Prasówka 6.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ela Romanowska skończyła 40 lat i pozuje w siwych włosach i bez makijażu! Odważne zdjęcia gwiazdy [6.08.2023]”?

Prasówka 6.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ela Romanowska skończyła 40 lat i pozuje w siwych włosach i bez makijażu! Odważne zdjęcia gwiazdy [6.08.2023] O Elżbiecie Romanowskiej zrobiło się głośno, gdy Polsat ogłosił, że zastąpi Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej programu "Nasz nowy dom". Gwiazda nigdy nie ukrywała, że ceni naturalność, jest wyrozumiała dla siebie i stara się optymistycznie spoglądać w przyszłość. Z okazji 40-tych urodzin udostępniła na Instagramie zdjęcie, w którym pozuje bez makijażu, a na jej włosach widać pierwsze oznaki siwienia. Zobacz odważne zdjęcia gwiazdy!

📢 Mamy listę telefonów, które stracą dostęp do internetu. Duże zmiany w sieci Orange i T-Mobile [6.08.2023] Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Aktualnie wdrażana technologia 5G ma pozwalać na zwiększenie prędkości pobierania danych powyżej 1 Gb/s. Wobec ograniczonych zasobów dostępnego widma niezbędne jest jednak uwolnienie częstotliwości. Z tego powodu operatorzy telekomunikacyjni postanowili sukcesywnie wyłączać 3G.

📢 Małgorzata Tomaszewska zaskakuje zgrabną sylwetką podczas drugiej ciąży. Tak wygląda gwiazda w stroju kąpielowym [6.08.2023] Małgorzata Tomaszewska jakiś czas temu ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się drugiego dziecka. Tajemnicą pozostaje jednak tożsamość ojca. Pod zdjęciem nie zabrakło gratulacji od fanów oraz celebrytów. Wiele osób zwróciło również uwagę na doskonały wygląd gwiazdy. Oto jak prezentuje się w stroju kąpielowym. Jej zgrabna sylwetka zachwyca!

Prasówka 6.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te znaki zodiaku kochają samotność. Oni potrzebują przestrzeni i przerwy od ludzi [6.08.2023] Te znaki zodiaku to najwięksi samotnicy. Niektóre osoby lubią przebywać sam na sam ze sobą, nie potrzebują towarzystwa i nawet w związku pragną mieć przestrzeń tylko dla siebie. Astrologowie są pewni, że wysoko na liście znaków zodiaku, które kochają samotność jest Koziorożec. Które znaki zodiaku uwielbiają samotność? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać największych samotników spośród wszystkich znaki zodiaku. Zobacz szczegóły w naszej galerii.

📢 Mamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Tych produktów nie kupuj - alerty w Biedronce, Lidlu i wielu innych sklepach [6.08.2023] Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. 📢 Mamy tabelę wyliczeń emerytur z "czternastkami". Takie będą przelewy z ZUS z dodatkową emeryturą [6.08.2023] Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur. Wiemy także, kiedy prawdopodobnie dodatkowe środki trafią do seniorów. Sprawdź, jakie będą przelewy dla seniorów wraz z czternastą emeryturą.

📢 Tak zmieniła się Klaudia Halejcio od czasów serialu "13 posterunek". Zobaczcie zdjęcia aktorki sprzed lat [6.08.2023] Klaudia Halejcio to polska aktorka, która jako siedmiolatka wystąpiła w serialu "13 posterunek". Grała też w reklamach. Gdy była w szkole średniej, grała w serialu "Złotopolscy" i "Pierwsza miłość". Dziś ma 32 lata, a na liście już bardzo pokaźny zbiór filmów i seriali. Zobaczcie, jak przez lata zmieniała się Klaudia Halejcio. 📢 Tak teraz wygląda Anna Król z Sanatorium Miłości - niesamowita metamorfoza! Ania i Zbyszek szykują się do ślubu [6.08.2023] Anna Król była uczestniczką trzeciej edycji programu "Sanatorium Miłości" w TVP1. Ania wzbudziła dużą sympatię widzów programu, ujmowała spokojem i pozytywną energią. Anna Król w ostatnim czasie przeszła spektakularną metamorfozę - uczestniczka "Sanatorium Miłości" schudła 20 kg! Teraz Ania szykuje się do ślubu ze Zbyszkiem, uczestnikiem tej samej edycji programu. Zobacz, jak zmieniła się Ania z "Sanatorium miłości 3".

📢 To stanie się z twoim organizmem, jak będziesz jeść dwie śliwki dziennie. Możesz być zaskoczony ich właściwościami [6.08.2023] Śliwki to popularne owoce sezonowe. Chętnie robimy z nich przetwory, nalewki czy wykorzystujemy do przygotowania deserów i potraw. Możemy również jeść je jako przekąskę. Już 2-3 śliwki dziennie wystarczą, aby dostarczyć organizmowi cenne składniki odżywcze. Sprawdź co dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz śliwki. Oto ich właściwości zdrowotne! 📢 Oto modne pomysły na łazienkę. Biała łazienka - zobacz aranżacje i zdjęcia. Tak urządzić łazienkę w bieli [6.08.2023] Biała łazienka to klasyk, który nie wychodzi z mody i świetnie się sprawdza. Aranżacje w bieli pasują zarówno do dużej jak i małej łazienki. Planujesz remont albo myślisz o odświeżeniu łazienki, ale nie wiesz, jakie są modne aranżacje łazienkowe? Szukasz inspiracji na urządzenie stylowej łazienki? Najmodniejsze w 2023 roku są... białe łazienki! Zebraliśmy w naszej galerii modne aranżacje łazienki w bieli. Zobacz, może uda Ci się znaleźć pomysł na remont swojej łazienki.

📢 Mamy wyliczenia emerytur wraz z "czternastką". Takie będą świadczenia dla seniorów wraz z dodatkową emeryturą [6.08.2023] Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur. Wiemy także, kiedy prawdopodobnie dodatkowe środki trafią do seniorów. Sprawdź, jakie będą przelewy dla seniorów wraz z czternastą emeryturą. 📢 Marta Chodorowska nago na plaży nad Bałtykiem. Gorące zdjęcia aktorki z serialu "Ranczo" i "M jak miłość" [6.08.2023] Marta Chodorowska, gwiazda serialu "Ranczo" opublikowała gorące zdjęcia z wakacji. 41-letnia aktorka zapozowała nago! Odważne zdjęcia zaskoczyły fanów i wzbudziły wiele emocji. Zobacz teraz odważne zdjęcia Marty Chodorowskiej znanej z roli Klaudii Kozioł, córki wójta w serialu "Ranczo".

📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [6.08.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Tyle dni wolnych będzie w nowym roku szkolnym 2023/24. Mamy kalendarz - będzie ich sporo [6.08.2023] Wakacje na półmetku, coraz więcej osób lada dzień rozpocznie przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Warto więc już sprawdzić pozytywne informacje dotyczące nadchodzącego roku szkolnego, czyli dni wolne. Przygotowaliśmy dla Was przegląd kalendarza szkolnego i wykaz dni wolnych, a będzie ich całkiem sporo. 📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane [6.08.2023] Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Mamy tabelę wyliczeń Czternastej Emerytury 2023. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy [6.08.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tych rzeczy nie możesz robić na swoim balkonie. Takie zachowania grożą mandatem [6.08.2023] Choć balkon nie można w żadnym razie nazwać miejscem publicznym, niektóre zachowania są niedozwolone, z uwagi na to, że mogą zakłócać spokój lub bezpieczeństwo naszych sąsiadów. Oto lista rzeczy, których nie możemy robić na balkonie. W niektórych przypadkach możesz być zaskoczony! 📢 Takie będą powiększone emerytury w sierpniu i wrześniu. Wyliczenia emerytur po "czternastce" [6.08.2023] Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Niektórzy otrzymają pieniądze już w sierpniu, ale większość osób otrzyma "czternastkę" we wrześniu. 📢 Tak mieszka Barbara Kurdej-Szatan. Zaglądamy do wnętrz apartamentu gwiazdy seriali - oto zdjęcia Barbara Kurdej-Szatan to popularna aktorka i prezenterka, którą pamiętamy z taki filmów i seriali jak "Dzień dobry, kocham cię" czy "M jak miłość". Jest żoną Rafała Szatana. Razem z dziećmi mieszkają w pięknym apartamencie z widokiem na Warszawę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak Joanna Dyrkacz z Sanatorium Miłości wyglądała w młodości. Gwiazda programu była modelką! Zobaczcie archiwalne zdjęcia [6.08.2023] Joanna Dyrkacz była uczestniczką piątej edycji programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Urzekła widzów spokojem ducha, pozytywną energią, ale i niezwykłą urodą. Okazuje się, że w przeszłości była modelką. Dziś również pracuje w modelingu. Zobaczcie, jak Joanna Dyrkacz wyglądała w młodości. Mamy zdjęcia! 📢 Tak ma wyglądać ślub i wesele Iwony i Gerarda. Wielkie wydarzenie gwiazd Sanatorium Miłości - zdjęcia 64-letnia Iwona Mazurkiewcz i 83-letni Gerard Makosz poznali się w 2. edycji programu "Sanatorium miłości". Już od czterech lat tworzą piękny związek, któremu kibicuje cała Polska. 5 sierpnia biorą ślub w Niepołomcach. Zapowiada się wspaniała uroczystość. Co będzie się działo? Sprawdźcie.

📢 III liga piłki nożnej: Elana Toruń - Błękitni Stargard. Beniaminek nie zawiódł [zdjęcia mecz + kibice] Na inaugurację III ligi piłki nożnej: Elana Toruń podejmowała Błękitnych Stargard. Beniaminek pokazał się z dobrej strony.

📢 Wyniki, strzelcy 1. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej - sezon 2023/24 [4-5 sierpnia] Podajemy obsadę sędziowską meczów 1. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, które odbyły się w piątek i sobotę (4 i 5 sierpnia 2023 roku). Wyniki spotkań podawaliśmy na żywo. Pierwszym liderem tabeli został Chemik Bydgoszcz. Na podium po inauguracji są beniaminkowie Łokietek Brześć Kujawski i Orlęta Aleksandrów Kujawski. 📢 Takie są niewymagające rośliny doniczkowe. Oto rośliny najłatwiejsze w uprawie [6.08.2023] Niewymagające rośliny doniczkowe to takie, które wybaczą nam brak wiedzy na temat podlewania i pielęgnacji roślin. Są w stanie przetrwać nadmiar wilgoci, suszę czy brak wszystkich składników odżywczych. Rośliny doniczkowe łatwe w uprawie będą doskonałe dla osób zabieganych, zapracowanych, prowadzących nieregularny tryb życia. Oto lista niewymagających roślin doniczkowych. 📢 Takie rzeczy wkłada się do portfela na szczęście. Te rośliny i przedmioty przyciągną bogactwo [6.08.2023] Niektórzy wierzą, że istnieje finansowa energia, którą możemy przyciągnąć odpowiednimi przedmiotami. Wiele osób marzy o portfelu wypełnionym banknotami. Jakie rzeczy powszechnie wkłada się do portfela na szczęście? Jakie przedmioty sprowadzą do nas bogactwo, a czego lepiej nie trzymać w portfelu? Sprawdź w artykule.

📢 W taki sposób najszybciej schudniesz jedząc jogurt naturalny. Tak jedzenie jogurtu prowadzi do utraty kilogramów [6.08.2023] Jogurt naturalny jest prawdziwą skarbnicą białka i probiotyków. Ma również bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Dietetycy są zgodni, że jogurt naturalny powinno się wprowadzić do diety odchudzającej. Co daje jedzenie jogurtu naturalnego? W jaki sposób można schudnąć od jogurtu naturalnego? Jak jogurt naturalny prowadzi do utraty kilogramów? Sprawdź w artykule.

📢 Czternasta Emerytura 2023 - wyliczenia po podatku i składce na NFZ. Takie kwoty trafią na konta emerytów [6.08.2023] Mamy wyliczenia Czternastych Emerytur 2023 po odjęciu podatku i składki zdrowotnej. Zobaczcie, jakie dodatkowe kwoty na rękę trafią do emerytów na przełomie sierpnia i września. 📢 Tak wygląda zakrzepica po szczepieniu. Jeśli masz te objawy, to może być zakrzep krwi [6.08.2023] Zakrzepica po szczepieniu to choroba, o której zrobiło się głośno głównie przez wiązanie jej ze szczepionką przeciw COVID-19. Temat zakrzepicy po szczepieniu wzbudzał żywe emocje, jednak nie od dziś wiadomo, że każde szczepienie niesie za sobą ryzyko ewentualnych powikłań. Nie zawsze musi do nich dojść, w większości przypadków organizm potrafi sobie poradzić, częściowo lub całkowicie rozpuszczając istniejący zakrzep. Jakie objawy mogą wskazywać na wystąpienie zakrzepicy? Kiedy lepiej zwrócić się po pomoc do lekarza? Zobacz teraz wczesne objawy zakrzepicy.

📢 Takie są sposoby na smród w pralce. Oto 5 prostych trików, jak się pozbyć przykrego zapachu z pralki [6.08.2023] Pralka automatyczna to dziś podstawowe wyposażenie każdego domu. Żadna rodzina nie byłaby w stanie się bez niej obejść. Pranie robimy nawet kilka razy w tygodniu. Czy jednak pamiętamy, aby właściwie zadbać o to urządzenie? Jeśli zaniedbamy regularne jego czyszczenie, w pralce zgromadzi się brud, a nawet i pleśń. Wówczas pranie, nawet to wyjęte od razu z pralki, nie ma takiego zapachu, jaki mieć powinno. Oto proste triki, jak pozbyć się przykrego zapachu z pralki i właściwie ją oczyścić. 📢 Te znaki zodiaku będą miały finansowe problemy w sierpniu 2023 roku. Oni muszą uważać na swoje pieniądze [6.08.2023] Baran, Ryby, a może Panna? Które znaki czekają finansowe tarapaty? Który ze znaków zodiaku poradzi sobie z kłopotami w kwestiach pieniędzy. Jak się okazuje oszczędzanie nie jest mocną stroną dla niektórych znaków zodiaku. Dla kogo ostatni miesiąc wakacji nie będzie łaskawy, a kto będzie mógł spać spokojnie? Sprawdzamy horoskop finansowy na sierpień 2023 roku.

📢 Mamy wyliczenia prognozowanych emerytur na 2024 rok. Tak mogą wzrosnąć świadczenia dla seniorów [6.08.2023] Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. zostanie zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli o ustawowe minimum - wynika z informacji zamieszczonej 17 lipca 2023 w wykazie prac legislacyjnych rządu. 📢 To mówi o Tobie dzień tygodnia urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów [6.08.2023] Data urodzenia potrafi dużo powiedzieć o charakterze. Czy wiesz, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach, talentach, słabych i mocnych stronach? Jaki dzień urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie dzień tygodnia Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [6.08.2023] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Michał Kwiatkowski. Świetny kolarz, kochający mąż i czuły ojciec [6.08.2023] Michał Kwiatkowski to nie tylko jeden z najlepszych kolarzy w historii polskiego sportu. Prywatnie to kochający mąż i czuły ojciec dwóch małych dziewczynek. Tak mieszka i żyje na co dzień kolarz Michał Kwiatkowski: lato na całym świecie, zimę poświęca rodzinie.

📢 Taniej kupimy w Lidlu, Auchan, Dino czy Biedronce? Oto porównanie cen żywności w sklepach [6.08.2023] Biedronka mówi „sprawdzam” i sama wybiera się na zakupy do konkurencji. Do koszyka trafiło 20 takich samych produktów zakupionych w Auchan, Dino, Lidlu i sklepie własnym sieci. Co wyszło z porównania 4 paragonów? Najtańszy koszyk takich samych produktów jest właśnie w Biedronce. 📢 Mamy oficjalne propozycje na nowy wiek emerytalny. Trwają negocjacje ws. emerytur stażowych [6.08.2023] Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki. 📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2024. Są wyliczenia i spore zmiany w dodatkach do emerytur [6.08.2023] Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. Zmienią się także kwoty dodatków do emerytur.

📢 W tych bankach drożeją konta, karty i wypłaty z bankomatów. Znamy kwoty [PKO BP, SANTANDER, ING, CREDIT AGRICOL - 6.08.2023] Opłaty za usługi, z których każdego dnia korzystają klienci banków idą w górę. Banki mają coraz większe koszty i ktoś musi za to zapłacić! Kto? Banki nawet nie kryją, że... klienci. 📢 Te znaki zodiaku są zazdrosne i zaborcze. Na nich lepiej uważać - takie znaki zodiaku tracą kontrolę nad emocjami [6.08.2023] Najbardziej zazdrosne znaki zodiaku - niektóre osoby są chorobliwie zazdrosne i zaborcze, często tracą kontrolę nad emocjami. Wysoko na liście zazdrosnych znaków zodiaku jest Byk, Panna, Lew i Skorpion. Zazdrość to uczucie trudne i bardzo złożone. Który ze znaków zodiaku jest najbardziej zazdrosny? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej zazdrosne znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Mamy horoskop na weekend 4-6 sierpnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [6.08.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 4-6 sierpnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Na takie numery telefonów należy uważać - także w sierpniu. Możesz zapłacić dużo pieniędzy za połączenie [6.08.2023] Oszustwo naciągaczy przez telefon polega na tym, że dzwonią do nas numery o podwyższonej płatności. Oddzwaniając na taki telefon naliczane są koszty, ale także pojawiają się oszustwa dzwonienia na nasz koszt. Niektórzy z nich próbują również wyłudzić od nas dane osobowe. 📢 Mamy horoskop miłosny na sierpień 2023. Dla trzech znaków zodiaku to będzie trudny czas [6.08.2023] Zdaniem astrologów znaki zodiaku określają nie tylko naszą osobowość i charakter, ale również nasze predyspozycje i możliwe scenariusze, które mogą wydarzyć się w najbliższym czasie. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień!

📢 Tak wygląda "cichy zawał serca". Utajony zawał można przeoczyć - oto pierwsze objawy zawału serca [6.08.2023] Zawał może być cichy i nie dawać charakterystycznych objawów. Cichy zawał serca, zwany także utajonym zawałem serca lub przechodzonym zawałem serca, nie daje jednoznacznych symptomów, przez co wyjątkowo trudno go rozpoznać. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być nawet śmiertelne. Tak wygląda "cichy zawał serca" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny sierpień 2023 [6.08.2023] Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Modne paznokcie na sierpień 2023. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek [6.08.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu [6.08.2023] Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Te znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu 2023 roku. Mamy horoskop finansowy [6.08.2023] Które znaki zodiaku czeka dobry miesiąc? Kto znajdzie nową pracę, kto będzie miał szczęście do gier liczbowych a na kogo czeka spadek? Niektóre znaki będą miały trudniejszy czas w kwestiach finansowych i będą musiały sięgnąć po oszczędności. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach.

📢 Wymiana pieniędzy w sierpniu 2023 roku. Takie banknoty i monety trzeba wymienić [6.08.2023] Pieniądze wydawane w naszym kraju są bezterminowe. Nie mają terminu przydatności, ale podlegają wymianie w wybranych sytuacjach. Choć mamy pieniądze bez terminu przydatności mogą one stracić ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Chodzi o pieniądze które są zniszczone i zużyte. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia [6.08.2023] Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [6.08.2023] Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 W Inowrocławiu odbył się IV Ogólnopolski Wyścig Rowerowy Memoriał im. Wiesława Szczepańskiego. Wygrał Piotr Sobczyk z Przysieka. Zdjęcia W Inowrocławiu odbył się IV Ogólnopolski Wyścig Rowerowy Memoriał im. Wiesława Szczepańskiego, w ramach którego rozegrano też Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w odmianie szosowej.

📢 W takich przypadkach ksiądz może odmówić pogrzebu katolickiego. Oto konkretne sytuacje [5.08] Czy ksiądz może odmówić pogrzebu katolickiego? Okazuje się, że istnieją przypadki, w których ksiądz może odmówić pochówku. Kwestię tę reguluje Kodeks prawa kanonicznego. Nie wszystkim osobom, które zostały ochrzczone, przysługuje pogrzeb katolicki. Sprawdź, kiedy ksiądz może odmówić pogrzebu i kto może spotkać się z odmową pochówku w obrządku katolickim. 📢 Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek. Siatkarz i influencerka razem spędzili wakacje. Ładna z nich para? [zdjęcia] Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek to nowa para w sportowo-celebryckim świecie. Siatkarz i popularna fryzjerka i influencerka wybrali się na wspólny wypoczynek. Zobaczcie jak spędzają czas na co dzień >>> 📢 Nie żyje 19-letni Piotr z Torunia. Zmarł po niemal roku walki z nowotworem Walkę z mięsakiem 19-letni torunianin rozpoczął w październiku 2022 r. By móc opłacić leczenie w niemieckiej klinice, założył internetową zbiórkę, w którą zaangażowało się wielu ludzi dobrej woli. Dzięki temu już w kwietniu Piotr mógł przejść operację usunięcia guza. Niestety, w ostatnim czasie stan jego zdrowia pogorszył się. W środę, 2 sierpnia, nastolatek zmarł.

📢 Zooleszcz GKM Grudziądz znów poza play off. Kibice komentują: "Do dziesięciu razy sztuka". Chcą zmian Rundę zasadniczą PGE Ekstraligi Zooleszcz GKM zakończył niespodziewanym remisem w Częstochowie. To jednak nie wystarczyło, by znaleźć się w play off. Co trzeba zmienić w drużynie, z kim się pożegnać, o kogo walczyć? Kibice komentują >>> 📢 W Ciechocinku koncert i kiermasz dla poparzonych pań z Odolionu. Zdjęcia z koncertu Jacka Szyłkowskiego W Muszli Koncertowej odbył się kolejny koncert Jacka Szyłkowskiego połączony z kiermaszem ciast i regionalnych smakołyków. Pieniądze zbierano na leczenie sześciu poparzonych pań z KGW w Odolionie. 📢 Tak Apator Toruń zremisował w Gorzowie. Jan Ząbik odwiedził kibiców na rowerze [zdjęcia] Stal Gorzów - For Nature Solutions Apator Toruń 45:45. Po najlepszym meczu wyjazdowym w sezonie teraz "Anioły" będą szykować się do ćwierćfinałowego starcia z Platinum Motorem Lublin. Tylko czy na pewno z Pawłem Przedpełskim w składzie? Zobaczcie zdjęcia z meczu Stal - Apator.

📢 Chełminianka Chełmno ograła Kujawiankę Izbica. Pierwszy lider IV ligi kujawsko-pomorskiej W piątek rozegrano pierwszy mecz nowego sezonu IV ligi kujawsko-pomorskiej. Pierwszym liderem została Chełminianka Chełmno, która pokonała Kujawiankę Izbica Kujawska 2:1. 📢 Tak mieszkają dziś Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia wnętrz ich domu Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia - 5.08.23] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to rosół traci tradycyjny smak [5.08.23] Rosół to tradycyjna polska zupa - aromatyczna, podawana z kluseczkami i makaronem, kojarzy się z domem i dzieciństwem. To także jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też zdrowy - pomaga na wiele dolegliwości i chorób, wzmacnia układ odpornościowy, rozgrzewa i poprawia nastrój. Gotując rosół często popełniamy błędy, przez które zupa traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie rosołu podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania rosołu. 📢 Trzyletnia Victoria z Grudziądza traci wzrok. O jej zdrowie walczą rodzice i lekarze z... Rosji 3-letnia grudziądzanka z mamą są w rosyjskiej klinice. Tylko tam lekarze dali nadzieję, że dziewczynka nie straci wzroku. Vici i jej mama Paulina pokonały już wiele przeciwności. Ale przed nimi jeszcze długa walka.

📢 Kolejne dworce w Kujawsko-Pomorskiem zostaną zmodernizowane. Oto lista Kolejne zaniedbane dworce kolejowe w małych miejscowościach będą remontowane. Ponad 4 mld zł zostaną przeznaczone na kolejny program dworcowy, który ma być realizowany w latach 2024-2030. Minister Anna Gembicka opublikowała listę dworców z kujawsko-pomorskiego, które znalazły się na liście programu. 📢 Operacja deszczyk w Aleksandrowie Kujawskim. Tak było na pikniku militarnym Piknik Militarny „Operacja Deszczyk” w Aleksandrowie Kujawskim przyciągnął tłumy. Były konkursy, militarne ciekawostki oraz wojskowa grochówka.

📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 4 sierpnia 2023 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie! 📢 X Międzynarodowe Kryterium Uliczne o puchar Prezydenta Grudziądza. Zobacz zdjęcia W piątek, na ul. Hallera w Grudziądzu ścigało się około 160 zawodniczek i zawodników. To kolarze z kilku krajów Europy. W sobotę będą ścigali się w okolicach Gruczna, a w niedzielę drogami powiatu chełmińskiego.

📢 Tłumy na otwarciu Hali Targowej w Bydgoszczy. Zobacz zabytkowy obiekt, który znów tętni życiem W piątek (4 sierpnia) równo o godzinie 15 oficjalnie otwarto wyremontowaną Halę Targową w Bydgoszczy. Pierwsi klienci, którzy pół godziny wcześniej utworzyli przed drzwiami wejściowymi sporą kolejkę, mogli sprawdzić jak zmienił się obiekt i jaką przygotowaną ofertę gastronomiczną. 📢 MISTRZOWIE URODY Prezentujemy liderów plebiscytu w poszczególnych kategoriach [GALERIA] Trwa głosowanie na fryzjerów, kosmetyczki, stylistki paznokci oraz innych pracowników branży uroda i fitness. Klienci wybierają także najpopularniejsze salony fryzjerskiej i studia urody. Prezentujemy uczestników akcji, którzy dotychczas zdobyli najwięcej głosów w naszym województwie. 📢 Tysiące bomb kasetowych z czasów II wojny światowej wykopano w Mełnie pod Grudziądzem. Zobacz zdjęcia Blisko 4 tysiące (!) - jak się okazało niemieckich bomb kasetowych - wydobyli saperzy w lesie przy drodze w Mełnie pod Grudziądzem. Akcja trwała dwa dni.

📢 Awantura o pszenicę w Dąbrowie Chełmińskiej. Kto powinien skosić? Interweniowała policja Policja została wezwana do Dąbrowy Chełmińskiej w powiecie bydgoskim 4 sierpnia 2023 przed południem. Chodzi o spór między rolnikami: kto powinien skosić pszenicę?

📢 Bezpośrednie połączenie z Polski do Norwegii! Autobusem FlixBus przez Ciechocinek, Toruń i Grudziądz, a dalej promem Stena Line Stena Line rozpoczęła współpracę z FlixBus przy uruchomieniu pierwszego bezpośredniego połączenia autobusowego z Polski do Norwegii, z przeprawą promem z Gdyni do Karlskrony. 3 sierpnia odbył się pierwszy kurs tej międzynarodowej linii autobusowej o numerze N1202. 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska z mężem finansistą i synami. Prywatna dżungla zachwyca. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu aktorki Katarzyna Zielińska wraz z ukochanym i synami mieszka w dżungli. Zobacz, jak się urządziła z kolegą z przedszkola popularna aktorka. Sprawdź, jaki styl pokochała Kasia Zielińska. Koniecznie zajrzyj do rodzinnego gniazdka aktorki, gdzie wiedzie szczęśliwe życie u boku finansisty po Harvardzie.

📢 Dzięki tej zmianie będzie nowy wiek emerytalny 2024. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 i 2024 roku. Kiedy warto mieć gotówkę w domu? Pieniądze w formie banknotów i monet dają nam poczucie bezpieczeństwa, ale także anonimowości. Płatność za pomocą tradycyjnej formy nie zostanie odnotowana na naszym koncie bankowym. Pieniądze przydają się nam także w sytuacjach kryzysowych jak pandemia czy wybuch wojny na Ukrainie. Sprawdzamy ile pieniędzy możemy przechowywać w domu i co dalej z planowanymi limitami płatności gotówką w 2024 roku.

📢 Takie są teraz skutki jedzenia ziemniaków. Kto i dlaczego nie powinien jeść ziemniaków? Ziemniaki to idealny dodatek do obiadu. Są sycące, doskonale pasują do mięsa i ryb. Ziemniaki zawierają błonnik, który pomaga zachować sytość i daje uczucie satysfakcji po posiłku. Powinniśmy je często włączać do diety, mają wiele pozytywnych właściwości. Jednak spożywanie tych warzyw w nadmiarze może prowadzić do nieprzyjemnych skutków ubocznych. 📢 Dzięki tej zmianie ZUS zwraca pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu Zwrot podatku za 2022 rok dla wielu Polaków był dużo wyższy niż w poprzednich latach. To efekt zmian podatkowych, które miały miejsce w ubiegłym roku. Przypomnijmy, od 1 lipca 2022 r. podatek PIT został obniżony z 17 do 12 proc. Niższa stawka w zaliczkach była stosowana od lipca, natomiast w rozliczeniu już od 1 stycznia. W związku z tym, Urząd Skarbowy musiał zwrócić nadpłacony podatek milionom Polaków.

📢 Takie są skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy. 📢 Wśród takich znaków zodiaku jest najwięcej milionerów. Oni są skazani na finansowy sukces Czy wierzycie, że znak zodiaku może mieć wpływ na naszą przyszłość? Możliwe, że pewne znaki zodiaku są skazane na sukces finansowy. Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Zobaczcie, wśród których znaków zodiaku jest najwięcej milionerów.

📢 CBA w urzędzie pracy w Grudziądzu. Śledztwo w sprawie korupcji Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli między innymi do grudziądzkiego "pośredniaka", a także innych "podmiotów" oraz osób i zabezpieczyli dokumenty w ramach czynności zleconych przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu. 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 ZUS oddaje takie pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku ozwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi przysługiwał jej zwrot. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki.

📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Tak wyglądał pogrzeb syna Sylwii Peretti. Na ostatnie pożegnanie Patryka przybyły tłumy Piątek 21 lipca jest dniem pogrzebu Patryka, syna Sylwii Peretti z „Królowych życia”. Mężczyzna zginął w głośnym wypadku samochodowym, którym od kilku dni żyje cała Polska. W ostatnim pożegnaniu Patryka wzięły udział prawdziwe tłumy. 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tych uczestników programu Sanatorium Miłości w TVP 1 nie ma już z nami. Emocjonalne pożegnania - zdjęcia "Sanatorium miłości" to niezwykły program TVP 1. Pojawiają się w nim seniorzy, często w bardzo dojrzałym już wieku, którzy chcą znów poczuć się młodzi. Bawią się razem, flirtują, a czasami nawet zakochują. Przez program przewinęło się już kilkudziesięciu uczestników. Kilkoro z nich nie ma wśród nas. Odeszli, ale pamięć o nich pozostała. Poznajcie bliżej ich sylwetki. 📢 Tak dziś mieszka Dariusz z „Sanatorium miłości 5”. Kuracjusz pokazał nam swoje mieszkanie. Widoki z Lillestrøm zapierają dech w piersiach! Dariusz ze Szczecina, który na co dzień mieszka w norweskim Lillestrøm był jednym z uczestników 5. edycji „Sanatorium miłości”. W pewnym momencie swojego życia, kuracjusz postanowił wyemigrować zarobkowo do Norwegii. Tylko nam zgodził się pokazać, jak wygląda jego mieszkanie na obczyźnie. Trzeba przyznać, że Dariusz mieszka w przepięknym miejscu, a widok z jego okna zapiera dech w piersiach!

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością