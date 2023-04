Prasówka 25.04.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto Wilkowyje z serialu "Ranczo". To Jeruzal. Te miejsca znasz z telewizji - zdjęcia”?

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatu. Tyle pieniędzy możemy wypłacić w bankomatach popularnych banków Obecnie coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja wymaga gotówki. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Poznaj limity wypłat gotówki.

📢 Tak mieszka Antek Królikowski. Aktor po rozstaniu z Joanną Opozdą ma nową partnerkę [zdjęcia] Antek Królikowski chętnie dzieli się szczegółami z życia prywatnego. Na swoim Instagramie regularnie publikuje prywatne zdjęcia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Antek Królikowski.

Prasówka 25.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie są najlepsze tatuaże dla mam. Tak kobiety prezentują macierzyństwo [zdjęcia] Bycie matką to jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań, jakie może mieć do wykonania kobieta. Jest to także powód do dumy. Często kobiety decydują się utrwalić fakt posiadania dzieci właśnie w tatuażu. Poprzez trwałe rysunki na ciele chcą pokazać światu, że pełnią rolę matki. Tatuaże u kobiet powstają zaraz po tym, jak urodzą dziecko, kiedy dzieci są już starsze czy w momencie straty ukochanego potomka. Prezentujemy galerię tatuaży, na które zdecydowały się mamy - poszukaj inspiracji i znajdź coś dla siebie!

📢 Horoskop na maj 2023. Oni mają szanse na duże pieniądze. Wiemy, co Was czeka w najbliższych tygodniach Horoskop to swego rodzaju przepowiednia dla osób urodzonych pod daną gwiazdą. Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Sprawdzamy, które znaki zodiaku mają szanse na duże pieniądze. Zobaczcie, co mówią gwiazdy. 📢 Tak wygląda teraz Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat - zdjęcia Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 58 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Tak wygląda dziś Leticia Calderón, czyli słynna "Esmeralda". Wkrótce skończy 55 lat - zobaczcie zdjęcia Leticia Calderón to meksykańska aktorka, znana z głównej roli w serialu meksykańskim "Esmeralda". To był hit telewizji TVN pod koniec XX wieku. Gdy w 1999 roku odwiedziła Polskę, na lotnisku czekały na nią tłumy fanów. Leticia Calderón wkrótce skończy 55 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda słynna "Esmeralda". 📢 Tak mieszka Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska. Ma mieszkanie w Sopocie. Zobaczcie zdjęcia! Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska, mieszka wraz ze swoją rodziną kamienicy w Sopocie. Jest polską blogerką i szafiarką. Współtworzy lifestylowy blog Make Life Easier. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. Zobaczcie, jak wygląda jej przestronne mieszkanie na zdjęciach.

📢 Tak wygląda dziś Sebastian Wyszyński, 50-latek, który schudł 50 kg i został modelem. Zobaczcie zdjęcia! Niezwykła historia Sebastiana Wyszyńskiego. Mimo iż był aktywny fizycznie, w pewnym momencie ważył już 120 kilogramów. Powiedział więc: "Stop!". Zmienił swoje życie, schudł 50 kilogramów i został modelem. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sebastian Wyszyński, 50-letni model.

📢 Oto tajemnicza dziewczyna Marcina Hakiela. "Wyglądacie kwitnąco, dużo szczęścia" [zdjęcia] Marcin Hakiel od kilku miesięcy ma partnerkę. Nie ujawnia jednak personaliów swojej ukochanej. Coraz częściej jednak na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy. Dzięki temu wiemy, jak się ubiera dziewczyna Marcina Hakiela, jakie ma włosy oraz figurę. Zobaczcie prywatne zdjęcia Marcina Hakiela. 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostali faktycznie na konta. Mamy tabelę wyliczeń trzynastek i zwrotu podatków [25.04.2023] Wypłaty "trzynastek" rozpoczęły się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzymała w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosły "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. 📢 Te błędy popełniamy najczęściej podczas grillowania. Kiedy kłaść mięso na grillu, żeby było soczyste? [25.04.2023] Wiele produktów smakuje lepiej z grilla. Na grillu można przyrządzić wiele przepysznych potraw, chociaż najpopularniejsze to niezmiennie karkówka i kiełbasa. Dania z grilla są uwielbiane za smak i aromat. Już od pierwszych ciepłych dni chętnie przyrządzamy jedzenie na świeżym powietrzu. Okazuje się, że grillowanie to wcale nie taka prosta sprawa. Jak grillować, by mięso było soczyste a jedzenie smaczne? Czego lepiej w ogóle nie grillować? Zobacz koniecznie, jakie błędy popełniamy najczęściej podczas grillowania. Sprawdź, czy tak robisz!

📢 W Golubiu-Dobrzyniu trumna wypadła z karawanu. Sprawą zajęła się policja W poniedziałek 24 kwietnia 2023 w Golubiu-Dobrzyniu z jadącego karawanu wypadła trumna. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że była wieziona na uroczystości pogrzebowe.

📢 Tak jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi [25.04.2023] Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi banany. W jaki sposób jedzenie bananów może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że banany prowadzą do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - nowa prognozowana tabela wyliczeń. Tak mogą zmienić się wypłaty emerytur [25.04.2023] Do Sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku.

📢 Oto zaskakujące skutki jedzenia kiełbasy z grilla. To się dzieje z organizmem, gdy jemy grillowaną kiełbasę [25.04.2023] Polacy kochają grillować. Nie bez powodu grillowanie nazywane bywa naszym "narodowym sportem". Dania z grilla uwielbiamy za smak i od pierwszych ciepłych dni chętnie przyrządzamy jedzenie na świeżym powietrzu. Najpopularniejsze potrawy na grilla to karkówka i kiełbasa. Niezależnie od tego, czy grill jest gazowy czy na węgiel drzewny, jedzenie kiełbasy z grilla może wiązać się z pewnymi zaskakującymi skutkami ubocznymi dla zdrowia. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz kiełbasę z grilla? Zobacz, co mówią dietetycy. 📢 Zwrot podatku za 2022 - dodatkowe przelewy ze względu na Polski Ład. Mamy wyliczenia netto zwrotu podatku [25.04.2023] Ministerstwo Finansów poinformowało, kto otrzyma zwrot podatku za 2022 roku. Na przelew z Urzędu Skarbowego mogą liczyć pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, rodzice samotnie wychowujący dwoje dzieci oraz rodziny z dziećmi. Dodatkowe zwroty wynikają ze zmian przeprowadzonych w Polskim Ładzie.

📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Nowa tabela wyliczeń świadczenia [25.04.2023] Czternasta Emerytura nie jest wypłacana wszystkim seniorom. Warunkiem otrzymania dodatku jest spełnienie kryterium dochodowego. Dlatego niektórzy emeryci otrzymają tę emeryturę niższą bądź nie otrzymają jej wcale. Zobaczcie tabele wyliczeń! 📢 Tak urządzili się Adrianna i Michał z programu Rolnik Szuka Żony. Wkrótce ślub gwiazd programu [25.04.2023] Adrianna i Michał mieszkają na Podlasiu. Poznali się w 9. edycji kultowego programu TVP 1 "Rolnik szuka żony". Wkrótce wesele. Po ślubie zamieszkają z rodzicami Michała. W przyszłości jednak chcieliby wybudować swój własny dom. - Zobaczymy jednak, jak się życie potoczy - wyznaje Ada. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Te aplikacje wykradają pieniądze i dane z naszych telefonów. Zostały wycofane z Google Play - aktualizacja kwiecień 2023 [25.04.2023] Sklep Google Play pełny jest aplikacji, które przydatne są nam każdego dnia. Niestety to także miejsce, w którym oszuści umieszczają zainfekowane aplikacje, których celem jest kradzież pieniędzy lub danych osobowych. Co gorsza, jeśli aplikacja zostanie zgłoszona i Google Play wycofa ją ona nadal będzie się znajdowała na naszym telefonie do czasu aż jej sami ręcznie nie odinstalujemy. Dlatego warto sprawdzać nasze aplikacje i w razie podejrzeń usuwać je z naszych urządzeń.

📢 Te polskie gwiazdy i znani ludzie nie mają matury. Na liście Edyta Górniak i Lech Wałęsa [25.04.2023] Matura jest ważna, jednak nie jest żadnym wyznacznikiem. Jak pokazuje polski show biznes - można zrobić karierę nie mając wyższego wykształcenia, a nawet zostać... prezydentem. Nie takie przypadki Polska historia widziała! Zobaczcie w naszej galerii, które polskie gwiazdy nie zdały matury. Niektóre nazwiska z pewnością cię zaskoczą!

📢 Tak możesz zdjąć hybrydę samodzielnie w domu. Oto sposoby, aby nie zniszczyć paznokci [25.04.2023] Paznokcie hybrydowe zdobyły bardzo dużą popularność przede wszystkim za sprawą swojej trwałości i wytrzymałości na uszkodzenia. Takiego rodzaju stylizacja paznokci, jeżeli została prawidłowo wykonana, utrzyma się od dwóch do trzech tygodni. Ta wygoda ma jednak swoją cenę. Zdejmowanie hybrydy bywa bardzo problematyczne. Wbrew powszechnym opiniom możemy to zrobić w domu, przy użyciu określonych metod. Zobacz, jak zdjąć manicure hybrydowy w domu nie uszkadzając przy tym płytki!

📢 Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące [25.04.2023] Raty kredytów w ostatnich latach mocno podskoczyły w górę, co zaniepokoiło kredytobiorców. Kredyty hipoteczne to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, dlatego trzeba się liczyć, że zmianą wysokością rat. Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące rat kredytów w najbliższym czasie. Zobaczcie jak się zmienią. 📢 Po tylu latach możesz wyrzucić stare dowody zapłaty. Nie trzeba ich już przechowywać [25.04.2023] Stare rachunki mogą być problemem, gdy uzbiera się ich z kilku lat. Każdy z nas ma pewnie w domu szafkę z "papierami". Jak długo powinniśmy przechowywać dokumenty? Jak się okazuje powinniśmy w rachunkach robić regularne porządki i wyrzucać te, którym upłynął już czas ważności. Przygotowaliśmy dla Was małą ściągawkę. Zobaczcie, jak długo przechowywać rachunki i inne ważne dokumenty.

📢 Takie są znaki zdrady przez partnera. Takie sekrety wyjawia Wróżka Roma [25.04.2023] Ciągle czujesz niepewność w związku? Sygnały zdrady wcale nie są tak oczywiste, jak się wydaję. Poszczególne znaki zodiaku zdradzają w charakterystyczny sposób. Specjalnie na życzenie naszych czytelników Wróżka Roma przygotowała zestawienie sygnałów, które mogą świadczyć o niewierności partnera. Oto najważniejsze z nich.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. Luksusowe wnętrza domu czeskiej gwiazdy [25.04.2023] Helena Vondrackova nazywana jest "królową czeskiej piosenki". Gwiazda ma szerokie grono wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zachwyca doskonałą figurą i pięknym uśmiechem. Trudno w to uwierzyć, ale w czerwcu skończy 76 lat. Zobacz, jaka jest prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. 📢 Oto najbogatsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane z Ministerstwa Finansów [25.04.2023] Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są najbogatsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są najbogatsze. Poznajcie 10 najbogatszych gmin w naszym regionie.

📢 Jak ładować telefon, żeby bateria trzymała dłużej? Takie ładowanie telefonu może być niebezpieczne - sprawdź [25.04.2023] Jak prawidłowo ładować baterię w smartfonie, żeby bateria trzymała dłużej? Czy trzeba ładować telefon do 100%? Czy można ładować telefon przez całą noc? Wiele osób ładuje swój telefon nawet codziennie. Sposób ładowania telefonu ma duży wpływ na długość pracy baterii. Ale nie tylko. Okazuje się, że to, w jaki sposób i gdzie ładujemy baterię może zagrażać naszemu bezpieczeństwu. - Urządzenia mobilne mogą stać się celem hakerów - ostrzegają służby. Sprawdź, czy też tak robisz! Zobacz też, jak ładować baterię w smartfonie. 📢 Tak popularne polskie gwiazdy nazywały się przed ślubem. Oto nazwiska panieńskie polskich celebrytek [25.04.2023] Małgorzata Kostrzewska, Katarzyna Matusiak czy Magda Ikonowicz. Choć nazwiska są nieznane, to tak naprawdę są to jedne z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Dzisiaj posługują się jednak zupełnie innymi nazwiskami. Oto panieńskie nazwiska polskich celebrytek. Sprawdź, jak gwiazdy nazywały się przed ślubem!

📢 Tak dziś wygląda Krystyna Podleska - metamorfoza po latach. Gwiazda PRL i bohaterka filmu "Miś" ma 75 lat [25.04.2023] Krystyna Podleska, obecnie Christine Paul-Podlasky, to aktorka, która zasłynęła rolą Aleksandry Kozeł, kochanki Ryszarda Ochódzkiego w filmie "Miś" Stanisława Barei. "Miś" z 1981 roku stał się prawdziwym hitem. To kultowa polska komedia ukazująca absurdy PRL-u. Krystyna Podleska - seksbomba PRL-u i gwiazda "Misia" - ma dziś 75 lat. Jak wygląda? Zobacz, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu. 📢 Kamila Boś z Rolnik Szuka Żony już tak nie wygląda. Taką metamorfozę przeszła gwiazda programu [25.04.2023] Kamila Boś stała się sławna dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Choć męża tam nie znalazła, to zdobyła szerokie grono fanów w całym kraju. Gwiazda w ostatnich dniach postawiła całkowicie zmienić swój wizerunek. Zobacz, jak obecnie wygląda.

📢 Takie są skutki jedzenia szparagów. Oto dlaczego powinniśmy je jeść szparagi w sezonie [25.04.2023] Szparagi to warzywo, które nie jest bardzo popularne w naszym kraju, ale zyskują coraz więcej zwolenników. Ich zalet jest tak dużo, ze warto je włączyć do diety. Jest to jednak bardzo delikatne warzywo dostępne tylko w sezonie przez dwa miesiące w roku. Dlatego trzeba szybko korzystać, bo sezon na nie właśnie rusza. Zobaczcie, dlaczego warto je jeść. 📢 Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 [25.04.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Pojawiły się jednak pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Te osoby unikną opłat za Abonament RTV w maju 2023. Oni nie muszą płacić - mamy tabelę zwolnionych [25.04.2023] Te osoby unikną opłat za abonament RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty.

📢 Horoskop japoński na 2023 rok. Wiemy, co Cię czeka według numerologii japońskiej [25.04.2023] Horoskop japoński to swego rodzaju przepowiednia oparta na numerologii. Jednak przy horoskopie japońskim do cyfry dodatkowo przypisywana jest także planeta, która ma wpływ na nasze zachowanie. Zobaczcie co Was czeka w najbliższym czasie. 📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę [25.04.2023] Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Oto najzdrowsze śniadanie. Neurolodzy są pewni - te trzy produkty warto jeść na śniadanie dla zdrowego mózgu [25.04.2023] Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny kwiecień 2023 [25.04.2023] Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad milion złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna [25.04.2023] Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie. 📢 Taka ma być najniższa krajowa w 2024. Mamy prognozowaną tabele wyliczeń płacy minimalnej 2024 [25.04.2023] Wynagrodzenie minimalne wzrosło w 2023 roku - od stycznia 2023 roku najniższa krajowa w Polsce wynosi 3490 zł brutto. Kolejna podwyżka płacy minimalnej została wyznaczona na lipiec 2023 roku. Zatem po dwóch podwyżkach w tym roku najniższa krajowa będzie wynosić 3600 zł brutto. To o 590 zł więcej, niż w ubiegłym roku. Czy w przyszłym roku pensja minimalna też pójdzie w górę? Czy również dwukrotnie? Ile będzie wynosiła najniższa krajowa w 2024 roku? Szczegóły przedstawiamy w artykule.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto [25.04.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków [25.04.2023] Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego [25.04.2023] Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać [25.04.2023] Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy [25.04.2023] Orzech włoski to gatunek drzewa liściastego z rodziny orzechowatych. Nasiona są jadalne i powszechnie nazywane są orzechami. Orzechy mają wiele prozdrowotnych właściwości, mają też walory smakowe. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Zobacz teraz. 📢 Oto 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [25.04.2023] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie!

📢 Oto najlepsze zioła na cholesterol. Zobacz, jak obniżyć cholesterol domowymi sposobami [25.04.2023] Zioła na cholesterol to dobry sposób na wspieranie terapii lekami, a także doskonała alternatywa w przypadku kiedy poziom cholesterolu nie odbiega mocno od normy i chcemy podjąć próbę wyrównania go mniej inwazyjnymi sposobami. 📢 Te błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawy. Przez to trawnik nie wygląda dobrze! [25.04.2023] Koszenie trawnika wydaje się być banalnie prostą czynnością, jednak nie jest to do końca prawda. Podczas koszenia można popełnić poważne błędy, które doprowadzają do pogorszenia się stanu trawnika, utraty walorów estetycznych a nawet do rozwoju chorób. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas koszenia trawnika. Przez to trawnik nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy koszeniu trawnika. 📢 Oto najgorsze pomysły na prezent na komunię 2023. Możesz narazić się na śmieszność. Tego nie dawaj na komunię [lista - 25.04.2023] Prezent na komunię to nie lada wyzwanie. Wiele osób staje przed dylematem, jaki prezent dać dziecku na komunię a im bliżej uroczystości, tym problem, co wręczyć na komunię świętą, staje się bardziej palący. Najczęściej prezentem na komunię świętą są pieniądze, wiele osób jednak decyduje się na tradycyjny prezent. Czego na pewno nie dawać na komunię świętą? Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie prezenty dla dziecka na pierwszą komunię świętą raczej nie spotkają się z entuzjazmem. Oto lista najgorszych pomysłów na prezent na komunię.

📢 Takie są ceny warzyw i owoców na targowiskach w kwietniu 2023. Mamy dane z Kujaw i Pomorza Papryka to jedno z warzyw, które w marketach stało się droższe od mięsa. Sprawdzamy ile trzeba zapłacić za warzywa i owoce na targowisku. Zobacz w galerii ceny w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - prognozowana tabela wyliczeń. Tak mogą zmienić się wypłaty emerytur w 2024 roku Niedawno rząd złożył obietnicę, że inflacja szybko zacznie spadać, jednakże wydaje się, że była to zbyt optymistyczna prognoza. Wszystko wskazuje na to, że wysokie ceny pozostaną z nami na dłuższy czas, co oznacza, że rządowe plany odnośnie waloryzacji emerytur i rent na przyszły rok nie są już aktualne. Należy wziąć pod uwagę potrzeby seniorów i zwiększyć minimalne kwoty emerytur o około 200 zł brutto w 2024 roku.

📢 Tak możesz obniżyć cholesterol domowymi sposobami. Oto najlepsze zioła na cholesterol Wysoki poziom cholesterolu we krwi może z czasem prowadzić do rozwinięcia wielu chorób sercowo-naczyniowych, a także zwiększa ryzyko zawału serca. W młodym wieku i kiedy nie odbiega zbyt dużo od normy, może nie dawać żadnych objawów. 📢 Tym nigdy nie karm swojego psa! Uważaj na te produkty - możesz wyrządzić mu ogromną krzywdę Wychowanie i opieka nad psem to nie lada wyzwanie. Nasi czworonożni przyjaciele potrafią jak mało kto umilić nam życie. Są wierni, przyjacielscy i zawsze cieszą się na twój widok. Potrafi być również bardzo przekonujący kiedy chce posmakować potrawy z twojego talerza. Niestety to, co dla człowieka jest zdrowe, dla pupila może okazać się trujące. Sprawdź czym pod żadnym pozorem nie wolno karmić psa.

📢 Oto drewniany dom Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju na Mazurach. Jest przytulnie i z klimatem Robert Górski zdobył serca milionów Polaków swoimi skeczami kabaretowymi oraz udziałem w rozrywkowych programach telewizyjnych. Okazuje się, że gwiazdor, który na scenie rozbawia do łez, na co dzień preferuje spokojny i rodzinny tryb życia. Jest właścicielem drewnianego domku na Mazurach, w którym wypoczywa z rodziną. Jest tam naprawdę przytulnie i z klimatem. Zobacz prywatne zdjęcia. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wiesława Kwiatek z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia! Wiesława Kwiatek była niekwestionowaną gwiazdą pierwszej edycji kultowego programu TVP "Sanatorium miłości". Mimo iż o tamtych odcinków minęły już cztery lata, ciągle jest pamiętana przez fanów tego niezwykłego show. Na Instagramie obserwuje ją prawie 2500 osób. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Wiesława Kwiatek!

📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii Bydgoszcz w meczu z ROW Rybnik [dużo zdjęć] Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała ROW Rybnik 53:37. Polonistów jak zawsze dopingiem wspierali kibice. Mamy mnóstwo zdjęć z trybun! 📢 Tak mieszkają Ania i Grzegorz Bardowscy z programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia Ania i Grzegorz Bardowscy są już 6 lat po ślubie. Poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony" w TVP1. Właśnie wprowadzili się do swojego nowego domu Uniejowicach pod Legnicą, który wybudowali kilometr od gospodarstwa Grzegorza. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Takie pieniądze dostaną jeszcze nauczyciele w tym roku [stawki] W 2023 roku pensja zostanie podwyższona dwukrotnie. Pierwsze zmiany weszły już w życie w styczniu. Na jakie wynagrodzenie będą mogli liczyć nauczyciele? O ile wzrośnie ich pensja? Nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy budżetówki, mogą liczyć na znaczne podwyżki. Zobaczcie w naszej galerii, o ile wzrośnie pensja nauczycieli w 2023 roku.

📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ogromna posiadłość pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [zdjęcia] Jej kariera nabrała ogromnego tempa od udziału w Top Model. Klaudia El Dursi to obecnie jedna z czołowych gwiazd stacji TVN. Bydgoszczanka od lat jest prowadzącą show "Hotel Paradise". Regularnie bierze udział w kampaniach reklamowych, a także ma na swoim koncie epizodyczne role w filmach i w serialach. W ukochanej Bydgoszczy ma piękny apartament z widokiem na Wyspę Młyńską. Dotychczas mieszkała w ogromnej posiadłości pod miastem. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają wnętrza domu i mieszkania Klaudii El Dursi. 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław. Mamy zdjęcia z Motoareny Żużlowcy For Nature Solutions Apatora Toruń przegrali ze Spartą Wrocław 38:52 w meczu 3. rundy PGE Ekstraligi.

📢 Zawisza Bydgoszcz kontynuuje dobrą passę. Kibice znowu świętują [zdjęcia] W 25. kolejce II grupy III ligi Zawisza Bydgoszcz podejmował Błękitnych Stargard. Kibice liczyli na podtrzymanie zwycięskiej passy i rewanż za porażkę 0:3 z rundy jesiennej. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Oto projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Alarm w sklepach w całej Polsce po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z obrotu z Biedronki, Lidla i innych sklepów Alarm w sklepach w całej Polsce po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Taki salon ma Dariusz Wardziak, stolarz Szelągowskiej. Takie pomysły na meble ma Darek Stolarz Darek Wardziak, znany też jako Darek Stolarz, to znany stolarz właśnie i projektant mebli. Jest znany z wielu programów telewizyjnych, w których projektuje i wykonuje meble. To przede wszystkim „Domowe rewolucje” oraz „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej”. Darek Stolarz chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoimi projektami oraz gotowymi meblami. Ostatnio pochwalił się swoim nowym salonem. Zobaczcie! 📢 Takie są właściwości zdrowotne zielonej herbaty. Zobacz, kto powinien ją pić codziennie, a dla kogo są przeciwwskazania Zielona herbata może być dla niektórych osób zbawiennym napojem. Udowodniono jej szereg bardzo korzystnych właściwości, które pozytywnie wpływają na nasz organizm. Zobacz, kto powinien pić zieloną herbatę. 📢 10 złotych za wypłatę gotówki z bankomatu to nie żart. Takie są teraz opłaty i prowizje w bankomatach Podwyżki opłat bankowych 2023. Banki podnoszą opłaty i prowizje dla klientów posiadających konta osobiste i firmowe. Wyższe opłaty za prowadzenie konta, prowizje za kartę bankomatową czy wypłatę z bankomatu, rosnące ceny przelewów, ale także wpłat i wypłat gotówki - cenniki w niektórych bankach już się zmieniły, inne placówki szykują się do wprowadzenia nowych opłat i prowizji. Coraz więcej banków pobiera też opłatę za wypłatę gotówki z okienka kasowego. Jakie są teraz opłaty i prowizje? Czytaj więcej w naszym artykule.

📢 Oto najmodniejsze sukienki na komunię 2023. Na topie zwiewne fasony i kwiatowe motywy Zbliża się sezon komunijny 2023. W kościele i na rodzinnym obiedzie każda z nas chce zaprezentować się ładnie i odświętnie. Pomóc nam w tym może modna stylizacja. Sprawdź w artykule, jakie fasony, wzory i kolory będą modne na komunię 2023. 📢 Takie są najmodniejsze trampki na wiosnę i lato 2023. Oto modne trampki do spodni, sukienki i spódnicy Coraz wyższe temperatury na zewnątrz zachęcają nas do porzucenia ciężkich zimowych butów oraz botek na rzecz lekkiego i przewiewnego obuwia. Na ulicach prym wiodą trampki. Zobacz najmodniejsze modele na wiosnę i lato 2023. Prezentujemy trampki, które możesz nosić zarówno do spodni, jak i sukienki czy spódnicy. 📢 Uwaga posiadacze telefonów. Te funkcje w telefonie wyłącz dla bezpieczeństwa i oszczędności baterii Hakerzy coraz częściej próbują się włamać do naszych telefonów komputerów. jak się okazuje najczęściej dochodzi do oszukania użytkowników smartfonów. Wygodne urządzenie, w którym przechowujemy większość cennych dla nas danych, jest łakomym kąskiem dla oszustów. Zobaczcie, jak się przed nimi chronić o czym pamiętać i jakie funkcje koniecznie trzeba wyłączyć w telefonie.

📢 Tak wyglądają meble Julii Wieniawy z mieszkania wartego 2 miliony złotych! Ich ceny zaskakują - zobacz Julia Wieniawa - młoda polska aktorka i piosenkarka - mieszka w komfortowym dwupoziomowym mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu. Jej dwupoziomowy apartament wart jest 2 miliony złotych! Julia Wieniawa planuje nieco odświeżyć wnętrza, postanowiła więc wystawić części mebli na sprzedaż w bardzo przystępnych cenach. Część mebli rozeszła się w mgnieniu oka! Jak mieszka Julia Wieniawa? Zobacz zdjęcia z jej luksusowego apartamentu.

📢 Tak dziś wygląda kultowy "Laska" z filmu "Chłopaki nie płaczą". Oto jak zmienił się Tomasz Bajer Postać "Laski" z komedii "Chłopaki nie płaczą" stała się kultowa i przyniosła Tomaszowi Bajerowi ogólnopolską sławę. Do dzisiaj dialogi "Laski" bawią widzów do łez. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zmienił się odtwórca tej roli. Tak dziś wygląda Tomasz Bajer - ponad dwie dekady od premiery filmu. Oto jego aktualne zdjęcia!

📢 II Grudziądzki Piknik Naukowy w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Atrakcje nie tylko dla rolników! Zobacz zdjęcia Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu zorganizował II Grudziądzki Piknik Naukowy. Była to okazja do promocji szkoły wśród ósmoklasistów, a także mieszkańców Grudziądza i okolic.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są bardzo inteligentne. Urodzeni pod takimi znakami są najmądrzejsi [20.04.23] Co o nas mówią gwiazdy? Jaki los jest nam zapisany? Jakie cechy charakteru są przypisane do poszczególnych znaków zodiaku? Astrologowie uważają, że horoskop może wiele powiedzieć o osobach urodzonych w poszczególnych znakach zodiaku. My postanowiliśmy sprawdzić, co horoskop mówi o naszej inteligencji. Oto pod jakimi znakami zodiaku rodzą się ludzie o większej niż przeciętna inteligencji! 📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. 📢 Tutaj sprawdzisz, ile wyniesie emerytura wraz z trzynastką. Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur na rękę Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłata trzynastej emerytury w roku 2023 będzie miała miejsce w kwietniu. W tym czasie emeryci i renciści otrzymają swoje bieżące świadczenie oraz dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Zasady wypłaty trzynastej emerytury określają, że jej kwota jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. W przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera świadczenie w pełnej wysokości, trzynastka będzie równa jednemu miesięcznemu świadczeniu. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie jest niższe, kwota trzynastej emerytury zostanie odpowiednio obniżona. Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką!

📢 Horoskop celtycki 2023. Te osoby będą miały szczęście, chodzi o miłość i duże pieniądze Horoskop celtycki jest zdecydowanie mniej znany. Znaki z horoskopu celtyckiego to drzewa, jednak podobnie jak horoskop zodiakalny ma przypisane dane drzewo do daty urodzenia i szereg cech charakterystycznych dla danego znaku (w tym przypadku drzewa). W horoskopie celtyckim wyróżnia się 22 znaki (drzewa). Przygotowaliśmy dla Was listę znaków, które będą miały szczęście w finansach i miłości. 📢 To dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Zaskakujące skutki Wiele osób zaczyna swój dzień od szklanki wody z cytryną. Jakie są zalety i wady tego rytuału? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci. 📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tak jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie awokado prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi awokado. W jaki sposób jedzenie awokado może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że awokado prowadzi do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

