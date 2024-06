Prasówka 4.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Córka Henryka Gołębiewskiego - tak dziś wygląda. Róża ma już 15 lat. Zobaczcie zdjęcia!”?

Prasówka 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Córka Henryka Gołębiewskiego - tak dziś wygląda. Róża ma już 15 lat. Zobaczcie zdjęcia! Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 4.06.24

📢 Podlej tym teraz ogórki, a dzięki temu wystrzelą jak szalone. Oto trik na dużo ogórków [4.06.2024] Koniec maja i początek czerwca to idealny czas na posadzenie ogórków wprost do gruntu. Warzywo ma wtedy odpowiednią temperaturę i poziom nasłonecznienia. Aby ogórki szybko urosły i było ich dużo należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. W przypadku domowych upraw świetnie sprawdzą się ekologiczne nawozy, które można zrobić samodzielnie. Oto trik, aby ogórki wystrzeliły jak szalone.

📢 Szykują się zmiany w opłacie za abonament RTV. Już nikt się nie uchyli od opłat za radio i telewizję? [4.06.2024] Abonament RTV to już przeszłość. Niebawem zupełnie nowa opłata. Dla wielu - wyższa. I bez ulg dla tych, którzy nie oglądają.

Prasówka 4.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [4.06.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [4.06.2024] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta [4.06.2024] Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [4.06.2024] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [4.06.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [4.06.2024] Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [4.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [4.06.2024] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii [4.06.2024] Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów.

📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [4.06.2024] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów [4.06.2024] Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [4.06.2024] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [4.06.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach [4.06.2024] Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów.

📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [4.06.2024] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [4.06.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium [4.06.2024] W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [4.06.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić [4.06.2024] Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one. 📢 Modne paznokcie, na których nie widać odrostu. Oto najmodniejszy manicure - zdjęcia [4.06.2024] Odrosty to zmora kobiet, które lubią mieć pomalowane paznokcie. Odrosty na paznokciach wyglądają nieestetycznie. Nie zawsze mamy czas, by zrobić nowy manicure. Warto zatem wybrać takie stylizacje i lakiery do paznokci, przy których nie widać odrostów. Zobacz najmodniejsze pomysły na manicure, przy których odrosty paznokci są niewidoczne. 📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje [4.06.2024] Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić.

📢 Najmodniejsze aneksy i małe kuchnie. Mamy zdjęcia i inspiracje od znanych projektantów [4.06.2024] Kuchnia to jedno z ważniejszych miejsc w domu. Nawet osoby, które nie gotują codziennie spędzają tam sporo czasu. Kuchnia powinna być funkcjonalna, wygodna, ale tez ładnie wyglądać, żeby spędzanie czasu w niej było dla nas przyjemne. Niestety, w mieszkaniach w blokach często mamy do dyspozycji mało miejsca na kuchnię i ciężko ją zaaranżować. Zobaczcie projekty małych kuchni i aneksów. 📢 Domowe odżywki i nawozy do pelargonii i surfinii. Ciocia Krysia robi je z fusów kawy, pokrzywy i banana [4.06.2024] Oprócz odpowiedniego stanowiska, ziemi i nawadniania, sezonowe kwiaty potrzebują nawożenia, by obficie kwitły. Nie musisz jednak kupować drogich preparatów. Odżywkę/nawóz do pelargonii czy surfinii możesz zrobić łatwo i szybko ze składników, które masz w domu. Zobacz TOP sposoby na domowe odżywki do kwiatów.

📢 Oto skuteczny i tani sposób na rybiki. Dzięki trikowi sąsiadki pozbędziesz się szkodników [4.06.2024] Rybiki bardzo dobrze czują się w naszych domach. Mają tam ciepło, odpowiednią wilgotność i dostatek pożywienia. Mogą jednak wyrządzić wiele szkód. Jak się ich skutecznie pozbyć? Okazuje się, że nie trzeba wydawać krocie na specjalne środki owadobójcze. Moja sąsiadka pokazała mi prosty i tani domowy sposób, dzięki któremu skutecznie pozbyłam się rybików ze swojej kuchni. 📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! [4.06.2024] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie.

📢 Ślimaki w ogrodzie - tak się ich pozbędziesz. Wypróbuj trik cioci Krysi, a ślimaki szybko znikną z ogródka [4.06.2024] Ślimaki to prawdziwa zmora posiadaczy ogródków przydomowych i działek. Ślimaki są pożyteczne dla przyrody, jednak w ogródku to szkodniki, które niszczą kwiaty, rośliny, sadzonki owoców i warzyw. Mamy sprawdzony trik, który pozwoli ci szybko, skutecznie i humanitarnie pozbyć się tych szkodników z twojego ogródka. Wypróbuj, a będziesz zachwycony efektem. 📢 Karol Okrasa i jego żona - zdjęcia. Taka jest Monika Okrasa, miłość życia popularnego kucharza [4.06.2024] Karol Okrasa, znany mistrz sztuki kulinarnej, to także szczęśliwy mąż i ojciec. Swoją żonę poznał jeszcze w szkole średniej. Są nierozłączni od prawie 20 lat. Jak wygląda i czym się zajmuje Monika Okrasa, ukochana gwiazdy polskiego świata kulinarnego? Zobacz w naszej galerii.

📢 Te liczby padają w grze Lotto najczęściej. One dają milionowe wygrane [4.06.2024] Gra Lotto to najpopularniejsza z dostępnych w Totalizatorze Sportowym. Ma ona wieloletnią tradycję, bo wygrywać w niej można pieniądze od 1957 roku. Aktualnie losowanie gry Lotto odbywa się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Zobaczcie, jakie liczby padają najczęściej w okresie od 2019 roku. 📢 Woda gazowana - kto nie powinien jej pić? Tym osobom woda gazowana może zaszkodzić [4.06.2024] Woda to napój życia. Bez wody nie ma życia. Człowiek w około 78 procentach składa się z wody. Wodę pijemy, by ugasić pragnienie, by odpowiednio nawodnić organizm, używamy jej do przygotowania posiłków, zup, napojów jak kawa czy herbata. Szacuje się, że rocznie na świecie zużywane jest około 400 miliardów litrów wody pitnej butelkowanej. Również woda gazowana ma wielu zwolenników. Ale czy jest zdrowa? Kto nie powinien pić wody gazowanej? Zobacz teraz, komu szkodzi woda gazowana.

📢 Te pary są razem dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co u nich słychać! [4.06.2024] "Rolnik szuka żony" to niezwykle popularny w Polsce program rozrywkowy, który łączy w pary ludzi z całej Polski. Wielu uczestników dzięki temu, że zdecydowało się wziąć udział w tym reality show, poznało miłość swojego życia. Mieszkają razem, pobrali się, mają dzieci, są szczęśliwi. Zobaczcie, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP stanęli na ślubnym kobiercu. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [4.06.2024] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Take są zarobki w Lasach Państwowych w 2024 roku. Najnowsze dane o zarobkach leśników po podwyżce [4.06.2024] Średnia płaca w Lasach Państwowych wyniosiła 11 100 złotych brutto. Ale niebawem wzrośnie, bo planowane są solidne podwyżki. Jako pierwsi publikujemy nowe stawki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. 📢 Wnętrza domu Andrzeja Piasecznego. Tak mieszka na wsi znany piosenkarz [4.06.2024] Andrzej Piaseczny, znany również jako Piasek, jest postacią nieodłącznie związaną z polską sceną muzyczną. Jego kariera obfituje w przeboje, które zdobyły serca milionów Polaków. Artysta wybrał życie w zaciszu natury, w przepięknej drewnianej willi położonej w malowniczych Górach Świętokrzyskich. 📢 Marta Kaczyńska - tak wyglądają wnętrza jej domu. Internauci: "Widać, że mieszkanie z duszą" [4.06.2024] Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, w ostatnim czasie stroni od mediów. Najwyraźniej cenniejsze jest dla niej spokojne życie wśród najbliższych. Swego czasu jednak uchyliła rąbka tajemnicy pokazując, jak wygląda jej mieszkanie i jaki styl najbardziej lubi. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Oto pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje [4.06.2024] Agnieszka Chylińska to aktualnie jedna z najbardziej popularnych polskich wokalistek. Nie wszyscy wiedzą, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, wówczas menedżer działu marketingu w "Sony Music". Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje mężczyzna, który mężem Agnieszki Chylińskiej był zaledwie przez 16 miesięcy. 📢 Te długi już się przedawniły. Oto zobowiązania, których nie musisz spłacać [4.06.2024] Przedawnienie długów może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę finansowych zobowiązań. Nie jest to jednak szansa dla osób, które nie spłacają swoich zobowiązań. Przedawnienie długów choć pojawia się w kodeksie cywilnym to spełnienie wszystkich warunków jest bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie kiedy dochodzi do przedawnienia i które długi już się przedawniły.

📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV [4.06.2024] Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych. 📢 Dorota Szelągowska wzięła ślub? Tak teraz mieszka i żyje prezenterka i projektantka wnętrz [4.06.2024] Dorota Szelągowska to polska prezenterka telewizyjna i ceniona projektantka wnętrz domów i mieszkań. Popularność przyniosły jej takie programy, jak "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" czy "MasterChef Nastolatki". Dorota Szelągowska na Instagramie opublikowała tajemnicze nagranie ze swoim partnerem. - Czy wzięła pani ślub? - dopytują fani. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Dorota Szelągowska.

📢 Truskawki - szybkie i łatwe przepisy. Pomysły na truskawki: pod kruszonką, zapiekane w koglu moglu, koktajle truskawkowe [4.06.2024] Truskawki to jedne z najbardziej lubianych przez Polaków owoców. Aromatyczne, soczyste, słodkie - aż ślinka cieknie na samą myśl. Truskawki najlepsze są w sezonie letnim - nie ze szklarni, a wyhodowane na krzaczkach pod prawdziwym słońcem. Truskawki lubią zarówno dzieci, jak i dorośli. Z truskawek można wyczarować w kuchni prawdziwe cuda - szybkie, ale przepyszne desery, koktajle, ciasta. Zobacz ciekawe i łatwe pomysły na smaczne dania z truskawkami. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Michalina Sosna - czyli Kama z "M jak miłość". Aktorka jest oddana macierzyństwu! [4.06.2024] Michalina Sosna wiosną 2023 roku szturmem podbiła serial "M jak miłość". Nowa gwiazda hitu Telewizji Polskiej zyskuje coraz szersze grono fanów w internecie. Na Instagramie śledzi ją już blisko 100 tys. osób. Jaka jest prywatnie? Okazuje się, że jest mamą i prowadzi bardzo aktywny tryb życia.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! [4.06.2024] Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska. 📢 Wnętrza domu Zenona Martyniuka. Tak wygląda w środku dom króla disco polo [4.06.2024] Zenon Martyniuk, ikona muzyki disco polo, otwiera drzwi swojego domu w Grabówce pod Białymstokiem. Malownicze otoczenie, przestronny ogród i wnętrza, które z pewnością zrobią na Tobie wrażenie. Zajrzyjmy do świata, w którym na co dzień żyje twórca terminu "disco polo" wraz z rodziną. 📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy [4.06.2024] Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Taka będzie czternasta emerytura w 2024 roku - to już pewne. Wypłaty będą mniejsze [4.06.2024] Po posiedzeniu rządu wiemy, jakie będą stawki czternastych emerytur w 2024 roku. Mamy wyliczenia. Zobacz, ile dostaniesz i kiedy dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [4.06.2024] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście.

📢 Oto trik na miękką i soczyście zieloną trawę. Tani i prosty sposób - wystarczy podlać tym trawnik [4.06.2024] Zadbany trawnik może znacznie podnieść atrakcyjność naszej działki lub ogrodu. Aby był zdrowy i soczyście zielony, musi być odpowiednio pielęgnowany i regularnie nawadniany. Latem bardzo łatwo o przesuszenie trawnika. Oto domowy sposób, by przywrócić trawnikowi dawną świetność.

📢 Im się poszczęści w kasie! Horoskop finansowy na czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku [4.06.2024] Kogo w czerwcu czeka przypływ kasy w portfelu? A kto będzie musiał raczej oszczędzać, niż wydawać? Komu w czerwcu poszczęści się w pracy i dostanie awans albo sutą podwyżkę? Wróżka Azalia ma dla was najnowszy horoskop finansowy na czerwiec 2024 roku dla wszystkich znaków zodiaku! Gwiazdy uchyliły rąbka tajemnicy! Zobacz, czy to właśnie ciebie czekają duże pieniądze! 📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż [4.06.2024] Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Te znaki zodiaku czekają w czerwcu zmiany w finansach. Dodatkowa gotówka i niespodziewane wydatki [4.06.2024] Przez zdecydowaną większość czerwca Słońce będzie znajdowało się w znaku Bliźniąt, zaś po 20 czerwca wstąpi do Raka. To właśnie te znaki zodiaku mogą spodziewać się największych zawirowań w życiu finansowym - od bogactwa po niespodziewane wydatki. Który jeszcze znak zodiaku będzie miał szczęście w finansach, a kto powinien uważać? Oto horoskop finansowy na czerwiec 2024.

📢 Oto wnuki miliarderów Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk. Jeremi ma 20 lat, a Weronika - 16 [4.06.2024] Coraz młodsze pokolenia klanu miliarderów Kulczyków pojawiają się na salonach. 27 maja 2024 roku duże zainteresowanie mediów wzbudziło pojawienie się na gali „Nagrody Polskiej Rady Biznesu” wnuków Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk - 20-letniego Jeremiego i 16-letniej Weroniki. Oto jak wyglądają.

📢 Emerytury czerwcowe 2024 - tabela netto. Takie są wypłaty dla seniorów w czerwcu [4.06.2024] Rozpoczęły się wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie stawki trafią na konta seniorów? Świadczenie zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie są stawki brutto i netto. 📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku [4.06.2024] Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Te rasy psów uznane są za najmądrzejsze. Oto najinteligentniejsze psy [4.06.2024] Psy to inteligentne zwierzęta, których mózg rozwinięty jest mniej więcej na poziomie dwuletniego dziecka,. Naukowcy badając rasy psów dostrzegli jednak, że niektóre psie rasy są mądrzejsze od innych, czyli szybciej się uczą i łatwiej je wytresować. Zobaczcie, które psie rasy uchodzą za najmądrzejsze i dlaczego.

📢 Tego nie można robić na działce. Za to dostaniesz mandat na działce w 2024 roku [4.06.2024] Ogrody działkowe w ostatnich latach zyskały na popularności. Szczególnie osoby mieszkające w bloku cenią sobie coraz bardziej miejsca na świeżym powietrzu, w którym mogą zachować prywatność. Coraz więcej nowych osób posiada działki. A czy wiemy co można robić, a czego nie wolno nam robić na działce? Sprawdzamy, jakie zachowania są zakazane i za które możemy zostać ukarani.

📢 Takie mogą być stawki renty wdowiej 2024 - mamy wyliczenia. Tyle mogą dostać seniorzy [4.06.2024] Jakie mogą być stawki renty wdowiej? Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że koszt tego programu to około 8-10 miliardów rocznie. Takie mają być zasady wypłat dla seniorów. 📢 Oni mogą dostać wezwania na ćwiczenia wojskowe 2024. Nowe zasady kwalifikacji i powołania [4.06.2024] Między styczniem a kwietniem 230 tysięcy osób zostało poddanych ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej. Zmiany te dotyczyły zarówno mężczyzn, jak i kobiet posiadających kwalifikacje przydatne w wojsku, w tym w specjalnościach medycznych. Nowe przepisy skracają również czas na stawienie się w jednostce wojskowej do 6 godzin w sytuacji ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny, co podkreśla powagę i szybkość reakcji wymaganą od potencjalnych rezerwistów.

📢 Dodatkowe pieniądze dla seniorów we wrześniu 2024. Takie będą stawki czternastych emerytur [4.06.2024] Wiemy już, jakie będą stawki czternastych emerytur w tym roku. Na posiedzeniu rządu potwierdzono stawkę. Przygotowaliśmy wyliczenia. Zobacz, ile dostaniesz wraz z wrześniową emeryturą. 📢 Tyle pieniędzy możemy odziedziczyć po zmarłym z ZUS w 2024 roku. Oto kiedy możemy je dostać [4.06.2024] Przez całe swoje życie zawodowe odkładamy pieniądze w ramach konta emerytalnego. Co dzieje się z pieniędzmi, kiedy ich nie wykorzystamy? Sprawdzamy, kto i kiedy może odziedziczyć pieniądze. Ile w 2024 roku można dostać z konta po zmarłym. Szczegóły dotyczące dziedziczenia i subkonta znajdziecie w naszym artykule. 📢 Pelargonia nie kwitnie i gubi kwiaty? Dodaj to warzywo do doniczki, a pelargonia obsypie się kwiatami [4.06.2024] Pelargonie swój triumf święciły w czasach PRL-u, jednak od kilku lat znów stały się bardzo modne. Pelargonie są ładne, mają wielobarwne kwiaty, bardzo długo kwitną - bo od czerwca aż do września, a do tego są dość odporne na niesprzyjające warunki pogodowe. Jednak zdarza się, że pelargonie przestają kwitnąć, nie mają nowych kwiatów, a stare odpadają. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Wypróbuj ten trik z popularnym warzywem, a twój balkon zniknie pod kwiatami pelargonii.

📢 Zwłoki w Drwęcy. Czy to zaginiona Katarzyna Wojnarowska? Prokurator rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu odpowiada Prokuratura realnie bierze pod uwagę, że wyłowione 30 maja br. zwłoki z Drwęcy w Elgiszewie (pow. golubsko-dobrzyński) to ciało zaginionej tutaj w styczniu Katarzyny Wojnarowskiej. Będą badania porównawcze materiału DNA. Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Dwie kolejne osoby w szpitalu. Dwa śmigłowce LPR w akcji Dwa poważne zdarzenie drogowego na autostradzie A1 w gminie Lubanie. W poniedziałek po godzinie 18 doszło do wypadków w odstępie zaledwie kilku minut. Pierwsze z nich, to dachowanie samochodu osobowego marki BMW, w wyniku którego jedna z osób zginęła na miejscu, a poszkodowane są dwie kolejne osoby. Drugie zdarzenie miało miejsce w miejscowości Przywieczerzynek, gdzie samochód osobowy uderzył w barierki energochłonne.

📢 Tragiczny wypadek na DK 46 od Ozimkiem. Dwie zakonnice zginęły, dwie inne są w ciężkim stanie. Biskup opolski prosi o modlitwę W sobotę (1 czerwca) skoda fabia uderzyła w drzewo i dachowała na drodze krajowej nr 46 na trasie Opole - Ozimek. Samochodem jechały cztery zakonnice. Dwie z nich zginęły w wypadku, dwie pozostałe zostały poważnie ranne. 📢 Finał Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Poznaliśmy rozstrzygnięcia. Zdjęcia W niedzielę wieczorem, w City Hotel w Bydgoszczy, odbyła się finałowa Gala konkursu Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Podajemy najważniejsze rozstrzygnięcia. 📢 Marchew będzie jędrna i słodka - oto sposób cioci Krysi. Wystarczy, że tym ją podlejesz Marchew warto mieć wśród swoich upraw ogrodowych lub działkowych. Możemy zrobić z niej pyszne soki, surówki, dodać do zup i dań obiadowych. Marchew jest jednak warzywem, które wymaga dużo nawozów. Moje pierwsze plony były mało dorodne. Warzywa były gorzkie i niewielkich rozmiarów. Zapytałam o radę ciocię Krysię, a ta podała mi przepis na prosty i domowy nawóz do marchwi. Efekt bardzo mnie zaskoczył!

📢 Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień Alicja Majewska skończyła w tym roku 75 lat. Zachwyca sylwetką, energią i gustownymi stylizacjami. Jej ulubionym, polskim projektantem jest Maciej Zień. W swojej garderobie ma wiele bardzo dobrej jakości kreacji - nierzadko wygląda w nich zjawiskowo. Jak się ubiera Alicja Majewska - ikona polskiej piosenki, uwielbiana i szanowana przez tysiące fanów? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Zakończyły się Łabiszyńskie Spotkania z Historią 2024. Ostatnia inscenizacja w Lubostroniu Na terenie parku przy Pałacu w Lubostroniu zorganizowano inscenizację w trzecim, ostatnim dniu X Łabiszyńskich Spotkań z Historią.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny w czerwcu 2024 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Tak wyglądał festyn rodzinny "Parafia dzieciom" na Strzemięcinie w Grudziądzu. Mamy zdjęcia W Grudziądzu, na terenie przy kościele na Strzemięcinie, w niedzielę, 2 czerwca, odbył się festyn "Parafia dzieciom". Na gości w każdym wieku czekało wiele atrakcji, które zweryfikowała aura. 📢 Rowerowy Dzień Dziecka 2024 w strugach deszczu na Osadzie Grud w Grudziądzu. Mamy zdjęcia z 2 czerwca Już po raz szósty jedną z imprez odbywających sią w Grudziądzu z okazji święta najmłodszych był Rowerowy Dzień Dziecka na Osadzie Grud. W wyścigach udział wzięło blisko 200 zawodników, z których najmłodsi mieli tylko dwa lata.

📢 Piotr Kuszyński z Inowrocławia przemierza Filipiny na skuterze. Mamy zdjęcia z wyprawy Tarasy ryżowe, bawoły wykorzystywane do orania pola, walki kogutów. Taki krajobraz to codzienność Piotra Kuszyńskiego, podróżnika z Inowrocławia, który od 6 miesięcy przemierza Filipiny na jednośladzie.

📢 Koncert Fajansowe sny we Włocławku. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Zdjęcia, wideo Gwiazdy polskiej sceny muzycznej w sobotni wieczór, 1 czerwca 2024 roku, przyciągnęły włocławian do Hali Mistrzów we Włocławku, gdzie odbył się koncert „Fajansowe Sny” w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Na scenie pojawili się: Maciek Tacher, Ewelina Flinta, Bovska, Urszula, Andrzej Piaseczny, Grzegorz Hyży, Natasza oraz Krzysztof Cugowski. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu. 📢 Sezon rowerowy w pełni. Takie są zasady karty rowerowej dla dzieci i młodzieży Jada rowerem to jedna z najpopularniejszych form turystyki i rekreacji. Aby jednak cieszyć się tym faktem w pełni, trzeba znać przepisy, stosować się do nich i jeździć „z głową”. 📢 Trik na piwonię - podlewaj tym kwiat raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków Piwonie to urocze kwiaty o silnym, urzekającym zapachu. Piwonie są prawdziwą ozdobą ogrodów, a także mieszkań jako kwiaty cięte w wazonach. Są dość łatwe w uprawie i pielęgnacji, jednak bywają kapryśne. Kwiaty u piwonii pojawiają się już w maju, a kwitnienie piwonii przypada na lato. By piwonia miała mnóstwo pąków, a potem kwiatów, już teraz zadbaj o jej nawożenie. Zobacz, jak łatwo domowym i tanim trikiem odżywisz piwonie, by bujnie kwitły.

📢 Patrycja Tuchlińska - odważne zdjęcia ukochanej Józefa Wojciechowskiego. 29-letnia pani inżynier dużo pokazuje Modelka Patrycja Tuchlińska w mediach społecznościowych chwali się na zdjęciach swoją piękną figurą. Dużo młodsza partnerka 77-lletniego milionera Józefa Wojciechowskiego pokazuje się w bikini i skąpych kreacjach, odsłaniających ciało. Zobacz 29-letnią Patrycję Tuchlińską na jej prywatnych, gorących zdjęciach.

📢 Zawisza Bydgoszcz zwycięstwem pożegnał się ze swoim stadionem. Zdjęcia mecz + kibice W 33. kolejce III ligi piłki nożnej Zawisza Bydgoszcz podejmował Gedanię. Dla niebiesko-czarnych to było ostatnie spotkanie w tym sezonie na stadionie przy ul. Gdańskiej, dlatego zależało im na zwycięstwie nad zespołem z Gdańska. 📢 Dzień Dziecka i 25-lecie Run-Chłodni we Włocławku - koncert Golec uOrkiestra. Zdjęcia, wideo W sobotę, 1 czerwca 2024 roku Run-Chłodnia z okazji 25-lecia firmy oraz Dnia Dziecka zorganizowała piknik rodzinny w Pałacu Bursztynowym we Włocławku dla Wszystkich spółek RUN - RUN-Chłodnia, Run Polsko Amerykańska, RUN Detal. Na scenie wystąpił zespół Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata