Prasówka 27.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka 2024 Włocławek. Tak bawili się maturzyści Zespołu Szkół nr 4 im. K.K. Baczyńskiego. Zobaczcie zdjęcia, wideo”?

Prasówka 27.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024 Włocławek. Tak bawili się maturzyści Zespołu Szkół nr 4 im. K.K. Baczyńskiego. Zobaczcie zdjęcia, wideo W restauracji "Jutrzenka" maturzyści z Baczyńskiego we Włocławku bawili się na studniówce. Zobaczcie zdjęcia z balu studniówkowego, który odbył się w piątek, 26 stycznia 2024 roku w Wieńcu Zdrój.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie. Bal na 102 dni przed maturą w Skarbienicach [zdjęcia] W piątek, 26 stycznia, do poloneza stanęli maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie. Ich bal odbył się w restauracji Kadais w Skarbienicach. W wydarzeniu wzięły udział dwie klasy piąte. Nad całością czuwali rodzice, zaproszeni nauczyciele i wychowawcy oraz dyrekcja placówki.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Smolasty. Nowoczesny dom i kolekcja luksusowych samochodów [27.01.2024] Smolasty to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Gwiazdor takich hitów jak "Duże oczy", "Herbata z imbirem" czy "Nim zajdzie słońce" lubi chwalić się swoim luksusowym życiem na Instagramie. Zobaczcie jego dom oraz kolekcję drogich sportowych aut!

Prasówka 27.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie I LO w Świeciu. Zobacz zdjęcia! Na 100 dni przed maturą bawią się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu. Studniówkę „czerwonego” zorganizowano w piątek, 26 stycznia, w sali Hotelu Vistula w Świeciu.

📢 Anita Lipnicka - tak mieszka artystka. O wystrój zadbał jej mąż Mark Gray [27.01.2024] Anita Lipnicka to polska piosenkarka i modelka. Przed laty wokalistka zespołu Varius Manx. Potem, z sukcesami, rozpoczęła karierę solową. Świetnie sprzedawały się też jej płyty nagrane w duecie z Johnem Porterem. Od 2016 roku jest w zwiazku z Markiem Grayem. Zobaczcie, jak mieszka ta niezwykła para. Mamy zdjęcia! 📢 Tak żyje i wygląda syn Justyny Steczkowskiej. Leon Myszkowski na prywatnych zdjęciach [27.01.2024] Leon Myszkowski to syn Justyny Steczkowskiej. Uwielbia gotować. W kuchni czuje się wyśmienicie. Mogli się o tym przekonać czytelnicy jego bloga. Teraz spełnia się jako muzyka. Ma już za sobą debiut na festiwalu w Opolu. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Leon Myszkowski. Mamy jego prywatne zdjęcia!

📢 Tak wygląda siostra Roberta Lewandowskiego - Milena. Jej pasją również jest sport [27.01.2024] Robert Lewandowski to piłkarz, który od lat jest na językach światowych mediów. W rozwoju kariery wspiera go rodzina, między innymi starsza siostra - Milena. 38-latka chętnie towarzyszy bratu na ważnych meczach. Okazuje się, że również uwielbia sport. Oto jak wygląda. Podobna do Roberta? 📢 Dodatek osłonowy 2024 - ile się dostanie? Mamy tabele wyliczeń dla różnych gospodarstw [27.01.2024] Dodatek osłonowy na rok 2024 powraca, oferując wsparcie Polakom w zmaganiach z ubóstwem energetycznym oraz rosnącymi kosztami związanymi z gazem i żywnością. Wniosek o uzyskanie tego dodatku można składać do końca kwietnia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące kto ma prawo do bonusu osłonowego oraz jakie są jego wysokości. 📢 Tak wyglądają dzieci Krzysztofa Cugowskiego. Lider "Budki Suflera" ma trzech synów: Piotra, Wojciecha i Krzysztofa Jr [27.01.2024] Krzysztof Cugowski to znany polski muzyk i piosenkarz, lider kultowego zespołu "Budka Suflera". Ma niesamowity, charakterystyczny głos, mocny, chropowaty, a skala głosu sięga dużo wyżej ponad górne C tenora. Jego najbardziej znane utwory to "Cisza jak ta", "Jolka, Jolka pamiętasz", "Sen o Dolinie", "Jest taki samotny dom". Krzysztof Cugowski ma trzech synów: Wojciecha, Piotra i Krzysztofa Juniora. Synowie są bardzo podobni do ojca. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci Krzysztofa Cugowskiego.

📢 Oto miłosny horoskop na luty. Te osoby czekają sercowe kłopoty w lutym 2024 roku [27.01.2024] Przepowiednia zapisana w gwiazdach to nasz tradycyjny horoskop. Można je podzielić tematycznie, najpopularniejsze z nich to miłosny, finansowy i zdrowotny. Które znaki zodiaku czekają sercowe zawirowania w lutym? Zobaczcie, co według horoskopu miłosnego czeka nas w życiu uczuciowym.

📢 Na takie choroby narażeni są nauczyciele. Zobacz z jakimi chorobami się zmagają [27.01.2024] Choć praca nauczyciela wydaje się bezpieczna to osoby pracujące w tym zawodzie narażeni są na szereg niebezpieczeństw, w tym także chorób, to tzw. choroby zawodowe. Zobaczcie, z jakimi zdrowotnymi problemami zmagają się nauczyciele. Przy stwierdzeniu choroby zawodowej nauczyciel może ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdźcie. 📢 Oto dom Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka spodziewa się drugiego dziecka [27.01.2024] Pechowo rozpoczął się rok 2024 dla Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka niespodziewanie została zwolniona z Telewizji Polskiej, choć wiązała ze stacją duże nadzieje. Teraz jednak całą swoją energię skupia na rodzinie. Już niedługo bowiem na świecie pojawi się jej kolejne dziecko. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak zmieniła się Joanna Racewicz. Dziennikarka o medycynie estetycznej - zobaczcie zdjęcia! [27.01.2024] Joanna Racewicz to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która w ostatnich latach nieustannie atakowana jest za to, że korzysta z medycyny estetycznej. W maju obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 20 lat. Mamy zdjęcia! 📢 Krzysztof Miruć kupił i odnowił dom po Jerzym Połomskim. Tak mieszka znany architekt [27.01.2024] Krzysztof Miruć - znany, ceniony i lubiany architekt, projektuje stylowe wnętrza, które zachwycają. Te robione dla klientów prezentuje regularnie. Ostatnio pokazał swój unikatowy projekt - odnowiony dom, w którym mieszkał Jerzy Połomski. Wnętrza są naprawdę wow. Musicie je zobaczyć. 📢 To oni prowadzili "Koło Fortuny" w latach 90. Wojciech Pijanowski i Magda Masny - tak teraz wyglądają [27.01.2024] Teleturniej "Koło Fortuny" dostarcza Polakom rozrywki już od kilkudziesięciu lat. Program powstał na licencji amerykańskiej. Pierwszym prowadzącym polskiej wersji "Koła Fortuny" był Wojciech Pijanowski, a pierwszą hostessą - Magda Masny. Od tamtego czasu minęło już wiele lat, a w pamięci Polaków wciąż obecne są legendy polskiego "Koła Fortuny". Zobaczcie, jak teraz wyglądają pierwsi prowadzący teleturniej "Koło Fortuny" - Wojciech Pijanowski i Magda Masny.

📢 Oto gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej. Tak wygląda partnerka Dominika Abusa z Gogglebox [27.01.2024] Dominik Abus stał się sławny dzięki udziałowi w programie "Gogglebox" w TTV. Natomiast Iga Muszakowska stała się znana dzięki niezwykłym zdjęciom, które na portalach społecznościowych zamieszcza jej partner. Zobaczcie najbardziej gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej, ukochanej Dominika Abusa z "Gogglebox". 📢 Tak dziś wygląda Maciek Lubicz z "Klanu". Piotr Swend ma już 35 lat - zobaczcie zdjęcia [27.01.2024] Piotr Swend to polski aktor z zespołem Downa, który od 25 lat gra w serialu "Klan". Można go również podziwiać na scenach w Teatrze "21" oraz TR Warszawa. Ma już 34 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się popularny Maciej z "Klanu". Mamy zdjęcia! 📢 Najdroższe pieniądze z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie banknoty i monety są najwięcej warte [27.01.2024] Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź.

📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur [27.01.2024] Główny Urząd Statystyczny podał dane o tzw. inflacji emeryckiej. Jest ona o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej, ale nadal bardzo wysoka - kształtuje się na poziomie 11,9 proc. Oznacza to, że przynajmniej o tyle wzrosną emerytury. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile może wynosić Twoje świadczenie od marca 2024.

📢 Pełnia Księżyca w styczniu 2024. Na te znaki zodiaku wpłynie teraz Wilczy Księżyc [27.01.2024] Wilczy Księżyc - 25 stycznia wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2024 roku. To tak zwany Wilczy Księżyc. Pierwsza w 2024 roku pełnia Księżyca jest wyjątkowa. Pełnia Wilczego Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, emocje, nastój i samopoczucie. Dla wielu osób czas pełni to moment na zmiany i ważne decyzje. Pierwsza pełnia Księżyca przynosi nowy początek i budzi skrywaną energię. Niektóre znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ Pełni Księżyca w styczniu. Zobacz, co Ci przyniesie Wilczy Księżyc.

📢 Mamy horoskop na weekend 26-28 stycznia 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [27.01.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 26-28 stycznia 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Horoskopowe ciekawostki na luty 2024. Tym znakom zodiaku będzie się powodzić finansowo [27.01.2024] Znaki zodiaku mogą nam wiele o nas powiedzieć. Horoskop to przepowiednia wyczytana z układu gwiazd. Choć uznaje się je za pseudonaukę mają one swoje grono zwolenników. Zobaczcie, co mamy zapisane w gwiazdach na luty 2024 roku. Oto znaki zodiaku, którym będzie sprzyjać fortuna w najbliższych tygodniach. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi - znaczenie imion. Oni nigdy nie zdradzą swojej partnerki [27.01.2024] Według ezoteryków, ekspertów od znaczenia imion, nasze imiona mają wielką moc i niosą ukryte znaczenia. To, jakie imię będzie nam towarzyszyć przez całe życie, ma wpływ na nasz charakter, usposobienie, a nawet na to, jacy jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi. Mężczyźni o pewnych imionach są bardzo wierni. Kobiety, z którymi oni się zwiążą, nie mają powodu do obaw, że ich ukochany je zdradzi. Mamy listę takich imion męskich - zobacz, oni są najwierniejsi!

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [27.01.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 81 lat - zobaczcie zdjęcia [27.01.2024] Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2023 roku skończyła 81 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - mamy wyliczenia [27.01.2024] Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [27.01.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary.

📢 Z tymi schorzeniami możesz pojechać za darmo do sanatorium. Im turnus opłaci NFZ i ZUS [27.01.2024] Turnus w sanatorium to wyjazd na około trzy tygodnie, w którym pacjenci mogą liczyć na szereg zabiegów, które mają polepszyć ich zdrowie. Wbrew pozorom z sanatorium korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci czy osoby młode. Bezpłatny wyjazd oznacza że za nasz pobyt zapłaci ubezpieczyciel - ZUS lub NFZ. Zobaczcie, kto może skorzystać z takiego leczenia. 📢 Aleksander Zniszczoł - tak mieszka i żyje na co dzień polski skoczek. Magda i Hania to jego największe skarby [27.01.2024] Aleksander Zniszczoł był jednym z najlepszych polskich skoczków w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Na co dzień jest w cieniu największych gwiazd polskich skoków. Na co dzień 29-latek to wielki fan i znawca grilla, lubi sporty wodne, a życie układa sobie z Magdaleną, siostrą żony Piotra Żyły.

📢 Nowy wiek emerytalny dla wielu pracowników. Zmiany w emeryturach pomostowych - fakty i wyliczenia [27.01.2024] Dobra wiadomość dla osób, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku. Mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Niektórzy nazywają to nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. 📢 Tak dziś wygląda Joan Collins z "Dynastii". Wkrótce skończy 91 lat, ale ciągle zachwyca [27.01.2024] Joan Collins, światowej sławy gwiazda, znana przede wszystkim jako Alexis z kultowego serialu "Dynastia", 23 maja 2024 roku obchodzić będzie swoje 91. urodziny. Wciąż emanuje urodą i elegancją, czyniąc ją ikoną Hollywood. Sprawdźmy, jak wygląda dzisiaj kobieta, która w latach 80. XX wieku została uznana za symbol seksu.

📢 Takie są najmodniejsze łazienki 2024 - projekty, inspiracje. Mamy zdjęcia znanych projektantów [27.01.2024] Sprawdziliśmy, jakie są w tym roku trendy na urządzanie łazienki. Modne są wnętrza jasne i przestronne, urządzone z wykorzystaniem materiałów naturalnych, meble i urządzenia powinny być proste i funkcjonalne, a kształty owalne i zaokrąglone. Zobaczcie, jak urządzić łazienkę w nowoczesnym, modnym stylu. Oto najnowsze pomysły i inspiracje od projektantów.

📢 Takie są najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Oto lista postarzających fryzur [27.01.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Mamy nowe wyliczenia w modelu kroczącym [27.01.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Zmiana w programie "Czyste powietrze". Klienci byli wprowadzani w błąd - na liście pompy ciepła, kotły na drewno i pellet [27.01.2024] W związku z tym, że na rynku pojawiły się pompy ciepła oraz kotły na drewno i pellet, które nie spełniają wymogów programu "Czyste powietrze", od 1 kwietnia 2024 r. dotowane będą tylko sprzęty wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

📢 Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! [27.01.2024] Marlena Magdalena Pańkowska, znana szerokiej publiczności jako Shazza, to ikona polskiej sceny muzycznej, szczególnie w gatunku disco-polo. Pomimo upływu lat, artystka nie tylko ciągle jest obecna na scenie, ale i przyciąga przed nią rzesze fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda 56-letnia Shazza. 📢 Mężczyźni o tych imionach to najgorsi mężowie. Według znaczenia imion oni mają trudny charakter [27.01.2024] Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [27.01.2024] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. 📢 Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów [27.01.2024] Trendy w meblowaniu mieszkań zmieniają się podobnie jak te w modzie. Od kilku sezonów najpopularniejszym rozwiązaniem są proste meble z białymi połyskującymi frontami, z frezowaniami zamiast uchwytów. To rozwiązanie, które pasuje niemal do każdego wnętrza. Zobaczcie, jakie są najmodniejsze kuchnie teraz. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść marchwi. Im może ona zaszkodzić [27.01.2024] Marchewka to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Jest ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, jak chociażby rosół czy sałatka jarzynowa. Nic dziwnego, to jedno z tańszych i smaczniejszych warzyw. Doskonale nadaje się jako składnik surówek czy do przegryzienia w ramach przekąski. Niestety nie każdy powinien sięgać po to pyszne warzywo. Zobaczcie komu może zaszkodzić.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [27.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [27.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim. 📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [27.01.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Najlepsze rasy psów do bloku. Te psy idealnie nadają się do mieszkania w bloku [27.01.2024] Pies to idealny przyjaciel rodziny, warto jednak pamiętać że jest zwierzęciem i kierują nim instynkty. Dlatego tak ważne jest zaspokojenie psich potrzeb, którymi nie jest tylko pełna miska i spacer na potrzeby fizjologiczne. Czworonogom potrzebne jest wybieganie, ale i zapewnienie możliwości rozwoju intelektualnego. Zobaczcie, które psy idealnie nadają się do mieszkania w bloku.

📢 Zwroty z Trzynastej i Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabelę wyliczeń [27.01.2024] Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w ubiegłym roku. Oprócz standardowej składki zdrowotnej, od trzynastki i czternastki również pobierana była kwota przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko [27.01.2024] W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe.

📢 Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [27.01.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na styczeń 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Eurojackpot Lotto - 26.01.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 26.01.2024 roku. 📢 Fabryka Lloyda - perła bydgoskiej przeszłości. Co z jej przyszłością i zaplanowanymi imprezami? W piątek (26 stycznia) doszło do pożaru Fabryki Lloyda w Bydgoszczy. Budynek poniósł ogromne straty. Trwa zbiórka na odbudowę miejsca, które od kilku lat jest jednym z ważniejszych punktów na mapie kulturalnej miasta i regionu. Zabytkowy obiekt, o którego historyczną renowację od wielu lat z pietyzmem zabiegali właściciele, cieszył się wielką popularnością pośród organizatorów różnych imprez i uroczystości. Co dalej?

📢 Oto nowi stypendyści artystyczni Grudziądza. Wiemy co stworzą ze wsparciem miejskiej kasy Muzycy, pisarze, historyk sztuki odebrali stypendia artystyczne prezydenta Grudziądza. Zobaczcie kto i jakie wsparcie otrzymał. I co z jego pomocą powstanie. 📢 Przyciąga uwagę wszędzie, gdzie się pojawia! Omenaa Mensah ma styl kobiety sukcesu. Tak ubiera się żona miliardera Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje! 📢 Ceny za hektar ziemi rolnej. Z takimi stawkami gruntów zaczęliśmy 2024 rok w różnych regionach kraju W procesie udzielenia rolnikom kredytów obowiązują średnie ceny za hektar ziemi ornej podane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie danych GUS. Jak mają się do stawek ziemi rolnej podawanych w ogłoszeniach przez samych rolników u progu 2024 roku?

📢 Tragedia w Bydgoszczy. Nie żyje kobieta potrącona przez tramwaj w Fordonie. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych [zdjęcia] Do tragicznego wypadku doszło w Fordonie u zbiegu ulic Andresa i Kleeberga w Bydgoszczy. Służby zostały zaalarmowane o zdarzeniu ok. godz. 9.20. 📢 Łukasz Gliński, właściciel Fabryki Lloyda: - Najważniejsza jest teraz załoga To był piękny obiekt, ale już go nie ma. Zobaczymy, czy się go uda uratować - powiedział kilka godzin po pożarze właściciel i prezes bydgoskiej Fabryki Lloyda. Na miejscu obecni są pracownicy obiektu, którzy robią wszystko, by przenieść zaplanowaną na dziś (26 stycznia) imprezę w inne miejsce.

📢 Pożar Fabryki Lloyda na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. W akcji brało udział 40 strażaków Trwa dogaszanie pożaru w Fabryce Lloyda przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, do którego doszło rano w piątek (26 stycznia). W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział jedenaście zastępów oraz czterdziestu strażaków. Jak mówi st. kpt. Karol Smarz, budynek jest w tak złym stanie, że nie można wykluczyć konieczności jego rozbiórki.

📢 Sprzęt za ponad milion złotych od fundacji WOŚP szpital w Grudziądzu otrzymał w ostatnim roku. Zobaczcie zdjęcia Szpital w Grudziądzu od fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymał sprzęt za blisko 1,2 mln zł. Zobaczcie jakie to urządzenia i kogo leczą. 📢 Pożar w Bydgoszczy. Doszczętnie spłonęła Fabryka Lloyda - zobacz zdjęcia W nocy z czwartku na piątek (25/26 stycznia) doszło do pożaru Fabryki Lloyda na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Hala doszczętnie spłonęła. Na miejscu pracowało jedenaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej, które walczyły z ogniem. Obecnie trwa dogaszanie pożaru, strażacy prowadzą również prace rozbiórkowe spalonej hali. 📢 Straszny los dworu koło Inowrocławia. Pożegnaliśmy kolejny zabytek w regionie W ubiegłym roku ostatecznie pożegnaliśmy kolejny zabytkowy dwór. Z rejestru wykreślone zostały pozostałości pięknego kiedyś dworu w Giebni.

📢 Robert El Gendy - tak mieszka wraz z rodziną nowy prowadzący "Pytanie na śniadanie" Robert EL Gendy to nowy prowadzący w "Pytaniu na śniadanie" w śniadaniowej telewizji TVP. Robert program współprowadzi z Klaudią Carlos. Para śmieje się, że już dostała przydomek - Roberto Carlos, powstały z połączenia imienia prowadzącego i nazwiska prowadzącej. Robert w programie czuje się jak ryba w wodzie, jest w swoim żywiole. Prywatnie również lubi, gdy wiele się dzieje, gra na gitarze, w piłkę, żegluje. Zobaczcie, jak mieszka ze swoją rodziną i jak żyje na co dzień Robert El Gendy.

📢 Demencja - oto wczesne objawy. Zapominanie o tych 5 rzeczach może oznaczać demencję Demencja to schorzenie o postępującym przebiegu. Wczesnym objawem demencji może być utrata pamięci. Lekarze wymieniają ważne oznaki, które mogą wskazywać na demencję. Zwróć uwagę, czy zapominasz o tych 5 rzeczach - to może oznaczać postępującą demencję. Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Tak ubiera się Kinga Duda - zdjęcia, stylizacje. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia. 📢 Richard Dean Anderson, czyli "MacGyver" - tak dziś wygląda. Na tych zdjęciach jest nie do poznania Richard Dean Anderson znany jest przede wszystkim z tytułowej roli w serialu "MacGyver". Film ten był niezwykle popularny, także w Polsce. Aktor mimo 74 lat na karku, do dzisiaj spotyka się z fanami na całym świecie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Richard Dean Anderson z filmu "MacGyver". Jest nie do poznania.

📢 Dodatek gazowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki po wyborach. Takie są nowe zasady w 2024 roku Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki?

📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi. 📢 Rasy psów są idealne dla osób starszych. Oto rasy, które dobrze współpracują z seniorami Pies to doskonały towarzysz dla osób starszych. Motywuje do aktywności i zdrowotnych spacerów, poprawia samopoczucie i dotrzymuje towarzystwa w chwilach samotności. Wybierając odpowiednią rasę, seniorzy powinni liczyć się jednak ze swoimi ograniczeniami. Oto najlepsze rasy psów dla osób starszych!

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela netto. Takie mogą być dodatkowe emerytury dla seniorów w kwietniu Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Te rośliny warto posiać w styczniu. Będziesz mieć balkon i ogród pełen kwiatów i warzyw - zobacz, co teraz siać Niektóre rośliny - kwiaty, warzywa czy zioła - warto posiać w styczniu. Te rośliny posiane zimą zaowocują i wydadzą plony już podczas pierwszych cieplejszych dni wiosny. Są rośliny, które warto posiać w styczniu, aby wiosna była kolorowa i pełna kwiatów. Co warto siać w styczniu? Zobacz teraz, jakie warzywa i kwiaty posiać w styczniu. Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie kwiaty i warzywa warto wysiać w styczniu.

📢 Renta wdowia 2024 - dla kogo? Prawdopodobna zmiana planowanych zasad - mamy wyliczenia W 2024 roku przewiduje się wprowadzenie nowego świadczenia dla wdów i wdowców w Polsce, co otworzy drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego dla tej grupy społecznej. Obywatelski projekt zakłada możliwość uzyskania aż 50 proc. emerytury zmarłego małżonka, uwzględniając przy tym ograniczenia kwotowe. Mówi się jednak o zmianach w planowanym, a nie wprowadzonym jeszcze do życia projekcie. 📢 Za to można stracić prawo jazdy w 2024 roku. Wyjaśniamy - kiedy można utracić prawo jazdy Utrata prawa jazdy w 2024 roku. Za co kierowca w Polsce może stracić prawo jazdy? Utrata prawa jazdy grozi w Polsce za kilka przewinień, nie tylko za przekroczenie dozwolonej prędkości czy jazdę pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy można stracić nawet nie wsiadając do auta! Dokument można utracić na kilka miesięcy, a w najgorszych przypadkach nawet dożywotnio! Sprawdź teraz, za co w Polsce można stracić prawo jazdy.

📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Tak dziś wygląda Erika Eleniak ze "Słonecznego patrolu". Dziś ma już 54 lata - zdjęcia Erika Eleniak to amerykańska aktorka, znana przede wszystkim z roli ratowniczki Shaun McLain z serialu "Słoneczny patrol". Grała też w takich hitach jak "E.T." czy "Gotowe na wszystko". Dwa razy trafiła na okładkę "Playboya". Od tamtego czasu minęło kilkadziesiąt lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Erika Eleniak ze "Słonecznego patrolu"! 📢 Tak obecnie wygląda Leszek z "Daleko od szosy", czyli Krzysztof Stroiński. Oto jak zmienił się aktor Krzysztof Stroiński zyskał ogólnopolską popularność przede wszstkim dzięki roli sympatycznego i prostodusznego Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Od premiery serialu minęło już prawie 50 lat! Jak zmienił się uwielbiany niegdyś aktor. Zobacz zdjęcia! 📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur - dane aktualne 22 stycznia. Takie mogą być stawki od marca Od 1 marca 2024 roku planowana jest waloryzacja emerytur, oparta na prognozach wskaźnika średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Zgodnie z najnowszymi danymi, inflacja ta wyniosła 11,9%, co sugeruje, że emerytury wzrosną co najmniej o tę wartość.

📢 Tak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie jak wyglądał znany architekt HGTV Krzysztof Miruć od lat prowadzi telewizyjne programy dotyczące remontów w HGTV. Znany jest z zamiłowania do czarnego koloru, motocykli czy odmieniania wnętrz. Od lat jest gospodarzem dwóch popularnych programów "Zgłoś remont" i "Weekendowe metamorfozy", w których odmienia ludziom wnętrza. Zobaczcie jak się zmienił na przestrzeni lat. 📢 Kwoty wolne od podatków i darowizn w 2024 roku. Oto ile teraz możemy dostać od bliskich Od 1 lipca 2023 roku znacząco wzrosły kwoty darowizn i spadków wolne od podatku. Obowiązują one również w 2024 roku. Wyjaśniamy również co z darowiznami weselnymi i ze zbiórek. 📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Pierwsze trzynaste pensje na kontach pracowników z Kujaw i Pomorza! Kto je dostanie, a kto nie? W Kujawsko-Pomorskiem ruszyły wypłaty 13. pensji, głównie w sferze budżetowej, gdzie jest to regulowane ustawowo. W prywatnych firmach "trzynastki" są, ale należą do rzadkości i nazywają się raczej nagrodami rocznymi. 📢 Jaka będzie przyszłość Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu? MON uspokaja Pracownicy Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu martwią się o przyszłość, bo MON nie daje sygnałów w tej sprawie. Dotarliśmy do odpowiedzi na poselską interpelację

📢 Protest rolników w Żninie. Prawie sto ciągników i samochody ustawiły się wzdłuż trasy S5. Zobacz zdjęcia Rolnicy z pięciu powiatów strajkowali w środę (24.01.2024) w Żninie. Przyjechało 146 ciągników i 50 samochodów osobowych oraz dostawczych. 📢 Kuchenne Rewolucje w Żninie - zdjęcia. Magda Gessler zamieniła Chicken Go na Bar "Mój Schaboszczak" W najbliższy piątek, 26 stycznia, do Żnina zawita Magda Gessler, prowadząca programu "Kuchenne Rewolucje". Będzie to jej kolejna i zarazem ostatnia wizyta w barze "Mój Schaboszczak". Wcześniej był tu Chicken Go, który pod okiem pani Magdy przeszedł metamorfozę.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Tak wygląda średniowieczny mur miejski Inowrocławia po rewitalizacji. Zobaczcie zdjęcia Inowrocławianie, kuracjusze i turyści mogą już oglądać fragment średniowiecznego muru obronnego miasta po rewitalizacji. Znajduje się w sąsiedztwie Niebieskiej Kamienicy KCK przy ul. Kasztelańskiej. 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści LMK Włocławek. Zobaczcie zdjęcia W restauracji "Arkadia" maturzyści z LMK we Włocławku bawili się na studniówce. Zobaczcie drugą część zdjęć z balu studniówkowego, który odbył się w piątek, 19 stycznia 2024 roku w Radziejowie.

📢 Modne fryzury dla kobiet po 50 w 2024 - zdjęcia, inspiracje. Oto najmodniejsze uczesania W 2024 roku ponownie będziemy stawiać na naturalność. Nie zabraknie oczywiście nowych trendów inspirowanych między innymi Instagramem czy nowymi produkcjami Netflixa. Warto wiedzieć, Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzając. Zebraliśmy dla Was inspiracje, które pomogą Wam dobrać odpowiednią fryzurę. 📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Taka będzie płaca minimalna i stawka godzinowa od stycznia 2024. Oto stawki od nowego roku Wiemy, jaka będzie płaca minimalna i stawka godzinowa w Polsce w 2024 roku. Rada Ministrów przyjęła propozycje w tej sprawie. Zobacz, jakie będą zarobki od stycznia przyszłego roku. 📢 "1670" na Netflix. 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670". 📢 Najmodniejsze brokatowe paznokcie na styczeń 2024. Zobacz piękne zdobienie paznokci od stylistek Brokatowe paznokcie - złote i srebrne, a także z drobinkami zatopionymi w kolorowych lakierach - to hit tej zimy. Zobaczcie w galerii najmodniejsze zdobienia paznokci na styczeń 2024, które wykonały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Kujawsko-Pomorskiego.