Prasówka 4.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.08.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To dzieje się z organizmem, gdy jesz arbuza. Te osoby powinny włączyć arbuzy do diety [5.08.2021]”?

Prasówka 4.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To dzieje się z organizmem, gdy jesz arbuza. Te osoby powinny włączyć arbuzy do diety [5.08.2021] Co dzieje się z organizmem, gdy jesz arbuza? Czy ten kojarzący się z latem owoc jest zdrowy? Okazuje się, że ta soczysta, słodka przekąska powinna być częścią zdrowej diety przez cały rok! Kto szczególnie powinien włączyć arbuzy do swojej diety? Zobacz!

📢 Takie są najnowsze trendy w salonach fryzjerskich! Oto fryzury, które odejmą lat [zdjęcia - 5.08.2021] Lato to z pewnością ulubiona pora roku wielu. Fryzury na wakacje są przede wszystkim wygodne, mają się świetnie układać i zapewniać swobodę w upalne dni. Często urlop zaczynamy od wizyty u fryzjera. Wakacje to też czas odważniejszych uczesań i cięć. A jakie trendy panują teraz? Jaką fryzurę wybrać, aby wyglądać młodo i pięknie? Sprawdzamy, jakie cięcia są teraz najmodniejsze!

📢 Te dni będą wolne w nowym roku szkolnym 2021/22. Sprawdźcie kalendarz dni wolnych [5.08.2021] Przed nami jeszcze kilka tygodni wakacji, jednak coraz więcej osób zaczyna już myśleć o powrocie do szkoły. Powoli zaczynają się zakupy niezbędnej szkolnej wyprawki. My sprawdzamy, jak w nowym roku szkolnym wypadają dni wolne od nauki! Sprawdźcie, kiedy uczniowie będą mieli wolne w roku szkolnym 2021/22.

Prasówka 4.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te urządzenia nawet wyłączone pobierają prąd. Oto lista popularnych błędów podczas wakacji [5.08.2021] Chcesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Jest na to prosty i pewny sposób! Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. Mamy w domu wiele urządzeń, które są podłączone do prądu, ale nie są włączone. Jak się okazuje, te urządzenia pobierają energię także w trybie czuwania. Zobaczcie które to urządzenia!

📢 Tych rzeczy nie powinno się jeść przed snem. Oto lista popularnych błędów [lista - 5.08.2021] Zastanawiasz się, dlaczego masz problemy z zasypianiem? Może być to sprawka nieodpowiedniej diety. Z uwagi na wysoką kaloryczność, czy zawartość kofeiny, niektórych produktów nie powinno się jeść bezpośrednio przed zaśnięciem. Ich działanie może skutecznie blokować upragniony sen. Sprawdź w naszej galerii produkty, których lepiej nie jeść przed snem. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaków uznawane są za najinteligentniejsze [lista - 5.08.2021] Od dawna do znaków zodiaków przypisywane są pewne cechy charakteru. Choć wiedza o horoskopach uznawana jest za pseudonaukę to wielu z nas z wypiekami na twarzy śledzi swój horoskop. Zobaczcie, które znaki według horoskopów uznawane są za najinteligentniejsze. Szczegóły w dalszej części artykułu. Zobacz czy Twój znak należy do najmądrzejszych.