Prasówka 6.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tabela wyliczeń podatków po waloryzacji emerytur. Zmiany w progach podatkowych [6.02.2024]”?

Prasówka 6.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tabela wyliczeń podatków po waloryzacji emerytur. Zmiany w progach podatkowych [6.02.2024] Nowa waloryzacja emerytur, obowiązująca od 1 marca 2024 roku, przyniesie zmiany w portfelach seniorów. Warto jednak zwrócić uwagę, że większa liczba emerytów niż dotychczas zostanie objęta obowiązkiem opłacania podatku PIT. Osoby otrzymujące obecnie 2 tys. 300 zł brutto muszą się przygotować na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 Te osoby mogą dostać odszkodowanie od pracodawcy. To nawet 4300 złotych [6.02.2024] Jak się okazuje pracownik, który jest nierówno traktowany w stosunku do innych pracowników może liczyć na odszkodowanie, które powinno wynosić nie mniej niż najniższe minimalne wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2024 roku wynosi ono 4242 złotych brutto. Zobaczcie, kto może otrzymać odszkodowanie od pracodawcy.

📢 Te oznaki świadczą, że jesz za dużo soli. To się dzieje z organizmem, gdy jesz za dużo soli [6.04.2024] Co się dzieje, gdy jesz za dużo soli? Nadmierne spożycie soli może mieć kilka konsekwencji. Jeśli jesz za dużo soli, organizm wysyła wyraźnie sygnały. Nadmiar soli jest bardzo szkodliwy, a pierwsze sygnały tego, że spożywasz zbyt wiele soli, można dostrzec gołym okiem. Co dzieje się z organizmem, gdy spożywamy za dużo soli? Eksperci wymieniają kilka zaskakujących oznak, że jest za soli w codziennej diecie. Sprawdź, czy masz takie objawy!

Prasówka 6.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto [6.02.2024] Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu. Mamy zdjęcia Na balu studniówkowym, w sobotę 3 lutego, bawiły się wszystkie tegoroczne klasy maturalne Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, czyli Vi, Vk i Vh. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia [6.02.2024] Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Nie każdy kolor włosów pasuje do każdej twarzy. Warto dobrać uczesanie i kolor do kształtu twarzy, tonacji cery, ale także do wieku. Dla kobiet po 50. roku życia niewskazane są na przykład bardzo długie włosy. Włosy z wiekiem przerzedzają się i słabną, dlatego długie włosy u dojrzałych pań mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Zobacz, jakie fryzury są najlepsze dla kobiet po 50. roku życia - takie uczesania potrafią odjąć nawet 10 lat!

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku całują najlepiej. Oto mistrzowie całowania zdaniem astrologów [6.02.2024] Kto najlepiej całuje? Według astrologów, każdy znak zodiaku całuje inaczej a niektóre znaki zodiaku to prawdziwi mistrzowie całowania - są namiętni, pełni pasji i potrafią całować tak, że robi się gorąco! Jak całują poszczególne znaki zodiaku? Które znaki zodiaku najlepiej całują? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Modne paznokcie na luty - Peach Fuzz to najmodniejszy kolor 2024 roku. Zobacz pomysły, wzory i zdobienia [6.02.2024] Modne paznokcie na luty 2024. Peach Fuzz to kolor roku Pantone - brzoskwiniowy, bardzo delikatny, pastelowy odcień, połączenie różu i pomarańczu ma przypominać, jak istotna w tych trudnych i niepewnych czasach jest subtelność i łagodność. Peach Fuzz to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2024. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Zobacz najmodniejsze paznokcie na luty - takie pomysły mają stylistki paznokci. 📢 Patrycja Wieja z "Projekt Lady" na gorących zdjęciach. "Piękna i boska". Zobaczcie! [6.02.2024] Patrycja Wieja, triumfatorka pierwszej edycji "Projekt Lady" w 2016 roku, to kobieta niezwykle wszechstronna. Była zawodniczką Fame MMA, uczestniczyła w Ninja Warrior Polska. Jest instruktorką fitness, trenerką personalną, przeszła przeszkolenie wojskowe. Odkąd zdobyła popularność w programie telewizyjnym, stała się rozpoznawalną postacią, a jej życie publiczne na Instagramie obserwuje blisko 160 tysięcy osób. To też niezwykle piękna kobieta. Przyjrzyjmy się, jak Patrycja Wieja prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [6.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - wyliczenia [6.02.2024] Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 Najlepsze afirmacje na sukces i bogactwo. Oto słowa mocy i myśli, które przyciągają pieniądze i szczęście [6.02.2024] Skuteczne afirmacje na sukces i bogactwo mogą pomóc przyciągać do Ciebie to, o czym najbardziej marzysz. Afirmacje, inaczej określane jako słowa mocy, to krótkie stwierdzenia, które mają skierować myśli na konkretne tory. Afirmacja najczęściej polega na powtarzaniu pozytywnych twierdzeń na temat własnej osoby, co ma prowadzić do identyfikacji z ich treścią. Okazuje się, że skuteczne afirmacje mogą przyciągnąć szczęście, sukces i bogactwo. Słowa mocy mają pomóc osiągnąć wymarzony cel. Jakie są przykładowe afirmacje na sukces i bogactwo? Sprawdź teraz, jakie słowa mocy warto powtarzać, by przyciągnąć szczęście i pieniądze. 📢 Na zwolnieniu lekarskim pracownik ma dostawać nie 80 proc., a 100 proc. pensji? [6.02.2024] Rząd planuje wprowadzić zmiany w „L-4”. To ZUS ma wypłacać wynagrodzenie od pierwszego dnia nieobecności pracownika. Jest też pomysł, żeby to było nie 80 %, a 100 % procent pensji.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20% [6.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Joanna Koroniewska. Żona Macieja Dowbora pokazała się topless [6.02.2024] Joanna Koroniewska to znana polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Jest żoną Macieja Dowbora, prezentera telewizyjnego. Mama jej męża to Katarzyna Dowbor, również znana osobowość telewizyjna. Joanna i Maciej tworzą przesympatyczną parę, uwielbianą przez Polaków. Joanna Koroniewska na swoim profilu na Instagramie w żartobliwy i zabawny sposób przedstawia życie swojej rodziny. Widać, że wraz z mężem mają dystans do siebie. Ostatnio Joanna Koroniewska zapozowała topless w odważnej sesji dla magazynu "Viva!". Zobaczcie, jak żyje na co dzień ta urocza para - Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor.

📢 Takie znaczki pocztowe są teraz poszukiwane. Niektóre z nich są warte kilkaset złotych [6.02.2024] Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 13 emerytura w 2024 roku - wyliczenia brutto i netto trzynastej emerytury. Aktualne dane 4 lutego [6.02.2024] Zbliża się termin wypłat 13. emerytury czyli dodatkowego świadczenia dla seniorów. Trzynasta emerytura jest gwarantowana ustawowo. Komu należą się dodatkowe pieniądze? Kiedy dokładnie pojawią się one na kontach seniorów? I w końcu najważniejsze - jakich konkretnie kwot w ramach trzynastej emerytury mogą się spodziewać seniorzy w 2024 roku? Wyjaśniamy w naszym artykule.

📢 Horoskop finansowo-miłosny na luty 2024. Takie znaki zodiaku wzbogacą się i zakochają [6.02.2024] Luty symbolicznie uznawany jest za miesiąc zakochanych. To właśnie w lutym pary obdarowują się prezentami i celebrują swoją miłość z okazji walentynek. Wróżka Roma odczytała z układu ciał niebieskich, które samotne znaki zodiaku w lutym spotkają swoją drugą połówkę. Z kolei inne znaki czeka duży zastrzyk gotówki. Sprawdzamy, komu będzie sprzyjało szczeście. 📢 Oto horoskop numerologiczny na luty 2024 roku. Wróżka mówi o miłości i związkach nie tylko na Walentynki [6.02.2024] Horoskop numerologiczny na luty 2024 mówi o miłości, związkach i uczuciach. Horoskop numerologiczny to doskonały sposób, by dowiedzieć się, czy do siebie pasujecie i co czeka Wasz związek w najbliższym czasie. Numerologia zakłada, że w liczbie zapisany jest los. Jak obliczyć swoją numerologię? Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia. Sprawdź teraz liczbę swoją i swojego partnera i zobacz, co Cię czeka w lutym 2024 roku według numerologii.

📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [6.02.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u. 📢 Tak mieszka i żyje raper Popek. Oto luksusowa willa Pawła Mikołajuwa - mamy zdjęcia [6.02.2024] Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Popku. Paweł „Popek” Mikołajuw to znana postać polskiego show-biznesu, która budzi wiele kontrowersji. Raper Popek zaszokował swym wyglądem, gdy zdecydował się wytatuować sobie gałki oczne. Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Paweł „Popek” Mikołajuw.

📢 Oto dom Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka spodziewa się drugiego dziecka [6.02.2024] Pechowo rozpoczął się rok 2024 dla Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka niespodziewanie została zwolniona z Telewizji Polskiej, choć wiązała ze stacją duże nadzieje. Teraz jednak całą swoją energię skupia na rodzinie. Już niedługo bowiem na świecie pojawi się jej kolejne dziecko. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Izabella Krzan idzie do Stanowskiego. Tak mieszka była miss Polonii. Dla fanów ma śmiałe zdjęcia [6.02.2024] Izabella Krzan zamienia TVP na nowy projekt internetowy Krzysztofa Stanowskiego. Piękna prezenterka to była miss Polonia, która uwielbia słońce, psy i jest szczęśliwie zakochana. Tak mieszka i żyje na co dzień Izabella Krzan, nowa gwiazda Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Na tych zdjęciach z wakacji naprawdę niewiele ukrywa.

📢 Aktualna tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [6.02.2024] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. 📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki [6.02.2024] Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 Zagrała Marusię w serialu "Czterej pancerni i pies". Tak zmieniła się Pola Raksa [6.02.2024] Najpiękniejsza. Tak można podsumować, postać Poli Raksy, w której to podkochiwała się cała Polska. I nie jest to moja odważna teza, a tylko kilka z komentarzy, jakie można spotkać pod zdjęciami aktorki znanej z m.in. “Czterej pancerni i pies”. 📢 Beata Kozidrak rozpala zmysły - zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała gwiazda zespołu Bajm [6.02.2024] Beata Kozidrak to niedościgniona gwiazda polskiej sceny muzycznej. Wokalistka zespołu "Bajm" od lat 80. rozpala zmysły tysięcy fanów. Zawsze piękna, w oryginalnych strojach, pełna energii i seksapilu przyciąga uwagę, wzbudzając zachwyt, podziw i uznanie. Tak kiedyś wyglądała Beata Kozidrak - oto najlepsze zdjęcia z jej kariery. Pokazujemy je w naszej galerii. 📢 Krzysztof Miruć kupił i odnowił dom po Jerzym Połomskim. Tak mieszka znany architekt [6.02.2024] Krzysztof Miruć - znany, ceniony i lubiany architekt, projektuje stylowe wnętrza, które zachwycają. Te robione dla klientów prezentuje regularnie. Ostatnio pokazał swój unikatowy projekt - odnowiony dom, w którym mieszkał Jerzy Połomski. Wnętrza są naprawdę wow. Musicie je zobaczyć.

📢 Smolasty - tak mieszka i żyje na co dzień. Nowoczesny dom i kolekcja luksusowych samochodów [6.02.2024] Smolasty to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Gwiazdor takich hitów jak "Duże oczy", "Herbata z imbirem" czy "Nim zajdzie słońce" lubi chwalić się swoim luksusowym życiem na Instagramie. Zobaczcie jego dom oraz kolekcję drogich sportowych aut! 📢 Zarobki w handlu 2024. Tyle zarabia się w Media Ekspert, Pepco, H&M czy CCC [6.02.2024] Praca w handlu to jedna z najpopularniejszych. Choć nie wydaje się to trudne zajecie nie każdy ma do niej predyspozycje. Praca w handlu wymaga skupienia, koncentracji, ale także serdeczności i życzliwości. A jak są wynagrodzeni pracownicy znanych sieciówek? Zobaczcie, ile trafia na konto pracowników Biedronki, Lidla, CCC czy innych popularnych sklepów.

📢 Oto najgorszy czas na jedzenie bananów. O tej porze lepiej nie jeść bananów [6.02.2024] O jakiej porze najlepiej jeść banany a kiedy lepiej nie sięgać po nie? Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Wiele osób sięga po banany nawet codziennie. Owoce te mają dobroczynny wpływ na zdrowie, zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Eksperci potwierdzają, że banany obniżają ciśnienie i utrzymują poziom energii. Chociaż banany mają wiele zalet, są chwile w ciągu dnia, kiedy nie powinno się ich jeść - nie tylko nie przyniosą oczekiwanych korzyści, ale mogą być wręcz szkodliwe. Kiedy lepiej nie jeść bananów? Jaki jest najgorszy czas na jedzenie bananów w ciągu dnia? Zobacz teraz, co mówią dietetycy. 📢 Tak woda z cytryną pomaga skutecznie schudnąć. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz wodę z cytryną codziennie [6.02.2024] Picie wody z cytryną może pomóc w utracie wagi. Wiele osób zaczyna swój dzień od szklanki wody z cytryną a eksperci potwierdzają, że to skuteczny sposób, by wesprzeć odchudzanie. Dietetycy twierdzą, że woda z cytryną z samego rana nie tylko ugasi pragnienie, ale również korzystnie wpłynie na cały organizm, doda energii, oczyszcza organizm i nawilża skórę od wewnątrz. Oto zaskakujące skutki codziennego picia wody z cytryną. Zobacz teraz, co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Sprawdź, w jaki sposób picie wody z cytryną pomaga najszybciej schudnąć.

📢 Likwidacja abonamentu RTV - od kiedy? Padła konkretna data. Oto nowy pomysł na opłatę [6.02.2024] Czy już wkrótce Abonament RTV zostanie zlikwidowany? Takie są plany. Pojawiają się także nowe propozycje na uiszczanie opłaty. Zobacz, co wkrótce może czekać wszystkich Polaków.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [6.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Dieter Bohlen z Modern Talking - tak dziś wygląda. "Wygląda lepiej niż 40 lat temu" [6.02.2024] Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur - stan na 3 lutego. Wyliczenia po komentarzu rządu [6.02.2024] Wzrost wskaźnika inflacji może znacząco wpłynąć na wysokość emerytur w 2024 roku. Przyjrzyjmy się prognozowanym zmianom, które mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2024. Glos w sprawie waloryzacji emerytur zabrał wreszcie rząd - mamy nowe informacje i aktualne wyliczenia. 📢 Tak mieszka Kasia Kowalska w willi na Żoliborzu. Największe wrażenie robi kuchnia! [6.02.2024] Kasia Kowalska od lat urzeka publiczność swoim muzycznym talentem i skromnością. Jednak jej dom już tak skromny nie jest. Sukces wokalistki na scenie przełożył się na jej jakość życia. Gwiazda posiada przepiękny dom na warszawskim Żoliborzu. Pod koniec 2023 roku pochwaliła się na Instagramie, że zakończyła remont. Wnętrza robią ogromne wrażenie!

📢 Justyna Ryszka - gorące zdjęcia celebrytki. Tak wygląda influencerka, przyjaciółka Patrycji Tuchlińskiej [6.02.2024] Justyna Ryszka ma na koncie kilka sukcesów w konkursach piękności. Modelka i fotomodelka pojawiła się ostatnio na premierze filmu "Dziewczyna influencera". W mediach społecznościowych jest bardzo aktywna. Prywatnie przyjaźni się z Patrycją Tuchlińską. partnerką Józefa Wojciechowskiego, szefa J.W. Construction Holding.

📢 Najmodniejsze brokatowe paznokcie na luty 2024. Zobacz piękne zdobienie paznokci od stylistek [6.02.2024] Brokatowe paznokcie - złote i srebrne, a także z drobinkami zatopionymi w kolorowych lakierach - to hit tej zimy. Zobaczcie w galerii najmodniejsze zdobienia paznokci na luty 2024, które wykonały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [6.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Te imiona dla dzieci symbolizują bogactwo i sukces. Królewskie imiona dla chłopców i dziewczynek [6.02.2024] Coraz większą popularnością cieszą się imiona z minionych wieków, które nosili wielcy władcy i królowie. Stanowią one bowiem wróźbę władzy, sukcesu i bogactwa. Oto lista imion dla chłopców i dziewczynek utożsamianych z potęgą i dobrobytem. Te imiona nosili królowie. 📢 Z tymi schorzeniami możesz pojechać za darmo do sanatorium. Im turnus opłaci NFZ i ZUS [6.02.2024] Turnus w sanatorium to wyjazd na około trzy tygodnie, w którym pacjenci mogą liczyć na szereg zabiegów, które mają polepszyć ich zdrowie. Wbrew pozorom z sanatorium korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci czy osoby młode. Bezpłatny wyjazd oznacza że za nasz pobyt zapłaci ubezpieczyciel - ZUS lub NFZ. Zobaczcie, kto może skorzystać z takiego leczenia.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto i brutto. Oficjalne dane po komunikacie rządu [6.02.2024] Rząd potwierdził, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w roku 2024 wyniesie co najmniej 12,3%. Ogłosiła to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Mimo prognozowanego wskaźnika na poziomie 11,9%, rząd jest jednak zdecydowany ustalenia jeszcze z ubiegłego roku - 12,3%. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń wyniesie około 43,6 mld zł. 📢 Modne paznokcie na luty 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy [6.02.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na luty 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę i przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Modne kuchnie w 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Takie kuchnie są teraz modne [6.02.2024] Mała kuchnia jest coraz bardziej popularna. W nowym budownictwie aktualnie stawia się na aneksy kuchenne. Okazuje się, że teraz to właśnie małe kuchnie są najmodniejsze. Zobaczcie jak urządzić i zaaranżować małą kuchnię, aby była wizytówką domu, pięknie wyglądała a do tego była jeszcze funkcjonalna. Oto kilka projektów.

📢 Tabela wzrostów emerytur od marca - Ministerstwo podało dane! Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur [6.02.2024] Waloryzacja emerytur i rent wejdzie w życie od 1 marca 2024. Wiemy już o ile na pewno wzrosną świadczenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało prognozowany wskaźnik. Przygotowaliśmy wyliczenia emerytur, biorąc pod uwagę te dane. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych [6.02.2024] Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

📢 Kolejni mistrzowie parkowania z Torunia i regionu w akcji. Zobacz, gdzie zostawili swoje auta! Tzw. "mistrzowie parkowania" skutecznie utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Znowu pokazali, na co ich stać. Zobacz najnowsze przykłady, jak nie wolno parkować swoich pojazdów. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Oto niemal pewne dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po tegorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając inflację emerycką za ubiegły rok, która wyniosła 11,9 proc. 📢 Julia Wieniawa odsłania ciało na tropikalnych wakacjach. Mamy odważne zdjęcia aktorki Julia Wieniawa jest jedną z bardziej znanych przedstawicielek gwiazd młodego pokolenia. Trzeba jednak zauważyć, że na to gdzie się teraz znajduje w pełni sobie sama zapracowała, dzięki czemu tak jak dziś, w środku zimy może bawić się na zagranicznych wakacjach. 📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku - te osoby są najbardziej inteligentne. Takie znaki zodiaku to urodzeni geniusze Inteligencja jest wysoko cenioną cechą. Najbardziej inteligentne znaki zodiaku wyróżniają się bystrością umysłu, wyjątkową umiejętnością rozumowania, to urodzeni geniusze, którzy potrafią świetnie wykorzystać swoją wiedzę. Wysoko na liście najmądrzejszych znaków zodiaku jest Wodnik, Skorpion i Panna. Który ze znaków zodiaku jest najmądrzejszy? Osoby spod jakich znaków zodiaku charakteryzuje wrodzona inteligencja i bystrość umysłu? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najmądrzejsze znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur Główny Urząd Statystyczny podał dane o tzw. inflacji emeryckiej. Jest ona o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej, ale nadal bardzo wysoka - kształtuje się na poziomie 11,9 proc. Oznacza to, że przynajmniej o tyle wzrosną emerytury. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile może wynosić Twoje świadczenie od marca 2024.

📢 Tak wyglądają dzieci "Popka". Oto Julia i Borys, córka i syn Pawła Mikołajuwa - zdjęcia "Popek" to jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych raperów na polskiej scenie muzycznej i rozrywkowej. Popek czyli Paweł Mikołajuw to nie tylko raper, ale także zawodnik MMA. Jego cechy charakterystyczne to czarne gałki oczne i blizny na twarzy. Popek prowadził bardzo rozrywkowe życie, niestety, w złym tego słowa znaczeniu - pił i zdradzał partnerkę. Gdy na świecie pojawiła się jego córka, Popek odmienił swoje życie. Julka jest jego oczkiem w głowie. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci Pawła Popka - Julka i Borys.

📢 Julia Wieniawa - tak mieszka. Aktorka ma ogromny apartament w centrum Warszawy Blask fleszy, ścianki i czerwone dywany, właśnie tak większość osób wyobraża sobie życie celebrytów. Nic w tym dziwnego, ponieważ co chwilę docierają do nas informacje o ogromnych zarobkach gwiazd polskiego show biznesu. Zobaczcie, jak zarobione pieniądze wydaje Julia Wieniawa. Dziś podglądamy, jak mieszka młoda aktorka. 📢 Dodatek osłonowy 2024 - ile się dostanie? Mamy tabele wyliczeń dla różnych gospodarstw Dodatek osłonowy na rok 2024 powraca, oferując wsparcie Polakom w zmaganiach z ubóstwem energetycznym oraz rosnącymi kosztami związanymi z gazem i żywnością. Wniosek o uzyskanie tego dodatku można składać do końca kwietnia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące kto ma prawo do bonusu osłonowego oraz jakie są jego wysokości. 📢 Krzysztof Stanowski - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto luksusowa willa w lesie właściciela Kanału Zero Gdzie mieszka Krzysztof Stanowski? Oto jego luksusowa willa w lesie pod Warszawą. Właściciel Kanału Zero mieszka tam z żoną i dwójką synów. Stanowskiego można uwielbiać lub nie znosić, dziennikarz budzi skrajne emocje. To fan cygar, wielkich widowisk sportowych oraz podróży po świecie. Zobaczcie jak urządził swój dom w środku Krzysztof Stanowski.

📢 To mówi o Tobie grupa krwi - horoskop grup krwi to teraz hit. Takie masz cechy charakteru według grupy krwi Horoskop grup krwi, określana jako teoria ketsueki-gata, zyskuje ogromną popularność zwłaszcza w Japonii i Korei. Okazuje się, że grupa krwi może dużo powiedzieć o naszym charakterze. Istnieje przekonanie, że grupa krwi ma duży wpływ na charakter, temperament, decyduje o osobowości i wielu zachowaniach a nawet o tym, z kim stworzymy udany związek. Jaka grupa krwi, taki charakter. Okazuje się, że grupa krwi determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie grupa krwi? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz w lutym 2024 roku. Najnowsze zasady wymiany pieniędzy Choć na co dzień płacimy bezgotówkowo to w wielu sytuacjach pieniądze w fizycznej formie są nam potrzebne. Jednak w przypadku szczególnie banknotów musimy wiedzieć, że są one bezterminowo ważne pod warunkiem, że nie mają uszkodzeń. Pieniądze, które są podarte, wyprane, zniszczone a nawet popisane tracą ważność i należy jest wymienić. Zobaczcie, gdzie i jak wymienić pieniądze w 2024 roku.

📢 Najgorsi mężowie - lista ezoteryków. Według znaczenia imion oni mają trudny charakter Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne. 📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym.

📢 Oto Mariolka z serialu "Świat według kiepskich" - tak dziś wygląda Barbara Mularczyk Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Niektórzy obywatele Ukrainy w Kujawsko-Pomorskiem wyprzedają meble i AGD. Oto powód! Nasi wschodni sąsiedzi korzystają z tego, że otworzyły się dla nich rynki Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii i Kanady. Ukraińcy wyjeżdżąją z Polski za lepiej płatną pracą. Niektórzy na Kujawach i Pomorzu wyprzedają wyposażenie mieszkań. 📢 Wyliczenia emerytur po waloryzacji 2024. Mamy dwie prognozowane tabele ze stawkami W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury. 📢 Najdroższe pieniądze z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie banknoty i monety są najwięcej warte Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź.

📢 Policjantka z Grudziądza wybudziła się ze śpiączki. Potrzebna rehabilitacja i pomoc - trwa zbiórka Przez ponad rok Dominika Urban przebywała w śpiączce. Ale wybudziła się! W klinice "Budzik" w Olsztynie. Wymaga rehabilitacji, a w zebraniu środków pomagają jej m.in. koledzy z komendy policji w Grudziądzu.

📢 Krzysztof Stroiński, czyli Leszek z "Daleko od szosy", ma już 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda! Krzysztof Stroiński, urodzony 9 października 1950 roku w Pszczynie, to nie tylko Leszek Górecki z kultowego serialu "Daleko od szosy". Na swoim koncie ma wiele innych interesujących ról, ale polscy widzowie kojarzą go głównie z roli Leszka w "Daleko od szosy". Zobaczcie, jak dziś wygląda ten aktor. 📢 Zmiana w programie "Czyste powietrze". Klienci byli wprowadzani w błąd - na liście pompy ciepła, kotły na drewno i pellet W związku z tym, że na rynku pojawiły się pompy ciepła oraz kotły na drewno i pellet, które nie spełniają wymogów programu "Czyste powietrze", od 1 kwietnia 2024 r. dotowane będą tylko sprzęty wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

📢 Oto żona wójta z serialu "Ranczo" - tak dziś wygląda Violetta Arlak. Zobaczcie zdjęcia! Violetta Arlak to aktorka, której największą sławę przyniosła rola wójtowej w serialu "Ranczo" w TVP 1. Łatwo zauważyć, że w ostatnich sezonach kultowego filmu była znacznie szczuplejsza, niż w pierwszych odcinkach. Okazuje się, że w tym czasie aktorka schudła aż 20 kilogramów. Zobaczcie, jak wyglądała 20 lat temu, a jak prezentuje się dziś. Wspaniała metamorfoza! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. 📢 Tak w młodości wyglądał Ryszard Kotys, czyli Marian Paździoch. Gwiazdor "Kiepskich" łamał kobiece serca Ryszard Kotys to aktor, którego obecnie widzowie znają przede wszystkim z serialu "Świat według Kiepskich". W potać Mariana Paździocha wcialał się aż 21 lat. Gwiazdor zmarł w styczniu 2021 roku po zachorowaniu na COVID-19. W młodości był uznawany za niezwykle przystojnego mężczyznę. Jego filmografia również robi wrażenie!

📢 Studniówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tak na balach bawią się maturzyści. Zobacz najnowsze zdjęcia W całej Polsce trwa sezon studniówkowy. Także w województwie kujawsko-pomorskim maturzyści bawią się na balach. Uczniowie z miast w regionie świętują rychłe zakończenie nauki. Zobaczcie zdjęcia maturzystów ze studniówek w 2024 roku z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, Tucholi, Żnina i innych miast w województwie kujawsko-pomorskim. 📢 Wróble masowo wymierają. W Bydgoszczy i Toruniu jest tych ptaków aż 30 proc. mniej, niż dawniej Naukowcy ustalili całą listę przyczyn wymierania wróbli. Najpopularniejsze niegdyś ptaki nie wytrzymują warunków, które stworzyliśmy w miastach.

📢 Cis Cekcyn po jubileuszowej gali z okazji 50-lecia. Mamy zdjęcia z tego wydarzenia Gminny - Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn w sobotnie popołudnie świętował jubileusz 50-lecia. W miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się specjalna gala.

📢 Te imiona dla chłopców wybierano najczęściej w Grudziądzu w 2023 roku. TOP 10 Z danych Urzędu Stan Cywilnego w Grudziądzu wynika, że w 2023 roku urodziło się w sumie 796 dzieci z czego 401 dziewczynek i 395 chłopców. Imiona najczęściej nadawane chłopcom prezentujemy w naszej galerii. 📢 "Pchli targ" na targowisku miejskim Tarpno w Grudziądzu odbył się mimo kiepskiej pogody. Mamy zdjęcia Mimo wietrznej pogody, na "Pchlim Targu" w Grudziądzu pojawili się zarówno handlarze, jak i osoby poszukujące ciekawostek oraz okazji. Zobaczcie co można było kupić w niedzielę 4 lutego 2024 r. 📢 Żona Cezarego Pazury pokazuje ciało na tropikalnych wakacjach. Tak wygląda partnerka aktora W Polskim show-biznesie nie brakuje związków i relacji, które już od samego początku polaryzują opinię publiczną. Jak się jednak okazuje, kiedy pojawia miłość, nawet kilkunastu letnia różnica między partnerami nie gra roli. Wiedzą o tym doskonale Edyta i Cezary Pazura.

📢 Biżuteria vintage PRL - zdjęcia, ceny w 2024. Wraca moda na kolczyki, pierścionki, wisiory w stylu lat 80 Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Alternatywy 4 - blok. W tych miejscach kręcono kultowy serial Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wybrali się w kolejną podróż śladami polskiego filmu. Tym razem odwiedziili Warszawę, by odnaleźć kultowe miejsca znane z serialu "Alternatywy 4". Dziś każdy może je odwiedzić i przypomnieć sobie doskonale znane kadry z komedii Stanisława Barei. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Niedziele handlowe - luty 2024. Oto kalendarz niedziel handlowych. Sprawdź, kiedy jest niedziela handlowa Niedziele handlowe luty 2024. Czy w lutym przypada niedziela handlowa? W 2024 roku mamy siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i kiedy można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadają niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych - lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe.

📢 Młodzież z I LO w Szubinie szalała na studniówce. Zobacz nasze zdjęcia z balu Trwa czas studniówkowych bali. Uczniowie I LO w Szubinie także ruszyli w tan. - Dostojnym krokiem poloneza wkraczacie dziś w dorosłość – mówiła dyrektor Elżbieta Kłosowska-Hilscher. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia z balu W piątek 2 lutego uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu bawili się na studniówce. Bal zorganizowano w Pałacu Wenecja w Płonnem. Zobacz w galerii jak wyglądał najważniejszy bal tegorocznych maturzystów z Golubia-Dobrzynia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie. Zobaczcie zdjęcia i wideo z balu maturzystów W sobotni wieczór 3 lutego na studniówce bawią się przyszli absolwenci Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak wygląda najważniejszy bal młodzieży z Rypina i powiatu!

📢 Jak odstraszyć kreta z działki? Kopce to zmora w ogrodach i na polach. To małe zwierzę jest pod częściową ochroną Siatka na krety, odstraszacze czy inne sposoby na to, jak pozbyć się kreta są pilnie poszukiwane nie tylko wiosną. Nowe kretowiska na działkach, polach uprawnych i w ogródkach pojawiają się nawet zimą. Przejrzeliśmy rady internautów i pokazujemy, jak sprytnie pozbyć się kreta czy nornic, będących autorami kopców. Jednocześnie przypominamy o korzyściach płynących z obecności kreta, który jest pod częściową ochroną.

📢 Oto ile pieniędzy można przechowywać w domu. To mówią przepisy w 2024 roku Zeszłoroczne plany wprowadzenia limitów płatności gotówką spowodowały zainteresowanie tematem przechowywania pieniędzy w domu. Limitów płatności gotówką ostatecznie nie wprowadzono i jeśli mamy tylko ochotę możemy płacić gotówką bez limitu. A jak sytuacja wygląda z przechowywaniem pieniędzy w domu? Zobaczcie, kiedy warto przechowywać pieniądze w domu. 📢 Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na styczeń 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Paznokcie walentynkowe to nie tylko czerwony manicure. Zobacz najpiękniejsze stylizacje, które ozdobią dłonie w dzień zakochanych Paznokcie walentynkowe, które zaskoczą twojego partnera! Postaw na klasykę lub zaszalej z bardziej oryginalnymi kolorami i zdobieniami. Jeśli nie masz pomysłu, jak ozdobić swoje pazurki na walentynki, to zobacz nasze propozycje. Dzięki nim emocje w tym dniu będą jeszcze większe i płomienne.

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W trwającej rundzie do wygrania Thermomix! Dołącz do gry już dziś! Trwa wyjątkowa, dwutygodniowa runda "NASZEJ LOTERII" z rewelacyjną nagrodą do wygrania. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej.

📢 Życzenia imieninowe dla Agaty - najfajniejsze wierszyki [KRÓTKIE, ŚMIESZNE, SMS] Imieniny Agaty 2023. Nie macie pomysłu na życzenia imieninowe dla Agaty? Przygotowaliśmy dla Was zbiór najlepszych wierszyków, rymowanek, SMS dla Agaty. Wybierzcie najlepsze i wyślijcie.