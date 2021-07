Prasówka 7.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.07.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Morskie Oko i Tatry w godzinach szczytu. Najlepsze MEMY o turystach w Tatrach. Kolejki, fasiągi i oszałamiające widoki 8.07”?

Prasówka 7.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Morskie Oko i Tatry w godzinach szczytu. Najlepsze MEMY o turystach w Tatrach. Kolejki, fasiągi i oszałamiające widoki 8.07 Morskie Oko nieustająco jest na szczycie wakacyjnej listy przebojów. To najbardziej oblegane miejsce i szlak w Tatrach, codziennie przychodzą tu tysiące turystów. Morskie Oko to tłok na parkingach, korki na drogach dojazdowych i tłumy na szlaku. Morskie Oko to fasiągi, czyli góralskie konne zaprzęgi, wywożące turystów w pobliże celu wędrówki, co dla niektórych stanowi zaprzeczenie idei górskich wycieczek (od tego roku jeżdżą... hybrydy; konie wspomaga napęd elektryczny). To jarmark na dole i oszałamiające widoki na górze. To baza do wyjścia na Rysy, ale również symbol niefrasobliwości niedzielnych turystów, którym zimą zdarzało się prosić o interwencję GOPR, bo na łatwym szlaku zaskoczył ich zmrok. To już jest całe społeczne zjawisko. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku.

📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 8.07.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 Grudziądz. Afrykańskie upały. Gdzie szukamy ochłody? W jeziorze! Plaża nad jeziorem w Tarpnie już pod czujnym okiem ratowników [zdjęcia] Strzeżone kąpielisko, częściowo piaszczyste, a częściowo pokryte trawą. Linia brzegowa plaży wynosi 50 m, zaś powierzchnia 2000 m2. Plaża posiada odpowiednio wydzieloną strefą dla dzieci oraz dorosłych. Do dyspozycji plażowiczów jest toaleta.

Bezpieczeństwo nadzoruje obsługa ratownicza. Bardzo dobry dojazd i obszerny parking utwardzony. Kąpielisko strzeżone czynne jest od początku wakacji do końca sierpnia w godzinach 10-19.

Prasówka 7.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie rośliny odstraszają kleszcze. To po prostu musisz wiedzieć w czasie wakacji [lista - 8.07.21] Kleszcze atakują człowieka, wyczuwając jego zapach nawet z odległości kilkunastu metrów. My też możemy bronić się przed nimi zapachem. Przedstawiamy rośliny, których woń odstrasza te krwiopijne pajęczaki.

📢 Przepis na ogórki małosolne. Tak prosto robią je nasze babcie i są pyszne! [8.07.21] Zastanawiasz się, jak zrobić ogórki małosolne? Przepis jest bardzo prosty. Sezon ogórkowy trwa. Świeże i chrupiące ogórki w połowie lata zjadamy na świeżo, w postaci mizerii i jako ogórki małosolne. Wystarczy kilka dni w słoiku lub glinianym garnku, by uzyskać ten wyjątkowy smak. Podajemy przepisy na takie właśnie zielone warzywa. Do przygotowania ogórków małosolnych potrzebujemy tylko kilku składników. 📢 Oto najpopularniejsze imiona dzieci, które urodziły się w I półroczu 2021 w Bydgoszczy [8.07.2021] Jest półmetek 2021 roku, więc nadszedł czas na swoiste podsumowanie półrocza. Oto najpopularniejsze imiona, jakie rodzice nadawali dzieciom, urodzonym od początku stycznia do końca czerwca 2021 roku w Bydgoszczy.

📢 Takie emerytury brutto i netto dostaną seniorzy w 2022 roku. Zobacz najnowsze wyliczenia! [8.07.21] Takie emerytury brutto i netto dostaną seniorzy w 2022 roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Tak mieszka Katarzyna Cichopek. Mieszkanie aktorki robi ogromne wrażenie! [zdjęcia - 8.07.21] Niebieskie dodatki, jasna kuchnia, balkon pełen kwiatów - tak mieszkają Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Ich mieszkanie robi ogromne wrażenie! Na uwagę zasługuje przepięknie urządzony balkon. Każdy chciałby w takim miejscu się relaksować. Sprawdź w naszej galerii jak mieszka Katarzyna Cichopek z rodziną. 📢 Tak zarabiają teraz budowlańcy. Ile można zarobić na budowie? Mamy przykłady [8.07.21] Budowlańcy szczególnie Ci z najlepszymi opiniami to zawód z wyjątkowo dużym zapotrzebowaniem w ostatnich latach. Ta praca nie należy do łatwych i lekkich, ale jest też dobrze wynagradzana. Zobaczcie, ile można zarobić na budowie, w różnych profesjach. 📢 Takie oznaki świadczą o uzależnieniu od kofeiny. Sprawdź, czy widzisz je u siebie [lista - 8.07.21] Jak długo możesz wytrzymać bez zastrzyku kofeiny? Czy zaraz po przebudzeniu myślisz o filiżance kawy albo potrzebujesz napoju gazowanego lub energetycznego, by przetrwać dzień? Być może to już uzależnienie od kofeiny! Sprawdź, jakie są najpopularniejsze oznaki.

📢 Taka ma być zmiana płacy minimalnej 2022. Zobacz, kto zarobi więcej! [8.07.21] W 2022 roku zmieni się minimalne wynagrodzenie osób, które zatrudnione są na umowę o pracę w pełnym etacie. Ich wynagrodzenie wzrośnie prawdopodobnie o 200 złotych brutto. Kto w 2022 roku może liczyć na podwyżkę? Sprawdzamy.

📢 Takie będą nowe zasady kontroli Abonamentu RTV. Kto może zostać ukarany? [8.07.21] Abonament RTV nadal jest obowiązkowy. W 2021 roku konieczne jest uiszczanie opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego. Każdy posiadacz odbiornika radiowo-telewizyjnego jest zobowiązany płacić miesięczną opłatę. W tym roku opłata ta wzrosła. Czy trzeba płacić abonament? Czy grozi nam kara za niepłacenie abonamentu? Czy dług może się przedawnić? Sprawdzamy. 📢 Oto najmodniejsze fryzury na lato 2021! Te stylizacje dodadzą uroku każdej kobiecie [zdjęcia, 8.07.21] Lato jest porą roku, w której możemy pozwolić sobie na "fryzurowe szaleństwo". Niebieskie końcówki, modny bob czy warkocz z różowymi pasemkami - te stylizacje sprawią, że będziesz wyglądać modnie i świeżo. Sprawdź w naszej galerii najmodniejsze fryzury na lato 2021.

📢 Takie przepowiednie chcemy znać od wróżki. Oto pytamy najczęściej [lista - 8.07.21] Wierzycie w przepowiednie dotyczące naszej przyszłości? Choć niewiele osób się przyznaje do korzystania z usług wróżek, to są one dość popularne. Jak można było się spodziewać, zdecydowanie częściej swoją przyszłość chcą poznać kobiety, szczególnie na życiowych zakrętach. A o co najczęściej pyta się wróżkę? Co chcemy wiedzieć? Sprawdzamy. 📢 Robert i Anna Lewandowscy na wakacjach. Gdzie pojechali? Zobaczcie zdjęcia! [8.07.21] Robert i Anna Lewandowscy wraz z córkami Klarą i Laurą wypoczywają po długim sezonie. Gdzie wyjechał na wakacje najlepszy napastnik świata? Anna Lewandowska nawet na plaży nie zapomina o treningu i dbaniu o formę! Zobaczcie ich prywatne zdjęcia. 📢 Takie emerytury dostają teraz nauczyciele - mamy przykłady. Tyle trafia na konta byłych nauczycieli [8.07.21] Nauczyciele to jedna z grup zawodowych, która jest najbardziej krytykowana. Etat nauczyciela wynosi 18 godzin przy tablicy i to budzi ogólny sprzeciw. Bo mają za długie wakacje, bo za mało pracują, a ciągle chcą podwyżki. Prawda jest taka, że nauczyciele poza pracą przy tablicy muszą się do tych lekcji przygotować. Często pracując zdecydowanie dłużej, niż 40 godzin tygodniowo. Zobaczcie, jakie emerytury mają osoby pracujące jako nauczyciel.

📢 Żniwa 2021. Tyle mają kosztować zboża - prognoza cen [8.07.21] Małe żniwa coraz bliżej! Jakich cen mogą spodziewać się rolnicy? Sprawdzamy prognozę Instytutu Ekonomiki Rolnictw i Gospodarki Żywnościowej PIB. 📢 Takie będą emerytury w 2022 roku. Te osoby dostaną wkrótce wyższe świadczenie [8.07.21] W 2022 roku emeryci znowu mogą liczyć na podwyżki emerytur. Jak zapowiada partia rządząca, nie będą one wynikały tylko z waloryzacji. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku trafiać ma na konta emerytów? Na jakie dodatki mogą liczyć seniorzy od następnego roku! Sprawdzamy!

📢 Takie będą rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy 2021? Urlop może być dłuższy! [8.07.21] Takie będą rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy 2021? Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

📢 Taką czternastą emeryturę dostaniesz w tym roku. Zobacz, na jakie pieniądze możesz liczyć [8.07.21] Taką czternastą emeryturę dostaniesz w tym roku. Jesienią tego roku seniorzy otrzymają kolejne dodatkowe świadczenie. Są jednak specjalne zasady przyznawania czternastej emerytury. Kto dostanie pieniądze i na jaką kwotę może liczyć? Przedstawiamy szczegóły, dotyczące przyznawania "czternastki". 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Zobaczcie prywatne zdjęcia rezydencji siłacza! [8.07.21] Mariusz Pudzianowski to od lat jeden z najpopularniejszych polskich sportowców. Najsilniejszy człowiek świata, a potem gwiazda MMA pilnie strzeże swojej prywatności. Mamy jednak trochę zdjęć ze środka rezydencji w Białej Rawskiej. Zobaczcie jak mieszka "Pudzian"! 📢 Takie produkty świetnie działają na nasz mózg. Dieta na dobrą pamięć [lista - 8.07.21] Nie możesz się skupić? Ciągle o czymś zapominasz? Zła dieta może skutkować problemami z pamięcią. Te produkty świetnie wpływają na pracę mózgu. Włączenie ich do codziennej diety może zapobiec wielu chorobom. Sprawdź w naszej galerii produkty, których spożywanie poprawia pracę mózgu.

📢 Taki będzie abonament radiowo-telewizyjny 2022. Zobacz, ile musisz zapłacić! [8.07.21] Taki będzie abonament RTV w 2022 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła stawki abonamentu RTV na przyszły rok. Zobacz, ile będzie trzeba zapłacić.

📢 Tak mieszkają Wojciech Szczęsny z Mariną. To tutaj piłkarz wypoczywa po Euro! [prywatne zdjęcia - 8.07.21] Wojciech Szczęsny to jeden z najlepszych bramkarzy świata, Marina to piękna i utalentowana piosenkarka. Wspólnie urządzili sobie życie w Turynie, gdzie wychowują syna Liama. Zobacz jak mieszka Wojciech Szczęsny z żoną. Ich apartament w Turynie to połączenie klasyki z nowoczesnym stylem. Publikujemy ich prywatne zdjęcia >>> 📢 Takie fryzury to teraz hit w salonach fryzjerskich. Oto najnowsze trendy [zdjęcia - 8.07.21] Lato to z pewnością ulubiona pora roku wielu z nas. Wysokie temperatury sprzyja wypoczynkowi poza domem. Każdy chce na ten wyjątkowy czas pięknie wyglądać. Często urlop zaczynamy od wizyty u fryzjera. Wakacje to też czas odważniejszych uczesań i cięć. A jakie trendy panują teraz? Jaką fryzurę wybrać, aby wyglądać młodo i pięknie? Sprawdzamy jakie cięcia są teraz najmodniejsze!

📢 Takie znaki zodiaku są najmądrzejsze. Osoby o takich znakach i imionach dobrze się uczą [lista - 8.07.21] Możecie wierzyć lub nie, ale do imion od dawna przypisywane są pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla Was ranking na podstawie imion według opinii ezoteryków. Na podstawie znaczenia imion i horoskopu przygotowaliśmy dla Was zestawienie osób najinteligentniejszych. 📢 Taką emeryturę dostaniesz w przyszłym roku. Takie są najnowsze wyliczenia brutto i netto [8.07.21] Taką emeryturę dostaniesz w przyszłym roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Takie będą teraz kontrole Abonamentu RTV po zmianach. Kto może zostać ukarany? [8.07.21] Abonament RTV jest obowiązkowy. W 2021 roku konieczne jest uiszczanie opłaty z tytułu abonamentu. Każdy posiadacz odbiornika radiowo-telewizyjnego jest zobowiązany płacić miesięczną opłatę. W tym roku opłata ta wzrosła. Czy trzeba płacić abonament? Czy grozi nam kara za niepłacenie abonamentu? Czy dług może się przedawnić? Sprawdzamy. 📢 Takiej wysokości emerytury dostaną emeryci w 2022 roku. Zobacz najnowsze wyliczenia brutto i netto [8.07.21] Takiej wysokości emerytury dostaną emeryci w 2022 roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV. Oto zasady i grupy zwolnione z opłat [8.07.21] Abonament RTV to opłata obowiązkowa dla osób, które posiadają w domu odbiornik telewizyjny lub radiowy. To opłata niewysoka, jeśli chodzi o kwotę jednorazową jednak rocznie uzbiera się już całkiem spora sumka. Nie każdy, kto posiada w domu TV czy radio musi płacić opłatę abonamentową. Jest wiele grup, które ustawowo są zwolnione z tego obowiązku! Ważne, że nie dzieje się to z automatu! Trzeba to zgłosić! Zobaczcie, czy jesteście w grupie osób zwolnionych z abonamentu RTV. 📢 W takich sytuacjach warto jeść dużo malin. Kto powinien włączyć te owoce do diety? [8.07.21] Maliny to chyba jedne z najzdrowszych i najsmaczniejszych owoców, które zyskują uznanie dietetyków i zielarzy ze względu na szereg witamin i minerałów, jakich dostarczają do organizmu! Okazuje się, że często ich nie doceniamy! Pomagają w wielu dolegliwościach i warto je jeść, szczególnie w sezonie.

📢 Te leki wycofano ze sprzedaży. Między innymi leki stosowane w chorobach serca! [8.07.21] W ostatnich tygodniach Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzje o wycofaniu serii leków. Po wydaniu takiej decyzji nie powinniśmy zażywać danych leków, najlepiej wymienić je w aptece. Należy jednak pamiętać, że z reguły wycofane zostały poszczególne serie, rzadko wszystkie partie. Zobaczcie wycofane leki w ostatnich tygodniach. 📢 Takie są przepisy na domowe nalewki. Na takie owoce i zioła jest sezon [lista - 8.07.21] Z truskawek powstaje pyszny dżem, mus czy kompot. A co powiecie na nalewkę? Albo z malin, aronii, wiśni, gruszek? W Polsce dopiero zaczyna się sezon zbiorów owoców. To dobry moment na zaplanowanie i rozpoczęcie prac nad domowymi przetworami. Podsuwamy przepisy na domowe nalewki z owoców, które można znaleźć w sadach albo sklepach.

📢 Tyle dostają pary młode na wesele w kopertach! Mamy przykłady z ostatnich imprez [8.07.21] Ślub i wesele to najważniejszy dzień w życiu młodej pary. To właśnie tego dnia rozpoczynają nowe życie już nie w pojedynkę a we dwoje. Ten wyjątkowy dzień młodzi chcą spędzić z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Z weselem obok imprezy kojarzą się także prezenty. Od kilku lat coraz częściej młodzi proszą wprost o pieniądze. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla nich jak i dla gości. A ile można uzbierać na takim weselu? My wiemy! Zobaczcie. 📢 Takich produktów nigdy nie łącz z kawą! To może Ci zaszkodzić! [lista - 8.07.21] Kawa to napój, bez którego większość nie wyobraża sobie poranka. Pobudza, obniża stres i co najważniejsze cudownie smakuje. To jednak także napój, który zawiera kofeinę i niekoniecznie powinniśmy ją łączyć z niektórymi produktami. Sprawdzamy, z czym nie łączyć kawy.

📢 Takie emerytury i renty dostają byli wojskowi. Mamy stawki od szeregowego do generała [8.07.21] Jaka przysługuje emerytura po zakończeniu służby w wojsku? Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi w 2021 roku. 📢 Takie sposoby na ślimaki w ogrodzie. Te rośliny odstraszą ślimaka z działki [lista - 8.07.21] Ślimaki to prawdziwa zmora w ogródkach i na niektórych plantacjach. Niszczą warzywa i kwiaty na rabatach. Pozostawione same sobie mogą pozbawić liści nasze ulubione róże czy sałatę. Sposobów na ślimaki jest kilka - jedne polegają na sadzeniu odpowiednich roślin, które "odstraszą" te mięczaki, inne metody opierają się na stosowaniu pułapek.

📢 Emerytura bez podatku - wyliczenia. Tyle do ręki mają dostać teraz emeryci [kwoty - 8.07.21] Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tys. Zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. Zobacz, ile wynosić mają ogłoszone przez rząd PiS emerytury bez podatku.

📢 Te fryzury damskie odmładzają. Double buns to największy hit ostatnich tygodni [zdjęcia - 8.07.21] Double buns, czyli fryzura na dwa koki stała się hitem 2020 i 2021 roku. Zobaczyliśmy ją u Ariany Grande, Cara Delevingne czy Kendall Jenner. Zobacz, jak można się czesać, aby wyglądać młodziej.

📢 Tak mieszkają Ania i Grzegorz z programu Rolnik Szuka Żony. Wkrótce nowy dom! [zdjęcia - 8.07.21] Anna i Grzegorz Bardowscy to jedni z najbardziej znanych uczestników programu Rolnik Szuka Żony. Para po udziale w telewizyjnym programie wzięła ślub, a także doczekała się potomków: Jasia i Liwii. Zobaczcie, jak żyją na co dzień! 📢 Najtańszy sklep w Polsce? Nie jest to Biedronka, Lidl ani Carrefour! Sprawdź ranking 2021 Agencja marketingowa ASM Sales Force opublikowała najnowsze wyniki swojej analizy średniej wartości koszyka zakupowego w najpopularniejszych w Polsce sieciach handlowych. Generalnie eksperci zauważyli dużą konkurencję między dyskontami. Co ciekawe ceny spadły o 4,9% względem maja 2020 roku. Który zatem market jest najtańszy w Polsce? Wbrew pozorom nie jest to Biedronka ani Lidl.

📢 Oto horoskop finansowy na lato. Osoby spod tych znaków zodiaków muszą teraz uważać na pieniądze! Pieniądze szczęścia nie dają, ale lepiej je mieć. Niestety, jak to bywa z pieniędzmi, raz jest lepiej, a czasem trzeba zacisnąć pasa. Zobaczcie, komu gwizdy wróżą kłopoty finansowe, a kogo czeka zastrzyk gotówki. Przygotowaliśmy dla Was horoskop finansowy na lipiec. Sprawdźcie! 📢 Lotto - te liczby padały najczęściej w ostatnim roku. One mogą pomóc ci zostać milionerem [lista] Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce. W pojedynczym losowaniu główna nagroda to 2 miliony złotych. Jednak często trafiają się kumulacje i można wygrać o wiele większe pieniądze. Sprawdźcie, jaki liczby padały najczęściej w ostatnim roku. Nasze zestawienie obejmuje 157 losowań. 📢 Zwłoki mężczyzny nad jeziorem Strzemiuszczek w powiecie brodnickim. Trwa ustalanie przyczyn zgonu W środę 7 lipca 2021 późnym popołudniem nad jeziorem Strzemiuszczek w powiecie brodnickim znaleziono zwłoki mężczyzny. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną jego śmierci

📢 Tak możesz zabezpieczyć dom przed owadami. Oto sprawdzone i skuteczne metody [lista] Komary, muchy, szerszenie, wielkie chrabąszcze czy latające mrówki uprzykrzają nam życie latem. Niektóre mogą być groźne dla ludzi i zwierząt. Jak zabezpieczyć dom przed owadami, by lato nie zmieniło się w horror. 📢 Adam Małysz i jego piękny dom. Zobacz, jak mistrz skoków narciarskich mieszka w Wiśle. Mamy prywatne zdjęcia! 7.07 Adam Małysz i jego piękny dom. Po zakończeniu kariery były skoczek, wielka legenda polskiego sportu, nadal jest blisko swojej dyscypliny - pracuje w Polskim Związku Narciarskim. Idol milionów kibiców dość często publikuje zdjęcia, dzięki którym kibice mogą zajrzeć do wnętrz jego wiślańskiej posiadłości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj, jak mieszka Adam Małysz. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Pijani kierowcy zapłacą alimenty rodzinom ofiar. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada zmiany w prawie Pijani sprawcy wypadków będą płacić alimenty rodzinom ofiar. Taka deklaracja padła z ust premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu zapowiedział zmiany w prawie, według których osoby wsiadające po alkoholu za kierownicę mają ponosić większą odpowiedzialność. - Jazda po alkoholu to potencjale morderstwo - podkreślił Morawiecki. 📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Wojsko sprzedaje pojazdy. Są auta osobowe, dostawcze i ciężarowe. W ofercie są też łodzie i... lokomotywa! Zobacz oferty z AMW! [7.07.2021] Wojsko sprzedaje pojazdy. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż, oferując sporo samochodów. To auta osobowe, dostawcze i ciężarowe. Do tego dochodzą ciągniki rolnicze, wywrotki, a nawet łodzie i lokomotywa. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 Praca w upały. Sprawdź, jakie prawa ma pracownik i co musi zapewnić pracodawca Praca w upały zmniejsza naszą wydajność i negatywnie odbija się na naszym stanie psychofizycznym. Czy twój szef wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy temperatura sięga zenitu? Sprawdź, co powinien zrobić, aby praca podczas upałów stała się znośna.

📢 Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojechali na wakacje kamperem. Zaglądamy do środka! [7.07.2021] Wakacje w kamperze są coraz bardziej popularne w świecie celebrytów. Na swój wóz turystyczny zdecydowali się także Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. W pierwszą wyprawę ruszyli do Szwecji. Tak wygląda kamper Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Zaglądamy do środka!

📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy żaden ksiądz Czasem ksiądz nie ma wyjścia. Są przypadki, w których duchowny nie rozgrzeszy wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. Bynajmniej nie są to zabójstwo czy zdrada. Zobacz, czego ksiądz nie rozgrzeszy. 📢 Netto zwolni 2500 pracowników i zlikwiduje 41 sklepów, m.in. te na Kujawach i Pomorzu [lista sklepów do likwidacji] Salling Group, o której należy między innymi sieć handlowa Netto, po raz kolejny zdecydowała o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w sklepach przejętych po Tesco Polska - informuje portal dla handlu.pl. 📢 Mandat za grzybobranie? Nawet 500 zł kary od Straży Leśnej za wypad do lasu. Sprawdź, czego nie wolno robić na grzybach Sezon na grzyby nieśmiało się rozpoczyna. W lasach każdego dnia zjawiają się pełni zapału poszukiwacze grzybów. Nic dziwnego, że do akcji wkracza także Straż Leśna. Uważajcie na mandaty za grzyby! Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach mogą już pojawiać się grzyby. Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się jednak 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać.

📢 UOKiK ostrzega! Oto cała prawda o kremach z filtrem, których używamy! Tych produktów lepiej unikać! 7.07.21 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdził w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czy kremy do opalania, z filtrem i po opalaniu są prawidłowo oznakowane przez producentów. Wyniki badań opublikowano na stronie urzędu. Zobacz, które kremy trafiły na "czarną listę". Zanim wybierzesz się na upragnione wakacje sprawdź, czy krem którego używasz na pewno jest bezpieczny! 📢 Zengota jak "Powrót Jedi". Jechali jak "stara Polonia". Jakie szanse na play off? Kibice i prezes liczą Okazałe zwycięstwo nad Wybrzeżem Gdańsk (59:31) dało Abramczyk Polonii Bydgoszcz dwa punkty meczowe, bonus i szansę na awans do fazy play off. Jak ostatni mecz podobał się kibicom, jak oceniają szanse drużyny na pierwszą czwórkę i jak sytuację w ligowej tabeli widzi prezes Jerzy Kanclerz? Zobaczcie >>>

📢 Jak mieszka "Perfekcyjna Pani Domu" i jej rodzina? Dom Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana: w sieci dzielą się zdjęciami Małgorzaty Rozenek nikomu nie trzeba przedstawiać. Królowa polskiej telewizji, prawdziwa diwa show-biznesu, kolorowy ptak tzw. warszawki. Zastanawiałeś się kiedyś, jak mieszka nasza gwiazda? Spieszymy z odpowiedziami. Jej dom jest kolorowy, gustowny, luksusowy i interesujący jak sama właścicielka. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Rozenek wraz z mężem - Radosławem Majdanem.

📢 Król i królowa disco polo mają domy na wsi. Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Ich posiadłości robią wrażenie! 6.07.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie.

📢 Nowe leki wycofane z aptek. Jeżeli je kupiliście - nie stosujcie! Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował listę LIPIEC 2021 Nowe leki wycofane przez GIF. Sprawdź, czy masz te środki w swojej apteczce. Absolutnie, w żadnym przypadku ich nie używaj. Mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia. Świadczą o tym decyzje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, który nakazał wycofać leki ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Zajrzyj do swojej apteczki i dobrze sprawdź, czy nie posiadasz tych medykamentów. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Podwody, dla których trafiły na listę leków wycofanych z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece.

📢 Pocałunek z toksyną. Rakotwórcza chemia znaleziona w znanych kosmetykach! Mamy nowe wyniki badań Trwały tusz? Wodoodporne cienie? Odporna na ścieranie szminka? Chemia zawarta w kosmetykach może pozostać z Tobą już na zawsze. Uwaga, są nowe wyniki badań z USA i Kanady! 📢 Takie będą emerytury bez podatku i po waloryzacji. Oto pełne wyliczenia na 2022 rok Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska więc w skali sporo pieniędzy. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysięcy złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. To dużo więcej niż efekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17 proc.

Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. Trzeba pamiętać też, że kwoty emerytur zwiększą się jeszcze bardziej od marca 2022, gdy dojdzie do kolejnej waloryzacji. Zobaczcie, ile mogą wynieść emerytury od marca 2022, gdy wprowadzony zostanie proponowany 4 procentowy wskaźnik waloryzacji.

📢 Takie pieniądze możesz dostać na dziecko w 2022 roku. To nie tylko 500 Plus [lista] O tym, że wychowanie dziecka to ogromne koszty nie trzeba nikogo przekonywać. Państwo wspiera rodziców w tej kwestii, odciążając domowe budżety. Jak się okazuje 500 plus to nie jedyne świadczenie, jakie możemy otrzymać na dziecko. Zobaczcie, jakie pieniądze można dostać na dziecko. 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto warunki, które będzie trzeba spełnić [lista] W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać. 📢 Tyle można zarobić pracując w markecie. Zobaczcie, ile płacą w Biedronce, Lidlu i innych sklepach! Praca w handlu szczególnie w markecie spożywczym nie należy do łatwych. W ostatnich latach przybyło wiele takich miejsc, a co za tym idzie, pojawiły się też nowe stanowiska pracy. Pracodawcy prześcigają się w wynagrodzeniach dla podwładnych, tworząc coraz lepsze warunki pracy. Ile aktualnie można zarobić w Lidlu, Biedronce, Kauflandzie czy Auchanie? Czym pracodawcy ściągają pracowników? Sprawdzamy.

📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Oto wyliczenia Czternastych Emerytur 2021. Takie są zasady pomysłu złotówka za złotówkę Czternasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości minimalnej emerytury jaka obwiązuje w 2021 roku - to 1250,88 zł brutto. Jednak nie każdy będzie mógł liczyć na taką kwotę. Rząd ustalił pułap od którego "czternastka" będzie pomniejszana. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii. 📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [6.07] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku. 📢 Zobacz, jak mieszka Andrzej Piaseczny. Jego dom w górach jest przepiękny - mamy zdjęcia [6.07] Drewniane ściany, wystrój w stylu retro, zadbany ogródek - tak mieszka Andrzej Piaseczny. Wokalista ma piękny dom w Górach Świętokrzyskich. To właśnie tam odpoczywa w przerwie między nagraniami.

📢 Tak wygląda nowy dom Piotra Żyły i Marceliny Ziętek - zdjęcia. Urocze gniazdko w Ustroniu [6.07] O wystroju nowego domu Piotra Żyły wiele nie wiemy. Para stara się chronić swoją prywatność i nie zamieszcza nawet wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych. Wiadomo jedynie, że nieruchomość jest urządzona w nowoczesnym stylu, oczywiście znalazło się miejsce na kominek, piękny taras, a w okolicy jest mnóstwo zieleni. Dlaczego Ustroń? Miejsce nie jest przypadkowe. To tutaj znajduje się dom rodzinny, w którym wychowywał się Piotr Żyła i pensjonat Źródełko, który prowadzą jego rodzice. Zobaczcie zdjęcia i więcej informacji.

📢 Ciechocinek. Don Vasyl będzie walczył na gali Marcina Najmana. Znamy potencjalnego przeciwnika! Wszystko wskazuje na to, że 71-letni muzyk zadebiutuje na gali MMA-VIP. O walce osobiście poinformował kibiców właściciel federacji Marcin Najman.

📢 Tyle płacą pracownikom firmy w Bydgoszczy, a tyle w Toruniu. Gdzie bardziej opłaca się pracować? [najnowsze stawki brutto i netto] W województwie kujawsko-pomorskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było w maju 2021 roku wyższe o 12,1 proc. w porównaniu do maja 2020 r. i wyniosło 4997,08 zł. 📢 Deklaracje dotyczące ogrzewania są obowiązkowe. Można je już składać Od 1 lipca właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają ustawowy obowiązek składania deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw. Deklaracje można złożyć elektronicznie oraz w tradycyjnej – papierowej formie. Gdzie można złożyć deklaracje i w jakim terminie trzeba to zrobić? 📢 Urodziny schroniska dla zwierząt w Grudziądzu. Był piknik i okazja do przygotowania się do adopcji psa lub kota [zdjęcia] Praca tutaj to prawdziwy, emocjonalny rollercoaster - dzieli się Maciej Pasieka, szef Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu, które właśnie świętuje swoje trzecie urodziny. - Chwile euforii, radości gdy czworonogi znajdują nowe, bezpieczne domy mieszają się z chwilami tragedii. Trafiają do nas zwierzęta powypadkowe, albo tak zaniedbane że niestety musimy być przy ich śmierci. To jest bardzo trudne.

📢 Łapanów. Pięcioro pierwszaków z podstawówki musi powtarzać klasę. Brak "dojrzałości szkolnej" to efekt nauki zdalnej? Kuratorium skontroluje W Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie do drugiej klasy nie przepuszczono pięciorga dzieci. Zdaniem rodziców to sytuacja kuriozalna. Pierwszaki miały zaległości powstałe w trakcie nauki zdalnej, a w szkole nie ma logopedy, ani psychologa, bo gmina boryka się z problemami finansowymi. Małopolska Kurator Oświaty postanowiła przeprowadzić w szkole kontrolę doraźną.

📢 Tragiczny wypadek w Jamnicy. Po zderzeniu dwóch audi zginęło małżeństwo. Podróżowali z małym dzieckiem [ZDJĘCIA] Na wysokości wysypiska śmieci, w granicach administracyjnych Stalowej Woli, na drodze wojewódzkiej numer 871 doszło w sobotę, 3 lipca do tragicznego wypadku. Życie straciły dwie osoby. Droga jest zablokowana. 📢 Najlepszy pediatra w Kujawsko-Pomorskiem. Takie są aktualne oceny internautów Na podstawie opinii zamieszczanych na stronie znanylekarz.pl przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych pediatrów w województwie kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, kto zebrał najwyższe oceny.

📢 Zarobki w Biedronce w 2021 roku. Oto stawki magazyniera, kasjera i kierownika sklepu Zarobki w Biedronce 2021. Zarobki w dyskontach są coraz bardziej atrakcyjne. Ile zarabiają pracownicy Biedronki - jednego z najpopularniejszych sklepów w Polsce? Sprawdziliśmy. Zobacz stawki, jakie Biedronka proponuje swoim pracownikom na różnych stanowiskach. 📢 10 sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na nowotwór kobiecy! Bycie kobietą oznacza niestety zagrożenie rozwojem nowotworów typowych dla pań. Oprócz raka piersi to również rak jajnika, szyjki czy trzonu macicy. Te nowotwory ginekologiczne stanowią co najmniej 15 proc. zachorowań na wszystkie nowotwory złośliwe w naszym kraju, a co roku umiera z ich powodu ponad 6 tys. Polek. Tymczasem im wcześniej zostaną wykryte, tym większe są szanse na całkowite wyleczenie! Większość z nich daje jednak pewne sygnały ostrzegawcze – sprawdź, jakie!

📢 Kujawsko-Pomorskie. W tych 19 sklepach Tesco będzie wkrótce Netto. Mamy kompletną listę! [sklepy, adresy] Netto zawarło porozumienie z Tesco o zakupie polskiej części biznesu w czerwcu 2020 roku i od tego czasu oczekiwało na ostateczną zgodę UOKiK i sfinalizowanie transakcji. Proces zatwierdzania został zakończony i Netto może przejąć 301 sklepów, m.in. 19 na Kujawach i Pomorzu, i dwa centra dystrybucyjne Tesco.

📢 Te osoby nie muszą płacić Abonamentu RTV 2021. Oto lista zwolnionych z tego obowiązku [lista - 13.03] Po raz kolejny pojawiają się pomysłu zniesienia tej opłaty, jednak to dopiero propozycje. Aktualnie w 2021 roku stawka abonamentu nieco wzrosła i każdy kto nie jest uprawniony do zwolnienia powinien opłacać abonament RTV. W 2021 roku też konieczne jest uiszczanie opłaty z tytułu abonamentu. Każdy posiadacz odbiornika radiowo-telewizyjnego jest zobowiązany płacić miesięczną opłatę. Nie wszyscy muszą jedna płacić. Jest długa lista osób, które są zwolnione z opłat - poznaj tę listę w powyższej galerii.

📢 Kobiety o tym imieniu są najlepszymi żonami. Zobaczcie, co mówią o was gwiazdy! [lista] Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie najlepszych żon. Zobaczcie panie, o jakim imieniu się na nim znalazły.

