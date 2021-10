Prasówka 3.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 3.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W Polskiej kulturze ludowej kasztany miały różnorodne zastosowanie. Z ich gałązek i kory robiono instrumenty, a liście służyły dzieciom do zabawy. Z kolei drewno kasztanowca było wykorzystywane i nadal jest do produkcji mebli, a kora do barwienia bawełny. Na Wielkanoc z kasztanów uzyskiwano barwnik. Ponadto wierzono, że mają magiczne właściwości i przynoszą szczęście? Co jeszcze się im przypisuje? Sprawdź w naszej galerii magiczne właściwości kasztanów.