Prasówka 27.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 27.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Doda - tak mieszka piosenkarka. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy [27.08.2023] Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje [27.08.2023] Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Wycofane produkty przez GIS- nowe alerty w Biedronce, Lidlu i pozostałych sklepach. Lista aktualna - sierpień 2023 [27.08.2023] Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania.

📢 Julia Wieniawa - tak mieszka celebrytka. Efektowny apartament na warszawskim Żoliborzu [27.08.2023] Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka, celebrytka i bizneswoman, którą szersza publiczność poznała dzięki serialowi "Rodzinka.pl". Świetnie wykorzystuje swoją popularność. Na Instagramie obserwuje już ją ponad 2 miliony internautów. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Julia Wieniawa. 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [27.08.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Dawid Kwiatkowski - tak wygląda mieszkanie muzyka. Mamy zdjęcia wnętrz jednego z apartamentów [27.08.2023] Dawid Kwiatkowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających wokalistów w Polsce. Oszczędności lokuje między innym w mieszkania i apartamanty. Zobaczcie, jak wygląda jedno z jego mieszkań, które zaprojektował dla piosenkarza Szymon Fiołka. Wnętrza naprawę robią ogromne wrażenie. Mamy zdjęcia! 📢 Nowe ulgi podatkowe - na powrót i dla seniorów. To będzie można odliczyć też w 2024 roku [27.08.2023] Do ulg podatkowych zaliczają się zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Ulgi podatkowe najprościej mówiąc pomagają nam zyskać dodatkowe pieniądze. Jakie ulgi zostały wprowadzone ostatnio w związku z Polskim Ładem? Zobaczcie, co można odliczyć dzięki najnowszym ulgom.

📢 Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów [27.08.2023] W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Emerytury wrześniowe - nowa tabela. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach [27.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem we wrześniu. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. W niedzielę 20.08. roku prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [27.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów. 📢 Horoskop na wrzesień 2023 - wszystkie znaki zodiaku. To gwiazdy wróżą nam w najbliższych tygodniach [27.08.2023] Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Co nas czeka we wrześniu 2023 roku? Co mamy zapisane w gwiazdach w najbliższych tygodniach. Przygotowaliśmy dla Was horoskop na wrzesień 2023, znajdziecie tam "przepowiednie" dotyczące miłości, zdrowi, pracy i pieniędzy.

📢 Te znaki czekają finansowe kłopoty. Mamy horoskop finansowy na wrzesień 2023 roku Horoskop to pewnego rodzaju przepowiednia dotycząca przyszłości poszczególnych znaków zodiaku. Zobaczcie, co nas czeka we wrześniu w kwestiach finansowych. Które znaki czekają duże pieniądze, a które mogą wpaść w tarapaty? A może ktoś ma szanse na wygraną? Sprawdzamy horoskop finansowy na najbliższe dni. 📢 Marcin Wójcik z kabaretu "Ani mru mru" - tak mieszka i żyje na co dzień. Gwiazdor prywatnie gra na perkusji Marcin Wójcik to jeden z najsłynniejszych polskich artystów kabaretowych. Gwiazdor, który ma za sobą setki udanych skeczy i miliony rozbawionych Polaków, prowadzi na co dzień bardzo aktywny tryb życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Marcin Wójcik. To zapalony miłośnik sportów ekstremalnych i zwierząt!

📢 Tak było na gminnych i powiatowych dożynkach w Rogowie, w powiecie żnińskim [wideo] Tegoroczne Powiatowe i Gminne Święto Plonów w powiecie żnińskim odbyło się w Rogowie. Wyróżniono rolników z każdej z gmin. Ogłoszono także gdzie i kiedy odbędą się powiatowe dożynki w przyszłym roku. 📢 Horoskop miłosny na wrzesień 2023. Te znaki zodiaku czeka zawirowanie w życiu uczuciowym Jeśli wierzycie w horoskopy koniecznie sprawdźcie, może dowiecie się na co warto uważać, gdzie szukać miłości. Horoskopy nie powiedzą nam jak mamy żyć, ale mogą być pewną wskazówką dla nas na przyszłość, abyśmy nie przegapili okazji albo żebyśmy bardziej zadbali o nasze zdrowie. Zobaczcie co czeka wszystkie znaki zodiaku we wrześniu w miłości.

📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Oto najgorsi mężowie według ezoteryków. Mężczyźni o tych imionach nie nadają się do małżeństwa Samo słowo „imię” pochodzi od łacińskiego nomen. To nieodłączna część naszego wizerunku i identyfikacji. Z naszego imienia można się wiele dowiedzieć, dzięki cechom do niego przypisanym. Zobaczcie mężczyźni o jakich imionach nie nadają się do roli męża. Oni nie zawsze dochowują wierności, nie bywają romantyczni, czuli i rodzinni. Pamiętajcie, że na szczęście o tej reguły są wyjątki.

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli. 📢 Bezwarunkowy dochód podstawowy 1300 zł dla każdego Polaka. Takie trzeba spełnić warunki Bezwarunkowy dochód podstawowy to określona suma pieniędzy, która regularnie miałby trafiać do każdego Polaka, bez względu na dochód czy zatrudnienie. Mowa tu o kwocie 1300 złotych. Temat znów wraca. Wiele osób w Polsce liczy na uruchomienie programu. Jakie są na to szanse i kiedy miałoby to nastąpić? Na jakich zasadach miałby być wypłacany bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce? Sprawdź.

📢 Wakacje kredytowe - oto nowe zasady! Rząd planuje wydłużyć na 2024 rok Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym mają być dostępne dla "przytłaczającej większości" kredytobiorców. Decyzja zapadnie po wakacjach. Rząd planuje wydłużyć ustawowe wakacje kredytowe jeszcze o 2024 rok.

📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach dla... chętnych Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Landshut Devils. Jest awans do półfinału! Znamy rywala [zdjęcia] Abramczyk Polonia po raz drugi w ćwierćfinale pokonała Landshut Devils i awansowała do kolejnej rundy rozgrywek. Poprzeczka idzie w górę!

📢 Alutka z serialu Rodzina Zastępcza - tak się zmieniła. Tak wygląda teraz Joanna Trzepiecińska "Rodzina zastępcza" była serialem, który uwielbiała niegdyś cała Polska. Perypetie rodziny Kwiatkowskich i ich sąsiadów śledziły miliony telewidzów. Serca widzów skradła postać Alutki, w którą wcielała się Joanna Trzepiecińska. Charakterystyczna postać Jędruli zachwycała urodą. Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska - niezapomniana Alutka z "Rodziny zastępczej". 📢 Mariusz Pudzianowski - zdjęcia domu. Piękna posiadłość z dużym ogrodem Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Gwiazdor KSW ma piękny dom w Białej Rawskiej, gdzie odpoczywa po kolejnych walkach w oktagonie. Jak wygląda posiadłość Pudziana? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć. 📢 Artur Witkowski z Nasz Nowy Dom - tak mieszka i żyje na co dzień. Codzienne życie kierownika budowy Artur Witkowski to jedna z największych gwiazd hitu Polsatu "Nasz nowy dom". Kierownik ekipy budowlanej po wieloletniej współpracy z produkcją, jesienią ubiegłego roku postanowił rozstać się z programem. Jak wygląda jego codzienność? Tak mieszka i żyje na co dzień Artur Witkowski.

📢 Zapowiada się groźna pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. W sobotę burze, grad i wiatr wiejący do 80 km/h Meteorolodzy zapowiadają gwałtowną pogodę na początek weekendu w Kujawsko-Pomorskiem. Mają być ulewne opady deszczu, burze i porywisty wiatr. Lepiej zabezpieczyć domy i ogrody. 📢 Cellulit - te produkty spożywcze mogą zredukować cellulit. Dieta na redukcję cellulitu Co jeść, aby pozbyć się cellulitu? Skuteczna dieta antycellulitowa to nie tylko intensywne nawadnianie organizmu. Okazuje się, że istnieją produkty spożywcze, które mogą zmniejszać widoczność cellulitu a nawet zapobiegać jego powstawaniu. Sprawdź teraz, co warto jeść a czego należy się wystrzegać, aby się pozbyć cellulitu.

📢 Maryla Rodowicz - tak mieszka piosenkarka w swoim pięknym domu pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia! Maryla Rodowicz to niekwestionowana królowa polskiej piosenki. Na scenie śpiewa już ponad 60 lat! Nic więc dziwnego, że mieszka w przepięknym wiekowym już domu z fantastycznym ogrodem. Zobaczcie, jak wygląda dziś dom Maryli Rodowicz.

📢 Nel "W pustyni i w puszczy". Tak wygląda dziś aktorka Karolina Sawka Karolina Sawka to polska aktorka, która na ekranach kin zadebiutowała mając zaledwie 9 lat. Dostała rolę małej Nel w nowej wersji filmu "W pustyni i w puszczy". Zagrała u boku Adama Fidusiewicza, wówczas też stawiającego swoje pierwsze filmowe kroki. Zobaczcie, jak dziś wygląda Karolina Sawka, czyli Nel z "Pustyni i w puszczy". Dziś ma już 31 lat. 📢 Modne paznokcie na sierpień 2023 - mamy zdjęcia. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Shazza - metamorfoza gwiazdy na zdjęciach. Królowa disco polo ma 56 lat i wciąż zachwyca Shazza, a właściwie Marlena Magdalena Pańkowska, to jedna z największych gwiazd muzyki disco polo. Uznawana jest za królową tego gatunku muzyki. Teraz ma 56 lat. Legenda i ikona disco polo największą popularność zdobyła w latach 90. Wylansowała szereg przebojów, takich jak "Baiao Bongo", "Bierz, co chcesz" czy "Egipskie noce". Tak teraz wygląda Shazza, zobacz jak zmieniała się królowa disco polo.

📢 Marta Chodorowska - nagie zdjęcia na plaży nad Bałtykiem. Gorące zdjęcia aktorki z serialu "Ranczo" i "M jak miłość" Marta Chodorowska, gwiazda serialu "Ranczo" opublikowała gorące zdjęcia z wakacji. 41-letnia aktorka zapozowała nago! Odważne zdjęcia zaskoczyły fanów i wzbudziły wiele emocji. Zobacz teraz odważne zdjęcia Marty Chodorowskiej znanej z roli Klaudii Kozioł, córki wójta w serialu "Ranczo".

📢 Tak bawili się na dożynkach mieszkańcy gminy Koneck. Zobaczcie zdjęcia z imprezy Tradycyjnie Dożynki w gminie Koneck rozpoczęły się od mszy świętej dziękczynnej. Rolnicy i wierni dziękowali za tegoroczne plony. Następnie przygotowano atrakcje dla całych rodzin. 📢 Ostatnie pożegnanie Marka Szarugi. Burmistrz Kcyni zmarł nagle w wieku 59 lat [zdjęcia] Tłumy towarzyszyły w ostatniej drodze Markowi Szarudze. Długoletni burmistrz Kcyni zmarł nagle 19 sierpnia podczas urlopu w górach. Spoczął na cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Kcyni.

📢 Choroba kota. Oto niepokojące objawy u kota - na te sygnały trzeba zwrócić uwagę Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory.

📢 Wzory tatuaży na rękę dla mężczyzn. Zobacz zdjęcia tatuaży z salonów z Kujawsko-Pomorskiego Jeśli decydujemy się na tatuaż, powinna to być decyzja przemyślana, wzór starannie wybrany, a studio tatużu/tatuażysta gwarantujący bezpieczeństwo. Nie należy ulegać modzie czy działać impulsywnie. Szukacie inspiracji na tatuaż? Zobaczcie w galerii zdjęcia tatuaży mężczyzn wykonane na rękach.

📢 Tyle kosztuje naładowanie telefonu. Mamy wyliczenia kosztów naładowania telefonu Ładowanie telefonu za pomocą ładowarki zużywa energię elektryczną, która jest mierzona w kilowatogodzinach. Sprawdzamy, ile kosztuje ładowanie telefonu komórkowego. 📢 Lidka z "Czterech pancernych i psa". Tak teraz wygląda Małgorzata Niemirska - zobacz zdjęcia Małgorzata Niemirska była gwiazdą kina w PRL-u. Rola radiotelegrafistki Lidki Wiśniewskiej przyniosła jej ogólnopolską popularność. Jak przez lata zmieniła się gwiazda serialu "Czterej pancerni i pies"? Tak teraz wygląda Małgorzata Niemirska. Nadal jest aktywna zawodowo - zobacz w artykule aktualne zdjęcia! 📢 To powinieneś jeść, żeby mieć płaski brzuch - mamy menu na płaski brzuch. Takie są sposoby na płaski brzuch Większość z nas marzy o pięknej sylwetce, której nieodłącznym elementem jest płaski brzuch. Coraz więcej siedzimy, a i podjadamy. Tymczasem dietetycy alarmują: Patrzmy na to, co jemy! Nie ma mowy o objadaniu się, tak jak i nie ma mowy o głodzeniu się. Dieta musi być zbilansowana. Do tego ruch, to nasz obowiązek, jeśli chcemy utrzymać piękną sylwetkę.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet są modne nie tylko w wakacje. Pixie Cut, bob i undercut ciągle na topie Istnieje wiele różnych rodzajów fryzur krótkich, które można dostosować do różnych stylów i preferencji. W takich cięciach odejmiesz sobie wizualnie lat, sprawisz, że będziesz wyglądała kobieco i stylowo. Zobacz modne uczesania, które sprawdzą się nie tylko latem.

📢 Najstarsza córka Artura Żmijewskiego - tak wygląda. Ewa Żmijewska to uzdolniona wokalistka Artur Żmijewski jest ojcem trójki dorosłych już dzieci: Ewy, Karola i Wiktora. Najstarsza córka - Ewa - kończy w tym roku 30 lat. To uzdolniona wokalistka i artystka, która unika blasku fleszy i chroni swoje życie prywatne. W ostatnim czasie pojawiła się jednak na ściance, publikuje też więcej zdjęć na Instagramie. Zobacz, jak wygląda córka Artura Żmijewskiego. 📢 Tak obecnie wygląda Elżbieta Starostecka, czyli Stefania z "Trędowatej". Aktorka ma 79 lat i nadal zachwyca Polacy pokochali ją za rolę filigranowej Stefanii w filmie "Trędowata". Blisko pół wieku od premiery widowiska, odtwórczyni głównej roli, czyli Elżbieta Starostecka, nadal zachwyca subtelnym blaskiem i urodą. Zobacz w naszym artykule, jak zmieniła się 79-letnia już aktorka.

📢 Eurojackpot Lotto - 25.08.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 25.08.2023 roku. 📢 Tłumy grudziądzan na balonowej fieście na stadionie GKM Grudziądz. Zobacz zdjęcia Żużlowy stadion GKM Grudziądz w czwartkowy wieczór stał się lotniskiem! A to za sprawą balonowej fiesty, na którą przyszły setki mieszkańców Grudziądza i okolic. 📢 Tama w Siarzewie - nowe informacje. Jest decyzja komitetu stałego Rady Ministrów dotycząca tamy Dobre wiadomości dla mieszkańców Włocławka i regionu - komitet stały Rady Ministrów zaopiniował pozytywnie projekt zagospodarowania dolnej Wisły. Tym samym otwiera to drogę do realizacji stopnia wodnego w Siarzewie, niedaleko Ciechocinka.

📢 Uważaj na te ubrania z lumpeksu. Zakup ich może być szkodliwy dla zdrowia oraz jest niehigieniczny! Oto lista zakazanych ciuchów W lumpeksach można znaleźć mnóstwo ciekawych, oryginalnych i markowych ubrań. Ich popularność jest naprawdę duża, co wynika także ze stosunkowo niskich cen. Second-handy oferują również wiele innych produktów, takich jak pościel, materace czy zabawki. Ale czy warto skusić się na taki zakup, bo jest tani? Sprawdzamy. 📢 Grzegorz Skawiński z zespołu Kombii - tak mieszka i spędza czas wolny. Wokalista maluje obrazy i zbiera grzyby! Grzegorz Skawiński to wieloletni wokalista zespołu Kombii, którego znakiem rozpoznawczym są ciemne okulary. Gwiazdor, którego muzykę znają i uwielbiają całe pokolenia, utrzymuje kontakt z fanami za pomocą mediów społecznościowych, gdzie zamieszcza swoje prywatne zdjęcia. Sprawdźcie, jak mieszka i spędza czas wolny Grzegorz Skawiński z Kombii!

📢 Zenon Martyniuk - tak zmienił się na zdjęciach. Metamorfoza gwiazdy disco-polo po latach w branży Zenek Martyniuk, niepodważalny król muzyki disco polo, którego piosenki zna dosłownie każdy, choć nie wszyscy się do tego przyznają. Początki jego kariery były skromne, a charakterystyczna fryzura "na czeskiego piłkarza" stanowiła jego znak rozpoznawczy. Obecnie prezentuje się jak model z luksusowego katalogu! Zauważalną transformację przeszła także jego żona, Danuta, która stała się inspiracją do wprowadzenia zmian w wyglądzie męża. Przedstawiamy, jak Zenon Martyniuk przechodził przez proces metamorfozy! 📢 Anna Mucha - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia wnętrz domu gwiazdy M jak Miłość Chyba nie trzeba jej nikomu przedstawiać! Anna Mucha od ponad dwudziestu lat występuję w „M jak Miłość”. Ponadto regularnie grywa w komediach romantycznych. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka.

📢 Zaproszenie na Dożynki Wojewódzkie 2023 w Inowrocławiu. Gwiazdą będzie Urszula Wielki korowód dożynkowy, kiermasze z dobrym jedzeniem i ludowym rękodziełem, przegląd kapel ludowych, wyścigi traktorów i wystawa maszyn rolniczych, kujawski maraton dożynkowy, koncert Urszuli - to atrakcje Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się 27 sierpnia 2023 r. w Inowrocławiu. 📢 Policjant z Bydgoszczy bohaterem. Dariusz Kochmański oddał szpik choremu chłopcu Sierżant sztabowy Dariusz Kochmański, policjant oddziału prewencji w Bydgoszczy okazał się genetycznym „bliźniakiem” chłopca, który mieszka poza granicami Polski. Podarował mu swój szpik. Nim się to stało, wcześniej zarejestrował się jako dawca szpiku w bazie Fundacji DKMS.

📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Skutki jedzenia masła - te grupy osób powinna unikać masła. Z jakiego powodu?? Masło to skondensowany tłuszcz mleczny, który otrzymuje się ze śmietany mleka krowiego. To popularne smarowidło do pieczywa ale także dodatek do pieczenia. Masło to popularny tłuszcz zwierzęcy, ale nie najzdrowszy. Zobaczcie kto nie powinien spożywać masła i jakie właściwości ma to popularne smarowidło. 📢 Czternasta Emerytura 2023 - końcowa tabela wyliczeń. Wyliczenia netto i brutto - wrzesień 2023 Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Uwaga! W niedzielę 20.08. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto.

📢 Modne paznokcie od Ukrainek - mamy zdjęcia. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 i nie tylko Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy.

📢 Krótkie paznokcie - nowe pomysły. Takie kolory i zdobienia na krótkich paznokciach są teraz najmodniejsze Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Krótkie paznokcie są bardzo popularne wśród kobiet - są nie tylko wygodne, ale i modne. Paznokcie są wizytówką każdej kobiety. Krótkie paznokcie mogą być śliczne i bardzo kobiece, często prezentują się lepiej prezentować, niż długie paznokcie. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje krótkich paznokci. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze - lista. Te banknoty i monety mogą być wartę fortunę Okazuje się, że banknot o nominale 10 złotych może być wart nawet kilka tysięcy złotych! Wiele osób ma w portfelu czy w domu banknoty, które mogą kosztować więcej niż ich wartość nominalna. Sprawdziliśmy, które banknoty i monety są obecnie najwięcej warte i kosztują spore pieniądze.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Ostrowska. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest! 📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Tak bawiliście się na dożynkach gminy Wielgie. Na imprezie były całe rodziny - zdjęcia W Wielgiem odbyły się dożynki gminne, których miejscem od lat jest miejscowy park. Po rozpoczęciu uroczystości starostowie dożynek Justyna Giza i Marcin Jasiński, jak nakazuje tradycja, przekazali bochen chleba wójtowi Tadeuszowi Wiewiórskiemu. Następnie podzielono się chlebem. Trzynaście sołectw przygotowało wieńce dożynkowe, które były piękne i okazałe. 📢 W gminie Kikół powstały piękne i pomysłowe witacze dożynkowe. Zobaczcie ich zdjęcia! Na dożynki zapraszają pomysłowe witacze, ustawiane zazwyczaj przy drogach. Ich rola polega na przyciąganiu uwagi przejeżdżających. Dlatego najczęściej mają humorystyczny charakter. Z roku na rok zyskują na popularności, a mieszkańcy wsi prześcigają się w pomysłach, by przygotować najładniejszy. W gminie Kikół, która jako pierwsza w powiecie lipnowskim zorganizowała dożynki, ogłoszono konkurs dla twórców witaczy. Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Powstało dziewięć niepowtarzalnych witaczy!

📢 Helena Vondrackova - tak mieszka i żyje na co dzień. Luksusowe wnętrza domu czeskiej gwiazdy Helena Vondrackova nazywana jest "królową czeskiej piosenki". Gwiazda ma szerokie grono wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zachwyca doskonałą figurą i pięknym uśmiechem. Trudno w to uwierzyć, ale w czerwcu skończy 76 lat. Zobacz, jaka jest prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. 📢 Piramidy w Polsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Dlaczego powstały właśnie w naszym kraju? Jakie tajemnice skrywają? Piramidy najczęściej kojarzą nam się z Egiptem czy budowlami na terenach zamieszkiwanych dawniej przez Majów. Tymczasem w Polsce znajduje się ich całkiem sporo! Niektóre z nich wyglądają bardzo tajemniczo, a ich historia tylko utwierdza nas w przekonaniu, że warto zobaczyć je z bliska. Jakie tajemnice skrywają te budowle?

📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. Kliknij - zobacz jakie jest znaczenie twojego imienia Do imion od dawna przypisywane są pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla Was ranking na podstawie znaczenia imion według opinii ezoteryków. Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was zestawienie najinteligentniejszych. 📢 Takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej! Wiele matek cieszy się, gdy ich syn się żeni. Uważają, że nie tracą syna, ale zyskują córkę. Ale nie z tymi synowymi! Kobiety o takich imionach uważają, że zjadły wszystkie rozumy, a "starzy" mają się nie wtrącać. Te synowe nie pomogą swojej teściowej, nie podadzą herbaty, nie wpadną na pogawędkę. Za to będą się o wszystko wykłócać i zawsze chcą postawić na swoim. Takie imiona noszą najgorsze synowe. Zobacz!

📢 Tak wyglądał ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem. 📢 Tak zmieniła się Doda - zobaczcie zdjęcia. Piosenkarka przeszła spektakularną metamorfozę Doda to ikona polskiej muzyki. Na scenie jest od ponad dwudziestu lat. Przez ten czas przeszła ogromną metamorfozę. Nie tylko zmienił się jej wygląd, ale w dużej mierze też charakter. Daleko jej do skandalistki, która debiutowała w "Barze". Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniła się Doda. Styl piosenkarki znacznie ewoluował! 📢 Przystanek Łosoś po Kuchennych rewolucjach. Restauracja spłonęła [OPINIE, MENU] Przystanek Łosoś w Egiertowie przeszedł Kuchenne rewolucje pod okiem Magdy Gessler. Jakie były opinie o restauracji po Kuchennych rewolucjach? Co znalazło się menu? Niestety, kilka miesięcy temu Przystanek Łosoś spłonął.

