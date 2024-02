Prasówka 27.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Geniusz to osoba o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji. Warto jednak pamiętać, że inteligencja to nie tylko wiedza ale umiejętne jej wykorzystanie. Poza geniuszem ważna też się społeczna wrażliwość, czyli inteligencja emocjonalna. Jak zatem rozpoznać geniusza? Niektórzy twierdzą, że po imieniu. Zobaczcie, jakie imiona pojawiają się najczęściej wśród geniuszy.

Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

Weronika Adamek to młodsza z dwóch córek słynnego boksera Tomasza Adamek. Marzyła o karierze modelki i trzeba przyznać, że na zdjęciach potrafi wyglądać olśniewająco. Przed rokiem skończyła jednak studia pielęgniarskie. Na co dzień mieszka i żyje w USA. Tak wygląda młodsza córka Tomasza Adamka.

Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by w codziennej wędrówce przez życie towarzyszył mu czworonóg. Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej przez siebie rasy, możemy spodziewać się różnych charakterów.

Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Zwrot podatku dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2023 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu! Jak długo trzeba czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego? Ile czasu ma skarbówka na oddanie pieniędzy? Wyjaśniamy.

Sandra to niemiecka piosenkarka, która w latach 80. odnosiła olbrzymie sukcesy. Jej piosenki takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima" do dziś są wielkimi przebojami. Artystka ciągle koncertuje i przyciąga na swoje występy tłumy fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

Lotto, znana także jako Duży Lotek, to jedna z najpopularniejszych loterii oferowanych przez Totalizator Sportowy od 1957 roku. Główna wygrana w tej grze wymaga poprawnego wytypowania 6 z 49 liczb. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Cena pojedynczego zakładu to jedynie 3 złote, a można je składać zarówno w punktach stacjonarnych, jak i online od grudnia 2018 roku.

Nazwisko to najprościej mówiąc nazwa rodziny, do której należy posiadacz danego nazwiska. To także podstawa naszej identyfikacji. Imię i nazwisko to również pierwsze czego zwykle dowiaduje się o nas nowopoznana osoba. Niestety czasem nazwiska mogą wprowadzić nas w zakłopotanie. Zebraliśmy dla Was najbardziej nietypowe nazwiska, z którymi posiadacze chętnie się rozstają.

Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku.

Sylwia Dekiert to polska dziennikarka. Od początku swojej kariery zajmuje się głównie sportem. Jest również prezenterką telewizyjną, reporterką i spikerką. Dwa razy uzyskała nominacje do Telekamer. To także przepiękna kobieta, która fantastycznie prezentuje się na zdjęciach. Zobaczcie najbardziej gorące fotografie z Sylwią Dekiert w roli głównej.

Większość osób decydujących się na emeryturę stażową otrzymywałaby świadczenie zbliżone do emerytury minimalnej – wyliczyli eksperci z Biura Analiz Sejmowych. Zobaczcie, co wiemy o projekcie emerytury stażowej.

Imbir to korzeń rośliny z rodziny imbirowatych. Jest szeroko stosowany jako przyprawa, która posiada wiele właściwości zdrowotnych i dodaje pikanterii potrawom. Niektóre osoby nie powinny jednak go spożywać. Oto lista schorzeń, przy których należy ograniczyć imbir w diecie.

Indeks glikemiczny (IG) to skala, która ocenia, jak szybko spożywany pokarm podnosi poziom glukozy we krwi. Indeks glikemiczny jest ważny szczególnie dla osób z cukrzycą, ponieważ pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Jest istotny również przy diecie odchudzającej. Oto lista popularnych produktów o najwyższym indeksie glikemicznym. Ich należy unikać.

Alicja Węgorzewska to najpopularniejsza polska śpiewaczka operowa. Nie każdy wie, że gwiazda ma już dorosłą córką, która jest niezwykle do niej podobna. 21-letnia Amelia Whiskerd-Węgorzewska również ma talent artystyczny i rozwija karierę w tym kierunku. Oto jak wygląda.

Alicja Węgorzewska to najsłynniejsza polska śpiewaczka operowa, a także aktorka, producentka i reżyserka. Widzowie mogą ją oglądać także w roli jurora w show TVP 2 "The Voice Senior". 56-letnia gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

Savage to pseudonim artystyczny włoskiego piosenkarza, króla italo disco, Roberto Zanettiego. Któż nie zna piosenek, które wyniosły go na szczyt między narodowej kariery. To "Don’t Cry Tonight" i "Only You". Nie wszyscy wiedzą, że Savage pisał piosenki dla takich gwiazd lat 80 jak Radiorama, Double You i Corona. Wielki przebój Alexi "Uh la la la" jest również jego autorstwa. Zobaczcie, jak dziś wygląda Robert Zanetti, czyli Savage.

Aby wstąpić do jednego z batalionów WOT należy spełnić kilka warunków. Przedstawiamy zasady rekrutacji. W taki sposób możesz zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej.

Śnieżny Księżyc - 24 lutego wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2024 roku. To tak zwany Śnieżny Księżyc. Ostatnia zimowa pełnia Księżyca jest wyjątkowa. Pełnia Śnieżnego Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, emocje, nastój i samopoczucie. Dla wielu osób czas pełni to moment na zmiany i ważne decyzje. Pełnia Księżyca w lutym przynosi nowy początek i budzi skrywaną energię. Niektóre znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ Pełni Księżyca w lutym. Zobacz, co Ci przyniesie Śnieżny Księżyc w pełni.