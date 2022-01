Prasówka 28.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Tak po waloryzacji 2022 mają wzrosnąć emerytury. Według zapowiedzi ekspertów i rządzących, waloryzacja emerytur w tym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile będzie można zyskać.

Diety, odchudzanie, ćwiczenia to wszystko kojarzy nam się z piękną sylwetką, o jakiej marzą nie tylko kobiety, ale i mężczyźni. Jak sobie pomóc przy odchudzaniu? Co poza aktywnością fizyczną i zbilansowanymi posiłkami? Tym razem sprawdzamy jakie rośliny wspomagają odchudzanie. Może warto wprowadzić je do domu i się z nimi zaprzyjaźnić?