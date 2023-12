Prasówka 4.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto szczęśliwe liczby i dni tygodnia każdego znaku zodiaku. Zobacz - taka jest Twoja szczęśliwa liczba [4.12.2023]”?

Prasówka 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto szczęśliwe liczby i dni tygodnia każdego znaku zodiaku. Zobacz - taka jest Twoja szczęśliwa liczba [4.12.2023] Każdy znak zodiaku ma przypisaną szczęśliwą liczbę i dzień tygodnia. Zarówno charakter, jak i los każdej osoby są bowiem zdaniem astrologów zapisane w niebie i gwiazdach. Sprawdź teraz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby i jaki dzień tygodnia jest dla Ciebie najlepszy? Poznaj szczegóły teraz w naszej galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 4.12.23

📢 Waloryzacja Emerytur - tyle emeryci dostaną od marca 2024. Wyliczenia brutto i netto po wyborach [4.12.2023] Waloryzacja emerytur i rent ma stanowić skuteczną ripostę na narastającą inflację, zapewniając, że wartość świadczeń adekwatnie odzwierciedla realną siłę nabywczą pieniądza. Obecny rok może być ostatnim, kiedy obserwujemy tak znaczące podwyżki, gdyż prognozy na kolejne lata wskazują na spadek inflacji.

📢 W tych zawodach pije się najwięcej alkoholu. Przedstawiciele tych zawodów często sięgają po procenty [4.12.2023] Nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do poważnych problemów, począwszy od uzależnienia po spustoszenie, jakie sieje w naszym mózgu i ciele. Oczywiście picie alkoholu z rozsądkiem nie powinno przysporzyć nam zdrowotnych problemów. Okazuje się, że niektórych do zaglądania do kieliszka "zmusza" praca. Zobaczcie, w których zawodach najczęściej sięgamy po alkohol!

Prasówka 4.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [4.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Ślub Roberta Karasia i Agnieszki Włodarczyk - zdjęcia ze ślubu. Fani: "Suknia jest oszałamiająca" [4.12.2023] Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk przebywają obecnie w Dubaju, gdzie w środę 29 listopada wzięli ślub. Uroczystość była naprawdę wyjątkowa! Odbyła się na pustyni, a motywem przewodnim były klimaty Dzikiego Zachodu. Para na Instagramie pochwaliła się zdjęciami z ceremoni. Fani zachwycają się sukienką aktorki - zobacz. 📢 Najładniejsze sukienki na święta Bożego Narodzenia i Wigilię 2023. W tych stylizacjach zadasz szyku [4.12.2023] Święta Bożego Narodzenia to czas, który poświęcamy naszym najbliższym. To właśnie dla nich chcemy wyglądać wyjątkowo i uroczyście. Prezentujemy najładniejsze fasony sukienek, które sprawdzą się na kolację wigilijną czy świąteczny obiad z rodziną. Mamy dużo zdjęć i inspiracji. 📢 Józef Wojciechowski na zdjęciach z dawnych lat. Tak odmieniły milionera jego kobiety [4.12.2023] 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił.

📢 Osobom z takimi schorzeniami owoce cytrusowe mogą szkodzić. Te osoby nie powinny jeść cytrusów [4.12.2023] Cytrusy to bardzo popularne owoce. Mandarynki, pomarańcze, cytryny, grejpfruty - te owoce lubi wiele osób. Cytrusy są dostępne w sklepach praktycznie przez cały rok. Są zdrowe i zawierają witaminy i inne składniki dobre dla organizmu. Jednak niektóre osoby nie powinny jeść cytrusów. Są takie schorzenia, przy których owoce cytrusowe są niewskazane, gdyż mogą pogorszyć stan zdrowia i zaostrzyć objawy chorobowe. Zobacz teraz, kto nie powinien jeść cytrusów.

📢 Najmodniejsze kurtki, płaszcze i kożuchy na zimę 2023/2024. Zobacz zdjęcia i inspiracje [4.12.2023] Choć do zimy kalendarzowej jeszcze trochę, aura na zewnątrz wyraźnie skłania do wyciągnięcia z szafy grubych okryć wierzchnich. Ci, którzy chcieliby odświeżyć swój wizerunek, mogą wybrać się na zakupy po nowy płaszcz, kurtkę czy kożuch. Prezentujemy najmodniejsze fasony na zimę 2023/2024.

📢 Najmniejsze rasy psów - zobacz je na zdjęciach. Te psiaki to prawdziwe miniaturki [4.12.2023] Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Aktualnie sklasyfikowano ponad 300 ras psów, a do tego dochodzą jeszcze psy nierasowe. Nie jest trudno znaleźć odpowiedniego towarzysza dla siebie. Psy mają różne charaktery, jedne wymagają dużo pracy, inne nadają się dla osób poczatkujących. Oto najmniejsze rasy psów. Zobaczcie, jakie psy są mniejsze od kotów. 📢 Emerytury w grudniu 2023 - terminy wypłat. Mamy wyliczenia brutto i netto grudniowych emerytur [4.12.2023] Rozpoczynają się wypłaty emerytur w grudniu. Niektórzy pieniądze otrzymają w innym terminie, niż zazwyczaj. Zobacz, jaki jest kalendarz wypłat emerytur grudniowych. 📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - inspiracje, zdjęcia. Oto trendy w manicure grudniowym [4.12.2023] Grudzień to miesiąc, w którym salony kosmetyczne i stylistki paznokci są wyjątkowo oblegane. Umawiamy się wtedy na manicure świąteczny i sylwestrowy. Najchętniej wybieranymi odcieniami są czerwień, biel, srebro czy butelkowa zieleń. W tym czasie możemy pozwolić sobie na więcej szaleństwa - barwniejsze i zabawne wzory, a nawet każdy paznokieć wystylizować w odmienny sposób. Oto modne paznokcie na grudzień 2023.

📢 Sylwester 2023 - tyle zarabiają gwiazdy na koncertach. Mamy stawki z ostatniego roku [4.12.2023] Przed nami sylwestrowa noc. Jak co roku będą organizowane imprezy miejskie pod chmurką. To zwykle duże imprezy, na których występują popularne gwiazdy muzyki. Największe imprezy organizowane są przez największe stacje telewizyjne i na nich pojawiają się najgorętsze nazwiska. A ile zarabiają na jednej nocy? Sprawdzamy ich zeszłoroczne zarobki.

📢 Znak zodiaku a kolory - ten kolor wzmacnia twój znak! Taki kolor jest przypisany do twojego znaku zodiaku [4.12.2023] Każdy kolor ma swoją energię. Możemy ją wykorzystać, włączając kolor do naszego codziennego życia. To może być bluzka czy sweter w kolorze twojego znaku zodiaku, lakier do paznokci, cienie do powiek. Nawet kolor pożywienia ma znaczenie! Jeśli twoim kolorem jest pomarańczowy, jedz pomarańcze, jeśli zielony - jedz kiwi. Zobacz, jaki kolor jest przypisany do twojego znaku zodiaku i wykorzystaj jego moc!

📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta [4.12.2023] Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo. 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy! [4.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu. 📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem [4.12.2023] Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie.

📢 Mamy horoskop na weekend 1-3 grudnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 1-3 grudnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [4.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Przedawnienie długu w 2024 roku. Te zobowiązania niedługo się przeterminują [4.12.2023] Przedawnienie długów to najprościej mówiąc sytuacja, w której wierzyciel zapomniał o naszym długu i się nie upomina o jego spłatę przez określony czas. Do takich przypadków dochodzi niezwykle rzadko. Musi jeszcze upłynąć określony czas, a jest to inny dla różnych zobowiązań. Sprawdzamy jakie długi będą przedawnione od 1 stycznia 2024 rok. 📢 Patrycja z "Przyjaciółek" - tak mieszka i żyje na co dzień Joanna Liszowska. Aktorka jeździ konno i lubi podróżować [4.12.2023] Joanna Liszowska to aktorka związana przede wszystkim z telewizją Polsat. Od początku emisji, czyli od 2012 roku, wciela się w rolę Patrycji w serialu "Przyjaciółki". Prywatnie gwiazda mieszka w Warszawie i prowadzi bardzo aktywny tryb życia - czas dzieli na grę w teatrze, pracę na planie serialu, odpoczynek w domu, jazdę konno i podróże. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Joanna Liszowska.

📢 Sara - kandydatka na żonę Artura z "Rolnik szuka żony". Tak meszka gwiazda programu, warto zwrócić uwagę na stolik [4.12.2023] Sara to uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Artura. Ona dobrze poznała życie na jego gospodarstwie oraz jego rodzinę. Teraz przyszedł czas na rewanż. Zobaczcie, jak mieszka Sara z Siedlec, kobieta, którą wybrał Artur z "Rolnik szuka żony". 📢 40 zł do każdego metra - nowe dofinansowanie do wymiany eternitu. Takie są aktualne przepisy [4.12.2023] 15 grudnia ruszy drugi nabór wniosków o dotacje na wymianę azbestowych dachów w gospodarstwach. Przy pierwszym były problemy przez tłok pod koniec terminu przyjmowania wniosków.

📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [4.12.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień?

📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [4.12.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [4.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [4.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 W tych sytuacjach musisz uważać na pieprz. Spożywanie go może być wtedy niewskazane! [4.12.2023] Pieprz zna dosłownie każdy. Jestem przekonany, że zdecydowana większość z nas nie wyobraża sobie bez niego życia. Nic w tym dziwnego, ponieważ przyprawa ta dobrze użyta znacząco poprawia walory smakowe potrawy, do której jest dodana.

📢 Emerytury grudniowe 2023 - wyliczenia i tabela brutto i netto. Takie będą emerytury w grudniu [4.12.2023] Mamy grafiki z wyliczeniami emerytur grudniowych. Zostaną one wypłacone zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji. Zobacz, na jakie stawki mogą liczyć seniorzy. 📢 Magdalena Stużyńska - tak mieszka i żyje na co dzień. Jasne i kobiece wnętrza Anki z "Przyjaciółek" [4.12.2023] Magdalena Stużyńska to gwiazda kabaretu oraz serialu "Przyjaciółki". Prywatnie aktorka mieszka w eleganckim domu w Warszawie. Nie brakuje w nim przytulnych dodatków, kwiatów oraz zwierząt. Gwiazda telewizji Polsat chętnie w nim odpoczywa, czyta i przygotowuje posiłki dla bliskich. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Stużyńska.

📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [4.12.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Lista numerów zgłoszonych przez internautów. Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów [4.12.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Tak wyglądają nowi Kargul i Pawlak [4.12.2023] To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Kto zaczął? Jaka jest geneza opowieści, która bawiła Polaków przez lata? Tego dowiemy się z filmu „Sami swoi. Początek”. Powstaje bowiem prequel legendarnego filmu Sami Swoi.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [4.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia [4.12.2023] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Objawy niedoboru witaminy B12 - oto objawy. Takie są najczęstsze objawy niedoboru witaminy B12 [4.12.2023] Niedobór witaminy B12 może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru B12 mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje witaminy B12? Co się dzieje z organizmem gdy brakuje witaminy B12? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory witaminy B12 mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia. 📢 Urządzenia zużywającej najwięcej prądu - tabela w grudzień 2023. Tyle prądu zużywają pralka, lodówka czy ładowarka [4.12.2023] Warto wiedzieć, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd.

📢 Numery boczne na radiowozach - co oznaczają? Te litery i cyfry na samochodzie policji to ważna informacja [4.12.2023] Radiowozy, czyli samochody policyjne w Polsce są oznakowane w jednolity sposób. Wszystkie mają zamontowanym system ostrzegania świetlnego i dźwiękowego, charakterystyczny dla pojazdów uprzywilejowanych. Każdy radiowóz wyposażony jest także w specjalny numer boczny. Okazuje się, że ciąg liter i cyfr to ważna informacja dla kierowców. Jak rozszyfrować kody na radiowozach? Wyjaśniamy, co znaczą litery i numery na samochodach policji.

📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę [4.12.2023] Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat!

📢 Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu. Tak było na starcie na Rynku Staromiejskim - zobaczcie zdjęcia! Ponad dwa tysiące biegaczy wystartowało w Festiwalu Świętych Mikołajów w Toruniu. Na Rynku Staromiejskich było czerwono od czapek i zmarzniętych nosów, ale humory dopisywały. Zobaczcie zdjęcia ze startu trzech biegów Świętych Mikołajów w Toruniu.

📢 Warsztaty bożonarodzeniowe w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu odbyły się rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe . Uczestnicy wykonywali drewniane Mikołaje i stroiki świąteczne. Zainteresowanie było tak duże, że pracownicy Centrum Edukacji Ekologicznej zapraszają kolejne dzieci w następną sobotę, 9 grudnia. Zapisy pod numerem telefonu 56 46 56 200. Warsztaty są bezpłatne, ale chętni mogą przynieść karmę dla ptaków na zimowe dokarmianie. 📢 Osoby o tych imionach i znakach zodiaku uważane są za najmądrzejsze. Mają szanse na sukces w pracy w 2023 roku Szczęściu trzeba pomóc. Aby osiągnąć sukces w pracy zazwyczaj trzeba mieć dużą wiedzę. Według astrologów niektórym może przychodzić to łatwiej, gdyż mają wrodzoną inteligencje. Zobacz, kto według znaków zodiaku i znaczenia imion uważany jest za osobę najmądrzejszą.

📢 Tabela waloryzacji emerytur po wyborach. Wyliczenia wskazują nawet 400 złotych więcej Jeśli wskaźnik obecny wskaźnik waloryzacji emerytur się utrzyma, to oznaczałoby to wzrost rent i emerytur nawet o kilkaset złotych. Waloryzacja emerytur po wyborach jest pewna, bo wynika to z ustawy. Emeryci muszą jednak czekać na decyzje nowego rządu, czy ten utrzyma wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3%. Na kolejnych slajdach naszej galerii zobacz w galerii prognozowane kwoty emerytur po waloryzacji. 📢 Marcin Wójcik z kabaretu "Ani mru mru" - tak żyje na co dzień. Gwiazdor prywatnie gra na perkusji Marcin Wójcik to jeden z najsłynniejszych polskich artystów kabaretowych. Gwiazdor, który ma za sobą setki udanych skeczy i miliony rozbawionych Polaków, prowadzi na co dzień bardzo aktywny tryb życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Marcin Wójcik. To zapalony miłośnik sportów ekstremalnych i zwierząt!

📢 To może oznaczać pojawianie się siniaków na ciele. Takie mogą być objawy poważnej choroby - ważny znak ostrzegawczy Siniaki mogą się pojawiać na ciele w dowolnym momencie, nawet bez wcześniejszego urazu. Siniaki mogą być ważnym znakiem ostrzegawczym wysyłanym przez ciało i objawem poważnych chorób. O czym może świadczyć podatność na siniaki? Jakie sygnały powinny niepokoić? Jeśli masz podobne odczucia, lepiej skonsultuj się z lekarzem. Sprawdź teraz najważniejsze znaki ostrzegawcze w naszej galerii. 📢 Mamy listę najgorszych fryzur do pracy. W nich każdej pani wcale nie będzie do twarzy [zdjęcia] Źle dobrana fryzura może oszpecić każdą kobietę. Nawet tę z najpiękniejszymi rysami twarzy. Zobacz w naszej galerii, których fryzur najlepiej unikać do pracy. Te fryzury postarzają, pogrubiają i sprawiają, że wyglądamy niekorzystnie.

📢 Oto najlepsze odmładzające krótkie fryzury damskie - zdjęcia. Dla kobiet po 50. i 60. roku życia Nie jest tajemnicą, że zadbane i odpowiednio ułożone włosy mogą nam odjąć wiele lat. Po pięćdziesiątym i sześćdziesiątym roku życia stawiamy raczej na fryzury krótkie i praktyczne. Podpowiadamy, jakie wybrać, by wyglądać młodziej. Sprawdź w naszym artykule, jakie są najlepsze odmładzające krótkie fryzury damskie.

📢 Takie fryzury są teraz niemodne - zdjęcia. Takich fryzur się już nie nosi - są passé i dodają lat Jeszcze kilka lat temu powszechnie można było spotkać te fryzury na ulicy. Teraz jednak odchodzą w zapomnienie i powoli stają się passé. Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z trendami fryzjerskimi, lepiej zrezygnuj z tego rodzaju cięć i koloryzacji. Zobacz, jakie fryzury wyszły z mody w 2022 roku! 📢 Oto ranking najbardziej zazdrosnych znaków zodiaku. One denerwują się nie tylko na partnerów Zazdrość uważana jest zazwyczaj za uczucie negatywne, choć w łagodnej formie może być też bodźcem do pozytywnej konkurencji i realizacji własnych aspiracji. Nie wszyscy są jednakowo zazdrośni. Nie wszyscy tak samo ją odczuwają. 📢 Jarmark świąteczny w Bydgoszczy 2023. Tyle kosztują oscypki, grzane wino i karuzele Bydgoszczanie pokochali coroczny jarmark bożonarodzeniowy, który jest organizowany na Starym Mieście. Najwięcej odwiedzających było w dzień otwarcia, ale teraz tłumy wcale nie są o wiele mniejsze. Czy jest drożej, niż przed rokiem? Sprawdziliśmy.

📢 Horoskop numerologiczny na grudzień 2023. Wiemy, do kogo uśmiechnie się fortuna Grudzień to czas podsumowań ale też intensywnych przygotowań do świąt i nadchodzącego nowego roku. Co na ten czas przygotował dla nas los? Co mamy zapisane w liczbach? Sprawdźcie grudniowy horoskop numerologiczny. Z niego dowiecie się co Was czeka w życiu zawodowym i miłosnym. Sprawdźcie tez do kogo uśmiechnie się los.

📢 W Chełmnie do niedzieli trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Zobaczcie zdjęcia z imprezy W Chełmnie na starówce trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Kto nie zdążył odwiedzić kolorowych kramów w piątek, ma na to cały weekend (2-3.12.2023). 📢 Domowe sposoby na obniżenie cholesterolu bez leków. Wysoki cholesterol niebezpieczny dla zdrowia! Cholesterol jest nam niezbędny, ale gdy jest zbyt wysoki szkodzi naszemu zdrowiu i prowadzi do śmiertelnych chorób! Jednak można go obniżyć bez leków - domowym sposobem. Wiemy, co trzeba zrobić!

📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze. 📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka. 📢 Metamorfoza Blanki z "Rolnik szuka żony" - tak dziś wygląda. Internauci są w szoku! Blanka brała udział w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem!

📢 Oto modne paznokcie na zimę i święta - Viva Magenta to najmodniejszy kolor 2023 roku. Zobacz pomysły i inspiracje Modne paznokcie na zimę i święta 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - jest odważny, zdecydowany, kojarzy się z pozytywnym nastawieniem do życia i bezkompromisowością. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na zimę i święta - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure. 📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku.

📢 Takie są najlepsze perfumy męskie - lista. Oto TOP 10 perfum na prezent dla mężczyzny Dla wielu mężczyzn nakładanie perfum jest codziennym rytuałem, który dodaje luksusu ich życiu. Wybór konkretnego zapachu - perfum, może być sposobem wyrażenia swojej osobowości i stylu życia. Niektórzy preferują świeże, lekkie perfumy, podczas gdy inni wolą głębokie, intensywne nuty. Perfumy są dobrym pomysłem na prezent dla mężczyzny. Podpowiadamy, jakie są najlepsze perfumy męskie. Poznajcie TOP 10 perfum na prezent dla mężczyzny. Listę podajemy w naszej galerii.

📢 Paulina Smaszcz - oto dom byłej żony Kurzajewskiego. Tak urządziła się po rozstaniu z prezenterem Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski od 1996 roku tworzyli zgrane małżeństwo. W styczniu 2020 roku ogłosili że biorą rozwód. Dziennikarka, prezenterka i wykładowczyni uniwersytecka po rozstaniu zajęła piękny i przestronny apartament w Warszawie. Według doniesień medialnych jest on wart 1,4 miliona złotych! Oto jak mieszka i żyja na co dzień była żona Macieja Kurzajewskiego.

📢 Taki jest twój kamień urodzenia - zobacz. Oto lista kamieni szlachetnych przypisanych do znaków zodiaku Każdy miesiąc w roku, a więc i znaki zodiaku, mają przypisane sobie kamienie szlachetne. Mówi się, że to kamienie urodzenia - talizmany, które przynoszą szczęście. JUż w starożytności kamienie urodzenia miały chronić, dać siłę i przynosić szczęście. Sprawdź, jaki jest Twój kamień urodzenia. Oto lista kamieni szlachetnych przypisanych do znaków zodiaku. 📢 Tak mieszka Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Uwagę zwracają potężne fotele i sofa Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia!

📢 Takie są emerytury grudniowe - mamy tabele wyliczeń brutto i netto. Takie będą emerytury w grudniu Na konta seniorów w grudniu wpłyną emerytury obliczone zgodnie z zasadami waloryzacji, które obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Mamy tabele wyliczeń brutto oraz netto grudniowych emerytur. Zobacz, jakie dokładnie kwoty otrzymają w grudniu seniorzy z ZUS. Takie będą emerytury grudniowe 2023 - w tabeli prezentujemy dokładne wyliczenia.

📢 Horoskop celtycki - takie jest twoje drzewo. Sprawdź, jakim drzewem jesteś - oto horoskop od wróżki Azalii Horoskopy mają wielu zwolenników. Wiele osób wierzy w to, że można odczytać i przewidzieć los człowieka. Jednym z ciekawszych systemów astrologicznych jest horoskop celtycki. W horoskopie celtyckim konkretnej dacie urodzenia odpowiada określone drzewo. Ono właśnie definiuje nasze cechy charakteru, osobowość. Według wierzeń celtyckich drzewa mają magiczną moc. Celtyccy kapłani - druidzi - potrafili nawiązać poprzez siłę drzew więź z siłami natury. Zobacz, jakim drzewem jesteś według wierzeń Celtów.

📢 Horoskop finansowy na grudzień 2023. Te znaki zodiaku powinny zagrać w Lotto Co gwiazdy przygotowały dla nas na grudzień 2023 roku? Tego można się dowiedzieć z horoskopu finansowego. Horoskop to przepowiednia dotycząca przyszłości, ale także przeszłości i teraźniejszości. Nas jednak najbardziej interesuje to co dopiero przed nami. Zobaczcie, które znaki zodiaku w grudniu mają szansę na dodatkowy zastrzyk gotówki. 📢 Lotto - wyniki 2.12.2023. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 2.12.2023 tuż po jego zakończeniu. 📢 Minister edukacji przekazał sprzęt Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim Zdjęcia i wideo Dwa monitory interaktywne minister edukacji, Krzysztof Szczucki przekazał w piątek, 1 grudnia, Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Sprzęt będzie służył głównie na lekcjach polskiego. Prezent to wyróżnienie dla szkoły i miasta.

📢 BKS Visła Proline Bydgoszcz - BAS Białystok. Trzy sety, trzy punkty [zdjęcia] Kolejne udane spotkanie mają za sobą siatkarze BKS Visły Proline Bydgoszcz.

📢 Szósty Bieg Karpia w miejscowości Mokre pod Grudziądzem. Na "starcie" 250 biegaczy! Mimo zimowej aury na starcie pojawiło się 250 biegaczy! Szósta edycja Biegu Karpia w Mokrem w gminie Grudziądz odbyła się na dwóch dystansach 5 i 10 kilometrów. Zawodników wystartował wójt gminy Grudziądz, Andrzej Rodziewicz. W biegu na 10 km pierwsze miejsce zajął: Kacper Arendt (8 Batalion Walki Radioelektronicznej/CzubaszekTeam), drugie Bartosz Kotowicz (Kwidzyn Biega) a trzecie Mateusz Szczepański (Start Team Wąbrzeźno). W biegu na 5 km zwyciężył Damian Wiśniewski (Janosiki), następny był Aleksander Siebert (GKS Olimpia Grudziądz) i kolejny Damian Damazyn (Janosiki). 📢 32. rocznica powstania Radia Maryja. Na obchody do Torunia zjechało kilka tysięcy słuchaczy Tysiące słuchaczy zjechało w sobotę 2 grudnia do Torunia na obchody 32. rocznicy powstania Radia Maryja. Nie zabrakło na nich polityków Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Objawy niedoczynności tarczycy widać na twarzy. Sprawdź, czy masz tak zwaną "twarz tarczycową" Szacuje się, że niemal co czwarty Polak może cierpieć na zaburzenia czynności tarczycy. Z tego najczęstszym zaburzeniem jest niedoczynność tarczycy. Objawy tej podstępnej choroby widoczne są nie tylko w naszym samopoczuciu - schorzenie istotnie wpływa na nasz wygląd, w szczególności twarz. Sprawdź w artykule, czy masz tak zwaną "twarz tarczycową". 📢 Triki na kwitnięcie skrzydłokwiata. Zastosuj te wskazówki, a skrzydłokwiat będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, mają duże walory dekoracyjne. Dodatkową wartością jest to, że skrzydłokwiat oczyszcza powietrze z toksyn. Kolejna zaleta tej rośliny to łatwość uprawy - skrzydłokwiaty nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. Dlatego są idealną ozdobą mieszkań. Skrzydłokwiat ma piękne, oryginalne kwiaty - białe, smukłe "skrzydło" - stąd zresztą pochodzi ich nazwa. Każdy posiadacz tej rośliny czeka na kwiaty. Co zatem począć jeśli skrzydłokwiat nie kwitnie? Mamy na to sprawdzone sposoby. Zobacz, jak właściwie pielęgnować skrzydłokwiat, by szybko zakwitł.

📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli [2.11.2023] Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 1 grudnia 2023 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie! 📢 Przepiękny Koncert Wiedeński w wykonaniu Orkiestry Księżniczek w Grudziądzu. Zobaczcie zdjęcia Piękne bajeczne, które przeniosły widzów do magicznego, wiedeńskiego świata Króla Walca – Johanna Straussa mogła zobaczyć publika, która przybyła do teatru w Grudziądzu gdzie zaprezentowała się w nowym programie Orkiestra Księżniczek. Widownia była wypełniona po brzegi. To było wzruszające i zarazem bawiące widowisko artystyczne. 📢 Adwentowy wieniec – piękne kompozycje florystów. Wyjątkowe dekoracje w świątecznym klimacie – zobacz galerię. Kiedy zaczyna się adwent? Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika.

📢 Oto sytuacje, w których bank może zablokować nam nasze konto. Sprawdźcie Blokada pieniędzy na bankowym koncie może dotknąć każdego z nas. Czasem to zwykłe zapominalstwo, czasem finansowe problemy, a w jeszcze innych przypadkach tzw. siła wyższa. Zobaczcie, w jakich sytuacjach może dojść do zablokowania pieniędzy na koncie i jak możemy odzyskać dostęp do konta. 📢 Zwrot podatku 2024 - lista aktualnych zasad. Te osoby nie dostaną zwrotu za 2023 rok Zwrot z podatku to dla wielu osób dodatkowy zastrzyk gotówki, szczególnie dla osób wychowujących dzieci, ale nie tylko. Odliczenie ulg podatkowych, nie tylko zmniejsza konieczny do zapłacenia podatek, ale jeszcze możemy otrzymać nadpłatę! Niestety jest kilka sytuacji, w których nie dostaniemy zwrotu z podatku. Jakie to sytuacje? Sprawdźcie. 📢 Emerytury stażowe 2024 - czy wejdą w życie? Są nowe informacje o projekcie W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się informacje ws. emerytur stażowych. Jakie miałyby być zasady ich wprowadzenia i kogo mogłyby dotyczyć? Znamy zasady.

📢 Życzenia imieninowe dla Barbary/Basi. Mamy wierszyki i rymowanki - także do wysłania sms 4 grudnia obchodzimy imieniny Barbary/Basi. Z tej okazji nie zapomnijcie wszystkim paniom noszącym to imię złożyć życzeń. Oto zbiór najlepszych imieninowych wierszyków dla Barbary/Basi. 📢 Anna z "Rolnik szuka żony" - tak wyglądają wnętrza domu-zamku, w którym mieszka. Zobaczcie zdjęcia! Anna z dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1 mieszka w niewielkiej miejscowości pod Kaliszem. Jej dom internauci nazywają zamkiem, bo rzeczywiście go przypomina. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza domu-zamku Anny z Wielkopolski.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Wideo szkolenie wojsko