkował Artur Barciś.

📢 Tomasz Gollob walczy o powrót do pełnej sprawności [zdjęcia] Od czasu wypadku na torze motocrossowym w kwietniu 2017 roku, Tomasz Gollob walczy o powrót do pełnej sprawności. Część swojej aktywności z tym związanej - treningi czy rehabilitację - pokazuje w mediach społecznościowych. Ostatnio zaprezentował kibicom ćwiczenia, które regularnie wykonuje w celu poprawy swojej kondycji. - To co kiedyś mogłem nazwać przyjemnością dzisiaj jest dla mnie obowiązkiem w rehabilitacji i życiu codziennym - pisał. Zaangażowanie jest bardzo ważne. Pamiętajcie, by się nigdy nie poddawać! Ja dam z siebie wszystko, by osiągnąć założone cele i być może pojeżdżę jeszcze motocyklem.

Zobaczcie zdjęcia >>> 📢 Oni wiedzą co to służba bliźniemu. Dzielą się cząstką siebie. Honorowi krwiodawcy z Grudziądza odznaczeni [zdjęcia] Krwiodawstwo to piękna i szlachetna rzecz, bo bezinteresownie dzielimy się cząstką siebie z innymi - podkreśla Zbigniew Wojanowski, prezes oddziału PCK w Grudziądzu. Ci, którzy robią to regularnie i od lat zostali uhonorowani odznaczeniami z okazji trwających od 22 do 26 listopada Honorowych Dawców Krwi PCK. Minister Zdrowia przyznał medale: „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”: Eugeniuszowi Grabowskiemu i Stefanowi Zaradnemu.

📢 Takie trudne czasy czekają w 2022 roku firmy, które płacą pracownikom "pod stołem". Co się zmieni? 6 procent wynagrodzeń w naszym kraju jest wypłacanych "pod stołem". Najwięcej grzechów na sumieniu mają małe firmy, bo aż 30 proc. z nich stosuje tego rodzaju pracę "na czarno", a najbardziej tracą na niej zatrudnieni. - Czas na zmiany, co nastąpi na początku przyszłego roku - zapowiedział podczas konferencji prasowej (22 listopada) Jan Sarnowski, wiceminister finansów. 📢 We wsi pod Kamieniem zaginęła kobieta. Odnalazła się 3 kilometry od domu, zaplatana w siatkę ogrodzeniową [zdjęcia] We wsi Witkowo w powiecie sępoleńskim akcja poszukiwawcza kobiety postawiła na nogi wszystkie służby i mieszkańców. Została znaleziona w sąsiedniej miejscowości w powiecie człuchowskim, oddalonej o 3 kilometry.

📢 Nie jedz tego. Biedronka, Lidl i Auchan wyrzuca skażoną żywność ze sklepów w Polsce Pilna akcja w sklepach Auchan, Stokrotka, Lidl, Żabka i Biedronka. Sieci handlowe usuwają całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Dlatego GIS natychmiast nakazał usunięcie tych produktów ze sklepowych półek i wysłał ostrzeżenie dla klientów. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Sprawdź, które produkty muszą być wycofane. To głównie żywność, napoje i używki. Zobacz listę.

📢 Uczestniczki Rolnik szuka żony przełamują stereotypowy wizerunek wiejskiej kobiety. Baba w chuście? Nic z tych rzeczy! Panie o siebie dbają i nie zawsze oznacza to pełny makijaż. Naturalność chętnie pokazują w codziennych sytuacjach na Instagramie. Chusta i fartuch to już odległe wspomnienie wizerunku rolniczki. Spore zasługi w tym zakresie mają uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" i użytkowniczki Instagramu. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI Wybieramy dzieci na świąteczne okładki GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE, ale wciąż możesz przesłać zdjęcie swojej pociechy Tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków, dziewczynek i chłopców nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego i noworocznego wydania gazety. 6 grudnia, w Mikołajki, wszystkie przesłane fotografie ukażą się w specjalnym dodatku do gazety, a na dzieci czeka mnóstwo nagród.

📢 W tych województwach był największy przyrost zgonów w ciągu ostatnich 12 miesięcy [RANKING] Na podstawie danych Rejestru Stanu Cywilnego przygotowaliśmy porównanie liczby zgonów w województwach w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do poprzedniego takiego okresu.

📢 Sezon grzewczy 2021/2022. Węgiel dzisiaj już prawie na wagę złota. I kosztuje też prawie tyle, ile złoto Chciałam kupić tonę ekogroszku. W jednym składzie kosztował 1460 złotych. Myślałam, że znajdę taniej. W trzech innych miejscach tego opału w ogóle nie było. Wróciłam do pierwszego sklepu. Cena wzrosła o 120 zł - mówi właścicielka domu. 📢 Takie owoce mogą pozwolić tobie schudnąć. To warto włączyć do codziennej diety! [21.11] Stosowanie przeróżne diety odchudzające, a jak się okazuje, czasem wystarczy tylko dostosować swoją dietę do trybu życia włączyć zdrowe odżywianie. Na początek warto zastąpić słodycze owocami, a niektóre z nich nawet pomogą nam w chudnięciu. Może warto włączyć je do codziennej diety! Sprawdźcie.

📢 W Bydgoszczy nie chcesz marnować jedzenia? Zobacz, jak możesz temu zapobiec Każdy chociaż raz nie zwrócił uwagi na zbliżający się termin końca ważności jakiegoś produktu. Gdy nie wiemy jak go szybko użyć, często ląduje w śmietniku. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaradziła temu problemowi, a ich pomysł coraz częściej spotyka się ze społeczną aprobatą. 📢 Takie śluby przeszły do historii programu Rolnik Szuka Żony. Radość po programie! [21.11] Widzowie od 2014 roku mogą zobaczyć, jak uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony poznają się z kolejnymi kandydatkami i kandydatami, spędzają z nimi czas w domu rodzinnym oraz wybierają tych, z którymi chcą spędzić życie. Wkrótce ruszy kolejna edycja popularnegio programu. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Anita Sokołowska - gwiazda serialu "Przyjaciółki" [zdjęcia] Anita Sokołowska jest aktorką filmową i teatralną. Popularność przyniosła jej rola Leny Starskiej w serialu Na dobre i na złe". Przez 10 lat była związana z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Od 2012 roku wciela się w postać Zuzy Markiewicz w serialu "Przyjaciółki". Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje uwielbiana przez widzów aktorka.

📢 Emerytury Stażowe - takie mają być proponowane zasady. Nowy Wiek Emerytalny dla chętnych Projekt ustawy o emeryturach stażowych przygotowany został też przez NSZZ „Solidarność” i trafiły już do Sejmu z inicjatywy. Projekt oczekuje na pierwsze czytanie, które powinno się najpóźniej w grudniu. Według najnowszych informacji, uzgodnione zostały już warunki przejścia na emeryturę stażową. Już wcześniej Kancelaria Prezydenta RP informowała, że projekt emerytur stażowych na pewno powstanie. 📢 Taką emeryturę dostaniesz na rękę w 2022 roku. Zobacz stawki emerytur bez podatku Taką emeryturę dostaniesz na rękę w 2022 roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Takie dodatki na święta dostaniemy w 2021 roku. Zobaczcie, co przygotowują pracodawcy Zbliża się jeden z ulubionych okresów nie tylko małych. Święta Bożego Narodzenia u większości z nas budzą pozytywne skojarzenia. Prezenty, przystrojenie domów czy ubieranie choinki to z pewnością to na co wielu czeka. To także czas prezentów od pracodawców. Dodatki świąteczne to dla wielu firm już tradycja. Zobaczcie, co przygotowują pracodawcy dla swoich podwładnych na grudzień. 📢 To dzieje się z organizmem, gdy regularnie jesz czosnek. Te osoby powinny włączyć czosnek do diety Czosnek uznaje się za jedną z najsilniejszych roślin leczniczych: jest naturalnym antybiotykiem, hamuje rozwój bakterii, zwalcza infekcje. Wiele osób sięga po czosnek każdego dnia. Jakie są zalety i wady spożywania czosnku? Co dzieje się z organizmem, gdy regularnie spożywasz czosnek? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Marta Wierzbicka. Mamy zdjęcia! Marta Wierzbicka jest aktorką telewizyjną i teatralną. Popularność przyniosła jej rola Oli Zimińskiej w serialu "Na Wspólnej". Była uczestniczką programów takich jak "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", a także "Azja Express". Aktorka aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć jej prywatne zdjęcia. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Marta Wierzbicka. 📢 Eleganckie paznokcie na bal andrzejkowy. To polecają kosmetyczki! [lista] Paznokcie są wizytówką każdej kobiety! Ponadto stosuje się jej jako trick, który dopełnia stylizację. Niezależnie od okazji, warto mieć zadbane dłonie. Bal andrzejkowy jest idealną okazją na zafundowanie sobie wyjątkowej stylizacji paznokci. Eleganckie lub ekstrawaganckie – wybór należy do ciebie. Zobacz w naszej galerii paznokcie idealne na bal andrzejkowy.

📢 Listopadowa Giełda Staroci w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu [zdjęcia] Giełdy staroci w Grudziądzu organizuje Grudziądzkie Towarzystwo Kolekcjonerów i Miłośników Sztuki Dawnej "Pomorze". Planowo odbywają się one raz w miesiącu, w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, przy ul. Chełmińskiej 104 w Grudziądzu. 📢 Takie kwiaty doniczkowe kwitną zimą. Rośliny, które upiększą parapety [zdjęcia] Rośliny doniczkowe, które zimą sprawią, że w Twoim domu będzie kolorowo? Jest ich sporo. W naszej galerii przedstawiamy najpiękniejsze zimowe kwiaty doniczkowe. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Anna Czartoryska-Niemczycka. Mamy zdjęcia! Anna Czartoryska jest polską aktorką filmową i teatralną. Jest potomkinią arystokratycznego rodu Czartoryskich. Popularność przyniosły jej rolę w serialach takich jak "Przystań", "Dom nad Rozlewiskiem", czy "Szpilki na Giewoncie". Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka popularna aktorka.

📢 Osoby o tych imionach i znakach zodiaku są najzdolniejsze. To mówią horoskopy! Jeśli zastanawialiście się kiedyś jak to możliwe, ze jedni z nas są bardziej a inni mniej zdolni to możliwe, że ma na to wypływ gwiazda, pod jaką się urodziliśmy. Zwyczajnie niektórzy mają do tego większe predyspozycje, inni potrzebują więcej pracy. Zobaczcie, osoby spod jakich znaków zodiaku i imion są najzdolniejsze. 📢 Takie emerytury dostaną seniorzy od stycznia - stawki. Oto kwoty emerytur bez podatku Takie emerytury dostaną seniorzy od stycznia - stawki. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Takie będą nowe emerytury po waloryzacji 2022 - tabela wyliczeń. Będą kolejne podwyżki świadczeń! Waloryzacja emerytur wchodzi w życie zawsze z pierwszym dniem marca każdego roku. To wówczas emeryci otrzymują wyższe świadczenie. Według zapowiedzi rządzących, waloryzacja emerytur w przyszłym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów. 📢 Takie będą styczniowe emerytury 2022 - tabela wyliczeń. Tak mają wyglądać emerytury bez podatku Takie będą styczniowe emerytury 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Sprawdź, czy jesteś na liście stworzonej przez ekspertów Kto zdaniem ekspertów nigdy nie powinien pić kawy? Chociaż prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane, są osoby, które nie tylko nie będą czerpać korzyści z picia tego napoju, ale może on być dla nich wręcz szkodliwy. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Hanna Lis. Dom dziennikarki jest stylowy i nowoczesny! Hanna Lis jest popularną dziennikarką i prezenterką telewizyjną. Przez wiele lat prowadziła i współtworzyła programy informacyjne i publicystyczne w Telewizji Polskiej, Polsacie i TV4. Była związana z dziennikarzem Tomaszem Lisem. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Hanna Lis. 📢 Takie domy są na sprzedaż - nad jeziorami, stawami. Oferty z Kujawsko-Pomorskiego [zdjęcia] Marzysz o własnym domu, koniecznie nad wodą? Zebraliśmy oferty z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zajrzyj do naszej galerii, znajdziesz w niej dokładne informacje o wiejskich domach na sprzedaż.

📢 Takie rośliny zakwitną zimą w ogrodzie. Nawet w śniegu! [zdjęcia] Również zimą ogród może pięknie prezentować - wystarczy zadbać o obecność roślin kwitnących o tej porze roku. Ba, mogą nawet pachnieć. Podpowiadamy, jakie rośliny, w polskim klimacie, zakwitną jesienią i zimą. Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Zenek Martyniuk urodził się... w letniej kuchni. Zobacz rodzinny dom króla disco polo [17.11.2021] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”.

📢 Takie będą stawki za abonament RTV na 2022 rok. Zobacz stawki podane przez Pocztę Polską Takie będą stawki za abonament RTV na 2022 rok. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła stawki abonamentu RTV na przyszły rok. Wiemy, ile wyniosą opłaty za odbiorniki radiowe i telewizyjne.

📢 Tak mieszkają gwiazdy nowej edycji Rolnik Szuka Żony. Gospodarstwa robią wrażenie! [8.11] Bohaterami kolejnej edycji bijącego rekordy popularności programu będą: Elżbieta, Kamila, Kamil, Krzysztof i Stanisław. Ósemka kandydatek i kandydatów pokazała się w tzw. odcinku zerowym. Zainteresowani znajomością, mieli okazję wysłać do nich listy. Najwięcej trafiło do Elżbiety, Kamili, Kamila, Krzysztofa i Stanisława. To właśnie oni będą dalej szukać miłości. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy nowej edycji programu Rolnik Szuka Żony.

📢 Pary spod tych znaków zodiaku tworzą najgorsze związki! Oni do siebie nie pasują zdaniem astrologów [lista] Które znaki zodiaku nie pasują do siebie? Z osobami spod których znaków zodiaku lepiej się nie wiązać? Pary spod tych znaków zodiaku tworzą najgorsze związki. Sprawdź - oto najgorsze par dobrane ze względu na znak zodiaku.

📢 Takie kwiaty nie boją się zimy. Oto gatunki kwiatów, które są odporne na mróz [lista] Rośliny ozdobne mają bardzo zróżnicowaną odporność na mróz. Wynika to z tego, że pochodzą z różnych stref klimatycznych. Niektóre z nich nie boją się zimy i można je pielęgnować także w chłodniejsze dni. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony. Niektóre gospodarstwa robią wrażenie! Polska wieś przez ostatnie lata bardzo się zmieniła. Potwierdzają to też zdjęcia uczestników programu Rolnik Szuka Żony. Niektórych ich gospodarstwa mogą zaskakiwać i robić spore wrażenie. 📢 Mamy stawki emerytur bez podatku 2022. Takie może być twoje świadczenie w przyszłym roku Mamy proponowane stawki emerytur bez podatku 2022. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Tak mieszka Kamila z Rolnik Szuka Żony. Gospodarstwo robi wrażenie [zdjęcia] Rolnik szuka żony to jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych. W niedzielę 19 września ruszyła właśnie 8. edycja programu. Wśród uczestników pojawiła się między innymi piękna i młoda Kamila, która szybko zyskała sympatie zarówno widzów jak i kandydatów na jej męża. Zobaczcie, jak mieszka piękna 28-latka.

📢 Wielki Plebiscyt Edukacyjny rozpoczęty! Głosuj na nauczycieli, przedszkola, szkoły i uczelnie Zagłosuj na nauczycieli, których lubią i cenią uczniowie oraz ich rodzice oraz nauczycieli przedszkola, którzy mają wyjątkowe podejście do maluchów. Wybierz z nami Nauczyciele Akademickiego Roku. Zagłosuj na Przedszkole Roku i szkolę, w której panuje najlepsza atmosfera. Możesz też nominować swoich kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. 📢 Osoby o tych znakach zodiaku mają smykałkę do takich sportów. Bieganie, siłownia, a może taniec? Zdaniem astrologów znaki zodiaku mają wpływ na zdolności sportowe. Czujesz się niepewnie na siłowni? Nudzi cię bieganie? Może to nie jest aktywność dla ciebie? Sprawdźcie nasz sportowy horoskop. Znaki zodiaku powiedzą, w czym będziesz czuł się najlepiej i jaki sport jest właśnie dla ciebie. Warto dbać o zdrowie, ale trzeba wiedzieć jak!

📢 Uważaj na te numery telefonów. Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj! [lista] Wystarczy, że odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Oszuści opracowują kolejne metody jak "zarobić" pieniądze kosztem niewinnych użytkowników urządzeń. Tym razem ataki skierowane są na posiadaczy telefonów. Szczególnie teraz, kiedy wiele osób oczekuje telefonów w sprawie terminu szczepień, powinniśmy uważać. Sprawdźcie połączeń, z jakich numerów nie powinniśmy odbierać, albo przynajmniej przemyśleć ich odbiór. 📢 W jaki sposób Krzysztof Rutkowski „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Oto, jak się zmieniały fryzury detektywa ZDJĘCIA Fryzura właściciela biura detektywistycznego budzi emocje.

