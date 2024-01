Prasówka 28.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [28.01.2024]”?

Prasówka 28.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [28.01.2024] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość.

📢 Oto dom Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka spodziewa się drugiego dziecka [28.01.2024] Pechowo rozpoczął się rok 2024 dla Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka niespodziewanie została zwolniona z Telewizji Polskiej, choć wiązała ze stacją duże nadzieje. Teraz jednak całą swoją energię skupia na rodzinie. Już niedługo bowiem na świecie pojawi się jej kolejne dziecko. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [28.01.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary.

Prasówka 28.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [28.01.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Takie są najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Oto lista postarzających fryzur [28.01.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Joanna Kulig - tak mieszka i żyje popularna aktorka. Życie zawodowe i prywatne gwiazdy [28.01.2024] Joanna Kulig to znana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Jest uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno, gdyż znalazła się w prestiżowym gronie Amerykańskiej Akademii Filmowej. Brała udział w wyborze tegorocznych nominowanych do najważniejszych nagród w świecie filmu - Oscarów. Aktorka była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki", odsłoniła pamiątkową tablicę oraz promowała swój film. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Tak wyglądają dzieci Krzysztofa Cugowskiego. Lider "Budki Suflera" ma trzech synów: Piotra, Wojciecha i Krzysztofa Jr [28.01.2024] Krzysztof Cugowski to znany polski muzyk i piosenkarz, lider kultowego zespołu "Budka Suflera". Ma niesamowity, charakterystyczny głos, mocny, chropowaty, a skala głosu sięga dużo wyżej ponad górne C tenora. Jego najbardziej znane utwory to "Cisza jak ta", "Jolka, Jolka pamiętasz", "Sen o Dolinie", "Jest taki samotny dom". Krzysztof Cugowski ma trzech synów: Wojciecha, Piotra i Krzysztofa Juniora. Synowie są bardzo podobni do ojca. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci Krzysztofa Cugowskiego.

📢 Najlepsze rasy psów do bloku. Te psy idealnie nadają się do mieszkania w bloku [28.01.2024] Pies to idealny przyjaciel rodziny, warto jednak pamiętać że jest zwierzęciem i kierują nim instynkty. Dlatego tak ważne jest zaspokojenie psich potrzeb, którymi nie jest tylko pełna miska i spacer na potrzeby fizjologiczne. Czworonogom potrzebne jest wybieganie, ale i zapewnienie możliwości rozwoju intelektualnego. Zobaczcie, które psy idealnie nadają się do mieszkania w bloku.

📢 Fabryka Lloyda - perła bydgoskiej przeszłości. Co z jej przyszłością i zaplanowanymi imprezami? W piątek (26 stycznia) doszło do pożaru Fabryki Lloyda w Bydgoszczy. Budynek poniósł ogromne straty. Trwa zbiórka na odbudowę miejsca, które od kilku lat jest jednym z ważniejszych punktów na mapie kulturalnej miasta i regionu. Zabytkowy obiekt, o którego historyczną renowację od wielu lat z pietyzmem zabiegali właściciele, cieszył się wielką popularnością pośród organizatorów różnych imprez i uroczystości. Co dalej? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść marchwi. Im może ona zaszkodzić [28.01.2024] Marchewka to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Jest ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, jak chociażby rosół czy sałatka jarzynowa. Nic dziwnego, to jedno z tańszych i smaczniejszych warzyw. Doskonale nadaje się jako składnik surówek czy do przegryzienia w ramach przekąski. Niestety nie każdy powinien sięgać po to pyszne warzywo. Zobaczcie komu może zaszkodzić.

📢 Tabela zwrotu podatku dla emerytów. Tyle pieniędzy trafi na ich konta - tabela wyliczeń 2024 [28.01.2024] W lutym rusza sezon podatkowy. Wśród osób, które muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym są także seniorzy podbierający świadczenia. Emeryci mogą liczyć nawet na kilkaset złotych zwrotu z podatku. Osoby, które pobierały w 2023 roku 13. i 14. emeryturę otrzymają zwrot z podatku. Zobaczcie, ile trafi na konto seniorów w 2024 roku.

📢 Mężczyźni o tych imionach to najgorsi mężowie. Według znaczenia imion oni mają trudny charakter [28.01.2024] Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne.

📢 Z tymi schorzeniami możesz pojechać za darmo do sanatorium. Im turnus opłaci NFZ i ZUS [28.01.2024] Turnus w sanatorium to wyjazd na około trzy tygodnie, w którym pacjenci mogą liczyć na szereg zabiegów, które mają polepszyć ich zdrowie. Wbrew pozorom z sanatorium korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci czy osoby młode. Bezpłatny wyjazd oznacza że za nasz pobyt zapłaci ubezpieczyciel - ZUS lub NFZ. Zobaczcie, kto może skorzystać z takiego leczenia. 📢 Tak dziś wygląda Joan Collins z "Dynastii". Wkrótce skończy 91 lat, ale ciągle zachwyca [28.01.2024] Joan Collins, światowej sławy gwiazda, znana przede wszystkim jako Alexis z kultowego serialu "Dynastia", 23 maja 2024 roku obchodzić będzie swoje 91. urodziny. Wciąż emanuje urodą i elegancją, czyniąc ją ikoną Hollywood. Sprawdźmy, jak wygląda dzisiaj kobieta, która w latach 80. XX wieku została uznana za symbol seksu.

📢 Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! [28.01.2024] Marlena Magdalena Pańkowska, znana szerokiej publiczności jako Shazza, to ikona polskiej sceny muzycznej, szczególnie w gatunku disco-polo. Pomimo upływu lat, artystka nie tylko ciągle jest obecna na scenie, ale i przyciąga przed nią rzesze fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda 56-letnia Shazza.

📢 Tak zmieniła się Joanna Racewicz. Dziennikarka o medycynie estetycznej - zobaczcie zdjęcia! [28.01.2024] Joanna Racewicz to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która w ostatnich latach nieustannie atakowana jest za to, że korzysta z medycyny estetycznej. W maju obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 20 lat. Mamy zdjęcia! 📢 Tak obecnie wygląda Leszek z "Daleko od szosy", czyli Krzysztof Stroiński. Oto jak zmienił się aktor Krzysztof Stroiński zyskał ogólnopolską popularność przede wszstkim dzięki roli sympatycznego i prostodusznego Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Od premiery serialu minęło już prawie 50 lat! Jak zmienił się uwielbiany niegdyś aktor. Zobacz zdjęcia!

📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko [28.01.2024] W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Dodatek osłonowy 2024 - ile się dostanie? Mamy tabele wyliczeń dla różnych gospodarstw [28.01.2024] Dodatek osłonowy na rok 2024 powraca, oferując wsparcie Polakom w zmaganiach z ubóstwem energetycznym oraz rosnącymi kosztami związanymi z gazem i żywnością. Wniosek o uzyskanie tego dodatku można składać do końca kwietnia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące kto ma prawo do bonusu osłonowego oraz jakie są jego wysokości.

📢 Hubert Hurkacz - tak urządził się w Monte Carlo. Zobacz jak żyje na co dzień jedna z gwiazd Australian Open 2024 Hubert Hurkacz w nocy walczył o półfinał Australian Open z Daniłem Miedwiediewem. Na co dzień Hubert Hurkacz mieszka w Monte Carlo, najsłynniejszym osiedlu księstwa Monako. Bardzo ceni sobie wsparcie rodziny, chroni prywatność i uwielbia szybkie auta.

Zobaczcie jak się tam urządził i jak żyje na co dzień jeden z najlepszych tenisistów świata.

📢 Oto gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej. Tak wygląda partnerka Dominika Abusa z Gogglebox [28.01.2024] Dominik Abus stał się sławny dzięki udziałowi w programie "Gogglebox" w TTV. Natomiast Iga Muszakowska stała się znana dzięki niezwykłym zdjęciom, które na portalach społecznościowych zamieszcza jej partner. Zobaczcie najbardziej gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej, ukochanej Dominika Abusa z "Gogglebox".

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela netto. Takie mogą być dodatkowe emerytury dla seniorów w kwietniu Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Anita Lipnicka - tak mieszka artystka. O wystrój zadbał jej mąż Mark Gray [28.01.2024] Anita Lipnicka to polska piosenkarka i modelka. Przed laty wokalistka zespołu Varius Manx. Potem, z sukcesami, rozpoczęła karierę solową. Świetnie sprzedawały się też jej płyty nagrane w duecie z Johnem Porterem. Od 2016 roku jest w zwiazku z Markiem Grayem. Zobaczcie, jak mieszka ta niezwykła para. Mamy zdjęcia! 📢 Kuchenne Rewolucje w Żninie - zdjęcia. Magda Gessler zamieniła Chicken Go na Bar "Mój Schaboszczak" W najbliższy piątek, 26 stycznia, do Żnina zawita Magda Gessler, prowadząca programu "Kuchenne Rewolucje". Będzie to jej kolejna i zarazem ostatnia wizyta w barze "Mój Schaboszczak". Wcześniej był tu Chicken Go, który pod okiem pani Magdy przeszedł metamorfozę.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [28.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [28.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Takich leków nie wolno łączyć z kawą. Zobacz - w niektórych przypadkach będziesz zaskoczony Łączenie z kawą pewnych leków może spowodować bóle głowy, drgawki, kołatanie serca, uczucie niepokoju oraz bezsenność. Kofeina bowiem wchodzi w reakcję z wieloma składnikami stosowanymi w farmakologii.

📢 Wróżka Roma przepowiada, kto będzie miał wnuka. Te znaki zodiaku mogą zostać babciami [28.01.2024] Astrologowie wierzą, że nasza przyszłość zapisana jest w gwiazdach. Wróżka Roma przepowiada, że pod koniec 2024 roku niektórym znakom zodiaku powiększy się rodzina! Które kobiety mogą spodziewać się wymarzonego wnuka? Sprawdź, które kobiety jeszcze w tym roku zostaną babciami! 📢 Tak bawili się na studniówce 2024 uczniowie ZSOiP w Świeciu. Zobaczcie zdjęcia Maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu bawią się na swoim pierwszym wielkim balu. Studniówkę „białego” zorganizowano 27 stycznia 2024r. w Domu Weselnym w Dworzysku. 📢 Studniówka Technikum Elektronicznego nr 7 w Bydgoszczy. Ależ to był bal - mamy zdjęcia Scenki z życia szkoły, polonez i podziękowania dla nauczycieli - w sobotę (27 stycznia) odbyła się studniówka maturzystów z Technikum Elektronicznego nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Zabawę zorganizowano w Hotelu City.

📢 Ostatnie wyniki Lotto z 27.01.2024 [Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada] O godzinie 22:00 kolejne w 2024 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 27.01.2024 tuż po jego zakończeniu.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Smolasty. Nowoczesny dom i kolekcja luksusowych samochodów [28.01.2024] Smolasty to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Gwiazdor takich hitów jak "Duże oczy", "Herbata z imbirem" czy "Nim zajdzie słońce" lubi chwalić się swoim luksusowym życiem na Instagramie. Zobaczcie jego dom oraz kolekcję drogich sportowych aut! 📢 Tak bawili się na balach w PRL (i nie tylko) nasi dziadkowie i rodzice. Zobacz archiwalne zdjęcia [28.01.2024] Karnawałowe bale w czasach PRL, a także przedwojennych były wielkimi wydarzeniami towarzyskimi. Były imprezy zakładowe, branżowe, a także w modnych lokalach. Zobacz w galerii kto i jak się bawił kilkadziesiąt lat temu.

📢 Tak żyje i wygląda syn Justyny Steczkowskiej. Leon Myszkowski na prywatnych zdjęciach [28.01.2024] Leon Myszkowski to syn Justyny Steczkowskiej. Uwielbia gotować. W kuchni czuje się wyśmienicie. Mogli się o tym przekonać czytelnicy jego bloga. Teraz spełnia się jako muzyka. Ma już za sobą debiut na festiwalu w Opolu. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Leon Myszkowski. Mamy jego prywatne zdjęcia!

📢 Seksowna żona Marcina Gortata na zdjęciach. Tak żyje Żaneta Gortat-Stanisławska! [28.01.2024] Marcin Gortat to były koszykarz NBA, a dr Żaneta Gortat-Stanisławska - businesswoman, producent kosmetyków. Od 2021 roku są małżeństwem. Bardzo cenią sobie prywatność. Dotarliśmy jednak do zdjęć żony Marcina Gortata. Wygląda na nich bardzo seksownie. Musicie je zobaczyć! 📢 Oto miłosny horoskop na luty. Te osoby czekają sercowe kłopoty w lutym 2024 roku [28.01.2024] Przepowiednia zapisana w gwiazdach to nasz tradycyjny horoskop. Można je podzielić tematycznie, najpopularniejsze z nich to miłosny, finansowy i zdrowotny. Które znaki zodiaku czekają sercowe zawirowania w lutym? Zobaczcie, co według horoskopu miłosnego czeka nas w życiu uczuciowym. 📢 Krzysztof Miruć kupił i odnowił dom po Jerzym Połomskim. Tak mieszka znany architekt [28.01.2024] Krzysztof Miruć - znany, ceniony i lubiany architekt, projektuje stylowe wnętrza, które zachwycają. Te robione dla klientów prezentuje regularnie. Ostatnio pokazał swój unikatowy projekt - odnowiony dom, w którym mieszkał Jerzy Połomski. Wnętrza są naprawdę wow. Musicie je zobaczyć.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - dwie tabele wyliczeń w styczniu. Takie mogą być podwyżki od marca [28.01.2024] Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Są też pierwsze wyliczenia na podstawie rocznej inflacji. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 Jerzy Owsiak i jego rodzina - prywatne zdjęcia. Takie są żona, córki, wnuczki szefa WOŚP [28.01.2024] Jerzy Owsiak i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak - choć są jak ogień i woda, to od prawie 50 lat tworzą bardzo udany związek. Ich dumą są dwie dorosłe córki, wnuki, ciepły dom i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która gra dla nas już ponad 30 lat. 📢 To oni prowadzili "Koło Fortuny" w latach 90. Wojciech Pijanowski i Magda Masny - tak teraz wyglądają [28.01.2024] Teleturniej "Koło Fortuny" dostarcza Polakom rozrywki już od kilkudziesięciu lat. Program powstał na licencji amerykańskiej. Pierwszym prowadzącym polskiej wersji "Koła Fortuny" był Wojciech Pijanowski, a pierwszą hostessą - Magda Masny. Od tamtego czasu minęło już wiele lat, a w pamięci Polaków wciąż obecne są legendy polskiego "Koła Fortuny". Zobaczcie, jak teraz wyglądają pierwsi prowadzący teleturniej "Koło Fortuny" - Wojciech Pijanowski i Magda Masny.

📢 Tak dziś wygląda Maciek Lubicz z "Klanu". Piotr Swend ma już 35 lat - zobaczcie zdjęcia [28.01.2024] Piotr Swend to polski aktor z zespołem Downa, który od 25 lat gra w serialu "Klan". Można go również podziwiać na scenach w Teatrze "21" oraz TR Warszawa. Ma już 34 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się popularny Maciej z "Klanu". Mamy zdjęcia! 📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur [28.01.2024] Główny Urząd Statystyczny podał dane o tzw. inflacji emeryckiej. Jest ona o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej, ale nadal bardzo wysoka - kształtuje się na poziomie 11,9 proc. Oznacza to, że przynajmniej o tyle wzrosną emerytury. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile może wynosić Twoje świadczenie od marca 2024.

📢 Mamy horoskop na weekend 26-28 stycznia 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [28.01.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 26-28 stycznia 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Horoskopowe ciekawostki na luty 2024. Tym znakom zodiaku będzie się powodzić finansowo [28.01.2024] Znaki zodiaku mogą nam wiele o nas powiedzieć. Horoskop to przepowiednia wyczytana z układu gwiazd. Choć uznaje się je za pseudonaukę mają one swoje grono zwolenników. Zobaczcie, co mamy zapisane w gwiazdach na luty 2024 roku. Oto znaki zodiaku, którym będzie sprzyjać fortuna w najbliższych tygodniach. 📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [28.01.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - mamy wyliczenia [28.01.2024] Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 Aleksander Zniszczoł - tak mieszka i żyje na co dzień polski skoczek. Magda i Hania to jego największe skarby [28.01.2024] Aleksander Zniszczoł był jednym z najlepszych polskich skoczków w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Na co dzień jest w cieniu największych gwiazd polskich skoków. Na co dzień 29-latek to wielki fan i znawca grilla, lubi sporty wodne, a życie układa sobie z Magdaleną, siostrą żony Piotra Żyły.

📢 Nowy wiek emerytalny dla wielu pracowników. Zmiany w emeryturach pomostowych - fakty i wyliczenia [28.01.2024] Dobra wiadomość dla osób, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku. Mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Niektórzy nazywają to nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Mamy nowe wyliczenia w modelu kroczącym [28.01.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Zmiana w programie "Czyste powietrze". Klienci byli wprowadzani w błąd - na liście pompy ciepła, kotły na drewno i pellet [28.01.2024] W związku z tym, że na rynku pojawiły się pompy ciepła oraz kotły na drewno i pellet, które nie spełniają wymogów programu "Czyste powietrze", od 1 kwietnia 2024 r. dotowane będą tylko sprzęty wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

📢 Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów [28.01.2024] Trendy w meblowaniu mieszkań zmieniają się podobnie jak te w modzie. Od kilku sezonów najpopularniejszym rozwiązaniem są proste meble z białymi połyskującymi frontami, z frezowaniami zamiast uchwytów. To rozwiązanie, które pasuje niemal do każdego wnętrza. Zobaczcie, jakie są najmodniejsze kuchnie teraz. 📢 Zwroty z Trzynastej i Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabelę wyliczeń [28.01.2024] Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w ubiegłym roku. Oprócz standardowej składki zdrowotnej, od trzynastki i czternastki również pobierana była kwota przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [28.01.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na styczeń 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Straszny los dworu koło Inowrocławia. Pożegnaliśmy kolejny zabytek w regionie W ubiegłym roku ostatecznie pożegnaliśmy kolejny zabytkowy dwór. Z rejestru wykreślone zostały pozostałości pięknego kiedyś dworu w Giebni. 📢 Stefan Kraft - tak mieszka i żyje na co dzień skoczek narciarski. Oto jego ukochana - Marisa Stefan Kraft to jeden z najlepszych skoczków świata i jeden z wielkich rywali Polaków. Wiecznie uśmiechnięty Austriak prywatnie jest szczęśliwy w ramionach ukochanej Marisy Probst, uwielbia latać, kibicuje Bayernowi Monachium i mieszka w pięknym Salzburgu. Zobaczcie jaki jest Stefan Kraft prywatnie! 📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Oto najdroższe pieniądze z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie banknoty i monety są najwięcej warte Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź. 📢 Kwoty wolne od podatków i darowizn w 2024 roku. Oto ile teraz możemy dostać od bliskich Od 1 lipca 2023 roku znacząco wzrosły kwoty darowizn i spadków wolne od podatku. Obowiązują one również w 2024 roku. Wyjaśniamy również co z darowiznami weselnymi i ze zbiórek. 📢 Te rośliny warto posiać w styczniu. Będziesz mieć balkon i ogród pełen kwiatów i warzyw - zobacz, co teraz siać Niektóre rośliny - kwiaty, warzywa czy zioła - warto posiać w styczniu. Te rośliny posiane zimą zaowocują i wydadzą plony już podczas pierwszych cieplejszych dni wiosny. Są rośliny, które warto posiać w styczniu, aby wiosna była kolorowa i pełna kwiatów. Co warto siać w styczniu? Zobacz teraz, jakie warzywa i kwiaty posiać w styczniu. Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie kwiaty i warzywa warto wysiać w styczniu.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi - znaczenie imion. Oni nigdy nie zdradzą swojej partnerki Według ezoteryków, ekspertów od znaczenia imion, nasze imiona mają wielką moc i niosą ukryte znaczenia. To, jakie imię będzie nam towarzyszyć przez całe życie, ma wpływ na nasz charakter, usposobienie, a nawet na to, jacy jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi. Mężczyźni o pewnych imionach są bardzo wierni. Kobiety, z którymi oni się zwiążą, nie mają powodu do obaw, że ich ukochany je zdradzi. Mamy listę takich imion męskich - zobacz, oni są najwierniejsi!

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Takie są najmodniejsze łazienki 2024 - projekty, inspiracje. Mamy zdjęcia znanych projektantów Sprawdziliśmy, jakie są w tym roku trendy na urządzanie łazienki. Modne są wnętrza jasne i przestronne, urządzone z wykorzystaniem materiałów naturalnych, meble i urządzenia powinny być proste i funkcjonalne, a kształty owalne i zaokrąglone. Zobaczcie, jak urządzić łazienkę w nowoczesnym, modnym stylu. Oto najnowsze pomysły i inspiracje od projektantów. 📢 Richard Dean Anderson, czyli "MacGyver" - tak dziś wygląda. Na tych zdjęciach jest nie do poznania Richard Dean Anderson znany jest przede wszystkim z tytułowej roli w serialu "MacGyver". Film ten był niezwykle popularny, także w Polsce. Aktor mimo 74 lat na karku, do dzisiaj spotyka się z fanami na całym świecie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Richard Dean Anderson z filmu "MacGyver". Jest nie do poznania.

📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Studniówka 2024 Włocławek. Tak bawili się maturzyści Baczyńskiego - mamy zdjęcia W restauracji "Jutrzenka" maturzyści z Baczyńskiego we Włocławku bawili się na studniówce. Zobaczcie zdjęcia z balu studniówkowego, który odbył się w piątek, 26 stycznia 2024 roku w Wieńcu Zdrój. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie. Zobacz zdjęcia W piątek, 26 stycznia, do poloneza stanęli maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie. Ich bal odbył się w restauracji Kadais w Skarbienicach. W wydarzeniu wzięły udział dwie klasy piąte. Nad całością czuwali rodzice, zaproszeni nauczyciele i wychowawcy oraz dyrekcja placówki.

📢 Oto nowi stypendyści artystyczni Grudziądza. Wiemy co stworzą ze wsparciem miejskiej kasy Muzycy, pisarze, historyk sztuki odebrali stypendia artystyczne prezydenta Grudziądza. Zobaczcie kto i jakie wsparcie otrzymał. I co z jego pomocą powstanie. 📢 Medale dla pracowników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu podczas sesji rady powiatu Uroczysty charakter miała sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego w piętek, 26 stycznia. W jej trakcie wicewojewoda Piotr Hammerling udekorował grupę długoletnich pracowników starostwa medalami nadanymi przez Prezydenta RP. 📢 Przyciąga uwagę wszędzie, gdzie się pojawia! Omenaa Mensah ma styl kobiety sukcesu. Tak ubiera się żona miliardera Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

📢 Gdzie mieszka Robert Janowski z trzecią żoną? Zobacz, jak się urządził prowadzący „Jaka to melodia". Zajrzyj do domu Roberta Janowskiego Robert Janowski mieszka w przestronnej willi z ogrodem w sercu miasta. Kultowy prowadzący muzyczne show „Jaka to melodia” uwielbia tu ładować akumulatory z żoną i dzieciakami. Juror „Twoja twarz brzmi znajomo” bardzo docenia rodzinny czas i spotkania z przyjaciółmi w swoim domowy azylu w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz w galerii, jak wygląda dom Roberta Janowskiego i Moniki Janowskiej. 📢 Polsko-holenderskie trojaczki z Torunia z wizytą u prezydenta. Poznajcie Rozalkę, Marysię i Bernarda Na świat przyszły już w listopadzie, a prezydenta miasta Torunia, Michała Zaleskiego, odwiedziły w piątek, 26 stycznia. Polsko-holenderskie trojaczki przez ręce rodziców odebrały specjalny prezent w Urzędzie Miasta.

📢 Pożar w Bydgoszczy. Doszczętnie spłonęła Fabryka Lloyda - zobacz zdjęcia W nocy z czwartku na piątek (25/26 stycznia) doszło do pożaru Fabryki Lloyda na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Hala doszczętnie spłonęła. Na miejscu pracowało jedenaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej, które walczyły z ogniem. Obecnie trwa dogaszanie pożaru, strażacy prowadzą również prace rozbiórkowe spalonej hali. 📢 Pełnia Księżyca w styczniu 2024. Na te znaki zodiaku wpłynie teraz Wilczy Księżyc Wilczy Księżyc - 25 stycznia wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2024 roku. To tak zwany Wilczy Księżyc. Pierwsza w 2024 roku pełnia Księżyca jest wyjątkowa. Pełnia Wilczego Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, emocje, nastój i samopoczucie. Dla wielu osób czas pełni to moment na zmiany i ważne decyzje. Pierwsza pełnia Księżyca przynosi nowy początek i budzi skrywaną energię. Niektóre znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ Pełni Księżyca w styczniu. Zobacz, co Ci przyniesie Wilczy Księżyc.

📢 Dodatek gazowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki po wyborach. Takie są nowe zasady w 2024 roku Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki? 📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi. 📢 Co ze sztandarową inwestycją w gminie Grudziądz: rozbudową "Delfina"? Trwa przetarg na budowę domków... które zostały rozebrane Wielu mieszkańców zadziwiła sytuacja jaką można obserwować na placu rozbudowy Gminnego Ośrodka Wypoczynku "Delfin" gdzie z początkiem roku zniknęły częściowo wybudowane domki letniskowe... Dlaczego? Tymczasem w trakcie rozstrzygania jest już drugi przetarg właśnie na... budowę domków letniskowych.

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska. 📢 Oto dom Katarzyny Pakosińskiej i jej przystojnego męża Gruzina. Na zdjęciach jest jak w bajce! Katarzyna Pakosińska w "Kabarecie Moralnego Niepokoju" tworzyła kultowe kreacje. 10 lat temu postanowiła odejść i poświęcić się życiu rodzinnemu. Wraz z przystojnym mężem pochodzenia gruzińskiego mieszka w uroczym domku pod Warszawą. Zobacz na zdjęciach, jak tam jest!

📢 Dawno niewidziany Maciej Zakościelny wygląda jak cień człowieka! Co się z nim dzieje?! [ZDJĘCIA PAPARAZZI] Niedawno Maciej Zakościelny pojawił się na imprezie, gdzie bawił się w towarzystwie znajomych. Trudno uwierzyć, jak się zmienił! Zobaczcie zdjęcia i wideo.

