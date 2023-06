Prasówka 5.06.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koncert Przystań wolności w Grudziądzu: Viki Gabor, Bednarek, Rogucki, Organek. Święto województwa kujawsko-pomorskiego 2023. Zobacz zdjęcia”?

Na koncercie Viki Gabor, Kamila Bednarka, Piotra Roguckiego i Tomasza Organka, w grudziądzkiej marinie, w niedzielny wieczór bawiło się około 2 tysiące osób. Koncert z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się pod hasłem "Przystań wolności".

📢 Dzięki temu trikowi krzak pomidora w ogródku obrodzi. Ten nawóz do pomidorów zdziała cuda [5.06.2023] Pomidor to jedno z najpopularniejszych warzyw. Jest smaczny i ma właściwości zdrowotne. Często gości na naszych stołach, jest też dość łatwy w uprawie. Jak wyhodować piękne i zdrowe pomidory w ogródku? Co zrobić, gdy pomidory nie rosną, a liście opadają i żółkną? Ten prosty nawóz odmieni twoją uprawę. Rośliny będą rosły i będą mieć dużo więcej pomidorów. Podlewanie tym nawozem raz w tygodniu przyśpieszy ich wzrost nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzak pomidora będzie się uginać od owoców! To najtańszy, a zarazem jeden z najskuteczniejszych sposobów na obfite plony.

📢 Takie imiona noszą najgorsi mężowie. Oni nie potrafią dochować wierności Mąż to najlepszy przyjaciel, opiekun i kochanek w jednym. Potrafi być romantyczny i dający poczucie bezpieczeństwa żonie i rodzinie. Niektórzy panowie są wręcz stworzeni do tej roli, inni wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy mężczyzna będzie mężem idealnym czy wręcz przeciwnie. na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was listę imion najgorszych mężów.

📢 Tak zmieniła się Agnieszka Pilaszewska. Zobacz, jak teraz wygląda gwiazda "Miodowych lat" Agnieszka Pilaszewska zyskała sympatię widzów rolą Aliny Krawczyk w serialu "Miodowe lata" emitowanym na antenie telewizji Polsat w latach 1998-2004. Z obsady odeszła w 2001 roku i została zastąpiona przez Katarzynę Żak. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zmieniła się od tego czasu. Oto jak obecnie wygląda Agnieszka Pilaszewska. Da się rozpoznać? 📢 Horoskop na czerwiec. Wróżka przepowiada, co cię czeka w finansach, zdrowiu, miłości Horoskop to przepowiednia sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca - dla konkretnego znaku zodiaku. Z najnowszego horoskopu od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w czerwcu w miłości, finansach, zdrowiu. Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! 📢 Tak w młodości wyglądała Urszula Dudziak. Możesz być zaskoczony, jak przez lata zmieniła się gwiazda Urszula Dudziak to słynna polska wokalistka, która zaskakuje na scenie charyzmą i młodzieńczym wyglądem. Trudno uwierzyć, lecz gwiazda w październiku skończy 80 lat. Ze sceną związana była już jako nastolatka. Jak przez te lata się zmieniła? Oto zdjęcia Urszuli Dudziak z początków kariery. Tak wyglądała w młodości.

📢 Ile czasu po wypiciu wina lub wódki można wsiąść za kierownicę? Tyle godzin po spożyciu alkoholu można prowadzić auto Kiedy po wypiciu wina lub wódki można prowadzić auto? Ile trzeba poczekać, by po spożyciu alkoholu móc wsiąść za kierownicę? Takie pytania zadaje wielu kierowców. Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu mogą być bardzo dotkliwe. 📢 Tak dzisiaj wygląda Lucy z serialu Ranczo. Metamorfoza Ilony Ostrowskiej - gwiazdy serialu Ranczo Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Rolą Lucy aktorka stworzyła niezapomnianą kreację, którą pokochały miliony Polaków. Po latach jednak nieco się zmieniła.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Zmiany w przejściu na wcześniejszą emeryturę - "rząd się ugiął" Negocjacje rządu z "Solidarnością" są na finiszu. Wiele wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł.

📢 Te rzeczy warto włożyć do portfela, żeby przyciągnąć do siebie pieniądze. Zobacz listę! Jak przyciągnąć pieniądze? Chyba każdy chciałby mieć portfel wypchany pieniędzmi a ciężka praca nie zawsze przynosi takich korzyści finansowe, jakich byśmy oczekiwali. Dlatego warto się wspomóc. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. To, co wkładamy do portfela może przyciągać pieniądze, bogactwo i finansowe szczęście. Są też przedmioty, które odpychają pieniądze od naszego portfela. Zobacz więcej w naszej galerii. 📢 Oto najmniej toksyczne owoce i warzywa w sklepach. To "Czysta Piętnastka" - one zawierają teraz mało pestycydów Owoce i warzywa są źródłem wielu cennych witamin i składników mineralnych, jednak mogą też być źródłem szkodliwych substancji - pestycydów. Które warzywa i owoce są teraz najmniej toksyczne? Eksperci wymieniają listę 15 najczystszych produktów spożywczych na półkach w sklepach. To produkty, które charakteryzują się najmniejszym stężeniem pestycydów. Poznaj teraz w naszej galerii najmniej toksyczne owoce i warzywa.

📢 Tak zmienił się salon w domu Julii Wieniawy. Kanapa za prawie 90 tysięcy - poprzedni wystrój był w stylu Bali Julia Wieniawa udowodniła, że wystrój mieszkania nie jest czymś, na czym zamierza oszczędzać. Młoda gwiazda niedawno postanowiła zmienić aranżację w swoim salonie. Efekt robi ogromne wrażenie... lecz koszty jeszcze większe. Sama kanapa jest warta blisko 90 tys. Zobacz, jak wygląda salon piosenkarki i aktorki po zmianach!

📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii w meczu z Ostrovią. Mamy zdjęcia z trybun Abramczyk Polonia pokonała Arged Malesę Ostrów 56:34.Na taki mecz czekali bydgoscy kibice. Zobaczcie, jak bawili się na trybunach >>> 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Kuba Wesołowski z "Na Wspólnej" - zdjęcia Kuba Wesołowski to młody aktor, który już od 20 lat gra Igora Nowaka w serialu "Na Wspólnej" w TVN. Na swoim koncie ma też świetne role w takich filmach jak "Jutro idziemy do kina", "Czas honoru", "Komisarz Alex" czy "Kurier". Ma nowoczesne loftowe mieszkanie w Warszawie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Kuba Wesołowski.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem - zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 "Wyspa Kina" w Bydgoszczy. Trwają obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego [zdjęcia] Jeszcze do 11 czerwca w regionie będą królować muzyka, taniec i zabawa. W programie obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. koncerty, warsztaty, pokazy, fiesta balonowa. W sobotę, 3 czerwca, w Bydgoszczy odbył się koncert muzyki filmowej "Wyspa Kina", podczas którego wystąpili m.in. Andrzej Piaseczny, Kasia Moś, Natalia Kukulska i Piotr Rogucki.

📢 Te osoby mają szanse na duże pieniądze. Mamy horoskop numerologiczny na lato 2023 [5.06.2023] Horoskop numerologiczny nie jest tak popularny jak ten oparty na znakach zodiaku. Wiele osób jednak sięga i po ten rodzaj wróżby, przepowiedni dotyczącej naszej przyszłości. I choć często patrzymy na to z przymrużeniem oka to warto podkreślić, że tego typu przepowiednie powinniśmy odczytywać jak wskazówki. Sprawdziliśmy kogo czekają duże pieniądze według horoskopu numerologicznego.

📢 Samochody, komputery i inny sprzęt od wojska. To wyprzedaje AMW w Kujawsko-Pomorskiem [5.06.2023] Tu znajdziesz najnowsze oferty z wyprzedaży prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, czyli w oddziale na województwo kujawsko-pomorskie. Od wojska można kupić samochody osobowe, terenowe, ciężarowe, przyczepy, sprzęt komputerowy i wiele innych rzeczy. W galerii zamieszczamy zdjęcia wojskowego sprzętu, który został wystawiony w przetargach w czerwcu.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Oto poszukiwani alimenciarze w regionie. Tych osób szuka policja [5.06.2023] Osoby, które uchylają się od płacenia alimentów, trafiają na listę poszukiwanych przez policję. Przestawiamy wybrane zdjęcia osób poszukiwanych za niepłacenie alimentów z województwa kujawsko-pomorskiego. Zobaczcie, kto aktualnie poszukiwany jest przez KWP Bydgoszcz na podst. art. 209 KK. 📢 Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz pieniędzy w czerwcu 2023 [5.06.2023] Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato [5.06.2023] Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów [5.06.2023] Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem. 📢 Najlepszy trik na zamaskowanie siwych włosów. Zobacz najlepsze fryzury odmładzające [5.06.2023] Siwe włosy? Okazuje się, że środek maskujący ten problem znajduje się w niemal każdym domu. Nie trzeba sięgać po farbę do włosów.

📢 Mamy horoskop chiński na 2023. To czeka te znaki w drugiej części roku w miłości, finansach i życiu osobistym [5.06.2023] Horoskop chiński jest równie interesujący jak horoskop klasyczny. Początek roku chińskiego jest ruchomy - Nowy Rok nie ma stałej umownej daty, bowiem chińska astrologia bazuje na kalendarzu księżycowym. Astrologowie wierzą, że na podstawie chińskiego znaku zodiaku można określić nasze cechy charakteru, a także przewidzieć co nas czeka w nadchodzącym roku. Sprawdź w artykule, kto jest twoim patronem w chińskim horoskopie oraz co cię czeka w życiu osobistym i finansach w 2023! 📢 Tak wygląda w środku domu Dawida Kubackiego. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [5.06.2023] Dom Dawida Kubackiego stoi w Szaflarach, kilkanaście kilometrów od Zakopanego. Piętrowy dom jest dość duży, wybudowany w tradycyjnym dla tego regionu stylu. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda skoków narciarskich.

📢 Taki błąd popełnia wielu emerytów. Przez to świadczenie jest niższe - tak emeryci tracą nawet kilkaset złotych [5.06.2023] Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że wielu emerytów popełnia błąd, przez który świadczenie jest niższe. To nawet kilkaset złotych miesięcznie! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu.

📢 Takie są skutki jedzenia młodej kapusty. To dzieje się z organizmem, gdy jemy to warzywo w trakcie sezonu [5.06.2023] Kapusta to jedno z popularniejszych polskich warzyw. Gości na naszych stołach kilka razy w tygodniu. Kapusta ma także czterokrotnie więcej silnego przeciwutleniacza - witaminy C, niż uznawana za bombę witaminową kapusta kiszona. Zobaczcie dlaczego warto jeść to warzywo, ma zdecydowanie więcej pozytywnych właściwości.

📢 Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia. To ona była Mariolką ze Świata Według Kiepskich [5.06.2023] Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [5.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku. 📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [5.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Tak wygląda teraz Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell - zdjęcia Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 46 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler 📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Arged Malesa Ostrów. Na to czekali kibice [zdjęcia] Kolejne zwycięstwo na własnym torze zanotowała Abramczyk Polonia. I choć do perfekcji jeszcze dużo brakuje, bydgoscy żużlowcy wreszcie prezentowali się jak jeden z kandydatów do awansu.

📢 Wypadek podczas zawodów motorowodnych w Żninie. Zawody zostały zakończone W niedzielę (04.06.2023) podczas drugiego dnia zawodów motorowodnych Hydro GP oraz Eliminacji Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski doszło do wypadku w najszybszej klasie F-500.

📢 To musisz wiedzieć o programie 800 plus. Ważne informacje dla rodziców - takie będą zasady To musisz wiedzieć o programie 800 plus. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł - zakłada opublikowany projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 📢 Takie są skutki jedzenia młodych ziemniaków. To się dzieje z organizmem gdy je jemy Młode ziemniaki dostępne są na przełomie maja i czerwca. Chętnie po nie sięgamy w tym czasie i bardzo dobrze. Młode ziemniaki są nie tylko smaczne, ale mają też bardzo wiele zdrowych właściwości. Niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem, bo ziemniaki dobrze wpływają na nas zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz. Zobaczcie dlaczego warto jeść młode ziemniaki i kto nie powinien ich jeść.

📢 Oni są zwolnieni z płacenia Abonamentu RTV 2023. Te osoby nie dostaną wezwania do zapłaty w czerwcu i pozostałych miesiącach Oni są zwolnieni z płacenia Abonamentu RTV 2023 - lista. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku. 📢 Takie zmiany na skórze i paznokciach to oznaki chorób serca. Te skórne objawy chorób serca są często ignorowane Objawy chorób serca mogą pojawić się wcześnie, jednak wiele z nich można przeoczyć lub nawet zignorować. Choroby serca są główną przyczyną zgonów, niestety często nie dają znaków ostrzegawczych. Objawy chorego serca są również pomijane, ponieważ nie zawsze kojarzą się z sercem - okazuje się, że zmiany dermatologiczne na skórze i paznokciach może świadczyć o pogarszającej się pracy serca. Na co zwrócić szczególną uwagę? Czytaj więcej.

📢 Nawet za to kuracjusz musi zapłacić w sanatorium. Takie dodatkowe opłaty obowiązują w uzdrowisku w 2023 roku Wyjazd do sanatorium to forma leczenia i rehabilitacji, która pozwala nam podreperować zdrowie. Wyjazd do sanatorium może odbywać się prywatnie gdzie pacjent w pełni pokrywa koszty, ale i też finansowany przez odpowiednie instytucje, dzięki czemu nie ponosimy kosztów. Jest jednak szereg dodatkowych opłat, które kuracjusz musi ponosić. Jakie to opłaty? Sprawdźcie. 📢 Alerty w polskich sklepach. Biedronka, Lidl i inne wycofały te produkty. Nowe ostrzeżenia GIS - czerwiec 2023 Alerty w polskich sklepach. Biedronka, Lidl i inne wycofały te produkty. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Ogrodnicy zdradzają, jak często podlewać pelargonie. Takie są proste sposoby na piękne pelargonie Jeśli regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie jest dla ciebie zbyt pracochłonne, poznaj wskazówki ekspertów z Pelargonium for Europe. Stosując się do nich można sprawić, że pelargonie wymagać będą jedynie niewielkiej opieki, a tobie pozostanie cieszyć się ich widokiem. 📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 roku. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu Na co dzień większość z nas korzysta z płatności bezgotówkowej. To wygodne i praktyczne. Jednak są sytuacje, w których jest nam potrzebna gotówka. Po pierwsze nie wszędzie zapłacimy kartą, gotówka przydaje się także na prezent dla kogoś jeśli nie mamy pomysłu. Sprawdzamy, dlaczego warto mieć gotówkę w domu i ile pieniędzy możemy przechowywać. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w naszych domach.

📢 Te emerytki mogą co miesiąc zyskać kilkaset zł do emerytury. Jest tylko jeden warunek Mowa o kobietach pobierających okresową emeryturę kapitałową. Niektóre z nich po osiągnięciu męskiego wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat będą miały z urzędu przeliczone świadczenie. Inne muszą złożyć wniosek. Na przeliczeniu mogą zyskać miesięcznie nawet kilkaset złotych. 📢 Diamentowy jubileusz ks. Henryka Pilackiego, honorowego obywatela Koronowa [zdjęcia] Koronowo ma tylko dwóch honorowych obywateli. Pierwszym wybrano św. Jana Pawła II. Teraz dołączył do niego ks. prał. Henryk Pilacki, długoletni proboszcz parafii WNMP w Koronowie. 📢 Mieszkańcy Grudziądza pojechali do Warszawy na marsz opozycji Jedziemy by w pokojowy sposób zaprotestować przeciwko łamaniu praworządności - mówią grudziądzanie, którzy wczesnym rankiem autokarami wyruszyli do Warszawy, aby wziąć udział w marszu jaki organizuje Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele. Miłosz Joniec radny PiS komentuje: - To skończy się fiaskiem.

📢 5 lat temu Anwil Włocławek zdobył drugie w historii mistrzostwo Polski w koszykówce [zdjęcia, wideo] Dokładnie pięć lat temu, koszykarze Anwilu Włocławek zdobyli po raz drugi w historii Włocławka mistrzostwo Polski. Wtedy po 15. latach, Anwil Włocławek znów okazał się najlepszy w Polsce. W poniedziałek 4 czerwca 2018 roku pokonał w Ostrowie Wielkopolskim miejscową Stal 73:65. Podopieczni trenera Igora Milicicia wygrali serię 4:2 i cieszyli się z sukcesu. A kibice razem z nimi fetowali tytuł. Nasi reporterzy byli na meczu, towarzyszyli drużynie w czasie powrotu do Włocławka oraz pod Halą Mistrzów, gdzie odbyła się specjalna feta. Poniżej wszystko o mistrzostwie Anwilu Włocławek w 2018 roku. W sumie w artykułach prawie tysiąc zdjęć, a także materiały wideo. 📢 Wystawy, kiermasze i pokazy na 42. Dniach Otwartych Drzwi w ODR Zarzeczewo we Włocławku [zdjęcia] W sobotę i niedzielę, 3 i 4 czerwca odbywają się już 42. Dni Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie. Przygotowano wystawy sprzętu rolniczego - ciągników, maszyn, części oraz kiermasze roślin. Impreza w Zarzeczewie to okazja, by obejrzeć wystawy i kupić rośliny na balkon lub na działkę. Zobaczcie, jak było pierwszego dnia imprezy.

📢 Kujawsko-Pomorskie. To sprzedaje teraz komornik - domy, mieszkania. Ceny atrakcyjne! Oto licytacje komornicze czerwiec 2023 Tanie domy z ogrodem, mieszkania - takie nieruchomości można znaleźć na licytacjach komorniczych. Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Oto nowe licytacje komornicze w woj. kujawsko-pomorskim - zebraliśmy oferty m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Grudziądza i wielu innych miast i wsi! Zobacz teraz w naszej galerii najnowsze licytacje domów w regionie.

📢 Nocny wypadek pod Toruniem. Na miejscu działały 3 zastępy straży pożarnej! [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w nocy, już po godzinie 23. Brał w nim udział jeden samochód. 1 osoba została poszkodowana i zabrana do szpitala.

📢 Zapchany zlew? Wrzuć to do odpływu. Dzięki temu trikowi szybko i łatwo udrożnisz zapchany odpływ Zapchany zlew to prawdziwy koszmar. Brudna woda stojąca w zlewie może uprzykrzyć życie i utrudnić codzienne czynności, takie jak zmywanie naczyń, mycie włosów, kąpiel. Poza tym, taka zastała woda może powodować brzydki zapach. Co zrobić, by woda na bieżąco spływała do rur i nie zbierała się w komorze zlewozmywaka? Dzięki temu trikowi szybko i łatwo udrożnisz zapchany odpływ! Składniki masz na pewno w domu. Zobacz i wypróbuj.

📢 Takie zioła należy pić na cholesterol. Oto najlepsze domowe sposoby na cholesterol Wraz z wiekiem nasza wątroba staje się mniej zdolna do usuwania cholesterolu LDL. Dlatego powyżej 40 roku życia należy regularnie, raz do roku, badać poziom cholesterolu. Gdy zauważymy, że jego poziom wzrasta, pierwszym krokiem powinno być wdrożenie działań profilaktycznych. Dobrym pomysłem są domowe metody na cholesterol. Doskonale sprawdzą się tutaj najróżniejsze zioła i napary. Sprawdź, jakie zioła są najskuteczniejsze na cholesterol.

📢 Oto najlepsze pomysły na krótkie paznokcie. Takie kolory i zdobienia na krótkich paznokciach są teraz najmodniejsze Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Krótkie paznokcie są bardzo popularne wśród kobiet - są nie tylko wygodne, ale i modne. Paznokcie są wizytówką każdej kobiety. Krótkie paznokcie mogą być śliczne i bardzo kobiece, często prezentują się lepiej prezentować, niż długie paznokcie. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje krótkich paznokci. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Takie kryształy w PRL-u zdobiły każdy salon. Dziś znowu są modne i niebotycznie drogie [zdjęcia] W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wiele przedmiotów, z uwagi na brak produktów na sklepowych pólkach, nabierało niezwykłego znaczenia. Jednym z nich, będące synonimem luksusu, są kryształy, które dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Ile teraz kosztują?

📢 Ten trik sprawi, że twój storczyk bujnie zakwitnie. Potrzebujesz tylko piekarnika i...banana Storczyk to piękna, egzotyczna i stosunkowo tania roślina, która ozdobi nasze mieszkanie. Choć jego pielęgnacja nie należy do trudnych, przy niewłaściwym podłożu, nawadnianiu, światle czy nawożeniu może zatrzymać swoje kwitnienie i stracić walory wizualne. Roślinę możesz jednak odżywić dostarczając jej potrzebne składniki odżywcze. Wypróbuj ten prosty trik z piekarnikiem i bananem, a twój storczyk ponownie będzie bujnie kwitł.

📢 Dzięki tym roślinom pozbędziesz się mrówek z ogrodu. Takie rośliny najskuteczniej je odstraszają Mrówki mają szkodliwy wpływ na wszystkie typy roślin w ogrodzie. Ich obecność negatywnie wpływa na korzenie, łodygi, liście czy kwiaty. Istnieją jednak pewne rośliny, których mrówki nie lubią. Mogą one nam pomóc na stałe odstraszyć nieproszonych lokatorów. Sprawdź, jakie rośliny najskuteczniej odstraszają mrówki z ogrodu.

📢 Feta kibiców i piłkarzy ŁKS! Po meczu z Odrą świętowali na ulicach Łodzi. Zobaczcie unikalne ZDJĘCIA. Przemarsz i wielkie święto ŁKS! Tu po zakończeniu spotkania piłkarze ŁKS unieśli ręce w górę, w geście triumfu. To był niezwykle udany dla nich sezon. Wywalczyli awans do ekstraklasy i wygrali rozgrywki pierwszej ligi. Z tej okazji kapitan drużyny odebrał puchar za to osiągnięcie przekazany przez przedstawiciela PZPN.

📢 III liga piłki nożnej: Unia Drobex Solec Kujawski - Pogoń II Szczecin. W końcu to zrobili [zdjęcia kibice + mecz] W 31. kolejce II grupy III ligi piłki nożnej Unia Drobex Solec Kujawski podejmowała rezerwy Pogoni Szczecin. Gospodarze bronią się przed spadkiem, a goście walczą o awans. 📢 Seniorzy i podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu bawili się na "Familiadzie". Zobacz zdjęcia Ale to był bal! Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu zjechali do placówki przy ulicy Dywizjonu 303 w Grudziądzu, aby bawić się na festynie integracyjnym "Familiada".

📢 Ekspracownica firmy cateringowej w szpitalu w Bydgoszczy: - Zupę rozrzedzano, brakowało kotletów Zupy były rozrzedzane, a do drugiego dania brakowało mięsa. I jeszcze nasze prawa były łamane - mówi ekspracownica cateringu w Bydgoszczy. Szefostwo zaprzecza.

📢 Kibice na meczu Abramczyk Polonii Bydgoszcz z Wybrzeżem Gdańsk. Były dodatkowe atrakcje [zdjęcia] Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała Wybrzeże Gdańsk 49:41. Żużlowcy jak zwykle mogli liczyć na kibiców. Zobaczcie zdjęcia z trybun>>> 📢 Toruń. Horror na Olsztyńskiej. Dlaczego pani Agnieszka mieszkała ze zwłokami partnera? 41-letnia pani Agnieszka z bloku przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu przez blisko miesiąc żyła pod jednym dachem ze zwłokami partnera. Koszmar przerwał telefon sąsiada na policję, którego zaniepokoił fetor i to, że dawno nie widział sąsiada. 📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Takie są najlepsze fryzury dla kobiet 50 plus. Te fryzury odejmą ci nawet 10 lat! Fryzura ma niebagatelne znacznie dla naszego wizerunku. Odpowiednio dobrane cięcie oraz koloryzacja może odjąć nam kilka lat lub wręcz przeciwnie - podkreślić niedoskonałości i znacznie nas postarzyć. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 50 roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. 📢 6-osobowa rodzina z Bydgoszczy mieszka na 28 metrach. Bez bieżącej wody i prądu. "A śpimy na gąbkach, na podłodze" 6-osobowa rodzina właśnie wprowadziła się do lokalu socjalnego w Bydgoszczy. - To 28 metrów bez wody i prądu, a zamiast łóżek mamy gąbki, które rozkładamy na noc - mówi 46-latek. 📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie.

📢 UŚMIECH DZIECKA Głosowanie rozpoczęte! Czekają nagrody, a wśród nich 40 000 zł na spełnienie marzeń Z tej okazji Dnia Dziecka tworzymy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich wybierzemy maluchy, które trafią na okładkę. Czeka mnóstwo nagród, a wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK oraz wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu. Nowością w naszej akcji jest główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Tyle pieniędzy możesz wypłacić z bankomatu. Zobacz limity popularnych banków [PKO BP, MBANK, EURONET] Coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów. 📢 Te osoby mogą pojechać za darmo do sanatorium. Oto lista uprawnionych do bezpłatnego wyjazdu Wyjazd do sanatorium to szansa na podreperowanie zdrowia. Z sanatorium można skorzystać w ramach pobytów tzw. „komercyjnych” (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS). My sprawdzamy, kto może pojechać do sanatorium bezpłatnie, a właściwie za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel. 📢 W ten sposób sprawdzisz czy banknot nie jest fałszywy. Zdradzimy Wam sprawdzone triki Każdego dnia mamy do czynienia z pieniędzmi. Choć coraz więcej osób płaci kartą to nadal w wielu miejscach możemy płacić tylko gotówką. Warto więc wiedzieć, jak rozpoznać fałszywy banknot, aby nie dać się oszukać. Mamy dla Was sprawdzone sposoby na sprawdzenie autentyczności banknotów.

📢 Kobiety o tym imieniu są najlepszymi żonami. Zobaczcie, co mówią o was gwiazdy! [lista] Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie najlepszych żon. Zobaczcie panie, o jakim imieniu się na nim znalazły.

