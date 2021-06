Prasówka 29.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Z truskawek powstaje pyszny dżem, mus czy kompot. A co powiecie na nalewkę? Albo z malin, aronii, wiśni, gruszek? W Polsce dopiero zaczyna się sezon zbiorów owoców. To dobry moment na zaplanowanie i rozpoczęcie prac nad domowymi przetworami. Podsuwamy przepisy na domowe nalewki z owoców, które można znaleźć w sadach albo sklepach.

Program Profilaktyka 40 PLUS, zwany też 500 Plus na zdrowie, uchwalony! Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. To jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19. Jakie są założenia programu? Kto, gdzie i kiedy może skorzystać? Przedstawiamy zasady krok po kroku. Poznajcie szczegóły!