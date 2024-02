Prasówka 4.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto dom Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka spodziewa się drugiego dziecka [4.02.2024]”?

Prasówka 4.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto dom Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka spodziewa się drugiego dziecka [4.02.2024] Pechowo rozpoczął się rok 2024 dla Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka niespodziewanie została zwolniona z Telewizji Polskiej, choć wiązała ze stacją duże nadzieje. Teraz jednak całą swoją energię skupia na rodzinie. Już niedługo bowiem na świecie pojawi się jej kolejne dziecko. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Oto Mariolka z serialu "Świat według kiepskich" - tak dziś wygląda Barbara Mularczyk [4.02.2024] Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 To mówi o Tobie grupa krwi - horoskop grup krwi to teraz hit. Takie masz cechy charakteru według grupy krwi [4.02.2024] Horoskop grup krwi, określana jako teoria ketsueki-gata, zyskuje ogromną popularność zwłaszcza w Japonii i Korei. Okazuje się, że grupa krwi może dużo powiedzieć o naszym charakterze. Istnieje przekonanie, że grupa krwi ma duży wpływ na charakter, temperament, decyduje o osobowości i wielu zachowaniach a nawet o tym, z kim stworzymy udany związek. Jaka grupa krwi, taki charakter. Okazuje się, że grupa krwi determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie grupa krwi? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

Prasówka 4.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur - stan na 3 lutego. Wyliczenia po komentarzu rządu [4.02.2024] Wzrost wskaźnika inflacji może znacząco wpłynąć na wysokość emerytur w 2024 roku. Przyjrzyjmy się prognozowanym zmianom, które mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2024. Glos w sprawie waloryzacji emerytur zabrał wreszcie rząd - mamy nowe informacje i aktualne wyliczenia.

📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz w lutym 2024 roku. Najnowsze zasady wymiany pieniędzy [4.02.2024] Choć na co dzień płacimy bezgotówkowo to w wielu sytuacjach pieniądze w fizycznej formie są nam potrzebne. Jednak w przypadku szczególnie banknotów musimy wiedzieć, że są one bezterminowo ważne pod warunkiem, że nie mają uszkodzeń. Pieniądze, które są podarte, wyprane, zniszczone a nawet popisane tracą ważność i należy jest wymienić. Zobaczcie, gdzie i jak wymienić pieniądze w 2024 roku. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych [4.02.2024] Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

📢 Takie fryzury dla kobiet po 60. roku życia to strzał w dziesiątkę! One odmłodzą twarz [4.02.2024] Włosy to wizytówka każdej kobiety. Zadbane, zdrowe i lśniące świadczą o dobej kondycji i młodzieńczej energii. Niebagatelne znaczenie ma także fryzura - odpowiednie cięcie i koloryzacja potrafią zdziałać cuda! Przedstawiamy propozycje odmładzających fryzur dla kobiet po 60-tce. Takie uczesania odwrócą uwagę od zmarszczek i rozświetlą twarz. 📢 Najlepsze afirmacje na sukces i bogactwo. Oto słowa mocy i myśli, które przyciągają pieniądze i szczęście [4.02.2024] Skuteczne afirmacje na sukces i bogactwo mogą pomóc przyciągać do Ciebie to, o czym najbardziej marzysz. Afirmacje, inaczej określane jako słowa mocy, to krótkie stwierdzenia, które mają skierować myśli na konkretne tory. Afirmacja najczęściej polega na powtarzaniu pozytywnych twierdzeń na temat własnej osoby, co ma prowadzić do identyfikacji z ich treścią. Okazuje się, że skuteczne afirmacje mogą przyciągnąć szczęście, sukces i bogactwo. Słowa mocy mają pomóc osiągnąć wymarzony cel. Jakie są przykładowe afirmacje na sukces i bogactwo? Sprawdź teraz, jakie słowa mocy warto powtarzać, by przyciągnąć szczęście i pieniądze.

📢 Pierwsze objawy raka przełyku. Ważne oznaki zwłaszcza podczas jedzenia - to łatwo przeoczyć [4.02.2024] Rak przełyku to poważna choroba, która w początkowym okresie przebiega bezobjawowo. Pierwsze objawy raka przełyku łatwo przeoczyć lub zbagatelizować, ponieważ przypominają chorobę refluksową lub alergię. Rak przełyku nie rokuje dobrze. Liczba zachorowań na raka w Polsce wciąż rośnie a nowotwory są wykrywane zdecydowanie za późno. Po czym rozpoznać raka przełyku? Jakie są pierwsze ważne objawy raka przełyku i co powinno zaniepokoić? Sprawdź teraz najważniejsze wczesne objawy raka. 📢 Sylwia Dekiert, dziennikarka TVP Sport - tak wygląda na gorących zdjęciach! [4.02.2024] Sylwia Dekiert to polska dziennikarka. Od początku swojej kariery zajmuje się głównie sportem. Jest również prezenterką telewizyjną, reporterką i spikerką. Dwa razy uzyskała nominacje do Telekamer. To także przepiękna kobieta, która fantastycznie prezentuje się na zdjęciach. Zobaczcie najbardziej gorące fotografie z Sylwią Dekiert w roli głównej.

📢 Izabella Krzan idzie do Stanowskiego. Tak mieszka była miss Polonii. Dla fanów ma śmiałe zdjęcia! [4.02.2024] Izabella Krzan zamienia TVP na nowy projekt internetowy Krzysztofa Stanowskiego. Piękna prezenterka to była miss Polonia, która uwielbia słońce, psy i jest szczęśliwie zakochana. Tak mieszka i żyje na co dzień Izabella Krzan, nowa gwiazda Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Na tych zdjęciach z wakacji naprawdę niewiele ukrywa. 📢 Niektórzy obywatele Ukrainy w Kujawsko-Pomorskiem wyprzedają meble i AGD. Oto powód! [4.02.2024] Nasi wschodni sąsiedzi korzystają z tego, że otworzyły się dla nich rynki Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii i Kanady. Ukraińcy wyjeżdżąją z Polski za lepiej płatną pracą. Niektórzy na Kujawach i Pomorzu wyprzedają wyposażenie mieszkań.

📢 Tak mieszka Kasia Kowalska w willi na Żoliborzu. Największe wrażenie robi kuchnia! [4.02.2024] Kasia Kowalska od lat urzeka publiczność swoim muzycznym talentem i skromnością. Jednak jej dom już tak skromny nie jest. Sukces wokalistki na scenie przełożył się na jej jakość życia. Gwiazda posiada przepiękny dom na warszawskim Żoliborzu. Pod koniec 2023 roku pochwaliła się na Instagramie, że zakończyła remont. Wnętrza robią ogromne wrażenie!

📢 Modne kuchnie w 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Takie kuchnie są teraz modne [4.02.2024] Mała kuchnia jest coraz bardziej popularna. W nowym budownictwie aktualnie stawia się na aneksy kuchenne. Okazuje się, że teraz to właśnie małe kuchnie są najmodniejsze. Zobaczcie jak urządzić i zaaranżować małą kuchnię, aby była wizytówką domu, pięknie wyglądała a do tego była jeszcze funkcjonalna. Oto kilka projektów. 📢 Zarobki w handlu 2024. Tyle zarabia się w Media Ekspert, Pepco, H&M czy CCC [4.02.2024] Praca w handlu to jedna z najpopularniejszych. Choć nie wydaje się to trudne zajecie nie każdy ma do niej predyspozycje. Praca w handlu wymaga skupienia, koncentracji, ale także serdeczności i życzliwości. A jak są wynagrodzeni pracownicy znanych sieciówek? Zobaczcie, ile trafia na konto pracowników Biedronki, Lidla, CCC czy innych popularnych sklepów.

📢 Oto horoskop numerologiczny na luty 2024 rok. Wróżka o miłości i związkach nie tylko na Walentynki [4.02.2024] Horoskop numerologiczny na luty 2024 mówi o miłości, związkach i uczuciach. Horoskop numerologiczny to doskonały sposób, by dowiedzieć się, czy do siebie pasujecie i co czeka Wasz związek w najbliższym czasie. Numerologia zakłada, że w liczbie zapisany jest los. Jak obliczyć swoją numerologię? Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia. Sprawdź teraz liczbę swoją i swojego partnera i zobacz, co Cię czeka w lutym 2024 roku według numerologii.

📢 Modne paznokcie na luty - Peach Fuzz to najmodniejszy kolor 2024 roku. Zobacz pomysły, wzory i zdobienia [4.02.2024] Modne paznokcie na luty 2024. Peach Fuzz to kolor roku Pantone - brzoskwiniowy, bardzo delikatny, pastelowy odcień, połączenie różu i pomarańczu ma przypominać, jak istotna w tych trudnych i niepewnych czasach jest subtelność i łagodność. Peach Fuzz to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2024. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Zobacz najmodniejsze paznokcie na luty - takie pomysły mają stylistki paznokci.

📢 Horoskop finansowo-miłosny na luty 2024. Takie znaki zodiaku wzbogacą się i zakochają [4.02.2024] Luty symbolicznie uznawany jest za miesiąc zakochanych. To właśnie w lutym pary obdarowują się prezentami i celebrują swoją miłość z okazji walentynek. Wróżka Roma odczytała z układu ciał niebieskich, które samotne znaki zodiaku w lutym spotkają swoją drugą połówkę. Z kolei inne znaki czeka duży zastrzyk gotówki. Sprawdzamy, komu będzie sprzyjało szczeście. 📢 Na zwolnieniu lekarskim pracownik ma dostawać nie 80 proc., a 100 proc. pensji? [4.02.2024] Rząd planuje wprowadzić zmiany w „L-4”. To ZUS ma wypłacać wynagrodzenie od pierwszego dnia nieobecności pracownika. Jest też pomysł, żeby to było nie 80 %, a 100 % procent pensji. 📢 Mamy horoskop na weekend 2-4 lutego 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [4.02.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 2-4 lutego 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Zagrała Marusię w serialu "Czterej pancerni i pies". Tak zmieniła się Pola Raksa [4.02.2024] Najpiękniejsza. Tak można podsumować, postać Poli Raksy, w której to podkochiwała się cała Polska. I nie jest to moja odważna teza, a tylko kilka z komentarzy, jakie można spotkać pod zdjęciami aktorki znanej z m.in. “Czterej pancerni i pies”. 📢 Tak mieszka i żyje raper Popek. Oto luksusowa willa Pawła Mikołajuwa - mamy zdjęcia [4.02.2024] Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Popku. Paweł „Popek” Mikołajuw to znana postać polskiego show-biznesu, która budzi wiele kontrowersji. Raper Popek zaszokował swym wyglądem, gdy zdecydował się wytatuować sobie gałki oczne. Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Paweł „Popek” Mikołajuw.

📢 Takie znaczki pocztowe są teraz poszukiwane. Niektóre z nich są warte kilkaset złotych [4.02.2024] Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 Modne paznokcie na luty 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy [4.02.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na luty 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę i przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Nowy wiek emerytalny - wcześniejsza emerytura 2024. Nierówny wiek dla kobiet i mężczyzn [4.02.2024] Wkraczamy w nowy etap w polityce emerytalnej! Przedstawiciele niektórych zawodów mogą teraz liczyć na wcześniejszą emeryturę. Trwa także dyskusja na temat kwestii nierównego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz zmiany w waloryzacji emerytur już w tym roku. Odkryj, jakie nowości czekają na nas w systemie emerytalnym.

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [4.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Julia Wieniawa - tak mieszka. Aktorka ma ogromny apartament w centrum Warszawy [4.02.2024] Blask fleszy, ścianki i czerwone dywany, właśnie tak większość osób wyobraża sobie życie celebrytów. Nic w tym dziwnego, ponieważ co chwilę docierają do nas informacje o ogromnych zarobkach gwiazd polskiego show biznesu. Zobaczcie, jak zarobione pieniądze wydaje Julia Wieniawa. Dziś podglądamy, jak mieszka młoda aktorka.

📢 Smolasty - tak mieszka i żyje na co dzień. Nowoczesny dom i kolekcja luksusowych samochodów [4.02.2024] Smolasty to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Gwiazdor takich hitów jak "Duże oczy", "Herbata z imbirem" czy "Nim zajdzie słońce" lubi chwalić się swoim luksusowym życiem na Instagramie. Zobaczcie jego dom oraz kolekcję drogich sportowych aut! 📢 Te osoby dostaną 13. pensję jeszcze w 2024 roku. Wiemy kto jest na liście do wypłat [4.02.2024] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie pracowników budżetówki. Ta grupa ma te pieniądze gwarantowane, jednak trzynaste pensje wypłacane są nie tylko osobom zatrudnionym w sektorze budżetowym. Zobaczcie, kto jeszcze dostanie trzynastą wypłatę i ile będzie ona wynosić w 2024 roku. 📢 Dodatek osłonowy 2024 - ile się dostanie? Mamy tabele wyliczeń dla różnych gospodarstw [4.02.2024] Dodatek osłonowy na rok 2024 powraca, oferując wsparcie Polakom w zmaganiach z ubóstwem energetycznym oraz rosnącymi kosztami związanymi z gazem i żywnością. Wniosek o uzyskanie tego dodatku można składać do końca kwietnia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące kto ma prawo do bonusu osłonowego oraz jakie są jego wysokości.

📢 Krzysztof Miruć kupił i odnowił dom po Jerzym Połomskim. Tak mieszka znany architekt [4.02.2024] Krzysztof Miruć - znany, ceniony i lubiany architekt, projektuje stylowe wnętrza, które zachwycają. Te robione dla klientów prezentuje regularnie. Ostatnio pokazał swój unikatowy projekt - odnowiony dom, w którym mieszkał Jerzy Połomski. Wnętrza są naprawdę wow. Musicie je zobaczyć.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto i brutto. Oficjalne dane po komunikacie rządu [4.02.2024] Rząd potwierdził, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w roku 2024 wyniesie co najmniej 12,3%. Ogłosiła to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Mimo prognozowanego wskaźnika na poziomie 11,9%, rząd jest jednak zdecydowany ustalenia jeszcze z ubiegłego roku - 12,3%. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń wyniesie około 43,6 mld zł. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela netto. Takie mogą być dodatkowe emerytury dla seniorów w kwietniu [4.02.2024] Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Najdroższe pieniądze z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie banknoty i monety są najwięcej warte [4.02.2024] Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź. 📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur [4.02.2024] Główny Urząd Statystyczny podał dane o tzw. inflacji emeryckiej. Jest ona o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej, ale nadal bardzo wysoka - kształtuje się na poziomie 11,9 proc. Oznacza to, że przynajmniej o tyle wzrosną emerytury. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile może wynosić Twoje świadczenie od marca 2024.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [4.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - wyliczenia [4.02.2024] Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 Z tymi schorzeniami możesz pojechać za darmo do sanatorium. Im turnus opłaci NFZ i ZUS [4.02.2024] Turnus w sanatorium to wyjazd na około trzy tygodnie, w którym pacjenci mogą liczyć na szereg zabiegów, które mają polepszyć ich zdrowie. Wbrew pozorom z sanatorium korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci czy osoby młode. Bezpłatny wyjazd oznacza że za nasz pobyt zapłaci ubezpieczyciel - ZUS lub NFZ. Zobaczcie, kto może skorzystać z takiego leczenia. 📢 Te rośliny warto posiać w lutym. Będziesz mieć balkon i ogród pełen kwiatów i warzyw - zobacz, co teraz siać [4.02.2024] Niektóre rośliny - kwiaty, warzywa czy zioła - warto posiać w lutym. Te rośliny posiane zimą zaowocują i wydadzą plony już podczas pierwszych cieplejszych dni wiosny. Są rośliny, które warto posiać w lutym, aby wiosna była kolorowa i pełna kwiatów. Co warto siać w lutym? Zobacz teraz, jakie warzywa i kwiaty posiać w lutym. Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie kwiaty i warzywa warto wysiać w lutym.

📢 Nowy wiek emerytalny dla wielu pracowników. Zmiany w emeryturach pomostowych - fakty i wyliczenia [4.02.2024] Dobra wiadomość dla osób, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku. Mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Niektórzy nazywają to nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [4.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20% [4.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Zmiana w programie "Czyste powietrze". Klienci byli wprowadzani w błąd - na liście pompy ciepła, kotły na drewno i pellet [4.02.2024] W związku z tym, że na rynku pojawiły się pompy ciepła oraz kotły na drewno i pellet, które nie spełniają wymogów programu "Czyste powietrze", od 1 kwietnia 2024 r. dotowane będą tylko sprzęty wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

📢 Najgorsi mężowie - lista ezoteryków. Według znaczenia imion oni mają trudny charakter [4.02.2024] Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne.

📢 Aktualna tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [4.02.2024] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. 📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [4.02.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [4.02.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Oto niemal pewne dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [4.02.2024] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po tegorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając inflację emerycką za ubiegły rok, która wyniosła 11,9 proc. 📢 Gry, programy i inne aplikacje w Google Play. Mamy listę tych kradnących dane i pieniądze [4.02.2024] Choć codziennie instalujemy na swoich telefonach nowe aplikacje to musimy wiedzieć, że nie każda aplikacja dostępna w Google Play jest bezpieczna. Coraz częściej hakerzy starają się w nich ukrywać niebezpieczne oprogramowania, które mają na celu wykraść nasze dane osobowe i dostać się do naszych kont bankowych. Oto lista kilku z nich. 📢 Krzysztof Stroiński, czyli Leszek z "Daleko od szosy", ma już 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda! [4.02.2024] Krzysztof Stroiński, urodzony 9 października 1950 roku w Pszczynie, to nie tylko Leszek Górecki z kultowego serialu "Daleko od szosy". Na swoim koncie ma wiele innych interesujących ról, ale polscy widzowie kojarzą go głównie z roli Leszka w "Daleko od szosy". Zobaczcie, jak dziś wygląda ten aktor.

📢 Julia Wieniawa odsłania ciało na tropikalnych wakacjach. Mamy odważne zdjęcia aktorki [4.02.2024] Julia Wieniawa jest jedną z bardziej znanych przedstawicielek gwiazd młodego pokolenia. Trzeba jednak zauważyć, że na to gdzie się teraz znajduje w pełni sobie sama zapracowała, dzięki czemu tak jak dziś, w środku zimy może bawić się na zagranicznych wakacjach. 📢 Renta Wdowia 2024 - nowe wyliczenia. Model kroczący ma zmienić projekt obywatelski [4.02.2024] Rząd intensywnie pracuje nad inicjatywami zwiększenia wsparcia dla osób starszych. Renta Wdowia planowana jest na wprowadzenie w 2024 roku, jednak według obecnych zapowiedzi Lewicy, prawdopodobnie nastąpi to w tzw. modelu kroczącym, a projekt obywatelski może nie zostać wprowadzony. Zobaczcie aktualne informacje!

📢 Żona Cezarego Pazury pokazuje ciało na tropikalnych wakacjach. Tak wygląda partnerka aktora [4.02.2024] W Polskim show-biznesie nie brakuje związków i relacji, które już od samego początku polaryzują opinię publiczną. Jak się jednak okazuje, kiedy pojawia miłość, nawet kilkunastu letnia różnica między partnerami nie gra roli. Wiedzą o tym doskonale Edyta i Cezary Pazura.

📢 Tak w młodości wyglądał Daniel Olbrychski. Charyzmatyczny i przystojny, amant polskiego kina lat 70 [4.02.2024] Daniel Olbrychski to jeden z najwybitniejszych aktorów filmowych i teatralnych swojego pokolenia. Zagrał w wielu filmach, ale w pamięci widzów zapisał się na zawsze jako wspaniały Kmicic w "Potopie" i groźny Azja Tuchajbejowicz w "Panu Wołodyjowskim". Kobiety za nim szalały, aktor zyskał nawet miano amanta polskiego kina lat 70. Przez kilka lat, w trakcie małżeństwa z inną kobietą, Olbrychski miał romans z Marylą Rodowicz. W zeszłym roku Danielowi Olbrychskiemu minęło 60 lat pracy na scenie - to nie lada jubileusz. Aktor w tym roku będzie obchodził 79 urodziny. A jak Daniel Olbrychski wyglądał za młodu? Mamy zdjęcia - zobaczcie, jaki był przystojny.

📢 Wystawa modeli kolejowych w Grudziądzu. Zobacz, jakie małe cuda można tu obejrzeć - zdjęcia W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Grudziądzu w sobotę (3 lutego) oglądać mogliśmy wystawę makiet kolejowych. Ekspozycję przygotowali modelarze z Brudnicy.

📢 Studniówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tak na balach bawią się maturzyści. Zobacz najnowsze zdjęcia W całej Polsce trwa sezon studniówkowy. Także w województwie kujawsko-pomorskim maturzyści bawią się na balach. Uczniowie z miast w regionie świętują rychłe zakończenie nauki. Zobaczcie zdjęcia maturzystów ze studniówek w 2024 roku z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, Tucholi, Żnina i innych miast w województwie kujawsko-pomorskim. 📢 "Protest wolnych Polaków" na Rynku w Grudziądzu. Przyszło około 100 zwolenników PiS. Nowe zdjęcia W sobotę (3 lutego), w Grudziądzu odbył się "Protest wolnych Polaków przeciw likwidacji mediów publicznych i łamaniu prawa". Zebrało się na nim około 100 osób.

📢 Studniówka III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu. Zobaczcie zdjęcia z balu W piątek, 2 lutego, na studniówkowym balu bawiły się klasy IVb, IVd i IVe z III Liceum Ogólnokształcącego im Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Anita Werner - tak mieszka i żyje na co dzień. W domu dziennikarki drewniane podłogi i białe meble [3.02.2024 r.] Anita Werner to dziennikarka związana z grupą TVN oraz wieloletnia prowadząca "Faktów". Laureatka prestiżowych nagród telewizyjnych nie stroni od mediów społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Sprawdźcie, jak mieszka i żyje na co dzień Anita Werner. 📢 Syn Justyny Steczkowskiej - tak wyglądaj. Leon Myszkowski na prywatnych zdjęciach Leon Myszkowski to syn Justyny Steczkowskiej. Uwielbia gotować. W kuchni czuje się wyśmienicie. Mogli się o tym przekonać czytelnicy jego bloga. Teraz spełnia się jako muzyka. Ma już za sobą debiut na festiwalu w Opolu. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Leon Myszkowski. Mamy jego prywatne zdjęcia!

📢 To oni prowadzili "Koło Fortuny" w latach 90. Wojciech Pijanowski i Magda Masny - tak teraz wyglądają Teleturniej "Koło Fortuny" dostarcza Polakom rozrywki już od kilkudziesięciu lat. Program powstał na licencji amerykańskiej. Pierwszym prowadzącym polskiej wersji "Koła Fortuny" był Wojciech Pijanowski, a pierwszą hostessą - Magda Masny. Od tamtego czasu minęło już wiele lat, a w pamięci Polaków wciąż obecne są legendy polskiego "Koła Fortuny". Zobaczcie, jak teraz wyglądają pierwsi prowadzący teleturniej "Koło Fortuny" - Wojciech Pijanowski i Magda Masny.

📢 Tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Biżuteria vintage PRL - zdjęcia, ceny w 2024. Wraca moda na kolczyki, pierścionki, wisiory w stylu lat 80 Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Tabela zwrotu podatku dla emerytów. Tyle pieniędzy trafi na ich konta - tabela wyliczeń 2024 W lutym rusza sezon podatkowy. Wśród osób, które muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym są także seniorzy podbierający świadczenia. Emeryci mogą liczyć nawet na kilkaset złotych zwrotu z podatku. Osoby, które pobierały w 2023 roku 13. i 14. emeryturę otrzymają zwrot z podatku. Zobaczcie, ile trafi na konto seniorów w 2024 roku.

📢 Te osoby nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku. Oni nie skorzystają z ulg podatkowych Zwrot z podatku to dla wielu podatników dodatkowy roczny przychód. Niestety nie każdy może liczyć na ten przelew z urzędu skarbowego. Jest spora grupa osób, które nie mogą sk0orzystac z ulg podatkowych a co za tym idzie dostać dodatkowych pieniędzy ze skarbówki. Zobaczcie, kto w 2024 roku nie otrzyma zwrotu z podatku.

📢 Patrycja Wieja z "Projekt Lady" na gorących zdjęciach. "Piękna i boska". Zobaczcie! Patrycja Wieja, triumfatorka pierwszej edycji "Projekt Lady" w 2016 roku, to kobieta niezwykle wszechstronna. Była zawodniczką Fame MMA, uczestniczyła w Ninja Warrior Polska. Jest instruktorką fitness, trenerką personalną, przeszła przeszkolenie wojskowe. Odkąd zdobyła popularność w programie telewizyjnym, stała się rozpoznawalną postacią, a jej życie publiczne na Instagramie obserwuje blisko 160 tysięcy osób. To też niezwykle piękna kobieta. Przyjrzyjmy się, jak Patrycja Wieja prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Cis Cekcyn świętuje 50. urodziny! Będzie wielka jubileuszowa gala - zobaczcie zdjęcia W sobotę (3 lutego) o godz. 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie odbędzie jubileuszowa gala z okazji 50-lecia powstania miejscowego klubu Cis. Będzie okazja do rozmów i wspomnień oraz prezentacja planów na przyszłość.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia z balu W piątek 2 lutego uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu bawili się na studniówce. Bal zorganizowano w Pałacu Wenecja w Płonnem. Zobacz w galerii jak wyglądał najważniejszy bal tegorocznych maturzystów z Golubia-Dobrzynia. 📢 Maturzyści z bydgoskiej "Handlówki" bawili się na studniówce w Hotelu Holiday Inn - zobacz zdjęcia Dwa polonezy, w tym jeden pokazowy, występ kabaretowy w wykonaniu uczniów i podziękowania dla nauczycieli - w piątek (2 lutego) w Hotelu Holiday Inn odbyła się studniówka Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Mąż, żona i odgryziony nos. "To była chora miłość. Układam teraz życie od nowa" Michał odsiedział rok więzienia za znęcanie się nad żoną. Wyszedł i po trzech miesiącach odgryzł jej kawałek nosa na ulicy. - Tego wszystkiego już się nie da poskładać - mówi ona. I tym razem chce być już twarda.

📢 Marcin Wroński z Inowrocławia odwołany ze stanowiska zastępcy dyrektora generalnego KOWR Pozostanę w rolnictwie – powiedział "Gazecie Pomorskiej" były już zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Marcin Wroński pełnił tę funkcję od 2019 r. 📢 Najlepsze rasy psów do bloku. Te psy idealnie nadają się do mieszkania w bloku Pies to idealny przyjaciel rodziny, warto jednak pamiętać że jest zwierzęciem i kierują nim instynkty. Dlatego tak ważne jest zaspokojenie psich potrzeb, którymi nie jest tylko pełna miska i spacer na potrzeby fizjologiczne. Czworonogom potrzebne jest wybieganie, ale i zapewnienie możliwości rozwoju intelektualnego. Zobaczcie, które psy idealnie nadają się do mieszkania w bloku.

📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Pola Porter - tak wygląda 17-letnia córka Anity Lipnickiej. Jest prawdziwą pięknością Anitę Lipnicką to piosenkarka, którą w latach 90 znał niemal każdy. Doskonała współpraca z zespołem Varius Manx, a następnie solowa kariera przyczyniły się do wylansowania kilku ogólnopolskich hitów, które nucił cały kraj. 📢 Dzieci Krzysztofa Cugowskiego. Lider "Budki Suflera" ma trzech synów: Piotra, Wojciecha i Krzysztofa Jr Krzysztof Cugowski to znany polski muzyk i piosenkarz, lider kultowego zespołu "Budka Suflera". Ma niesamowity, charakterystyczny głos, mocny, chropowaty, a skala głosu sięga dużo wyżej ponad górne C tenora. Jego najbardziej znane utwory to "Cisza jak ta", "Jolka, Jolka pamiętasz", "Sen o Dolinie", "Jest taki samotny dom". Krzysztof Cugowski ma trzech synów: Wojciecha, Piotra i Krzysztofa Juniora. Synowie są bardzo podobni do ojca. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci Krzysztofa Cugowskiego.

📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary. 📢 Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów Trendy w meblowaniu mieszkań zmieniają się podobnie jak te w modzie. Od kilku sezonów najpopularniejszym rozwiązaniem są proste meble z białymi połyskującymi frontami, z frezowaniami zamiast uchwytów. To rozwiązanie, które pasuje niemal do każdego wnętrza. Zobaczcie, jakie są najmodniejsze kuchnie teraz. 📢 Tabela netto trzynastych emerytur 2024 - oto stawki. Takie mogą być dodatkowe świadczenia Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na styczeń 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

