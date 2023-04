Prasówka 4.04.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie znaki zodiaku w kwietniu będą miały pecha w miłości i finansach. Oni muszą uważać [4.04.2023]”?

Prasówka 4.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie znaki zodiaku w kwietniu będą miały pecha w miłości i finansach. Oni muszą uważać [4.04.2023] Jeżeli myślisz nad podjęciem ważnej decyzji w życiu zawodowym lub osobistym, kwiecień może nie być dla ciebie najlepszym miesiącem na ryzyko. Astrologowie przewidują, że niektóre znaki zodiaku będą miały w bieżącym miesiącu mocno pod górkę w finansach i miłości. Oni muszą szczególnie uważać. Zobacz, czy twój znak zodiaku znalazł się na liście.

📢 Arriva Twarde Pierniki Toruń przyspieszają. Arcyważna wygrana po horrorze! [zdjęcia] To był jeden z najtrudniejszych meczów Arrivy Twardych Pierników do końca sezonu i jest zwycięstwo! Torunianie wygrali drugi mecz z rzędu i tracą już tylko dwa punkty do bezpiecznej pozycji w tabeli. - To nie był najpiękniejszy mecz, ale mamy to - cieszył się trener Cedric Heitz.

📢 Donald Tusk w Chełmnie mobilizował sympatyków PO. Mówił o rozpoznaniu i uderzeniu we wroga [zdjęcia] W poniedziałek (3.04.2023) przewodniczący PO Donald Tusk spotkał się z chełmnianami w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2. W Chełmnie powitał przewodniczącego PO marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. - Czekamy, że przedstawi nam pan wizję Polski. Gorąco wierzymy, że już wkrótce przejmie pan stery - mówił Całbecki.

Prasówka 4.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miss Polonia 2023. Tak wyglądają piękne finalistki konkursu [zobacz zdjęcia] Niedawno wyłoniono 20 pięknych kandydatek finałowego konkursu Miss Polonia 2023. To będzie historyczny finał Miss Polonia 2023 z udziałem ciemnoskórej Sophie Williams z Wielkopolski. Zobacz zdjęcia i poznaj piękne finalistki, które zawalczą wkrótce o bursztynową koronę.

📢 Tak się żyło w PRL-u. Oto rzeczy, sprzęty i meble z lat 70. i 80. XX wieku - niektóre wracają do łask [4.04.2023] Polska codzienność drugiej połowy XX wieku nie była kolorowa, a prawie każde wnętrze domu wyglądało tak samo. Niektórzy jednak mają sentyment do tych czasów. Pamiętasz te przedmioty, sprzęty, samochody i meble minionej epoki? Młode pokolenie może o nich w ogóle nie wiedzieć, choć niektóre perełki z lat 60., 70. i 80. wracają do łask. Oto obraz epoki PRL na zdjęciach. 📢 Tak wyglądają prawdziwe Wilkowyje z serialu "Ranczo". To Jeruzal. Te miejsca znasz z telewizji Autobus z Warszawy objeżdża niewielki rynek w centrum wsi. Obok jest przystanek i sklep w barwach unijnych. A na ławeczce klienci z Mamrotami. Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Jest tak, jak w serialu "Ranczo" - zresztą zobaczcie sami!

📢 Kujawsko-Pomorskie - W tych miastach w regionie mieszka najwięcej panien - ranking Mówi się, że pokolenie 30 + jest pokoleniem singli. Rzeczywiście z roku na rok ich przybywa. Z danych GUS wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Coraz więcej mężczyzn i kobiet decyduje się na życie w pojedynkę. Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem jest najwięcej singielek, gdzie najmniej kobiet decyduje się na zamążpójście, gdzie statystycznie jest największy odsetek panien. 📢 Tak mieszka Józef Raciniewski, król piątego turnusu w programie "Sanatorium miłości 5". Zobaczcie zdjęcia Józef Raciniewski z Wałbrzycha należał do najbardziej sympatycznych uczestników piątego sezonu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Był lubiany przez widzów, ale i również przez pozostałych uczestników reality show. Dlatego został królem turnusu. Niedawno skończył 70 lat. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Józef z Wałbrzycha.

📢 Takie są rekordowe emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i tabela wypłat emerytur w kwietniu [4.04.2023] Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. W kwietniu emeryci dostaną ponadto Trzynastą Emeryturę, ale będą musieli zapłacić od niej podatek. Zobacz, jakiej wysokości emerytury będą w kwietniu 2023 roku. 📢 Te osoby są zwolnione z płacenia Abonamentu RTV. Oni unikną kontroli i opłat [4.04.2023] Te osoby są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty.

📢 Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Oto tabela wypłat brutto i netto z trzynastą emeryturą [4.04.2023] Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Józef Wojciechowski i jego znane kobiety. Tak wyglądają Patrycja Tuchlińska, Laura Michnowicz, Beata Pruska [4.04.2023] Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a mimo to jest w centrum zainteresowania plotkarskich mediów. Wszystko za sprawą jego życia osobistego. Najbogatszy polski deweloper wchodził w relacje z pięknymi, zazwyczaj o wiele młodszymi kobietami. Miał dwie żony, a jedną z nich była Laura Michnowicz. 6 lat temu jego partnerką była Beata Pruska. Obecnie związany jest Patrycją Tuchlińską. Oto kobiety polskiego miliardera. 📢 Te liczby ostatnio wygrywały w losowaniach Lotto i Eurojackpot. One padały najczęściej [4.04.2023] Grający w gry liczbowe Lotto lub Eurojackpot walczą o milionowe wygrane. Duże pieniądze mogłyby odmienić życie wielu osób. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. I to dla nich przygotowaliśmy zastawienie najczęściej padających liczb w grach Lotto i Eurojackpot w ostatnich tygodniach.

📢 Tak mieszkają i żyją Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz z programu "Rolnik szuka żony". Wkrótce ślub. Zobaczcie zdjęcia [4.04.2023] Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz dowodzą, że w programach takich jak "Rolnik szuka żony" naprawdę można znaleźć miłość. Poznali się w ósmej edycji tego reality show i zakochali się w sobie. Zamieszkali razem. Są rodzicami małej Tosi. We wrześniu 2023 roku zamierzają się pobrać. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją Joanna Wielgosz, Kamil Osypowicz oraz ich mała córeczka.

📢 Więcej seniorów nie musi płacić abonamentu RTV. Wszystko zależy od wysokości emerytury [4.04.2023] By zyskać zwolnienie z płacenia abonamentu RTV, nie można mieć wyższej emerytury niż 3173,08 zł brutto. To o prawie 350 zł brutto więcej niż w 2022 roku. Warto po tegorocznej waloryzacji zajrzeć do decyzji ZUS i sprawdzić, czy należy się nam ulga.

📢 Wielki Tydzień 2023. Kiedy trzeba iść do kościoła? W które dni przed Wielkanocą trzeba uczestniczyć we Mszy Świętej? [4.04.2023] Niedziela Palmowa w kalendarzu katolików rozpoczyna tzw. Wielki Tydzień, który kończy się Wielkanocą. Czas od poniedziałku do środy w Kościele związany jest ze spowiedzią, wyciszeniem i nawracaniem się. Następnie w Wielki Czwartek zaczyna się Triduum Paschalne. Co oznacza Wielki Tydzień dla chrześcijan? Kiedy trzeba iść do kościoła? Wyjaśniamy. 📢 Oto drewniany dom Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju na Mazurach. Jest przytulnie i z klimatem [4.04.2023] Robert Górski zdobył serca milionów Polaków swoimi skeczami kabaretowymi oraz udziałem w rozrywkowych programach telewizyjnych. Okazuje się, że gwiazdor, który na scenie rozbawia do łez, na co dzień preferuje spokojny i rodzinny tryb życia. Jest właścicielem drewnianego domku na Mazurach, w którym wypoczywa z rodziną. Jest tam naprawdę przytulnie i z klimatem. Zobacz prywatne zdjęcia.

📢 Horoskop celtycki 2023. Te osoby będą miały szczęście, chodzi o miłość i duże pieniądze [4.04.2023] Horoskop celtycki jest zdecydowanie mniej znany. Znaki z horoskopu celtyckiego to drzewa, jednak podobnie jak horoskop zodiakalny ma przypisane dane drzewo do daty urodzenia i szereg cech charakterystycznych dla danego znaku (w tym przypadku drzewa). W horoskopie celtyckim wyróżnia się 22 znaki (drzewa). Przygotowaliśmy dla Was listę znaków, które będą miały szczęście w finansach i miłości.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego [4.04.2023] Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

📢 Te długi przedawnią się w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać - to warto wiedzieć [4.04.2023] Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska [4.04.2023] Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska.

📢 To sprzedaje komornik - tanie domy z ogrodem i mieszkania w woj. kujawsko-pomorskim. Oto licytacje komornicze kwiecień 2023 [4.04.2023] Takie nieruchomości można znaleźć na licytacjach komorniczych. Tanie domy z ogrodem, mieszkania. Oto nowe licytacje komornicze w woj. kujawsko-pomorskim - tu można znaleźć oferty m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Brodnicy, Świecia i wielu innych miast i wsi! Ceny tych budynków są zdecydowanie poniżej cen rynkowych. Zobacz teraz w naszej galerii najnowsze oferty licytacji komorniczych z kwietnia 2023.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać [4.04.2023] Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Takie błędy popełniamy najczęściej na myjni bezdotykowej. Przez to tracisz pieniądze [4.04.2023] Wiosna to czas, kiedy przychodzi czas porządków między innymi naszych samochodów. Na początek to umycie auta po zimie. Jak powinno się myć samochód? O czym musimy pamiętać na myjni bezdotykowej? Jakich błędów unikać, aby nie wyjechać brudnym autem? Zobaczcie, czego nie można robić na myjni bezdotykowej.

📢 Takie buty będą modne na wiosnę do jeansów. Te stylizacje kochają Francuzki. Zobacz, co będzie trendy [4.04.2023] Gdy słyszymy słowo "moda", zwykle kojarzymy je z Francją i Paryżem. I słusznie. Francuzki mają dobry gust, a z Francji pochodzi wielu słynnych projektantów odzieży i butów. Mieszkanki Francji mają styl i modowe wyczucie. Podpatrzmy zatem, jakie buty będą nosić Francuzki na wiosnę do jeansów. Takie są najnowsze trendy! 📢 Takie były zabawki w PRL-u. Dziś wartość niektórych kolekcjonerzy liczą w tysiącach złotych [4.04.2023] W czasach PRL królowały w każdym pokoju dziecięcym. Szanowało i kochało je każde dziecko. Zabawki PRL były plastikowe, drewniane, blaszane i nie miały tylu funkcji co dzisiejsze. Poznajesz je? Masz jeszcze takie w domu? Dziś niektóre z nich są sporo warte. Zobacz zabawki z PRL na zdjęciach wystawione na portalu OLX.

📢 Horoskop miłosny na kwiecień 2023. Wróżka Roma sprawdza, co wydarzy się w najbliższym czasie! [4.04.2023] Rozstanie, wielka miłość, a może kolejny krok w relacji? Kwiecień będzie miesiącem pełnym miłości! Wróżka Roma przepowiada, co czeka wszystkie znaki zodiaku w nadchodzącym miesiącu. Zobaczcie, kto będzie musiał leczyć złamane serce, a na czyjej drodze stanie wyjątkowa osoba?

📢 Takie są sposoby, aby malina obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste [4.04.2023] Maliny to jeden z popularniejszych polskich owoców. Jest wyjątkowo delikatnym owocem, doskonale nadaje się do jedzenia "na surowo" i w przetworach. Zobacz, co zrobić już teraz, aby tegoroczny zbiory malin były obfite. Oto co trzeba zrobić, aby nasze maliny były słodkie i soczyste. 📢 Oto tajemnicza dziewczyna Marcina Hakiela. "Wyglądacie kwitnąco, dużo szczęścia" [4.04.2023] Marcin Hakiel od kilku miesięcy ma partnerkę. Nie ujawnia jednak personaliów swojej ukochanej. Coraz częściej jednak na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy. Dzięki temu wiemy, jak się ubiera dziewczyna Marcina Hakiela, jakie ma włosy oraz figurę. Zobaczcie prywatne zdjęcia Marcina Hakiela.

📢 Tak wygląda Dariusz Pachut, chłopak Dody. Miłość kwitnie - razem prezentują się wspaniale [4.04.2023] Doda to aktualnie jedno z najważniejszych nazwisk show biznesu. Gdy pojawia się, zawsze wzbudza zamieszanie. Nic więc dziwnego, że internauci chcą wszystko o niej wiedzieć. Od niedawna ma chłopaka i naprawdę jest zakochana. To Dariusz Pachut, podróżnik i ratownik medyczny. Poznajcie go bliżej. Zobaczcie, jak wygląda na zdjęciach. 📢 Te zachowania pogrążą cię na rozmowie kwalifikacyjnej. „Będziecie żałowali, jeśli mnie nie zatrudnicie” [4.04.2023] Idealne CV, które przyciągnęło uwagę pracodawcy, może zostać w jednej chwili przekreślone przez nieprofesjonalne zachowanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Jedna wpadka i nici z naszej wymarzonej pracy. Zobacz, czego lepiej nie mówić i robić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Takie zachowanie nie spodoba się rekruterowi. 📢 Osoby o tych imionach nie mają szczęścia do pieniędzy. To właśnie oni wiosną muszą uważać na swoje finanse [4.04.2023] Niby pieniądze szczęścia nie dają, ale z pewnością ich brak też nie. Oczywiście nie powinniśmy opierać naszego życia wyłącznie na pieniądzach, ale niestety w aktualnych czasach lepiej je mieć, aby móc zaspokoić życiowe potrzeby. Niestety nie każdy ma rękę do pieniędzy. Jak się okazuje winę za to może ponosić nasz imię! Zobaczcie osoby o jakich imionach nie mają szczęścia do pieniędzy.

📢 Te znaki zodiaku w kwietniu się wzbogacą, odnajdą miłość lub wygrają na loterii. Im będzie sprzyjało szczęście wiosną [4.04.2023] Kwiecień wniesie w życie osób spod niektórych znaków zodiaku odrobinę słońca, nie tylko dosłownie, ale również w przenośni. Astrologowie przewidują, że pewne znaki zodiaku wzbogacą się, odnajdą miłość, a nawet mogą wygrać na loterii. Do kogo los uśmiechnie się w kwietniu? Sprawdź czy twój znak znalazł się na liście! 📢 Takie emerytury mają byli nauczyciele po waloryzacji w 2023 roku. Mamy przykłady ile trafia na ich konta [4.04.2023] Za nami waloryzacja emerytur 2023. Seniorzy już otrzymali wypłaty świadczenia po zmianie w marcu 2023 roku. Emeryci otrzymali w tym roku rekordowa waloryzację. Wiemy jak zmieniły się ich wypłaty. Sprawdziliśmy, jakie emerytury trafiają na konta byłych nauczycieli po marcowej waloryzacji.

📢 Jeżeli masz te objawy, nie pij kawy. Te osoby powinny uważać - im kawa może mocno zaszkodzić [4.04.2023] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy i sięga po ten aromatyczny napój kilka razy dziennie. Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane. Jednak choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie każdy może bezpiecznie pić kawę. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć ją z diety. Niektórym kawa może bardzo zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź teraz w naszej galerii, kto jest na tej liście. 📢 Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ma ceny od najdroższego. Mamy najnowsze dane [4.04.2023] Najtańsze sklepy w Polsce - nowy ranking 2023. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino a może Kaufland - który sklep jest teraz najtańszy w Polsce? Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Eksperci po raz kolejny przeanalizowali ceny przykładowego koszyka zakupowego w największych i najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce. Wyniki mogą zaskoczyć! Który sklep jest najtańszy w Polsce? W którym sklepie zrobimy najtaniej zakupy? Gdzie za zakupy zapłacimy najmniej? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia [4.04.2023] W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe. 📢 Takie są teraz modne salony. Oto projekty pokoi dziennych od Doroty Szelągowskiej [4.04.2023] Salony i pokoje dzienne pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, boho, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Tutaj sprawdzisz, ile wyniesie emerytura wraz z trzynastką. Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur na rękę [4.04.2023] Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłata trzynastej emerytury w roku 2023 będzie miała miejsce w kwietniu. W tym czasie emeryci i renciści otrzymają swoje bieżące świadczenie oraz dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Zasady wypłaty trzynastej emerytury określają, że jej kwota jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. W przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera świadczenie w pełnej wysokości, trzynastka będzie równa jednemu miesięcznemu świadczeniu. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie jest niższe, kwota trzynastej emerytury zostanie odpowiednio obniżona. Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką!

📢 W tych godzinach prąd w domach jest najtańszy - wyliczenia. O tej porze najlepiej nie włączać pralki, zmywarki i piekarnika [4.04.2023] W jakich godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy? Kiedy w ciągu dnia prąd jest droższy i lepiej nie włączać pralki, zmywarki, piekarnika czy żelazka? Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają różne taryfy obowiązujące w konkretnych godzinach. To, kiedy prąd jest najtańszy i najdroższy zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy.

📢 To koniecznie odlicz od podatku w 2023 roku. Możesz dzięki temu sporo zyskać! [4.04.2023] Rozliczenie podatkowe za 2022 roku wcale nie musi być niemiłe. Jak się okazuje wielu z nas może zyskać pieniądze dzięki wielu ulgom z których będzie można skorzystać przy rozliczaniu. A czasem wystarczy tylko kilka dokumentów, żeby na nasze konto wpłynęło sporo gotówki. Koniecznie zobaczcie co można odliczyć od podatku i już dziś się do tego przygotujcie.

📢 Agnieszka Hanajczyk, posłanka PO o schronisku dla zwierząt w Grudziądzu: - To miejsce napawa optymizmem [zdjęcia] Jestem w miejscu, które napawa optymizmem, nadzieją. Można kłaniać się w pas zarządzającym i pracownikom - o Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu mówiła wizytująca je posłanka PO Agnieszka Hanajczyk z parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt. Aktualnie w schronisku przy ul. Przytulnej jest 249 psów i 43 koty. Na jego utrzymanie i prowadzenie w 2023 roku w budżecie miasta zarezerwowano 2 mln zł.

W naszej galerii poniżej znajdziecie psy i koty gotowe do adopcji. 📢 Śmiertelny wypadek na DK 91. W miejscowości Małe Czyste zderzyły się trzy auta. Jeden z kierowców nie żyje [zdjęcia] Na drodze krajowej nr 91 na wysokości miejscowości Małe Czyste w gminie Stolno, zderzyły się trzy pojazdy. Jeden z kierowców został zakleszczona w aucie. Jego stan określano jako ciężki. Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej 48-letni kierowca zmarł.

📢 To miejsce to kawał historii Polonii Bydgoszcz [zdjęcia] Abramczyk Polonia kolejny rok walczyć będzie o powrót do PE Ekstraligi. Tuż przed startem sezonu ligowego przypominamy trochę historii bydgoskiego klubu. 📢 Tak mieszkają książe Harry i Meghan Markle w Kalifornii. Rezydencja robi ogromne wrażenie Nie milkną kontrowersje wokół księcia Harry'ego i Meghan Markle. W grudniu 2022 na platformie Netflix ukazał się film dokumentalny, w którym para opowiedziała o swojej złożonej drodze życiowej oraz kulisach trudnej decyzji o odejściu z dworu królewskiego. Harry i Meghan latem 2020 roku zdecydowali się opuścić Wyspy Brytyjskie i zamieszkać w Kalifornii. Ich nowy dom robi ogromne wrażenie. Zobacz zdjęcia!

📢 Tak zmieniali się bracia Rafał i Marcin Mroczek. Tego nie wiecie o bliźniakach Zduńskich z serialu "M jak miłość" Bracia Marcin i Rafał Mroczek niedawno świętowali swoje 40 urodziny. Od blisko 20 lat Polacy śledzą ich losy w serialu "M jak miłość", w którym bliźniacy grają braci Zduńskich. Tak przez lata zmieniali się Marcin i Rafał Mroczkowie. Od pierwszych dni na planie "M jak miłość" do 40 urodzin w 2022 roku - zobaczcie ich archiwalne zdjęcia.

📢 Metamorfoza Dominiki Ostałowskiej. Zobacz, jak gwiazda „M jak miłość” zrzuciła nadprogramowe kilogramy i walczyła z efektem jo-jo Dominika Ostałowska niedawno obchodziła swoje 52. urodziny. Od lat można ją oglądać na deskach teatrów, w serialach i filmach. Dzięki temu telewidzowie byli świadkami jej przemian i zmian w wyglądzie oraz walki z nadwagą. Zobacz metamorfozę aktorki i sprawdź, jak wyglądała jej walka z nadprogramowymi kilogramami. 📢 Trwa Welconomy Forum in Toruń 2023. Gość honorowy: premier Mateusz Morawiecki „Trzydzieści lat minęło, lecz co dalej? Rzecz o patriotyzmie jutra” - to temat sesji inauguracyjnej XXX Welconomy Forum in Toruń 2023 w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. Dyskusja podczas forum dotyczy bardzo ważnych tematów gospodarczych, ale nie tylko. We wspólnej dyskusji wzięli udział ludzie o różnych poglądach politycznych. - To jest właśnie nasza siła - twierdzi Jacek Janiszewski, przewodniczący Stowarzyszenia "Integracja i Współpraca", organizator Welconomy.

📢 Takie pnącza możesz kupić do ogrodu i na balkon. Zimozielone, obsypane owocami i kwitnące Czepiają się powierzchni kolcami, pędami, cierniami, a nawet ssawkami – byle wspiąć się do słońca. Pnącza są ozdobą altan i budynków gospodarskich, przydają się też w miastach, jako ściana oddzielająca balkony sąsiadów. Są pnącza zimozielone i kwitnące. Wiele pnączy rodzi owoce. Które wybrać dla siebie? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Takie emerytury dostają teraz seniorzy po waloryzacji 2023. Oto tabela wypłat brutto i netto Takie emerytury dostają teraz seniorzy po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emeryt 📢 Tak w młodości wyglądała Maryla Rodowicz. Zachwycała nie tylko głosem, ale i urodą! [zdjęcia] Maryla Rodowicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Autorka "Małgośki" oprócz niesamowitego głosu wyróżnia się charyzmą i poczuciem humoru. Piosenkarka niedawno skończyła 77 lat. Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Maryla Rodowicz. Zachwycała urodą i głosem!

📢 Oto modne paznokcie w 2023 roku - inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Pantone Modne paznokcie na 2023 rok. Pantone ogłosił kolor roku 2023. To Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Viva Magenta, czyli kolor roku 2023 Pantone, jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. 📢 Tyle zapłacimy za używanie popularnych urządzeń elektrycznych po przekroczeniu 2000kWh W tym roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku. To dzięki zamrożeniu cen prądu przez rząd. Jest jednak pewien warunek. Zamrożenie dotyczy tylko określonego zużycia przez gospodarstwo domowe. Ma to zachęcić nas do oszczędzania energii elektrycznej. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie jak będzie się różnić cena za używanie popularnych urządzeń elektrycznych po przekroczeniu limitu 2000kWh.

📢 Dodatkowe ponad 4 tys. złotych w ratach dla wielu Polaków. Te osoby dostaną rekompensatę za drożyznę w sklepach Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Z drożyzną zmagamy się nie tylko w naszym kraju, ale dotyka ona także naszych obywateli za granicą. Niektórzy z nich już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie. 📢 Najładniejsze wieńce świąteczne na drzwi lub stół. Zobacz najpiękniejsze dekoracje na Wielkanoc z kwiaciarni Wieniec to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Te na Wielkanoc mogą mieć formę wiszącą idealną nad kominek i na drzwi oraz stojącą, która pięknie ozdabia stół lub komodę. Zobacz w galerii najpiękniejsze wieńce świąteczne wykonane przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Emerytury Stażowe 2023 - takie są aktualne projekty. Nowy wiek emerytalny tylko dla chętnych Nowy wiek emerytalny - jeśli tak, to tylko dla chętnych i to dla tych, którzy chcieliby pracować jeszcze krócej. Tak mówi stanowczo rząd i pracuje ciągle także nad możliwością wprowadzenia emerytury stażowej. Mówiło się, ze emerytury stażowe mogłyby zostać wprowadzone w 2023 roku, a prace zakończą się jeszcze pod koniec 2022 roku. Trzeba jeszcze na to poczekać.

📢 Znaczki pocztowe z PRL robią furorę u kolekcjonerów. Te stare powojenne kolekcje są sporo warte. Zobacz zdjęcia Kiedyś modne hobby, dziś skarb. Polskie i zagraniczne, sprzed wojny, z czasów PRL – stare znaczki pocztowe są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Masz takie w domu? Możesz się wzbogacić! Zobacz najdroższe oferty sprzedaży znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 Alarm w sklepach Biedronka, Lidl i innych. Z półek znikają towary po decyzjach GIS Główny Inspektorat Sanitarny między innymi dba o bezpieczeństwo produktów, które mają kontakt z żywnością, które trafiają na rynek. Gdy okaże się, że jakiś produkt nie spełnia norm zostaje wycofany z obroty, zwykle dotyczy to kilku konkretnych partii. Tych produktów ze względu na nasze zdrowie nie powinniśmy spożywać. Zobaczcie co ostatnio wycofano ze sprzedaży i sprawdźcie czy nie macie tego w domu.

📢 Wyższe przelewy z ZUS dla emerytów i rencistów w kwietniu. Tyle dostaną na rękę razem z trzynastką Choć ZUS zaczął wypłatę trzynastek pod koniec marca, to większość emerytów i rencistów dostanie pieniądze w kwietniu. Mogą się więc spodziewać w tym miesiącu znacznie wyższych przelewów, bowiem razem dostaną emeryturę i trzynastkę. Ile dokładnie trafi na ich konta? Mamy wyliczenia ZUS. 📢 Tyle pieniędzy przygotowują mieszkańcy na prezent na komunie. Mamy przykłady od rodziny i znajomych Wielkimi krokami zbliża się sezon komunii świętych. Wraz z komunią pojawia się temat pieniędzy i prezentów. Pieniądze to dla wielu trudny temat. W wielu sytuacjach nie podaje się kwot wprost. Nam udało się ustalić, jakie kwoty planują do koper włożyć tegoroczni goście w zależności od stopnia pokrewieństwa. Zobaczcie jakie kwoty planują wręczyć.

📢 Tak w młodości wyglądał Robert Janowski. Długie kręcone włosy były jego znakiem rozpoznawczym Robert Janowski jest znany przede wszystkim z programu "Jaka to melodia?". Był jego gospodarzem ponad dwie dekady! Gwiazdor przez lata bardzo zmienił swój wizerunek. Dawniej jego znakiem rozpoznawczym były długie kręcone włosy. Tak wyglądał Robert Janowski w młodości. Tak prezentował się gwiazdor na początku swojej kariery w telewizji.

📢 Tyle pieniędzy będziemy dawać do koperty na wesele w 2023 roku. Oto najnowsze stawki od rodziny i znajomych Wesele pary młodej wiąże się oczywiście z świętem miłości ale i pieniędzmi. Jest to ogromny wydatek dla ślubującej pary ale też często niełatwe wyzwanie także dla gości. To również dylematy ile pieniędzy do koperty należy włożyć. Przychodzimy do Państwa z pomocą i podpowiedzią. Zobaczcie ile pieniędzy goście weselni będą dawać w prezencie ślubnym.

📢 Średniowieczne zamki krzyżackie na Kujawach i Pomorzu. To duża atrakcja naszego regionu Ruiny gotyckich zamków krzyżackich to duża atrakcja naszego regionu. Najwięcej znajduje się na ziemi chełmińskiej, ale kilka można znaleźć na pomorskich szlakach. Zapraszamy do ich zwiedzenia - szczegóły podajemy w naszej galerii! 📢 W Wiśniewie ścigali się dla Janka Jarskiego. Tak było na charytatywnym wrak race [zdjęcia, wyniki, kwota] W niedzielę 2 kwietnia, odbyła się kolejna edycja charytatywnych wyścigów wraków zorganizowana przez grupę Team Osada. Tym razem zbiórka przeznaczona była na pomoc dla Jana Aleksandra Jarskiego, który urodził się z nieuleczalną postępującą chorobą - zespołem Ehlersa-Daniosa. Zebrano blisko 23 tysiące złotych! 📢 Takie są skutki jedzenia winogrona. Zobacz, kto nie powinien sięgać po te owoce Winogrono to owoc, który kojarzy nam się głównie z winem, a tak naprawdę owoc ten ma o wiele więcej zastosowań, a przede wszystkim jest bardzo smaczny "na surowo". Jakimi wartościami odżywczymi charakteryzują się winogrona? Zobaczcie, dlaczego warto jeść te owoce i kiedy nie powinno się sięgać po winogrona.

📢 Ulicami Bydgoszczy przeszedł marsz papieski. 18 lat od śmierci Jana Pawła II [wideo] Uczestnicy pochodu ruszyli ze Starego Rynku i przemierzyli trasę ulicami do bazyliki św. Wincentego a Paulo. Podobne manifestacje pamięci Jana Pawła II odbyły się również w innych miastach.

📢 Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2023. Te osoby dostaną wezwanie na komisję Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2023. W tym roku ten obowiązek dotyczy około 230 tysięcy osób. Prowadzić ją będzie 390 powiatowych komisji lekarskich. Sprawdź, kto może spodziewać się wezwania. 📢 Tak było na stołach wielkanocnych w powiecie mogileńskim. Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych 2023 zagościła w Dąbrowie [zdjęcia, wideo] Stół zawsze łączy. Niech i połączy nas ten świąteczny, wielkanocny - zabrzmiało w Dąbrowie. Tym razem to właśnie ta gmina była organizatorem najsmaczniejszej imprezy w roku, co jest zasługą pań z Kół Gospodyń Wiejskich.

📢 Ponad stu rowerzystów na trasie zawodów MTB XC Grudziądz Strzemyk 2023. Zobacz zdjęcia Pierwsze w tym roku zawody MTB XC w Grudziądzu były ostrą rozgrzewką na rozpoczynający się sezon.

📢 Bydgoski Frymark w świątecznym wydaniu. Zobaczcie zdjęcia! Cykliczna impreza przy ulicy Gdańskiej 8 co tydzień przyciąga miłośników jedzenia i wyrobów kraftowych. Tym razem wystawcy uraczyli klientów akcentami nadchodzących świąt. 📢 Zawisza Bydgoszcz w końcu zwyciężył. Kibice byli nareszcie zadowoleni [zdjęcia] Zawisza Bydgoszcz w końcu zwyciężył na wiosnę na własnym boisku. Niebiesko-czarni w meczu 22. kolejki II grupy III ligi pokonali Bałtyk Gdynia 5:1. Kibice zgromadzeni na trybunach stadionu przy ul. Gdańskiej w końcu byli zadowoleni. 📢 Te znaki zodiaku mają największe serca. Oni są prawdziwymi aniołami bez skrzydeł [lista] Są miłe, łagodne, zawsze pomocne. Osoby spod tych znaków zodiaku uznawane są za prawdziwe anioły. Oni mają serce na dłoni. Zobaczcie, kto wśród wszystkich znaków zodiaku ma największe serce!

📢 Morsy z Grudziądza zakończyły sezon zimowych kąpieli w wodach Jeziora Rudnickiego Wielkiego. Zobacz zdjęcia Morsy z Grudziądza oficjalnie zakończyły sezon kąpielowy. Trudno się dziwić, w końcu mamy już wiosnę. 📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas są na językach. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" niedawno ujawnili, że od pewnego czasu się spotykają. Teraz planują wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzają się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie Każda z nas pragnie pięknie wyglądać. Zadbane paznokcie to jeden z elementów, które poprawiają wygląd kobiety. A tym bardziej, jeśli kolor paznokci jest zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie lawenda. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie lawendowe stylizacje paznokci.

📢 Tak zachowuje się obrażony pies. Mamy listę oznak oznaczających wściekłość psa Każdy właściciel czworonoga wie, że pies to nie tylko wspaniały przyjaciel i towarzysz codziennego życia. To również istota, która ma ma uczucia i podobnie, jak człowiek może odczuwać zarówno radość, jak i wściekłość. Jak rozpoznać obrażonego psa? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. 📢 Zobacz ten trik - pierz bieliznę w taki sposób, a przetrwa ci na lata. Tak należy dbać o bieliznę Bielizna to bardzo delikatny element garderoby. Wystarczy jednak zastosować kilka porad pielęgnacyjnych, a przetrwa nam w dobrym stanie nawet na lata. Jeżeli twoje biustonosze, majtki, rajstopy i dodatki do bielizny już po kilku praniach zmieniają swój kształt, kolor i stają się nieprzyjemne w dotyku - przeczytaj nasz artykuł.

📢 Wnętrza PRL-u na zdjęciach. Tak kilka dekad temu wyglądały nasze pokoje, łazienki i kuchnie Boazeria, przaśne tapety, wersalki, meblościanki – wielu pamięta, jaki wystrój panował w latach 70., 80. i na początku 90. w polskich wnętrzach: salonach, pokojach dziecięcych, kuchniach, łazienkach. Oto zdjęcia, które przypomną, jak mieszkaliśmy kilka dekad temu. 📢 Oto wszystkie znane kobiety miliardera Józefa Wojciechowskiego: Tuchlińska, Michnowicz, Pruska Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a mimo to jest w centrum zainteresowania plotkarskich mediów. Wszystko za sprawą jego życia osobistego. Najbogatszy polski deweloper wchodził w relacje z pięknymi, zazwyczaj o wiele młodszymi kobietami. Miał dwie żony, a jedną z nich była Laura Michnowicz. 6 lat temu jego partnerką była Beata Pruska. Obecnie związany jest Patrycją Tuchlińską. Oto kobiety polskiego miliardera.

📢 Jarmark Wielkanocny na Rynku głównym w Grudziądzu. Na stoiskach smakołyki i ozdoby Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grudziądzkiego [zdjęcia] W sobotę trwa Grudziądzki Jarmark Wielkanocny. To okazja, aby kupić specjały i stroiki od pań z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grudziądzkiego. Natomiast twórcy ludowi z Borów Tucholskich, Pałuk oraz Ziemi Chełmińskiej, oferują wyroby rękodzielnicze. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu na wiosnę 2023. Miłość? Pieniądze? Zobacz, co Cię czeka Zdaniem astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na różne aspekty naszego życia. Na wiosnę roku 2023 osoby spod niektórych znaków zodiaku mogą być przyjemnie zaskoczone. Kogo czeka przypływ gotówki? Może komuś się poszczęści i wygra na loterii? A może czeka go szczęśliwa miłość? Sprawdź, co mówią gwiazdy i co czeka cię na wiosnę 2023 roku!

📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy. 📢 Znamy sposoby aby pomidory obrodziły. Zrób to już teraz - w marcu - a nie pożałujesz Pomidor jest jednym z popularniejszych warzyw w naszym kraju. Szczególnie te odmiany polne cieszą się uznaniem miłośników pomidorów. Żeby jednak nasze pomidory urosły, warto pomyśleć o tym już teraz i nieco im pomóc. Zebraliśmy dla Was sprawdzone triki jak sprawić aby pomidory obrodziły. Koniecznie sprawdźcie.

📢 Nauczyciel zarabia mniej niż kasjerka w markecie. Niejeden urzędnik też może pozazdrościć kasjerowi Nauczyciel, który osiągnął najwyższy stopień awansu, zarabia tyle, ile kasjerka w markecie, albo i mniej. Tak wynika z nowego badania dotyczącego pensji. 📢 Te osoby nie dostaną zwrotu z podatku w 2023 roku. Mamy listę obowiązujących limitów i nowych zasad Minął już miesiąc rozliczeń z urzędem skarbowym. Wiele osób ma już za sobą rozliczenie z fiskusem. Ci którzy się nie rozliczyli mają czas do 2 maja. Nie wszyscy mogą liczyć na zwrot podatku. Przygotowaliśmy dla was listę osób, które nie otrzymają zwrotu z podatku i dlaczego. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują [4.04.2023] Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Takie są teraz nowe stawki świadczeń Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur.

