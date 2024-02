Prasówka 8.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamy horoskop na weekend 9-11 lutego 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [8.02.2024]”?

Prasówka 8.02: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [8.02.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Na zwolnieniu lekarskim pracownik ma dostawać nie 80 proc., a 100 proc. pensji? [8.02.2024] Rząd planuje wprowadzić zmiany w „L-4”. To ZUS ma wypłacać wynagrodzenie od pierwszego dnia nieobecności pracownika. Jest też pomysł, żeby to było nie 80 %, a 100 % procent pensji.

Prasówka 8.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby z tymi chorobami nie powinny pić kawy. Tak ten napój zadziała na ich organizm [8.02.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów, które pijemy na gorąco. Idealnie nadaje się na początek dnia, dodatek do śniadania czy spotkania towarzyskiego. Dostępnych jest tak dużo odmian tego napoju, że bez problemu każdy znajdzie swoją ulubioną kawę. Niestety, nie każdy powinien ją pić. Kiedy kawa może okazać się szkodliwa? Zobaczcie.

📢 Krzysztof Miruć kupił i odnowił dom po Jerzym Połomskim. Tak mieszka znany architekt [8.02.2024] Krzysztof Miruć - znany, ceniony i lubiany architekt, projektuje stylowe wnętrza, które zachwycają. Te robione dla klientów prezentuje regularnie. Ostatnio pokazał swój unikatowy projekt - odnowiony dom, w którym mieszkał Jerzy Połomski. Wnętrza są naprawdę wow. Musicie je zobaczyć. 📢 Zarobki w handlu 2024. Tyle zarabia się w Media Ekspert, Pepco, H&M czy CCC [8.02.2024] Praca w handlu to jedna z najpopularniejszych. Choć nie wydaje się to trudne zajecie nie każdy ma do niej predyspozycje. Praca w handlu wymaga skupienia, koncentracji, ale także serdeczności i życzliwości. A jak są wynagrodzeni pracownicy znanych sieciówek? Zobaczcie, ile trafia na konto pracowników Biedronki, Lidla, CCC czy innych popularnych sklepów. 📢 1500 złotych na dziecko w ramach programu Aktywny rodzic. Oto kiedy pieniądze trafią na konta [8.02.2024] 1500 złotych w ramach programu "Aktywny rodzic" to pomysł aktualnie rządzących na wsparcie rodziców, którzy po urodzeniu się dziecka wracają do pracy. To program, który ma pomóc rodziną na zorganizowanie opieki nad dzieckiem, kiedy rodzic jest w pracy. Nad programem pracuje już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kiedy zostanie wprowadzony? Sprawdzamy.

📢 Tak mieszka Kasia Kowalska w willi na Żoliborzu. Największe wrażenie robi kuchnia! [8.02.2024] Kasia Kowalska od lat urzeka publiczność swoim muzycznym talentem i skromnością. Jednak jej dom już tak skromny nie jest. Sukces wokalistki na scenie przełożył się na jej jakość życia. Gwiazda posiada przepiękny dom na warszawskim Żoliborzu. Pod koniec 2023 roku pochwaliła się na Instagramie, że zakończyła remont. Wnętrza robią ogromne wrażenie!

📢 Jarosław Bieniuk - tak mieszka. Ma widok na Bałtyk i pamiątki po Annie Przybylskiej [8.02.2024] Tak mieszka Jarosław Bieniuk z trójką dzieci. Niedawno przeprowadzili się do domu tuż nad Bałtykiem. W domu nie brakuje pamiątek po ukochanej Annie Przybylskiej. Zobaczcie zdjęcia ze środka domu Jarosława Bieniuka. 📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto [8.02.2024] Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić.

📢 Modne kuchnie w 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Takie kuchnie są teraz modne [8.02.2024] Mała kuchnia jest coraz bardziej popularna. W nowym budownictwie aktualnie stawia się na aneksy kuchenne. Okazuje się, że teraz to właśnie małe kuchnie są najmodniejsze. Zobaczcie jak urządzić i zaaranżować małą kuchnię, aby była wizytówką domu, pięknie wyglądała a do tego była jeszcze funkcjonalna. Oto kilka projektów. 📢 Takie ulgi podatkowe odliczymy sobie w 2024 roku. Wyliczamy zwrotu podatku w tym roku [8.02.2024] Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy mają czas na rozliczenie swoich dochodów za 2023 rok w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Jest to kluczowy moment dla każdego obywatela, który powinien być świadomy swoich praw i obowiązków podatkowych. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych [8.02.2024] Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

📢 Dom Michała Wiśniewskiego. Tak mieszka znany piosenkarz - może on trafić do więzienia! [8.02.2024] Michał Wiśniewski to postać niezwykle charakterystyczna - rozpoznawalny dzięki swojej czerwonej czuprynie, chropowatemu głosowi oraz charakterystycznemu stylowi, którego nie sposób pomylić z kimś innym. Jako legendarny lider "Ich Troje", od lat aktywnie działa w świecie muzyki. Obecnie, skupiając się na życiu rodzinnym z piątą żoną Polą, ale stawia czoło również problemom prawno-finansowym.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto i brutto. Oficjalne dane po komunikacie rządu [8.02.2024] Rząd potwierdził, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w roku 2024 wyniesie co najmniej 12,3%. Ogłosiła to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Mimo prognozowanego wskaźnika na poziomie 11,9%, rząd jest jednak zdecydowany ustalenia jeszcze z ubiegłego roku - 12,3%. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń wyniesie około 43,6 mld zł.

📢 Emeryci dostaną zwrot podatku - proces od lutego. Oto tabela wyliczeń po trzynastkach [8.02.2024] Emeryci oczekujący na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mają powód do optymizmu. W mijającym roku, niektórzy z nich mogą liczyć jeszcze zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury. 📢 Oto horoskop numerologiczny na luty 2024 roku. Wróżka mówi o miłości i związkach nie tylko na Walentynki [8.02.2024] Horoskop numerologiczny na luty 2024 mówi o miłości, związkach i uczuciach. Horoskop numerologiczny to doskonały sposób, by dowiedzieć się, czy do siebie pasujecie i co czeka Wasz związek w najbliższym czasie. Numerologia zakłada, że w liczbie zapisany jest los. Jak obliczyć swoją numerologię? Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia. Sprawdź teraz liczbę swoją i swojego partnera i zobacz, co Cię czeka w lutym 2024 roku według numerologii.

📢 Pączki w Biedronce i Lidlu na tłusty czwartek 2024 - ceny, rodzaje. Oto oferty z gazetek [8.02.2024] Już 8 lutego tłusty czwartek 2024. Z tej okazji sieci sklepów prześcigają się w swoich ofertach, by przyciągnąc jak najwięcej klientów. Co roku wielu konsumentów udaje się do Biedronki lub Lidla. Oba sklepy w swoich kampaniach reklamowych chwalą się najniższymi cenami produktów. Postanowiliśmy sprawdzić, co przygotowały na tłusty czwartek. Oto rodzaje pączków, które można kupić w Biedronce i Lidlu wraz z cenami.

📢 Justyna Ryszka - gorące zdjęcia celebrytki. Tak wygląda influencerka, przyjaciółka Patrycji Tuchlińskiej [8.02.2024] Justyna Ryszka ma na koncie kilka sukcesów w konkursach piękności. Modelka i fotomodelka pojawiła się ostatnio na premierze filmu "Dziewczyna influencera". W mediach społecznościowych jest bardzo aktywna. Prywatnie przyjaźni się z Patrycją Tuchlińską. partnerką Józefa Wojciechowskiego, szefa J.W. Construction Holding.

📢 Najmodniejsze brokatowe paznokcie na luty 2024. Zobacz piękne zdobienie paznokci od stylistek [8.02.2024] Brokatowe paznokcie - złote i srebrne, a także z drobinkami zatopionymi w kolorowych lakierach - to hit tej zimy. Zobaczcie w galerii najmodniejsze zdobienia paznokci na luty 2024, które wykonały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [8.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Orlen Copernicus Cup. Tak kibicowaliście lekkoatletom w Arenie Toruń! Wielkie emocje i wspaniały doping. Kilka tysięcy kibiców głośno i gorąco wspierało lekkoatletów w Orlen Copernicus Cup. Mamy dużo zdjęć z trybun Areny. Poszukajcie siebie i znajomych! 📢 Z tymi schorzeniami możesz pojechać za darmo do sanatorium. Im turnus opłaci NFZ i ZUS [8.02.2024] Turnus w sanatorium to wyjazd na około trzy tygodnie, w którym pacjenci mogą liczyć na szereg zabiegów, które mają polepszyć ich zdrowie. Wbrew pozorom z sanatorium korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci czy osoby młode. Bezpłatny wyjazd oznacza że za nasz pobyt zapłaci ubezpieczyciel - ZUS lub NFZ. Zobaczcie, kto może skorzystać z takiego leczenia.

📢 Takie znaczki pocztowe są teraz poszukiwane. Niektóre z nich są warte kilkaset złotych [8.02.2024] Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Te imiona dla dzieci symbolizują bogactwo i sukces. Królewskie imiona dla chłopców i dziewczynek [8.02.2024] Coraz większą popularnością cieszą się imiona z minionych wieków, które nosili wielcy władcy i królowie. Stanowią one bowiem wróźbę władzy, sukcesu i bogactwa. Oto lista imion dla chłopców i dziewczynek utożsamianych z potęgą i dobrobytem. Te imiona nosili królowie. 📢 Tak mieszka i żyje raper Popek. Oto luksusowa willa Pawła Mikołajuwa - mamy zdjęcia [8.02.2024] Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Popku. Paweł „Popek” Mikołajuw to znana postać polskiego show-biznesu, która budzi wiele kontrowersji. Raper Popek zaszokował swym wyglądem, gdy zdecydował się wytatuować sobie gałki oczne. Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Paweł „Popek” Mikołajuw.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [8.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Tak woda z cytryną pomaga skutecznie schudnąć. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz wodę z cytryną codziennie [8.02.2024] Picie wody z cytryną może pomóc w utracie wagi. Wiele osób zaczyna swój dzień od szklanki wody z cytryną a eksperci potwierdzają, że to skuteczny sposób, by wesprzeć odchudzanie. Dietetycy twierdzą, że woda z cytryną z samego rana nie tylko ugasi pragnienie, ale również korzystnie wpłynie na cały organizm, doda energii, oczyszcza organizm i nawilża skórę od wewnątrz. Oto zaskakujące skutki codziennego picia wody z cytryną. Zobacz teraz, co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Sprawdź, w jaki sposób picie wody z cytryną pomaga najszybciej schudnąć.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela wzrostów od marca. Ministerstwo podało aktualne dane [8.02.2024] Waloryzacja emerytur i rent wejdzie w życie od 1 marca 2024. Wiemy już o ile na pewno wzrosną świadczenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało prognozowany wskaźnik. Przygotowaliśmy wyliczenia emerytur, biorąc pod uwagę te dane. 📢 Strajk generalny rolników w Kujawsko-Pomorskiem. "W Toruniu czegoś takiego jeszcze nie było" Przybywa miejsc na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie 9 lutego 2024 odbędą się protesty rolnicze. Ciągniki zablokują centrum Bydgoszczy, wjazdy do Torunia, skrzyżowanie w Osięcinach i drogę Tuchola - Świecie. 📢 Kryształy PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich kryształów poszukują teraz kolekcjonerzy [8.02.2024] Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX.

📢 Tak wygląda córka Maryli Rodowicz - Katarzyna Jasińska. 42-latka uwielbia wieś i konie [8.02.2024] Katarzyna Jasińska jest córką Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego. Podobnie jak słynna matka uwielbia naturę, wiejskie klimaty i zwierzęta. Legenda polskiej sceny muzycznej może być z niej dumna, ponieważ pani Katarzyna ma również głowę do biznesu. Jest trenerką i behawiorystą koni oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Oto jak wygląda. 📢 Obchody 40. rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze. W Inowrocławiu odsłonięto pomnik Pod Urzędem Gminy w Inowrocławiu uroczyście odsłonięto pomnik Piotra Bartoszcze. Uczczono w ten sposób 40. rocznice śmierci działacza rolniczej „Solidarności”. 📢 Tak w młodości wyglądała Kalina Jędrusik. Piękna skandalistka swą urodą łamała męskie serca [8.02.2024] Kalina Jędrusik była piękna, niebanalna i lubiła życie. Zasłynęła swoją urodą, charakterystycznym makijażem oka i zamiłowaniem do skandali. Piękna aktorka uważana była za symbol seksu. Swą niebanalną urodą podbijała męskie serca. Ona sama była świadoma swojej urody i tego, jak działa na mężczyzn. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z filmów "Ewa chce spać", "Lekarstwo na miłość", "Lalka" czy "Ziemia obiecana". Zobaczcie piękną Kalinę Jędrusik, polską Marylin Monroe - mamy zdjęcia.

📢 Oto objawy niedoboru błonnika. Takie są sygnały, że Twój organizm potrzebuje więcej błonnika Niedobór błonnika w organizmie może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru błonnika mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje błonnika? Co się dzieje z organizmem gdy nie dostarczasz wystarczającej ilości błonnika? Eksperci wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Niedobory błonnika mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Warto wiedzieć, jak organizm sygnalizuje, że potrzebuje więcej błonnika. Poznaj teraz w naszej galerii pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. 📢 Oto najgorszy czas na jedzenie bananów. O tej porze lepiej nie jeść bananów O jakiej porze najlepiej jeść banany a kiedy lepiej nie sięgać po nie? Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Wiele osób sięga po banany nawet codziennie. Owoce te mają dobroczynny wpływ na zdrowie, zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Eksperci potwierdzają, że banany obniżają ciśnienie i utrzymują poziom energii. Chociaż banany mają wiele zalet, są chwile w ciągu dnia, kiedy nie powinno się ich jeść - nie tylko nie przyniosą oczekiwanych korzyści, ale mogą być wręcz szkodliwe. Kiedy lepiej nie jeść bananów? Jaki jest najgorszy czas na jedzenie bananów w ciągu dnia? Zobacz teraz, co mówią dietetycy.

📢 Horoskop finansowo-miłosny na luty 2024. Takie znaki zodiaku wzbogacą się i zakochają Luty symbolicznie uznawany jest za miesiąc zakochanych. To właśnie w lutym pary obdarowują się prezentami i celebrują swoją miłość z okazji walentynek. Wróżka Roma odczytała z układu ciał niebieskich, które samotne znaki zodiaku w lutym spotkają swoją drugą połówkę. Z kolei inne znaki czeka duży zastrzyk gotówki. Sprawdzamy, komu będzie sprzyjało szczeście.

📢 Dieter Bohlen z Modern Talking - tak dziś wygląda. "Wygląda lepiej niż 40 lat temu" Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u. 📢 Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - wyliczenia Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 Oto dom Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka spodziewa się drugiego dziecka Pechowo rozpoczął się rok 2024 dla Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka niespodziewanie została zwolniona z Telewizji Polskiej, choć wiązała ze stacją duże nadzieje. Teraz jednak całą swoją energię skupia na rodzinie. Już niedługo bowiem na świecie pojawi się jej kolejne dziecko. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Te osoby mogą dostać odszkodowanie od pracodawcy. To nawet 4300 złotych Jak się okazuje pracownik, który jest nierówno traktowany w stosunku do innych pracowników może liczyć na odszkodowanie, które powinno wynosić nie mniej niż najniższe minimalne wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2024 roku wynosi ono 4242 złotych brutto. Zobaczcie, kto może otrzymać odszkodowanie od pracodawcy. 📢 Najlepsze afirmacje na sukces i bogactwo. Oto słowa mocy i myśli, które przyciągają pieniądze i szczęście Skuteczne afirmacje na sukces i bogactwo mogą pomóc przyciągać do Ciebie to, o czym najbardziej marzysz. Afirmacje, inaczej określane jako słowa mocy, to krótkie stwierdzenia, które mają skierować myśli na konkretne tory. Afirmacja najczęściej polega na powtarzaniu pozytywnych twierdzeń na temat własnej osoby, co ma prowadzić do identyfikacji z ich treścią. Okazuje się, że skuteczne afirmacje mogą przyciągnąć szczęście, sukces i bogactwo. Słowa mocy mają pomóc osiągnąć wymarzony cel. Jakie są przykładowe afirmacje na sukces i bogactwo? Sprawdź teraz, jakie słowa mocy warto powtarzać, by przyciągnąć szczęście i pieniądze.

📢 Beata Kozidrak rozpala zmysły - zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała gwiazda zespołu Bajm Beata Kozidrak to niedościgniona gwiazda polskiej sceny muzycznej. Wokalistka zespołu "Bajm" od lat 80. rozpala zmysły tysięcy fanów. Zawsze piękna, w oryginalnych strojach, pełna energii i seksapilu przyciąga uwagę, wzbudzając zachwyt, podziw i uznanie. Tak kiedyś wyglądała Beata Kozidrak - oto najlepsze zdjęcia z jej kariery. Pokazujemy je w naszej galerii. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20% Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Rozbój w Grudziądzu? Nastolatek pobity. Napastnik zabrał... 15 zł. Powód tej napaści zwala z nóg! Syn szedł z koleżanką. Nagle został mocno uderzony w plecy. To były sekundy. Nie wie czy został kopnięty czy też uderzony z pięści. Upadł. Oprawca zaczął go okładać po twarzy - opowiada wzburzona matka pokrzywdzonego 17- latka z Grudziądza. - Wrócił do domu pobity i okradziony. Mamy nadzieję, że policja zatrzyma tego przestępcę. I pyta: - Czy w tym mieście można czuć się bezpiecznie? 📢 Tabela wyliczeń podatków po waloryzacji emerytur. Zmiany w progach podatkowych Nowa waloryzacja emerytur, obowiązująca od 1 marca 2024 roku, przyniesie zmiany w portfelach seniorów. Warto jednak zwrócić uwagę, że większa liczba emerytów niż dotychczas zostanie objęta obowiązkiem opłacania podatku PIT. Osoby otrzymujące obecnie 2 tys. 300 zł brutto muszą się przygotować na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Nie każdy kolor włosów pasuje do każdej twarzy. Warto dobrać uczesanie i kolor do kształtu twarzy, tonacji cery, ale także do wieku. Dla kobiet po 50. roku życia niewskazane są na przykład bardzo długie włosy. Włosy z wiekiem przerzedzają się i słabną, dlatego długie włosy u dojrzałych pań mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Zobacz, jakie fryzury są najlepsze dla kobiet po 50. roku życia - takie uczesania potrafią odjąć nawet 10 lat! 📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz w lutym 2024 roku. Najnowsze zasady wymiany pieniędzy Choć na co dzień płacimy bezgotówkowo to w wielu sytuacjach pieniądze w fizycznej formie są nam potrzebne. Jednak w przypadku szczególnie banknotów musimy wiedzieć, że są one bezterminowo ważne pod warunkiem, że nie mają uszkodzeń. Pieniądze, które są podarte, wyprane, zniszczone a nawet popisane tracą ważność i należy jest wymienić. Zobaczcie, gdzie i jak wymienić pieniądze w 2024 roku. 📢 13 emerytura w 2024 roku - wyliczenia brutto i netto trzynastej emerytury. Aktualne dane 4 lutego Zbliża się termin wypłat 13. emerytury czyli dodatkowego świadczenia dla seniorów. Trzynasta emerytura jest gwarantowana ustawowo. Komu należą się dodatkowe pieniądze? Kiedy dokładnie pojawią się one na kontach seniorów? I w końcu najważniejsze - jakich konkretnie kwot w ramach trzynastej emerytury mogą się spodziewać seniorzy w 2024 roku? Wyjaśniamy w naszym artykule.

📢 Smolasty - tak mieszka i żyje na co dzień. Nowoczesny dom i kolekcja luksusowych samochodów Smolasty to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Gwiazdor takich hitów jak "Duże oczy", "Herbata z imbirem" czy "Nim zajdzie słońce" lubi chwalić się swoim luksusowym życiem na Instagramie. Zobaczcie jego dom oraz kolekcję drogich sportowych aut! 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Ostatnia droga Grzegorza Ibrona, byłego piłkarza Zawiszy, BKS i Chemika - zdjęcia W środę na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy odbył się pogrzeb Grzegorza Ibrona, byłego piłkarza Zawiszy, BKS i Chemika. W ostatniej drodze towarzyszyli MU rodzina, przyjaciele i znajomi.

📢 Protest rolników. Ciągniki przejadą przez Grudziądz do Białego Boru gdzie odbędzie się akcja protestacyjna. Będą utrudnienia w ruchu Jak zapowiada Marek Duszyński, szef Związku Zawodowego Rolnicza Samoobrona z gminy Łasin w akcji protestacyjnej w piątek, 9 lutego ma wziąć udział ponad 200 ciągników. Przejazd planowany jest przez Grudziądz do Białego Boru. W godzinach porannych (ok. godz. 9 - 10) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, także opóźnienia w komunikacji miejskiej i powiatowej. 📢 Śmiertelny wypadek na DK10 w okolicy Solca Kujawskiego. Nie żyje 59-letni kierowca auta osobowego W środę (7 lutego) około godziny 13 na drodze krajowej nr 10 doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku. Po zderzeniu aut osobowego i ciężarowego w miejscowości Przyłubie zmarł kierowca pierwszego z nich. 📢 Tak wyglądają prace na parkingu przy największym targowisku w Grudziądzu. Zdjęcia Trwają prace związane z generalnym remontem największego parkingu w centrum Grudziądza, przy ul. Sienkiewicza. Prowadzone są tutaj wykopy, ale auto można zaparkować bez problemu.

📢 Kolejne spotkanie prezydenta Grudziądza w Marinie, tym razem tematem komunikacja publiczna. Pytań było bardzo dużo. Zdjęcia Czy autobus do Rudnika może jeździć całorocznie, a nie tylko w sezonie? Gdzie mają pojawić kolejne biletomaty? Czy można lepiej skomunikować osiedle Tarpno ze Strzemięcinem, Mniszkiem? Te i wiele innych pytań padło od mieszkańców Grudziądza, a wiele szczegółowych od pasjonatów miejskiej komunikacji podczas spotkania z prezydentem poświęconym właśnie publicznemu transportowi.

📢 Po awarii w ciepłowni w Bydgoszczy. Kotły będą stygnąć dwa dni, żeby mogli do nich wejść pracownicy Usuwanie skutków dużej awarii, prawdopodobnie rozszczelnienia instalacji w kotłach elektrociepłowni EC II Bydgoszcz, ma potrwać maksymalnie do czterech dni, a nie jak pierwotnie szacowano, do ośmiu. PGE szacuje, że temperatura maksymalna kaloryferów spadnie o 14 st. C.

📢 Generalny strajk rolników w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy najnowsze ustalenia 9 lutego na kujawsko-pomorskich drogach pojawią się setki ciągników. Większość ruszy w stronę największych miast. Będzie też wiele mniejszych protestów. Podajemy aktualne ustalenia. 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku całują najlepiej. Oto mistrzowie całowania zdaniem astrologów Kto najlepiej całuje? Według astrologów, każdy znak zodiaku całuje inaczej a niektóre znaki zodiaku to prawdziwi mistrzowie całowania - są namiętni, pełni pasji i potrafią całować tak, że robi się gorąco! Jak całują poszczególne znaki zodiaku? Które znaki zodiaku najlepiej całują? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 W tych godzinach wychodzą przelewy z ZUS. To między innymi emerytury, 800 plus ZUS wypłaca wiele świadczeń, przede wszystkim emerytury, renty, 800 plus czy zasiłki macierzyńskie. Choć to nie jedyne zadania tej jednostki wielu z nas głównie kojarzy się z emeryturami czy składkami. Aktualnie większość świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych trafia na konta bankowe. Sprawdzamy, w jakie dni i o jakich godzinach wychodzą przelewy z ZUS.

📢 Izabella Krzan idzie do Stanowskiego. Tak mieszka była miss Polonii. Dla fanów ma śmiałe zdjęcia Izabella Krzan zamienia TVP na nowy projekt internetowy Krzysztofa Stanowskiego. Piękna prezenterka to była miss Polonia, która uwielbia słońce, psy i jest szczęśliwie zakochana. Tak mieszka i żyje na co dzień Izabella Krzan, nowa gwiazda Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Na tych zdjęciach z wakacji naprawdę niewiele ukrywa.

📢 Aktualna tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. 📢 Modne paznokcie na luty - Peach Fuzz to najmodniejszy kolor 2024 roku. Zobacz pomysły, wzory i zdobienia Modne paznokcie na luty 2024. Peach Fuzz to kolor roku Pantone - brzoskwiniowy, bardzo delikatny, pastelowy odcień, połączenie różu i pomarańczu ma przypominać, jak istotna w tych trudnych i niepewnych czasach jest subtelność i łagodność. Peach Fuzz to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2024. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Zobacz najmodniejsze paznokcie na luty - takie pomysły mają stylistki paznokci.

📢 Takie dodatki należą się dzieciom na chorych rodziców w 2024 roku. Oto najważniejsze zasady! Co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Rodzice starzeją się, a dzieci pracują. Mają swoje rodziny, kredyty i inne zobowiązania. Czy mogą w tym czasie zaopiekować się chorymi matką lub ojcem tak, żeby nie musieli brać urlopu od pracy? Oto wszystko, co należy wiedzieć o zasiłku opiekuńczym. 📢 Liv Tyler. Tak teraz wygląda córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 46 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler

📢 Te oznaki świadczą, że jesz za dużo cukru. Oto ważne sygnały ostrzegawcze, że spożywasz zbyt dużo cukru Jeśli jesz za dużo cukru, organizm wysyła wyraźnie sygnały. Nadmiar cukru jest bardzo szkodliwy, a pierwsze sygnały tego, że spożywasz zbyt wiele cukru, można dostrzec gołym okiem. Co dzieje się z organizmem, gdy spożywamy za dużo cukru? Eksperci wymieniają kilka zaskakujących oznak, że jest za cukru w codziennej diecie. Sprawdź, czy masz takie objawy!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 07.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Dodatek osłonowy 2024 - ile się dostanie? Mamy tabele wyliczeń dla różnych gospodarstw Dodatek osłonowy na rok 2024 powraca, oferując wsparcie Polakom w zmaganiach z ubóstwem energetycznym oraz rosnącymi kosztami związanymi z gazem i żywnością. Wniosek o uzyskanie tego dodatku można składać do końca kwietnia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące kto ma prawo do bonusu osłonowego oraz jakie są jego wysokości. 📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia.

📢 Eurojackpot Lotto - 6.02.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 6.02.2024 roku. 📢 Emerytury stażowe 2024 - od kiedy wejdą w życie? Sejm zajmie się obywatelskim projektem Czy emerytury stażowe wejdą w życie w tym roku? Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się obywatelskim projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych, który zakłada możliwość skorzystania z nich, z chwilą, gdy kobieta ma 35 lat składkowych i nieskładkowych, a mężczyzna 40 lat. 📢 Zmiany kadrowe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Także w toruńskim oddziale Jolanta Sobecka nie jest już dyrektorką Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. Od 6 lutego szefową jest Magdalena Kiciak-Kucharska. Zmiany nastąpiły także w centrali ARiMR.

📢 Emilia Dankwa na studniówce - tak ubrała się Zosia z "Rodzinka.pl". "Wyglądałaś nieziemsko" Emilia Dankwa znana jest głównie z roli Zosi w serialu "Rodzinka.pl". Mimo iż już od dawna nie powstają nowe odcinki tego filmu, o Emilii ciągle jest głośno. Pojawia się na eventach i na pokazach mody. Jej życie codzienne na Instagramie podgląda już prawie 200 tysięcy internautów. Niedawno Emilia Dankwa uczestniczyła w swojej studniówce. Zobaczcie, jak ubrała się na to wyjątkowe wydarzenie.

📢 Tak wyglądają dzieci "Popka". Oto Julia i Borys, córka i syn Pawła Mikołajuwa - zdjęcia "Popek" to jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych raperów na polskiej scenie muzycznej i rozrywkowej. Popek czyli Paweł Mikołajuw to nie tylko raper, ale także zawodnik MMA. Jego cechy charakterystyczne to czarne gałki oczne i blizny na twarzy. Popek prowadził bardzo rozrywkowe życie, niestety, w złym tego słowa znaczeniu - pił i zdradzał partnerkę. Gdy na świecie pojawiła się jego córka, Popek odmienił swoje życie. Julka jest jego oczkiem w głowie. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci Pawła Popka - Julka i Borys.

📢 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2024 - lista uczestników. To będzie pojedynek najlepszych z najlepszych “Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to program, w którym rozkochali się Polacy. Świadczyć mogą o tym między innymi wysokie wyniki oglądalności, czy blisko dwadzieścia edycji, które stworzyła już telewizja Polsat. 📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Nietypowe krzewy owocowe. Dostarczą smacznych owoców i bez problemu urosną w ogrodzie. Polecamy 5 oryginalnych roślin Wśród krzewów owocowych uprawianych w ogrodach dominują dobrze znane maliny, porzeczki, agrest czy jeżyny. Warto je mieć, ale jest też kilka mniej znanych, a wartościowych krzewów, które dostarczą smacznych owoców i urosną w przydomowym ogrodzie. Polecamy 5 ciekawych i łatwych w uprawie krzewów owocowych.

📢 Biżuteria vintage PRL - zdjęcia, ceny w 2024. Wraca moda na kolczyki, pierścionki, wisiory w stylu lat 80 Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Oto ile pieniędzy można przechowywać w domu. To mówią przepisy w 2024 roku Zeszłoroczne plany wprowadzenia limitów płatności gotówką spowodowały zainteresowanie tematem przechowywania pieniędzy w domu. Limitów płatności gotówką ostatecznie nie wprowadzono i jeśli mamy tylko ochotę możemy płacić gotówką bez limitu. A jak sytuacja wygląda z przechowywaniem pieniędzy w domu? Zobaczcie, kiedy warto przechowywać pieniądze w domu.