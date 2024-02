Prasówka 28.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Julia Kamińska w samej bieliźnie - odważne zdjęcia aktorki. Fani zachwyceni, choć są głosy krytyki”?

Prasówka 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie - odważne zdjęcia aktorki. Fani zachwyceni, choć są głosy krytyki Julia Kamińska opublikowała film, w którym pojawiła się w zmysłowej bieliźnie. Rolą Uli Cieplak w serialu "BrzydUla" zdobyła serca widzów - Julia Kamińska należy do grona najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Jednak nagranie na Instagramie podzieliła fanów aktorki. Zobacz odważne zdjęcia gwiazdy serialu "BrzydUla".

📢 Kara finansowa za używanie pieca gazowego. Nowe przepisy niebawem zaskoczą wielu Przejście z ogrzewania gazem na pompy ciepła miało być procesem rozłożonym na wiele lat. Teraz jednak okazuje się, że już w 2027 roku właścicieli pieców gazowych czeka wielka podwyżka.

📢 Tak na co dzień wygląda Luna. To ona będzie reprezentować nas Eurowizji utworem "The Tower" Luna, obecnie w centrum uwagi jako wybrana reprezentantka Polski na Eurowizji, wznosi swoją sztandarową piosenkę "The Tower" na międzynarodową scenę muzyczną. Wewnętrzne preselekcje przyznają jej 34 punkty, wyprzedzając minimalnie inne talenty, w tym Justynę Steczkowską. Ale kim jest ta tajemnicza artystka?

Prasówka 28.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy.

📢 Takie imiona mają najgorsze teściowe. Według znaczenia imion one lubią się wtrącać Bez wątpienia, dla wielu młodych małżeństw, teściowa może stanowić nie lada wyzwanie. Niejednokrotnie słyszymy opowieści o napiętych relacjach z nią, które dotykają zarówno zięć, jak i synowych. Sprawdziliśmy w Wielkiej Księdze Znaczenia Imion imiona, które mogą nosić wredne teściowe. 📢 Ilona Ostrowska, czyli Lucy z "Rancza". Taka promienieje teraz kończąca 50 lat aktorka Wielką popularność zdobyła dzięki roli Lucy w serialu Ranczo. Widzowie pokochali jej aktorską kreację. Ilona Ostrowska świętuje w tym roku 50. urodziny i przyznać trzeba, że promienieje. Aktorka nie stroni od odważnych, odsłaniających ciało stylizacji. Zobaczcie, jak teraz wygląda popularna Lucy, jak się ubiera pięćdziesięcioletnia gwiazda. Jej zdjęcia pokazujemy w tekście niżej i naszej galerii. 📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Tyle trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki - mamy terminy Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Zwrot podatku dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2023 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu! Jak długo trzeba czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego? Ile czasu ma skarbówka na oddanie pieniędzy? Wyjaśniamy.

📢 Te leki zostały wycofane w 2024 roku. Mamy listę leków, które możesz mieć w apteczce Leki to produkty, które pomagają nam w walce z chorobami. Nad ich bezpieczeństwem, odpowiednim składem i oznaczeniom czuwa Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Zobaczcie, które produkty lecznicze zostały wycofane z obrotu w 2024 roku. Wycofanie dotyczy zwykle konkretnych serii leków nie wszystkich dostępnych na rynku opakowań.

📢 Tak wygląda 19-letnia córka Monici Bellucci - Deva. Urodę odziedziczyła po matce Monica Bellucci uznanwana jest za jedną z najpiękniejszych gwiazd. Aktorka i modelka od dekad zachwyca swoją urodą. Pomimo 59-lat wciąż nie zwalnia tempa i budzi podziw zgrabną sylwetką oraz młodzieńczym blaskiem. Monica Bellucci ma córkę Devę - wszystko wskazuje na to, że pójdzie ona w ślady słynnej matki. Oto jak wygląda!

📢 Takie są wczesne objawy raka. Mam listę najczęstszych objawów nowotworów - zobacz! Choroba nowotworowa stanowi jedną z najpoważniejszych diagnoz w dzisiejszych czasach. To schorzenie, które niesie za sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia. Jednakże, pomimo jej powagi, objawy raka mogą być subtelne i łatwo je pominąć lub zinterpretować jako inne dolegliwości. Dlatego też warto zwrócić uwagę na pewne sygnały, które mogą wskazywać na rozwój nowotworu. 📢 Tak wygląda dziś Shakin Stevens. Wkrótce skończy 76 lat! Zobaczcie zdjęcia! Shakin Stevens to walijski piosenkarz, który najbardziej popularny był w latach 80. XX wieku. Jego piosenki takie jak "Give Me Your Heart Tonight", "Oh Julie" czy "You Drive Me Crazy" znali wówczas wszyscy. Artysta do dziś ma wielu fanów także w Polsce. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje Shakin Stevens.

📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 - tabela netto. Mamy wyliczenia - takie będą nowe emerytury To pewne, o ile wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik wyniósł 12,12 procent. Jak to się przekłada na realne wypłaty? Przygotowaliśmy wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy. 📢 Takie uprawnienia ma komornik w 2024 roku. To może zabrać teraz przy długach Komornik pojawia się w życiu dłużnika, kiedy nie płaci on swoich zobowiązań, a wierzyciel chce otrzymać swoje pieniądze. Wizyty komornika, zwykle kojarzą się nam z ostatecznością, a warto wiedzieć, że komornik najpierw stara się odzyskać pieniądze pochodzące z zarobków. Sprawdzamy, co może zabrać komornik w 2024 roku.

📢 Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen Caroline Derpieński to znana influencerka działająca głównie na Instagramie i Tik-Toku. "Dolarsowa królowa" na zdjęciach i filmach dzieli się z fanami swoją opływającą w lusksus codziennością. Gwiazda dotychczas utrzymywała w tajemnicy informacje, kim jest jej partner. Wspominała jedynie, że ma na imię "Jack" i jest z pochodzenia latynosem. Prawda okazała się zupełnie inna. To 61-letni biznesmen Krzysztof Porowski.

📢 Katarzyna i Cezary Żak - oto ich dom na Mazurach. Mamy zdjęcia tej posiadłości Katarzyna i Cezary Żak to znane i lubiane twarze polskiego ekranu. Swoją popularność zdobyli dzięki wybitnym kreacjom w kultowych serialach komediowych, takich jak "Miodowe lata" i "Ranczo". Z dala od świata show-biznesu para zbudowała sobie swoje własne, wyjątkowe miejsce na ziemi. Zobaczcie, jak wygląda ich dom na Mazurach. 📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. Mamy najnowszy ranking mądrych ras psów Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by w codziennej wędrówce przez życie towarzyszył mu czworonóg. Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej przez siebie rasy, możemy spodziewać się różnych charakterów. 📢 Tak wygląda dziś Sandra. Jej hity w latach 80. znali wszyscy. Zobaczcie zdjęcia! Sandra to niemiecka piosenkarka, która w latach 80. odnosiła olbrzymie sukcesy. Jej piosenki takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima" do dziś są wielkimi przebojami. Artystka ciągle koncertuje i przyciąga na swoje występy tłumy fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.

📢 Oto najlepsze perfumy męskie na wiosnę 2024. Te zapachy warto wybrać - są modne, świeże i trwałe Najlepsze perfumy męskie na wiosnę to zapachy, które są lekkie i świeże a jednocześnie trwałe. Perfumy to doskonały pomysł na prezent dla męża, chłopaka, taty, brata czy przyjaciela. Mężczyzna, który dobrze pachnie, jest bardziej atrakcyjny dla kobiet. Zapach kusi, przyciąga i uwodzi. Jakie zapachy wybrać? Oto najlepsze perfumy męskie na wiosnę - to idealne zapachy dla mężczyzny. Listę TOP 10 podajemy w naszej galerii. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Modny kolor włosów 2024 - "blond syropowy". Oto fryzury dla kobiet po 40. - odmładzają i rozświetlają Modne fryzury na 2024 rok. "Blond syropowy" albo "miodowy blond" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie odcieni złota z bursztynowo-brązowymi tonami daje przepiękny efekt na włosach, wygląda wręcz zniewalająco. To koloryzacja idealna dla blondynek, ale mogą ją wypróbować także szatynki i brunetki. "Blond syropowy" polecany jest między innymi kobietom po 40. roku życia, ponieważ odmładza i rozświetla, dodając blasku i świeżości. Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "blond syropowy" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje. 📢 Przy takich schorzeniach nie można jeść mandarynek. Tym osobom mandarynki mogą zaszkodzić Mandarynki to jeden z najpopularniejszych owoców zimowych. Choć są bogate w składniki odżywcze i posiadają wiele właściwości zdrowotnych, nie każdy może je spożywać. Przy niektórych schorzeniach zdrowotnych lepiej ograniczyć spożywanie mandarynek lub wykluczyć je z diety. Takie osoby nie mogą jeść cytrusów.

📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w drugiej połowie lutego. Oni będą mieć szczęście na koniec zimy Połowa lutego już za nami. Kto zdąży się jeszcze wzbogacić w drugiej połowie miesiąca? Wróżka Roma zajrzała do horoskopu finansowego. Okazuje się, że niektórym znakom zodiaku będzie sprzyjało szczęście. Oni mogą wygrać na loterii jeszcze lutym! 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024.

📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić.

📢 Te liczby najczęściej padają w Lotto. Mamy wyliczenia od prawie dwóch dekad Lotto, znana także jako Duży Lotek, to jedna z najpopularniejszych loterii oferowanych przez Totalizator Sportowy od 1957 roku. Główna wygrana w tej grze wymaga poprawnego wytypowania 6 z 49 liczb. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Cena pojedynczego zakładu to jedynie 3 złote, a można je składać zarówno w punktach stacjonarnych, jak i online od grudnia 2018 roku.

📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Dieta na wysoki cholesterol. Te 10 produktów skutecznie obniży poziom złego cholesterolu i trójglicerydów Cholesterol to lipoproteina. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Między innymi uczestniczy w procesach metabolicznych, wspiera przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu, wspiera pracę układu krwionośnego, uczestniczy w syntezie witaminy D3. Cholesterol dzieli się na dwie frakcje LDL i HDL. Cholesterol spełnia swoją funkcję, jeśli występuje we krwi w odpowiednim stężeniu. Zbyt wysoki poziom złego cholesterolu we krwi to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Zobacz, jakie są skutki zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i jakie produkty należy spożywać, by obniżyć poziom złego cholesterolu.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia.

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Sylwia Dekiert, dziennikarka TVP Sport - tak wygląda na gorących zdjęciach! Sylwia Dekiert to polska dziennikarka. Od początku swojej kariery zajmuje się głównie sportem. Jest również prezenterką telewizyjną, reporterką i spikerką. Dwa razy uzyskała nominacje do Telekamer. To także przepiękna kobieta, która fantastycznie prezentuje się na zdjęciach. Zobaczcie najbardziej gorące fotografie z Sylwią Dekiert w roli głównej.

📢 Tyle pieniędzy będziemy dawać w prezencie na komunię w 2024 roku. Oto stawki Sezon komunijny przed nami. Wraz z nim rodzą się pytania o prezenty. Co dać dziecku, aby nie sprawić, że duchowy wymiar uroczystości przestanie mieć znaczenie? Jak wybrać prezent, aby nie sprawić przykrości rodzicom i dziecku? Ile wypada dać w ramach prezentu? Zobaczcie, ile pieniędzy planują włożyć do kopert tegoroczni goście. 📢 Modne kurtki i płaszcze na wiosnę 2024. Zobacz stylizacje z butików w Kujawsko-Pomorskiem W butikach w Kujawsko-Pomorskiem pojawiły się już nowe kolekcje ubrań na wiosnę 2024. Widać już jakie są trendy. Zobacz w galerii najmodniejsze okrycia wierzchnie. Te kurtki, płaszcze, bluzy i kardigany są modowym HITEM. 📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku.

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka i żyje na co dzień gwiazda KSW. Bajkowy widok z okien Mamed Chalidow to jeden z najbardziej znanych i popularnych sportowców w sztukach walki w Polsce. Gwiazda KSW na co dzień mieszka w imponującej posiadłości na łonie natury pod Olsztynem. Mamed Chalidow to miłośnik kotów, zapalony wędkarz. W sobotę 24 lutego stoczy z Tomaszem Adamkiem jedną z największych walk w historii KSW i zarobi fortunę. Tak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Trik na wypuszczanie nowych liści zamiokulkasa. Ten kwiat odżyje po dodaniu tego do doniczki Zamiokulkas, znany również jako "dolarowa roślina" lub "dolarowiec", jest doskonałą dekoracją wnętrza. Jednakże, czasem zdarza się, że zamiokulkas wydaje się marnieć - liście żółkną, brązowieją, a nawet odpadają, a roślina przestaje produkować nowe liście. Poniżej znajdziesz przepis na taki nawóz, który przywróci twojemu zamiokulkasowi blask i zdrowie.

📢 Najszybciej wyludniające się miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane! W większości polskich miast ubywa mieszkańców. Polacy coraz chętniej do zamieszkania wybierają mniejsze miejscowości rozrastające się wokół dużych metropolii. Sprawdziliśmy, jakie miasta w Kujawsko-Pomorskiem wyludniają się najszybciej, z jakich miejscowości ludzie najchętniej się wyprowadzają. 📢 Tak wygląda córka boksera Tomasza Adamka. Weronika chciała być modelką, ale poszła w ślady mamy Weronika Adamek to młodsza z dwóch córek słynnego boksera Tomasza Adamek. Marzyła o karierze modelki i trzeba przyznać, że na zdjęciach potrafi wyglądać olśniewająco. Przed rokiem skończyła jednak studia pielęgniarskie. Na co dzień mieszka i żyje w USA. Tak wygląda młodsza córka Tomasza Adamka. 📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Najbardziej nietypowe polskie nazwiska. Niektórzy chcą od razu je zmieniać Nazwisko to najprościej mówiąc nazwa rodziny, do której należy posiadacz danego nazwiska. To także podstawa naszej identyfikacji. Imię i nazwisko to również pierwsze czego zwykle dowiaduje się o nas nowopoznana osoba. Niestety czasem nazwiska mogą wprowadzić nas w zakłopotanie. Zebraliśmy dla Was najbardziej nietypowe nazwiska, z którymi posiadacze chętnie się rozstają.

📢 Tak dziś wygląda Joan Collins z "Dynastii". Wkrótce skończy 91 lat, ale ciągle zachwyca Joan Collins, światowej sławy gwiazda, znana przede wszystkim jako Alexis z kultowego serialu "Dynastia", 23 maja 2024 roku obchodzić będzie swoje 91. urodziny. Wciąż emanuje urodą i elegancją, czyniąc ją ikoną Hollywood. Sprawdźmy, jak wygląda dzisiaj kobieta, która w latach 80. XX wieku została uznana za symbol seksu.

📢 Zwrot podatku 2024. Tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Takie osoby nie mogą jeść imbiru. Przy tych chorobach imbir może zaszkodzić Imbir to korzeń rośliny z rodziny imbirowatych. Jest szeroko stosowany jako przyprawa, która posiada wiele właściwości zdrowotnych i dodaje pikanterii potrawom. Niektóre osoby nie powinny jednak go spożywać. Oto lista schorzeń, przy których należy ograniczyć imbir w diecie. 📢 Tak wygląda w środku dom Jacka i Joanny Kurskich. Niesamowita posesja w USA Joanna i Jacek Kurscy ostatnie miesiące spędzili pod Waszyngtonem. Jacek Kurski, były prezes TVP, otrzymał bowiem pracę za oceanem. Jak wygląda w środku dom Joanny i Jacka Kurskich w USA? O tym piszemy niżej.

📢 To pyli w marcu. Pyłki tych roślin wywołują teraz uczulenie - na nie powinni uważać alergicy Co pyli w marcu? Okazuje się, że dla alergików to jeden z najtrudniejszych miesięcy w całym roku. Kończy się zima, 1 marca rozpoczyna się wiosna meteorologiczna. Przyroda "budzi się do życia" - to czas, gdy drzewa, krzewy, trawy i chwasty produkują pyłki. Jakie rośliny pylą w marcu? Sprawdź teraz kalendarz pylenia na marzec 2024.

📢 Kinga Rusin - wiek, partner, dzieci, rodzice. Na zdjęciach chwali się swoją figurą Kinga Rusin to znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna. W mediach działa już od 1993 roku, gdy rozpoczęła pracę w TVP. Na swoim profilu na Instagramie chwali się licznymi podróżami po całym świecie. Przy okazji często eksponuje swoją figurę. Jak podkreśla to zasługa zdrowego trybu życia.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu w czasie czuwania. Mamy listę opłat Czy wiesz, że wiele z naszych codziennych urządzeń elektrycznych zużywa energię nawet wtedy, gdy są wyłączone? To zjawisko, znane jako "tryb czuwania", może znacząco wpływać na rachunki za prąd. Dlatego warto zastanowić się, które z naszych urządzeń są największymi "wampirami energii". 📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2024 - tabela brutto. Mamy już pewne i końcowe wyliczenia emerytur W świeżo opublikowanym komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur na rok 2024, który wyniesie dokładnie 112,12 proc. Oznacza to istotny wzrost, którego efekty emeryci odczują już od 1 marca. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje świadczenia emerytalne. Mamy oficjalną i końcową tabelę waloryzacji emerytur 2024. 📢 Lucy z "Rancza" ma piękną i zdolną córkę - zdjęcia. Miłosława Borcuch kończy w tym roku 18 lat Miłosława Borcuch - córka Ilony Ostrowskiej, popularnej Lucy z serialu "Ranczo" i reżysera Jacka Borcucha, kończy w tym roku 18 lat. Jak teraz wygląda młoda aktorka i czy na dobre pójdzie w ślady swoich sławnych rodziców? Owoc miłości dawnych małżonków pokazujemy w tekście niżej i naszej galerii.

📢 Tak wyglądają córki 77-letniego Sylvestra Stallone - Sophia, Sistine, Scarlet. Są niezwykle pięknymi kobietami Sylvester Stallone to gwiazda hollywoodzkiego kina. Słynny aktor od prawie trzech dekad jest w szczęśliwym związku małżeńskim z modelką Jennifer Flavin. Mają trzy piękne córki: Sophie (ur. 27 sierpnia 1996), Sistine Rose (ur. 27 czerwca 1998) i Scarlet Rose (ur. 25 maja 2002). Oto jak wyglądają. 📢 21-letnia córka Alicji Węgorzewskiej na prywatnych zdjęciach. Oto Amelia Whiskerd-Węgorzewska Alicja Węgorzewska to najpopularniejsza polska śpiewaczka operowa. Nie każdy wie, że gwiazda ma już dorosłą córką, która jest niezwykle do niej podobna. 21-letnia Amelia Whiskerd-Węgorzewska również ma talent artystyczny i rozwija karierę w tym kierunku. Oto jak wygląda. 📢 Tak wygląda wewnątrz domu Haliny z Sanatorium Miłości. Mnóstwo kwiatów i pamiątek Halina Jaksa, niekwestionowana gwiazda programu "Sanatorium miłości 3", podbiła serca widzów swoją autentycznością i urokiem. Nieprzekłamana, zawsze prawdziwa - taka właśnie jest Halinka, osoba niemożliwa do niepolubienia. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda programu TVP.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu zupy ogórkowej. Przez to ogórkowa traci tradycyjny smak Zupa ogórkowa to tradycyjne polskie danie, jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowa zupa z ogórkami kiszonymi jest nie tylko pyszna i sycąca, ale też zdrowa - pomaga na wiele dolegliwości i chorób a także ma mnóstwo wartości odżywczych. Gotując zupę ogórkową często popełniamy błędy, przez które danie traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie ogórkowej podpowiadają eksperci. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania zupy ogórkowej. 📢 Waloryzacja dodatków do rent i emerytur 2024 - oto wyliczenia. Marcowe podwyżki obejmą także dodatki Już wkrótce długo wyczekiwana waloryzacja rent i emerytur. Jednak nie tylko podstawowe świadczenia zostaną powiększone o wskaźnik waloryzacji. Wzrosną także kwoty dodatków. Zobacz, ile dostaniesz od marca, jeśli pobierasz dodatkowe świadczenie.

📢 Te rośliny trzeba przyciąć w lutym - mamy listę. Kalendarz ogrodnika na luty 2024 Zimowa aura nie oznacza braku pracy w ogrodzie. W lutym trzeba m.in. zająć się pielęgnacją roślin, by zachwycały swoim wyglądem i były zdrowe w kolejnych miesiącach. Zobacz jakie drzewa i krzewy przycinamy przed nastaniem wiosny, a jakich absolutnie nie należy teraz ciąć. 📢 Artur Żmijewski pokazał swoją żonę. Tak wygląda Paulina Żmijewska - mamy jej zdjęcia Artur i Paulina Żmijewscy są małżeństwem od ponad trzech dekad. Para chroni swoją prywatność. Ani słynny aktor ani jego żona nie prowadzą kont w mediach społecznościowych i rzadko goszczą na łamach portali plotkarskich. Z okazji premiery nowych "Samych swoich" Artur Żmijewski pokazał się z żoną na czerwonym dywanie. Tak obecnie wygląda 55-letnia Paulina Żmijewska.

📢 Oto apartament Zbigniewa Bońka w Rzymie. Tak wygląda jego żona Wiesława, razem są już ponad pół wieku! Zbigniew Boniek mieszka z żoną Wiesławą w dużym, ale klasycznie urządzonym apartamencie w Rzymie. Życie prywatne upływa mu na zabawach z wnukami, kibicowaniu piłkarzom i żużlowcom, jego pasją są także konie. Od 16 roku życia jest szczęśliwie związany z Wiesławie i powtarza, że "kocha ją tak samo, jak w dniu ślubu". Tak wygląda w środku mieszkanie Zbigniewa Bońka. 📢 To warto pić przed snem. Oto napoje, które pomagają zasnąć Jakie napoje warto wypić na dobry sen? Co pić wieczorem? Jest kilka opcji, które pomagają zasnąć i mogą poprawić jakość snu. Dietetycy i eksperci od snu wymieniają, jakie napoje warto pić wieczorem, aby zapewnić sobie dobry, spokojny sen. Zobacz!

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. 📢 Te produkty skracają życie! - nawet o 36 minut. Zobacz czego nie należy jeść, by żyć dłużej Naukowcy regularnie badają żywność. To, że dieta wpływa na nasze zdrowie wiadomo nie od dziś, ale są też dane o ile skracamy swoje życie sięgając po niektóre produkty. Zobacz TOP najgorsze produkty, które skracają nasze życie. 📢 Takie paznokcie od Ukrainek są modne w lutym i marcu 2024 roku. Oto nowe wzory i kolory Wiele Ukrainek osiedliło się w Polsce, tu mają swoje saloniki, tutaj też przenoszą modę, pomysły na paznokcie ze swojego ojczystego kraju. Po szaleństwie karnawałowym czas na nutę romantyzmu, bo przecież zbliżają się walentynki. Jednak panie w Polsce oczekują już też wiosny. - I o takie wiosenne stylizacje zaczynają pytać - przyznaje Olga Stakhova spod Winnicy w zachodniej Ukrainie.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Nie każdy kolor włosów pasuje do każdej twarzy. Warto dobrać uczesanie i kolor do kształtu twarzy, tonacji cery, ale także do wieku. Dla kobiet po 50. roku życia niewskazane są na przykład bardzo długie włosy. Włosy z wiekiem przerzedzają się i słabną, dlatego długie włosy u dojrzałych pań mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Zobacz, jakie fryzury są najlepsze dla kobiet po 50. roku życia - takie uczesania potrafią odjąć nawet 10 lat!

📢 Modne odcienie blond na 2024 rok. Zobacz TOP fryzury - najmodniejsze koloryzacje i strzyżenie Blond beżowy, piaskowy, śmietankowy, słoneczny, słomkowy, waniliowy - to zdecydowanie najmodniejsze odcienie dla pań preferujących jasny kolor włosów. Zobacz w galerii jakie fryzury w modnej tonacji blond powstały w salonach fryzjerskich w Kujawsko-Pomorskiem. Pokazujemy zarówno fryzury dla włosów krótkich, średniej długości, jak i długich. 📢 Zagrała Anię w "Daleko od szosy" a potem zniknęła z ekranów. Tak teraz wygląda Irena Szewczyk Irena Szewczyk w PRL-u stała się gwiazdą za sprawą serialu "Daleko od szosy" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. W latach 80. zdecydowała się jednak porzucić dobrze zapowiadającą się karierę aktorską. Czym się obecnie zajmuje i jak wygląda? Sprawdź w artykule. 📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację. 📢 Znachor - tak wyglądają miejsca z kultowego filmu. Tam kręconą pierwotną wersję "Znachora" "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tak można starać się o umorzenie długów za abonament RTV. Niektórzy w ogóle nie muszą płacić Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć albo rozłożyć na raty dług z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV. Trzeba złożyć wniosek w tej sprawie i dobrze go umotywować. 📢 Tych leków nie łącz z alkoholem. Połączenia z tej listy są groźne dla zdrowia i życia Polacy często używają leków, zarówno takich wydawanych na receptę, jak i bez recepty. Szacuje się, że w ciągu roku średnio bierzemy 60 opakowań leków bez recepty i suplementów diety. To całkiem sporo. Najwięcej kupujemy leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty. Ponadto około 80 proc. Polaków leczy się samodzielnie. Może to stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia, gdyż każdy lek, również taki wydawany bez recepty, ma skutki uboczne. Niektóre leki są wyjątkowo niebezpieczne w połączeniu z alkoholem. Zobacz, których leków nie wolno łączyć z alkoholem.

📢 Co na ścianę w kuchni? Kafelki, gres, cegła, beton, lustra, marmur - propozycje od znanych projektantów Urządzenie kuchni to nie lada wyzwanie. Ważny jest nie tylko dobór mebli i sprzętów, ale i wykończenie wnętrza. Sporo dylematów dostarcza ściana nad stojącymi szafkami. Zobacz w galerii jakie pomysły na nią mają znani z telewizyjnych programów projektanci Krzysztof Miruć, Dorota Szelągowska i Martyna Kupczyk. 📢 Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Te kobiety utrudnią ci życie i uczynią je nieznośnym! "Życie z nią to droga przez mękę", "Zrobi ci z życia piekło" Tak niektórzy mówią o swoich teściowych. Niektórzy wierzą, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne. Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Sprawdź, czy twoja teściowa (może przyszła?) też jest na liście! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela i wyliczenia. Od marca nowe przelewy dla emerytów Za kilka dni nastąpi podwyżka świadczeń emerytalnych. O ile wzrosną emerytury? 1 marca 2024 roku emerytury zostaną podniesione poprzez proces zwaloryzowania, co niesie korzystne zmiany dla teraźniejszych oraz przyszłych emerytów. Osoby korzystające z świadczeń emerytalnych mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. Jakie dokładnie modyfikacje będą wprowadzone i jakie korzyści przyniosą seniorom? Zobaczcie!

📢 Tak pożegnaliśmy Tomasza Komendę. Za białym karawanem podążali najbliżsi i przyjaciele Tomasz Komenda, człowiek, którego historia poruszyła serca wielu ludzi, został pochowany w poniedziałek o godzinie 12 na wrocławskim cmentarzu komunalnym. W ceremonii pożegnalnej uczestniczyła najbliższa rodzina zmarłego, jak również liczni przyjaciele i znajomi. W trosce o intymność i spokój, rodzina zdecydowała, że cała uroczystość nie będzie otwarta dla mediów.

📢 Emerytury stażowe 2024 - mamy tabelę wyliczeń. Niektórzy mówią o głodowych kwotach Większość osób decydujących się na emeryturę stażową otrzymywałaby świadczenie zbliżone do emerytury minimalnej – wyliczyli eksperci z Biura Analiz Sejmowych. Zobaczcie, co wiemy o projekcie emerytury stażowej. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Alicja Węgorzewska. Ciepły i przytulny dom 56-letniej śpiewaczki Alicja Węgorzewska to najsłynniejsza polska śpiewaczka operowa, a także aktorka, producentka i reżyserka. Widzowie mogą ją oglądać także w roli jurora w show TVP 2 "The Voice Senior". 56-letnia gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak mieszka i żyje Arkadiusz Krygier - Olgierd z "Gliniarzy". Kibice Anwilu Włocławek dobrze go znają Arkadiusz Krygier doskonale znany jest miłośnikom serialu "Gliniarze" i... kibicom koszykówki we Włocławku. Jak żyje na co dzień?

📢 Tak wygląda tata Macieja Musiała. Ojciec młodego aktora także jest... aktorem Macieja Musiała znają niemalże wszyscy, którzy choć trochę obcują z polskim kinem. Przez lata budował swoją markę, czy to za sprawą roli w serialowej rodziny Boskich, czy później chociażby w roli Jasia Meli w filmie “Mój biegun”. 📢 Tak mieszka Tomasz Szczepanik z "Pectus" wraz z żoną Moniką. Para ma apartament na Teneryfie Tomasz Szczepanik to lider zespołu "Pectus". Gwiazdor od lat tworzy zgrane małżeństwo z Moniką Paprocką-Szczepanik. Media donoszą, że od początku była to wielka miłość. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Fani mogą być zaskoczeni! Mają swój własny luksusowy dom na Teneryfie.

📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta. 📢 Kryształy PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich kryształów poszukują teraz kolekcjonerzy Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX. 📢 Modne paznokcie na luty 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na luty 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę i przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Takie są zasady zwrotu opłaty za prąd po decyzji UOKiK. Ile płacimy za poszczególne urządzenia? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów doniósł, że klienci korzystający z umów gwarantujących stałą cenę prądu w ramach Enei mogą ubiegać się o zwrot opłaty handlowej. Enea oferowała umowy na 24 lub 36 miesięcy, pobierając dodatkową opłatę miesięczną w wysokości 20-30 zł, co było pomijane w niektórych materiałach reklamowych. 📢 Magda Gessler i "Kuchenne Rewolucje" znów w Żninie. Mamy nowe informacje i zdjęcia Żnin znalazł się na liście miast, które znana restauratorka Magda Gessler dwukrotnie odwiedziła w ramach "Kuchennych Rewolucji". Wszystko za sprawą właścicieli lokalu przy ulicy Browarowej, którzy zdecydowali się zgłosić do emitowanego na antenie TVN programu. 📢 Zwrot podatku dla emerytów. Dodatkowe pieniądze z Trzynastej i Czternastej Emerytury Rozliczanie z Urzędem Skarbowym za rok 2023 to kwestia, która już za chwilę stanie się aktualna dla wielu osób. Dla niektórych jest to okres oczekiwany z niecierpliwością, gdyż może przynieść dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród tych osób znajdują się również emeryci, szczególnie ci, którzy w poprzednim roku otrzymali trzynastą i czternastą emeryturę. Sprawdź, ile pieniędzy możesz otrzymać na swoje konto.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Kujaw i Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!