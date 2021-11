Prasówka 6.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Szkodliwe aplikacje mogę nam utrudnić życie, między innymi blokując dostęp do telefonu czy konta. Dlatego tak ważne jest abyśmy bardzo ostrożnie instalowali nowe aplikacje, szczególnie te, które nie są oficjalne. Często oszuści pod szyldem przydatnej aplikacji ukrywają szkodliwe oprogramowania, które kradną nasze dane, a czasem blokują dostęp do telefonu.

Grzegorz Zengota odchodzi z Polonii - to już przesądzone. Żużlowiec, który w minionym sezonie pełnił rolę kapitana bydgoskiej drużyny, zaprosił kibiców na pożegnalne spotkanie. Mógł liczyć na pozytywny odzew (również w mediach społecznościowych), bo przez czas startów z Gryfem na plastronie, zyskał spora sympatię żużlowych fanów. Ich serca podbił już w 2020 roku, gdy dołączył do drużyny w końcówce sezonu i pomógł Polonii utrzymać się w lidze. Ten rok nie był dla niego tak udany - głównie przez prześladujące go kontuzje. Po sezonie nie doszedł zaś do porozumienia z prezesem Jerzym Kanclerzem i ich drogi się rozeszły. Zengota znalazł nowy klub. W piątek oficjalnie ogłosił to bydgoskim kibicom, podczas spotkania w klubie Metro Express w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia >>>