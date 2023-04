Prasówka 3.04.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle zapłacimy za używanie popularnych urządzeń elektrycznych po przekroczeniu 2000kWh”?

Prasówka 3.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle zapłacimy za używanie popularnych urządzeń elektrycznych po przekroczeniu 2000kWh W tym roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku. To dzięki zamrożeniu cen prądu przez rząd. Jest jednak pewien warunek. Zamrożenie dotyczy tylko określonego zużycia przez gospodarstwo domowe. Ma to zachęcić nas do oszczędzania energii elektrycznej. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie jak będzie się różnić cena za używanie popularnych urządzeń elektrycznych po przekroczeniu limitu 2000kWh.

📢 Ulicami Bydgoszczy przeszedł marsz papieski. 18 lat od śmierci Jana Pawła II [wideo] Uczestnicy pochodu ruszyli ze Starego Rynku i przemierzyli trasę ulicami do bazyliki św. Wincentego a Paulo. Podobne manifestacje pamięci Jana Pawła II odbyły się również w innych miastach.

📢 Tak wygląda teraz Linda Evans, słynna Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2022 roku skończyła 80 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

Prasówka 3.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto tajemnicza dziewczyna Marcina Hakiela. "Wyglądacie kwitnąco, dużo szczęścia" Marcin Hakiel od kilku miesięcy ma partnerkę. Nie ujawnia jednak personaliów swojej ukochanej. Coraz częściej jednak na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy. Dzięki temu wiemy, jak się ubiera dziewczyna Marcina Hakiela, jakie ma włosy oraz figurę. Zobaczcie prywatne zdjęcia Marcina Hakiela.

📢 Takie są sposoby, aby malina obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste Maliny to jeden z popularniejszych polskich owoców. Jest wyjątkowo delikatnym owocem, doskonale nadaje się do jedzenia "na surowo" i w przetworach. Zobacz, co zrobić już teraz, aby tegoroczny zbiory malin były obfite. Oto co trzeba zrobić, aby nasze maliny były słodkie i soczyste. 📢 Oto drewniany dom Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju na Mazurach. Jest przytulnie i z klimatem Robert Górski zdobył serca milionów Polaków swoimi skeczami kabaretowymi oraz udziałem w rozrywkowych programach telewizyjnych. Okazuje się, że gwiazdor, który na scenie rozbawia do łez, na co dzień preferuje spokojny i rodzinny tryb życia. Jest właścicielem drewnianego domku na Mazurach, w którym wypoczywa z rodziną. Jest tam naprawdę przytulnie i z klimatem. Zobacz prywatne zdjęcia.

📢 Te liczby ostatnio wygrywały w losowaniach Lotto i Eurojackpot. One padały najczęściej Grający w gry liczbowe Lotto lub Eurojackpot walczą o milionowe wygrane. Duże pieniądze mogłyby odmienić życie wielu osób. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. I to dla nich przygotowaliśmy zastawienie najczęściej padających liczb w grach Lotto i Eurojackpot w ostatnich tygodniach. 📢 Tyle pieniędzy przygotowują mieszkańcy na prezent na komunie. Mamy przykłady od rodziny i znajomych Wielkimi krokami zbliża się sezon komunii świętych. Wraz z komunią pojawia się temat pieniędzy i prezentów. Pieniądze to dla wielu trudny temat. W wielu sytuacjach nie podaje się kwot wprost. Nam udało się ustalić, jakie kwoty planują do koper włożyć tegoroczni goście w zależności od stopnia pokrewieństwa. Zobaczcie jakie kwoty planują wręczyć.

📢 Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Oto tabela wypłat brutto i netto z trzynastą emeryturą Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur. 📢 Te osoby są zwolnione z płacenia Abonamentu RTV. Oni unikną kontroli i opłat Te osoby są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty. 📢 Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2023. Te osoby dostaną wezwanie na komisję Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2023. W tym roku ten obowiązek dotyczy około 230 tysięcy osób. Prowadzić ją będzie 390 powiatowych komisji lekarskich. Sprawdź, kto może spodziewać się wezwania.

📢 Tak mieszka Józef Raciniewski, król piątego turnusu w programie "Sanatorium miłości 5". Zobaczcie zdjęcia Józef Raciniewski z Wałbrzycha należał do najbardziej sympatycznych uczestników piątego sezonu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Był lubiany przez widzów, ale i również przez pozostałych uczestników reality show. Dlatego został królem turnusu. Niedawno skończył 70 lat. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Józef z Wałbrzycha. 📢 Tak wyglądają prawdziwe Wilkowyje z serialu "Ranczo". To Jeruzal. Te miejsca znasz z telewizji Autobus z Warszawy objeżdża niewielki rynek w centrum wsi. Obok jest przystanek i sklep w barwach unijnych. A na ławeczce klienci z Mamrotami. Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Jest tak, jak w serialu "Ranczo" - zresztą zobaczcie sami!

📢 Tak mieszkają i żyją Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz z programu "Rolnik szuka żony". Wkrótce ślub. Zobaczcie zdjęcia Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz dowodzą, że w programach takich jak "Rolnik szuka żony" naprawdę można znaleźć miłość. Poznali się w ósmej edycji tego reality show i zakochali się w sobie. Zamieszkali razem. Są rodzicami małej Tosi. We wrześniu 2023 roku zamierzają się pobrać. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją Joanna Wielgosz, Kamil Osypowicz oraz ich mała córeczka.

📢 Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy Orzech włoski to gatunek drzewa liściastego z rodziny orzechowatych. Nasiona są jadalne i powszechnie nazywane są orzechami. Orzechy mają wiele prozdrowotnych właściwości, mają też walory smakowe. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Zobacz teraz. 📢 Tak wygląda dziś Sabrina. Właśnie skończyła 55 lat. Jej hit "Boys" w latach 80. znał każdy [zdjęcia] Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Właśnie skończyła 55 lat. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Tutaj sprawdzisz, ile wyniesie emerytura wraz z trzynastką. Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur na rękę Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłata trzynastej emerytury w roku 2023 będzie miała miejsce w kwietniu. W tym czasie emeryci i renciści otrzymają swoje bieżące świadczenie oraz dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Zasady wypłaty trzynastej emerytury określają, że jej kwota jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. W przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera świadczenie w pełnej wysokości, trzynastka będzie równa jednemu miesięcznemu świadczeniu. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie jest niższe, kwota trzynastej emerytury zostanie odpowiednio obniżona. Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką!

📢 W tych godzinach prąd w domach jest najtańszy - wyliczenia. O tej porze najlepiej nie włączać pralki, zmywarki i piekarnika W jakich godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy? Kiedy w ciągu dnia prąd jest droższy i lepiej nie włączać pralki, zmywarki, piekarnika czy żelazka? Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają różne taryfy obowiązujące w konkretnych godzinach. To, kiedy prąd jest najtańszy i najdroższy zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy.

📢 Emerytury Stażowe 2023 - takie są aktualne projekty. Nowy wiek emerytalny tylko dla chętnych Nowy wiek emerytalny - jeśli tak, to tylko dla chętnych i to dla tych, którzy chcieliby pracować jeszcze krócej. Tak mówi stanowczo rząd i pracuje ciągle także nad możliwością wprowadzenia emerytury stażowej. Mówiło się, ze emerytury stażowe mogłyby zostać wprowadzone w 2023 roku, a prace zakończą się jeszcze pod koniec 2022 roku. Trzeba jeszcze na to poczekać. 📢 Tak wygląda mieszkanie, które chce sprzedać Iwona Żarnowiecka z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia Iwona Żarnowiecka to królowa ostatniego turnusu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Mieszka na warszawskiej Białołęce. Ma cudowne mieszkanie, które - jak się okazuje - chce szybko sprzedać. Zamierza bowiem przeprowadzić się do Hiszpanii. Zobaczcie cudowne wnętrza mieszkania Iwony Żarnowieckiej z "Sanatorium miłości".

📢 Te znaki zodiaku w kwietniu się wzbogacą, odnajdą miłość lub wygrają na loterii. Im będzie sprzyjało szczęście wiosną Kwiecień wniesie w życie osób spod niektórych znaków zodiaku odrobinę słońca, nie tylko dosłownie, ale również w przenośni. Astrologowie przewidują, że pewne znaki zodiaku wzbogacą się, odnajdą miłość, a nawet mogą wygrać na loterii. Do kogo los uśmiechnie się w kwietniu? Sprawdź czy twój znak znalazł się na liście!

📢 Jeżeli masz te objawy, nie pij kawy. Te osoby powinny uważać - im kawa może mocno zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy i sięga po ten aromatyczny napój kilka razy dziennie. Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane. Jednak choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie każdy może bezpiecznie pić kawę. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć ją z diety. Niektórym kawa może bardzo zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź teraz w naszej galerii, kto jest na tej liście.

📢 Tak zmieniła się Magda Narożna z zespołu Piękni i Młodzi. Wspaniała metamorfoza - zdjęcia Magda Narożna z zespołu Piękni i Młodzi na początku stycznia 2023 roku poważnie wzięła się za siebie. Dziś jest bardzo zadowolona z efektu, jaki uzyskała w tak krótkim czasie. Skąd taka szybka metamorfoza? Poznajcie tajemnicę Magdy Narożnej nie tylko na poprawę własnej sylwetki, ale i samopoczucia. 📢 Dodatkowe ponad 4 tys. złotych w ratach dla wielu Polaków. Te osoby dostaną rekompensatę za drożyznę w sklepach Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Z drożyzną zmagamy się nie tylko w naszym kraju, ale dotyka ona także naszych obywateli za granicą. Niektórzy z nich już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie.

📢 Tak wygląda Dariusz Pachut, chłopak Dody. Miłość kwitnie - razem prezentują się wspaniale Doda to aktualnie jedno z najważniejszych nazwisk show biznesu. Gdy pojawia się, zawsze wzbudza zamieszanie. Nic więc dziwnego, że internauci chcą wszystko o niej wiedzieć. Od niedawna ma chłopaka i naprawdę jest zakochana. To Dariusz Pachut, podróżnik i ratownik medyczny. Poznajcie go bliżej. Zobaczcie, jak wygląda na zdjęciach.

📢 Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ma ceny od najdroższego. Mamy najnowsze dane Najtańsze sklepy w Polsce - nowy ranking 2023. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino a może Kaufland - który sklep jest teraz najtańszy w Polsce? Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Eksperci po raz kolejny przeanalizowali ceny przykładowego koszyka zakupowego w największych i najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce. Wyniki mogą zaskoczyć! Który sklep jest najtańszy w Polsce? W którym sklepie zrobimy najtaniej zakupy? Gdzie za zakupy zapłacimy najmniej? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Emerytura matczyna także dla ojców. Takie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie [MAMA 4 PLUS - ZASADY] Mama 4 plus to świadczenie, które pomoże uzupełnić domowy budżet. Ten dodatkowy zastrzyk gotówki może wynosić nawet prawie 1600 zł. Emerytura matczyna przysługuje kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci. W Polsce z tego rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego korzysta około 80 tysięcy polskich matek. Co ważne, dodatkowe pieniądze z programu mama 4 plus mogą otrzymać także ojcowie. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać emeryturę dla matek? Wyjaśniamy. 📢 Takie błędy popełniamy najczęściej na myjni bezdotykowej. Przez to tracisz pieniądze Wiosna to czas, kiedy przychodzi czas porządków między innymi naszych samochodów. Na początek to umycie auta po zimie. Jak powinno się myć samochód? O czym musimy pamiętać na myjni bezdotykowej? Jakich błędów unikać, aby nie wyjechać brudnym autem? Zobaczcie, czego nie można robić na myjni bezdotykowej.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska. 📢 Horoskop celtycki 2023. Te osoby będą miały szczęście, chodzi o miłość i duże pieniądze Horoskop celtycki jest zdecydowanie mniej znany. Znaki z horoskopu celtyckiego to drzewa, jednak podobnie jak horoskop zodiakalny ma przypisane dane drzewo do daty urodzenia i szereg cech charakterystycznych dla danego znaku (w tym przypadku drzewa). W horoskopie celtyckim wyróżnia się 22 znaki (drzewa). Przygotowaliśmy dla Was listę znaków, które będą miały szczęście w finansach i miłości.

📢 Tak w młodości wyglądał Robert Janowski. Długie kręcone włosy były jego znakiem rozpoznawczym Robert Janowski jest znany przede wszystkim z programu "Jaka to melodia?". Był jego gospodarzem ponad dwie dekady! Gwiazdor przez lata bardzo zmienił swój wizerunek. Dawniej jego znakiem rozpoznawczym były długie kręcone włosy. Tak wyglądał Robert Janowski w młodości. Tak prezentował się gwiazdor na początku swojej kariery w telewizji. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

📢 Te długi przedawnią się w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać - to warto wiedzieć Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Najładniejsze wieńce świąteczne na drzwi lub stół. Zobacz najpiękniejsze dekoracje na Wielkanoc z kwiaciarni Wieniec to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Te na Wielkanoc mogą mieć formę wiszącą idealną nad kominek i na drzwi oraz stojącą, która pięknie ozdabia stół lub komodę. Zobacz w galerii najpiękniejsze wieńce świąteczne wykonane przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Kujawsko-Pomorskie - W tych miastach w regionie mieszka najwięcej panien - ranking Mówi się, że pokolenie 30 + jest pokoleniem singli. Rzeczywiście z roku na rok ich przybywa. Z danych GUS wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Coraz więcej mężczyzn i kobiet decyduje się na życie w pojedynkę. Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem jest najwięcej singielek, gdzie najmniej kobiet decyduje się na zamążpójście, gdzie statystycznie jest największy odsetek panien.

📢 Miss Polonia 2023. Poznaj 20 pięknych finalistek konkursu [zobacz zdjęcia] Niedawno wyłoniono 20 pięknych kandydatek finałowego konkursu Miss Polonia 2023. To będzie historyczny finał Miss Polonia 2023 z udziałem ciemnoskórej Sophie Williams z Wielkopolski. Zobacz zdjęcia i poznaj piękne finalistki, które zawalczą wkrótce o bursztynową koronę. 📢 Tak było na stołach wielkanocnych w powiecie mogileńskim. Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych 2023 zagościła w Dąbrowie [zdjęcia, wideo] Stół zawsze łączy. Niech i połączy nas ten świąteczny, wielkanocny - zabrzmiało w Dąbrowie. Tym razem to właśnie ta gmina była organizatorem najsmaczniejszej imprezy w roku, co jest zasługą pań z Kół Gospodyń Wiejskich.

📢 Tłum wiernych na Marszu Papieskim ulicami Grudziądza, w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Zdjęcia z 2 kwietnia 2023 W Grudziądzu pamięć Jana Pawła II, w 18. rocznicę jego śmierci uczczono Marszem Papieskim. Wierni tłumnie wzięli w nim udział.

📢 Zawisza Bydgoszcz w końcu zwyciężył. Kibice byli nareszcie zadowoleni [zdjęcia] Zawisza Bydgoszcz w końcu zwyciężył na wiosnę na własnym boisku. Niebiesko-czarni w meczu 22. kolejki II grupy III ligi pokonali Bałtyk Gdynia 5:1. Kibice zgromadzeni na trybunach stadionu przy ul. Gdańskiej w końcu byli zadowoleni.

📢 Tak zmieniali się bracia Rafał i Marcin Mroczek. Dorastali razem z serialem "M jak miłość" Bracia Marcin i Rafał Mroczek niedawno świętowali swoje 40 urodziny. Od blisko 20 lat Polacy śledzą ich losy w serialu "M jak miłość", w którym bliźniacy grają braci Zduńskich. Tak przez lata zmieniali się Marcin i Rafał Mroczkowie. Od pierwszych dni na planie "M jak miłość" do 40 urodzin w 2022 roku - zobaczcie ich archiwalne zdjęcia. 📢 Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci w Fordonie. Mamy zdjęcia z próby generalnej To będzie wyjątkowy spektakl pasyjny. W Niedzielę Palmową (2 kwietnia) już po raz 22. w fordońskiej Dolinie Śmierci odbędzie się Misterium Męki Pańskiej. W sobotni wieczór (1 kwietnia) byliśmy na próbie generalnej z udziałem wszystkich aktorów.

📢 Kto dzisiaj wygrał skoki? Wyniki na żywo skoków narciarskich z Planicy. Wyniki konkursu finałowego Pucharu Świata [2.04.2023 r.] Kto dzisiaj wygrał skoki? Wyniki na żywo skoków narciarskich w Planicy. Które miejsce zajęli Polacy w skokach narciarskich? Przed nami ostatni weekend Puchar Świata w skokach w Planicy. Na starcie m.in. Kamil Stoch i Piotr Żyła. O której godzinie dzisiaj skoki w Planicy? Wyniki konkursu indywidualnego i drużynowego na mamucie w Planicy w niedzielę 2 kwietnia. To już koniec sezonu Pucharu Świata! Wyniki będziemy podawać na żywo. Kto wygrał skoki dzisiaj w Planicy? Puchar Świata w skokach narciarskich transmisja online live. Relacjonujemy wyniki skoków narciarskich na żywo. Kolejność i klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach na żywo. 📢 Mija 18 lat od śmierci Jana Pawła II. Tak wierni żegnali Ojca Świętego w Rzymie. Oto archiwalne zdjęcia naszego fotoreportera W niedzielę 2 kwietnia 2023 roku mija 18 lat od śmierci papieża Jana Pawła II. W Stolicy Apostolskiej w dniu pogrzebu zebrały się miliony wiernych. Były także osoby z naszego regionu. Mamy archiwalne zdjęcia naszego fotoreportera z Rzymu.

📢 Morsy z Grudziądza zakończyły sezon zimowych kąpieli w wodach Jeziora Rudnickiego Wielkiego. Zobacz zdjęcia Morsy z Grudziądza oficjalnie zakończyły sezon kąpielowy. Trudno się dziwić, w końcu mamy już wiosnę. 📢 Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych w Więcborku przyciągnęła wielu mieszkańców. Zobacz zdjęcia i wideo Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych wróciła do powiatu sępoleńskiego po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią. W sobotę, 1 kwietnia, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku zapachniało świętami. 📢 Takie piękne wielkanocne rękodzieło powstaje w Kujawsko-Pomorskiem. Wychodzi spod rąk niepełnosprawnych Oryginalne pisanki, stroiki, haftowane serwetki, kartki świąteczne – takie wielkanocne ozdoby wychodzą spod rąk dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, osób starszych, uczestników warsztatów terapii zajęciowych, świetlic środowiskowych, mieszkańców domów pomocy społecznej oraz twórców organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim. W powstałym rękodziełu widać włożone w nie serce i zaangażowanie ich autorów.

📢 Oto TOP 10 najciekawszych mostów w Kujawsko-Pomorskiem. Niektóre są niezwykłe! Przedstawiamy 10 naszym zdaniem najciekawszych mostów w naszym regionie, spinających brzegi różnych rzek, choć nie tylko rzek. Pominęliśmy jednak największe takie konstrukcie – przeprawy wiślane, jako że były już prezentowane na naszych łamach. 📢 Wyższe przelewy z ZUS dla emerytów i rencistów w kwietniu. Tyle dostaną na rękę razem z trzynastką Choć ZUS zaczął wypłatę trzynastek pod koniec marca, to większość emerytów i rencistów dostanie pieniądze w kwietniu. Mogą się więc spodziewać w tym miesiącu znacznie wyższych przelewów, bowiem razem dostaną emeryturę i trzynastkę. Ile dokładnie trafi na ich konta? Mamy wyliczenia ZUS. 📢 Takie emerytury dostają teraz seniorzy po waloryzacji 2023. Oto tabela wypłat brutto i netto Takie emerytury dostają teraz seniorzy po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emeryt

📢 Te produkty spożywcze zawierają najwięcej toksyn. Tego lepiej nie jedz w najbliższym czasie Większość substancji szkodliwych dla zdrowia znajdujących się w żywności pochodzi z konserwantów stosowanych do przedłużenia terminu przydatności do spożycia. szkodliwe substancje powstają także podczas obróbki termicznej jedzenia. Jednak są też takie produkty, które po prostu są szkodliwe dla naszego zdrowia, niezależnie od tego, jak je przygotujemy. Zawierają niebezpieczne związki chemiczne, na przykład rtęć. Zobacz, jakie to produkty i w miarę możliwości ogranicz je w swojej diecie. 📢 Modne paznokcie na kwiecień 2023. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na wiosnę Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje modnego manicure na kwiecień 2023. Co jest modne w stylizacjach na wiosnę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Golubia-Dobrzynia.

📢 Tak w młodości wyglądała Maryla Rodowicz. Zachwycała nie tylko głosem, ale i urodą! [zdjęcia] Maryla Rodowicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Autorka "Małgośki" oprócz niesamowitego głosu wyróżnia się charyzmą i poczuciem humoru. Piosenkarka niedawno skończyła 77 lat. Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Maryla Rodowicz. Zachwycała urodą i głosem! 📢 Oto piękny i przestronny dom Agnieszki Kaczorowskiej, Bożenki z "Klanu". Tak mieszka z rodziną [zdjęcia] Agnieszka Kaczorowska to aktorka, tancerka i prezenterka telewizyjna. W 2015 roku zwyciężyła w trzeciej edycji programu Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Ma wielu fanów, a na Instagramie obserwuje ją blisko pół miliona ludzi. Agnieszka ma duży, piękny dom. Mieszka tam ze swoją rodziną. Wnętrza są przytulne, ale też eleganckie. Zobacz prywatne zdjęcia. [b]Szczegóły w galerii.[/b]

📢 To przyciąga do nas kleszcze. Jeśli wybierasz się do lasu tego musisz unikać Kleszcze najbardziej lubią okres wiosenno-jesienny to wtedy jest ich najwięcej, oczywiście nie znaczy, ze w pozostałych miesiącach roku jesteśmy bezpieczni i nie trafimy na nie na spacerze. W ostatnich latach o kleszczach słyszy się w każdym miesiącu w roku co ma związek z ociepleniem klimatu. Łagodne zimy sprawiają, że z każdym rokiem tych pajęczaków przybywa. Zobaczcie czego unikać, aby chronić się przed kleszczami. 📢 Wnętrza PRL-u na zdjęciach. Tak kilka dekad temu wyglądały nasze pokoje, łazienki i kuchnie Boazeria, przaśne tapety, wersalki, meblościanki – wielu pamięta, jaki wystrój panował w latach 70., 80. i na początku 90. w polskich wnętrzach: salonach, pokojach dziecięcych, kuchniach, łazienkach. Oto zdjęcia, które przypomną, jak mieszkaliśmy kilka dekad temu.

📢 Oto wszystkie znane kobiety miliardera Józefa Wojciechowskiego: Tuchlińska, Michnowicz, Pruska Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a mimo to jest w centrum zainteresowania plotkarskich mediów. Wszystko za sprawą jego życia osobistego. Najbogatszy polski deweloper wchodził w relacje z pięknymi, zazwyczaj o wiele młodszymi kobietami. Miał dwie żony, a jedną z nich była Laura Michnowicz. 6 lat temu jego partnerką była Beata Pruska. Obecnie związany jest Patrycją Tuchlińską. Oto kobiety polskiego miliardera. 📢 Takie są teraz modne salony. Oto projekty pokoi dziennych od Doroty Szelągowskiej Salony i pokoje dzienne pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, boho, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe. 📢 Takie pnącza możesz kupić do ogrodu i na balkon. Zimozielone, obsypane owocami i kwitnące Czepiają się powierzchni kolcami, pędami, cierniami, a nawet ssawkami – byle wspiąć się do słońca. Pnącza są ozdobą altan i budynków gospodarskich, przydają się też w miastach, jako ściana oddzielająca balkony sąsiadów. Są pnącza zimozielone i kwitnące. Wiele pnączy rodzi owoce. Które wybrać dla siebie? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Mamy horoskop na weekend 31 marca - 2 kwietnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 31 marca - 2 kwietnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Tak mieszka Wiktoria Gąsiewska. Gwiazda 'Barw szczęścia" uwielbia różowe dodatki [zdjęcia] Wiktoria Gąsiewska jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Rozpoznawalność przyniosła jej rola w "Rodzinie zastępczej", jednak to dopiero udział w "Rodzince.pl" przyniósł jej rozpoznawalność na całą Polskę! Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Wiktoria Gąsiewska. 📢 Osoby o tych imionach nie mają szczęścia do pieniędzy. To właśnie oni wiosną muszą uważać na swoje finanse Niby pieniądze szczęścia nie dają, ale z pewnością ich brak też nie. Oczywiście nie powinniśmy opierać naszego życia wyłącznie na pieniądzach, ale niestety w aktualnych czasach lepiej je mieć, aby móc zaspokoić życiowe potrzeby. Niestety nie każdy ma rękę do pieniędzy. Jak się okazuje winę za to może ponosić nasz imię! Zobaczcie osoby o jakich imionach nie mają szczęścia do pieniędzy.

📢 Horoskop miłosny na kwiecień 2023. Wróżka Roma sprawdza, co wydarzy się w najbliższym czasie! Rozstanie, wielka miłość, a może kolejny krok w relacji? Kwiecień będzie miesiącem pełnym miłości! Wróżka Roma przepowiada, co czeka wszystkie znaki zodiaku w nadchodzącym miesiącu. Zobaczcie, kto będzie musiał leczyć złamane serce, a na czyjej drodze stanie wyjątkowa osoba? 📢 Takie były zabawki w PRL-u. Dziś wartość niektórych kolekcjonerzy liczą w tysiącach złotych W czasach PRL królowały w każdym pokoju dziecięcym. Szanowało i kochało je każde dziecko. Zabawki PRL były plastikowe, drewniane, blaszane i nie miały tylu funkcji co dzisiejsze. Poznajesz je? Masz jeszcze takie w domu? Dziś niektóre z nich są sporo warte. Zobacz zabawki z PRL na zdjęciach wystawione na portalu OLX. 📢 Znaczki pocztowe z PRL robią furorę u kolekcjonerów. Te stare powojenne kolekcje są sporo warte. Zobacz zdjęcia Kiedyś modne hobby, dziś skarb. Polskie i zagraniczne, sprzed wojny, z czasów PRL – stare znaczki pocztowe są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Masz takie w domu? Możesz się wzbogacić! Zobacz najdroższe oferty sprzedaży znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 Takie emerytury mają byli nauczyciele po waloryzacji w 2023 roku. Mamy przykłady ile trafia na ich konta Za nami waloryzacja emerytur 2023. Seniorzy już otrzymali wypłaty świadczenia po zmianie w marcu 2023 roku. Emeryci otrzymali w tym roku rekordowa waloryzację. Wiemy jak zmieniły się ich wypłaty. Sprawdziliśmy, jakie emerytury trafiają na konta byłych nauczycieli po marcowej waloryzacji. 📢 Kruszwica. Mimo deszczu rowerzyści pokonali trasę "Rajdu primaaprilisowego". Uczestniczyli też w wesołych konkursach. Zdjęcia Klub Turystyki Rowerowej "Goplanie" przy Nadgoplańskim Oddziale PTTK w Kruszwicy był organizatorem był organizatorem "Rajdu primaaprilisowego". Mimo deszczowej pogody, cyklistów chętnych do pokonania wyznaczonej trasy nie brakowało.

📢 Mistrzostwa PGE Ekstraligi na Motoarenie. Tak kibicowaliście żużlowym gwiazdom! [zdjęcia] Pogoda daleka od żużlowej nie odstraszyła najwierniejszych kibiców żużla. Tak kibicowaliście zawodnikom w Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostwach PGE Ekstraligi. Mamy zdjęcia z trybun Motoareny.

📢 Te produkty zawierają najwięcej substancji rakotwórczych. Są szkodliwe dla zdrowia - mamy listę By zadbać o swoje zdrowie, warto zwrócić uwagę na to, co jemy. Najlepiej byłoby kupować tylko produkty ekologiczne, ze sprawdzonych gospodarstw, od znajomych rolników. To jednak bardzo drogi interes, a poza tym nie zawsze mamy dostęp do takich produktów czy sklepów. Rakotwórcze związki chemiczne nitrozoaminy wykryto w wielu produktach, które spożywamy każdego dnia. Sprawdź, co to za produkty i zmniejsz ich udział w swojej diecie codziennej. 📢 Jeżeli masz te objawy, nie jedz orzechów włoskich. Te osoby muszą uważać na orzechy włoskie Orzechy włoskie to popularna przekąska i dodatek do wypieków. Jeżeli przechowujemy je odpowiednio, możemy cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Nie każdy może jednak bezpiecznie jeść orzechy włoskie. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć je z diety. Zobacz, kto jest na liście.

📢 W Skępem odbył się V Jarmark Wielkanocny. Każdy znalazł coś dla siebie! W hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Skępem odbył się V Jarmark Wielkanocny. Wystawcy przygotowali ozdoby wielkanocne i świąteczne smakołyki. Można było nacieszyć nie tylko oczy. Gotowane baby rozeszły się w okamgnieniu! Przy okazji podsumowano Gminny Konkurs Plastyczny „Pisanki, palemki…” Fundatorem nagród była tu Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem. Dla najlepszych były dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Prace zostały wystawione na sprzedaż, z których dochód przeznaczono dla Szkoły Podstawowej w Wólce.

📢 Bydgoszczanie odkrywali Błonie. To była kolejna wyjątkowa wycieczka [zdjęcia] Spacer po Błoniu jako sobotnia rozrywka? Czemu nie? Wyprawa z Piotrem Weckwerthem ulicami i zaułkami bydgoskiego osiedla, pokazała, że jest wiele miejsc w Bydgoszczy, które warto poznać.

📢 Palili gumę na bydgoskim kartodromie. Zobaczcie zdjęcia z driftowania! To było naprawdę spektakularne wydarzenie dla wszystkich miłośników wysokich obrotów. W sobotę, 1 kwietnia, na bydgoskim kartodromie odbyła się kolejna impreza organizowana przez Slow Riders Familię i BMW Klub Bydgoszcz. 📢 Jarmark Wielkanocny na Rynku głównym w Grudziądzu. Na stoiskach smakołyki i ozdoby Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grudziądzkiego [zdjęcia] W sobotę trwa Grudziądzki Jarmark Wielkanocny. To okazja, aby kupić specjały i stroiki od pań z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grudziądzkiego. Natomiast twórcy ludowi z Borów Tucholskich, Pałuk oraz Ziemi Chełmińskiej, oferują wyroby rękodzielnicze. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu na wiosnę 2023. Miłość? Pieniądze? Zobacz, co Cię czeka Zdaniem astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na różne aspekty naszego życia. Na wiosnę roku 2023 osoby spod niektórych znaków zodiaku mogą być przyjemnie zaskoczone. Kogo czeka przypływ gotówki? Może komuś się poszczęści i wygra na loterii? A może czeka go szczęśliwa miłość? Sprawdź, co mówią gwiazdy i co czeka cię na wiosnę 2023 roku!

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Piknik Wielkanocny w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Zobaczcie zdjęcia Atrakcyjne zajęcia czekały na rodziny z dziećmi, które odwiedziły w sobotę Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Nic dziwnego, że mimo niesprzyjającej aury frekwencja dopisała. 📢 Osoby o takich imionach mają najlepsze podejście do zwierząt. Psy i koty je kochają! Osoby o pewnych imionach emanują bardzo pozytywną energią, którą odczuwają wszystkie istoty w ich otoczeniu, w tym również zwierzęta. Osoby te niemal od pierwszych chwil nawiązują więzi z pupilami, a te uwielbiają przebywać w ich towarzystwie. Ezoterycy przygotowali listę imion, których posiadacze mają najlepsze podejście do zwierząt. Sprawdź w artykule, czy twoje imię znalazło się na liście.

📢 Takie będą zmiany w prawie budowlanym. Będzie można budować domy powyżej 70 metrów bez pozwolenia Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m kw., będzie możliwa na podstawie jedynie zgłoszenia - zaznaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jego zdaniem to kolejny krok w deregulacji prawa budowlanego. 📢 Tak mieszka Joanna Krupa. Ekskluzywna willa w USA jest warta fortunę! [zdjęcia] Joanna Krupa jest ikoną programu "Top Model". Celebrytka na stałe mieszka w USA. To tam ma zjawiskową willę z basenem i klimatycznym patio. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Joanna Krupa w Stanach Zjednoczonych. 📢 Te osoby mogą dostać się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Oto zasady rekrutacji do WOT Chcesz zostać żołnierzem WOT? Należy spełnić kilka warunków, aby móc ubiegać się o wstąpienie do któregoś z batalionów WOT. Przedstawiamy zasady rekrutacji.

📢 Dla tych osób jest trzynasta emerytura 2023 w kwietniu. Oni dostaną powiększone przelewy z ZUS Dla tych osób jest trzynasta emerytura 2023 w kwietniu. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Kto na pewno otrzyma "trzynastkę" w kwietniu 2023? Wyjaśniamy. 📢 Takie będą teraz stawki emerytur. Oto tabela wypłat brutto i netto po rekordowej waloryzacji Takie będą teraz stawki emerytur. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emeryt

📢 Takie emerytury brutto i netto dla seniorów w kwietniu 2023. Oto tabela wyliczeń z "trzynastką" Takie emerytury brutto i netto dla seniorów w kwietniu 2023. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Znamy sposoby aby pomidory obrodziły. Zrób to już teraz - w marcu - a nie pożałujesz Pomidor jest jednym z popularniejszych warzyw w naszym kraju. Szczególnie te odmiany polne cieszą się uznaniem miłośników pomidorów. Żeby jednak nasze pomidory urosły, warto pomyśleć o tym już teraz i nieco im pomóc. Zebraliśmy dla Was sprawdzone triki jak sprawić aby pomidory obrodziły. Koniecznie sprawdźcie. 📢 Takie są modne fryzury na wiosnę w 2023 roku. Ciemne włosy z refleksami to obecny hit HITEM koloryzacji ciemnych włosów w 2023 są refleksy i pasemka. Panie cenią ich stosowanie przede wszystkim za naturalny wygląd i długotrwały efekt. 📢 Oto modne paznokcie w 2023 roku - inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Pantone Modne paznokcie na 2023 rok. Pantone ogłosił kolor roku 2023. To Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Viva Magenta, czyli kolor roku 2023 Pantone, jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Mamy chiński horoskop finansowy na 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Ich czeka przypływ gotówki Astrologowie wierzą, że znak zodiaku, jaki jest przypisany do naszej daty urodzenia, wpływa na nasz charakter i różne aspekty naszego życia. W roku 2023 życie niektórych znaków zodiaku mocno się może zmienić - czy na korzyść? Kogo czeka wygrana na loterii, a kto musi się nastawić na zaciskanie pasa? Sprawdź teraz, kto jest twoim patronem w chińskim horoskopie i co czeka cię w finansach w 2023 roku! 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Modne paznokcie na wiosnę 2023. Pastele, kolorowy french i minimalistyczne wzorki [zdjęcia] Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Czas wybrać paznokcie na tę okazje. Najwyższy czas, aby odejść od czerwieni, brązów i ciężkich barw. Teraz możemy pozwolić sobie na wszystko, co kolorowe i rzucające się w oczy. Zobaczcie w naszej galerii najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2023. 📢 Apel sklepów: "Prosimy płacić tylko gotówką!" Znamy wszystkie koszty prowizji za terminale. Co na to klienci? Przedsiębiorcy zachęcają w mediach społecznościowych do płacenia gotówką, skarżąc się na koszty związane z transakcjami terminalem.

