Prasówka 29.06.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Takie emerytury dostają byli wojskowi - stawki. Zobacz kwoty od szeregowego do generała Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi.

📢 Czternasta emerytura w 2023 roku - oto wyliczenia brutto i netto. Takie będą wypłaty dla seniorów Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

Prasówka 29.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tych leków nie wolno ze sobą łączyć - to możesz skończyć się tragedią. Wyjaśniamy niebezpieczne połączenia Mogą być niebezpieczne, zagrażać naszemu życiu, a nawet zdrowiu. Jak alarmują lekarze - istnieje lista leków, których nie należy ze sobą łączyć. Połączenie tych leków może przynieść tragiczne skutki. Substancje zawarte w różnych preparatach mogą wchodzić ze sobą w interakcje, a co za tym idzie nie tylko zakłócać swoje działanie, ale i wywołać niepożądane skutki uboczne dla życia i zdrowia. Oto lista leków, których nie wolno ze sobą łączyć.

📢 Takie urządzenia zużywające najwięcej prądu. Mamy dane - tyle prądu zużywa teraz ładowarka, pralka, czy lodówka Wiele osób stara się oszczędzać prąd, ponieważ wysokość rachunków może naprawdę zaskoczyć. Które urządzenia w naszych domach zużywają teraz najwięcej energii? Warto to wiedzieć, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Co zużywa najwięcej energii w domu? Które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej? Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd. 📢 Takie znaki zodiaku przyciągają pecha. Według Wróżki Romy oni zawsze mają pod górkę Pech czyli najprościej mówiąc niefart, czyli niepomyślny zbieg okoliczności. To przeciwieństwo szczęścia, uśmiechu losu. Niektórzy z nas wręcz przyciągają pecha niczym magnes. Możliwe że winna temu jest gwiazda pod którą się urodziliśmy, mianowicie nasz znak zodiaku. Zauważono, że niektóre znaki mają częściej pecha niż inne. Zobaczcie, które to znaki zodiaku.

📢 Te osoby powinny unikać chleba i bułek. Takie mogą być skutki jedzenia pieczywa Chleb to chyba podstawa wielu diet. Szybkie śniadanie, czy kolacja oparte na pieczywie to proste i szybkie rozwiązanie, a do tego różnorodne. Aktualnie dostępnych jest wiele rodzajów pieczywa i każdy znajdzie odpowiednie dla siebie. Zobaczcie, kto powinien unikać pieczywa a z pewnością je ograniczyć. 📢 To musisz włożyć do portfela. Wtedy fortuna zawsze się będzie do Ciebie uśmiechała To z pewnością tylko przesąd, ale czy warto kusić los? Nawet jeśli nie wierzymy w przesądy raczej nie chcemy ryzykować utraty gotówki z naszych portfeli. Warto wypróbować czy to działa. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Przygotowaliśmy dla Was przesądy, które przyciągają i odpychają od nas pieniądze.

📢 Oto tabela waloryzacji emerytur w marcu 2024. Takie są prognozy netto i brutto Planuje się wprowadzenie waloryzacji emerytur na rok 2024, w tym także programu "300 plus". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa. 📢 Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Tak wzrosły świadczenia rok do roku Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tak wyglądała Stanisława Celińska na początku kariery. Była niezwykle piękną i filigranową kobietą Stanisława Celińska od dekad zachwyca widzów na scenie teatralnej i przed ekranami telewizorów. Od jej debiutu minęło już blisko 70 lat. Na początku kariery zachwycała nie tylko swoim talentem, ale też nietuzinkową urodą. Zakochał się w niej sam Andrzej Seweryn. Zobacz jak wyglądała w młodości Stanisława Celińska.

📢 Takie banknoty musisz wymienić w 2023 roku. Nie czekaj, bo tracą wartość i ważność Wymiana banknotów to obowiązek każdego z nas. Do wymiany kwalifikują się banknoty z różnego powodu. Z pewnością każdy z nas miał do czynienia z którymś z nich. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Oto horoskop miłosny i finansowy na wakacje 2023 roku. To wróżą Ci gwiazdy na lato Wakacje to szczególny czas dla wielu z nas uczniowie i studenci mają wolne a i pracujący często w tym okresie planują swoje urlopy. Co nas czeka w czasie wakacji w 2023 roku? Do kogo uśmiechnie się fortuna, a kto będzie musiał zacisnąć pasa? Który znak zodiaku odnajdzie miłość a kogo czeka rozstanie? Sprawdziliśmy horoskop na wakacje 2023. Zobacz co Cię czeka. 📢 Takie będą nowe zasady emerytur pomostowych. Te osoby będą mogły skorzystać z tych przepisów Takie będą nowe zasady emerytur pomostowych. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych uchylającą wygasający charakter tego świadczenia. Będą one przysługiwać również osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r.

📢 Tego nie można robić na balkonie. Ciekawostka - nielegalne jest między innymi wieszanie prania Balkon to przedłużenie naszego mieszkania. To miejsce które jest dodatkową powierzchnią którą możemy zagospodarować. Oczywiście nie wszystko możemy zrobić na balkonie, a nawet niektóre rzeczy, które często robimy są niezgodne z regulaminami. Konsekwencją niektórych zachowań na balkonie może być mandat. Zobaczcie, czego musicie unikać na balkonie.

📢 Tak wyglądała w młodości Violetta Villas. Miała przepiękny głos i wspaniałe włosy - zobacz zdjęcia Violetta Villas to nazwisko, które każdy rozpoznaje. Piosenkarka była wielką gwiazdą polskiej i zagranicznej branży muzycznej. Miała wspaniały, mocny głos - sopran koloraturowy o rozszerzonej skali oraz słuch absolutny. Śpiewała pieśni estradowe, operowe, występowała w rewiach, filmach, teatrze. Była bardzo znana ze swojej wielkiej miłości do zwierząt. Znakiem rozpoznawczym Violetty Villas były przepiękne, bujne, długie blond włosy. Zobacz, jak Villas wyglądała w młodości. Już wtedy miała swoją charakterystyczną fryzurę. Zobacz zdjęcia wielkiej divy z młodych lat!

📢 Tego nie powinien jeść pies. Takich produktów nigdy nie podawaj psu. One bardzo szkodzą, a mogą nawet zabić! Twój pies często żebrze o jedzenie ze stołu, a ty nie potrafisz się mu oprzeć? Musisz wiedzieć, jakie produkty szkodzą psu - podając mu "ludzkie" jedzenie szkodzisz zdrowiu swojego pupila. Niektóre produkty mogą nawet zabić psa! Oto rzeczy, których nasi czworonożni przyjaciele absolutnie nie powinni jeść! Zobacz. 📢 Podlej tym tuje, a odżyją i wypuszczą nowe gałązki. Ten składnik kosztuje tylko kilka złotych! Tuje to rośliny zimozielone - oznacza to, że są zielone przez cały rok. Dzięki temu tuje to idealne rośliny na żywopłot. Skutecznie, przez cały rok, odgrodzą nas od ciekawskich spojrzeń sąsiadów. Tuje są łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Są piękne i soczyście zielone z zewnątrz, jednak od środka gałązki schną. Dlaczego tak się dzieje? Jaki jest sposób na brązowe i schnące tuje? Oto skuteczny i, co ważne, tani domowy sposób na schnące tuje. Zastosuj ten trik, a twoje tuje będą bujne jak nigdy!

📢 Tak 20 lat temu wyglądała Danuta Holecka. Oto jak zmieniła się szefowa "Wiadomości" Danuta Holecka od 2019 roku pełni funkcję kierownik redakcji "Wiadomości". Dziennikarka swoje życie zawodowe związała z telewizją już w latach 90. Nie każdy pamięta, jak wyglądała na początku kariery. Zobacz w naszym artykule, jak wyglądała Danuta Holecka 20 lat temu. Bardzo się zmieniła? 📢 Nowa wyższa kwota wolna od 1 lipca 2023. Spore zmiany w podatku od spadku i darowizn Czekają nas wręcz rewolucyjne zmiany w podatku od spadku i darowizn. Już od 1 lipca 2023 będą obowiązywały nowe limity. Jakie będą stawki kwoty wolnej od podatku? Zobacz, kto skorzysta na tych zmianach. 📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. Takie szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Osoby o takich znakach zodiaku będą mieć szczęście w lipcu. Oni mają szansę na kasę i miłość Pełnia lata przyniesie niektórym znakom zodiaku wyjątkowe szczęście. Astrologowie na podstawie faz księżyca oraz pozycji planet określili, którym znakom zodiaku los będzie sprzyjał w miłości, finansach i zdrowiu. Sprawdź w artykule najnowszy horoskop na lipiec. 📢 Dzięki temu trikowi pelargonie będą kwitły jak szalone od maja do października. Oto najlepszy nawóz dla pelargonii Pelargonie to kwiaty, które latem powszechnie można spotkać w doniczkach na balkonach i tarasach. Są tanie i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Aby kwitły jak nigdy dotąd warto zastosować pewien domowy nawóz. Oto trik, dzięki któremu twoje pelargonie zakwitną jak szalone.

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze na świecie. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze - są urocze! Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Te urządzenia wyłącz z prądu, gdy nie używasz. Wiemy ile zaoszczędzisz na trybie czuwania - dane z czerwca 2023 Czy warto zostawiać urządzenia w trybie czuwania? Ile płacimy za prąd, kiedy zostawiamy sprzęty w tym trybie? W ostatnim czasie dużo mówi się o oszczędzaniu prądu, oczywiście aktualnie wpływ na to mają wysokie ceny energii elektrycznej i zamrożenie cen prądu do zużycia 2 000 kWh. Postanowiliśmy dla was sprawdzić ile można oszczędzić na rachunku za prąd rezygnując z trybu czuwania w urządzeniach. 📢 Takie sukienki to hit na lato dla kobiet po 40-tce i 50-tce. Oto najmodniejsze fasony Po 40 i 50 roku życia wciąż można wyglądać młodo a zarazem stylowo. Sukienki dla Pań po 40-tce i 50-tce skutecznie maskują pierwsze pojawiające się mankamenty sylwetki, a podkreślają nasze atuty. Wybraliśmy najmodniejsze propozycje. Takie sukienki na lato są obecnie hitem!

📢 Anwil Włocławek: jest Mateusz Kostrzewski, nie będzie Ligi Mistrzów i ulubieńca kibiców w Hali Mistrzów Anwil Włocławek nie dostał zaproszenia do Ligi Mistrzów i w kolejnym sezonie będzie bronił trofeum w FIBA Europe Cup. Nowy koszykarzem w zespole Przemysława Frasunkiewicz został Mateusz Kostrzewski.

📢 Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty: - Jest coraz więcej skarg na dyrektorów szkół i nauczycieli Skargi dotyczą na przykład niewłaściwego oceniania ucznia przez nauczyciela. Często przemocy rówieśniczej, tej werbalnej czy fizycznej. Odnotowujemy też coraz więcej przypadków wciągania Kuratorium Oświaty czy samego Kuratora w sprawy rozwodowe rodziców. Tu mamy dużo skarg na dyrektorów szkół, że na przykład - na życzenie jednego z rozwodzących się rodziców - nie wydali dziecka. Albo że przyjęli do danej szkoły ucznia, mimo że jeden z tych rozwodzących się rodziców nie wyraża na to zgody - mówi Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd muzyki Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce. 📢 To warto pić z rana, żeby schudnąć. Oto najlepsze napoje na odchudzanie Co warto pić rano, żeby schudnąć? Jeśli chcesz zrzucić zbędne kilogramy lub utrzymać zdrową wagę, zacznij dzień od wypicia szklanki napoju, który wspomoże odchudzanie. Okazuje się, że rozpoczęcie dnia od odpowiedniego, zdrowego napoju może przyspieszyć odchudzanie. Co pić rano, żeby schudnąć? Oto napoje, które działają najlepiej po przebudzeniu. Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Tyle będą wynosić raty kredytów w lipcu 2023 roku. Tyle będziemy musieli zapłacić - wyliczenia Kredyt hipoteczny to dla wielu jedyna szansa na własne mieszkanie czy dom. Kredyt na 30 lat tez ogromny koszt i konieczność oddanie ponad dwukrotności pożyczonej kwoty. W ostatnim czasie raty kredytów hipotecznych drastycznie wzrosły stając się dużym obciążeniem domowych budżetów. Ile będzie wynosić rata tradycyjnego kredytu hipotecznego w wakacje 2023 roku?

📢 Takie są nowe stawki za korzystanie z urządzeń elektrycznych w 2023 roku. Tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu W domach korzystamy z wielu urządzeń elektrycznych. Nie wyobrażamy sobie kuchni bez lodówki, zmywarki czy piekarnika, w łazience musi znaleźć się pralka czy suszarka. A to dopiero początek sprzętów elektrycznych w naszych domach. W 2023 roku ceny prądu drastycznie zdrożały. Rząd aby ochronić obywateli zamroził ceny prądu na poziomie tych z 2022 roku. To wiąże się jednak z koniecznością oszczędzania prądu w skali roku. Jeśli tego nie zrobimy zapłacimy po stawkach wyższych z 2023 roku. Ile? Sprawdzamy ile będziemy płacić za korzystanie z urządzeń po przekroczeniu limitu 2000 kWh.

📢 Takie właściwości lecznicze ma pelargonia. To dzieje się z naszym organizmem, gdy używamy olejek z geranium Pelargonie to jedne z najpopularniejszych kwiatów balkonowych w polskich domach. Ich kwiaty występują w różnych kolorach, więc są piękną ozdobą balkonów i parapetów, mają długi okres kwitnienia, a w dodatku są łatwe w uprawie. Niewiele jednak osób wie, że pelargonie mają również duże właściwości lecznicze. Poza tym, kwiaty i liście pelargonii są jadalne - świetnie nadają się do gotowania i pieczenia. Na co pomagają pelargonie i do czego są wykorzystywane? Sprawdź. 📢 Magda Gessler w odważnej sesji zdjęciowej. 69-letnia restauratorka zrzuciła ubranie i podzieliła fanów Magda Gessler wystąpiła w nagiej sesji zdjęciowej. Znana restauratorka, która w lipcu świętuje 69. urodziny, ponownie zaskoczyła fanów i wzbudziła wiele emocji. Na odważnych zdjęciach dla magazynu "VIVA!", Magdy Gessler jest półnago a jej ciało osłania jedynie gazeta. Fani są podzieleni, nie brakuje głosów krytyki. Zobacz teraz odważne zdjęcia Magdy Gessler.

📢 Oto produkty spożywcze, których musisz unikać gdy masz kłopoty z pamięcią. One są szkodliwe dla mózgu Naszą pamięć ćwiczymy przez całe życie. Na każdym etapie zapamiętujemy różne rzeczy. Jednak to, że umieliśmy się nauczyć wiersza w podstawówce i nadal go pamiętamy nie znaczy, że nasza pamięć działa bez zarzutów. Ile razy zapomnieliście czy zamknęliście drzwi, albo telefonu z domu? Pamięć warto ćwiczyć zawsze, od zapamiętywania prostych rzeczy po te bardziej wymagające. Zobacz, jakich produktów unikać, aby pomóc naszemu mózgowi. 📢 Oto wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur 2023. Takie dodatkowe pieniądze otrzymają seniorzy Oto wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur 2023. Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem rodzi się najmniej dzieci. Mieszkasz tutaj? Sprawdź! Gdzie rodzi się najmniej dzieci w Kujawsko-Pomorskiem? Postanowiliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Z poniższego zestawienia dowiecie się, jakie są miasta i powiaty z najmniejszą liczbą urodzin dzieci na 1000 mieszkańców. Wyniki mogą was zaskoczyć! Zobaczcie. 📢 Tak wygląda dziś miejsce po okopie Gustlika z serialu Czterej pancerni i pies - mamy zdjęcia Sławomir Szeliga, pasjonat polskich filmów z Inowrocławia, wraz ze swoją rodziną odwiedził kolejne miejsce, w którym kręcony był serial "Czterej pancerni i pies". To słynny okop Gustlika. Miejsce to znajduje się w gminie Nieporęt (województwo mazowieckie), na drodze między Wólką Radzymińską a dworcem kolejowym Dąbkowizna. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym Gustlik - według słów Honoraty - "bił przeważnie wroga".

📢 Oto nowy dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik Szuka Żony. Tak wyglądają jego wnętrza Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu. 📢 Tak wyglądają dziś bliźniaczki z serialu Pełna Chata - mamy zdjęcia. Oto Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen 30 lat później! Pamiętacie serial "Pełna chata"? W Polsce oglądaliśmy go na początku lat 90. XX wieku. W rolę Michelle Tanner, najmłodszej córki głowy rodziny wcieliły się bliźniaczki - Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen. Później okrzyknięto je najbardziej znanymi bliźniaczkami świata. Dziś to już nie małe dziewczynki, ale 37-letnie kobiety. Zobaczcie, jak wyglądają.

📢 Tak wygląda dom Michała i Adrianny z programu Rolnik szuka żony - mamy zdjęcia Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których kręcono film Znachor - mamy zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Oto 69-letni Dieter Bohlen z Modern Talking. Dziś wygląda lepiej niż 40 lat temu. Zobaczcie zdjęcia Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Tak wygląda dom Marcina Mellera na Mazurach. Zobaczcie zdjęcia domu dziennikarza Marcin Meller to polski dziennikarz, pisarz i prezenter telewizyjny. W przeszłości był między innymi redaktorem naczelnym miesięcznika "Playboy". Prowadził też takie programy jak "Dzień Dobry TVN" czy "Drugie Śniadanie Mistrzów". Ma piękny dom na Mazurach, a dokładnie w gminie Reszel. Zobaczcie, jak tam pięknie.

📢 Tak wygląda dziś Kylie Minogue. Właśnie skończyła 55 lat - zobaczcie zdjęcia Kylie Minogue to australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Właśnie skończyła 55 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue. 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi" - mamy zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Tak już dziś nie wygląda Walduś z serialu "Świat według Kiepskich". Bartosz Żukowski ma 48 lat i mocno się zmienił Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski. 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Dodaj tę przyprawę do doniczki storczyka. Zastosuj ten trik, a storczyk będzie się uginał od nowych kwiatów Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów. 📢 Takie są skutki drzemki w ciągu dnia. Wiemy czemu warto znaleźć na nią czas Drzemka w ciągu dnia to zaledwie 20 minutowy sen pozwalający na regeneracje. I będziecie zaskoczeni co może zdziałać taka chwila z zamkniętymi oczami. Nasz organizm informuje nas, że potrzebuje regeneracje. Bóle głowy, ziewanie, zmęczenie to właśnie te sygnały mówią nam o tym, ze potrzebujemy drzemki. Zobaczcie jakie są skutki takiej kilkunastominutowej drzemki z ciągu dnia.

📢 Oto wyliczenia nowych zwrotów podatku z emerytury. Takie przelewy trafią do seniorów dzięki Trzynastej Emeryturze Wszystkie świadczenia dla emerytów są obecnie opodatkowane, niezależnie od tego, w jaki sposób są finansowane. Polski Ład to jednak przede wszystkim reforma podatkowa i z tego właśnie powodu część osób otrzyma jeszcze dodatkowe pieniądze w ramach "trzynastki". Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia! 📢 Horoskop miesięczny na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka mówi o miłości, finansach, zdrowiu Oto horoskop na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Z naszego horoskopu dowiesz się, co cię czeka w miłości, finansach, zdrowiu. W lipcu życie niektórych znaków zodiaku może się mocno zmienić, a u niektórych wręcz wywrócić do góry nogami. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na lipiec. Sprawdź miesięczny horoskop na lipiec 2023.

📢 Tak 20 lat temu wyglądała Dorota Wellman. Możecie być zaskoczeni - prezenterka była blondynką Dorota Wellman to słynna prezenterka związana ze stacją TVN. Od lat w duecie z Marcinem Prokopem prowadzi program "Dzień dobry TVN". Karierę dziennikarską rozpoczęła już w latach 80. w Radiu "Solidarność". W kolejnych latach była związana między innymi z Radiem Eska oraz Radiem Zet. Niewiele osób pamięta jak wtedy wyglądała. Oto zdjęcia Doroty Wellman sprzed 20 lat! 📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Takie imiona noszą osoby, które mają najwięcej pozytywnych cech charakteru. One dają dobry start Imiona nadawane czasem przypadkiem, zdarzają się nawet że przez pomyłkę mają jednak w sobie pewną moc, w co wierzono już od dawna. Wraz z imieniem młody człowiek otrzymuje szereg cech charakteru. Czy to możliwe, ze bylibyśmy innymi ludźmi, gdybyśmy dostali inne imię? Nie do końca, bo imiona według ich znaczenia mają pewną moc, ale człowiek posiada wolną wolę i rozum aby pokierować swoim życiem. My sprawdzamy jakie imiona dają młodemu człowiekowi dobry start. 📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji 📢 Takie imiona noszą największe kłamczuchy i kłamcy. Te osoby najwięcej kłamią! Każdemu z nas zdarzy się czasem skłamać. Ale niektórzy wierzą, że osoby o konkretnych imionach mają skłonność do mówienia nieprawdy większą, niż inni. Według znaczeń imion, na osoby o takich imionach lepiej uważać, gdyż często kłamią. Sprawdź naszą listę imion - czy jest tu ktoś, kogo znasz?

📢 Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz pieniędzy w czerwcu 2023 Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata. 📢 Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz w lipcu z bankomatu Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków Znamy limity wypłat gotówki z bankomatów. 📢 Dworzec PKP we Włocławku prawie gotowy. Zwiedził go minister Adamczyk - mamy zdjęcia Nowy dworzec PKP we Włocławku otrzymał już stosowne pozwoleniem na użytkowanie. Obiekt w środę zwiedzał Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Rozpoznajesz tę kobietę? Szuka jej bydgoska policja. Jest poszukiwana za kradzież! Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie przywłaszczenia torebki wraz z zawartością w jednym z bydgoskich sklepów. W związku z tym proszą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciach.

📢 Seniorzy z Grudziądza z klubu w Tarpnie bawili się na imprezie integracyjnej [zdjęcia] Klub seniora w Tarpnie działa zaledwie ponad miesiąc, a osoby które do niego należą w różny sposób spędzają ze sobą czas. By jeszcze bardziej się zintegrować zorganizowano popołudniowe "fajfy" wraz z piknikiem na świeżym powietrzu. Zabawa była przednia! 📢 Rodzice już w wakacje dostaną 800 zł na dziecko? Mamy odpowiedź z ZUS na pytania internautów ZUS dementuje pojawiające się głosy, że świadczenie wychowawcze już wypłaca w wysokości 800 zł. - Nadal jest to 500 zł - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Świadczenie wzrośnie do 800 zł od 1 stycznia 2024 roku.

📢 Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Chełmży. Pod kołami pociągu zginął młody kierowca Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Chełmży (powiat toruński). Pod kołami pociągu zginął 32-letni kierowca passata. 📢 Zderzenie dwóch aut pod Bydgoszczą. Dziecko trafiło do szpitala [zdjęcia] Nie najlepiej rozpoczął się środowy poranek (28 czerwca). W okolicach Trzcińca w gminie Białe Błota w powiecie bydgoskim doszło do zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Jednym z nich podróżowało 7-letnie dziecko. Zabrano je na obserwację do szpitala. 📢 Najlepsze romantyczne miejscówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tu możesz się umówić na randkę [lista] W województwie kujawsko-pomorskim nie brakuje urokliwych krajobrazów i ciekawych obiektów, do których można zabrać drugą połówkę. Szukasz najlepszych miejscówek na Kujawach i Pomorzu, by wybrać się tam ze swoją ukochaną osobą? A może chcesz wykonać ciekawą sesję fotograficzną i pochwalić się oryginalnymi fotkami wśród znajomych? Podpowiadamy, gdzie najlepiej się wybrać. Oto top lista - najpiękniejsze miejsca w Kujawsko-Pomorskiem zdaniem internautów.

📢 Te aplikacje najszybciej rozładowują telefon. Bateria padnie w kilka godzin Najnowsze smartfony naszpikowane są dodatkami. Aktualnie zdecydowanie częściej korzystamy z Internetu w telefonach niż z dzwonienia czy smsowania. Nowe telefony to nie tylko nowoczesny design ale i szereg funkcji. Dodatkowe funkcje niestety wiążą się z częstym ładowaniem telefonu. A czy wiecie, które aplikacje sprawiają, ze bateria w telefonie pada już po kilku godzinach? 📢 Gala 30. "urodzin" Centrum Pomocy Dziecku w teatrze Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Na urodzinowe przedstawienie i koncert, z okazji 30-lecia Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu, podopieczni i wychowankowie tej placówki zaprosili swoich przyjaciół. Uroczystość z występami odbyła się w Centrum Kultury Teatr. W placówce bezpieczną przystań ma obecnie ponad setka dzieci. 📢 Jak mieszka Roxie Węgiel? Zobacz, jak wygląda przytulny dom młodej gwiazdy. Tutaj lubi spędzać wolny czas Roksana Węgiel Roksana Węgiel mieszka z rodzicami w domu za miastem. Polska wokalistka jeszcze nie dorobiła się samodzielnego lokum. Jedna z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia sporo czasu spędza w domu pod Jasłem. Sprawdź, gdzie odpoczywa po koncertach Roxie Węgiel i jak żyje na co dzień topowa polska wokalistka.

📢 Eurojackpot Lotto - 27.06.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 27.06.2023 roku. 📢 Toruń. Upiorni lokatorzy! Zdewastowali mieszkanie, a winę w sądzie zrzucali na... psa! Pani Ewa z Torunia gorzko pożałowała tego, że wynajęła mieszkanie akurat tej parze. Lokatorzy nie tylko nie płacili, ale i ohydnie zdewastowali jej lokal. Gdy stanęli przed sądem, winą zrzucali na... psa. Sędziego jednak nie przekonali i usłyszeli wyrok.

📢 W Grudziądzu przyznano stypendia artystyczne prezydenta miasta. Kto i na co je otrzymał? Małgorzata Grzanka, Wiktoria Wyrostkiewicz, Grażyna Goralska oraz Paweł Wiśniewski to kolejni stypendyści prezydenta Grudziądza w dziedzinie kultury. Na co przeznaczą pieniądze?

📢 Zmiany w rozkładach autobusów nr 4, 13 i 17 MZK Grudziądz od 1 lipca 2023 Wraz z początkiem lipca pasażerów autobusów MZK Grudziądz czekają zmiany w kursowaniu autobusów linii nr 4 oraz 13 i 17. Zmiany na "czwórce" ucieszą pasażerów. Zmiany na liniach nr 13 i 17 nie ucieszą osób korzystających z usług "Solanek". Zobaczcie nowe, obowiązujące od 1 lipca 2023, rozkłady jazdy autobusów. 📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje w 2023 roku. Konieczne jest złożenie oświadczenia Pieniądze na wakacje dostają pracownicy w ramach dodatku wczasy pod gruszą. To pieniądze przyznawane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego wysokość uzależniona jest od naszych dochodów, ale także dochodów innych członków naszej rodziny. Sprawdzamy, ile pieniędzy dostają pracownicy w 2023 roku. 📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii Bydgoszcz w meczu z Falubazem. Mamy zdjęcia z trybun Abramczyk Polonia długo stawiała opór liderowi z Zielonej Góry, ale ostatecznie musiała uznać wyższość lidera rozgrywek. Kibice obejrzeli ciekawy i zacięty mecz. Zobaczcie, co działo się na trybunach >>>

📢 Oto złe imiona dla teściowych. Zobacz znaczenie imion - z tymi teściowymi możesz się nie dogadać [LISTA IMION] Masz teściową lub niedługo będziesz mieć? Zastanawiasz się, czy będziesz się w stanie z nią dogadać? Prezentujemy listę 10 imion żeńskich, do których przypisuje się konfliktowość, wścibskość i silny charakter. Należy jednak pamiętać, że to jedynie przykłady, a każda osoba jest unikalna i nie można jej ograniczać jedynie do imienia. Warto podejść do każdej relacji z otwartym umysłem i szukać kompromisów, niezależnie od imienia teściowej.

📢 Dni Unisławia 2023 z Anią Wyszkoni z Łez i Michałem Wiśniewski z Ich Troje. Mamy zdjęcia Obchody Dni Unisławia 2023 zapadną w pamięci na długo. A to za sprawą pełnych muzycznych doznań i energii koncertów Anny Wyszkoni i Michała Wiśniewskiego - muzycznych gwiazd imprezy, która odbyła się w miniony weekend (23-25.06.2023) w Unisławiu.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze. Niektórzy dostaną kolejne przelewy na konta W 2023 roku zaliczka podatkowa nie zostanie pobrana tylko wtedy, kiedy emerytura brutto razem z "trzynastką" brutto nie przekroczą 2,5 tys. zł, bo tyle wynosi kwota wolna od podatku. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia!

📢 Zastosuj ten trik przy podlewaniu monstery, a szybko wypuści nowe liście i będzie rosła jak szalona Monstera to wspaniała ozdoba domu czy mieszkania. To niezwykła roślina - gdy odpowiednio o nią dbasz, w jej liściach pojawiają się specjalne dziury, inaczej fenestracje. Monstera to pnącze, dlatego trzeba zapewnić jej możliwość wspinania się po słupku, wbitym w ziemię w donicy. A jak wygląda twoja monstera? Jest piękna, ma dużo liści? Jeśli wygląda marnie, koniecznie postaw na nawożenie monstery - zobacz przepis na szybki i łatwy nawóz domowy. Twoja monstera odżyje i będzie rosła, jak szalona.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%!

📢 Takie są teraz najmodniejsze łazienki. Mamy projekty znanego architekta z HGTV Łazienka to miejsce bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie domu. To w łazienkach spędzamy sporo czasu, dbając o swój wygląd, ale także i ducha. Bo chyba ciężko wyobrazić sobie coś bardziej relaksacyjnego niż kąpiel. A jak sprawić aby w naszych łazienkach było przyjemnie? O tym wie najlepiej architekt znany z programów HGTV. Zebraliśmy dla Was projekty modnych łazienek od Krzysztofa Mirucia. 📢 Darmowe koncerty gwiazd w wakacje w Kujawsko-Pomorskiem. Wystąpią m.in. Wilki, Ostrowska, Myslovitz i Classic Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem obfitować będą w wydarzenia kulturalne. Zaplanowano sporo koncertów gwiazd. Będą m.in. artyści rockowi, popowi i disco-polo. Wystąpią także uczestnicy znanych programów muzycznych. Zobacz gdzie i kiedy będą darmowe koncerty plenerowe.

📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby skorzystają z przepisów W marcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,4 proc. Świadczenie w 90 proc. otrzymują mężczyźni, gdyż to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich - wynika z danych ZUS. 📢 Tak wyglądały pokoje w PRL-u. Tyle są dziś warte wersalki, meblościanki, czy półkotapczany Wystrój mieszkań w czasach PRL-u był specyficzny. Charakterystyczne meble z lat 60., 70. i 80. pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz peerelowskiego dużego pokoju i dziecięcego. Dziś meble z PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne.

📢 Tak było na otwarciu XV Zlotu i Wystawy Starych Ciągników na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia W sobotę 24 czerwca na zamek w Golubiu-Dobrzyniu zjechały unikatowe ciągniki z całego kraju. Po raz XV zorganizowano Zlot i Wystawę Starych Ciągników. Zabytkowe pojazdy można będzie oglądać także w niedzielę 25 czerwca. 📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka.

📢 Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w tym roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. 📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów.

📢 Takich rzeczy nie trzymaj w portfelu. One odpychają pieniądze. Takie są popularne przesądy o bogactwie [lista] Chyba nie ma osoby, która by nie chciała mieć portfela wypchanego pieniędzmi. Okazuje się, że istnieje energia finansowa, którą można do siebie przyciągnąć poprzez odpowiednie działanie. Przesądów na temat bogactwa oraz przyciągania pieniędzy jest mnóstwo. Jakie są największe przesądy związane z pieniędzmi? Co może odpychać pieniądze od portfela? Zobacz listę najciekawszych przesądów o pieniądzach i bogactwie w naszej galerii.

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?