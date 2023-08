Prasówka 3.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda "cichy zawał serca". Utajony zawał można przeoczyć - oto pierwsze objawy zawału serca [3.08.2023]”?

Prasówka 3.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda "cichy zawał serca". Utajony zawał można przeoczyć - oto pierwsze objawy zawału serca [3.08.2023] Zawał może być cichy i nie dawać charakterystycznych objawów. Cichy zawał serca, zwany także utajonym zawałem serca lub przechodzonym zawałem serca, nie daje jednoznacznych symptomów, przez co wyjątkowo trudno go rozpoznać. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być nawet śmiertelne. Tak wygląda "cichy zawał serca" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy.

📢 Oto skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy [3.08.2023] Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2024. Są wyliczenia i spore zmiany w dodatkach do emerytur [3.08.2023] Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. Zmienią się także kwoty dodatków do emerytur.

Prasówka 3.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te znaki zodiaku są zazdrosne i zaborcze. Na nich lepiej uważać - takie znaki zodiaku tracą kontrolę nad emocjami [3.08.2023] Najbardziej zazdrosne znaki zodiaku - niektóre osoby są chorobliwie zazdrosne i zaborcze, często tracą kontrolę nad emocjami. Wysoko na liście zazdrosnych znaków zodiaku jest Byk, Panna, Lew i Skorpion. Zazdrość to uczucie trudne i bardzo złożone. Który ze znaków zodiaku jest najbardziej zazdrosny? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej zazdrosne znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Adrianna i Michał z programu "Rolnik Szuka Żony" już po ślubie - zobaczcie zdjęcia. Na weselu bawiło się aż 200 osób Aż 200 osób bawiło się na weselu Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony". Impreza rozpoczęła się... polonezem, w którym uczestniczyli niemal wszyscy goście weselni. Potem był pierwszy taniec - "pół freestyle". Tak żyją po weselu Michał Tyszka i Adrianna Tyszka. Ada przyjęła bowiem nazwisko męża.

📢 Tak wygląda dziś Wioletka z serialu "Ranczo". Ma 42 lata. Zobaczcie, jak zmieniła się Magdalena Waligórska - zobaczcie zdjęcia Magdalena Waligórska-Lisiecka to aktorka, której największą rozpoznawalność przyniosła rola barmanki w kultowym serialu "Ranczo" w TVP 1. W komedii obyczajowej grała barmankę. Widzowie ją pokochali. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska-Lisiecka. Zmieniła się. I to bardzo. 📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia wnętrz ich domu Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Tak wygląda nowa łazienka Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik szuka żony. Mamy zdjęcia wnętrz ich domu Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej sympatycznych par, które połączył program "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Dzięki temu, że są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, możemy obserwować, jak rozwija się ich związek. Od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Ciągle go jednak upiększają i udoskonalają. Właśnie pokazali, jak wygląda ich nowa łazienka. 📢 Tych ryb nie wolno łowić w sierpniu w Polsce. Mamy też wędkarski kalendarz brań na sierpień 2023 [3.08.2023] Co łowić w sierpniu? Które ryby biorą a jakich ryb nie wolno łowić w sierpniu, bo trwa okres ochronny? W sierpniu można łowić wiele ryb, to pełnia wędkarskiego sezonu i czas największej wędkarskiej aktywności. Niektóre ryby wciąż są jednak pod ochroną. Które ryby mają teraz okres ochronny? Zobacz teraz w naszym artykule. Sprawdź, których ryb nie wolno łowić w sierpniu w Polsce.

📢 Modne kuchnie jak z telewizyjnych programów - od Doroty Szelągowskiej, Krzysztofa Mirucia i Martyny Kupczyk [3.08.2023] Metamorfozy kuchni pojawiają się niezwykle często w programach wnętrzarskich, jakie możemy oglądać w telewizji. Projekty Doroty Szelągowskiej, Krzysztofa Mirucia czy Martyny Kupczyk mogą inspirować do remontów. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Zobacz modne kuchnie od projektantów znanych z telewizyjnych programów. 📢 Dodaj ten składnik do papryki marynowanej, a nikt jej się nie oprze. Oto trik na wyśmienitą paprykę konserwową [3.08.2023] Zrobienie konserw, to doskonały sposób, aby nadać warzywom nowy smak, właściwości oraz przedłużyć ich trwałość. Do słoików kładziemy przede wszystkim ogórki, buraczki, cukinię, marchewkę czy leśne grzyby. W ostatnim czasie modna jest również konserwowa papryka. Sprawdź, jak podkręcić jej smak. Oto trik na idealną paprykę konserwową.

📢 Takie są skutki jedzenia arbuza dla naszego organizmu. Oto właściwości i zalecenia [3.08.2023] Arbuzy to owoce sezonowe. Najbardziej popularne są w sezonie letnim. Składają się w 90 procentach z wody, więc są świetnym wyborem na przekąskę w czasie wysokich temperatur. Zobacz, jakie właściwości mają arbuzy i kto powinien włączyć je do diety. 📢 Tak wyglądał ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości [3.08.2023] Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem. 📢 Na te znaki zodiaku wpłynie teraz pełnia Księżyca w sierpniu. Te osoby czeka bezsenna noc [3.08.2023] We wtorek 1 sierpnia wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2023 roku. To tak zwana Pełnia Księżyca Jesiotrów. Sierpniowa pełnia księżyca jest wyjątkowa - to tzw. superksiężyc, czyli pełna księżyca, które występuje wtedy, gdy nasz naturalny satelita jest najbliżej Ziemi. Ta sierpniowa pełnia Księżyca Jesiotrów może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie i samopoczucie. Sprawdź teraz, które znaki zodiaku najsilniej odczują wpływ Pełnia Księżyca Jesiotrów sierpniu. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Takie są skutki jedzenia cukinii. To się dzieje z organizmem, gdy jesz to popularne warzywo [3.08.2023] Istnieje wiele odmian cukinii. Różnią się kształtem, kolorem i teksturą skórki. Cukinię można przerabiać na różne sposoby. Doskonale nadaje się na grilla czy składnik leczo. Cukinię można faszerować mięsem albo zwyczajnie pokroić w plasterki i usmażyć. Jest pysznym dodatkiem do każdego posiłku. Tak jedzenie cukinii wpływa na nasz organizm. Zobacz w naszej galerii. 📢 Na takie numery telefonów należy uważać - także w sierpniu. Możesz zapłacić dużo pieniędzy za połączenie [3.08.2023] Oszustwo naciągaczy przez telefon polega na tym, że dzwonią do nas numery o podwyższonej płatności. Oddzwaniając na taki telefon naliczane są koszty, ale także pojawiają się oszustwa dzwonienia na nasz koszt. Niektórzy z nich próbują również wyłudzić od nas dane osobowe.

📢 Wśród takich znaków zodiaku jest najwięcej milionerów. Oni są skazani na finansowy sukces [3.08.2023] Czy wierzycie, że znak zodiaku może mieć wpływ na naszą przyszłość? Możliwe, że pewne znaki zodiaku są skazane na sukces finansowy. Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Zobaczcie, wśród których znaków zodiaku jest najwięcej milionerów. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [3.08.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Wymiana pieniędzy w sierpniu 2023 roku. Takie banknoty i monety trzeba wymienić [3.08.2023] Pieniądze wydawane w naszym kraju są bezterminowe. Nie mają terminu przydatności, ale podlegają wymianie w wybranych sytuacjach. Choć mamy pieniądze bez terminu przydatności mogą one stracić ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Chodzi o pieniądze które są zniszczone i zużyte. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [3.08.2023] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Ta grupa osób otrzyma Czternastą Emeryturę w październiku. Mamy wyliczenia brutto i netto dodatkowych emerytur 2023 [3.08.2023] Znamy już oficjalnie daty wypłat czternastych emerytur w 2023 roku. Choć wypłaty ruszą już w sierpniu, to część będzie musiała poczekać do października. 📢 Tyle w sierpniu 2023 wypłacisz pieniędzy z bankomatów najpopularniejszych banków. Takie są limity w PKO, Millenium, EURONET [3.08.2023] Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Te mają jednak swoje limity. Ile pieniędzy można jednorazowo wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile maksymalnie, a ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów z najpopularniejszych banków, min. PKO, Millenium, EURONET.

📢 Te znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu 2023 roku. Mamy horoskop finansowy [3.08.2023] Które znaki zodiaku czeka dobry miesiąc? Kto znajdzie nową pracę, kto będzie miał szczęście do gier liczbowych a na kogo czeka spadek? Niektóre znaki będą miały trudniejszy czas w kwestiach finansowych i będą musiały sięgnąć po oszczędności. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach.

📢 Modne paznokcie na sierpień 2023. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek [3.08.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny sierpień 2023 [3.08.2023] Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Tak ma wyglądać ślub Iwony i Gerarda. Wielkie wydarzenie gwiazd Sanatorium Miłości [3.08.2023] 64-letnia Iwona Mazurkiewcz i 83-letni Gerard Makosz poznali się w 2. edycji programu "Sanatorium miłości". Już od czterech lat tworzą piękny związek, któremu kibicuje cała Polska. 5 sierpnia biorą ślub w Niepołomcach. Zapowiada się wspaniała uroczystość. Co będzie się działo? Sprawdźcie.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia - 3.08.2023] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [3.08.2023] Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji. 📢 Tak mieszka Barbara Kurdej-Szatan. Zaglądamy do wnętrz apartamentu gwiazdy seriali [3.08.2023] Barbara Kurdej-Szatan to popularna aktorka i prezenterka, którą pamiętamy z taki filmów i seriali jak "Dzień dobry, kocham cię" czy "M jak miłość". Jest żoną Rafała Szatana. Razem z dziećmi mieszkają w pięknym apartamencie z widokiem na Warszawę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [3.08.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku. 📢 Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Magdalena Kajrowicz w naprawdę odważnych kreacjach [3.08.2023] Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to rosół traci tradycyjny smak [3.08.2023] Rosół to tradycyjna polska zupa - aromatyczna, podawana z kluseczkami i makaronem, kojarzy się z domem i dzieciństwem. To także jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też zdrowy - pomaga na wiele dolegliwości i chorób, wzmacnia układ odpornościowy, rozgrzewa i poprawia nastrój. Gotując rosół często popełniamy błędy, przez które zupa traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie rosołu podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania rosołu.

📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? [3.08.2023] Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli.

📢 Saperzy w Mełnie pod Grudziądzem. Znaleziono tysiące łusek zakopanych podczas II wojny światowej W Mełnie (gmina Gruta) wykopano tysiące łusek, pochodzących najpewniej z czasów II wojny światowej. Saperzy pracowali kilka godzin, ale nie zdążyli wydobyć wszystkich z nich.

📢 Mamy horoskop miłosny na sierpień 2023. Dla trzech znaków zodiaku to będzie trudny czas Zdaniem astrologów znaki zodiaku określają nie tylko naszą osobowość i charakter, ale również nasze predyspozycje i możliwe scenariusze, które mogą wydarzyć się w najbliższym czasie. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień! 📢 Tak wygląda żona Marcina Najmana. Julita wyszła za niego na Jasnej Górze [zdjęcia] Urodzona w 1988 roku, młodsza o dziewięć lat od Marcina Najmana. Pochodzi z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie), a więc z części Polski odległej od Częstochowy, w której wychował się "El Testosteron". Zobaczcie, jak wygląda Julita Nowak - żona Marcina Najmana.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 i 2024 roku. Kiedy warto mieć gotówkę w domu? Pieniądze w formie banknotów i monet dają nam poczucie bezpieczeństwa, ale także anonimowości. Płatność za pomocą tradycyjnej formy nie zostanie odnotowana na naszym koncie bankowym. Pieniądze przydają się nam także w sytuacjach kryzysowych jak pandemia czy wybuch wojny na Ukrainie. Sprawdzamy ile pieniędzy możemy przechowywać w domu i co dalej z planowanymi limitami płatności gotówką w 2024 roku. 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Takie zabawki były modne w PRL. Niektóre zabawki z naszych domów są sprzedawane za krocie Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki – kto nie pamięta zabawek z PRL-u? Nie były tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami. Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Masz jeszcze takie zabawki z PRL-u? Możesz na nich zarobić. 📢 Lamia z "Seksmisji" zbliża się do 70-tki! Tak obecnie wygląda Bożena Stryjkówna W latach 80., gdy premierę miała "Seksmisja" w reżyserii Juliusza Machulskiego, do Bożeny Stryjkówny wzdychało miliony Polaków. Trudno w to uwierzyć, lecz aktorka, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, w sierpniu kończy 69 lat! Zobacz, jak się zmieniła! Tak dziś wygląda Bożena Stryjkówna.

📢 Tyle dni wolnych będzie w nowym roku szkolnym 2023/24. Mamy kalendarz - będzie ich sporo Wakacje na półmetku, coraz więcej osób lada dzień rozpocznie przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Warto więc już sprawdzić pozytywne informacje dotyczące nadchodzącego roku szkolnego, czyli dni wolne. Przygotowaliśmy dla Was przegląd kalendarza szkolnego i wykaz dni wolnych, a będzie ich całkiem sporo.

📢 Takie są teraz skutki jedzenia ziemniaków. Kto i dlaczego nie powinien jeść ziemniaków? Ziemniaki to idealny dodatek do obiadu. Są sycące, doskonale pasują do mięsa i ryb. Ziemniaki zawierają błonnik, który pomaga zachować sytość i daje uczucie satysfakcji po posiłku. Powinniśmy je często włączać do diety, mają wiele pozytywnych właściwości. Jednak spożywanie tych warzyw w nadmiarze może prowadzić do nieprzyjemnych skutków ubocznych. 📢 Tak zmienią się raty kredytu w sierpniu 2023 roku. Tyle będziemy płacić za kredyty hipoteczne Rata kredytu hipotecznego jest uzależniona od wielu czynników. W ostatnim czasie raty kredytów hipotecznych drastycznie wzrosły stając się dużym obciążeniem domowych budżetów. Od lipca wiele osób może starać się o bezpieczny kredyt 2%, niestety nie każdemu uda się dostać kredyt z dopłata od państwa. Ile wynoszą raty kredytów tradycyjnych na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku?

📢 Tak uratujesz brązowe tuje z ogrodu. Tylko jeden składnik jest kluczowy - domowy oprysk na schnące tuje Tuje to wspaniała ozdoba ogrodów i zarazem sposób na żywopłot, na zachowanie prywatności. Tuje są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Soczyście zielone z zewnątrz, od środka tuje schną. Dlaczego tak się dzieje? Co można poradzić na brązowe i schnące tuje? Mamy dla was łatwy i tani domowy sposób!

📢 Takie są skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Tak wyglądają córki Agaty i Piotra Rubików - Helena i Alicja. Niezwykłe podobieństwo do pięknej matki! O Agacie i Piotrze Rubikach ponownie zrobiło się głośno na wiosnę, gdy para postanowiła całą rodziną przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie Miami. Fani wsparli Rubików w odważnej decyzji, a także wyrazili zachwyt nad tym, jaką zgraną i wspaniałą rodzinę tworzą. Rubikowie wychowują dwie córki - 14-letnią Helenę i 10-letnią Alicję. Zobacz, jak wyglądają! Urodę odziedziczyły po matce. 📢 Dzięki tej zmianie ZUS zwraca pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu Zwrot podatku za 2022 rok dla wielu Polaków był dużo wyższy niż w poprzednich latach. To efekt zmian podatkowych, które miały miejsce w ubiegłym roku. Przypomnijmy, od 1 lipca 2022 r. podatek PIT został obniżony z 17 do 12 proc. Niższa stawka w zaliczkach była stosowana od lipca, natomiast w rozliczeniu już od 1 stycznia. W związku z tym, Urząd Skarbowy musiał zwrócić nadpłacony podatek milionom Polaków.

📢 Takie imiona noszą najbardziej złośliwe osoby. Według ezoteryków potrafią dopiec każdemu Złośliwość to cecha, którą definiuje się jako negatywną. Za to osobom złośliwym przypisuje się ponadprzeciętną inteligencję. Jakie imiona noszą osoby złośliwe? Sprawdzamy na podstawie znaczenia imion, które osoby mają najwięcej cech odpowiadających ludziom złośliwym. Zobaczcie nasze zestawienie osób złośliwych.

📢 Niesamowity dom Lewandowskich w Hiszpanii. Tak mieszkają teraz Robert i Anna Lewandowscy Rodzina Lewandowskich coraz lepiej czuje się w Katalonii. Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Tak mieszkają Robert i Anna Lewandowscy w Hiszpanii - zobaczcie ich prywatne zdjęcia. 📢 Tych herbat lepiej nie pij przed snem. One mogą odpowiadać za bezsenność [lista] Nie wyobrażasz sobie wieczoru bez swojej ulubionej herbaty? Często miewasz problemy z zaśnięciem? To właśnie herbata może być za nie odpowiedzialna. Jak dowodzą eksperci, picie herbaty przed snem może powodować bezsenność. Mowa szczególnie o tych herbatach, które mają w sobie dużą zawartość kofeiny.

📢 Takie jest miłosne znaczenie kwiatów. Liczba róż prawdę Ci powie - mamy listę Kwiaty mogą zastąpić słowa. Odpowiednio dobrane, jako prezent dla bliskiej osoby, kwiaty wyrażają wdzięczność, miłość, przeprosiny, podziękowania. Taka jest mowa kwiatów, to mówią ich kolory i rodzaje. Takie jest miłosne znaczenie kwiatów. Zobacz, jakie kwiaty wybierać na randkę, oświadczyny, imieniny, urodziny, spotkanie z bliską osobą. O czym świadczy liczba róż? Czy liczba róż ma znaczenie? Sprawdź! 📢 Dzisiaj kończy 51 lat, a figury i nóg zazdroszczą jej nastolatki. Zobacz, jak dba o siebie Justyna Steczkowska 2 sierpnia 1972 roku na świat przyszła Justyna Steczkowska. Dzisiaj jest dojrzałą, piękną, utalentowaną kobietą, która zna swoją wartość. Fani podziwiają ją za wiele rzeczy. Piosenkarka od wielu lat zachwyca nie tylko głosem, ale także idealnie szczupłą sylwetką! Jak ona to robi? Gwiazda podzieliła się tą tajemną wiedzą.

📢 W Grudziądzu tak wyglądała uroczystość 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zobacz zdjęcia We wtorek, 1 sierpnia, o g. 17, w Grudziądzu, zawyły syreny. Ich dźwięk upamiętnił bohaterów Powstania Warszawskiego, które wybuchło 79 lat temu. 📢 W Bydgoszczy oddano hołd powstańcom warszawskim. Uroczyste miejskie obchody pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego We wtorek (1 sierpnia) w Bydgoszczy, podobnie jak w innych miastach w całym kraju, oddano hołd powstańcom warszawskim. Miasto obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowało przy pomniku u zbiegu ulic Gdańskiej i Czerkaskiej. 📢 Eurojackpot Lotto - 1.08.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 1.08.2023 roku.

📢 Toruń. Lekarze niewinni śmierci sędziego Marka Biczyka na Covid. Koniec śledztwa w Gdańsku Marek Biczyk, 47-letni sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, zmarł po zakażeniu koronawirusem w kwietniu 2021 roku. Hospitalizowany był na oddziale covidowym w szpitalu dziecięcym. Czy popełniono tu błąd w sztuce lekarskiej zbyt późno wdrażając konieczną terapię? Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo w tej sprawie umorzeniem. 📢 Na jakim etapie są prace przy wariantach przebiegu S5 w obrębie gminy Grudziądz i okolicy? Mamy podsumowanie konsultacji społecznych Obecnie projektant zgodnie z harmonogramem kontynuuje prace nad raportem o oddziaływaniu na środowisko - informuje Julian Drob rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. 📢 W Grudziądzu budowana jest druga restauracja McDonald's [zdjęcia] Restauracja McDonald's powstaje przy ulicy Paderewskiego przy rondzie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu. Obecnie działa jeden McDonalds w mieście, przy ulicy Włodka.

📢 Pociągiem do Pragi bez przesiadek! Do stolicy Czech pojedziemy z Bydgoszczy i Inowrocławia O tym połączeniu mówiło się od lat i wreszcie doczeka się realizacji. Mowa o trasie Gdynia - Praga. Mają tutaj jeździć cztery pociągi dziennie, w naszym regionie zatrzymywać się będą na dwóch stacjach PKP. 📢 Uwaga na barszcz Sosnowskiego! Kwitnie w wielu miejscach w Kujawsko-Pomorskiem W Polsce nie ma drugiej tak niebezpiecznej dla zdrowia rośliny występującej dziko w naturze – ostrzega Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Mimo zwalczania, barszcz Sosnowskiego ma się dobrze w naszym regionie. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Te znaki zodiaku czeka szczęście w miłości i finansach. Mamy horoskop na sierpień 2023 Które znaki zodiaku spotkają miłość w sierpniu? Czy Strzelec będzie miał problemy finansowe? Do kogo uśmiechnie się fortuna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w horoskopie na sierpień 2023. Sprawdzamy, co wróża gwiazdy wszystkim znakom zodiaku na drugą połowę wakacji. Koniecznie zobacz. 📢 Manicure z ombre. Oto 10 inspiracji na modne paznokcie ombre na lato 2023 - to się nosi tego lata Bądź piękna latem - postaw na najmodniejsze w tym sezonie trendy w manicure: ombre. To metoda polegająca na takim malowaniu paznokci, że kolory przechodzą jeden w drugi, przenikają się. Manicure ombre z powodzeniem zrobisz sama w domu - to naprawdę nic skomplikowanego. Zobacz 10 najmodniejszych inspiracji na manicure w stylu ombre.

📢 ZUS oddaje takie pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku ozwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi przysługiwał jej zwrot. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki. 📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Alert w polskich sklepach - Biedronce, Lidlu i innych. Te produkty zostały wycofane przez GIS. Mamy ostrzeżenia! Alert w polskich sklepach - Biedronce, Lidlu i innych. Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. 📢 Tak było na weselu Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" pod Inowrocławiem. Niesamowite wejście i piękne stoły! Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Wczoraj prezentowaliśmy już zdjęcia z pięknej ceremonii ślubnej, a dziś prezentujemy zdjęcia z początku wesela, które odbyły się w Sikorowie niedaleko Inowrocławia.

📢 Taki ma być termin wypłat czternastej emerytury 2023. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto dla seniorów Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur. Wiemy także, kiedy prawdopodobnie dodatkowe środki trafią do seniorów. Sprawdź, ile wyniesie 14 emerytura w 2023 roku brutto i netto. 📢 Tyle będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitu w 2023 i 2024 roku. Takie rachunki dostaniemy Jeśli oszczędzamy prąd, nasze rachunki w 2023 roku są na tym samym poziomie co te z 2022 roku. To dzięki zamrożeniu cen prądu do limitu określonego w ustawie. Jeśli jednak przekroczymy limity nasze rachunki drastycznie wzrosną. O tym ile będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitów przeczytacie w naszym artykule.

📢 Tak mieszka Dariusz Kosiec z „Sanatorium miłości 5”. Kuracjusz pokazał nam, jak urządził się w z Lillestrøm. Co za widoki! Dariusz ze Szczecina, który na co dzień mieszka w norweskim Lillestrøm był jednym z uczestników 5. edycji „Sanatorium miłości”. W pewnym momencie swojego życia, kuracjusz postanowił wyemigrować zarobkowo do Norwegii. Tylko nam zgodził się pokazać, jak wygląda jego mieszkanie na obczyźnie. Trzeba przyznać, że Dariusz mieszka w przepięknym miejscu, a widok z jego okna zapiera dech w piersiach!

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Grób syna Sylwii Peretti został zdewastowany! To jednak nie wszystko. „Królowa życia” dostawała pogróżki Wciąż nie milkną echa śmierci syna Sylwii Peretti, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Okazuje się, że zaledwie kilka dni po pogrzebie Patryka jego grób został zdewastowany! Jego matka zaś miała otrzymywać pogróżki. 📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze. Oto TOP 15 najładniejszych ras kotów na świecie - mamy zdjęcia Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Są lojalne, lubią towarzystwo człowieka i sprawdzają się w roli czworonożnego przyjaciela. 17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Bengalski, perski a może brytyjski? Zobacz teraz w naszej galerii, które rasy kotów są uznawane za najpiękniejsze na świecie. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 Tak wyglądał pogrzeb syna Sylwii Peretti. Na ostatnie pożegnanie Patryka przybyły tłumy Piątek 21 lipca jest dniem pogrzebu Patryka, syna Sylwii Peretti z „Królowych życia”. Mężczyzna zginął w głośnym wypadku samochodowym, którym od kilku dni żyje cała Polska. W ostatnim pożegnaniu Patryka wzięły udział prawdziwe tłumy.

📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć! 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Bory Tucholskie na weekend. 19 najlepszych atrakcji lasów i okolic dla dzieci i dorosłych, od rejsu statkiem pirackim po polskie Stonehenge Bory Tucholskie są rozległe i w wielu miejscach niemal całkiem dzikie, ale jednocześnie nie brak tu świetnie przygotowanych szlaków pieszych i tras rowerowych, wież widokowych, a także innych atrakcji, jak tajemnicze kamienne kręgi, wioska tematyczna z grami i zabawami dla dzieci, czy niezwykła rzeka, łącząca osiem jezior. To wszystko sprawia, że Bory Tucholskie to świetny pomysł na weekend na łonie przyrody solo lub z całą rodziną. W okolicznych miasteczkach i wsiach nie brak też atrakcji, które spodobają się dzieciom. Przygotowaliśmy 19 najlepszych atrakcji Borów Tucholskich na weekend. 📢 Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w tym roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur.

📢 Tak Robert i Anna Lewandowscy urządzają się w Hiszpanii. Tak wygląda ich nowy dom w Barcelonie [zdjęcia] Anna i Robert Lewandowscy w Hiszpanii czują się już jak u siebie. Po kilku miesiącach spędzonych w domu na Majorce, przyzwyczajają się do życia w Barcelonie. Zobaczcie, jak się urządzają w nowym miejscu.

📢 Gmina Grudziądz odstąpiła od umowy z wykonawcą "Delfina". Właściciel firmy: - Zapędzili nas w kozi róg. Grozi nam bankructwo Jacek Zyglewicz, zastępca wójta Gminy Grudziądz: - Powodem odstąpienia od umowy, chcę zaznaczyć z wyłącznej winy wykonawcy, było to że nie realizował prac zgodnie z haromonogramem i planem rzeczowo - finansowym i nie dojścia do porozumienia w sprawie waloryzacji. Michał Żarłok, właściciel firmy "Żarbud" twierdzi, że nie mógł realizować robót gdyż samorząd zwlekał z przyznaniem i wypłatą pieniędzy o jakie wnioskował w związku z podwyżką cen materiałów i usług jakie nastąpiły w trakcie budowy. Dodajmy, że ta sama firma także realizuje przebudowę GOK-u w Małym Rudniku i tutaj również są problemy.

📢 Tak mieszkają i żyją Sławomir i Kajra. Oto luksusowe życie gwiazd disco polo Sławomir to jeden z najbardziej znanych artystów disco polo w naszym kraju. Jest nie tylko wokalistą, ale i aktorem, prezenterem, można go zobaczyć także w reklamach. Równie znana jest także żona wokalisty, która występuje obok niego na scenie nie tylko. Zobaczcie, jacy są na co dzień Kajra i Sławomir. 📢 Burzliwe spotkanie mieszkańców w sprawie trasy S5 pod Grudziądzem. "Nie dla wariantów zielonego i różowego!" [zdjęcia] Nie brakowało emocji podczas spotkania w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S5 w okolicach Grudziądza. Na pytania mieszkańców odpowiadali przedstawiciele bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy "Trakt", która projektuje warianty trasy. 📢 Gęś na Jaśku zamknięta po Kuchennych rewolucjach [OPINIE, MENU, CENY] Gęś na Jaśku to restauracja, która przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Z informacji, które można znaleźć w internecie wynika, że Gęś na Jaśku została zamknięta. Dlaczego? Jakie były opinie gości? Co znalazło się w menu i jakie były ceny w lokalu po rewolucjach? Sprawdźcie.

