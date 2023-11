Prasówka 27.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oni mogą dostać powołanie do wojska 2024. Na liście są specjaliści różnych profesji”?

Prasówka 27.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oni mogą dostać powołanie do wojska 2024. Na liście są specjaliści różnych profesji W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe.

📢 Sok z brzozy - takie ma niesamowite właściwości. Na te dolegliwości może pomagać Sok z brzozy wykazuje właściwości, które pomagają na wiele dolegliwości. Przez wielu nazywany jest nawet "eliksirem życia". Sok z brzozy jest polecany wielu osobom, bo posiada mnóstwo witamin i minerałów. Zobacz, jakie są najważniejsze właściwości soku z brzozy i kto powinien go stosować.

📢 Katarzyna Cichopek - tak się ubiera. Taki jest styl partnerki Macieja Kurzajewskiego Katarzyna Cichopek i jej życie osobiste wciąż budzi zainteresowanie i ciekawość wielu Polaków. Ta znana aktorka jakiś czas temu rozstała się z mężem Marcinem Hakielem. Teraz jest ze znanym prezenterem Maciejem Kurzajewskim. To, jak żyje na co dzień Katarzyna Cichopek możemy podejrzeć na Instagrmie, gdyż aktorka chętnie dzieli się swą codziennością z fanami na tym portalu społecznościowym. My sprawdziliśmy, jaki styl ma Katarzyna Cichopek. Zobacz w galerii - tak się ubiera Katarzyna Cichopek.

Prasówka 27.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop indiański - takim jesteś zwierzęciem. Sprawdź swój totem i zobacz horoskop wróżki Azalii Horoskopy mają wielu zwolenników. Wiele osób wierzy w to, co zapisano w gwiazdach. Różne kultury wykształciły swoje własne sposoby na odczytywanie ludzkich losów z gwiazd. Również Indianie mają swój horoskop. Zamiast znaków zodiaku są tam zwierzęta. Horoskop indiański wyjaśnia aspekty życia w oparciu o założenie, że wszystko - ludzie, zwierzęta, natura - to jeden wielki krąg życia. Każde istnienie jest ważne i wnosi coś istotnego do tego kręgu. Zobacz, którym zwierzęciem jesteś według horoskopu indiańskiego i co to oznacza.

📢 Magdalena Stużyńska - tak mieszka i żyje na co dzień. Jasne i kobiece wnętrza Anki z "Przyjaciółek" Magdalena Stużyńska to gwiazda kabaretu oraz serialu "Przyjaciółki". Prywatnie aktorka mieszka w eleganckim domu w Warszawie. Nie brakuje w nim przytulnych dodatków, kwiatów oraz zwierząt. Gwiazda telewizji Polsat chętnie w nim odpoczywa, czyta i przygotowuje posiłki dla bliskich. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Stużyńska. 📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów" Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Kobiety o tych imionach to zazdrośnice - te kobiety są zazdrosne. Uważaj na nie - zrobią ci piekło na ziemi! "Ona się czepia o wszystko!", "Uważaj na nią, bo nie da ci żyć w spokoju" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Ezoterycy są zdania, że nasze imię ma wpływ na nasze życie, wybory i skłonności do pewnych zachowań. Dlatego kobiety o konkretnych imionach mają pewne cechy charakteru, takie jak zazdrość i mściwość. Takie imiona noszą zazdrosne kobiety. Zobacz. 📢 Katarzyna Warnke na pokazie mody - wyglądała jak bogini. Zobaczcie zdjęcia! Wspaniale zaprezentowała się Katarzyna Warnke na listopadowym pokazie mody MMC. Wyglądała jak bogini. Zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych gwiazd, które przybyły na warszawski pokaz. Postawiła na odważne, rzucające się w oczy stylizacje. Trudno nie było zwrócić na nią uwagi.

📢 Taki jest twój kamień urodzenia - zobacz. Oto lista kamieni szlachetnych przypisanych do znaków zodiaku Każdy miesiąc w roku, a więc i znaki zodiaku, mają przypisane sobie kamienie szlachetne. Mówi się, że to kamienie urodzenia - talizmany, które przynoszą szczęście. JUż w starożytności kamienie urodzenia miały chronić, dać siłę i przynosić szczęście. Sprawdź, jaki jest Twój kamień urodzenia. Oto lista kamieni szlachetnych przypisanych do znaków zodiaku. 📢 Buraki - oto skutki jedzenia tego warzywa. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo buraków Burak to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Można go jeść pod wieloma postaciami, a w okresie świąt Bożego Narodzenia gości na większości polskich stołów. Od kilku lat burak zyskuje coraz większa popularność wśród zdrowych i modnych diet. Zobaczcie, jak ważne są buraki w naszej codziennej diecie.

📢 Zwrot podatku 2024 - lista aktualnych zasad. Te osoby nie dostaną zwrotu za 2023 rok Zwrot z podatku to dla wielu osób dodatkowy zastrzyk gotówki, szczególnie dla osób wychowujących dzieci, ale nie tylko. Odliczenie ulg podatkowych, nie tylko zmniejsza konieczny do zapłacenia podatek, ale jeszcze możemy otrzymać nadpłatę! Niestety jest kilka sytuacji, w których nie dostaniemy zwrotu z podatku. Jakie to sytuacje? Sprawdźcie. 📢 Tak wygląda żona Marcina Bułki. Bramkarz reprezentacji Polski ma piękną narzeczoną - tak żyją na co dzień Marcin Bułka zadebiutował właśnie w bramce reprezentacji Polski. Prywatne życie Marcina Bułki uzależnione jest oczywiście od spraw zawodowych, więc większość czasu bramkarz spędza we Francji. Właśnie tam układa sobie ostatnio życie z piękną partnerką - Ecram Sallam. Zobaczcie ich wspólne zdjęcia!

📢 Emerytury stażowe 2024 - czy wejdą w życie? Są nowe informacje o projekcie W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się informacje ws. emerytur stażowych. Jakie miałyby być zasady ich wprowadzenia i kogo mogłyby dotyczyć? Znamy zasady. 📢 Paulina Smaszcz - oto dom byłej żony Kurzajewskiego. Tak urządziła się po rozstaniu z prezenterem Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski od 1996 roku tworzyli zgrane małżeństwo. W styczniu 2020 roku ogłosili że biorą rozwód. Dziennikarka, prezenterka i wykładowczyni uniwersytecka po rozstaniu zajęła piękny i przestronny apartament w Warszawie. Według doniesień medialnych jest on wart 1,4 miliona złotych! Oto jak mieszka i żyja na co dzień była żona Macieja Kurzajewskiego. 📢 Takie są skutki brania ciepłych pryszniców. Takie osoby powinny zrezygnować z gorących kąpieli Gorący prysznic działa rozrzewająco i relaksująco. Chętnie decydujemy się na niego w okresie jesienno-zimowym. Częste branie gorących pryszniców ma jednak bardzo negatywny wpływ na stan naszej skóry i włosów. Jakie są skutki brania ciepłych pryszniców? Dlaczego warto wybierać chłodną kąpiel? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Tych leków nie wolno łączyć z alkoholem. Takie połączenie jest groźne dla zdrowia Leki powinny być stosowane zgodnie z zaleceniem lekarza i informacjami zawartymi w ulotce. Każda substancja lecznicza w organizmie człowieka po uwolnieniu z leku wchłania się do krążenia ogólnego. Leki mogą wchodzić w interakcje z innymi substancjami, między innymi z alkoholem. Bardzo ważne jest to, że łączenie leków z alkoholem może być groźne dla zdrowia, a nawet w niektórych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Dotyczy to leków na receptę, bez recepty, a zwłaszcza tych stosowanych przewlekle. Zobacz, jakich leków nie wolno łączyć z alkoholem. 📢 Tygodniowa pensja na zwolnieniu lekarskim - wyliczenia. Mamy tabelę wyliczeń wypłat na l4 Pracownik, który jest chwilowo niezdolny do pracy z powodu choroby, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, potocznie nazywanego L-4. Sprawdzamy, na jakie pieniądze może liczyć podczas choroby.

📢 Kamil Stoch - w takim domu mieszka i spędza wakacje razem z ukochaną Ewą. Mamy zdjęcia ze środka Kamil Stoch wraz z ukochaną Ewą od dziesięciu lat mieszka w pięknym drewnianym domu na wzgórzu w Zębie. To połączenie góralskich tradycji i nowoczesnych rozwiązań. Tak mieszka Kamil Stoch - na co dzień zajmuje się ogrodem, cieszy się oszałamiającymi widokami z tarasu. Mamy także zdjęcia ze środka domu wielkiego skoczka. 📢 W takich niesamowitych kreacjach pojawiła się Roksana Węgiel. Piękność wieczorową porą! Roksana Węgiel, od momentu uzyskania pełnoletniości, stara się odciąć od wizerunku znanej jeszcze z czasów dziecięcej Eurowizji. Młoda artystka dorasta publicznie, a jej nowe efektowne stylizacje szeroko komentowane są w tradycyjnych mediach i na portalach społecznościowych.

📢 Mamy horoskop na weekend 24-26 listopada 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 24-26 listopada 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Takie błędy najczęściej popełniamy przy szkoleniu psa. Przez nie psy nas nie słuchają Pies może być najlepszym przyjacielem człowieka. Oczywiście każdy z psiaków ma inny charakter, wiele cech przypisuje się rasie, ale najwięcej zależy od jego otoczenia. Nie zawsze jednak udaje nam się odpowiednio wychować psa. Zdecydowanie większość złych zachowań psa to wina właściciela. Wiele błędów popełnionych przy wychowaniu psa jest nieświadomych i nawet nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo szkodzimy psu. 📢 Pomarańcze - oto skutki ich jedzenia. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo pomarańczy Pomarańcze są owocami, które w Polsce są szczególnie popularne w listopadzie i grudniu. Często zjadamy je od razu lub używamy jako idealny dodatek do herbat lub innych rozgrzewających napojów. Co ważne pomarańcze mają wiele witamin i wartości odżywczych, więc warto je włączyć do swojej diety. Zobaczcie, co dzieje się z naszymi organizmami, gdy jemy dużo pomarańczy.

📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze! Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 Rasy psów, które mają problemy otyłością. Tym psiakom trzeba pilnować wagę dla ich zdrowia Otyłość u psów to gigantyczny problem. Jeśli dopuścimy, aby nasz pies miał ponadprogramowe kilogramy mogą pojawić się poważne kłopoty zdrowotne, między innymi problemy ze stawami czy sercem. Dlatego już od początku musimy pilnować diety psa. Niektóre psie rasy mają predyspozycję do otyłości. Zobaczcie, jakie to rasy.

📢 Banany - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo bananów Banany to z całą pewnością jeden z najbardziej lubianych owoców w Polsce. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ niewielka słodycz połączona z miękką konsystencją wydaje się być połączeniem idealnym. 📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku.

📢 Emerytury w grudniu 2023 - takie będą stawki brutto i netto. Oto wyliczenia emerytur grudniowych Emerytury w grudniu zostaną wypłacone zgodnie z zasadami tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Zobacz, jakie są stawki świadczeń dla seniorów. Mamy grafiki z wyliczeniami emerytur grudniowych. 📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek.

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić ogórki kiszone. Te osoby nie powinny ich jeść Ogórki kiszone to zdecydowanie jeden z ulubionych dodatków Polaków. Goszczą często na wielu stołach w naszym kraju. Sprawdzą się jako dodatek do obiadu, kanapki czy zupy. Mają masę zastosowań i wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych. Warto je jeść szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Niestety nie każdy powinien sięgać po ogórki kiszone. Kto powinien ich unikać? Sprawdzamy.

📢 Ile kosztuje parking w sanatorium? Zobacz jakie są opłaty za parkowanie samochodu w uzdrowiskach Jeśli decydujesz się na dojazd do sanatorium samochodem, musisz liczyć się z opłatami za jego parkowanie. W niektórych obiektach stawki są na poziomie kilkudziesięciu złotych za turnus. Jednak są też miejsca gdzie zapłacić trzeba niemal tysiąc złotych za 28 dni postoju.

📢 Tak mieszka książę Jan Lubomirski - 100 komnat i 10 tys. mkw. Zobaczcie wnętrza jego zamku w Lubniewicach W takim zamku mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. To posiadłość w Lubniewicach, nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Gmach ma 100 komnat, które zajmują 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni! Przy zamku jest 10-hektarowy park, a po drugiej stronie jeziora pałac. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza zamku książąt Lubomirskich w Lubniewicach. 📢 Mamy zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Tak wyglądają nowi Kargul i Pawlak To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Kto zaczął? Jaka jest geneza opowieści, która bawiła Polaków przez lata? Tego dowiemy się z filmu „Sami swoi. Początek”. Powstaje bowiem prequel legendarnego filmu Sami Swoi.

📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia! 📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia!

📢 Oto najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Te uczesania i cięcia bezlitośnie postarzają Kobiety w każdym wieku chcą wyglądać ładnie. W dzisiejszych czasach mają mnóstwo możliwości, by zadbać o siebie - o strój, makijaż, manicure, a także o fryzurę. Nieodpowiednia fryzura może wiele popsuć w wyglądzie kobiety. Ważne jest, by dobrać cięcie i uczesanie odpowiednie do kształtu twarzy, a także do wieku. Również kolor fryzury ma duże znaczenie - powinien pasować do karnacji, do typu urody. Mamy zestawienie najgorszych fryzur po 60. roku życia. Takie uczesania dodają lat i sprawiają, że twarz wygląda staro.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Tak wyglądają wnętrza dwupoziomowego apartamentu Julii Wieniawy na Żoliborzu w Warszawie Oto apartament Julii Wieniawy na warszawskim Żoliborzu. Zobaczcie zdjęcia! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka, celebrytka i bizneswoman, którą szersza publiczność poznała dzięki serialowi "Rodzinka.pl". Świetnie wykorzystuje swoją popularność. Na Instagramie obserwuje już ją ponad 2 miliony internautów. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Julia Wieniawa.

📢 Kawa - taki jest zbawienny wpływ kawy na nasz organizm. Oto jak wpływa na dłuższe i lepsze życie Badania naukowe ujawniły fascynujące aspekty korzyści związanych z spożywaniem czarnej kawy, sugerując, że ten aromatyczny napój może stanowić klucz do zdobycia dodatkowych lat życia. Odkryto, że istnieje zauważalne powiązanie między regularnym spożywaniem kawy a obniżonym ryzykiem śmiertelności z powodu wielu chorób. Warto zatem zastanowić się nad tym, czy filiżanka kawy dziennie może być receptą na długowieczność.

📢 Aleksandra Kwaśniewska - ślub. Tak wyglądała rodzina Kwaśniewskich na ślubie Oli i Kuby Badacha Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach ślub wzięli 22 września 2012 roku. Niedawno świętowali więc 11. rocznicę związku. Był to dzień pełen wzruszeń, zwłaszcza dla najbliższych pary. Emocje towarzyszyły też Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim - rodzicom panny młodej. Z tej pięknej uroczystości ślubu Oli i Kuby zostały wspomnienia i zdjęcia. Zobacz, jak wyglądała rodzina Kwaśniewskich na ślubie - mamy zdjęcia sprzed 11 lat. Prezentujemy je w naszej galerii niżej.

📢 Jolanta Kwaśniewska - tak się ubiera. Oto styl byłej Pierwszej Damy RP. Internauci: "Klasa i szyk" Jolanta Kwaśniewska od lat cieszy się niesłabnącą sympatią Polaków. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego przez dekadę prezydentury męża stawiana była za wzór klasy i elegancji. Jej stylizacje i modne fryzury inspirowały Polki, które chciały wyglądać tak jak ona. Światowo i z klasą. Zobacz, jak ubiera się Pierwsza Dama RP w latach 1995-2005. Takie są jej najmodniejsze stylizacje. 📢 Czosnek - oto skutki jego jedzenia. To dzieje się z nami, gdy jemy czosnek Jedzenie czosnku to cała lista korzyści, ale z drugiej strony spożywanie go w dużych ilościach może u niektórych powodować problemy zdrowotne. Czosnek ma również wpływ na działanie niektórych leków, jeśli jesteś w trakcie ich przyjmowania. Ponieważ wykorzystywanie czosnku w kuchni wiąże się, jak widać, z pewnymi ograniczeniami, warto poznać listę za i przeciw, wiedzieć, co się dzieje z organizmem, gdy jemy dużo czosnku oraz jakie są skutki jego jedzenia. Szczegóły podajemy niżej.

📢 Tak dziś wygląda Viktor Longo, najmłodszy syn Daniela Olbrychskiego. "Cały ojciec" - zobaczcie zdjęcia Daniel Olbrychski, jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia w Polsce, ma troje dzieci z różnych związków. Najmłodszy jest Viktor Longo, z którym przez wiele lat gwiazdor nie miał kontaktów. Viktor wychowywał się w Nowym Jorku, a ojca odwiedził jako 20-latek. Kim jest, jak wygląda i żyje Wiktor Longo, dziś 35-latek, zdaniem internautów łudząco podobny do Daniela Olbrychskiego - o tym piszemy w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Takie są najlepsze perfumy męskie - lista. Oto TOP 10 perfum na prezent dla mężczyzny Dla wielu mężczyzn nakładanie perfum jest codziennym rytuałem, który dodaje luksusu ich życiu. Wybór konkretnego zapachu - perfum, może być sposobem wyrażenia swojej osobowości i stylu życia. Niektórzy preferują świeże, lekkie perfumy, podczas gdy inni wolą głębokie, intensywne nuty. Perfumy są dobrym pomysłem na prezent dla mężczyzny. Podpowiadamy, jakie są najlepsze perfumy męskie. Poznajcie TOP 10 perfum na prezent dla mężczyzny. Listę podajemy w naszej galerii.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna. 📢 Mamy zdjęcia Marcina Hakiela z nową partnerką. Tancerz bierze ślub z nową partnerką Dominiką? Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel intensywnie poszukuje miłości. Tym razem na ściankach często pokazuje się ze zgrabną brunetką o imieniu Dominika. Wszystko wskazuje na to, że ich relacja jest poważna. Ostatnio celebryta i tancerz dodał na swoim profilu na Instagramie bardzo wymowne zdjęcie, które może wskazywać, że para chce zrobić w związku duży krok naprzód. W mediach zawrzało!

📢 Tak mieszka Emilia Krakowska - zdjęcia. Oto wiejski dom kultowej Jagny z "Chłopów" Emilia Krakowska, mimo ukończenia 83 lat, wciąż jest aktywna zawodowo. Fani uwielbiają spotkania z aktorką, która zaraża życiowym optymizmem. Jednak kultowa Jagna z "Chłopów" Reymonta potrzebuje też odpoczynku. Jej prywatnym światem i domem jest urocza wieś Kopki. Tu Emilia Krakowska ma swoje wiejskie królestwo relaksu. Zobaczcie, jak mieszka popularna aktorka Emilia Krakowska - oto jej wiejski dom niedaleko Otwocka.

📢 Oto modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Zobacz wzory manicure na listopad i grudzień 2023 Paznokcie od Ukrainek robią w Polsce furorę. Polki chętnie eksperymentują, lubią nowe wzory i pomysły w manicure. Ukraińskie saloniki manicure dostosowują się do gustów swoich klientek. Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zobacz wzory i pomysły na listopad i grudzień 2023 - prezentujemy je w naszej galerii niżej.

📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła? 📢 Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień Alicja Majewska skończyła w tym roku 75 lat. Zachwyca sylwetką, energią i gustownymi stylizacjami. Jej ulubionym, polskim projektantem jest Maciej Zień. W swojej garderobie ma wiele bardzo dobrej jakości kreacji - nierzadko wygląda w nich zjawiskowo. Jak się ubiera Alicja Majewska - ikona polskiej piosenki, uwielbiana i szanowana przez tysiące fanów? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Taka jest prywatnie Blanka z "Rolnik szuka żony". Piękna blondynka pokazuje kuszące zdjęcia z wakacji Blanka Świercz była jedną z najbarwniejszych kandydatek jubileuszowej, 10. edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Wschodząca gwiazda gościła na gospodarstwie u rolnika Artura. Ten ostatecznie zdecydował odesłać Blankę do domu, a jego wybór padł na inną kandydatkę. Prywatnie Blanka chętnie pozuje do zdjęć i dzieli się ważnymi wydarzeniami ze swojego życia w mediach społecznościowych. Oto jaka jest na co dzień.

📢 Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" w TTV - zdjęcia. Tak żyje po stracie syna Sylwia Peretti stała się znana w całej Polsce dzięki udziałowi w programie TTV "Królowe życia". Bajkowy świat przerwała jednak tragedia. W wypadku samochodowym zginął jej ukochany syn. Po tym wydarzeniu "Królowa życia" zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz mówi o swoich emocjach.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku. 📢 Triki na kwitnięcie skrzydłokwiata. Zastosuj te wskazówki, a skrzydłokwiat będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, mają duże walory dekoracyjne. Dodatkową wartością jest to, że skrzydłokwiat oczyszcza powietrze z toksyn. Kolejna zaleta tej rośliny to łatwość uprawy - skrzydłokwiaty nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. Dlatego są idealną ozdobą mieszkań. Skrzydłokwiat ma piękne, oryginalne kwiaty - białe, smukłe "skrzydło" - stąd zresztą pochodzi ich nazwa. Każdy posiadacz tej rośliny czeka na kwiaty. Co zatem począć jeśli skrzydłokwiat nie kwitnie? Mamy na to sprawdzone sposoby. Zobacz, jak właściwie pielęgnować skrzydłokwiat, by szybko zakwitł.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Lipnowski oddział neurologii jest na miarę XXI wieku! Odbyło się jego uroczyste otwarcie (zdjęcia) Oddział neurologii i leczenia udarów w lipnowskim szpitalu przeszedł gruntowną modernizację i został doposażony. Powiat lipnowski wydał na ten cel 3 mln 650 tys. zł.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Toruniu otwarty! Podczas jego inauguracji było wiele atrakcji W sobotę 25 listopada otwarty został w Toruniu Jarmark Bożonarodzeniowy. Zakupy na Rynku Staromiejskim można robić przez najbliższe trzy i pół tygodnia. 📢 Poważna awaria gazu w Inowrocławiu. Przywracanie gazu do domów może potrwać nawet kilka dni Choć już o godz. 11.30 w sobotę, 25 listopada, usunięto awarię stacji zasilającej w gaz Inowrocław i kilka sołectw w gminie Inowrocław, to na gaz w domowych urządzeniach mieszkańcy mogą czekać jeszcze nawet kilka dni. Mówiono o tym podczas konferencji prasowej sztabu zarządzania kryzysowego zwołanej przez wojewodę Mikołaja Bogdanowicza w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

📢 Ostatnie wyniki Lotto z 25.11.2023 [Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada] O godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 25.11.2023 tuż po jego zakończeniu.

📢 Anna Mucha, tak teraz wygląda. Aktorka dumnie pokazuje się z siwizną - przestała się farbować? Anna Mucha to aktorka znana głównie z roli Magdy w serialu "M jak miłość" oraz polskiego kina komercyjnego. Gwiazda zawsze dbała o swój wizerunek i była inspiracją dla wielu kobiet. Ostatnio fani mogą ją obserwować w nieco naturalniejszym wydaniu, ponieważ przestała się farbować i dumnie pokazuje siwe pasma na swoim profilu na Instagramie. 📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia 2023. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl.

📢 Mariusz Pudzianowski - tak żyje na co dzień. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Ależ ona śpiewa! Koncert Aleksandry Tylus, licealistki z Grudziądza, w repertuarze Édith Piaf. Zobaczcie zdjęcia Piosenki z repertuaru legendarnej Édith Piaf, ale z polskimi tekstami, w piątkowy wieczór, w klubie "Akcent" wykonała Aleksandra Tylus, uczennica IV LO w Grudziądzu oraz słuchaczka Studia Piosenki Zbigniewa Poliszczuka. 📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w czwartym tygodniu listopada - wróży Wróż Roman Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz horoskop na kolejny tydzień 20-26 listopada 2023.

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w trzecim tygodniu listopada - wróży Wróż Roman Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz horoskop na kolejny tydzień. 📢 Tak możesz zrobić wieniec adwentowy - zdjęcia, inspiracje. Dekoracje na stół, drzwi i do kościoła Wieńce adwentowe cieszą się dużą popularnością. Możemy kupić je gotowe w kwiaciarni czy sklepach z dekoracjami lub wykonać samodzielnie. Zobacz jak zrobić wieniec adwentowy DIY - porady, zasady i inspiracje. 📢 Stare porcelanowe naczynia z PRL - zdjęcia, ceny. Wazony, kury, serwisy kawowe, obiadowe warte fortunę Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023.

📢 Meble PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takich retro foteli, stolików, kredensów poszukują kolekcjonerzy Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Wnętrza w starym stylu to w ostatnim czasie trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w duchu vintage jest teraz w modzie. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają niekiedy zawrotne ceny, zwłaszcza te odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować starymi meblami wnętrza mieszkań. 📢 Maryla Rodowicz - zdjęcia domu gwiazdy. Zobaczcie wnętrza domu gwiazdy polskiej piosenki [23.11.23] Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia.

📢 Stare telefony - aparaty z tej listy są sporo wartę. Są poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie Pewnie wielu z nas obok szuflady z dokumentami ma w domu szufladę ze starymi sprzętami elektronicznymi. Jeśli macie tam stare modele telefonów komórkowych warto sprawdzić, czy nie szukają ich kolekcjonerzy. Niektóre są sporo warte. Zebraliśmy dla Was modele, które są poszukiwane i warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych! 📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Dom Piotra Żyły - tak mieszka skoczek. Nowy dom i życie już z Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

