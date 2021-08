Prasówka 28.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop miłosny na wrzesień 2021. Co czeka Ciebie i twoją drugą połówkę? [29.08.2021]”?

Prasówka 28.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop miłosny na wrzesień 2021. Co czeka Ciebie i twoją drugą połówkę? [29.08.2021] Czy nasze życie miłośne może zależeć od tego co mamy zapisane w gwiazdach? Dla jednych to pewnik, dla innych wymysł. Mimo iż horoskopy nie są nauką i wykorzystują tendencyjność poznawczą i celowość ogólnikowych sformułowań to mają wielu zwolenników. Tym razem przygotowaliśmy dla Was horoskop miłośny na wrzesień. Zobacz, co czeka Cię i Twoją drugą połówkę.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.08.21

📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2022 - wyliczenia. Będą spore podwyżki dla seniorów? [29.08.2021] Taka ma być waloryzacja emerytur 2022.Według zapowiedzi rządzących, waloryzacja emerytur w przyszłym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile będzie można zyskać.

📢 Egzamin ósmoklasisty i matura 2022. Zapadły decyzje w sprawie egzaminów! [29.08.2021] Egzamin ósmoklasisty i matura w 2022 r. będą przebiegać według nowych zasad ustalonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przy ich ustalaniu wzięto pod uwagę trwającą pandemię COVID-19.

Prasówka 28.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Otwarcie salonu Agata Meble w Bydgoszczy. Tłumy przed sklepem [zdjęcia - 29.08.2021] Zgodnie z zapowiedziami, w piątek 27 sierpnia otwarto bydgoski salon firmy Agata Meble. Chętnych do zapoznania się z ofertą nie brakowało. 📢 Takie warzywa liściaste powinniśmy jeść jesienią. Inaczej tracimy odporność [29.08.2021] W okresie jesiennym warto zwiększyć udział warzyw liściastych w naszej diecie. Wtedy narażeni jesteśmy na spadki odporności, więc warzywa będą idealnym zastrzykiem witamin.

📢 Osoby o tych znakach zodiaku to najgorsi kierowcy! Lepiej nie wsiadać z nimi do auta [29.08.2021] Waga jest wolna jak ślimak, lepiej nie siadać w samochodzie z Baranem za kierownicą. Okazuje się, że to, jakimi jesteśmy kierowcami, zależeć może także od miesiąca, w którym się urodziliśmy, czyli od naszego znaku zodiaku. Stworzyliśmy ranking znaków zodiaku od najlepszych do najgorszych kierowców. Niektórzy nie powinni siadać za kierownicą. Zobacz! 📢 Tak mieszkają uczestnicy programu Gogglebox. Niektórzy mieszkają jak w pałacu! [zdjęcia - 29.08.2021] Oglądasz program "Gogglebox. Przed telewizorem"? Chciałbyś zobaczyć, jak mieszkają jego uczestnicy? W naszej galerii możesz zobaczyć prywatne zdjęcia najbardziej popularnych uczestników. Salon Sylwii Bomby jest przepiękny, w ogrodzie Andrzeja Gąsienicy każdy chciałby spędzać wolne chwile. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszkają uczestnicy "Gogglebox. Przed telewizorem".

📢 Te znaki zodiaku najczęściej zdradzają! Osoby o tych znakach muszą uważać na pokusy [lista - 29.08.2021] Znak zodiaku zdradza o jego właścicielu czasem więcej, niżby chciał. Astrologia nie tylko mówi o naszym przeznaczeniu, ale i charakterze. Dzięki temu ezoterycy przygotowali ranking najczęściej zdradzających znaków zodiaku. Zobacz, kto musi uważać! 📢 Tak mają mieszkać Ania i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony. Ich nowy dom robi wrażenie! [zdjęcia - 29.08.2021] Anna i Grzegorz Bardowscy to jedni z najbardziej znanych uczestników programu Rolnik Szuka Żony. Para po udziale w telewizyjnym programie wzięła ślub, a także doczekała się potomków. Teraz budują nowy dom! 📢 Tyle dajemy teraz do koperty na weselach. Mamy informacje od nowożeńców [29.08.2021] Sezon wakacyjny to także szczyt sezonu ślubnego. Choć śluby i wesela odbywają się przez cały rok, to największą popularnością cieszą się miesiące letnie w tym także wrzesień. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.