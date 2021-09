Prasówka 6.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie fryzury będziemy nosić jesienią i zimą 2021. Oto najnowsze trendy - zdjęcia [7.09.21]”?

Prasówka 6.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie fryzury będziemy nosić jesienią i zimą 2021. Oto najnowsze trendy - zdjęcia [7.09.21] Modne fryzury na jesień i zimę to propozycje wprost stworzone dla tych z was, które nie lubią spędzać długich godzin przed lustrem. Będą królowały fryzury prze­de wszyst­kim lek­kie, na­tu­ral­ne i ła­twe w wy­ko­na­niu. Zobaczcie, propozycje, które dla Was zebraliśmy.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Jesteście na tej liście? [lista, znaczenie imion - 7.09.21] Według ezoteryków nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Zestawienie powstało na podstawie znaczenia imion i horoskopu. Więcej dowiesz się w naszej galerii.

📢 Ślub córki Adama Małysza. Takie były kreacje panny młodej i jej mamy Izy Małysz [zdjęcia - 7.09.21] Karolina Małysz w sobotę 4 września wyszła za mąż za Kamila Czyża. Wesele odbyło się w Szczyrku. Młoda para do pierwszego tańca wybrała rytmy "Something Just Like This" od Coldplay i The Chainsmokers. Panna młoda miała do dyspozycji na dwie śnieżnobiałe suknie, które jednak różniły się istotnymi detalami. Mama Iza Małysz wybrała elegancką ciemnofioletową suknię. Kreacje dwóch najważniejszych pań na ślubnej ceremonii Karoliny Małysz zobaczycie na kolejnych zdjęciach >>>