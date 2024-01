Prasówka 31.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [31.01.2024]”?

Prasówka 31.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [31.01.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary.

📢 Najgorsze matki według znaku zodiaku. Zobacz znaczenie znaków zodiaku kobiet [31.01.2024] Z horoskopu możemy się wiele dowiedzieć. To właśnie z nich możemy się dowiedzieć, które znaki zodiaku są rodzinne, które kochają życie towarzyskie, a które uwielbiają swoją pracę. Sprawdziliśmy, które znaki zodiaku według horoskopu nie najlepiej odnajdują się w roli matki. Zobaczcie, kto jest na liście.

📢 Lotto - wyniki 30.01.2024. Sprawdź ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 30.01.2024 tuż po jego zakończeniu.

Prasówka 31.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Eurojackpot - 30.01.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela netto. Takie mogą być dodatkowe emerytury dla seniorów w kwietniu [31.01.2024] Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! [31.01.2024] Marlena Magdalena Pańkowska, znana szerokiej publiczności jako Shazza, to ikona polskiej sceny muzycznej, szczególnie w gatunku disco-polo. Pomimo upływu lat, artystka nie tylko ciągle jest obecna na scenie, ale i przyciąga przed nią rzesze fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda 56-letnia Shazza. 📢 Tak wyglądają dzieci Krzysztofa Cugowskiego. Lider "Budki Suflera" ma trzech synów: Piotra, Wojciecha i Krzysztofa Jr [31.01.2024] Krzysztof Cugowski to znany polski muzyk i piosenkarz, lider kultowego zespołu "Budka Suflera". Ma niesamowity, charakterystyczny głos, mocny, chropowaty, a skala głosu sięga dużo wyżej ponad górne C tenora. Jego najbardziej znane utwory to "Cisza jak ta", "Jolka, Jolka pamiętasz", "Sen o Dolinie", "Jest taki samotny dom". Krzysztof Cugowski ma trzech synów: Wojciecha, Piotra i Krzysztofa Juniora. Synowie są bardzo podobni do ojca. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci Krzysztofa Cugowskiego.

📢 Tak żyje i wygląda syn Justyny Steczkowskiej. Leon Myszkowski na prywatnych zdjęciach [31.01.2024] Leon Myszkowski to syn Justyny Steczkowskiej. Uwielbia gotować. W kuchni czuje się wyśmienicie. Mogli się o tym przekonać czytelnicy jego bloga. Teraz spełnia się jako muzyka. Ma już za sobą debiut na festiwalu w Opolu. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Leon Myszkowski. Mamy jego prywatne zdjęcia! 📢 Te rośliny warto posiać w styczniu. Będziesz mieć balkon i ogród pełen kwiatów i warzyw - zobacz, co teraz siać [31.01.2024] Niektóre rośliny - kwiaty, warzywa czy zioła - warto posiać w styczniu. Te rośliny posiane zimą zaowocują i wydadzą plony już podczas pierwszych cieplejszych dni wiosny. Są rośliny, które warto posiać w styczniu, aby wiosna była kolorowa i pełna kwiatów. Co warto siać w styczniu? Zobacz teraz, jakie warzywa i kwiaty posiać w styczniu. Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie kwiaty i warzywa warto wysiać w styczniu.

📢 To oni prowadzili "Koło Fortuny" w latach 90. Wojciech Pijanowski i Magda Masny - tak teraz wyglądają [31.01.2024] Teleturniej "Koło Fortuny" dostarcza Polakom rozrywki już od kilkudziesięciu lat. Program powstał na licencji amerykańskiej. Pierwszym prowadzącym polskiej wersji "Koła Fortuny" był Wojciech Pijanowski, a pierwszą hostessą - Magda Masny. Od tamtego czasu minęło już wiele lat, a w pamięci Polaków wciąż obecne są legendy polskiego "Koła Fortuny". Zobaczcie, jak teraz wyglądają pierwsi prowadzący teleturniej "Koło Fortuny" - Wojciech Pijanowski i Magda Masny.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [31.01.2024] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość.

📢 Tego nie dodawaj do sałatki. Oto najgorsze dodatki - przez to sałatki są niezdrowe i kaloryczne [31.01.2024] Jakie dodatki do sałatki są najgorsze? Czego lepiej nie dodawać do sałatki? Sałatka może wydawać się jednym z najzdrowszych dań nie tylko przy odchudzaniu ale i w codziennej diecie. Okazuje się jednak, że wystarczy jeden dodatek, by zdrowa sałatka stała się bardzo kaloryczna i szkodliwa dla zdrowia. Zebraliśmy najgorsze dodatki do sałatek. Zobacz teraz w naszej galerii, jakich produktów lepiej nie dodawać do sałatki. 📢 Eurojackpot Lotto - 30.01.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 30.01.2024 roku.

📢 Joanna Kulig - tak mieszka i żyje popularna aktorka. Życie zawodowe i prywatne gwiazdy [31.01.2024] Joanna Kulig to znana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Jest uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno, gdyż znalazła się w prestiżowym gronie Amerykańskiej Akademii Filmowej. Brała udział w wyborze tegorocznych nominowanych do najważniejszych nagród w świecie filmu - Oscarów. Aktorka była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki", odsłoniła pamiątkową tablicę oraz promowała swój film. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - mamy wyliczenia [31.01.2024] Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść marchwi. Im może ona zaszkodzić [31.01.2024] Marchewka to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Jest ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, jak chociażby rosół czy sałatka jarzynowa. Nic dziwnego, to jedno z tańszych i smaczniejszych warzyw. Doskonale nadaje się jako składnik surówek czy do przegryzienia w ramach przekąski. Niestety nie każdy powinien sięgać po to pyszne warzywo. Zobaczcie komu może zaszkodzić. 📢 Te osoby dostaną 13. pensję jeszcze w 2024 roku. Wiemy kto jest na liście do wypłat [31.01.2024] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie pracowników budżetówki. Ta grupa ma te pieniądze gwarantowane, jednak trzynaste pensje wypłacane są nie tylko osobom zatrudnionym w sektorze budżetowym. Zobaczcie, kto jeszcze dostanie trzynastą wypłatę i ile będzie ona wynosić w 2024 roku.

📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko [31.01.2024] W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe.

📢 Oto dom Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka spodziewa się drugiego dziecka [31.01.2024] Pechowo rozpoczął się rok 2024 dla Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka niespodziewanie została zwolniona z Telewizji Polskiej, choć wiązała ze stacją duże nadzieje. Teraz jednak całą swoją energię skupia na rodzinie. Już niedługo bowiem na świecie pojawi się jej kolejne dziecko. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [31.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym.

📢 Takie warzywa i owoce są zdrowsze po ugotowaniu niż na surowo. Zaskakujące tajniki [31.01.2024] Wiele osób zadaje sobie pytania, które warzywa są zdrowsze - surowe czy gotowane? Czy gotowane warzywa tracą witaminy? Odpowiedź może niektórych zaskoczyć. Okazuje się, że niektóre warzywa i owoce są znacznie zdrowsze po ugotowaniu niż jedzone na surowo! Warto wiedzieć, które produkty zyskują jeszcze więcej wartości odżywczych, kiedy są ugotowane. Zobacz więcej. 📢 Krzysztof Miruć kupił i odnowił dom po Jerzym Połomskim. Tak mieszka znany architekt [31.01.2024] Krzysztof Miruć - znany, ceniony i lubiany architekt, projektuje stylowe wnętrza, które zachwycają. Te robione dla klientów prezentuje regularnie. Ostatnio pokazał swój unikatowy projekt - odnowiony dom, w którym mieszkał Jerzy Połomski. Wnętrza są naprawdę wow. Musicie je zobaczyć. 📢 Tabela netto trzynastych emerytur 2024 - oto stawki. Takie mogą być dodatkowe świadczenia [31.01.2024] Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Najlepsze rasy psów do bloku. Te psy idealnie nadają się do mieszkania w bloku [31.01.2024] Pies to idealny przyjaciel rodziny, warto jednak pamiętać że jest zwierzęciem i kierują nim instynkty. Dlatego tak ważne jest zaspokojenie psich potrzeb, którymi nie jest tylko pełna miska i spacer na potrzeby fizjologiczne. Czworonogom potrzebne jest wybieganie, ale i zapewnienie możliwości rozwoju intelektualnego. Zobaczcie, które psy idealnie nadają się do mieszkania w bloku. 📢 Nowy wiek emerytalny dla wielu pracowników. Zmiany w emeryturach pomostowych - fakty i wyliczenia [31.01.2024] Dobra wiadomość dla osób, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku. Mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Niektórzy nazywają to nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. 📢 Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów [31.01.2024] Trendy w meblowaniu mieszkań zmieniają się podobnie jak te w modzie. Od kilku sezonów najpopularniejszym rozwiązaniem są proste meble z białymi połyskującymi frontami, z frezowaniami zamiast uchwytów. To rozwiązanie, które pasuje niemal do każdego wnętrza. Zobaczcie, jakie są najmodniejsze kuchnie teraz.

📢 Mężczyźni o tych imionach to najgorsi mężowie. Według znaczenia imion oni mają trudny charakter [31.01.2024] Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne. 📢 Dodatek osłonowy 2024 - ile się dostanie? Mamy tabele wyliczeń dla różnych gospodarstw [31.01.2024] Dodatek osłonowy na rok 2024 powraca, oferując wsparcie Polakom w zmaganiach z ubóstwem energetycznym oraz rosnącymi kosztami związanymi z gazem i żywnością. Wniosek o uzyskanie tego dodatku można składać do końca kwietnia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące kto ma prawo do bonusu osłonowego oraz jakie są jego wysokości.

📢 Likwidacja abonamentu RTV - od kiedy? Padła konkretna data. Oto nowy pomysł na opłatę [31.01.2024] Czy już wkrótce Abonament RTV zostanie zlikwidowany? Takie są plany. Pojawiają się także nowe propozycje na uiszczanie opłaty. Zobacz, co wkrótce może czekać wszystkich Polaków. 📢 Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [31.01.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na styczeń 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Tak żyje Kamil Labudda. Youtuber Budda wrzucił 100 tys. zł do puszki na WOŚP przebrany za staruszka [31.01.2024] Kamil Labudda to słynny polski youtuber znany pod pseudonimem Budda. Na Instagramie ma blisko 2 miliony obserwujących. Znany jest z tego, że dla swoich fanów urządza loterie i konkursy, w których można wygrać samochody i pieniądze. O Kamilu Labuddzie zrobiło się znowu głośno, gdy wrzucił do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aż 100 tysięcy złotych. Kim jest Kamil Budda Labudda? Jak żyje? Czym się zajmuje? Zobaczcie.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn bohaterki programu "Dagmara szuka męża". Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [31.01.2024] Dagmara Kaźmierska w programie "Królowe życia" występowała często w towarzystwie swojego syna Conana Kaźmierskiego. Teraz można ich oglądać razem w show "Dagmara szuka męża". Obecnie, Conan, jak sam siebie nazywa - "Conan Bestia," jest studentem medycyny, a jego życie pełne jest przeróżnych aktywności. Prześledźmy, jak wygląda jego życie prywatne oraz co planuje na przyszłość. 📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [31.01.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Takich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Niektóre z nich są warte kilkaset złotych [31.01.2024] Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur [31.01.2024] Główny Urząd Statystyczny podał dane o tzw. inflacji emeryckiej. Jest ona o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej, ale nadal bardzo wysoka - kształtuje się na poziomie 11,9 proc. Oznacza to, że przynajmniej o tyle wzrosną emerytury. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile może wynosić Twoje świadczenie od marca 2024.

📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [31.01.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u. 📢 Nowe wyliczenia emerytur po waloryzacji 2024. Mamy dwie tabele ze stawkami od marca [31.01.2024] W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Mamy nowe wyliczenia w modelu kroczącym [31.01.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [31.01.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Zasiłek pogrzebowy 2024 wkrótce wzrośnie? Możliwa bardzo wysoka podwyżka świadczenia Czy już wkrótce wzrośnie zasiłek pogrzebowy? Takie są plany. Możliwa jest podwyżka świadczenia nawet o kilka tysięcy złotych. Nową stawkę zdradzają przedstawiciele resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Zobacz, ile wkrótce może wynosić zasiłek pogrzebowy.

📢 500 plus dla małżeństw - temat wraca. Te małżeństwa mogą dostać nietypową nagrodę Przynajmniej 5000 zł nietypowej nagrody dla małżeństwa, które jest razem minimum pół wieku. W środę, 31 stycznia, tę kwestię przedyskutuje komisja senacka. 📢 Mandat drogowy za przekroczenie prędkości. Aktualny taryfikator mandatów 2024 Rok 2024 przyniósł kierowcom dwie kluczowe modyfikacje w taryfikatorze wykroczeń drogowych. Zmiany te, wprowadzone w styczniu do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz Kodeksu Wykroczeń, mają znaczący wpływ na kary dla osób łamiących przepisy.

📢 Modne paznokcie na luty 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na luty 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę i przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Wirus RSV - kolejna fala zachorowań wśród dzieci. Takie są najczęstsze objawy zakażenia wirusem RSV W okresie jesienno-zimowym jesteśmy szczególnie narażeni na wiele chorób. Wśród dzieci dominują zakażenia wirusem RSV. W tym momencie mamy do czynienia z kolejną falą zakażeń. Na co zwracać uwagę i jakie są pierwsze objawy? 📢 Te osoby nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku. Oni nie skorzystają z ulg podatkowych Zwrot z podatku to dla wielu podatników dodatkowy roczny przychód. Niestety nie każdy może liczyć na ten przelew z urzędu skarbowego. Jest spora grupa osób, które nie mogą sk0orzystac z ulg podatkowych a co za tym idzie dostać dodatkowych pieniędzy ze skarbówki. Zobaczcie, kto w 2024 roku nie otrzyma zwrotu z podatku.

📢 Oni dostaną wezwanie na kwalifikację wojskową 2024. Zobacz, kto musi się stawić W tym roku wezwanie do stawienia się na obowiązkową kwalifikację wojskową otrzyma ponad 200 tysięcy osób. Ruszy ona już wkrótce. Zobacz, kto może spodziewać się wezwania. 📢 Anita Lipnicka - tak mieszka artystka. O wystrój zadbał jej mąż Mark Gray Anita Lipnicka to polska piosenkarka i modelka. Przed laty wokalistka zespołu Varius Manx. Potem, z sukcesami, rozpoczęła karierę solową. Świetnie sprzedawały się też jej płyty nagrane w duecie z Johnem Porterem. Od 2016 roku jest w zwiazku z Markiem Grayem. Zobaczcie, jak mieszka ta niezwykła para. Mamy zdjęcia! 📢 Tabela zwrotu podatku dla emerytów. Tyle pieniędzy trafi na ich konta - tabela wyliczeń 2024 W lutym rusza sezon podatkowy. Wśród osób, które muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym są także seniorzy podbierający świadczenia. Emeryci mogą liczyć nawet na kilkaset złotych zwrotu z podatku. Osoby, które pobierały w 2023 roku 13. i 14. emeryturę otrzymają zwrot z podatku. Zobaczcie, ile trafi na konto seniorów w 2024 roku.

📢 Tak bawili się na balach w PRL (i nie tylko) nasi dziadkowie i rodzice. Zobacz archiwalne zdjęcia Karnawałowe bale w czasach PRL, a także przedwojennych były wielkimi wydarzeniami towarzyskimi. Były imprezy zakładowe, branżowe, a także w modnych lokalach. Zobacz w galerii kto i jak się bawił kilkadziesiąt lat temu. 📢 Te polskie gwiazdy wyjechały z Polski. Znani aktorzy i dziennikarze zamieszkali na całym świecie! Kostaryka, Hiszpania, Włochy, USA, Australia - to tylko część krajów, które stały się nowym domem polskich gwiazd znanych z telewizji czy sportu. Na życie na emigracji zdecydowali się m.in. Agata Młynarska, Agnieszka Perepeczko, Kinga Rusin, Małgorzata Pieczyńska, Zbigniew Boniek czy Andrzej Gołota.

📢 Z tymi schorzeniami możesz pojechać za darmo do sanatorium. Im turnus opłaci NFZ i ZUS Turnus w sanatorium to wyjazd na około trzy tygodnie, w którym pacjenci mogą liczyć na szereg zabiegów, które mają polepszyć ich zdrowie. Wbrew pozorom z sanatorium korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci czy osoby młode. Bezpłatny wyjazd oznacza że za nasz pobyt zapłaci ubezpieczyciel - ZUS lub NFZ. Zobaczcie, kto może skorzystać z takiego leczenia.

📢 Aleksander Zniszczoł - tak mieszka i żyje na co dzień polski skoczek. Magda i Hania to jego największe skarby Aleksander Zniszczoł był jednym z najlepszych polskich skoczków w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Na co dzień jest w cieniu największych gwiazd polskich skoków. Na co dzień 29-latek to wielki fan i znawca grilla, lubi sporty wodne, a życie układa sobie z Magdaleną, siostrą żony Piotra Żyły. 📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Tak wyglądał w młodości Louis de Funès. Trudno rozpoznać kultowego żandarma na dawnych zdjęciach Louis de Funès to król francuskiej komedii, któremu popularność na całym świecie przyniosła rola kultowego żandarma z Saint-Tropez. Aktor na deskach teatru zadebiutował już w latach 40., choć szczyt jego popularności przypadł na lata 1960-1980. Jak kiedyś wyglądał? Trudno poznać go na dawnych zdjęciach. Oto Louis de Funès w młodości.

📢 WOŚP 2024 Łasin. Ile pieniędzy zebrano? Tak było na koncertach WOŚP 2024 Głośno i skutecznie zagrała orkiestra WOŚP 2024 w Łasinie. Gorąco było na imprezie z występami, koncertami i licytacjami w domu kultury w Łasinie. Zobaczcie ile pieniędzy zebrał sztab WOŚP 2024 w Łasinie. 📢 Podprowadzające GKM Grudziądz zachwycają urodą. Był casting do grupy [zdjęcia] Podprowadzające od lat są częścią żużlowych wydarzeń w każdym polskim klubie. W Grudziądzu odbył się nabór do grupy.

📢 Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - tak mieszkają. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. 📢 Magdalena Kajrowicz - tak wygląda seksowna żona Sławomira. Kusi w naprawdę odważnych kreacjach Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach. 📢 Mariusz Pudzianowski - tak żyje na co dzień. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami. 📢 Bliźniaczki z serialu Pełna Chata - tak teraz wyglądają. Oto Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen 30 lat później Pamiętacie serial "Pełna chata"? W Polsce oglądaliśmy go na początku lat 90. XX wieku. W rolę Michelle Tanner, najmłodszej córki głowy rodziny wcieliły się bliźniaczki - Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen. Później okrzyknięto je najbardziej znanymi bliźniaczkami świata. Dziś to już nie małe dziewczynki, ale 37-letnie kobiety. Zobaczcie, jak wyglądają.

📢 Emilia Dankwa na odważnych zdjęciach. Zosia z serialu "Rodzinka.pl" ma już 18 lat! Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. 📢 Stefan Kraft - tak mieszka i żyje na co dzień skoczek narciarski. Oto jego ukochana - Marisa Stefan Kraft to jeden z najlepszych skoczków świata i jeden z wielkich rywali Polaków. Wiecznie uśmiechnięty Austriak prywatnie jest szczęśliwy w ramionach ukochanej Marisy Probst, uwielbia latać, kibicuje Bayernowi Monachium i mieszka w pięknym Salzburgu. Zobaczcie jaki jest Stefan Kraft prywatnie! 📢 Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" w TTV - zdjęcia. Tak żyje po stracie syna Sylwia Peretti stała się znana w całej Polsce dzięki udziałowi w programie TTV "Królowe życia". Bajkowy świat przerwała jednak tragedia. W wypadku samochodowym zginął jej ukochany syn. Po tym wydarzeniu "Królowa życia" zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz mówi o swoich emocjach.

📢 Kinga Rusin - wiek, partner, dzieci, rodzice. Na zdjęciach chwali się swoją figurą Kinga Rusin to znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna. W mediach działa już od 1993 roku, gdy rozpoczęła pracę w TVP. Na swoim profilu na Instagramie chwali się licznymi podróżami po całym świecie. Przy okazji często eksponuje swoją figurę. Jak podkreśla to zasługa zdrowego trybu życia. 📢 Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Wymiatasz dziewczyno!" Aleksandra Żebrowska to żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Finał WOŚP 2024. Morsowanie pod Świeciem. Zobacz zdjęcia i wideo Nad jeziorem w Czaplach grupa świeckich morsów weszła do wody w środku zimy. - Wszystko w szczytnym celu – mówią. 📢 Finał WOŚP 2024 w Rypinie. Koncert lokalnych artystów i licytacje - zobacz zdjęcia W niedzielne popołudnie 28 stycznia w Rypińskim Domu Kultury został zorganizowany koncert z okazji 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed publicznością z Rypina i powiatu wystąpili lokalni artyści. Zobaczcie zdjęcia!

📢 WOŚP 2024 w Rogowie koło Żnina. Morsowanie, pokazy strażaków i licytacje - mamy zdjęcia i wideo Moc atrakcji przygotował rogowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na 32. edycję wydarzenia. Wiele działo się w Gminnym Ośrodku Kultury i nad jeziorem. Niżej relacja z imprezy oraz fotki, w tym z pierwszego, oficjalnego morsowania w tej malowniczo położonej miejscowości.

📢 Najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście. 📢 WOŚP 2024 w Grudziądz. Zaglądamy do hali na os. Lotnisko, teatru, szkoły na Strzemięcinie. Mamy zdjęcia W Grudziądzu, w wielu miejscach, w niedzielę, 28 stycznia grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zobaczcie co działo się w głównym sztabie WOŚP w Grudziądzu, a także w Centrum Kultury Teatr oraz w Zespole Szkół na osiedlu Strzemięcin. 📢 Studniówka 2024 I LO w Grudziądzu. Tak bawili się maturzyści - zobaczcie zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu bawili się w sali Hotelu Rudnik. Ich studniówka została zorganizowana z dużą pompą. Zobacz zdjęcia!

📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany! Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło i przysługuje tylko na osoby do ukończenia 18. roku życia. Można łączyć jego pobieranie z pracą zawodową. To najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie od 2024 roku. Co jeszcze się zmieniło? Wyjaśniamy.

📢 Studniówka Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie 2024. Zobacz zdjęcia i wideo Zobaczcie naszą relację ze studniówki Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Młodzież z popularnego Ekonomika bawi się w sobotni wieczór 27 stycznia w Płonnem koło Golubia Dobrzynia. 📢 Co dzieje się w życiu ludzi, którzy wygrali w totka? Małżeństwo z Kujaw i Pomorza jest na zasiłkach Szwedzcy naukowcy przebadali szczęśliwców, którzy wygrali fortunę w miejscowym Lotto i przyjrzeli się ich losom. Spodziewalibyście się tego po kobietach?

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Dodatek gazowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki po wyborach. Takie są nowe zasady w 2024 roku Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki? 📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi. 📢 Te aneksy kuchenne to hit – najlepsze projekty Doroty Szelągowskiej. Zobacz, jak modnie możesz urządzić kuchnię połączoną z salonem Salon połączony z kuchnią to bardzo modny i funkcjonalny pomysł na projekt wnętrza. Takie rozwiązanie świetnie się sprawdzi zarówno na dużym metrażu, jak i w niewielkiej kawalerce. Zobacz, jak zaaranżować kuchnię otwartą na salon. Zobacz wyjątkowe projekty zespołu Doroty Szelągowskiej.

Niesamowity dom Lewandowskich w Hiszpanii. Tak mieszkają teraz Robert i Anna Lewandowscy Rodzina Lewandowskich coraz lepiej czuje się w Katalonii. Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Tak mieszkają Robert i Anna Lewandowscy w Hiszpanii - zobaczcie ich prywatne zdjęcia.

📢 Mamy stawki za abonament RTV - wyliczenia na 2024 rok. Tyle trzeba będzie płacić od nowego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o stawkach, jakie trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2024 roku. Zobacz, jakie opłaty będą nas dotyczyć za oglądanie telewizji i słuchanie radia.