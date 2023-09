Prasówka 7.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ewa Swoboda - tak mieszka i żyje na co dzień. Najszybsza Polka spotkała na bieżni wielką miłość”?

Prasówka 7.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ewa Swoboda - tak mieszka i żyje na co dzień. Najszybsza Polka spotkała na bieżni wielką miłość Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Swoboda, jedna z najlepszych sprinterek świata i gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Na bieżni wulkan energii, moc i niezwykłe wręcz prędkość, prywatnie skryta i niechętnie odsłaniająca kibicom szczegóły swojego życia poza sportem Najlepiej czuje się w rodzinnych Żorach. Taka jest prywatnie Ewa Swoboda, obecnie jedna z najszybszych Europejek.

📢 Cezary Żak w młodości - tak wyglądał przed laty. Aktor pochwalił się zdjęciem ze ślubu Cezary Żak już niemal od czterech dekad tworzy udane małżeństwo z Katarzyną Żak. Ostatnio z okazji rocznicy ślubu na Instagramie pochwalił się fotografią ślubną. To co jednak najbardziej przyciąga uwagę, to wygląd aktora. Miał wtedy 24 lata, brodę oraz bujne włosy! Tak wyglądał w młodości Cezary Żak.

📢 Plaga karaluchów w domach w Służewie i Rudunkach. Mieszkańcy gminy Aleksandrów oskarżają Ekoskład Mieszkańcy Rudunek i Służewa Pola skarżą się na dużą ilość karaluchów wokół swoich domów. O wszystko oskarżają spółkę Ekoskład, która kontrargumentuje - wykonujemy dezynsekcję raz w tygodniu. Czy to zagrożenie ustali Sanepid, który przeprowadził już kontrolę.

📢 Zarobki w WOT. Mamy stawki według stopnia w Wojskach Obrony Terytorialnej Takie wypłaty mają żołnierze WOT. Rząd zapowiedział podwyżki uposażeń wojskowych od marca 2023. Na lepsze pieniądze mogą też liczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakie są stawki? Oto wyliczenia najnowszych uposażeń. 📢 Psy - te razy psów żyją najdłużej. Takie psiaki żyją obecnie nawet kilkanaście lat Pies w domu sprawi, że nie tylko zapewnimy sobie więcej ruchu, ale i zdecydowanie zapobiegniemy depresji. Niestety psy żyją dość krótko. Przy wyborze psa najczęściej wybieramy szczeniaka, żeby był z nami jak najdłużej. Możemy kierować się statystycznym wiekiem przeżycia danej rasy. Zobaczcie, które psy żyją najdłużej. 📢 Sny zwiastujące nieszczęście. Wyjaśniamy - jeśli śniły ci się te rzeczy, musisz uważać Są sny, które niosą za sobą strach i przerażenie. Zwiastują często złe wydarzenia. Jest też kilka snów, które z pozoru wydają się nieszkodliwe, a także mogą zapowiadać nadchodzące nieszczęścia. Sprawdź które sny powinni wzbudzić w nas czujność i ostrzec przed wydarzeniami, mogącymi nam zaszkodzić.

📢 Emerytury w 2024 - wyliczenia. Takie będą nowe stawki emerytur od 1 marca nowego roku Kolejna waloryzacja sprawi, że sytuacja finansowa emerytów się poprawi i będą bardziej zadowoleni. Bowiem według prognozowanych stawek emerytury wzrosną o 12,3 procent. Perspektywa roku 2024 przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji. 📢 Mariusz z "Rolnik szuka żony 10" - tak mieszka bohater programu TVP 1. Oto jego dom Mariusz z Warmińsko-Mazurskiego to kolejny gospodarz, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony". Za pośrednictwem reality show w TVP 1 szuka kobiety, która chciałaby przeprowadzić się do jego domu. Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Stan Borys - tak dziś wygląda. Wokalista skończył niedawno 82 lata, mamy zdjęcia Stan Borys to wielki polski wokalista, kompozytor i poeta. Jego hit "Jaskółka uwięziona" to do dziś jedna z najbardziej kultowych polskich piosenek. Wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych, ale jego fani nigdy o nim nie zapomnieli. Właśnie obchodził swoje kolejne urodziny. Zobaczcie, jak dziś wygląda Stan Borys.

📢 "M jak miłość" - to wydarzy się we wrześniu w serialu. Kryzys u Zduńskich, Julia knuje intrygę Po wakacjach, 28 sierpnia, wyemitowano pierwszy odcinek nowego, 24. sezonu serialu "M jak miłość". Losy rodu Mostowiaków możemy śledzić już od 23 lat! Fani z niecierpliwością czekają na każdy kolejny odcinek, by być na bieżąco z wydarzeniami w życiu swoich ulubionych bohaterów serialu. Co nas czeka w kolejnych odcinkach "M jak miłość" we wrześniu? Będą wydarzenia radosne, ale i dramatyczne zwroty akcji, jedni będą mieć szczęście, innym powinie się noga. Zobacz streszczenia najnowszych odcinków "M jak miłość", które zostaną wyemitowane we wrześniu. 📢 Awokado w diecie odchudzającej - z tym warto jeść awokado. Tak jedzenie awokado pomaga w odchudzaniu Awokado jest produktem, który często pojawia się w dietach odchudzających. Awokado pomaga zrzucić zbędne kilogramy a połączone z odpowiednimi składnikami spalającymi tłuszcz sprawia, że można schudnąć w mgnieniu oka. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy są zgodni, że niezawodna lista produktów które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi awokado. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do jajek pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. W jaki sposób jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Dariusz z Sanatorium Miłości wraz z żoną na wakacjach w Przyjezierzu! Mamy zdjęcia Życie Dariusza zmieniło się dzięki programowi "Sanatorium miłości". W programie nie znalazł miłości swojego życia. Ale to dzięki temu programowi poznał swoją małżonkę. Podróż poślubna jeszcze przed nimi. Na razie wypoczywają na Kujawach. Relaksowali się już w Kruszwicy oraz w Inowrocławiu. Niedawno bawili się w ośrodku wypoczynkowym w Przyjezierzu. 📢 Rak endometrium - objawy. Oto wczesne oznaki raka trzonu macicy, najbardziej śmiertelnego z nowotworów ginekologicznych Rak endometrium, zwany inaczej rakiem trzonu macicy, to nowotwór złośliwy narządu rodnego kobiety. Jest to najpowszechniejszy, najczęściej występujący i najbardziej śmiertelny spośród nowotworów ginekologicznych. Liczba zachorowań na raka w Polsce wciąż rośnie a nowotwory są wykrywane zdecydowanie za późno. Po czym poznać, że ma się raka? Jakie objawy raka są najczęstsze i co powinno zaniepokoić kobiety? Wcześnie wykryty rak endometrium, czyli rak trzonu macicy, jest uleczalny. Jak go rozpoznać? Co może świadczyć o jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów u kobiet? Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze wczesne objawy raka.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - wyliczenia netto. Tabela nowych emerytur w nowym roku 2024 rok przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji oraz kontynuacji programu "300 plus". Zobaczcie prognozowaną tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Należy jednak pamiętać, że obecne obliczenia to wstępne szacunki. Ostateczne decyzje zapadną na początku 2024 roku. 📢 Łagodne rasy psów - te psy są najłagodniejsze. Idealnie nadają się do domu z dziećmi Pies to najlepszy przyjaciel rodziny. Wybierając wymarzonego czworonoga musimy wiedzieć czego potrzebuje dana rasa, aby móc zapewnić zwierzakowi wszystko czego potrzebuje. Wybierając psa dla rodziny z dziećmi warto zdecydować się na psy ras łagodnych. Zobaczcie, jakie psy są najspokojniejsze.

📢 Adam Ch. z Rolnik Szuka Żony - tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia z wnętrz gospodarstwa Adam Ch. jest gospodarzem z Mazowsza, który postanowił wziąć udział w programie "Rolnik szuka żony". Za pośrednictwem kultowego reality show TVP 1 poszukuje kobiety, która odmieni jego życie. Zobaczcie, jak dziś mieszka i pracuje Adam Ch. z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia!

📢 Zamek w Przegorzałach - mamy zdjęcia wnętrz. To w tym miejscu wesele miała Ewa Wachowicz Zamek w Przegorzałach, w ocenie wielu, jest najatrakcyjniejszym miejscem widokowym w Krakowie. To tu wesele mieli Ewa Wachowicz, dziennikarka i Miss Polonia 1992 oraz Sławomir Kowalewski. Jak prezentuje się zamek w Przegorzałach, zobacz w naszym artykule. 📢 Najbardziej mściwe znaki zodiaku. Takie znaki zodiaku są pamiętliwe i nikomu nie odpuszczają Najbardziej mściwe znaki zodiaku - niektóre osoby są wyjątkowo pamiętliwe, nie odpuszczają zemsty i potrafią boleśnie zranić innych. Wysoko na liście mściwych znaków zodiaku jest Skorpion, Panna i Bliźnięta. Mściwość to świadome, przemyślane działanie na niekorzyść człowieka. Który ze znaków zodiaku jest najbardziej mściwy? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej mściwe znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda jego gospodarstwo. Zobaczcie zdjęcia Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Imiona uważane za królewskie. Oto najpiękniejsze imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion Imię od zawsze było wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem. Wierzono, że imiona mogą mieć w sobie niezwykłą moc. Nic dziwnego, że wiele osób decyduje się wybrać dla swojego dziecka imię, które jest kojarzone z potęgą, siłą, sukcesem i władzą. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Są imiona, które kiedyś były uważane za królewskie. Nadawano je chłopcom i dziewczynkom z rodzin królewskich. Teraz imiona te cieszą się sporą popularnością. Poznaj teraz najpiękniejsze imiona uważane za królewskie. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię jest na tej liście!

📢 Znaki zodiaku, które piją najwięcej alkoholu. Te osoby to imprezowicze według horoskopu Z horoskopu możemy wyczytać wiele informacji na temat naszych zachowań. Charakterystyka znaków zodiaku możne nam wiele powiedzieć o ich posiadaczach, między innymi z jakimi znakami się dogadamy, a z jakimi nie. Możemy dowiedzieć się tez które znaki lubią imprezowanie i nie stronią od alkoholu. Zobaczcie, które znaki piją najwięcej. 📢 Lotto - te liczby padają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Prawdopodobieństwo wygranej w Lotto jest niewielkie. Matematyka i rachunek prawdopodobieństwa nie pozostawia złudzeń, jednak każdego dnia znajduje się szczęśliwiec, który zmienia swoje życie i wygrywa duże pieniądze. Grając w gry Totalizatora Sportowego można nieco pomóc szczęściu i skorzystać ze statystyki, skreślając liczby, które padają najczęściej. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w grze Lotto w ciągu ostatnich 5 lat.

📢 Czternasta emerytura 2023 - tabela netto. Takie przelewy dostaną seniorzy na konto. Mamy wyliczenia Czternasta emerytura 2023 - tabela netto. Rozpoczęła się tegoroczna wypłata 14. emerytur. Pierwsi seniorzy otrzymali pieniądze na konto. W tym artykule podajemy terminy wypłat oraz przedstawiamy wyliczenia brutto i netto. Zobacz, jaką dodatkową emeryturę dostaniesz już wkrótce.

📢 Dyniowe paznokcie - wzory, inspiracje. Pumpkin Nails to modny i jesienny manicure Pumpkin nails jest dla tych, którzy jesienią nie lubią nudy. W sezonie jesiennym 2023 paznokcie mogą być inspirowane dyniową pomarańczą, jesiennymi odcieniami - brązem, zielenią, żółtym. Neony odstawiamy na bok. Dyniowe paznokcie lubią też wzory. Choćby na jednej płytce, a zawsze będzie to urozmaicało stylizację. Zobacz wzory, pomysły, inspiracje na modne paznokcie tej jesieni. Pumpkin nails powraca!

📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku - te osoby są najbardziej inteligentne. Takie znaki zodiaku to urodzeni geniusze Inteligencja jest wysoko cenioną cechą. Najbardziej inteligentne znaki zodiaku wyróżniają się bystrością umysłu, wyjątkową umiejętnością rozumowania, to urodzeni geniusze, którzy potrafią świetnie wykorzystać swoją wiedzę. Wysoko na liście najmądrzejszych znaków zodiaku jest Wodnik, Skorpion i Panna. Który ze znaków zodiaku jest najmądrzejszy? Osoby spod jakich znaków zodiaku charakteryzuje wrodzona inteligencja i bystrość umysłu? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najmądrzejsze znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Dom Adama z Rolnik szuka żony - mamy zdjęcia wnętrz. Rolnik weźmie udział w 10. edycji programu Już 17 września br. rusza 10. edycja programu TVP Rolnik szuka żony. Z Kujawsko-Pomorskiego zobaczymy Adama B., który ma nadzieję, że właśnie dzięki telewizji znajdzie partnerkę na resztę życia. Taki dom na Adam B., rolnik z Kujaw i Pomorza. Zobaczcie niżej.

📢 Poranna kawa - kiedy najlepiej wypić pierwszą kawę? O tej godzinie lepiej nie pić kawy Kiedy najlepiej pić kawę? W jakich godzinach w ciągu dnia wypić pierwszą i ostatnią kawę? Badania wykazały, że kawa ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Stwierdzono, że picie kawy zmniejsza ryzyko raka prostaty, zmniejsza ryzyko niewydolności serca a nawet zmniejsza ryzyko utraty słuchu. Picie kawy może także pomóc w odchudzaniu. Eksperci uważają jednak, że kawy lepiej nie pić w kilku konkretnych momentach dnia, gdyż może mieć ona wówczas więcej negatywnych skutków niż pozytywnego działania. Sprawdź teraz, o jakiej godzinie najlepiej pić kawę.

📢 Modne paznokcie na jesień 2023 - Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku. Oto inspiracje i pomysły Modne paznokcie na jesień 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - odważny, kojarzony z bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na jesień - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure.

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony". 📢 Buty na jesień 2023 - oto modne modele. Takie buty będę najmodniejsze w nadchodzącym sezonie Koniec sierpnia i początek września to odpowiedni czas, aby przygotować swoją garderobę na nadchodzące, chłodniejsze dni. Nie można zapomnieć o modnych butach na jesień. Buty jesienne powinny być wykonane z solidnych materiałów, które zapewnią ciepło i ochronią przed deszczem. Takie są modne buty na jesień 2023 - sprawdź w artykule nasz przegląd.

📢 Modne paznokcie na wrzesień 2023 - zdjęcia. Stylizacje, wzory, kolory na przełom lata i jesieni Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na wrzesień 2023. Co jest modne w stylizacjach na przełom lata i jesieni? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą. 📢 Krynica Zdrój - najmodniejszy kierunek na urlop jesienią 2023. Z takich powodów warto pojechać do uzdrowiska - zobacz! Krynica-Zdrój, perła polskich uzdrowisk, miasteczko z licznymi atrakcjami dla aktywnych, w tym rodzin z dziećmi, warta jest odwiedzenia o każdej porze roku, jednak jesień jest tu wyjątkowo bajeczna. Oto kilka powodów, dla których warto wybrać się do Krynicy Zdroju. Piszemy o tym niżej.

📢 Horoskop chiński na wrzesień 2023. To zdaniem horoskopu czeka was w najbliższych dniach W chińskim kalendarzu mamy do czynienia z 12 cyklami, z który każdy trwa jeden rok. To właśnie rok urodzenia decyduje do jakiego znaku jesteśmy przypisani. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach. 📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje. 📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach dla... chętnych Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów. 📢 Trik na koperek - urośnie dwa razy szybciej. Tak wyhodujesz koperek znacznie szybciej Koperek często gości na naszych stołach. To popularny dodatek do wielu dań: zup, sałatek, sosów, mięs. Któż nie zna młodych ziemniaczków z koperkiem? Koperek jest smaczny, aromatyczny, a w dodatku bardzo zdrowy - to bardzo cenne źródło witamin i minerałów. Koperek jest łatwy w uprawie, można go hodować nawet w doniczce na oknie czy na balkonie. Jednak dość długo trwa, zanim wyrośnie z nasion. Mamy trik, dzięki któremu wyhodujesz koperek znacznie szybciej. Zobacz, jakie to łatwe.

📢 Anna Lewandowska - tak urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski. 📢 Trik na zamiokulkasa - wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Podukty z wysokim indeksem glikemicznym. Tych produktów należy unikać przy odchudzaniu i cukrzycy Produkty o wysokim indeksie glikemicznym to takie, po których w organizmie gwałtownie wzrasta poziom cukru. Indeks glikemiczny to po prostu wskaźnik określający tempo wzrostu poziomu glukozy we krwi w ciągu 120 minut od spożycia danego produktu. 📢 Ryż - te osoby nie mogą go jeść. Mamy listę osób, którym ryż może poważnie zaszkodzić Ryż uznawany jest za zdrowy dodatek do dań. Jednak, tak jak w przypadku każdego innego produktu spożywczego, istnieją przeciwwskazania do jego spożywania. Oto lista dolegliwości, w przypadku których należy ograniczyć spożywanie ryżu. Takie osoby nie mogą jeść ryżu. 📢 Znaki zodiaku - oni tworzą idealne party. Według horoskopu te połączenia dogadują się w życiu i pracy Które pary mają sukces zapisany w gwiazdach. Możecie wierzyć lub nie, ale ludzie urodzeni danym czasie mają szereg podobnych cech charakteru. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych par, które nadają na tych samych falach w życiu uczuciowym ale nie tylko. Zobaczcie, które znaki zodiaku według astrologów tworzą najlepsze pary.

📢 Nowe limity dorabiania do renty i emerytury 2023 - zmiany. Od września trzeba uważać na przekroczenie tych kwot Nowe limity dorabiania do renty i emerytury 2023.Od 1 września zmieniły się kwoty graniczne przychodów. Limity w dorabianiu nie dotyczą emerytek, które skończyły 60 lat i emerytów, którzy ukończyli 65 lat - poinformował ZUS. 📢 Emerytury wojskowych - tabela wyliczeń brutto. Zobacz kwoty od szeregowego do generała [6.09.2023] Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi.

📢 Ziemniaki - te osoby nie powinny ich jeść. Niektórym ziemniaki mogą naprawdę zaszkodzić Ziemniaki są owiane złą sławą. Panuje przekonanie, że są szkodliwe i powinno się ich unikać w diecie. Mówi się, że są szczególnie szkodliwe dla osób, które chorują na cukrzycę (ziemniaki mają wysoki indeks glikemiczny), a także, że ziemniaki tuczą. Jak to jest naprawdę? Ziemniaki zawierają wiele cennych składników odżywczych, takich jak błonnik, witamina C, witamina B, potas i mangan. Są też bogatym źródłem węglowodanów. Jednak są osoby, które nie powinny spożywać ziemniaków, gdyż mogą one im zaszkodzić. Sprawdź, kto nie powinien jeść ziemniaków.

📢 Kuchnie od Krzysztofa Mirucia - zdjęcia, inspiracje. Oto modne projekty znanego architekta z HGTV Krzysztof Miruć od lat zajmuje się aranżacją wnętrz w popularnych programach emitowanych przez HGTV i TVN. Architekt na swoim Instagramie chętnie pokazuje zdjęcia ze swoich realizacji. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych. Zobaczcie jak odmienił kuchnie. 📢 Nowa płaca minimalna 2024 roku - tyle będziemy zarabiać. Zobacz co się zmieni w wynagrodzeniach Płaca minimalna to najniższa z możliwych płac, ustalana jest przez państwo. Płaca minimalna w ostatnich latach latach poszła mocno w górę, a w przyszłym roku szykuje się największa podwyżka, aż 700 złotych brutto. Sprawdźcie co się zmieni, jakie świadczenia ulegną zmianie i ile będziemy zarabiać "na rękę".

📢 Znaczne ilości narkotyków i dwie plantacje konopi indyjskich! Duża akcja policji w gminie Wąpielsk - zobacz zdjęcia Sukcesem zakończyła się akcja policjantów z Bydgoszczy i Rypina, podczas której przejęli oni znaczne ilości narkotyków i zlikwidowali dwie plantacje konopi indyjskich. Zatrzymali też dwóch mieszkańców (30 i 34 lata) gminy Wąpielsk (pow. rypiński).

📢 Desery w czasach PRL - takie serwowano kawiarniach i domach. Zobacz zdjęcia i przepisy Słodycze w czasach PRL były trudno dostępnym rarytasem. Przygotowywano za to sporo ciast i deserów, m. in. na bazie śmietany, galaretek czy mleka. Zobacz co serwowano w domach i kawiarniach. Pokazujemy unikatowe stare zdjęcia z kawiarni oraz przepisy na kultowe desery. 📢 Najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - TOP lista. Takie imiona są najmodniejsze Szukając imienia dla dziecka, rodzice inspirują się imionami bohaterów ulubionych filmów bądź książek. Czasem na wybór imienia dla córki lub syna wpływ ma otoczenie - rodzina i znajomi. Zdarza się, że jesteśmy zafascynowani naszymi przodkami, babcią albo dziadkiem. Czasem podoba nam się usposobienie bliskiej osoby, inteligentnej, pełnej pasji. Wyobrażamy sobie, że nasze dziecko będzie podobne. Najczęściej jednak dla swojego dziecka wybieramy imię modne w danym roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie TOP listę najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w I połowie 2023 roku. Jakie imiona są na liście? Czytaj niżej.

📢 Kraksa na "średnicówce" w Grudziądzu. Były duże korki w godzinach porannego szczytu Dziś (6 września) przed godziną 7 na ul. ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego zderzyły się dwa samochody. Jeden z nich uderzył w latarnię i zablokował dwa pasy ruchu. To spowodowało duże korki w godzinach porannego szczytu. 📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Eurojackpot 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich graczy. Nawet niewielka wygrana cieszy. Oczywiście każdy liczy na główne wygrane jednak i te mniejsze wygrane mogą odmienić życie. Szczególnie w grze Eurojackpot, w której główna wygrana to kilkaset milionów złotych. Żeby wygrać trzeba mieć dużo szczęścia, a czasem trzeba mu pomóc. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w Eurojackpot. 📢 Odchudzanie 5 kg w miesiąc. Oto najlepsze sposoby na utratę 5 kg w 30 dni zdrowo i bez diety Jak schudnąć 5 kg w miesiąc zdrowo i bez diety i stresu? Drastyczne zmiany w diecie są często źle zbilansowane i trudne do utrzymania. Prawidłowa jest utrata 1 kg tygodniowo, czyli można schudnąć nawet 5 kg w 30 dni. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi tylko o tempo odchudzania, ale o lepsze i trwalsze efekty. Sprawdź teraz, jak schudnąć 5 kg w miesiąc.

📢 Rolnik Szuka Żony - oni stworzyli pary po udziale w programie. Niektórzy wzięli nawet ślub Liczba relacji i małżeństw powstających w wyniku udziału w programie Rolnik Szuka Żony systematycznie wzrasta. Pary, które poznały się na planie tego znakomitego formatu TVP, zdobywają ogromną popularność w świecie online. Które związki, które zrodziły się w programie Rolnik Szuka Żony, przetrwały próbę czasu? Poniżej znajdują się pary, które wciąż są razem do dnia dzisiejszego. To im udało się odnaleźć miłość za pośrednictwem telewizji." 📢 Wilfredo Leon - tak żyje na co dzień z żoną i trójką dzieci. Siatkarz jest zapalonym wędkarzem! Wilfredo Leon pod koniec lipca 2023 roku świętował swoje 30 urodziny. Nie mógł sobie wymarzyć lepszego prezentu od zwycięstwa reprezentacji siatkarzy w meczu finałowym Ligi Narodów, który został rozegrany 23 lipca w Gdańsku. Na co dzień Leon jest wzorowym mężem i ojcem. Co ciekawe... okazuje się, że jego pasją jest wędkarstwo.

📢 Tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. Bogaty deweloper rozpieszcza młodszą o 50 lat partnerkę Egzotyczne podróże i luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim. 📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Emerytury wrześniowe 2023 - nowa tabela. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem we wrześniu. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. W niedzielę 20.08. roku prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto.

📢 Rachunki za prąd we wrześniu 2023 - kalkulator. Tyle zapłacimy według zużycia jeśli przekroczymy limit 3000 kWh Sejm podjął decyzje że już w tym roku skorzystamy z wyższych limitów zamrożenia cen energii elektrycznej. Szacuje się, że przeciętna rodzina dzięki temu limitowi zaoszczędzi nawet 3000 złotych rocznie. Niestety osoby, które nie zmieszczą się w limicie będą musieli płacić wyższe rachunki. Jakie? Sprawdźcie.

📢 Seweryn Nowak z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka gwiazda programu. Zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Horoskopowe wieści na wrzesień. Te znaki zodiaku mogą liczyć na kasę i łut szczęścia we wrześniu Czekasz kiedy w końcu i do ciebie uśmiechnie się los? Marzysz o pieniądzach i już wydajesz je w myślach? Być może to się w końcu ziści! Te znaki zodiaku czeka w tym miesiącu napływ gotówki, pomyślność w pracy. Może awans? Może podwyżka? A może obie te rzeczy albo wygrana na loterii? Zobacz, czy twój znak zodiaku też jest na liście i czy możesz liczyć na dodatkową kasę. 📢 Maryla Rodowicz - tak wygląda w środku jej domu. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Mateusz Budych z Rolnik Szuka Żony - tak mieszka gwiazda programu. Oto wnętrza jego gospodarstwa Mateusz Budych był jedną z barwniejszych postaci dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobiety swojego życia w reality show TVP 1 nie znalazł. Zyskał jednak sympatię widzów i dał się zapamiętać jako wrażliwy i pracowity rolnik z Wielkopolski. Zobaczcie, jak mieszka Mateusz Budych z "Rolnik szuka żony".

📢 Imiona pochodzące od kwiatów. Oto najpiękniejsze kwiatowe imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion Imiona pochodzące od kwiatów uważane są za jedne z najpiękniejszych imion. Przyszli rodzice stają przed wieloma trudnymi wyborami i decyzjami, a jednym z nich jest nadanie imienia córce lub synowi. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które pochodzą od kwiatów. Poznaj teraz najpiękniejsze kwiatowe imiona. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię pochodzi od nazwy kwiatu!

📢 Msza święta w Kościele katolickim. Kiedy opuszczenie mszy świętej jest grzechem, a kiedy nim nie jest? Czy opuszczenie mszy świętej w niedzielę jest grzechem ciężkim? Czy można wybrać mszę sobotnią zamiast niedzielnej i czy w takim wypadku trzeba mieć ważny powód? Czy msza radiowa i telewizyjna zwalnia nas z obowiązku uczestniczenia w zgromadzeniu eucharystycznym? Czy dzieci i osoby starsze mogą być zwolnione z tego obowiązku? Poniżej prezentujemy kilka zasad obowiązujących wiernych Kościoła katolickiego. 📢 Najpiękniejsze wieńce, najciekawsze stoisko i najlepsza potrawa na Kujawach i Pomorzu! Wyniki wojewódzkich konkursów dożynkowych Mieszkańcy Trzcianki w powiecie lipnowskim i członkowie Stowarzyszenia Szczuplińskie Żurawie (powiat wąbrzeski) zwyciężyli w konkursie na najładniejsze wieńce dożynkowe. Pierwsza nagroda za najciekawsze stoisko trafiła do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, a dożynkowy konkurs kulinarny wygrały kluchy z kapustą KGW w Czemlewie w powiecie bydgoskim.

📢 Agnieszka z 10. edycji Rolnik Szuka Żony - tak mieszka. Jej gospodarstwo robi ogromne wrażenie Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Prezenty i konieczność zapłacenia podatku. Za takie podarunki musisz się rozliczyć z urzędem skarbowym Otrzymywanie i dawanie prezentów to bardzo przyjemny moment. Drobny upominek może sprawić radość. Warto jednak pamiętać, że jeśli prezent będzie znacznej wartości to powinniśmy od niego zapłacić podatek. Zobaczcie w jakiej sytuacji musimy rozliczyć prezent z urzędem skarbowym i co grozi jeśli tego nie zrobimy. 📢 Dariusz z Sanatorium miłości i Jola z Inowrocławia po ślubie. Wkrótce wyjazd na Kanary Dariusz Kosiec, popularny uczestnik ostatniej edycji programu "Sanatorium miłości" poślubił niedawno pielęgniarkę Jolę z Inowrocławia. Ślub stał się dużym wydarzeniem towarzyskim i rozpisywały się o nim media ogólnopolskie. Małżonkowie obecnie wczasują nad polskim morzem, a niebawem udadzą się w podróż poślubną na Wyspy Kanaryjskie.

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie - ranking. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne. 📢 Takich owoców nie powinny jeść psy - mamy listę. One mogą spowodować śmiertelne zatrucie "Czy mogę dać ten owoc swojemu psu?" to pytanie, które często zadajemy sobie w sezonie letnim. To właśnie wtedy dojrzewa większość popularnych gatunków owoców. Niektóre czworonogi je uwielbiają, inne odsuwają się z niesmakiem. Okazuje się, że pewne owoce mogą stanowić dla psów śmiertelne zagrożenie. Oto lista owoców, których nie można podawać psu.

📢 Michałowa z serialu "Ranczo" - tak kiedyś wyglądała. Marta Lipińska była przepiękną kobietą Marta Lipińska-Englert to 83-letnia aktorka, która na swoim koncie ma mnóstwo fantastycznych ról. Masowa publiczność telewizyjna pokochała ją zwłaszcza za rolę Michałowej, czyli gosposi proboszcza w serialu "Ranczo" w TVP 1. Marta Lipińska po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w 1962 roku. Była przepiękna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia przedstawiające Martę Lipińską w młodości. 📢 Paznokcie na jesień 2023. Lipgloss nails, quiet luxury, hybrydy to modne pomysły na wrzesień Jesień 2023 zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że ​​nadszedł czas na odświeżenie naszej paznokciowej palety. We wrześniu warto postawić na najnowsze trendy, które będą królować w tym sezonie. Od efektownych paznokci w stylu "lipgloss nails" po "quiet luxury" i trwałe hybrydy - oto garść inspiracji, jak pomalować swoje paznokcie na jesienne dni. Przygotujmy się na niezwykłą metamorfozę naszych dłoni! Zerknij do galerii zdjęć!

📢 Anna z 10. edycji Rolnik Szuka Żony - tak mieszka i żyje na co dzień. Zaglądamy do jej gospodarstwa Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Tłoczno na Święcie Śliwki w Strzelcach Dolnych. Rekordowa liczba wystawców [zdjęcia] Kto wybrał się w weekend na Święto Śliwki do Strzelec Dolnych z pewnością nie żałował. Pogoda dopisała, a oferta wystawców była bogatsza niż rok temu. Niestety, ceny podskoczyły.

📢 Modne sukienki na jesień 2023. Takie wzory, kolory i fasony sukienek będą modne tej jesieni Wśród modnych sukienek na jesień 2023 dominują długości midi oraz maxi. Czas również pożegnać się z dziewczęcymi, kwiatowymi wzorami i pastelami, by zrobić miejsce sukienkom w odcieniach ciepłej czekolady, beżu, cappuccino czy butelkowej zieleni. Takie wzory, kolory i fasony sukienek będą modne tej jesieni.

📢 Wazony z PRL - ceny na OLX są oszałamiające. Kolorowe szkło, kryształy i porcelana z PRL znów w cenie W czasach PRL kryształy, porcelanowe zastawy, kolorowe szkło i porcelanowe kury zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Takie naczynia były modne przed laty, a dziś przeżywają renesans. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Poszukiwacze staroci są w stanie zapłacić za nie majątek. Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Tak bawili się mieszkańcy i goście podczas Festynu Smaki Wsi Kujawskiej w Raciążku i Dożynek 2023 W Raciążku świętowali rolnicy. Dożynki gminno-parafialne to okazja do podziękowania za tegoroczne plony. W niedzielę, 3 września do Raciążka ściągnęły tłumy, to za sprawą Festynu Smaki Wsi Kujawskiej.

📢 "Wielki piknik rodzinny: zdrowie, ekologia, nauka" w parku kultury w Annowie pod Grudziądzem Setki mieszkańców bawiło się w parku przy pałacu w Annowie (gm. Gruta) na pikniku rodzinnym pod hasłem „Zdrowie, ekologia, nauka!” 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole księży Pallotynów w Chełmnie. Zobacz zdjęcia Mszą świętą rozpoczęły się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 w Katolickim Liceum i Szkole Podstawowej w Chełmnie. Placówki ta mają nowego dyrektora.

📢 Anna Król z Sanatorium Miłości - niesamowita metamorfoza! Ania i Zbyszek szykują się do ślubu Anna Król była uczestniczką trzeciej edycji programu "Sanatorium Miłości" w TVP1. Ania wzbudziła dużą sympatię widzów programu, ujmowała spokojem i pozytywną energią. Anna Król w ostatnim czasie przeszła spektakularną metamorfozę - uczestniczka "Sanatorium Miłości" schudła 20 kg! Teraz Ania szykuje się do ślubu ze Zbyszkiem, uczestnikiem tej samej edycji programu. Zobacz, jak zmieniła się Ania z "Sanatorium miłości 3".

📢 Kurtki modne na jesień 2023. Oto modne i ciepłe kurtki oraz płaszcze przejściowe Gdy temperatury na zewnątrz spadają, zaczynamy rozglądać się za modnymi kurtkami i płaszczami na jesień. W bieżącym sezonie modne będą oversizowe modele, okazałe kołnierze, ale znajdzie się również miejsce dla klasycznych i dopasowanych fasonów. Oto najmodniejsze okrycia wierzchnie na jesień 2023. 📢 Ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem. 📢 Najgorsi mężowie według ezoteryków. Mężczyźni o tych imionach nie nadają się do małżeństwa Samo słowo „imię” pochodzi od łacińskiego nomen. To nieodłączna część naszego wizerunku i identyfikacji. Z naszego imienia można się wiele dowiedzieć, dzięki cechom do niego przypisanym. Zobaczcie mężczyźni o jakich imionach nie nadają się do roli męża. Oni nie zawsze dochowują wierności, nie bywają romantyczni, czuli i rodzinni. Pamiętajcie, że na szczęście o tej reguły są wyjątki.

📢 Nowe ulgi podatkowe - na powrót i dla seniorów. To będzie można odliczyć też w 2024 roku Do ulg podatkowych zaliczają się zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Ulgi podatkowe najprościej mówiąc pomagają nam zyskać dodatkowe pieniądze. Jakie ulgi zostały wprowadzone ostatnio w związku z Polskim Ładem? Zobaczcie, co można odliczyć dzięki najnowszym ulgom.

📢 Rasy psów są najlepsze dla seniorów - ranking psów. Te psy to najlepsi towarzysze dla starszych osób Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Wybór czworonożnego przyjaciela to ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. To decyzja, którą podejmujemy na całe psie życie. Musimy też zdawać sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które bardzo dobrze nadadzą się jako towarzysze osób dojrzałych. Przygotowaliśmy dla was listę ras dla seniorów.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Tak było na zlocie uczestników "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" na Kujawach. Zobaczcie zdjęcia! Sebastian Zaremba z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" zorganizował na Kujawach zlot uczestników "Sanatorium miłości", "The Voice of Senior" i "Rolnik szuka żony". Znani i lubiani rolnicy i seniorzy pływali miedzy innymi "Rusałką" po Gople, bawili się w restauracji "U Piasta" w Kruszwicy" oraz wzięli udział w dożynkach gminno-parafialnych w Osięcinach. Zobaczcie, kto przybył i jak bawiły się gwiazdy programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości".

