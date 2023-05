Prasówka 28.05.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te rośliny odstraszają kleszcze, meszki i szerszenie. Florystka Iza Mikoda radzi”?

Prasówka 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te rośliny odstraszają kleszcze, meszki i szerszenie. Florystka Iza Mikoda radzi Dni są coraz dłuższe i coraz cieplejsze. Chętniej spędzamy je na balkonach, tarasach lub w przydomowych ogródkach. Miłe chwile mogą uprzykrzyć nam skutecznie owady. Oto rośliny, które jeśli zasadzimy je w naszych ogródkach i donicach, skutecznie odstraszą kleszcze, meszki i szerszenie. Listę tych cudownych roślin zdradziła w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 florystka Iza Mikoda.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.05.23

📢 Tak wygląda dom Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. Zobaczcie zdjęcia Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego [28.05.23 r.] Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

Prasówka 28.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Te banknoty i monety mogą być wartę fortunę Niektóre banknoty i monety są wiele warte dla kolekcjonerów. Okazuje się, że banknot o nominale 10 złotych może być wart nawet kilka tysięcy złotych! Wiele osób ma w portfelu czy w domu banknoty, które mogą kosztować więcej niż ich wartość nominalna. Sprawdziliśmy, które banknoty i monety są obecnie najwięcej warte i kosztują spore pieniądze. Można na nich naprawdę dobrze zarobić. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Takie są teraz najpiękniejsze trawy ozdobne. Oto zestawienie najładniejszych traw ozdobnych - warto je wybrać do ogrodu Trawy ozdobne w ogrodzie to piękny i wyjątkowy element dekoracyjny. Trawy ozdobne zachwycają! Nie mają wielkich wymagań pielęgnacyjnych, są uniwersalne i długowieczne - niektóre mogą rosnąć nawet kilkadziesiąt lat! Ogród, w którym rosną trawy ozdobne, zyskuje bardzo naturalny, nieco śródziemnomorski charakter. Które trawy ozdobne są najpiękniejsze? Przygotowaliśmy ranking najładniejszych traw ozdobnych. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Takie zwroty podatku dostają teraz emeryci. Tyle wpływa seniorom na konta - oto tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 Emeryci otrzymują dodatkowe przelewy na konta. Wynika to ze zmian przepisów podatkowych. Emeryci otrzymują zwrot nadpłaconego podatku za 2022 rok. Na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Tych roślin nie sadź obok ogórków. Przez takie błędy ogórki są słabe i chorują. Tak można stracić całą uprawę Ogórki z własnej uprawy - zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu - smakują najlepiej. Można je zbierać przez całe lato. Ogórki gruntowe można uprawiać w większości ogrodów. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których ogórki nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok ogórków? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko ogórków. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy! 📢 Najlepsze ubrania na wiosnę/lato 2023 od "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej. Sprawdzamy, ile kosztują ubrania od gwiazdy Izabela Macudzińska to jedna z najbardziej wyrazistych postaci z programu TTV "Królowe życia". Zawodowo związana z branżą modową, projektuje ubrania. Sprawdzamy ile kosztują i jak wyglądają jej projekty na wiosnę/lato 2023.

📢 To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Mamy tabele wyliczeń dodatkowych przelewów To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia! 📢 Takie są stawki za prąd gdy przekroczymy limit 2000 kWh. Oto kalkulator zużycia prądu w 2023 roku Koszt 1 kWh może być różny, w zależności od tego czy został przekroczony limit 2000 kWh. Osoby, które zmieszczą się w limicie, nie unikną dwóch podwyżek dla wszystkich - opłaty mocowej i stawki VAT, która w 2023 roku wróciła do dawnego poziomu 23%. Zobaczcie, jak zmienią się ceny prądu po przekroczeniu limitu. 📢 Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Niesamowity dom Lewandowskich w Hiszpanii. Tak mieszkają teraz Robert i Anna Lewandowscy Rodzina Lewandowskich coraz lepiej czuje się w Katalonii. Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Tak mieszkają Robert i Anna Lewandowscy w Hiszpanii - zobaczcie ich prywatne zdjęcia. 📢 Dodatek Stażowy 2023 - takie są zasady. Wyjaśniamy, komu przysługuje wyższe wynagrodzenie Dodatek stażowy to forma dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek ten jest obowiązkowy w tak zwanej "budżetówce", natomiast w pozostałych branżach jest to świadczenie nieobowiązkowe. Komu zatem przysługuje dodatek stażowy? Jak się go nalicza i ile wynosi? Sprawdzamy.

📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 Takie są teraz najpiękniejsze perfumy dla kobiet. Oto zestawienie najmodniejszych damskich zapachów na wiosnę i lato Zapach to jeden z najstarszych produktów kosmetycznych w historii. Odpowiednie perfumy pomagają stworzyć tożsamość, określić siebie. Zapach to coś bardzo osobistego, działa na zmysły i sprawia, wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani i odbierani przez otoczenie, to także informacja o charakterze. Perfumy mogą dodać pewności siebie i sprawić, że czujemy się bardziej atrakcyjne. Przygotowaliśmy ranking najpiękniejszych perfum damskich na wiosnę i lato 2023. Takie perfumy są teraz najmodniejsze.

📢 Takie wypłaty mają nauczyciele w 2023 roku. Tyle wpływa na ich konto Zarobki nauczycieli w 2023 roku zostały podniesione między innymi ze względu na podwyżkę najniższej krajowej. W lipcu czeka nas kolejna podwyżka minimalnego krajowego wynagrodzenia związki zawodowe domagają się także podwyżki pensji dla nauczycieli. Belfrzy podzielili się z nami wysokością swoich wynagrodzeń. Mamy kilka przykładów.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie. 📢 Te znaki zodiaku odnajdą miłość latem 2023 roku. Mamy horoskop miłosny na wakacje Miłosny horoskop to jeden z najpopularniejszych. To właśnie tych odpowiedzi szukamy najczęściej w horoskopach. Sprawy sercowe w kontekście horoskopów interesują nas najbardziej. To tam szukamy odpowiedzi czy spotkamy miłość swojego życia. Przygotowaliśmy dla Was horoskop miłosny na nadchodzące lato. Kto w wakacje znajdzie miłość? Sprawdźcie.

📢 Tak zmieniał się Klaudiusz Ševković z Big Brothera. Gwiazda programu TVN wróciła do showbiznesu Klaudiusz Ševković zyskał popularność dzięki udziałowi w programie Big Brother. Klaudiusz Ševković, Manuela Michalak, Piotr "Gulczas" Gólczyński, Janusz Dzięcioł, Sebastian Florek, Alicja Walczak i inni uczestniczyli w pierwszej edycji tego programu w 2001 roku. Na fali popularności Klaudiusza powstał program kulinarny "Wielka niespodzianka Klaudiusza" emitowany na antenie TVN. Teraz, po ponad 20 latach, Klaudiusz Ševković znów wraca do show-biznesu. Czym zajmuje się Klaudiusz? Co się z nim teraz dzieje? Jakie ma pasje? Przeczytajcie i zobaczcie, jak teraz wygląda Klaudiusz z Big Brothera. 📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Zobacz - ten sposób może zdziałać cuda Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Top 9 rzeczy, których nikt nigdy nie powinien szukać w wyszukiwarce Google [lista] Dziwaczne rzeczy, których nikt nigdy nie powinien szukać w Google. Poznaj TOP 9 rzeczy, których lepiej, żebyś nigdy nie Google'ował! 📢 Tak teraz wygląda Pola Raksa. Tak zmieniła się gwiazda, za którą kiedyś szaleli mężczyźni [28.05.23 r.] Pola Raksa w latach 60. i 70. wzbudzała zachwyt, szczególnie wśród męskiej części widowni. Trudno w to uwierzyć, ale gwiazda, która zdobyła sławę dzięki takim produkcjom, jak m.in. "Czterej pancerni i pies", skończyła już 81 lat. Lata temu wycofała się z życia publicznego. Jak teraz wygląda? Tak zmieniła się Pola Raksa!

📢 Zawisza Bydgoszcz podejmował Stolem Gniewino. Niespodzianka [zdjęcia] W 31. kolejce III ligi Zawisza Bydgoszcz przegrał na własnym boisku ze Stolemem Gniewino.

📢 Takie są skutki jedzenia siemienia lnianego. To dzieje się z organizmem, gdy jemy siemię lniane [28.05.23 r.] Siemię lniane to nieduże ziarenka lnu pospolitego, mają brązowy lub lekko złotawy kolor. Te oleiste ziarna są zaliczane do tzw. superfoods, czyli do zdrowej żywności o cennych właściwościach prozdrowotnych. Zawierają wiele witamin, aminokwasów oraz makro- i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zebraliśmy dla was listę zalet spożywania siemienia lnianego. Sprawdźcie teraz w naszej galerii. 📢 Oto powiaty w Kujawsko-Pomorskiem, w których jest najwięcej mieszkańców z wyższym wykształceniem Polacy mają coraz lepsze wykształcenie. W ciągu 10 lat liczba osób z wykształceniem co najmniej średnim wzrosła o 7 procent. W 2011 roku mieliśmy o ponad 30 procent mniej osób z wykształceniem wyższym niż obecnie. W jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem jest najwyższy odsetek osób z wykształceniem: w Toruniu czy w Bydgoszczy? Jakie powiaty znalazły się w TOP 10 miast, w których mieszka najwięcej osób po studiach? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Oto najlepsze pomysły na paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [28.05.23 r.] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tak uratujesz brązowe tuje z ogrodu. Tylko jeden składnik jest kluczowy - domowy oprysk na schnące tuje [28.05.23 r.] Tuje to wspaniała ozdoba ogrodów i zarazem sposób na żywopłot, na zachowanie prywatności. Tuje są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Soczyście zielone z zewnątrz, od środka tuje schną. Dlaczego tak się dzieje? Co można poradzić na brązowe i schnące tuje? Mamy dla was łatwy i tani domowy sposób!

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto [28.05.23 r.] Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem. Niedawno został ojcem - zdjęcia [28.05.23 r.] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wielki zwrot akcji na koniec "M jak miłość"! Czy Piotrek UMRZE?! To się wydarzy w ostatnich odcinkach "M jak miłość" [28.05.23 r.] To już finał "M jak miłość"! Wielkimi krokami zbliżają się ostatnie odcinki tego uwielbianego przez Polaków serialu. Pod koniec sezonu rozwiązane zostaną ważne wątki, wiele się wydarzy, będą dramatyczne zwroty akcji. Mamy streszczenia odcinków, aż do końca tego sezonu! Czyje mroczne sekrety wyjdą na jaw? Kto zostanie porzucony? Jakie dramaty się rozegrają w finale "M jak miłość"? Przekonajcie się!

📢 Takie są skutki jedzenia koperku. To się dzieje z organizmem, gdy dodajemy do potraw koperek [28.05.23 r.] Koperek to przede wszystkim dodatek do ziemniaków, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie wczesnych kartofli. Koperek ma jednak o wiele szersze zastosowanie w kuchni. A do tego ma jeszcze bardzo dużo pozytywnych właściwości, które dobrze wpływają na nasz organizm. Sprawdźcie dlaczego warto jeść koperek.

📢 Takie długi ulegają przedawnieniu w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać [28.05.23 r.] Dług to niespłacone jeszcze zobowiązanie. Kiedy jedna osoba pożycza pieniądze od drugiej, to ma wobec niej dług, gdyby nie wywiązała się z obowiązku oddania pożyczki w terminie. Są jednak takie długi, których spłacać nie musimy, to długi, które uległy przedawnieniu. Kiedy dochodzi do przedawnienia, jakie warunki trzeba spełnić, aby dług się przedawnił? Zobaczcie, które długi przedawniają się w 2023 roku. 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna [28.05.23 r.] Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury [28.05.23 r.] W tym roku wypłacimy czternastą emeryturę w sierpniu i wrześniu. Natomiast w kolejnych latach będziemy określać w rozporządzeniu datę wypłacania świadczenia, pewnie będzie to zwykle jesień - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Lublin.

📢 Takie są najlepsze fryzury dla kobiet 50 plus. Te fryzury odejmą ci nawet 10 lat! [28.05.23 r.] Fryzura ma niebagatelne znacznie dla naszego wizerunku. Odpowiednio dobrane cięcie oraz koloryzacja może odjąć nam kilka lat lub wręcz przeciwnie - podkreślić niedoskonałości i znacznie nas postarzyć. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 50 roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. 📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat [28.05.23 r.] Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Tak wygląda w środku dom Kajry i Sławomira. Zaglądamy do stylowych wnętrz gwiazd disco polo [28.05.23 r.] Sławomir jest jednym z najbardziej znanych artystów disco polo w naszym kraju. Jest nie tylko wokalistą, ale i aktorem, prezenterem, można go zobaczyć także w reklamach. Równie znana jest także żona wokalisty, która występuje obok niego na scenie nie tylko. Zobaczcie, jak mieszkają na co dzień Kajra i Sławomir. Sprawdzamy, jak wygląda ich domowe gniazdko. 📢 Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Magdalena Kajrowicz w naprawdę odważnych kreacjach! [28.05.23 r.] Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Oto szczęśliwe liczby w Lotto! Te liczby najczęściej były losowane w grze "dużym lotku" [28.05.23 r.] Lotto to najpopularniejsza gra Totalizatora Sportowego. Gra w nią wiele osób, niektórzy nawet od kilkudziesięciu lat. Wszyscy wysyłający kupony na kolejne losowania marzą o zdobyciu najwyższej nagrody, czyli o trafieniu szóstki. Które liczby warto skreślić, by zdobyć dużą sumę pieniędzy? Sprawdziliśmy, które cyfry w ostatnim czasie najczęściej się pojawiały wśród zwycięskich! 📢 Tak wygląda w ogrodzie Małgorzaty Sochy. Ta posiadłość robi wrażenie! Kwiaty, zioła, drewniane meble [28.05.23 r.] Małgorzata Socha należy do najbardziej lubianych polskich aktorek. Uznawana za ikonę stylu i klasy, Małgosia Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. Gwiazda "Przyjaciółek" często wrzuca do sieci zdjęcia ze swojego domu i ogrodu. Zobacz teraz, jak wygląda w ogrodzie Małgorzaty Sochy.

📢 Wyniki meczów 30. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, sezon 2022/23 [27 maja] Przedstawiamy obsadę sędziowska meczów 30. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, które odbyły się 27 maja. Prezentujemy rezultaty z jesieni oraz aktualną klasyfikację strzelców i tabelę. Wyniki podawaliśmy na żywo. Padło tylko 18 goli. Najmniej w tym sezonie. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości - oto nowe lokalizacje. Sprawdź, gdzie posypią się mandaty! Na liście także Kujawsko-Pomorskie [28.05.23 r.] Rozpoczęła się instalacja nowych odcinkowych pomiarów prędkości na autostradach oraz drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Pierwszy z zapowiadanych 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości już został zamontowany. Nowe urządzenia pojawią się na terenie 12 województw, w tym także w Kujawsko-Pomorskiem. Znamy listę miejsc, gdzie pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź szczegóły!

📢 Mamy horoskop na weekend 26-28 maja 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [28.05.23 r.] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 26 – 28 maja 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie - odważne zdjęcia aktorki. Fani zachwyceni, choć są głosy krytyki [28.05.23 r.] Julia Kamińska opublikowała film, w którym pojawiła się w zmysłowej bieliźnie. Rolą Uli Cieplak w serialu "BrzydUla" zdobyła serca widzów - Julia Kamińska należy do grona najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Jednak nagranie na Instagramie podzieliła fanów aktorki. Zobacz odważne zdjęcia gwiazdy serialu "BrzydUla". 📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto [28.05.23 r.] Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. 📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [28.05.23 r.] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Takich znaczków nie wyrzucaj z domu! Tyle w 2023 roku są warte znaczki pocztowe z PRL [28.05.23 r.] Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Zdjęcia [28.05.23 r.] Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 46 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler

📢 Przez to pomidory nie dojrzewają. Można stracić całą uprawę! To warto zrobić żeby pomidory szybciej dojrzały [28.05.23 r.] Dlaczego pomidory nie dojrzewają? Możliwe, że popełniasz jeden z tych częstych błędów przy uprawie pomidorów. Na tempo dojrzewania pomidorów ma wpływ wiele czynników. Sprawdź, dlaczego pomidory nie robią się czerwone i w jaki sposób przyspieszyć dojrzewanie pomidorów. 📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez te błędy rosół traci tradycyjny smak [28.05.23 r.] Rosół to tradycyjna polska zupa - aromatyczna, podawana z kluseczkami i makaronem, kojarzy się z domem i dzieciństwem. To także jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też zdrowy - pomaga na wiele dolegliwości i chorób, wzmacnia układ odpornościowy, rozgrzewa i poprawia nastrój. Gotując rosół często popełniamy błędy, przez które zupa traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie rosołu podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania rosołu.

📢 Takie są najlepsze pomysły na aranżacje balkonu. Oto modne meble i dodatki [28.05.23 r.] Balkon może być miejscem relaksu, dodatkowym pokojem, przestrzenią do zabawy dla dzieci i dorosłych. Zobacz jak można go urządzić.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [28.05.23 r.] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku. 📢 Mamy horoskop miłosny na czerwiec. Te znaki zodiaku dosięgnie strzała Amora [28.05.23 r.] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w czerwcu w miłości. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką miłość? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach!

📢 Oni bez kolejki wyjadą do sanatorium z NFZ. Mamy listę uprawnionych kuracjuszy [27.05.23 r.] Obecnie na wyjazd do sanatorium trzeba czekać w naszym regionie niecałe 10 miesięcy. Coraz więcej osób może jednak korzystać z leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością. 📢 Święcenia kapłańskie w katedrze. Diecezja toruńska ma nowych księży [zdjęcia] Sześciu diakonów przyjęło święcenia kapłańskie podczas uroczystości w katedrze świętych Janów w Toruniu w sobotę 27 maja. 📢 Jednorazowe 4000 zł dodatku inflacyjnego już na kontach Polaków! Sprawdź, czy możesz dostać rekompensatę 27.05.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł dla każdego! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 26 maja 2023 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Boczarska to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Nie będzie nowego bonu turystycznego 2023 na wakacje? A co w zamian? Oto propozycje Bon turystyczny to świadczenie, z którego mogły skorzystać rodziny z dziećmi. Wiele rodzin liczyło na to, że w tym roku również będą mogły skorzystać z tej formy dofinansowania wakacji. Wygląda jednak na to, że bonu turystycznego w 2023 roku nie będzie. Czy w tym roku Polacy znów dostaną dodatkowe pieniądze? Jakie są propozycje rządu dla alternatywnych rozwiązań? Sprawdzamy.

📢 Przemysław Frasunkiewicz buduje nową drużynę Anwilu. Będą trudne pożegnania? Przemysław Frasunkiewicz zostaje przynajmniej do czerwca 2024 - rozwiewa wszystkie wątpliwości Anwil. We Włocławku ruszyły już intensywne prace nad budową jeszcze lepszej drużyny niż w minionym sezonie. 📢 To oznaczają numery boczne na radiowozach. Te litery i cyfry na samochodzie policji to ważna informacja Radiowozy, czyli samochody policyjne w Polsce są oznakowane w jednolity sposób. Wszystkie mają zamontowanym system ostrzegania świetlnego i dźwiękowego, charakterystyczny dla pojazdów uprzywilejowanych. Każdy radiowóz wyposażony jest także w specjalny numer boczny. Okazuje się, że ciąg liter i cyfr to ważna informacja dla kierowców. Jak rozszyfrować kody na radiowozach? Wyjaśniamy, co znaczą litery i numery na samochodach policji.

📢 To się wydarzy po weekendzie w serialu M jak Miłość - streszczenia odcinków. Czy Piotrek umrze? Czarne chmury nad rodziną Mostowiaków i ich przyjaciół. Dzieci Marcina coraz gorzej znoszą odejście Izy, szczególnie Szymek. Paweł jest wściekły na wyrok sądu w sprawie Basi. Doktor Kalinowska staje się obiektem zemsty Daniela, a Piotrek... przechodzi rozległy zawał. Ponadto wszystko wskazuje na to, że Radek już znudził się Izą! Te i inne zdarzenia będą miały miejsca w kolejnych odcinkach "M jak Miłość". To wydarzy się serialu po weekendzie!

📢 Toruń. To nie był "Pachnący dom" tylko sklep z dopalaczami! Kolejna ekspedientka z wyrokiem Anna Z. sprzedawała dopalacze w sklepie "Pachnący dom" w Grudziądzu, udającym sprzedaż domowych gadżetów. Kobieta sprzedała ich ponad tysiąc sztuk. Właśnie Sąd Okręgowy w Toruniu skazał ją za to na więzienie w zawieszeniu i grzywnę. To już czwarta ukarana sprzedawczyni, a szykują się kolejne wyroki.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 - matematyka. Oto arkusz i sugerowane odpowiedzi Egzamin ósmoklasisty 2023 - matematyka. W środę, 24 maja uczniowie napisali egzamin ósmoklasisty z matematyki. Mamy już arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Zobacz, jak napisałeś egzamin ósmoklasisty z matematyki. 📢 Roksana Węgiel migdali się z chłopakiem na oczach jego matki. Robili to w miejscu publicznym! (ZDJĘCIA PAPARAZZI) Roksana Węgiel jest już po maturach, a co za tym idzie - ma więcej czasu dla bliskich, w tym ukochanego. Fotoreporterzy przyłapali ją ostatnio na wymianie publicznych czułości z Kevinem Mglejem. Wszystkiemu przyglądała się jego mama. Zobaczcie zdjęcia na ShowNews.pl

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 - język polski. Oto arkusz i sugerowane odpowiedzi Egzamin ósmoklasisty 2023 - język polski. We wtorek, 23 maja uczniowie napisali egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Mamy już arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Zobacz, jak napisałeś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. 📢 Zwrot pieniędzy dla wielu emerytów. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczyna się więc procedura zwrotu pieniędzy, ale na przelewy będzie trzeba trochę poczekać.

📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy. 📢 Takie są skutki jedzenia kalafiora - mamy listę. To się dzieje z organizmem, gdy jesz kalafior Kalafior to jedno z popularniejszych warzyw spożywanych w Polsce. Ma kilka odmian i jeszcze więcej wartości odżywczych. Działa prozdrowotnie na organizm człowieka. Poznaj skutki jedzenia kalafiora. To się dzieje z organizmem, gdy jesz kalafior.

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie. 📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Tak mieszkają i żyją Sławomir i Kajra. Oto luksusowe życie gwiazd disco polo Sławomir to jeden z najbardziej znanych artystów disco polo w naszym kraju. Jest nie tylko wokalistą, ale i aktorem, prezenterem, można go zobaczyć także w reklamach. Równie znana jest także żona wokalisty, która występuje obok niego na scenie nie tylko. Zobaczcie, jacy są na co dzień Kajra i Sławomir.

📢 W ten sposób sprawdzisz czy banknot nie jest fałszywy. Zdradzimy Wam sprawdzone triki Każdego dnia mamy do czynienia z pieniędzmi. Choć coraz więcej osób płaci kartą to nadal w wielu miejscach możemy płacić tylko gotówką. Warto więc wiedzieć, jak rozpoznać fałszywy banknot, aby nie dać się oszukać. Mamy dla Was sprawdzone sposoby na sprawdzenie autentyczności banknotów. 📢 Jeśli masz te objawy nie jedz truskawek! Kto nie powinien jeść tych owoców? Sezon letni to przede wszystkim rodzime warzywa i owoce. Wielu z nas czeka na truskawki, maliny czy czereśnie. Truskawki to z pewnością jeden z ulubionych owoców Polaków. Można je jeść pod wieloma postaciami. Jak się okazuje nie dla każdego te pyszne owoce będą dobre. Kto powinien unikać tych smakowitych owoców? Sprawdziliśmy.

iPolitycznie - Czy słowa Stefańczuka o Wołyniu to przełom?