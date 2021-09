Prasówka 3.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Agencja marketingowa ASM Sales Force opublikowała najnowsze wyniki swojej analizy średniej wartości koszyka zakupowego w najpopularniejszych w Polsce sieciach handlowych. Generalnie eksperci zauważyli dużą konkurencję między dyskontami. Co ciekawe ceny spadły o 4,9% względem maja 2020 roku. Który zatem market jest najtańszy w Polsce? Wbrew pozorom nie jest to Biedronka ani Lidl.

W 2022 roku mogą się zmienić zapisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej i urlopu wypoczynkowego. Poza tym Polska ma czas do sierpnia przyszłego roku, aby wdrożyć zapisy unijnej dyrektywy work-life balance. A to oznacza zmiany w urlopach rodzicielskich.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Myślicie, że inteligencja można mieć zapisane w gwiazdach? Okazuje, że to całkiem możliwe. Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powstały na podstawie znaczenia imion i horoskopu. Zobaczcie, osoby o jakim imieniu i znaku zodiaku uznawane są najinteligentniejsze. Sprawdźcie.

Mamy kwoty emerytur po waloryzacji 2022. Według zapowiedzi rządzących, waloryzacja emerytur w przyszłym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile będzie można zyskać.

Taka będzie czternasta emerytura 2021 - kwoty. Jesienią tego roku seniorzy otrzymają kolejne dodatkowe świadczenie. Są jednak specjalne zasady przyznawania czternastej emerytury. Kto dostanie pieniądze i na jaką kwotę może liczyć? Przedstawiamy szczegóły, dotyczące przyznawania "czternastki".

Nauczyciele to jedna z grup zawodowych, która jest najczęściej krytykowana. Etat nauczyciela wynosi 18 godzin przy tablicy i to budzi ogólny sprzeciw. Bo mają za długie wakacje, bo za mało pracują, a ciągle chcą podwyżki. Prawda jest taka, że nauczyciele poza pracą przy tablicy muszą się do tych lekcji przygotować. Często pracując zdecydowanie dłużej, niż 40 godzin tygodniowo. Zobaczcie, jakie emerytury mają osoby pracujące jako nauczyciel.