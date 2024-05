Prasówka 31.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Papież Franciszek. Oto niebywałe wnętrza Pałacu Apostolskiego [31.05.2024 r.]”?

Prasówka 31.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Papież Franciszek. Oto niebywałe wnętrza Pałacu Apostolskiego [31.05.2024 r.] Pałac Apostolski to wspaniała rezydencja papieża, która mieści się w Watykanie. Posiadłość, którą przed obecnym papieżem zamieszkiwali Benedykt XVI i Jan Paweł II, ma aż 162 000 m² powierzchni! Co czyni ją szóstym pod względem wielkości pałacem na świecie. Zobaczcie zdjęcia wnętrz.

📢 Nowe informacje: będą dwa koncerty gwiazd 2. czerwca w ramach święta Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Grudziądzu w hali na Lotnisku Nie na Błoniach Nadwiślańskich, a na hali sportowej na os. Lotnisko w Grudziądzu odbędzie się Święto Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Impreza 2 czerwca. Będą dwa takie same koncerty o godz. 17 i 20. Można rezerwować darmowe wejściówki on-line i odbierać bezpłatne zaproszenia w Informacji Turystycznej i na hali na os. Lotnisko.

📢 Joanna Liszowska - tak teraz wygląda. Aktorka pokazała teraz zdjęcia bez makijażu [31.05.2024 r.] Joanna Liszowska, polska aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna, opublikowała na Instagramie zdjęcie bez makijażu. - Love yourself... I do... 40+ ktoś coś? I przytyła... I co?? A wciąż cieszy się życiem - napisała w opisie zdjęcia. Jak teraz wygląda Joanna Liszowska? Ile ma lat? Zobacz w naszej galerii, jak się zmieniła!

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty [31.05.2024 r.] Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka [31.05.2024 r.] Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [31.05.2024 r.] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [31.05.2024 r.] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Tak wyglądał w młodości Louis de Funès. Trudno rozpoznać kultowego żandarma na dawnych zdjęciach [31.05.2024 r.] Louis de Funès to król francuskiej komedii, któremu popularność na całym świecie przyniosła rola kultowego żandarma z Saint-Tropez. Aktor na deskach teatru zadebiutował już w latach 40., choć szczyt jego popularności przypadł na lata 1960-1980. Jak kiedyś wyglądał? Trudno poznać go na dawnych zdjęciach. Oto Louis de Funès w młodości. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [31.05.2024 r.] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Trik na piwonię - podlewaj tym kwiat raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków [31.05.2024 r.] Piwonie to urocze kwiaty o silnym, urzekającym zapachu. Piwonie są prawdziwą ozdobą ogrodów, a także mieszkań jako kwiaty cięte w wazonach. Są dość łatwe w uprawie i pielęgnacji, jednak bywają kapryśne. Kwiaty u piwonii pojawiają się już w maju, a kwitnienie piwonii przypada na lato. By piwonia miała mnóstwo pąków, a potem kwiatów, już teraz zadbaj o jej nawożenie. Zobacz, jak łatwo domowym i tanim trikiem odżywisz piwonie, by bujnie kwitły. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [31.05.2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [31.05.2024 r.] Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [31.05.2024 r.] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargonii [31.05.2024 r.] Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii.

📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii [31.05.2024 r.] Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów.

📢 Takie są korzyści z picia kawy. Mamy listę sporządzoną przez ekspertów [31.05.2024 r.] Od hamowania rozwoju chorób cywilizacyjnych przez poprawę wyników w sporcie po ograniczanie ryzyka wypadków samochodowych. To korzyści z picia kawy - zobaczcie przygotowaną przez ekspertów listę.

📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów [31.05.2024 r.] Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [31.05.2024 r.] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [31.05.2024 r.] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach [31.05.2024 r.] Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [31.05.2024 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić [31.05.2024 r.] Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one.

📢 Modne paznokcie, na których nie widać odrostu. Oto najmodniejszy manicure - zdjęcia [31.05.2024 r.] Odrosty to zmora kobiet, które lubią mieć pomalowane paznokcie. Odrosty na paznokciach wyglądają nieestetycznie. Nie zawsze mamy czas, by zrobić nowy manicure. Warto zatem wybrać takie stylizacje i lakiery do paznokci, przy których nie widać odrostów. Zobacz najmodniejsze pomysły na manicure, przy których odrosty paznokci są niewidoczne. 📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje [31.05.2024 r.] Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić.

📢 Zmiana prędkości ustawionej na fotoradarach. Teraz łatwiej można dostać mandat! [31.05.2024 r.] Kierowcy nie mogą już mogli liczyć na pobłażliwość ze strony systemu fotoradarowego. Jeśli przekroczą dozwoloną prędkość o 11 kilometrów na godzinę, powinni spodziewać się mandatu. 📢 Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [31.05.2024 r.] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej popularnych par polskiego showbiznesu. Poznali się dzięki spektaklowi "Metro", którego Janusz Józefowicz był twórcą. Natasza Urbańska bardzo chciał w nim wystąpić i dopięła swego. Mają córkę Kalinę, która ma już 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda!

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki [31.05.2024 r.] Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Zarobki w Aldi w 2024 roku - mamy tabele wypłat na różnych stanowiskach. Tyle zarabia się w Aldi [31.05.2024 r.] Aldi to kolejna duża sieć sklepów, która z każdym rokiem otwiera więcej sklepów w naszym kraju. Sieć podobnie jak Lidl i Biedronka stawia na transparentność zarobków i regularnie informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników. Zobaczcie, ile zarabiają sprzedawcy, kierownicy czy pracownicy magazynów. 📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy [31.05.2024 r.] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze. 📢 Najmodniejsze aneksy i małe kuchnie. Mamy zdjęcia i inspiracje od znanych projektantów [31.05.2024 r.] Kuchnia to jedno z ważniejszych miejsc w domu. Nawet osoby, które nie gotują codziennie spędzają tam sporo czasu. Kuchnia powinna być funkcjonalna, wygodna, ale tez ładnie wyglądać, żeby spędzanie czasu w niej było dla nas przyjemne. Niestety, w mieszkaniach w blokach często mamy do dyspozycji mało miejsca na kuchnię i ciężko ją zaaranżować. Zobaczcie projekty małych kuchni i aneksów.

📢 Tak luksusowo żyje Fagata, kontrowersyjna influencerka i freak fighterka Agata Fąk [31.05.2024 r.] Agata Fąk czyli Fagata to influencerka i freak fighterka FAME MMA. Jej styl bycia, zachowanie i udział w walkach budzi wiele kontrowersji. Fagata ma jednak prawie 2 miliony obserwujących na Instagramie - zatem wielu jest takich, którzy jej nienawidzą, ale równie wielu, którzy ją uwielbiają. Taki ma styl i tak żyje Fagata - całkiem luksusowo! Zobacz zdjęcia w naszej galerii. 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - terminy wypłat. Mamy wyliczenia po waloryzacji i daty wypłat [31.05.2024 r.] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Niektórzy dostaną pieniądze szybciej, niż w podstawowym terminie. Zobacz, kiedy pieniądze trafią na konto i jakie będą wypłaty. 📢 Domowe odżywki i nawozy do pelargonii i surfinii. Ciocia Krysia robi je z fusów kawy, pokrzywy i banana [31.05.2024 r.] Oprócz odpowiedniego stanowiska, ziemi i nawadniania, sezonowe kwiaty potrzebują nawożenia, by obficie kwitły. Nie musisz jednak kupować drogich preparatów. Odżywkę/nawóz do pelargonii czy surfinii możesz zrobić łatwo i szybko ze składników, które masz w domu. Zobacz TOP sposoby na domowe odżywki do kwiatów.

📢 Oto skuteczny i tani sposób na rybiki. Dzięki trikowi sąsiadki pozbędziesz się szkodników [31.05.2024 r.] Rybiki bardzo dobrze czują się w naszych domach. Mają tam ciepło, odpowiednią wilgotność i dostatek pożywienia. Mogą jednak wyrządzić wiele szkód. Jak się ich skutecznie pozbyć? Okazuje się, że nie trzeba wydawać krocie na specjalne środki owadobójcze. Moja sąsiadka pokazała mi prosty i tani domowy sposób, dzięki któremu skutecznie pozbyłam się rybików ze swojej kuchni.

📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! [31.05.2024 r.] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie.

📢 Ślimaki w ogrodzie - tak się ich pozbędziesz. Wypróbuj trik cioci Krysi, a ślimaki szybko znikną z ogródka [31.05.2024 r.] Ślimaki to prawdziwa zmora posiadaczy ogródków przydomowych i działek. Ślimaki są pożyteczne dla przyrody, jednak w ogródku to szkodniki, które niszczą kwiaty, rośliny, sadzonki owoców i warzyw. Mamy sprawdzony trik, który pozwoli ci szybko, skutecznie i humanitarnie pozbyć się tych szkodników z twojego ogródka. Wypróbuj, a będziesz zachwycony efektem. 📢 Karol Okrasa i jego żona - zdjęcia. Taka jest Monika Okrasa, miłość życia popularnego kucharza [31.05.2024 r.] Karol Okrasa, znany mistrz sztuki kulinarnej, to także szczęśliwy mąż i ojciec. Swoją żonę poznał jeszcze w szkole średniej. Są nierozłączni od prawie 20 lat. Jak wygląda i czym się zajmuje Monika Okrasa, ukochana gwiazdy polskiego świata kulinarnego? Zobacz w naszej galerii.

📢 Woda gazowana - kto nie powinien jej pić? Tym osobom woda gazowana może zaszkodzić [31.05.2024 r.] Woda to napój życia. Bez wody nie ma życia. Człowiek w około 78 procentach składa się z wody. Wodę pijemy, by ugasić pragnienie, by odpowiednio nawodnić organizm, używamy jej do przygotowania posiłków, zup, napojów jak kawa czy herbata. Szacuje się, że rocznie na świecie zużywane jest około 400 miliardów litrów wody pitnej butelkowanej. Również woda gazowana ma wielu zwolenników. Ale czy jest zdrowa? Kto nie powinien pić wody gazowanej? Zobacz teraz, komu szkodzi woda gazowana.

📢 Te pary są razem dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co u nich słychać! [31.05.2024 r.] "Rolnik szuka żony" to niezwykle popularny w Polsce program rozrywkowy, który łączy w pary ludzi z całej Polski. Wielu uczestników dzięki temu, że zdecydowało się wziąć udział w tym reality show, poznało miłość swojego życia. Mieszkają razem, pobrali się, mają dzieci, są szczęśliwi. Zobaczcie, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP stanęli na ślubnym kobiercu.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [31.05.2024 r.] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Take są zarobki w Lasach Państwowych w 2024 roku. Najnowsze dane o zarobkach leśników po podwyżce [31.05.2024 r.] Średnia płaca w Lasach Państwowych wyniosiła 11 100 złotych brutto. Ale niebawem wzrośnie, bo planowane są solidne podwyżki. Jako pierwsi publikujemy nowe stawki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników.

📢 Tego nie będzie można zrobić po zastrzeżeniu numeru PESEL. Nowe przepisy od czerwca 2024 [31.05.2024 r.] Już od 1 czerwca banki będą musiały weryfikować w bazie każdy numer PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL ma uchronić nas przed oszustami, którzy podszywając się pod nas wyłudzają kredyty i inne finansowe zobowiązania. Już teraz można zastrzec swój PESEL ale pełną ochronę będziemy mieć od 1 czerwca 2024 roku. Zobaczcie przed czym nas uchroni zastrzeżony PESEL.

📢 Rośliny, które odstraszają kleszcze. Dzięki tym roślinom kleszcze uciekają w popłochu [31.05.2024 r.] Kleszcze są niebezpieczne zarówno dla człowieka i zwierząt domowych. Dlatego tak ważne jest aby zabezpieczyć się przed ich atakami. Samo ukąszenie nie musi prowadzić do groźnych powikłań ale może. Aby obronić się przed tymi pajęczakami warto wiedzieć, ze jest kilka roślin, których kleszcze nie lubią. Warto je posadzić w swoim ogródku.

📢 Wnętrza domu Andrzeja Piasecznego. Tak mieszka na wsi znany piosenkarz [31.05.2024 r.] Andrzej Piaseczny, znany również jako Piasek, jest postacią nieodłącznie związaną z polską sceną muzyczną. Jego kariera obfituje w przeboje, które zdobyły serca milionów Polaków. Artysta wybrał życie w zaciszu natury, w przepięknej drewnianej willi położonej w malowniczych Górach Świętokrzyskich. 📢 Te rośliny doniczkowe są najbardziej toksyczne. Ciocia Krysia radzi na co uważać! [31.05.2024 r.] Rośliny ozdobne należą zwykle do roślin niejadalnych a ich spożycie może być dla nas niebezpieczne. Jest też kilka roślin, których nie trzeba zjeść, aby pojawiły się poważne zdrowotne powikłania. Ciocia Krysia przygotowała dla was ściągę, które popularne rośliny domowe i nie tylko są najbardziej niebezpieczne i trzeba na nie szczególnie uważać. 📢 Marta Kaczyńska - tak wyglądają wnętrza jej domu. Internauci: "Widać, że mieszkanie z duszą" [31.05.2024 r.] Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, w ostatnim czasie stroni od mediów. Najwyraźniej cenniejsze jest dla niej spokojne życie wśród najbliższych. Swego czasu jednak uchyliła rąbka tajemnicy pokazując, jak wygląda jej mieszkanie i jaki styl najbardziej lubi. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV [31.05.2024 r.] Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych. 📢 Dorota Szelągowska wzięła ślub? Tak teraz mieszka i żyje prezenterka i projektantka wnętrz [31.05.2024 r.] Dorota Szelągowska to polska prezenterka telewizyjna i ceniona projektantka wnętrz domów i mieszkań. Popularność przyniosły jej takie programy, jak "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" czy "MasterChef Nastolatki". Dorota Szelągowska na Instagramie opublikowała tajemnicze nagranie ze swoim partnerem. - Czy wzięła pani ślub? - dopytują fani. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Dorota Szelągowska.

📢 Oto pomysły turystyczne na długi weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie! [31.05.2024 r.] Niektórzy mają wolny cały długi tydzień, inni cztery dni… To doskonała okazja do wybrania się na wycieczkę po naszym regionie, zwłaszcza że aura sprzyjać będzie aktywności na świeżym powietrzu. Zobaczcie, co można robić w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Wnętrza domu Zenona Martyniuka. Tak wygląda w środku dom króla disco polo [31.05.2024 r.] Zenon Martyniuk, ikona muzyki disco polo, otwiera drzwi swojego domu w Grabówce pod Białymstokiem. Malownicze otoczenie, przestronny ogród i wnętrza, które z pewnością zrobią na Tobie wrażenie. Zajrzyjmy do świata, w którym na co dzień żyje twórca terminu "disco polo" wraz z rodziną. 📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy [31.05.2024 r.] Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Wykorzystaj ten genialny trik przy praniu ubrań. Dzięki reklamówce możesz rozwiązać problem [31.05.2024 r.] To jeden z takich sposobów, który jest niezwykle prosty i bardzo ułatwia życie. Popularny problem z praniem ubrań rozwiązuje... plastikowa reklamówka. Wrzuć ją do bębna razem z ubraniami i zobacz, jakie to daje efekty! 📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż [31.05.2024 r.] Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Burze z gradem w powiecie świeckim. Zalane piwnice i wiadukt - zobacz zdjęcia Czytelników Przez powiat świecki przeszła burza i gradobicie. Strażacy nie nadążają z wyjazdami. 📢 Procesje Bożego Ciała w Kujawsko-Pomorskiem. Tak obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to wyjątkowe i radosne święto w Polsce, jedno z najważniejszych w kościele katolickim. Kwiaty rzucane przez dzieci w czasie procesji do czterech ołtarzy, tłumy wiernych i okna przystrojone świątecznie - tak w Kujawsko-Pomorskiem obchodzimy Boże Ciało. W czwartek (30 maja) ulicami miast i wsi przeszły tradycyjne procesje eucharystyczne z Najświętszym Sakramentem. Zobaczcie zdjęcia procesji z różnych miejscowości naszego regionu.

📢 Gwałtowne burze w Kujawsko-Pomorskiem. Grad wielki jak 5 zł, zalane drogi, szkoła, remiza i szpital Silne burze i gradobicia przeszły nad całym województwem kujawsko-pomorskim. Strażacy interweniowali wiele razy, na terenie naszego regionu odebrano ponad 64 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków silnego wiatru i opadów deszczu.

📢 Procesja Bożego Ciała 2024 na ulicach centrum Grudziądza z bazyliki do muzeum. Mamy zdjęcia z 30 maja Ulicami grudziądzkiej starówki przeszła procesja Bożego Ciała wspólna dla parafii pw. św. Mikołaja (bazylika) oraz Ducha Świętego. Udział w procesji dziś, 30 maja 2024, wzięło kilkuset wiernych. 📢 Boże Ciało 2024 w Rypinie. Tak wyglądała procesja ulicami miasta. Zobaczcie się na zdjęciach W czwartek 30 maja wierni z Rypina wzięli udział w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywanej tradycyjnie Bożym Ciałem. Procesję zorganizowały parafie: św. Trójcy oraz św. Stanisława Kostki. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tłumy wiernych uczestniczyły w procesji Bożego Ciała z Katedry bydgoskiej - zobacz zdjęcia W czwartek, 30 maja 2024 roku Kościół katolicki obchodził uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W Boże Ciało, jak potocznie nazywane jest to święto, przez całą Polskę przeszły liczne procesje. Nie inaczej było w Bydgoszczy.

📢 Ułani z Grudziądza mają swoją aleję na Cmentarzu Garnizonowym. Odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterów. Mamy zdjęcia Z ceremoniałem wojskowym na Cmentarzu Garnizonowym w Grudziądzu uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą kawalerzystów 18. pułku Ułanów Pomorskich poległych i zamordowanych podczas II wojny światowej. Powstała tutaj "aleja bohaterów" upamiętniająca ułanów. 📢 Boże Ciało - co to za święto? Czy 30 maja 2024 trzeba iść do kościoła? Sprawdź, czy Boże Ciało to święto nakazane 30 maja przypada Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To wyjątkowe święto w Polsce, jedno z najważniejszych w kościele katolickim. Boże Ciało to dzień ustawowo wolny od pracy. Jest to święto ruchome, jednak zawsze obchodzone jest w czwartek 60 dni po Wielkanocy. Czy 30 maja trzeba iść do kościoła? Sprawdź, czy Boże Ciało to święto nakazane w Kościele katolickim. Wyjaśniamy, czy w święto 30 maja należy uczestniczyć we mszy świętej.

📢 Tak są otwarte sklepy w Boże Ciało - Biedronka, Lidl, Żabka. Gdzie zrobić zakupy 30.05? Oto godziny otwarcia sklepów Sklepy otwarte w Boże Ciało - oto godziny otwarcia sklepów 30 maja 2024 roku. Boże Ciało to dzień ustawowo wolny od pracy. Tego dnia w Polsce obowiązuje też zakaz handlu i większość sklepów będzie zamknięta. W czwartek 30 maja markety i galerie handlowe będą nieczynne, większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy 30 maja i jakie sklepy zmieniają godziny otwarcia w Boże Ciało.

📢 Boże Ciało 2024. Wyjaśniamy, co symbolizują cztery ołtarze podczas procesji Na Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, które w 2024 roku przypada 30 maja, wierni przygotowują cztery ołtarze. Pełnią one istotną rolę w procesji eucharystycznej. Każdy z tych ołtarzy ma głęboką symbolikę i znaczenie liturgiczne. Niżej wyjaśniamy, dlaczego buduje się cztery ołtarze na Boże Ciało.

📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Domowy trik Cioci Krysi mszyce. Dzięki temu pozbędziesz się tych szkodników Mszyce potrafią być prawdziwym utrapieniem dla każdego ogrodnika. Wysysają sok z młodych pąków i liści, co prowadzi do osłabienia roślin, zahamowania ich wzrostu, a nawet do obumierania. Jednak ciocia Krysia ma na to skuteczny sposób. Oto jej sprawdzone porady, jak szybko i naturalnie pozbyć się mszyc z ogrodu.

📢 Kiedy zostanie wbita pierwsza łopata na budowie S10 między Bydgoszczą a Toruniem? Głos zabrał wojewoda Członkowie Stowarzyszenia „Droga ekspresowa S10”, którzy obradowali w Bydgoszczy, są zgodni: Trzeba jak najszybciej budować całą trasę między Szczecinem a Warszawą, zachowując przy tym wymogi środowiskowe. 📢 Joanna Wołosz - tak mieszka we Włoszech gwiazda polskiej siatkówki. Z pucharem pozowała nago, a teraz została psiarą Apartament w miasteczku Conegliano blisko Wenecji, ukochany pies Tadeusz i niemal bez przerwy uśmiech na twarzy - tak mieszka i żyje na co dzień Joanna Wołosz. To gwiazda reprezentacji Polski siatkarek i jedna z najlepszych rozgrywających na świecie. Siatkarka lubi zaskoczyć, a czasami nawet szokować swoich fanów odważnymi zdjęciami.

📢 Agnieszka Radwańska - tak teraz mieszka. Gwiazda tenisa przenosi się do luksusowego domu! Agnieszka Radwańska zainwestowała w kilka mieszkań, ale teraz buduje swój wymarzony dom. Tak będzie wyglądała jej piękna posiadłość, a do tej pory słynna tenisistka mieszkała najczęściej w apartamencie w Warszawie. Tak urządziła się Agnieszka Radwańska z mężem i synem Jakubem - zobaczcie zdjęcia!

📢 To najłatwiejsze w uprawie kwiaty na balkon - TOP 10. Niestraszne im słońce, wiatr czy przesuszenie Marzysz o balkonie pełnym kwiatów, ale nie masz czasu i ręki do roślin? Rozwiązaniem mogą być mało wymagające kwiaty, które bujnie i długo kwitną. Nie mają dużych wymagań, sporo zniosą. Zobacz TOP 10 roślin na balkon - nie do zdarcia, idealnych dla zabieganych i mało zaangażowanych pasjonatów ogrodnictwa. 📢 Patrycja Tuchlińska - odważne zdjęcia ukochanej Józefa Wojciechowskiego. 29-letnia pani inżynier dużo pokazuje Modelka Patrycja Tuchlińska w mediach społecznościowych chwali się na zdjęciach swoją piękną figurą. Dużo młodsza partnerka 77-lletniego milionera Józefa Wojciechowskiego pokazuje się w bikini i skąpych kreacjach, odsłaniających ciało. Zobacz 29-letnią Patrycję Tuchlińską na jej prywatnych, gorących zdjęciach. 📢 Beata Pruska - prywatne zdjęcia. Tak wygląda była partnerka Józefa Wojciechowskiego Zanim biznesmen Józef Wojciechowski związał się z Patrycją Tuchlińską, o mało nie został mężem innej pięknej modelki, Beaty Pruskiej. Młodsza o 45 lat ekspartnerka po rozstaniu związała się z innym mężczyzną i już w 2019 została mamą. 32-latka w mediach społecznościowych zamieszcza zdjęcia, na których prezentuje urodę i figurę w bikini.

📢 Oto najlepsze rasy psów do bloku. Wyjaśniamy, czym dokładnie ma być numer PIESEL dla psów Podczas niedzielnej konwencji wyborczej, Lewica przedstawiła swój program na wybory europejskie, w którym znalazł się projekt wprowadzenia numeru PIESEL dla psów. Niektórzy zastanawiają się - o co chodzi z tym peselem dla psów?

📢 Oto Matteo Bocelli - syn Andrei Bocelliego. Przystojny Włoch jest muzykiem i modelem Matteo Bocelli to syn najsłynniejszego na świecie śpiewaka Andrei Bocelliego. Przystojny Włoch poszedł w ślady ojca i również rozwija karierę muzyczną. Razem nagrywają i koncertują. Pracuje także jako model. Zobacz jego prywatne zdjęcia - oto jak mieszka i żyje na co dzień Matteo Bocelli. 📢 Te liczby padają w grze Lotto najczęściej. One dają milionowe wygrane Gra Lotto to najpopularniejsza z dostępnych w Totalizatorze Sportowym. Ma ona wieloletnią tradycję, bo wygrywać w niej można pieniądze od 1957 roku. Aktualnie losowanie gry Lotto odbywa się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Zobaczcie, jakie liczby padają najczęściej w okresie od 2019 roku.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Procesja Bożego Ciała - dlaczego zabiera się brzozowe gałązki z ołtarza? Wyjaśniamy, o co chodzi Gdy tylko czoło procesji Bożego Ciała odejdzie od jednego z czterech ołtarzy, uczestnicy obrywają brzozowe drzewka, które jeszcze przed chwilą były dekoracją. Dziwny zwyczaj? To tradycja związana z ludowymi wierzeniami. Dawniej wierzono, że zielone gałązki z ołtarzy mają niezwykłą magiczną i dobroczynną moc, wspominają etnografowie. Przed czym chroniły i gdzie trafiały? Koniecznie przeczytaj!

📢 Po raz trzeci w Żninie odbył się Enea Żnin Triathlon. Tak było w Cukrowni Żnin. Zdjęcia, wideo W Żninie zorganizowano po raz trzeci Enea Żnin Triathlon. Na starcie w trzech dystansach stanęło ponad 1350 zawodników. Impreza odbyła się w niedzielę (26.05.2024), a jej bazą była Cukrownia Żnin. 📢 Te fryzury dodają lat - na te upięcia musisz uważać. Tych fryzur powinny unikać dojrzałe kobiety Na początek warto zaznaczyć, że nie zawsze fryzury dodające lat to złe rozwiązanie. Zdecydowanie powinny ich unikać kobiety dojrzałe. Jednak niektórym paniom dodatkowe kilka lat w wyglądzie zdecydowanie nie zaszkodzi a czasem może nawet pomóc. Zobaczcie, jakie fryzury zawsze dodają lat kobietom. Oto kilka z nich. 📢 Eurojackpot - te liczby padają najczęściej w losowaniu. Dzięki nim wygrywa się miliony Eurojackpot to gra Totalizatora Sportowego z najwyższą wygraną. Do wygrania przy kumulacji jest nawet kilkaset milionów złotych! Systemów gry jest kilka. Niektórzy skreślają szczęśliwe dla siebie liczby, inni stawiają na statystyki. Właśnie na ich podstawie można sprawdzić, które liczby padają w losowaniach częściej niż inne.

📢 Kibice na meczu GKM Grudziądz - Apator Toruń. Fantastyczna atmosfera na trybunach - zobacz zdjęcia fanów Zooleszcz GKM Grudziądz po pełnym emocji meczu wygrał z Apatorem Toruń 47:42. Na trybunach zasiadł komplet widzów, a atmosfera była świetna. Zobacz jak bawili się kibice. 📢 Pełnia Księżyca w maju 2024. Na te znaki zodiaku wpłynie teraz Kwiatowy Księżyc Pełnia Kwiatowego Księżyca - 23 maja wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2024 roku. To tak zwany Kwiatowy Księżyc. Majowa pełnia Księżyca jest wyjątkowa - Kwiatowy Księżyc może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, samopoczucie, emocje i nastój. Dla wielu osób czas pełni to moment na zmiany i podejmowania ważnych decyzji. Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju przynosi nowy początek i budzi skrywaną energię. Niektóre znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ Pełni Księżyca w maju. Zobacz, co Ci przyniesie Kwiatowy Księżyc i jak wpłynie na Twój znak zodiaku.

📢 Takie rzeczy może zająć komornik w 2024 roku. Nowe limity - zobaczcie listę! Wiele osób zadłużonych, gdy słyszy słowo komornik, boi się utraty mieszkania czy majątku osobistego. Egzekucja komornicza nie wygląda tak w praktyce. Co może zająć komornik, a czego zająć nie może? Wyjaśniamy wątpliwości. 📢 Znachor - tak wyglądają miejsca z kultowego filmu. Tam kręconą pierwotną wersję "Znachora" "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

