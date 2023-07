Prasówka 4.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność”?

Prasówka 4.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

Prasówka 4.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę? Płatność gotówką z każdym rokiem jest coraz mniej popularna. Płacenie bezgotówkowo jest wygodniejsze i wydaje się bezpieczniejsze. Mimo, że coraz częściej korzystamy z płatności kartą to każdy z nas jest w sytuacjach, że potrzebuje gotówki. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa ale i anonimowości. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji.

📢 Taki ma być wiek emerytalny - duże zmiany od nowego roku. Oto prognozy waloryzacji emerytur 2024 Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Oto aktualna lista osób zwolnionych z płacenia Abonamentu RTV - lipiec 2023. Zobacz, czy musisz płacić Oto aktualna lista osób zwolnionych z płacenia Abonamentu RTV - lipiec 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku. 📢 Oto tabela waloryzacji emerytur od marca 2024. Takie są prognozy emerytur dla seniorów netto i brutto Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe emerytur. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny lipiec 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 1,5 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Te pary znaków zodiaku mają rękę do pieniędzy. To połączenie to murowany sukces Między niektórymi znakami zodiaku jest wyjątkowa chemia. To dlatego niektóre znaki tworzą idealne związki, niektóre świetnie dogadują się w pracy, a jeszcze inne tworzą duety do zarabiania pieniędzy. I to właśnie tym parom znaków tym razem się przyjrzymy. Sprawdźcie, bo te znaki zodiaku tworzą idealne duety, które razem gwarantują sukces i pieniądze.

📢 Po tylu latach można pozbyć się starych rachunków. Zobacz, ile lat musimy przechowywać dokumenty Szuflady z dokumentami i starymi rachunkami zwykle wypełnione są po brzegi. Trzymamy tam stare rachunki, a jak się okazuje nie są one już nam potrzebne i nie są już wartościowym dokumentem. Jest określony czas, przez który musimy przechowywać dokumenty zapłaty rachunków, po którym taki rachunek staje się bezwartościowy dla nas jako dokument. Ten czas dla różnych rachunków jest inny. Przygotowaliśmy dla was ściągę po ilu latach się pozbyć rachunków. 📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd muzyki Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce.

📢 Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc, a storczyk będzie się uginał od nowych kwiatów Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów. 📢 Tych banknotów sprzedawca ma prawo nie przyjąć w sklepie. Zobacz, które pieniądze musimy wymienić Banknoty i monety są środkiem płatniczym, które są w obiegu do czasu, aż nie stracą wartości i ważności. jak się okazuje tracą ją w kilku sytuacjach, które przytrafiają nam się na co dzień. Każdy, kto ma zastrzeżenia do ważności banknotu ma prawo odmówić jego przyjęcia. Zarówno sprzedawca ma prawo nie przyjąć takich pieniędzy jak i my możemy nie przyjąć ich w ramach reszty. To na aktualnym właścicielu banknotu leży obowiązek wymiany. Zobaczcie jakie banknoty musimy wymienić.

📢 Oto tabela dodatkowych pieniędzy dla seniorów. Zwroty podatku z Trzynastej Emerytury Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Tak już dziś nie wygląda Walduś z serialu "Świat według Kiepskich". Bartosz Żukowski ma 48 lat i mocno się zmienił Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski.

📢 Tak Joanna Dyrkacz z Sanatorium Miłości wyglądała w młodości. Gwiazda programu była modelką! Joanna Dyrkacz była uczestniczką piątej edycji programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Urzekła widzów spokojem ducha, pozytywną energią, ale i niezwykłą urodą. Okazuje się, że w przeszłości była modelką. Dziś również pracuje w modelingu. Zobaczcie, jak Joanna Dyrkacz wyglądała w młodości. Mamy zdjęcia!

📢 Takie imiona noszą osoby, które mają najwięcej pozytywnych cech charakteru. One dają dobry start Imiona nadawane czasem przypadkiem, zdarzają się nawet że przez pomyłkę mają jednak w sobie pewną moc, w co wierzono już od dawna. Wraz z imieniem młody człowiek otrzymuje szereg cech charakteru. Czy to możliwe, ze bylibyśmy innymi ludźmi, gdybyśmy dostali inne imię? Nie do końca, bo imiona według ich znaczenia mają pewną moc, ale człowiek posiada wolną wolę i rozum aby pokierować swoim życiem. My sprawdzamy jakie imiona dają młodemu człowiekowi dobry start. 📢 Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób Bób to znane i smaczne warzywo, popularne zwłaszcza w sezonie letnim. Z bobu można przyrządzić różne dania, często sięgamy po niego także jako po przekąskę. Najlepiej smakuje ugotowany z solą i podany z odrobiną masełka. Bób stanowi też świetną alternatywę dla mięsa. Bób to źródło wielu cennych składników odżywczych. Zobacz, jakie właściwości ma bób i jak działa na nasz organizm, gdy go spożywamy.

📢 Ten produkt Rossmann wycofuje ze sprzedaży w całej Polsce! Zwróć go teraz do sklepu - pilnie apeluje Rossmann Sieć drogerii Rossmann opublikowała ostrzeżenie o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce popularnego produktu. - Produkt można zwrócić do dowolnej drogerii Rossmann na terenie całej Polski bez konieczności okazywania dowodu zakupu - czytamy w komunikacie na stronie internetowej sklepu. "Podejrzenie wystąpienia odłamków szkła" - ostrzega Rossmann. Czytaj więcej!

📢 Takie są teraz modne sypialnie. Zobacz projekty Doroty Szelągowskiej - mamy zdjęcia Sypialnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Oto lista długów, która przedawnia się w 2023 roku. Mamy dane na lipiec Długi przedawniają się w pewnym określonych okolicznościach i nie zdarzają się często. Bo żeby doszło do przedawnienia długu wierzyciel musiałby nie upominać się o swój dług, a do takich sytuacji nie dochodzi często. Musi też upłynąć określony czas. Zobaczcie, które długi przedawniają się w lipcu 2023 roku.

📢 Tyle będą zarabiać nauczyciele w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy zmienią się wynagrodzenia? Już od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach nauczycieli w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. W 2023 roku nauczyciele otrzymali podwyżkę, czy czeka ich kolejna od nowego roku szkolnego? Sprawdzamy. 📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania - mamy fotki. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Oto stawki emerytur wypłacanych seniorom w lipcu 2023. Mamy wyliczenia kwot brutto i netto po waloryzacji Mamy stawki emerytur wypłacanych seniorom w lipcu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane. 📢 Tych kryształów i szkła z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle warte są teraz te starocie [zdjęcia] Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Kryształowe naczynia, kolorowe szkło i porcelanowe kury schowane przez lata w kartonach i piwnicach dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują. Kto by pomyślał, że są aż tyle warte! 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Michała Wiśniewskiego. Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi [zdjęcia] Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski.

📢 Była wokalistką zespołu "Ich Troje" i wielką gwiazdą. Tak obecnie wygląda Justyna Majkowska Na początku lat dwutysięcznych Justynę Majkowską znała cała Polska. Gwiazda zyskała ogromną popularność, dzięki zespołowi "Ich Troje", którego była wokalistką. Zdecydowała się jednak odejść w 2003 roku. Co obecnie u niej słychać? Jak zmieniła się po 20 latach? Tak teraz wygląda Justyna Majkowska z zespołu "Ich Troje". Gwiazda w lipcu skończy 46 lat.

📢 Bydgoszczanin uniewinniony w sprawie parkowania. Znak "Strefa zamieszkania" nieważny W ciągu niecałego roku aż trzy sądy wypowiedziały się na temat kierowcy, który zaparkował na "Osiedlu Paryskim" w Bydgoszczy i nie przyjął mandatu za zostawienie auta w miejscu niedozwolonym. Mimo, że uznano znak "Strefa zamieszkania" za ustawiony niezgodnie z przepisami, prokuratura oddaliła sprawę przeciw straży miejskiej.

📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy. 📢 Lovenda Kujawska w Leszczach koło Złotnik kusi kolorami i zapachem lawendy. Zobaczcie zdjęcia Jesteś miłośnikiem lawendy? Zatem spiesz się! Bo w Leszczach pod Złotnikami Kujawskimi nadchodzą żniwa. Póki co jednak możemy się cieszyć bajecznie fioletowym polem i urzekającym zapachem. 📢 Tak dziś żyje Jessica Ziółek, była partnerka Arkadiusza Milika. Napisała książkę o WAG’s Jessica Ziółek to wieloletnia partnerka znanego piłkarza Arkadiusza Milika. Influencerka i projektantka mody dziś jest narzeczoną innego piłkarza. Ostatnio zrobiła się o niej głośno za sprawą wydanej książki „WAG's. Cała prawda o kobietach piłkarzy", która na rynku będzie dostępna po wakacjach. Zobacz na zdjęciach, jak dziś żyje 28-letnia modelka.

📢 Takie mogą być wcześniejsze emerytury w Polsce. Będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny? Takie mogą być wcześniejsze emerytury w Polsce. Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Spryskaj tym pomidory, a mszyce znikną na zawsze. Zastosuj ten trik, a krzak pomidora obrodzi Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Mszyce mogą zaatakować nawet przydomowe czy balkonowe uprawy pomidorów. Przez to plony mogą być mniej obfite. Nie lekceważ problemu. Na mszyce pomogą te skuteczne, domowe sposoby. Zastosuj ten prosty trik, a pozbędziesz się mszyc raz na zawsze, a twoje krzaki pomidorów będą uginać się od zdrowych owoców.

📢 Posyp bratki tą przyprawą. Zakwitną jak szalone i będą odporne choroby. Oto trik na wzmocnienie fiołków Bratki ogrodowe to urocze, niewielkie rośliny, które chętnie sadzimy w donicach na tarasach i balkonach. Mają niewielkie wymagania dotyczące gleby i pielęgnacji. Aby pięknie kwitły warto dostarczyć im cennych składników i zabezpieczyć przed chorobami grzybowymi. Dzięki temu trikowi twoje fiołki będą kwitnąć jak szalone - wystarczy jedna przyprawa. 📢 Toruń. Tragedia na Podgórzu. 13-latka zginęła pod kołami volkswagena W poniedziałek (03.07.2023) około godz. 14:00 doszło do tragicznego wypadku na ul. Podgórskiej w Toruniu. 13-letnia dziewczynka została potrącona przez samochód. Zmarła na miejscu. 📢 Oto skuteczne domowe sposoby na ukąszenia owadów. Tak złagodzisz rumień i swędzenie Ukąszenia owadów, choć zazwyczaj nie są bolesne, mogą być bardzo dokuczliwe. Już po chwili pojawiają się takie objawy jak opuchlizna, rumień czy silny świąd. Jak sobie radzić w takiej sytuacji, jeżeli nie mamy pod ręką maści z apteki? Prezentujemy skuteczne domowe sposoby na ukąszenia owadów. Te metody przyniosą ci ulgę po ukąszeniu komara, meszki, pchły, wszy czy użądleniu przez osę lub pszczołę.

📢 Tak mieszka Łukasz Nowicki, gdy jest w Polsce. Zobacz, jak się urządził z żoną i dzieciakami. Zajrzyj do przytulnych wnętrz domu aktora Łukasz Nowicki ma kilka domów, które są zlokalizowane w kraju i za jego granicami. Gwiazda „Pytania na śniadanie” uwielbia podróże i spędzanie czasu na łonie natury. Dlatego Łukasz Nowicki uwił swoje rodzinne gniazdko na Mazowszu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Łukasz Nowicki. Sprawdź, w jak pięknych okolicznościach przyrody uwielbia spędzać wolne chwile prezenter z żoną i dzieciakami. 📢 Tak wygląda dziś Helena Vondráčková. Znana piosenkarka skończyła właśnie 76 lat - zdjęcia Helena Vondráčková to czeska piosenkarka, aktorka i prezenterka telewizyjna, która ogromną popularność zdobyła również w Polsce. Właśnie skończyła 76 lat, a ciągle zachwyca urodą i witalnością. Zobaczcie, jak dziś wygląda piosenkarka, która sprzedała na całym świecie około 200 milionów płyt!

📢 Tak mieszka Anna Korcz, która od 20 już lat gra Izabelę Brzozowską w serialu "Na Wspólnej". Zobaczcie zdjęcia! Anna Korcz to polska aktorka, której największą rozpoznawalność przyniosła roli Izabeli Brzozowskiej w serialu "Na Wspólnej". Anna Korcz gra już w tym filmie ponad 20 lat. Na koncie ma jednak wiele innych ról. Prowadzi też Ośrodek "Zacisze" pod Warszawą. Zobaczcie, jak mieszka dziś Anna Korcz. 📢 Cierpisz na dnę moczanową? Tego nie jedz. Te produkty zwiększają stężenie moczanów. Mogą powodować silny ból i sztywność stawów Kiedyś nazywana „chorobą królów i bogaczy” dna moczanowa lub inaczej podagra spowodowana jest często nieprawidłową dietą. Schorzenie polega na gromadzeniu się kwasu moczowego we krwi, który z czasem odkłada się głównie w tkankach. Objawy podagry to ból i sztywność stawów, a także gorączka, dreszcze i bezsenność. Czy można zapobiec rozwojowi artretyzmu? Przede wszystkim warto zrezygnować z produktów bogatych w puryny. Podpowiadamy, jakich produktów należy unikać przy podagrze.

📢 To najbardziej przyciąga kleszcze. Tych rzeczy unikaj - one wabią te pajęczaki Kleszcze to bardzo niebezpieczne pajęczaki, mogą przenosić groźne choroby jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Ugryzienie kleszcza nie boli, dlatego czasem można nie zauważyć, że kleszcz wpił się w skórę. Warto unikać miejsc, w których najczęściej bytują te niebezpieczne pajęczaki. Są również rzeczy, które szczególnie wabią i przyciągają kleszcze - zobacz, co to takiego i unikaj tego. 📢 Znamy średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak poradzili sobie uczniowie? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej wyniki egzaminu ósmoklasisty poznali 3 lipca o godz. 10.00, z kolei zaświadczenie o wynikach otrzymają trzy dni później. CKE podało też średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Który przedmiot poszedł uczniom najlepiej? Z czym mieli problem? Sprawdźcie.

📢 We Włocławku padła pierwsza historyczna główna wygrana w nowej grze Lotto Pierwsza w historii główna wygrana w Ekspres Losach padła we Włocławku. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 50 wygranych na sumę blisko 7,5 mln złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Mamy ranking znaków zodiaku. Osoby spod tych znaków zakochują się najszybciej Który ze znaków zodiaku zakochuje się najłatwiej i najszybciej? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej kochliwe znaki zodiaku. Zobaczcie powstały ranking. 📢 Tak wyglądała w młodości Stanisława Celińska. Piękna, filigranowa, pierwsza miłość Andrzeja Seweryna Stanisława Celińska uznawana jest za jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Trudno w to uwierzyć, lecz na scenie jest obecna już od niemal 70 lat. Jej talent szedł w parze z wyjątkową urodą. Widownia była nią zachwycona - Celińska była również pierwszą miłością Andrzeja Seweryna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z początków kariery wybitnej aktorki. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 03.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Oto tabela wyliczeń wypłat emerytur w lipcu 2023. Mamy porównanie stawek rok do roku Takie są wypłaty emerytur w lipcu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Naleśniki z Tryszczyna Smakiem Lata 2023. Na podium także KGW Morzewiec i Wiskitno [zdjęcia] Konkurs kulinarny „Smaki Lata” co roku organizowany jest w innej miejscowości. Tego lata gospodarzem imprezy była Stopka. Za rok specjałów regionalnej kuchni posmakujemy w Samociążku. 📢 Szokujący zwrot ws. śmierci matki i syna na Bałtyku. Ujawniono, co widać na nagraniu z monitoringu na promie Co naprawdę wydarzyło się na promie Stena Spirit, płynącym z Gdyni do Karlskorony? Jak doszło do śmierci 7-letniego chłopca i jego 36-letniej matki? W sprawie pojawiły się nowe, szokujące informacje. Okazuje się bowiem, że prawdopodobnie nie był to nieszczęśliwy wypadek, a samobójstwo i morderstwo. Dziennikarzom udało się dotrzeć do nagrania z monitoringu statku, na którym widać, jak oboje zachowywali się na chwilę przed tragedią.

📢 W Zakrzewie walczyły panie z KGW. Bitwa Regionów w powiecie aleksandrowskim. Zdjęcia i wideo Po raz drugi w Zakrzewie odbyła się Bitwa Regionów. W tym roku walczyło 12 KGW z powiatu aleksandrowskiego. Panie przygotowały kujawskie przysmaki. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 W Ciechocinku zaśpiewali tenorzy. To już 19. festiwal Wielka Gala Tenorów [zdjęcia, wideo] W piątek, 30 czerwca, w Ciechocinku rozpoczął się Festiwal Wielka Gala Tenorów. Przez trzy dni w Muszli Koncertowej będą niezwykłe koncerty i występy gwiazd z całego świata.

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze na świecie. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze - są urocze! Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Takie są skutki jedzenia masła. To dzieje się z Twoim organizmem gdy jesz masło Takie są skutki jedzenia masła. Masło jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych produktów spożywczych na świecie. Jest to tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, głównie produkowany z mleka krowiego, choć można również uzyskać masło z mleka owczego, koziego lub bawolego. Proces produkcji masła jest stosunkowo prosty - mleko jest najpierw podgrzewane, a następnie ubijane, aby oddzielić tłuszcz od reszty składników. Jeżeli chcesz wiedzieć, co dzieje się z organizmem przy spożyciu masła - wejdź w galerię zdjęć i zdobądź wiedzę na ten temat.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są największymi szczęściarzami! Oni urodzili się pod szczęśliwą gwiazdą O niektórych ludziach mówi się, że są w czepku urodzeni. Czegokolwiek się nie dotkną, przynosi zyski. Tacy ludzie mają po prostu szczęcie, los nad nimi czuwa i wskazuje im życiowe okazje. Wróżka Azalia specjalnie dla nas sprawdziła, spod jakich znaków zodiaku są osoby, którym los sprzyja - mają szczęście w miłości, wiedzie im się w pracy, wygrywają w loteriach i konkursach. Sprawdź, może i ty jesteś na tej liście.

📢 Ranking dłużników województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy nowe dane - kto wygrywa? Regionalny ranking dłużników wygrywa 35-latka z Włocławka. Jest winna 4,5 mln zł funduszowi sekurytyzacyjnemu i za jazdę na gapę autobusami. Innych osób na minusie też jest wiele. 📢 Oto rzeczy na które musisz uważać, a masz je przy sobie. To one odpychają pieniądze Co przyciąga a co odpycha od nas pieniądze i szczęście? Może się okazać, że to przedmioty które nosimy przy sobie. Nawet jeśli nie wierzycie w takie przesądy to może warto sprawdzić co odpycha od nas pieniądze i farta? I tylko na próbę pozbyć się tych rzeczy. Przecież niczego nie tracimy sprawdzając. Zobaczcie jakie przedmioty od dawna uznaje się za pechowe. Sprawdźcie czy nosicie je przy sobie.

📢 Dzięki temu trikowi pelargonie będą kwitły jak szalone od maja do października. Oto najlepszy nawóz dla pelargonii Pelargonie to kwiaty, które latem powszechnie można spotkać w doniczkach na balkonach i tarasach. Są tanie i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Aby kwitły jak nigdy dotąd warto zastosować pewien domowy nawóz. Oto trik, dzięki któremu twoje pelargonie zakwitną jak szalone. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Takie imiona noszą najlepsze mamy. Według Księgi Imion te kobiety macierzyństwo mają w genach Niektóre kobiety urodziły się po to, by w końcu same mogły zostać matkami. Bycie rodzicem to dla nich pełnia szczęścia i cel życiowy. Wychowywanie dzieci, szykowanie im posiłków, opiekowanie się nimi na co dzień czy w chorobie - w tym spełniają się najlepiej. Dlaczego tak się dzieje? Niektórzy uważają, że to dzięki cechom, jakie przypisuje się ich imieniu. Kobiety, które noszą takie właśnie imiona są najlepszymi matkami. Zobacz listę. 📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Takie poważne choroby mogą powodować swędzenie skóry. Te objawy mogą świadczyć o nowotworze Ciało wysyła pewne znaki ostrzegawcze, które są sygnałem, że coś może być nie tak z organizmem. Wygląd nóg, stóp, dłoni, palców, oczu, języka czy skóry może wiele powiedzieć na temat kondycji organizmu. Okazuje się, że również swędzenie skóry może być objawem poważnej choroby, a nawet nowotworu. Jakie choroby może oznaczać utrzymujący się świąd? Jakie nowotwory mogą powodować swędzenie? Jeśli masz podobne odczucia, lepiej skonsultuj się z lekarzem. Sprawdź teraz najważniejsze znaki ostrzegawcze w naszej galerii.

📢 Oto tabela waloryzacji emerytur w 2024 roku. Tak mogą zmienić się emerytury od marca Planuje się wprowadzenie waloryzacji emerytur na rok 2024, w tym także programu "300 plus". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Tym osobom ZUS nie przyzna świadczenia rehabilitacyjnego, choć długo chorowały Są sytuacje, gdy osoby wykorzystały zasiłek chorobowy przez maksymalny okres, nadal są niezdolne do pracy, a świadczenia rehabilitacyjnego nie otrzymają. Wyjaśniamy, kiedy tak się stanie. 📢 Ciechocinek stolicą Kujaw. Tak było na 50. Festiwalu Folkloru Kujaw w uzdrowisku [zdjęcia, wideo] Ciechocinek na trzy dni stał się stolicą Kujaw. W weekend odbył się Festiwal Folkloru, który jak co roku, przyciągnął tłumy. W uzdrowisku wystąpiły zespoły i soliści z bogatym repertuarem. Imprezie towarzyszył Ciechociński Jarmark Ludowy. 📢 Choroba Hashimoto - objawy, przyczyny, leczenie. Co jeść, a czego nie jeść chorując na Hashimoto? Tarczyca jest gruczołem, który wpływa na pracę całego organizmu. Jednym z najczęstszych zaburzeń tarczycy jest choroba Hashimoto. Charakterystyczną cechą tego schorzenia jest stan zapalny, który powoduje stopniowe niszczenie tarczycy i zaburzenia jej funkcjonowania. Objawy choroby Hashimoto są różnorodne i obejmują m.in. zmęczenie, przyrost masy ciała, wrażliwość na zimno, suchość skóry, bóle stawów czy trudności z koncentracją. W początkowej fazie choroby objawy mogą być łagodne lub wręcz niewidoczne, co często utrudnia szybką diagnozę.

📢 Tyle zarabiają na koncertach gwiazdy polskiej muzyki. Ile za występ biorą: Bajm, Ich Troje, Kasia Kowalska, czy Doda? Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztują koncerty największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Stawki takich artystów jak: IRA, Beata Kozidrak i Bajm, Dody czy Kasi Kowalskiej przekraczają 30 tys. zł. Jakie stawki mają najpopularniejsze zespoły popowe i rockowe w Polsce? Sprawdź.

📢 Targi w Minikowie przyciągnęły tłumy. Kujawsko-Pomorskie Dni Pola, targi AGRO-TECH i wystawa zwierząt. Mamy zdjęcia 1 i 2 lipca w Minikowie koło Nakła wiele się dzieje! Zaplanowano aż trzy imprezy wystawiennicze: Kujawsko-Pomorskie Dni Pola, targi AGRO-TECH i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych! Zobaczcie zdjęcia z Minikowa. 📢 Tragedia na promie na Bałtyku. Nie żyje matka i dziecko. Kobieta pochodziła z Grudziądza Nie milkną echa tragedii, do której doszło w trakcie rejsu promu płynącego z Gdyni do szwedzkiej Karlskrony. Według dziennikarzy "Faktu", zmarła kobieta pochodziła z Grudziądza.

📢 W marinie Grudziądz rywalizowali strongmani walczący o Puchar Polski. Był też Hardcorowy Koksu [zdjęcia] Rywalizujący siłacze oraz gość specjalny - Robert Burneika znany jako "Hardcorowy Koksu" - przyciągnęli do grudziądzkiej mariny wielu kibiców. Strongmani wyciskali z siebie "siódme poty". Zwyciężył Oskar Ziółkowski.

📢 Tak było na koncercie zespołu Classic w Lubieniu Kujawskim. Bitwa Regionów 2023 w powiecie włocławskim W sobotę na stadionie w Lubieniu Kujawskim przygotowano ogólnopolskie eliminacje konkursu kulinarnego Bitwa Regionów. W akcji udział wzięło 25 kół gospodyń wiejskich. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się występy artystyczne. Zobaczcie zdjęcia z koncertu zespołu Classic. 📢 Horoskop dla par na lipiec 2023 roku. Te znaki zodiaku mają szansę spotkać miłość na całe życie Horoskop jest przepowiednią na przyszłość, którą odczytuje się z układu gwiazd. Horoskop może być wskazówką dla nas jak należy postępować. Niektóre znaki zodiaku w wakacje mają szansę spotkać miłość na całe życie. Sprawdźcie jakie znaki zodiaku w lato stworzą pary.

📢 XVIII Zlot Motocyklowy "Na Soli" w Inowrocławiu. Parada motocykli pokaz stuntu. Zdjęcia XVIII Zlotowi Motocyklowy "Na Soli" w Inowrocławiu towarzyszyła tradycyjna parada motocykli, które przejechały ulicami miasta w sobotę, 1 lipca. Pod Galerią Solną odbył się pokaz stuntu w wykonaniu Rafałą Kanika i jego żony Dominiki. 📢 Gala 100-lecia Olimpii Grudziądz. Wręczono ponad sto wyróżnień i podziękowań. Zobacz zdjęcia W piątkowy wieczór, w grudziądzkim Centrum Kultury Teatr odbyła się gala z okazji 100-lecia Grudziądzkiego Klubu Sportowego Olimpia. Wręczono ponad sto podziękowań i wyróżnień. Brązową odznakę "Za zasługi dla sportu" odebrał Mirosław Maliszewski. 📢 Bitwa Regionów 2023 w Lubieniu Kujawskim. Koła Gospodyń Wiejskich stanęły do rywalizacji W sobotę, 1 lipca 2023 roku, podczas VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”, w Lubieniu Kujawskim zgromadziły się liczne koła gospodyń wiejskich z powiatu włocławskiego na konkursie kulinarnym. Nie zabrakło też występów zespołów muzycznych. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Tak wyglądają członkowie zespołu Ich Troje po 25 latach. Zobaczcie nowe i historyczne zdjęcia Ich utwory znała cała Polska. Grupa "Ich Troje" powstała w 1996 roku i do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością wśród fanów. Żeński skład zespołu wielokrotnie się zmieniał, jednak trzon od początku tworzą jego założyciele - Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa. Zobaczcie w naszej galerii, jak na przestrzeni lat zmienili się byli i obecni członkowie zespołu "Ich Troje".

📢 Oto wyliczenia nowych zwrotów podatku z emerytury. Takie przelewy trafią do seniorów dzięki Trzynastej Emeryturze Wszystkie świadczenia dla emerytów są obecnie opodatkowane, niezależnie od tego, w jaki sposób są finansowane. Polski Ład to jednak przede wszystkim reforma podatkowa i z tego właśnie powodu część osób otrzyma jeszcze dodatkowe pieniądze w ramach "trzynastki". Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia! 📢 W Chełmnie trwa coroczny odpust chełmiński. Na jarmarku było dużo turystów i mieszkańców. Zdjęcia W Chełmnie trwa odpust chełmiński. Co się dzieje na jarmarku odpustowym? Zobaczcie. 📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 roku. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu Na co dzień większość z nas korzysta z płatności bezgotówkowej. To wygodne i praktyczne. Jednak są sytuacje, w których jest nam potrzebna gotówka. Po pierwsze nie wszędzie zapłacimy kartą, gotówka przydaje się także na prezent dla kogoś jeśli nie mamy pomysłu. Sprawdzamy, dlaczego warto mieć gotówkę w domu i ile pieniędzy możemy przechowywać. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w naszych domach.

📢 To musisz włożyć do portfela. Wtedy fortuna zawsze się będzie do Ciebie uśmiechała To z pewnością tylko przesąd, ale czy warto kusić los? Nawet jeśli nie wierzymy w przesądy raczej nie chcemy ryzykować utraty gotówki z naszych portfeli. Warto wypróbować czy to działa. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Przygotowaliśmy dla Was przesądy, które przyciągają i odpychają od nas pieniądze. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku. Tyle wzrośnie płaca minimalna w przyszłym roku Prognozowana płaca minimalna w 2024 roku jest tematem o dużym zainteresowaniu. Rząd podjął decyzję w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w nadchodzącym roku. Propozycje przewidują, że od stycznia najniższa pensja wyniesie 4242 zł brutto, a od lipca wzrośnie do poziomu 4300 zł brutto. To istotne zmiany, które mają wpływ na sytuację finansową pracowników. Sprawdźmy zatem, jakie są perspektywy dla płacy minimalnej w 2024 roku i jak będą się kształtować stawki wynagrodzenia. 📢 Te krótkie fryzury damskie to hit lata. Zobacz, jakie cięcia będą modne i stylowe podczas wakacji. Propozycje dla kobiet w różnym wieku Coraz więcej kobiet decyduje się na krótkie fryzury! Nie dziwi nas ten fakt! W takich cięciach odejmiesz sobie wizualnie lat, sprawisz, że będziesz wyglądała kobieco i stylowo. Zobacz modne uczesania, które sprawdzą się latem.

📢 Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z Biedronki, Lidla i innych marketów Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%!

📢 Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023. 📢 Horoskop miłosny na lato 2023 roku. Te znaki zodiaku może czekać rozstanie Lato coraz bliżej a wraz z nim wyczekiwane wakacje, wolne i słoneczna pogoda. Ten czas warto dzielić z kimś bliskim, kto będzie się z nami cieszył i smucił. W nadchodzące lato wiele znaków zodiaku odnajdzie miłość i to czasem taką na całe życie. Inne niestety dojdą do wniosku, że czas w swoim życiu coś zmienić. W lato czeka nas też kilka rozstań. Zobaczcie, które znaki czeka rozstanie.

