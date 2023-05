Prasówka 25.05.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop finansowy na czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku. Te znaki czeka przypływ gotówki!”?

Prasówka 25.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop finansowy na czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku. Te znaki czeka przypływ gotówki! Astrologowie wierzą, że znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na różne aspekty naszego życia. Wiadomo już, co nas czeka w czerwcu 2023 roku w kwestii finansowej. Układ gwiazd jednym zapewni stabilność finansową, innym niestety wróży nieco chudszy rok. Dowiedz się, czy w czerwcu musisz zaciskać pasa, by się przygotować na chudy miesiąc, czy też twój portfel będzie pęczniał od gotówki. Sprawdź, co Tobie jest pisane!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Boczarska to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia [25.05.2023] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

Prasówka 25.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda posiadłość Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. "To nasz drugi dom" - zdjęcia [25.05.2023] Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem. Niedawno został ojcem - zdjęcia [25.05.2023] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Srogi rewanż. Zawisza Bydgoszcz pokonał Gedanię w meczu trzeciej ligi piłkarskiej W 30. kolejce II grupy III ligi piłki nożnej Zawisza Bydgoszcz grał w Gdańsku z miejscową Gedanią. 📢 Tak wygląda w nowym domu Joanny Opozdy. Nowoczesny ogród robi wrażenie Rozstanie Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego pod koniec ubiegłego roku to jedna z największych afer medialnych ostatnich miesięcy. Od tej pory każde z nich układa sobie życie samodzielnie. Opozda zdaje się doskonale sobie radzić w roli samotnej matki - na zdjęciach aktorka wygląda kwitnąco. Niedawno pochwaliła się zakupem nowej nieruchomości. Zobaczcie na zdjęciach jak tam jest!

📢 III liga piłki nożnej: Unia Drobex Solec Kujawski - Bałtyk Gdynia. Sparaliżowani [zdjęcia] W 30. kolejce II grupy III ligi piłki nożnej Unia Drobex Solec Kujawski podejmowała Bałtyk Gdynia. To był niezwykle ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie. 📢 Takie samochody używane kobiety kupują teraz najczęściej. Oto TOP 15 aut wybieranych przez panie Szary albo biały Opel Astra z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów i nadwoziem typu Hatchback - taki samochód wybrałoby najwięcej pań w 2023 roku, jak wynika z badań przeprowadzonych przez ekspertów AAA AUTO. Jakie używane samochody są teraz najczęściej kupowane przez kobiety? Przedstawiamy TOP 15 samochodów używanych, które najchętniej wybierają teraz panie.

📢 Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Magdalena Kajrowicz w naprawdę odważnych kreacjach! [25.05.2023] Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Takie są teraz najpiękniejsze perfumy dla kobiet. Oto zestawienie najmodniejszych damskich zapachów na wiosnę i lato [25.05.2023] Zapach to jeden z najstarszych produktów kosmetycznych w historii. Odpowiednie perfumy pomagają stworzyć tożsamość, określić siebie. Zapach to coś bardzo osobistego, działa na zmysły i sprawia, wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani i odbierani przez otoczenie, to także informacja o charakterze. Perfumy mogą dodać pewności siebie i sprawić, że czujemy się bardziej atrakcyjne. Przygotowaliśmy ranking najpiękniejszych perfum damskich na wiosnę i lato 2023. Takie perfumy są teraz najmodniejsze. 📢 Takie zwroty podatku dostają teraz emeryci. Tyle wpływa seniorom na konta - oto tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 [25.05.2023] Emeryci otrzymują dodatkowe przelewy na konta. Wynika to ze zmian przepisów podatkowych. Emeryci otrzymują zwrot nadpłaconego podatku za 2022 rok. Na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat [25.05.2023] Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Takie są najlepsze fryzury dla kobiet 50 plus. Te fryzury odejmą ci nawet 10 lat! [25.05.2023] Fryzura ma niebagatelne znacznie dla naszego wizerunku. Odpowiednio dobrane cięcie oraz koloryzacja może odjąć nam kilka lat lub wręcz przeciwnie - podkreślić niedoskonałości i znacznie nas postarzyć. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 50 roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat.

📢 Takie są stawki za prąd gdy przekroczymy limit 2000 kWh. Oto kalkulator zużycia prądu w 2023 roku [25.05.2023] Koszt 1 kWh może być różny, w zależności od tego czy został przekroczony limit 2000 kWh. Osoby, które zmieszczą się w limicie, nie unikną dwóch podwyżek dla wszystkich - opłaty mocowej i stawki VAT, która w 2023 roku wróciła do dawnego poziomu 23%. Zobaczcie, jak zmienią się ceny prądu po przekroczeniu limitu.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne [25.05.2023] Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Takie są skutki jedzenia koperku. To się dzieje z organizmem, gdy dodajemy do potraw koperek [25.05.2023] Koperek to przede wszystkim dodatek do ziemniaków, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie wczesnych kartofli. Koperek ma jednak o wiele szersze zastosowanie w kuchni. A do tego ma jeszcze bardzo dużo pozytywnych właściwości, które dobrze wpływają na nasz organizm. Sprawdźcie dlaczego warto jeść koperek. 📢 Dodatek Stażowy 2023 - takie są zasady. Wyjaśniamy, komu przysługuje wyższe wynagrodzenie [25.05.2023] Dodatek stażowy to forma dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek ten jest obowiązkowy w tak zwanej "budżetówce", natomiast w pozostałych branżach jest to świadczenie nieobowiązkowe. Komu zatem przysługuje dodatek stażowy? Jak się go nalicza i ile wynosi? Sprawdzamy. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto [25.05.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku.

📢 Tak uratujesz brązowe tuje z ogrodu. Tylko jeden składnik jest kluczowy - domowy oprysk na schnące tuje [25.05.2023] Tuje to wspaniała ozdoba ogrodów i zarazem sposób na żywopłot, na zachowanie prywatności. Tuje są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Soczyście zielone z zewnątrz, od środka tuje schną. Dlaczego tak się dzieje? Co można poradzić na brązowe i schnące tuje? Mamy dla was łatwy i tani domowy sposób!

📢 Oto najlepsze pomysły na paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [25.05.2023] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [25.05.2023] Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie. 📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [25.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Wkrótce skończy 56 lat. "Widać, że dba o siebie". Zobaczcie jej zdjęcia! [25.05.2023] Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Aktorka wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2023: matematyka. Odpowiedzi i arkusz CKE. Rozwiązania zadań z egzaminu z matematyki Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 był drugim, po języku polskim, egzaminem, z jakim musieli zmierzyć się uczniowie klas ósmych. Rozpoczął się dzisiaj o godz. 9.00, a zakończył ok. godz. 10.40. Arkusz CKE wraz z odpowiedziami opublikowaliśmy po godz. 13.00. Co było na egzaminie? Z jakimi zadaniami musieli zmierzyć się uczniowie? Czy egzamin okazał się trudny? Sprawdźcie.

📢 Tak mieszkała księżna Diana - uwielbiała róż i modne dodatki. Zobaczcie niezwykłe wnętrza Pałacu Kensington [zdjęcia] Uwielbiana za styl, wdzięk i niezwykłą empatię. "Królowa ludzkich serc", bo tak nazywano księżną Dianę, zmieniła obliczę monarchii brytyjskiej. Niedługo minie 26 lat od jej tragicznej śmierci. Zobaczcie w naszej galerii archiwalne zdjęcia księżnej Diany. Tak mieszkała Diana Spencer - księżna Walii, pierwsza żona króla Karola III i matka księcia Williama i Harrego. 📢 Ewa Kośniewska, fryzjerska mistrzyni świata, spotkała się z uczniami szkoły Cechu Rzemiosł Różnych w Grudziądzu [zdjęcia] Ewa Kośniewska, fryzjerska mistrzyni świata, o tym co robić, aby odnosić sukcesy zawodowe, opowiadała uczniom szkoły branżowej Cechu Rzemiosł Różnych w Grudziądzu.

📢 800 plus na dziecko. Od kiedy waloryzacja świadczenia i czy trzeba złożyć nowy wniosek? [24.05.2023] 500 plus to dodatkowe świadczenie, które ma wspierać rodziców w utrzymaniu dzieci. Rząd zapowiedział waloryzację tego świadczenia - ma ono wzrosnąć do kwoty 800 zł. Od kiedy ma obowiązywać 800 plus? Czy będzie się należało każdemu rodzicowi czy tylko pracującym? Jakie formalności należy spełnić, by otrzymać 800 plus? Wyjaśniamy.

📢 Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu! Zaśpiewają gwiazdy! Sprawdź, kto wystąpi w Marinie Święto Województwa Kujawsko - Pomorskiego będzie obchodzone z wielką pompą! Festiwalowy nastrój gwarantowany! Na scenie pojawią się artyści, których utwory znają i młodsi i starsi. Impreza w niedzielę, 4 czerwca w Marinie. Wstęp jest bezpłatny. 📢 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 za nami. Jakie były zadania? Opinie uczniów: „Więcej takich egzaminów”. Zobacz arkusz i odpowiedzi Egzamin ósmoklasisty z matematyki zakończył się ok. godz. 10.40. Uczniowie zasiedli do arkuszy o godz. 9.00 i mieli 100 minut na pracę. Ósmoklasiści dzielą się swoimi opiniami na temat egzaminu. Co sądzą o tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z matematyki? Jakie zadania pojawiły się w arkuszu? Możecie ro sprawdzić w zamieszczonym przez nas arkuszu. Dodajemy także odpowiedzi do zadań.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 - matematyka. Oto arkusz i sugerowane odpowiedzi Egzamin ósmoklasisty 2023 - matematyka. W środę, 24 maja uczniowie napisali egzamin ósmoklasisty z matematyki. Mamy już arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Zobacz, jak napisałeś egzamin ósmoklasisty z matematyki. 📢 Te liczby wygrywają w Eurojackpot w 2023 roku. Mamy najczęściej padające liczby w Eurojackpot Eurojackpot to gra dostępna w Polsce, w której można wygrać największe pieniądze. W Polsce najwyższa wygrana w tej grze wyniosła ponad 190 mln złotych! Aby wygrać trzeba trafić dwa zestawy liczb, a chętni na duże pieniądze grają także w wielu krajach Europy. Sposoby na zagranie w Eurojackpot są dwa, albo samodzielnie skreślimy liczby albo zawierzymy szczęściu na chybił-trafił. Możemy tez pomóc swojemu fartowi sugerując się statystyką. Zobaczcie jakie liczby padały najczęściej w 2023 roku.

📢 Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. W maju 2023 roku doszło do kolejnych akcji Jak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść? Warto to wiedzieć, zwłaszcza że w ostatnich latach w Polsce liczba włamań do do domów i mieszkań stale wzrasta. Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Często zostawiają znaki i zaszyfrowane wiadomości przy nieruchomościach, które planują odwiedzić. Mają również specjalne sposoby, by sprawdzić, czy lokatorzy wyjechali na dłużej. Poznaj teraz sekretne znaki złodziei - tak oznaczają mieszkania, które chcą okraść. 📢 Ten błąd przy praniu może cię sporo kosztować. Przez to pralka pobiera o wiele więcej energii Często bez większej refleksji ustawiamy codzienne pranie na określoną temperaturę. Tymczasem to, w ilu stopniach pierzemy nasze ubrania, może wpływać nie tylko na ich stan wizualny, ale również przedkłada się na wyższe rachunki. Oto najczęściej popełniane błędy podczas prania. Przez nie pralka pobiera więcej energii.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 Takie są skutki picia czerwonej herbaty. Wyjaśniamy, jak czerwona herbata wpływa na nasz organizm Herbata to jeden z najczęściej spożywanych napojów. Wśród nich niemałą popularnością cieszy się czerwona herbata. Ma szereg właściwości zdrowotnych, które m.in. wspomagają trawienie czy ułatwiają koncentrację. Niestety, nie wszyscy powinni po nią sięgać. Dlaczego warto pić czerwoną herbatę i kto powinien jej unikać? Sprawdź!

📢 Tych roślin nie sadź obok ogórków. Przez takie błędy ogórki są słabe i chorują. Tak można stracić całą uprawę Ogórki z własnej uprawy - zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu - smakują najlepiej. Można je zbierać przez całe lato. Ogórki gruntowe można uprawiać w większości ogrodów. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których ogórki nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok ogórków? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko ogórków. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Takie są skutki jedzenia liści rzodkiewki. Nigdy więcej ich nie wyrzucaj - one tak działają na organizm Rzodkiewka to przede wszystkim wysoka zawartość witaminy C i żelaza. Warto jednak pamiętać, że liście rzodkiewki zawierają więcej składników mineralnych oraz związków prozdrowotnych niż korzeń. Zobaczcie dlaczego warto jeść także liście rzodkiewki. Już więcej ich nie będziecie wyrzucać.

📢 Tak przedłużysz żywotność konwalii w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet konwalii zachował świeżość Konwalie kwitną w maju a ich piękne kwiaty mają niesamowity zapach. Konwalie rosną dziko w lasach, ale równie chętnie są uprawiane w ogrodach i parkach. Bukieciki konwalii są chętnie przynoszone do domu. Konwalie w wazonie to jedna z piękniejszych dekoracji. Konwalie zdobią i ożywiają wnętrza, poprawiają nastrój, wprowadzają cudowny zapach, radość i powiew wiosny. Co zrobić, aby bukiet konwalii stał w wazonie dłużej? Jak przedłużyć żywotność konwalii w wazonie? Zebraliśmy skuteczne sposoby na utrzymanie świeżości konwalii. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 Tak wygląda w środku dom Małgorzaty Kożuchowskiej - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję gwiazdy seriali Małgorzata Kożuchowska to znana polska aktorka. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Natalii Boskiej w serialu "Rodzinka.pl". Ale znana jest także z innych ról, między innymi dziennikarki z "Killera", a już na zawsze zapadła w pamięć Polaków jako Hanka Mostowiak z serialu "M jak miłość". Tak, to ta, co zginęła w kartonach... Zobaczcie, jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska!

📢 ZUS podał dane o wieku emerytalnym. Mamy też tabele prognozy waloryzacji emerytur w 2024 Coraz więcej Polaków przechodzi na emeryturę pierwszego dnia po nabyciu do niej uprawnień. Z danych ZUS przytoczonych przez serwis prawo.pl wynika, że w 2022 roku zrobiło tak 70,3 procent kończących aktywność zawodową seniorów. Rząd przygotowuje więc pomysły, aby zachęcić ludzi do dłuższej pracy. Co ważne - nic na siłę!

📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Tyle można zarobić w Biedronce w wakacje. Takie są stawki w Biedronce w 2023 roku Biedronka od lat zabiega o pracowników kusząc och zarobkami i dodatkami. To jedna z sieci, która regularnie podnosi wynagrodzenie swoich pracowników. Biedronka to największy pracodawca w Polsce zatrudniający około 80 tysięcy pracowników. Podobnie jak w ubiegłych latach Biedronka otworzy swoje w miejscowościach turystycznych. Sprawdzamy, ile zarabia się w Biedronce, a ile będzie można zarobić w tej sieci w wakacje.

📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule. 📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę. To tzw. "uśmiechnięta depresja" Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby.

📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie. 📢 Nie żyje Wanda Dyrda, znana toruńska trenerka personalna. Miała 39 lat We wtorek (23 maja) nad ranem odeszła Wanda Dyrda. Znana toruńska trenerka fitness od dwóch lat walczyła z chorobą nowotworową. 📢 Taki błąd przy korzystaniu ze zmywarki może sporo kosztować! Przez to zmywarka zużywa więcej prądu i wody Zmywarka jest jednym z najbardziej energooszczędnych urządzeń w kuchni. Nie tylko ułatwia codzienne życie, ale też pozwala zaoszczędzić wodę i prąd - czyli zmniejszyć rachunki. Korzystanie ze zmywarki wydaje się być całkiem proste, jednak wiele osób popełnia błędy, przez które rachunki za prąd i wodę są dużo wyższe. Oto najczęściej popełniane błędy podczas prania. Przez nie pralka pobiera więcej energii.

📢 Tak wygląda dom Maryli Rodowicz. Królowa polskiej piosenki ma w nim gosposię - zobaczcie zdjęcia Jak urządzony jest dom Maryli Rodowicz? Kuchnia ma jasne kolory, drewniane meble, kamienne blaty oraz sporo złotych akcentów. Piosenkarka na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy i widać, że w łazience także nie brakuje złoconych elementów. Zresztą, zobaczcie zdjęcia! 📢 Te smartfony Samsunga mogą być zagrożone. Inni muszą uważać na te aplikacje! Samsung to jedna z najpopularniejszych marek telefonów dostępnych na rynku. Od lat Samsung znajduje się w czołówce marek smartfonów. Wykryto lukę w smartfonach Samsunga, która może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Na szczęście już jest dostępne rozwiązanie. Sprawdźcie przy okazji najnowszą listę wycofanych aplikacji z Google Play dla Androida.

📢 Te oznaki świadczą, że małżeństwo nie przetrwa długo. Oto trzy ważne sygnały - zdaniem fotografów ślubnych Fotografowie ślubni twierdzą, że istnieją 3 wyraźne oznaki świadczące o tym, że małżeństwo nie przetrwa. Ich zdaniem takie zachowania gości i młodych małżonków na ślubie i weselu to znak, że związek nie będzie trwały. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Takie właściwości mają jajka. Ile gotujemy jajka na miękko, by wyszły idealnie? [24.05.2023 r.] Jajka często goszczą w diecie i na stołach w polskich domach. Z jajek można przyrządzić wiele smacznych potraw, na przykład jajecznicę, szakszukę, pastę jajeczną. Jeden z najsmaczniejszych i zarazem najzdrowszych sposobów na jajka to jajka na miękko. Jakie właściwości zdrowotne mają jajka? Jak długo je trzeba gotować, aby wyszły na miękko? Dowiesz się tego z naszego artykułu. 📢 Taka na co dzień jest Sanah, która ma sześcioro rodzeństwa. Mamy zdjęcia wnętrz jej mieszkania Sanah to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Bardzo szybko zdobyła rozgłos i sympatię wśród swoich fanów. Jest uwielbiana zarówno za swoją muzykę i tworzone do nich teledyski, jak i swój styl bycia. Jaka jednak jest na co dzień, poza koncertami? Przedstawiamy prywatne zdjęcia wokalistki! Koniecznie sprawdź naszą galerię!

📢 Taka będzie opłata za współdzielenie konta. Netflix podał cenę. Ważna wiadomość dla użytkowników Netflix opublikował ważny komunikat dla użytkowników. Chodzi o nowe zasady współdzielenia konta w Polsce - od teraz trzeba będzie za to dodatkowo zapłacić. - Twoje konto na Netflix jest dla Ciebie oraz Twoich domowników. Wprowadzamy w Polsce nowe funkcjonalności - czytamy na na koncie platformy Netflix na Facebooku i Twitterze.

📢 Jednorazowe 4000 zł dodatku inflacyjnego już na kontach Polaków! Sprawdź, czy możesz dostać rekompensatę 24.05.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł dla każdego! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Budowa dworca PKP we Włocławku na finiszu. Ogłoszono przetarg na najem lokali w nowym gmachu [zdjęcia] Prace związane z budową nowego dworca PKP we Włocławku powoli zbliżają się do końca. Roboty mają zakończyć się na koniec czerwca 2023 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, a na zewnątrz trwa zagospodarowanie terenu. W nowym gmachu dworca znajdą się m. in. lokale komercyjne. Na razie nie wiadomo na jaką działalność zostaną przeznaczone, ogłoszono przetargi na najem czterech lokali. 📢 Szef policji w Kujawsko-Pomorskiem zarobił w ubiegłym roku ponad 241 tys. zł. Komendanci dostali podwyżki Komenda Główna Policji publikuje oświadczenia majątkowe szefów garnizonów w całym kraju. Wszyscy komendanci dostali w 2022 roku podwyżki, widać różnicę w ich wynagrodzeniach w porównaniu z poprzednimi latami. 📢 Nowe Centrum Pomocy Psychologicznej UKW w Bydgoszczy. To nowoczesny instytut za 17,5 mln zł Naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zyskali nowe miejsce pracy. Mogą prowadzić badania, wdrażać nowe terapie przy użyciu najnowszej aparatury. CPP ma również pełnić funkcję komercyjną.

📢 Takie długi ulegają przedawnieniu w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać [25.05.2023] Dług to niespłacone jeszcze zobowiązanie. Kiedy jedna osoba pożycza pieniądze od drugiej, to ma wobec niej dług, gdyby nie wywiązała się z obowiązku oddania pożyczki w terminie. Są jednak takie długi, których spłacać nie musimy, to długi, które uległy przedawnieniu. Kiedy dochodzi do przedawnienia, jakie warunki trzeba spełnić, aby dług się przedawnił? Zobaczcie, które długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Piękny jubileusz świętowano w Lisewie. 100 lat Zofii Chamier-Ciemińskiej. Zdjęcia Jubileusz 100 urodzin obchodziła Zofia Chamier-Ciemińska z Lisewa. Rodzina Pani Zofii przygotowała dla jubilatki dzień pełen wrażeń. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego okiem polonistki, egzaminatorki OKE We wtorek (23 maja) w pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty uczniowie tradycyjnie zmierzyli się z językiem polskim. O ocenę stopnia trudności zadań poprosiliśmy doświadczoną polonistkę z Bydgoszczy, wieloletnią egzaminatorkę OKE w Gdańsku.

📢 Wypadek na ul Fordońskiej w Bydgoszczy. Tramwaj zderzył się z busem. Zobaczcie zdjęcia! We wtorek, 23 maja, przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej z Bałtycką autobus zderzył się z tramwajem. Na miejscu były spore utrudnienia w ruchu. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Tego nie jedz, gdy masz kłopoty ze wzrokiem. Seniorzy powinni tego szczególnie unikać Wzrok, czyli zdolność do odbierania bodźców wywołanych przez pewien zakres promieniowania elektromagnetycznego (u człowieka ta część widma nazywa się światłem widzialnym). O oczy powinniśmy zadbać nie tylko ograniczając ekrany, ważna jest także dieta odpowiednia dla naszego wzroku. Zobaczcie jakich produktów unikać w diecie dla dobra naszych oczu.

📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. Mamy odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte i nie tylko Po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego wielu uczniów oraz ich rodziców poszukiwać będzie arkuszy CKE oraz odpowiedzi na zadanie podczas egzaminu ósmoklasisty pytania. Świetnie trafiłeś, bo w tym tekście opublikujemy arkusz egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chwilę później pojawią się tutaj odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów. Bądź z nami, odświeżaj stronę i sprawdź, ile punktów udało ci się zdobyć na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. Publikacja sugerowanych odpowiedzi już we wtorek od godziny 13.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 - język polski. Oto arkusz i sugerowane odpowiedzi Egzamin ósmoklasisty 2023 - język polski. We wtorek, 23 maja uczniowie napisali egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Mamy już arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Zobacz, jak napisałeś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. 📢 Dawny dworek w Białochowie pod Grudziądzem, w którym obecnie jest dom dziecka, na sprzedaż. Jaka cena wywoławcza? Samorząd powiatu grudziądzkiego na sprzedaż wystawia nieruchomość - dawny dworek, przy którym jest przepiękny park w miejscowości Białochowo w gminie Rogóźno. Obecnie mieści się tu placówka opiekuńczo-wychowawcza, która zostanie niebawem przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu w Łasinie. Jaka jest cena nieruchomości do zbycia? 📢 Spodnie damskie idealne na lato. Kożuchowska, Rusin i Kasprzyk noszą je w różnym wydaniu i wyglądają w nich obłędnie To już pewne! Czas schować grube jeansy głęboko do szafy i wyjąć te, w których będzie Ci nie tylko wygodnie, ale i chłodniej. Zrobiły to już Kożuchowska, Rusin i Kasprzyk. Te celebrytki wiedzą, jak się ubrać i są inspiracją modową dla wielu kobiet w różnym wieku. Zobacz, jak nosić i stylizować białe spodnie.

📢 Takie są skutki jedzenia arbuza. To się dzieje z organizmem, gdy jemy arbuzy Arbuz to sezonowy owoc, który cieszy się popularnością szczególnie w sezonie letnim. Ten owoc składa się w ponad 90% z wody, dzięki temu doskonale gasi pragnienie. Jedzenie arbuza wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Zobaczcie, dlaczego warto jeść te owoce.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku tworzą idealne związki. To najlepiej dobrane pary Czy idealne związki istnieją? Czy dwie obce osoby mogą stworzyć zgodną parę? Które pary mają sukces zapisany w gwiazdach. Możecie wierzyć lub nie, ale ludzie urodzeni danym czasie mają szereg podobnych cech charakteru. O tym, że niektóre cechy bardziej do siebie pasują, a inne mniej chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Zobaczcie, które znaki zodiaku według astrologów tworzą najlepsze pary.

📢 Gala jubileuszu 30-lecia Centrum Rehabilitacji im. bpa Jana Chrapka w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Od 30 lat Centrum Rehabilitacji im. ks. bpa w Grudziądzu wspiera niepełnosprawnych w rozwijaniu pasji artystycznych i sportowych. Dla wielu stały się one sensem życia. 📢 Tak wygląda teraz dom wójta z serialu Ranczo. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Zwrot pieniędzy dla wielu emerytów. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczyna się więc procedura zwrotu pieniędzy, ale na przelewy będzie trzeba trochę poczekać.

📢 Takie owoce można jeść przy cukrzycy - mamy listę. Te owoce obniżają poziom cukru we krwi Cukrzyca to przewlekła choroba związana z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w organizmie. W Polsce na cukrzycę chorują ponad 2 miliony osób. Przy cukrzycy konieczna jest zbilansowana dieta dla diabetyków. Owoce i warzywa to bardzo ważna część tej diety. Takie owoce można jeść przy cukrzycy. Sprawdź, jakie owoce możesz jeść, jeśli masz cukrzycę.

📢 Tak mieszka Mateusz Mostowiak z "M jak miłość", czyli Krystian Domagała. Mieszkanie aktora podglądamy na jego zdjęciach Krystian Domagała to popularny aktor młodego pokolenia, który zasłynął z roli Mateusza Mostowiaka w serialu "M jak miłość". Gwiazdor stroni od skandali i ukrywa swoje życie prywatne przed mediami. Jest jednak aktywny na Instagramie, gdzie odkrywa przed fanami rąbek tajemnicy. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność - zobacz listę! Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie.

📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. 📢 Takie są teraz modne meble kuchenne. Zobacz pomysły na kuchnię Dariusza Wardziaka "Stolarza Szelągowskiej" Planujesz zakup mebli kuchennych? Zastanawiasz się jakie wystroje kuchni są trendy? Zobacz co poleca Dariusz Wardziak, czyli Darek-Stolarz znany z programów Doroty Szelągowskiej. W galerii są zarówno jego prace, robione na wymiar, dopasowane do konkretnych pomieszczeń, ale także meble modułowe dostępne w sieciówkach.

📢 Tak wygląda w środku dom Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Rusza sezon na szczupaki. Od kiedy wolno je łowić? Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy! Zobacz zdjęcia Rozpoczyna się sezon połowu szczupaków. To jedne z najbardziej cenionych przez wędkarzy ryb. Od kiedy wolno je łowić? Nawet doświadczeni łowcy mogą się zdziwić. W ostatnim czasie zmieniło się wiele przepisów dotyczących połowu tych drapieżników. Warto je poznać, by nie narazić się na mandat i łowić etycznie i zgodnie z prawem.

📢 Oto pewniaki na egzamin ósmoklasisty z matematyki. Oto rady nauczycielki matematyki [TOP 10] Egzamin ósmoklasisty z matematyki dla wielu uczniów jest największym wyzwaniem. Można jednak oswoić stres powtarzając egzaminacyjne pewniaki! To warto przypomnieć sobie przed egzaminem - podpowiada Agnieszka Poliszak-Trzosek, nauczycielka matematyki w SP 56 w Bydgoszczy.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska. Zobacz luksusowe wnętrza domu aktorki. Zajrzyj do willi gwiazdy serialu „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość".

