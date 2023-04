Prasówka 27.04.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze”?

Prasówka 27.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz!

📢 Tak wyglądała w młodości Violetta Villas. Miała przepiękny głos i wspaniałe włosy - zobacz zdjęcia [27.04.2023] Violetta Villas to nazwisko, które każdy rozpoznaje. Piosenkarka była wielką gwiazdą polskiej i zagranicznej branży muzycznej. Miała wspaniały, mocny głos - sopran koloraturowy o rozszerzonej skali oraz słuch absolutny. Śpiewała pieśni estradowe, operowe, występowała w rewiach, filmach, teatrze. Była bardzo znana ze swojej wielkiej miłości do zwierząt. Znakiem rozpoznawczym Violetty Villas były przepiękne, bujne, długie blond włosy. Zobacz, jak Villas wyglądała w młodości. Już wtedy miała swoją charakterystyczną fryzurę. Zobacz zdjęcia wielkiej divy z młodych lat!

📢 Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Jakie zasady będą obowiązywać? Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne.

Prasówka 27.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie mogą być przyczyny nagłego tycia. Przez te schorzenia twoja waga idzie w górę Otyłość staje się poważnym problemem cywilizacyjnym. Najczęściej spowodowana jest niewłaściwymi nawykami żywieniowymi i brakiem aktywności fizycznej. Zdarza się jednak, że przyczyna tkwi w naszym zdrowiu. Dzieje tak zwłaszcza wtedy, gdy wzrost wagi jest nagły - następuje w przeciągu miesięcy lub tygodni. Sprawdź w artykule, jakie mogą być przyczyny szybkiego tycia.

📢 Unikalne monety PRL-u. Jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów? Jak sprawdzić, czy moneta jest coś warta? [ZDJĘCIA] Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule 📢 Oto 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie!

📢 Tak wygląda teraz Sebastian Wyszyński, 50-latek, który schudł 50 kg i został modelem. Zobaczcie zdjęcia Niezwykła historia Sebastiana Wyszyńskiego. Mimo iż był aktywny fizycznie, w pewnym momencie ważył już 120 kilogramów. Powiedział więc: "Stop!". Zmienił swoje życie, schudł 50 kilogramów i został modelem. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sebastian Wyszyński, 50-letni model. 📢 Pomysł na majówkę 2023. Tak wygląda "Jelenia Wyspa" w Borach Tucholskich - zobacz zdjęcia! Wkrótce majówka 2023. Jeśli nie macie pomysłu na to, gdzie spędzić ciepłe i długie wiosenny dni, zapraszamy Was w Bory Tucholskie. Warto wybrać się całą rodziną na spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną "Jelenia Wyspa". Trasa ma ponad 3 kilometry i wiedzie przez las, nad piękniej wijącą się rzeką Stążką.

📢 Tak mieszka i żyje Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska. Ma mieszkanie w Sopocie. Zobaczcie zdjęcia! Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska, mieszka wraz ze swoją rodziną kamienicy w Sopocie. Jest polską blogerką i szafiarką. Współtworzy lifestylowy blog Make Life Easier. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. Zobaczcie, jak wygląda jej przestronne mieszkanie na zdjęciach.

📢 Te produkty usprawniają nasze mózgi. Oto najlepsze przyprawy, owoce i warzywa dla seniorów [27.04.2023] Sprawnie działający mózg u seniora znacznie poprawia jakość codziennego funkcjonowania. W przypadku niewielkich problemów z koncentracją i pamięcią, wiele może zdziałać już sama dieta. Istnieją warzywa, owoce i przyprawy zaliczane do grupy superfoods, które wspomagają pracę mózgu. Sprawdź w artykule, co warto włączyć do diety. 📢 Tak zmienią się rachunki za prąd jak przekroczymy limit 2000 kWh. Tyle zapłacimy w 2023 roku - mamy tabelę wyliczeń [27.04.2023] Rachunki za prąd wzrosną po przekroczeniu limitu 2000 kWh. Aby ochronić finanse Polaków rząd zamroził ceny prądu na poziomie tych z 2022 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie rachunki sprawią, że przekroczymy limit i kiedy możemy spodziewać się wyższych rachunków. Zobaczcie o ile mogą wzrosnąć nasze rachunki za prąd.

📢 Emerytury w maju 2023 - oto kwoty emerytur w tym miesiącu. Takie świadczenia będą wypłacane w maju [27.04.2023] Oto kwoty majowych emerytur 2023. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Dawid Kwiatkowski. Gwiazdor ma luksusowy apartament [27.04.2023] Dawid Kwiatkowski to znany wokalista, trener w programie "The Voice Kids" i gwiazda mediów społecznościowych. Piosenkarz w młodym wieku dorobił się przestronnego apartamentu w centrum Warszawy. Na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieli się z fanami życiem prywatnym. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak zamiokulkas wypuści nowe liście. Trik z dodaniem tego nawozu do doniczki sprawi, że będzie rósł jak szalony [27.04.2023] Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną. Jest nie tylko ładny, ale przede wszystkim łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Liście są błyszczące, jakby nawoskowane. Jednak nawet bardzo odporny zamiokulkas może zacząć żółknąć, usychać albo nie wypuszczać nowych liści. Dlaczego tak się dzieje? Co zrobić, by wypuścił nowe liście i wypiękniał? Mamy prosty przepis. Sprawdź.

📢 To ona grała Zosię w serialu Rodzinka.pl. Emilka Dankwa już tak nie wygląda - przeszła metamorfozę i niebawem skończy 18 lat [27.04.2023] Emilka Dankwa to młoda polska aktorka, która zauroczyła widzów popularnego serialu TVP2 pt. "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynała grę w tym kultowym filmie, miała zaledwie 7 lat. W grudniu 2023 roku osiągnie pełnoletność. Zobaczcie, jak wygląda dziś niespełna 18-letnia Emilka Dankwa. 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w maju. Już w majówkę mogą spodziewać się zastrzyku gotówki i nowej miłości! [27.04.2023] W majówkę i całym maju szczęście uśmiechnie się do kolejnych znaków zodiaku. Niektórzy mogą spodziewać się dodatkowej gotówki na wyjazd z bliskimi, innych czeka w pracy awans, a jeszcze inni zakochają się z wzajemnością. Astrologowie sprawdzili, komu los będzie sprzyjał w maju. Sprawdź, czy gwiazdy wytypowały twój znak zodiaku!

📢 Te długi mogą się przedawnić. Zobaczcie po jakim czasie długów nie trzeba spłacać [27.04.2023] Długi po upływie określonego czasu mogą się przedawnić, a więc nie ma obowiązku ich spłacać. To jednak nie takie proste. Jeśli będziemy czekać na przedawnienie możemy wpędzić się w większe kłopoty. Do przedawnienia długu muszą być spełnione jeszcze inne warunki poza upływem czasu. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informację dotyczące przedawnienia długów.

📢 Takie będą nowe świadczenia dla seniorów w 2023 roku i kolejnych latach. Nawet 3100 złotych do emerytury [27.04.2023] Takie będą nowe świadczenia dla seniorów w 2023 roku. Trzynasta emerytura to nie wszystko. W tym roku do seniorów mają trafić kolejne dodatkowe pieniądze. Sprawdź, na co mogą liczyć emeryci w 2023 roku. 📢 Takie wypłacanie pieniędzy z bankomatu to błąd! W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz [27.04.2023] To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Horoskop na maj 2023. Oni mają szanse na duże pieniądze. Wiemy, co Was czeka w najbliższych tygodniach [27.04.2023] Horoskop to swego rodzaju przepowiednia dla osób urodzonych pod daną gwiazdą. Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Sprawdzamy, które znaki zodiaku mają szanse na duże pieniądze. Zobaczcie, co mówią gwiazdy. 📢 Tym należy się kierować przy kupowaniu truskawek. Takie truskawki są słodkie i soczyste [27.04.2023] Truskawki to jedne z najpopularniejszych polskich owoców. Właśnie zbliża się sezon na truskawki, który w naszym kraju trwa zaledwie dwa miesiące. W sklepach już dostępne są odmiany importowane. Dojrzałe owoce są słodkie, orzeźwiające i niezwykle apetyczne. Jak zatem wybrać dobre truskawki w sklepie? Czym się kierować kupując truskawki? Przygotowaliśmy dla was małą ściągę.

📢 Tak jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi [27.04.2023] Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi banany. W jaki sposób jedzenie bananów może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że banany prowadzą do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Nowa tabela wyliczeń świadczenia [27.04.2023] Czternasta Emerytura nie jest wypłacana wszystkim seniorom. Warunkiem otrzymania dodatku jest spełnienie kryterium dochodowego. Dlatego niektórzy emeryci otrzymają tę emeryturę niższą bądź nie otrzymają jej wcale. Zobaczcie tabele wyliczeń!

📢 Tak urządzili się Adrianna i Michał z programu Rolnik Szuka Żony. Wkrótce ślub gwiazd programu [27.04.2023] Adrianna i Michał mieszkają na Podlasiu. Poznali się w 9. edycji kultowego programu TVP 1 "Rolnik szuka żony". Wkrótce wesele. Po ślubie zamieszkają z rodzicami Michała. W przyszłości jednak chcieliby wybudować swój własny dom. - Zobaczymy jednak, jak się życie potoczy - wyznaje Ada. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Te aplikacje wykradają pieniądze i dane z naszych telefonów. Zostały wycofane z Google Play - aktualizacja kwiecień 2023 [27.04.2023] Sklep Google Play pełny jest aplikacji, które przydatne są nam każdego dnia. Niestety to także miejsce, w którym oszuści umieszczają zainfekowane aplikacje, których celem jest kradzież pieniędzy lub danych osobowych. Co gorsza, jeśli aplikacja zostanie zgłoszona i Google Play wycofa ją ona nadal będzie się znajdowała na naszym telefonie do czasu aż jej sami ręcznie nie odinstalujemy. Dlatego warto sprawdzać nasze aplikacje i w razie podejrzeń usuwać je z naszych urządzeń. 📢 Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące [27.04.2023] Raty kredytów w ostatnich latach mocno podskoczyły w górę, co zaniepokoiło kredytobiorców. Kredyty hipoteczne to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, dlatego trzeba się liczyć, że zmianą wysokością rat. Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące rat kredytów w najbliższym czasie. Zobaczcie jak się zmienią.

📢 Po tylu latach możesz wyrzucić stare dowody zapłaty. Nie trzeba ich już przechowywać [27.04.2023] Stare rachunki mogą być problemem, gdy uzbiera się ich z kilku lat. Każdy z nas ma pewnie w domu szafkę z "papierami". Jak długo powinniśmy przechowywać dokumenty? Jak się okazuje powinniśmy w rachunkach robić regularne porządki i wyrzucać te, którym upłynął już czas ważności. Przygotowaliśmy dla Was małą ściągawkę. Zobaczcie, jak długo przechowywać rachunki i inne ważne dokumenty.

📢 Tak popularne polskie gwiazdy nazywały się przed ślubem. Oto nazwiska panieńskie polskich celebrytek [27.04.2023] Małgorzata Kostrzewska, Katarzyna Matusiak czy Magda Ikonowicz. Choć nazwiska są nieznane, to tak naprawdę są to jedne z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Dzisiaj posługują się jednak zupełnie innymi nazwiskami. Oto panieńskie nazwiska polskich celebrytek. Sprawdź, jak gwiazdy nazywały się przed ślubem!

📢 Tak dziś wygląda Krystyna Podleska - metamorfoza po latach. Gwiazda PRL i bohaterka filmu "Miś" ma 75 lat [27.04.2023] Krystyna Podleska, obecnie Christine Paul-Podlasky, to aktorka, która zasłynęła rolą Aleksandry Kozeł, kochanki Ryszarda Ochódzkiego w filmie "Miś" Stanisława Barei. "Miś" z 1981 roku stał się prawdziwym hitem. To kultowa polska komedia ukazująca absurdy PRL-u. Krystyna Podleska - seksbomba PRL-u i gwiazda "Misia" - ma dziś 75 lat. Jak wygląda? Zobacz, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu. 📢 Kamila Boś z Rolnik Szuka Żony już tak nie wygląda. Taką metamorfozę przeszła gwiazda programu [27.04.2023] Kamila Boś stała się sławna dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Choć męża tam nie znalazła, to zdobyła szerokie grono fanów w całym kraju. Gwiazda w ostatnich dniach postawiła całkowicie zmienić swój wizerunek. Zobacz, jak obecnie wygląda.

📢 Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 [27.04.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Pojawiły się jednak pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Te osoby unikną opłat za Abonament RTV w maju 2023. Oni nie muszą płacić - mamy tabelę zwolnionych [27.04.2023] Te osoby unikną opłat za abonament RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty.

📢 Była pielęgniarką w "Na dobre i na złe". Tak teraz wygląda aktorka Katarzyna Bujakiewicz [27.04.2023] Katarzyna Bujakiewicz, jak stwierdziła w wywiadach, z nikim nie musi już rywalizować ani nikomu nic udowadniać, bo w pracy dawno już osiągnęła pełną dojrzałość. Ale jeśli myślicie, że zwolniła tempo po 50-tce, którą świętowała we wrześniu 2022 roku, nic bardziej mylnego. Artystkę wręcz rozpiera energia do działania. Sporo się u niej dzieje. O tym, jak i w czym się teraz realizuje, piszemy niżej.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny kwiecień 2023 [27.04.2023 r.] Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad milion złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Horoskop japoński na 2023 rok. Wiemy, co Cię czeka według numerologii japońskiej [27.04.2023] Horoskop japoński to swego rodzaju przepowiednia oparta na numerologii. Jednak przy horoskopie japońskim do cyfry dodatkowo przypisywana jest także planeta, która ma wpływ na nasze zachowanie. Zobaczcie co Was czeka w najbliższym czasie. 📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę [27.04.2023] Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna [27.04.2023] Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie. 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Takie pieniądze dostaną jeszcze nauczyciele w tym roku [stawki - 27.04.2023] W 2023 roku pensja zostanie podwyższona dwukrotnie. Pierwsze zmiany weszły już w życie w styczniu. Na jakie wynagrodzenie będą mogli liczyć nauczyciele? O ile wzrośnie ich pensja? Nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy budżetówki, mogą liczyć na znaczne podwyżki. Zobaczcie w naszej galerii, o ile wzrośnie pensja nauczycieli w 2023 roku.

📢 Tak mieszka Tomasz Kammel - Pytania na Śniadanie. Luksusowy apartament w sercu stolicy! [zdjęcia] Tomasz Kammel to znany dziennikarz i prezenter telewizyjny. Znany jest z "Pytania na Śniadanie", "Randki w Ciemno", czy "The Voice of Poland". Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień znany dziennikarz. 📢 Mamy horoskop na długi weekend 28 kwietnia – 3 maja 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy długi weekend - 28 kwietnia – 3 maja 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Te psy będą idealne dla rodzin. Oto rasy psów przyjazne dzieciom - nie reagują agresywnie Małe dzieci i psy w jednym domu często mogą zwiastować wiele kłopotów. Dla kilkulatków zrozumienie, że zwierzęta nie zawsze mają ochotę na przytulanie lub zabawę, bywa trudne. Na szczęście nie brakuje ras, które są bardziej towarzyskie, nie reagują agresywnie i cierpliwie podchodzą do głaskania. Jakie zatem rasy psów są najlepsze dla rodzin z dziećmi? Które warto wybrać? Prezentujemy listę!

📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 26.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników.

📢 4000 zł rekompensaty inflacyjnej już wkrótce! Po dodatek może sięgnąć aż 8 milionów gospodarstw domowych. Oto szczegóły 26.04.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł dla każdego! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Taki ogród ma Małgorzata Socha - zobaczcie zdjęcia. Aktorka rozpoczęła już w nim wiosenne porządki Małgorzata Socha, popularna aktorka, pokazała ostatnio w swoich mediach społecznościowych, jak wykorzystuje ładną pogodę do rozpoczęcia pierwszych prac w ogrodzie. 📢 Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy. Mieszkańcy wskazują absurdy Drogowcy malują pasy na ulicach Sportowej, Chopina. Miejsca SPP powstały też, m.in. na ulicy Dolina - tam kierowcy są niezadowoleni, bo będą musieli mijać się z tirami dojeżdżającymi do CH Ronda. Kontrapasy rowerowe powstają na Pomorskiej i Mazowieckiej. 📢 Ola Adamska w odważnej stylizacji na premierze serialu "Pati" - ZDJĘCIA We wtorek odbyła się premiera serialu "Pati" w reżyserii Bartka Ignaciuka, w którym w głównej roli zobaczymy piękna aktorkę Aleksandrę Adamską. Podczas uroczystości, to właśnie ona skupiła na sobie uwagę fotoreporterów. Aktorka wybrała wyjątkowo odważną stylizację, w której zaprezentowała swoją nienaganną figurę. Zobacz, jak ona i inne gwiazdy wyglądały na premierze w naszej galerii zdjęć.

📢 Oto wszystkie znane kobiety miliardera Józefa Wojciechowskiego: Tuchlińska, Michnowicz, Pruska Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a mimo to jest w centrum zainteresowania plotkarskich mediów. Wszystko za sprawą jego życia osobistego. Najbogatszy polski deweloper wchodził w relacje z pięknymi, zazwyczaj o wiele młodszymi kobietami. Miał dwie żony, a jedną z nich była Laura Michnowicz. 6 lat temu jego partnerką była Beata Pruska. Obecnie związany jest Patrycją Tuchlińską. Oto kobiety polskiego miliardera.

📢 Tak mieszka Urszula Dudziak w malowniczym domku na wsi. "Jedna z lepszych decyzji w moim życiu" Urszula Dudziak to wybitna wokalistka, która zasłynęła w wielu krajach na świecie hitem „Papaya”. Blisko 80-letnia już gwiazda na co dzień mieszka wraz z partnerem w malowniczej wsi na Podlasiu. Posiada tam dom z bali i jak sama twierdzi, ta inwestycja była jedną z najlepszych decyzji w jej życiu. Zobacz jak pięknie tam jest.

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze. Oto TOP 15 najładniejszych ras kotów na świecie - mamy zdjęcia Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Są lojalne, lubią towarzystwo człowieka i sprawdzają się w roli czworonożnego przyjaciela. 17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Bengalski, perski a może brytyjski? Zobacz teraz w naszej galerii, które rasy kotów są uznawane za najpiękniejsze na świecie. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Andrzej z "M jak miłość", czyli Krystian Wieczorek. Aktor ma willę w Białobrzegach! Krystian Wieczorek to aktor znany z produkcji TVP. Fani kojarzą go głównie z roli przystojnego adwokata Andrzeja Budzyńskiego w serialu "M jak miłość". Na co dzień Wieczorek jest właścicielem eleganckiej rezydencji w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień serialowy Budzyński.

📢 Tak wygląda kuchnia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para pokazała swoje mieszkanie Miłość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego rozkwita, o czym świadczą nowe zdjęcia i nagrania udostępniane przez parę w mediach społecznościowych. Ostatnio podzielili się z fanami filmem, na którym wspólnie gotują. Przy okazji zaprezentowali, jak wygląda ich kuchnia. Zobacz w naszym artykule!

📢 Po tylu latach możesz wyrzucić stare rachunki. Tyle trzeba je przechowywać Chyba każdy z nas ma w domu szafkę na dokumenty, w której trzyma wszystkie istotne "papiery". Niektóre bardzo ważne inne to zwyczajne rachunki. A jak długo powinniśmy przechowywać dokumenty? Przygotowaliśmy dla Was małą ściągawkę. Zobaczcie jak długo przechowywać rachunki i inne ważne dokumenty. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły Tak mistrz świata mieszka i żyje na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku to rasowe zrzędy. Mamy ranking od najbardziej marudnych Z pewnością nie raz w swoim życiu trafiliście na osobę, które na wszystko narzeka, ciągle marudzi. Co by się w jej życiu nie działo odbiera jako powód do narzekania. Dla wielu przebywanie z taką osobą to męczarnia. A wiecie, że może mieć na to wpływ nasz znak zodiaku? Okazuje się, że niektóre z nich mają predyspozycje do zrzędzenia. Które? Sprawdźcie. 📢 Takie są skutki jedzenia cebuli. Oto dlaczego warto włączyć to warzywo do diety Cebula od dawna znana jest jako ważny składnik w kuchni ale także w medycynie. Już nasze prababcie korzystały z jej zalet i dobroczynnych właściwości. Sprawdźcie dlaczego warto jeść cebulę i kto powinien włączyć ją do diety.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w miłości w 2023. Oto chiński horoskop miłosny dla wszystkich znaków 2023 rok przyniesie duże zmiany w życiu miłosnym u niektórych znaków zodiaku - mówi o tym także chiński horoskop, który działa zgodnie z zasadami kalendarza księżycowego. U pewnych znaków będą to zmiany na lepsze, u innych astrologowie przewidują mniej optymistyczne scenariusze. Sprawdź w naszym artykule, kto jest twoim patronem w chińskim horoskopie i co czeka cię w życiu miłosnym w 2023 roku! 📢 Tacy są byli mężczyźni Maryli Rodowicz. Wśród nich Daniel Olbrychski czy Andrzej Jaroszewicz Maryla Rodowicz to niezwykle uzdolniona i barwna postać polskiej sceny muzycznej. Gwiazda nie miała jednak szczęścia w miłości. Choć ma za sobą wiele ekscytujących związków i romansów, rzadko kończyły się one happy-endem. Wśród jej byłych partnerów można wymienić wybitnego aktora Daniela Olbrychskiego czy kierowcę rajdowego Andrzeja Jaroszewicza. Kogo jeszcze? Oto z kim związana była słynna piosenkarka.

📢 Wnętrza nowego domu gwiazd Rolnik Szuka Żony. Tak zamieszkają Ania i Grzegorz Bardowscy Anna i Grzegorz Bardowscy już niebawem będą mogli zamieszkać w swoim wymarzonym domu. Para pochwaliła się kolejnym etapem budowy i okazuje się, że zdecydowali się na bardzo nowoczesne rozwiązania. Zobaczcie, co zaprezentowali telewidzom programu "Pytanie na Śniadanie" w TVP. 📢 Taka ma być najniższa krajowa w 2024. Mamy prognozowaną tabele wyliczeń płacy minimalnej 2024 Wynagrodzenie minimalne wzrosło w 2023 roku - od stycznia 2023 roku najniższa krajowa w Polsce wynosi 3490 zł brutto. Kolejna podwyżka płacy minimalnej została wyznaczona na lipiec 2023 roku. Zatem po dwóch podwyżkach w tym roku najniższa krajowa będzie wynosić 3600 zł brutto. To o 590 zł więcej, niż w ubiegłym roku. Czy w przyszłym roku pensja minimalna też pójdzie w górę? Czy również dwukrotnie? Ile będzie wynosiła najniższa krajowa w 2024 roku? Szczegóły przedstawiamy w artykule.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - nowa prognozowana tabela wyliczeń. Tak mogą zmienić się wypłaty emerytur Do Sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku. 📢 Te błędy popełniamy najczęściej podczas grillowania. Kiedy kłaść mięso na grillu, żeby było soczyste? Wiele produktów smakuje lepiej z grilla. Na grillu można przyrządzić wiele przepysznych potraw, chociaż najpopularniejsze to niezmiennie karkówka i kiełbasa. Dania z grilla są uwielbiane za smak i aromat. Już od pierwszych ciepłych dni chętnie przyrządzamy jedzenie na świeżym powietrzu. Okazuje się, że grillowanie to wcale nie taka prosta sprawa. Jak grillować, by mięso było soczyste a jedzenie smaczne? Czego lepiej w ogóle nie grillować? Zobacz koniecznie, jakie błędy popełniamy najczęściej podczas grillowania. Sprawdź, czy tak robisz!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. Luksusowe wnętrza domu czeskiej gwiazdy Helena Vondrackova nazywana jest "królową czeskiej piosenki". Gwiazda ma szerokie grono wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zachwyca doskonałą figurą i pięknym uśmiechem. Trudno w to uwierzyć, ale w czerwcu skończy 76 lat. Zobacz, jaka jest prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. 📢 Jak ładować telefon, żeby bateria trzymała dłużej? Takie ładowanie telefonu może być niebezpieczne - sprawdź Jak prawidłowo ładować baterię w smartfonie, żeby bateria trzymała dłużej? Czy trzeba ładować telefon do 100%? Czy można ładować telefon przez całą noc? Wiele osób ładuje swój telefon nawet codziennie. Sposób ładowania telefonu ma duży wpływ na długość pracy baterii. Ale nie tylko. Okazuje się, że to, w jaki sposób i gdzie ładujemy baterię może zagrażać naszemu bezpieczeństwu. - Urządzenia mobilne mogą stać się celem hakerów - ostrzegają służby. Sprawdź, czy też tak robisz! Zobacz też, jak ładować baterię w smartfonie.

📢 Oto najzdrowsze śniadanie. Neurolodzy są pewni - te trzy produkty warto jeść na śniadanie dla zdrowego mózgu Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu. 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii.

📢 Basen jest problemem! Spotkanie Macieja Glamowskiego z mieszkańcami osiedla Strzemięcin w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Tylko nieco ponad godzinę trwało we wtorek (25 kwietnia) wieczorem spotkanie Macieja Glamowskiego, prezydenta Grudziądza z mieszkańcami osiedla Strzemięcin. Do szkoły podstawowej przyszło zaledwie około 30 osób. 📢 Śmiertelny wypadek koło Silna w gminie Obrowo. Nie żyje kierowca Kierowca osobowego auta zginął w wypadku, do którego doszło we wtorek po południu na drodze z Torunia do Osieka nad Wisłą. Jego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

📢 Radni Koronowa nie zgodzili się, by gmina wzięła kredyt na kupno plaży w Samociążku Projekt uchwały przepadł w głosowaniu na ostatniej sesji. We wtorek 25 kwietnia minął termin zgłaszania się oferentów, którzy chcą licytować wystawioną na sprzedaż plażę nad Zalewem Koronowskim. Gminy Koronowo wśród nich nie będzie.

📢 Wypadek w Fordonie. Na ulicy Wyzwolenia zderzyły się dwa samochody [zdjęcia] W Bydgoszczy na ulicy Wyzwolenia czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowane zostały dwie osoby. Droga jest zablokowana, ruchem kieruje policja. 📢 Sezon letni w Grudziądzu. Darmowe wejścia na plaże miejskie. Co z basenami w Tarpnie? Sezon letni w Grudziądzu rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do końca wakacji. Wejścia na wszystkie trzy miejskie kąpieliska będą darmowe. Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku prowadzi intensywne prace przed startem sezonu. O los basenów odkrytych w Tarpnie dopytywał podczas ostatniej sesji radny PiS-u, Miłosz Joniec. 📢 Wstrząsające morderstwo w Chodzieży, w Wielkopolsce. W domu znaleziono pięć osób, w tym niemowlę. Prokuratura wskazuje sprawcę Przerażająca zbrodnia w Wielkopolsce. W poniedziałek, 24 kwietnia, około godziny 20, w jednym z domów jednorodzinnych w Chodzieży przy ulicy Podgórnej znalezione zostało pięć ciał. Nie żyją cztery osoby dorosłe i kilkumiesięcznego dziecko. Policja prowadzi dochodzenie. Wstępne ustalenia wskazują na samobójstwo rozszerzone. Jednak śledczy nie wykluczają żadnego z wariantów. Przynajmniej część ofiar była skrępowana.

📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny z ukochaną Mariną. Apartament w Turynie, a wkrótce nowy dom w Zakopanem [zdjęcia] Wojciech Szczęsny to gwiazda piłkarskiej reprezentacji Polski i Juventusu. To on był naszym najlepszym piłkarzem w przegranym meczu 1:3 z Czechami. Razem z ukochaną Mariną i synkiem Liamem mieszkają na co dzień w przestronnym i nowocześnie urządzonym apartamencie we Włoszech, a teraz szykują się także do budowy nowego domu w Zakopanem. Tak urządził się w Turynie Wojciech Szczęsny - zobaczcie jego prywatne zdjęcia z ukochaną Mariną u boku.

📢 Oto obowiązkowe wyposażenie roweru w 2023. Za brak tych elementów grozi mandat nawet 500 zł Obowiązkowe wyposażenie roweru regulują przepisy prawne. Lista ta nie jest długa a wymogi nie są trudne do spełnienia, jednak niektórzy rowerzyści zapominają o tych podstawowych elementach. Za jazdę bez któregoś z obowiązkowych elementów wyposażenia roweru rowerzyście grozi mandat od 20 do nawet 500 zł. Zobacz teraz, jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru.

📢 Tak mieszka Andrzej Piaseczny na wsi. Zobaczcie - wiejska posiadłość wygląda niesamowicie "Jeszcze bliżej", "W imię deszczu", "Chodź, przytul, przebacz" - te hity śpiewała niegdyś cała Polska. Andrzej Piaseczny należy do grona najpopularniejszych artystów w Polsce. Piosenkarz pokochał Góry Świętokrzyskie, w podnóża których ma piękny dom. Wiejska posiadłość zachwyciła internautów. Zobaczcie sami, jak mieszka Andrzej Piaseczny. 📢 Taki na co dzień jest Dawid Kwiatkowski - wiek, wzrost, rodzina, dziewczyna. Oto prywatne zdjęcia jurora The Voice Kids Od pierwszego sezonu jest jednym z jurorów i trenerów w programie rozrywkowym The Voice Kids. Dawid Kwiatkowski, bo o nim mowa, to popularny i lubiany wokalista. Pomimo młodego wieku cieszy się dużym uznaniem, a jego piosenki często są puszczane w radiu. 📢 Tak mieszkają książe Harry i Meghan Markle w Kalifornii. Rezydencja robi ogromne wrażenie Nie milkną kontrowersje wokół księcia Harry'ego i Meghan Markle. W grudniu 2022 na platformie Netflix ukazał się film dokumentalny, w którym para opowiedziała o swojej złożonej drodze życiowej oraz kulisach trudnej decyzji o odejściu z dworu królewskiego. Harry i Meghan latem 2020 roku zdecydowali się opuścić Wyspy Brytyjskie i zamieszkać w Kalifornii. Ich nowy dom robi ogromne wrażenie. Zobacz zdjęcia!

📢 Te znaki zodiaku odpychają miłość. Oni mają problem ze znalezieniem partnera Większość ludzi nie lubi samotności i pomimo dużego wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół marzy o szczęśliwym związku. Jednak niektórym znakom zodiaku znalezienie drugiej połówki sprawia wiele trudności. Przyczyna tkwi w ich charakterze. Astrologowie wskazali, które znaki zodiaku odpychają miłość. 📢 Tak mieszka Antek Królikowski. Aktor po rozstaniu z Joanną Opozdą ma nową partnerkę [zdjęcia] Antek Królikowski chętnie dzieli się szczegółami z życia prywatnego. Na swoim Instagramie regularnie publikuje prywatne zdjęcia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Antek Królikowski. 📢 Kibice na meczu Zooleszcz GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno. Zobaczcie zdjęcia! Zooleszcz GKM Grudziądz po emocjonującym meczu przegrał na własnym terenie z Fogo Unią Leszno 40:50. Zobacz jak było na trybunach!

📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii Bydgoszcz w meczu z ROW Rybnik [dużo zdjęć] Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała ROW Rybnik 53:37. Polonistów jak zawsze dopingiem wspierali kibice. Mamy mnóstwo zdjęć z trybun! 📢 Taki salon ma Dariusz Wardziak, stolarz Szelągowskiej. Takie pomysły na meble ma Darek Stolarz Darek Wardziak, znany też jako Darek Stolarz, to znany stolarz właśnie i projektant mebli. Jest znany z wielu programów telewizyjnych, w których projektuje i wykonuje meble. To przede wszystkim „Domowe rewolucje” oraz „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej”. Darek Stolarz chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoimi projektami oraz gotowymi meblami. Ostatnio pochwalił się swoim nowym salonem. Zobaczcie! 📢 Takie są owoce z "Brudnej Dwunastki". One są najbardziej skażone pestycydami - mamy listę Owoce to niezbędny składnik zdrowej, zbilansowanej diety. Dostarczają wielu witamin i składników mineralnych. Są poza tym pyszne, słodkie, soczyste... Palce lizać! Do uprawy owoców rolnicy i sadownicy używają pestycydów czyli środków ochrony roślin. Są one konieczne, by rośliny nie zostały zniszczone przez szkodniki. Jednak pestycydy są szkodliwe dla zdrowia człowieka. Niektóre owoce mogą zawierać więcej pestycydów niż inne. Poznaj te owoce i w miarę możliwości unikaj ich w swojej diecie.

📢 Dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia. Dla tych seniorów jest nawet kilkaset złotych miesięcznie Dodatki do emerytury po 65. roku życia. Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w postaci trzynastej i czternastej emerytury, ale nie tylko. Są też specjalne dodatki do emerytury, które uzupełniają podstawowe świadczenie. Ile wynoszą i kto może się ubiegać o pieniądze? 📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 Sowa Nasza Kasza (Berhida) w Sanoku po Kuchennych Rewolucjach [zmiany, menu, opinie] Kolejna Kuchenna Rewolucja odbyła się w Sanoku. Tam restauracja Berhida zmieniła nazwę na Sowa Kasza Nasza. Co jeszcze zmieniła Magda Gessler? Sprawdźcie.

