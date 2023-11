Prasówka 25.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Wymiatasz dziewczyno!"”?

Prasówka 25.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Wymiatasz dziewczyno!" Aleksandra Żebrowska to żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 25.11.23

📢 Agnieszka Więdłocha - prywatne zdjęcia. Taka jest na co dzień Anna ze świątecznej komedii "Uwierz w Mikołaja" Agnieszka Więdłocha rozpoznawalność zdobyła dzięki roli Leny Sajkowskiej w serialu "Czas honoru". Teraz możemy ją oglądać w kinowym hicie - świątecznej komedii "Uwierz w Mikołaja". Jaka jest prywatnie Agnieszka Więdłocha - zobacz w naszej galerii.

📢 Liv Tyler. Tak teraz wygląda córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 46 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler

Prasówka 25.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tygodniowa pensja na zwolnieniu lekarskim - wyliczenia. Mamy tabelę wyliczeń wypłat na l4 Pracownik, który jest chwilowo niezdolny do pracy z powodu choroby, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, potocznie nazywanego L-4. Sprawdzamy, na jakie pieniądze może liczyć podczas choroby.

📢 Tych leków nie wolno łączyć z alkoholem. Takie połączenie jest groźne dla zdrowia [25.11.2023] Leki powinny być stosowane zgodnie z zaleceniem lekarza i informacjami zawartymi w ulotce. Każda substancja lecznicza w organizmie człowieka po uwolnieniu z leku wchłania się do krążenia ogólnego. Leki mogą wchodzić w interakcje z innymi substancjami, między innymi z alkoholem. Bardzo ważne jest to, że łączenie leków z alkoholem może być groźne dla zdrowia, a nawet w niektórych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Dotyczy to leków na receptę, bez recepty, a zwłaszcza tych stosowanych przewlekle. Zobacz, jakich leków nie wolno łączyć z alkoholem.

📢 Emerytura wojskowa robi wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Tak wygląda żona Marcina Bułki. Bramkarz reprezentacji Polski ma piękną narzeczoną - tak żyją na co dzień [25.11.2023] Marcin Bułka zadebiutował właśnie w bramce reprezentacji Polski. Prywatne życie Marcina Bułki uzależnione jest oczywiście od spraw zawodowych, więc większość czasu bramkarz spędza we Francji. Właśnie tam układa sobie ostatnio życie z piękną partnerką - Ecram Sallam. Zobaczcie ich wspólne zdjęcia! 📢 Paulina Smaszcz - oto dom byłej żony Kurzajewskiego. Tak urządziła się po rozstaniu z prezenterem [25.11.2023] Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski od 1996 roku tworzyli zgrane małżeństwo. W styczniu 2020 roku ogłosili że biorą rozwód. Dziennikarka, prezenterka i wykładowczyni uniwersytecka po rozstaniu zajęła piękny i przestronny apartament w Warszawie. Według doniesień medialnych jest on wart 1,4 miliona złotych! Oto jak mieszka i żyja na co dzień była żona Macieja Kurzajewskiego.

📢 Takie są skutki brania ciepłych pryszniców. Takie osoby powinny zrezygnować z gorących kąpieli [25.11.2023] Gorący prysznic działa rozrzewająco i relaksująco. Chętnie decydujemy się na niego w okresie jesienno-zimowym. Częste branie gorących pryszniców ma jednak bardzo negatywny wpływ na stan naszej skóry i włosów. Jakie są skutki brania ciepłych pryszniców? Dlaczego warto wybierać chłodną kąpiel? Sprawdź w naszym artykule. 📢 W takich niesamowitych kreacjach pojawiła się Roksana Węgiel. Piękność wieczorową porą! [25.11.2023] Roksana Węgiel, od momentu uzyskania pełnoletniości, stara się odciąć od wizerunku znanej jeszcze z czasów dziecięcej Eurowizji. Młoda artystka dorasta publicznie, a jej nowe efektowne stylizacje szeroko komentowane są w tradycyjnych mediach i na portalach społecznościowych. 📢 Mamy horoskop na weekend 24-26 listopada 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [25.11.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 24-26 listopada 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak dziś wygląda Viktor Longo, najmłodszy syn Daniela Olbrychskiego. "Cały ojciec" - zobaczcie zdjęcia [25.11.2023] Daniel Olbrychski, jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia w Polsce, ma troje dzieci z różnych związków. Najmłodszy jest Viktor Longo, z którym przez wiele lat gwiazdor nie miał kontaktów. Viktor wychowywał się w Nowym Jorku, a ojca odwiedził jako 20-latek. Kim jest, jak wygląda i żyje Wiktor Longo, dziś 35-latek, zdaniem internautów łudząco podobny do Daniela Olbrychskiego - o tym piszemy w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Takie błędy najczęściej popełniamy przy szkoleniu psa. Przez nie psy nas nie słuchają [25.11.2023] Pies może być najlepszym przyjacielem człowieka. Oczywiście każdy z psiaków ma inny charakter, wiele cech przypisuje się rasie, ale najwięcej zależy od jego otoczenia. Nie zawsze jednak udaje nam się odpowiednio wychować psa. Zdecydowanie większość złych zachowań psa to wina właściciela. Wiele błędów popełnionych przy wychowaniu psa jest nieświadomych i nawet nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo szkodzimy psu.

📢 Pomarańcze - oto skutki ich jedzenia. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo pomarańczy [25.11.2023] Pomarańcze są owocami, które w Polsce są szczególnie popularne w listopadzie i grudniu. Często zjadamy je od razu lub używamy jako idealny dodatek do herbat lub innych rozgrzewających napojów. Co ważne pomarańcze mają wiele witamin i wartości odżywczych, więc warto je włączyć do swojej diety. Zobaczcie, co dzieje się z naszymi organizmami, gdy jemy dużo pomarańczy. 📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić [25.11.2023] Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze! [25.11.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [25.11.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Ceny karpia w marketach. Ile wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem? [25.11.2023] U producentów karp nie podrożeje w stosunku do ubiegłego roku. Jak będzie w sklepach? Sprawdzamy ceny karpia i innych ryb, dostępnych w marketach przed Bożym Narodzeniem 2023.

📢 Takie są planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki! [25.11.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak zmienił się Leszek Teleszyński. Dawniej bujne wąsy i postawna sylwetka, a teraz? [25.11.2023] Rozmarzone oczy, postawna sylwetka, bujne wąsy - tak zapamętali widzowie ordynata Michorowskiego z filmu "Trędowata" w reż. Jerzego Hoffmana. Wcielający się w tę rolę aktor - Leszek Teleszyński - ma obecnie 76 lat. Oto jak dziś wygląda - bardzo się zmienił?

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku [25.11.2023] Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku [25.11.2023] Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka. 📢 Rasy psów, które mają problemy otyłością. Tym psiakom trzeba pilnować wagę dla ich zdrowia [25.11.2023] Otyłość u psów to gigantyczny problem. Jeśli dopuścimy, aby nasz pies miał ponadprogramowe kilogramy mogą pojawić się poważne kłopoty zdrowotne, między innymi problemy ze stawami czy sercem. Dlatego już od początku musimy pilnować diety psa. Niektóre psie rasy mają predyspozycję do otyłości. Zobaczcie, jakie to rasy.

📢 Banany - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo bananów [25.11.2023] Banany to z całą pewnością jeden z najbardziej lubianych owoców w Polsce. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ niewielka słodycz połączona z miękką konsystencją wydaje się być połączeniem idealnym.

📢 Mamy zdjęcia Marcina Hakiela z nową partnerką. Tancerz bierze ślub z nową partnerką Dominiką? [25.11.2023] Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel intensywnie poszukuje miłości. Tym razem na ściankach często pokazuje się ze zgrabną brunetką o imieniu Dominika. Wszystko wskazuje na to, że ich relacja jest poważna. Ostatnio celebryta i tancerz dodał na swoim profilu na Instagramie bardzo wymowne zdjęcie, które może wskazywać, że para chce zrobić w związku duży krok naprzód. W mediach zawrzało!

📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji [25.11.2023] Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku. 📢 Tak mieszka Emilia Krakowska - zdjęcia. Oto wiejski dom kultowej Jagny z "Chłopów" [25.11.2023] Emilia Krakowska, mimo ukończenia 83 lat, wciąż jest aktywna zawodowo. Fani uwielbiają spotkania z aktorką, która zaraża życiowym optymizmem. Jednak kultowa Jagna z "Chłopów" Reymonta potrzebuje też odpoczynku. Jej prywatnym światem i domem jest urocza wieś Kopki. Tu Emilia Krakowska ma swoje wiejskie królestwo relaksu. Zobaczcie, jak mieszka popularna aktorka Emilia Krakowska - oto jej wiejski dom niedaleko Otwocka.

📢 Emerytury w grudniu 2023 - takie będą stawki brutto i netto. Oto wyliczenia emerytur grudniowych [25.11.2023] Emerytury w grudniu zostaną wypłacone zgodnie z zasadami tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Zobacz, jakie są stawki świadczeń dla seniorów. Mamy grafiki z wyliczeniami emerytur grudniowych.

📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [25.11.2023] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek. 📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem [25.11.2023] Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [25.11.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić ogórki kiszone. Te osoby nie powinny ich jeść [25.11.2023] Ogórki kiszone to zdecydowanie jeden z ulubionych dodatków Polaków. Goszczą często na wielu stołach w naszym kraju. Sprawdzą się jako dodatek do obiadu, kanapki czy zupy. Mają masę zastosowań i wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych. Warto je jeść szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Niestety nie każdy powinien sięgać po ogórki kiszone. Kto powinien ich unikać? Sprawdzamy.

📢 Ile kosztuje parking w sanatorium? Zobacz jakie są opłaty za parkowanie samochodu w uzdrowiskach [25.11.2023] Jeśli decydujesz się na dojazd do sanatorium samochodem, musisz liczyć się z opłatami za jego parkowanie. W niektórych obiektach stawki są na poziomie kilkudziesięciu złotych za turnus. Jednak są też miejsca gdzie zapłacić trzeba niemal tysiąc złotych za 28 dni postoju. 📢 Oto modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Zobacz wzory manicure na listopad i grudzień 2023 [25.11.2023] Paznokcie od Ukrainek robią w Polsce furorę. Polki chętnie eksperymentują, lubią nowe wzory i pomysły w manicure. Ukraińskie saloniki manicure dostosowują się do gustów swoich klientek. Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zobacz wzory i pomysły na listopad i grudzień 2023 - prezentujemy je w naszej galerii niżej.

📢 Tak mieszka książę Jan Lubomirski - 100 komnat i 10 tys. mkw. Zobaczcie wnętrza jego zamku w Lubniewicach [25.11.2023] W takim zamku mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. To posiadłość w Lubniewicach, nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Gmach ma 100 komnat, które zajmują 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni! Przy zamku jest 10-hektarowy park, a po drugiej stronie jeziora pałac. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza zamku książąt Lubomirskich w Lubniewicach. 📢 Mamy zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Tak wyglądają nowi Kargul i Pawlak [25.11.2023] To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Kto zaczął? Jaka jest geneza opowieści, która bawiła Polaków przez lata? Tego dowiemy się z filmu „Sami swoi. Początek”. Powstaje bowiem prequel legendarnego filmu Sami Swoi. 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! [25.11.2023] Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła?

📢 Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień [25.11.2023] Alicja Majewska skończyła w tym roku 75 lat. Zachwyca sylwetką, energią i gustownymi stylizacjami. Jej ulubionym, polskim projektantem jest Maciej Zień. W swojej garderobie ma wiele bardzo dobrej jakości kreacji - nierzadko wygląda w nich zjawiskowo. Jak się ubiera Alicja Majewska - ikona polskiej piosenki, uwielbiana i szanowana przez tysiące fanów? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy [25.11.2023] Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [25.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia [25.11.2023] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [25.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze! 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [25.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [25.11.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Oto najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Te uczesania i cięcia bezlitośnie postarzają [25.11.2023] Kobiety w każdym wieku chcą wyglądać ładnie. W dzisiejszych czasach mają mnóstwo możliwości, by zadbać o siebie - o strój, makijaż, manicure, a także o fryzurę. Nieodpowiednia fryzura może wiele popsuć w wyglądzie kobiety. Ważne jest, by dobrać cięcie i uczesanie odpowiednie do kształtu twarzy, a także do wieku. Również kolor fryzury ma duże znaczenie - powinien pasować do karnacji, do typu urody. Mamy zestawienie najgorszych fryzur po 60. roku życia. Takie uczesania dodają lat i sprawiają, że twarz wygląda staro.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [25.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Tak wyglądają wnętrza dwupoziomowego apartamentu Julii Wieniawy na Żoliborzu w Warszawie [25.11.2023] Oto apartament Julii Wieniawy na warszawskim Żoliborzu. Zobaczcie zdjęcia! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka, celebrytka i bizneswoman, którą szersza publiczność poznała dzięki serialowi "Rodzinka.pl". Świetnie wykorzystuje swoją popularność. Na Instagramie obserwuje już ją ponad 2 miliony internautów. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Julia Wieniawa.

📢 Eurojackpot Lotto - 24.11.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 24.11.2023 roku. 📢 Zmiany w e-receptach. Takie są teraz terminy wykupienia leków Ważna zmiana w e-receptach. Na raz możemy wykupić leki na 120 dni niezależnie od tego, jaką mamy wystawioną e-receptę. Od 1 listopada br. po 90 dniach otrzymamy leki na następny okres. 📢 Weterani Misji Pokojowych ONZ na spotkaniu pokoleń w III Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego mieli okazję posłuchać o misjach pokojowych. O służbie poza granicami kraju opowiadali im członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Bydgoszczy i Grudziądza.

📢 Awokado - takie są skutki jedzenia tego owocu. To się dzieje z nami, gdy jemy awokado Awokado uznawane jest za najzdrowszy z owoców. Inna nazwa awokado to smaczliwka. Owoc ten zawiera mnóstwo wartościowych składników odżywczych, które świetnie działają na organizm, na skórę, włosy. Oprócz właściwości prozdrowotnych, awokado jest również bardzo smaczne i ma wiele zastosowań w kuchni. Awokado jest bardzo polecane przez dietetyków. Jakie ma właściwości ten owoc? Sprawdź teraz. 📢 Tak wygląda choinka w domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko. Para już przygotowuje się do świąt Marina i Wojciech Szczęsny zaczynają już okres świąt Bożego Narodzenia 2023, bo ubrali już choinkę. Piosenkarka i aktorka zaprezentowała już drzewko na swoim Instagramie. Wielu internautów twierdzi, że para zbyt szybko zaczęła tworzyć świąteczny klimat w swoim domu.

📢 Najmniej inteligentne rasy psów. Te psy uznaje się za niezbyt mądre Choć dla nas, nasz pies zawsze będzie najpiękniejszy i najmądrzejszy to specjaliści zakwalifikowali rasy psów do tych najinteligentniejszych i tych mniej mądrych. Oczywiście rasa to jedynie predyspozycja a to czego i jak nauczymy psa zależy już tylko od nas. Zebraliśmy dla Was rasy psów zakwalifikowane do tych najmniej inteligentnych. 📢 Zapalenie oskrzeli - takie są najczęstsze objawy u dzieci. Na to trzeba zwracać szczególną uwagę Okres jesienno-zimowy niestety wyróżnia się wzrostem zachorowań na grypę, COVID-19, a także zapalenia oskrzeli, krtani i płuc. Na co zwracać uwagę, gdy my lub nasze dzieci odczuwamy gorsze samopoczucie? Takie są objawy zapalenia oskrzeli. 📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w czwartym tygodniu listopada - wróży Wróż Roman Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz horoskop na kolejny tydzień 20-26 listopada 2023.

📢 Fryzury, które odmładzają - zdjęcia, inspiracje. Takie uczesania odejmą lat nie tylko dojrzałym kobietom Kobiety zdecydowanie częściej zmieniają fryzury niż mężczyźni. Panie mają też zdecydowanie większy wybór uczesań, co rodzi często problem w podjęciu decyzji. Mamy dla Was kilka propozycji, które pozwolą Wam wybrać odpowiednie uczesanie. Zobaczcie garść pomysłów i inspiracji na fryzury na święta Bożego Narodzenia. 📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w trzecim tygodniu listopada - wróży Wróż Roman Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz horoskop na kolejny tydzień. 📢 Jak skutecznie pozbyć się kamienia z muszli klozetowej domowymi sposobami? Jeden ze sposobów może cię zaskoczyć Kamień w muszli klozetowej to powszechny problem, z którym wielu z nas musi się zmierzyć. Nie tylko wpływa negatywnie na estetykę łazienki, ale także może prowadzić do problemów z przepływem wody. Zanim sięgniesz po silne chemikalia, warto spróbować skutecznych i ekologicznych metod usuwania kamienia z muszli klozetowej. Wszystkie potrzebne produkty znajdziesz w swojej kuchni. Ciesz się czystością bez konieczności sięgania po środki chemiczne!

📢 Mateusz Maga z TOP Model. Był objawieniem modelingu - tak dziś wygląda na zdjęciach Mateusz Maga to model, o którym zrobiło się głośno po tym, jak wziął udział w "Top Model" w TVN. Występował też w programie "Agent. Gwiazdy". Brał udział w kampaniach reklamowych takich marek jak Prada i Gucci. Dziś mieszka w Londynie, gdzie zajmuje się metamorfozami i warsztatami modowym. Zobaczcie, jak się zmienił!

📢 Tak możesz zrobić wieniec adwentowy - zdjęcia, inspiracje. Dekoracje na stół, drzwi i do kościoła Wieńce adwentowe cieszą się dużą popularnością. Możemy kupić je gotowe w kwiaciarni czy sklepach z dekoracjami lub wykonać samodzielnie. Zobacz jak zrobić wieniec adwentowy DIY - porady, zasady i inspiracje. 📢 Stefcia Rudecka z "Trędowatej" ma dziś 80 lat. Tak się zmieniła Elżbieta Starostecka, teraz w komedii "Uwierz w Mikołaja" Elżbieta Starostecka w latach 60. i 70. była jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Szlachetna uroda - porcelanowa cera, duże oczy i ciemnokasztanowe włosy - idealnie pasowała do kina kostiumowego. Zagrała w takich superprodukcjach jak "Lalka", "Noce i dnie" i wreszcie "Trędowata". Dzięki roli Stefci Rudeckiej, ukochanej Waldemara Michorowskiego, ostentacyjnie odrzucanej przez wyższe sfery, Elżbieta Starostecka na stałe zapisała się w historii polskiej kinematografii. Tak teraz wygląda Elżbieta Starostecka - powróciła w wielkim stylu w komedii świątecznej "Uwierz w Mikołaja". Szczegóły w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach. Fani bez ogródek: "Cudowna!" Kamila Baar to polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Marianna Zydek z serialu "Kamerdyner" na prywatnych i odważnych zdjęciach. Zobaczcie! Marianna Zydek to młoda polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" gra Maritę von Krauss. Znana jest również z takich filmów jak między innymi "Piłsudski" i "Panie Dulskie". Zobaczcie, jak wygląda na prywatnych zdjęciach Marianna Zydek. Znajdziemy tu też sporo bardzo odważnych fotografii.

📢 Agata Wątróbska i Janusz Chabior - aktorskie małżeństwo na prywatnych zdjęciach. "Jesteś moim największym szczęściem" Agata Wątróbska i Janusz Chabior to aktorskie małżeństwo. Ona jest od niego młodsza o 19 lat. Różnica wieku jednak zupełnie im nie przeszkadza, by doskonale dogadywać się zarówno na scenie, jak i w domu. Zobaczcie prywatne zdjęcia Agaty Wątróbskiej i Janusza Chabiora, pary, która poznała się na imprezie sylwestrowej. 📢 Ostrzeżenia GIS - te produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Biedronka, Lidl i inne sklepy wycofują te towary Ostrzeżenia GIS - te produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzili kolejne kontrole. Ich wyniki zostały opublikowane. Zobacz, które produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Mamy listę wycofanych towarów.

📢 Stare porcelanowe naczynia z PRL - zdjęcia, ceny. Wazony, kury, serwisy kawowe, obiadowe warte fortunę Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023.

📢 Meble PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takich retro foteli, stolików, kredensów poszukują kolekcjonerzy Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Wnętrza w starym stylu to w ostatnim czasie trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w duchu vintage jest teraz w modzie. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają niekiedy zawrotne ceny, zwłaszcza te odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować starymi meblami wnętrza mieszkań.

📢 "Córka zaszła w ciążę przez plemniki w basenie". Absurdalne reklamacje w biurach podróży - czasem aż trudno uwierzyć! Zbyt mały pokój, brudna łazienka, monotonne jedzenie. Na to najczęściej skarżą się klienci wracający z zagranicznych wczasów. Są też absurdalne reklamacje, np. za ciepłe morze czy... za słaby alkohol. 📢 Te oznaki świadczą, że jesz za dużo cukru. Oto ważne sygnały ostrzegawcze, że spożywasz zbyt dużo cukru Jeśli jesz za dużo cukru, organizm wysyła wyraźnie sygnały. Nadmiar cukru jest bardzo szkodliwy, a pierwsze sygnały tego, że spożywasz zbyt wiele cukru, można dostrzec gołym okiem. Co dzieje się z organizmem, gdy spożywamy za dużo cukru? Eksperci wymieniają kilka zaskakujących oznak, że jest za cukru w codziennej diecie. Sprawdź, czy masz takie objawy! 📢 Stół wigilijny 2023 - najlepsze pomysły na udekorowanie świątecznego stołu. Mamy najpiękniejsze inspiracje Jak przygotować i udekorować stół wigilijny do kolacji wigilijnej? Czy świąteczny stół powinien być bogato ozdobiony, czy raczej prosty i skromny? Co powinno znaleźć się na stole wigilijnym? Zobacz w naszej galerii najlepsze propozycje i inspiracje na udekorowanie stołu wigilijnego - tak stworzysz ciepły, rodzinny, niezwykły świąteczny klimat.

📢 Maryla Rodowicz - zdjęcia domu gwiazdy. Zobaczcie wnętrza domu gwiazdy polskiej piosenki [23.11.23] Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia. 📢 Ambitne znaki zodiaku. Te osoby są wytrwałe i konsekwentnie realizują swoje plany Horoskop to przepowiednia zapisana w gwiazdach, może dotyczyć naszej przyszłości zarówno tej bliskiej jak i dalekiej. Z horoskopu możemy również dowiedzieć się jacy jesteśmy. Czy jesteśmy wierni, czy zdradzamy, czy lubimy samotność, czy mamy pecha? Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się z naszego znaku zodiaku. Zobaczcie, które spośród dwunastu znaków zodiaku uznawane są za najbardziej ambitne.

📢 Przycinanie drzew i krzewów - takie są najczęstsze błędy. W ten sposób możesz poważnie uszkodzić roślinę Sezonowe przycinanie drzew i krzewów to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodzie. Niewłaściwie wykonane może poważnie uszkodzić i osłabić roślinę, a nawet doprowadzić do jej uschnięcia. Zobacz w naszym artykule, jakie błędy popełniamy najczęściej przy przycinaniu roślin. 📢 Pasażerowie narzekają na opóźnienia pociągów w Aleksandrowie Kujawskim i brak informacji od PKP W czwartek, 23 listopada po raz kolejny poranny pociąg do Torunia został opóźniony, o 90 minut. Z innego pasażerowie, po godzinnej przerwie musieli wysiąść w Aleksandrowie Kujawskim. Pasażerowie PKP skarżą się, że na dworcu nie ma żadnej informacji. 📢 Dodatkowe pieniądze z ZUS dla matek. Coraz więcej wniosków o tzw. emerytury matczyne Tylko w tym roku do ZUS w naszym regionie wpłynęło ponad 1,1 tys. wniosków o świadczenie Mama 4 plus. Obecnie w regionie tzw. emeryturę matczyną z ZUS-u otrzymuje ponad 4,1 tys. osób.

📢 W sobotę otwarcie Wioski św. Mikołaja w JuraPark Solec w Solcu Kujawskim. Atrakcje czekają! Spotkanie ze Św. Mikołajem to obowiązkowy punkt programu podczas wycieczki do JuraParku Solec. Otwarcie Wioski św. Mikołaja już w najbliższą sobotę, o godz. 13. W Wiosce na dzieci, zarówno te młodsze, jak i trochę starsze, czeka mnóstwo atrakcji. 📢 Emerytury nauczycieli - kwoty netto. Takie świadczenia dostają emerytowani nauczyciele Nauczyciel to osoba o wyższym kierunkowym wykształceniu, z nieposzlakowaną opinią, ale i umiejętnościami przekazania wiedzy innym. Na lekcjach poza przekazaniem wiedzy nauczyciel musi zapanować nad grupom nastolatków. Wymaga się od nauczycieli aby uczyli i jeszcze wychowywali. Niestety oczekiwania nie idą w parze a wynagrodzeniem. A jakie emerytury dostają osoby odpowiedzialne za kształtowanie kolejnych pokoleń uczniów? Sprawdzamy.

📢 Dom Majdana - tak mieszkają Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek. Oto ich nowy dom: jasne kolory i kolorowe dodatki Tak mieszkają Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z dziećmi. Perfekcyjna pani domu pokazała fanom wnętrza swojej nowej posiadłości, do której wprowadziła się kilka tygodni temu. Duży salon z kuchennym aneksem, jasne kolory w sypialni, oryginalna łazienka z widokiem - zobaczcie zdjęcia nowego domu Małgorzaty Rozenek. 📢 Najseksowniejsza pilkarka świata Alisha Lehmann skrytykowana za igranie makijażem. Odpowiedziała szokującym zdjęciem w obcisłym gorsecie Napastniczka Alisha Lehmann została skrytykowana po meczu reprezentacji Szwajcarii, w którym Helwetki doznały miażdżącej porażki z aktualnymi mistrzyniami świata – drużyną Hiszpanii 1:7. Po spotkaniu internetowe trolle zaatakowały największą szwajcarską gwiazdę, krytykując jej większą dbałość o wygląd niż poprawę umiejętności piłkarskich.

📢 W Kujawsko-Pomorskiem nastanie wczesna zima. Zrobi się zimno i znów sypnie śniegiem Po mocnym ochłodzeniu we wtorek i środę, gdy termometry wskazywały około zera, we czwartek czeka nas duże ocieplenie – do 8 stopni. Potem jednak znów zacznie się ochładzać i znów sypnie śniegiem. 📢 Takie są najlepsze perfumy męskie - lista. Oto TOP 10 perfum na prezent dla mężczyzny Dla wielu mężczyzn nakładanie perfum jest codziennym rytuałem, który dodaje luksusu ich życiu. Wybór konkretnego zapachu - perfum, może być sposobem wyrażenia swojej osobowości i stylu życia. Niektórzy preferują świeże, lekkie perfumy, podczas gdy inni wolą głębokie, intensywne nuty. Perfumy są dobrym pomysłem na prezent dla mężczyzny. Podpowiadamy, jakie są najlepsze perfumy męskie. Poznajcie TOP 10 perfum na prezent dla mężczyzny. Listę podajemy w naszej galerii.

📢 Te rasy psów nie powinny chodzić po schodach. One nie nadają się do mieszkania w bloku bez windy Psy to najlepsi towarzysze dla człowieka. Potrafią wysłuchać, pocieszyć, dotrzymać towarzystwa. To jednak my musimy zadbać o nasze czworonogi i nie możemy ich narażać na niepotrzebne schorzenia. Jednym z poważniejszych psich problemów są problemy z chodzeniem. Zobaczcie, jakim psim rasom nie służy chodzenie po schodach i warto je ograniczać. 📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Tym znakom zodiaku szczęście będzie sprzyjać w nowym roku Horoskop to pewnego rodzaju przepowiednia dotycząca naszej przyszłości. To z niej możemy się dowiedzieć co szykują dla nas gwiazdy. Jest to jednak zapowiedz wydarzeń dość ogólna, aby poznać co przygotowały gwiazdy konkretnie gwiazdy musimy zdecydować się na sporządzenie horoskopu indywidualnego. Tradycyjny, ogólny horoskop to dobry drogowskaz lub ostrzeżenie przed kłopotami. Zobaczcie, co gwiazdy przygotowały dla wszystkich znaków zodiaku w 2024 roku. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet nie tylko na wakacje. Pixie Cut, bob i undercut ciągle na topie Istnieje wiele różnych rodzajów fryzur krótkich, które można dostosować do różnych stylów i preferencji. W takich cięciach odejmiesz sobie wizualnie lat, sprawisz, że będziesz wyglądała kobieco i stylowo. Zobacz modne uczesania, które sprawdzą się nie tylko latem.

📢 Modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Nawet Magda Gessler nie pomogła. Te restauracje upadły po "Kuchennych rewolucjach" Wizyta Magdy Gessler i ekipy Kuchennych rewolucji to często ostatnia deska ratunku dla podupadających restauracji. Niestety, jak się okazuje, chociaż wiele rewolucji kończy się sukcesem, niektóre restauracje nie przetrwały próby czasu i musiały zostać zamknięte. Zobaczcie, które lokale po "Kuchennych rewolucjach" już nie istnieją!

W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?