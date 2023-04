Prasówka 8.04.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Paznokcie na wiosnę 2023. Floral milk bath nails czyli manicure w stylu Jennifer Lopez najmodniejszy w tym sezonie”?

Prasówka 8.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Floral milk bath nails czyli manicure w stylu Jennifer Lopez najmodniejszy w tym sezonie Wiosna oznacza nowe trendy w modzie oraz w zdobieniach paznokci. Najmodniejszy w tym wiosennym sezonie będzie styl a la Jennifer Lopez - floral milk bath nails. Tak ozdobione paznokcie są eleganckie, pasują do wielu stylizacji i okazji. Zobaczcie, jakie są trendy w manicure na wiosnę.

📢 "Do wycięcia", a może "drzewo z dziuplą". Wyjaśniamy, co oznaczają tajemnicze znaki na drzewach Pochyła kreska oznacza wyrok. Co oznaczają kreski i kropki na drzewach? Jakimi kodami posługują się leśnicy? 📢 Mamy horoskop miłosny na kwiecień i dalszą część roku. Te osoby będą mieć szansę na wiosenną miłość Wszyscy czekamy z utęsknieniem na wielką miłość. Wydaje nam się, że wokół każdy jest szczęśliwy i oczekujemy, że los uśmiechnie się również do nas. Wróżka podpowiada, jak skraść serce poszczególnych znaków zodiaku. Zdaniem astrologów to, jaki będzie rok i jaka będzie przyszłość, zależeć może także od miesiąca, w którym się urodziliśmy, czyli od naszego znaku zodiaku. Dla których znaków zodiaku rok 2022 będzie najlepszy? Zobacz w naszej galerii!

Prasówka 8.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mamy gotowe kartki świąteczne za darmo. Nowe projekty na Wielkanoc 2023 na MMS, WhatsApp czy Messengera Wysyłanie tradycyjnych kartek świątecznych mocno straciło na popularności na rzecz życzeń przesyłanych za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami na Wielkanoc 2023, w wersji pionowej, idealnej na telefon.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu - stan danych na kwiecień 2023 Choć coraz częściej korzystamy z możliwości płatności kartą to czasem warto nadal posiadać gotówkę. Nie wszędzie da się zapłacić kartą. A czy są jakieś limity dotyczące posiadania gotówki? Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w domu? Postanowiliśmy to sprawdzić. 📢 Oto tradycyjne potrawy na Wielkanoc. Takie dania powinny się znaleźć na wielkanocnym stole Co podać na śniadanie wielkanocne? Jakie potrawy powinno się znaleźć na tradycyjnym wielkanocnym stole? Przy wspólnym wielkanocnym śniadaniu tuż po rezurekcji gromadzi się cała rodzina. Śniadanie wielkanocne to ważna tradycja tych świąt i najpiękniejszy moment Wielkanocy. Jakie dania powinny znaleźć się na wielkanocnym stole? Jaka jest ich symbolika? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Te znaki zodiaku w kwietniu się wzbogacą, odnajdą miłość lub wygrają na loterii. Horoskop na początek wiosny 2023 Kwiecień wniesie w życie osób spod niektórych znaków zodiaku odrobinę słońca, nie tylko dosłownie, ale również w przenośni. Astrologowie przewidują, że pewne znaki zodiaku wzbogacą się, odnajdą miłość, a nawet mogą wygrać na loterii. Do kogo los uśmiechnie się w kwietniu? Sprawdź czy twój znak znalazł się na liście! 📢 Życzenia wielkanocne. Krótkie, śmieszne, rymowane, oficjalne i religijne - pobierz i wyślij życzenia na Wielkanoc 2023 Wielkanoc w 2023 roku wypada 9 kwietnia. Świętom towarzyszy tradycja składania życzeń. Przygotowaliśmy zbiór życzeń wielkanocnych. Możesz je przepisać na tradycyjną kartkę i wysłać pocztą lub skopiować i wysłać za pomocą telefonu, np. przez SMS, WhatsApp czy Messengera.

📢 Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy Orzech włoski to gatunek drzewa liściastego z rodziny orzechowatych. Nasiona są jadalne i powszechnie nazywane są orzechami. Orzechy mają wiele prozdrowotnych właściwości, mają też walory smakowe. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Zobacz teraz. 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć. 📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz zaprezentowała się tuż przed startem sezonu [zdjęcia] "Press day" w Abramczyk Polonii. Bydgoska drużyna jest gotowa do walki o awans.

📢 To wydarzy w kolejnych kwietniowych odcinkach "M jak Miłość". Iza zdradza męża, Piotrek ukrywa chorobę przed Kingą Serial „M jak Miłość” to znana i bardzo lubiana przez Polaków saga o rodzie Mostowiaków. Serial emitowany jest w TVP2 od 2000 roku. Ma wielu fanów i to grono wciąż się poszerza. Obecnie możemy go oglądać w poniedziałki i wtorki o 20.55. Zobaczcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak Miłość" w kwietniu. Mamy dla was streszczenia aż pięciu najnowszych odcinków! 📢 Miss Polonia 2023. Tak wyglądają piękne finalistki konkursu [zobacz zdjęcia] Niedawno wyłoniono 20 pięknych kandydatek finałowego konkursu Miss Polonia 2023. To będzie historyczny finał Miss Polonia 2023 z udziałem ciemnoskórej Sophie Williams z Wielkopolski. Zobacz zdjęcia i poznaj piękne finalistki, które zawalczą wkrótce o bursztynową koronę.

📢 Tak wygląda dziś Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową [zdjęcia] Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990! 📢 Tak mieszkają i żyją Zenek Martyniuk, Marcin Miller i Magda Narożna i inne gwiazdy disco-polo. Zobaczcie zdjęcia! [8.04.2023] Gwiazdy takie jak Zenek Martyniuk, Marcin Miller, Magda Narożna czy Partyk Pegza sporo koncertują, a na ich występy przychodzą tłumy fanów. Gwiazdy disco-polo na brak pracy nie narzekają. Nie narzekają również na brak pieniędzy. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień gwiazdy disco-polo.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska [zdjęcia - 8.04.2023] Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska.

📢 Tak mieszkają i żyją Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz z programu "Rolnik szuka żony". Wkrótce ślub. Zobaczcie zdjęcia [8.04.2023] Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz dowodzą, że w programach takich jak "Rolnik szuka żony" naprawdę można znaleźć miłość. Poznali się w ósmej edycji tego reality show i zakochali się w sobie. Zamieszkali razem. Są rodzicami małej Tosi. We wrześniu 2023 roku zamierzają się pobrać. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją Joanna Wielgosz, Kamil Osypowicz oraz ich mała córeczka. 📢 Tak wygląda mieszkanie, które chce sprzedać Iwona Żarnowiecka z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia [8.04.2023] Iwona Żarnowiecka to królowa ostatniego turnusu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Mieszka na warszawskiej Białołęce. Ma cudowne mieszkanie, które - jak się okazuje - chce szybko sprzedać. Zamierza bowiem przeprowadzić się do Hiszpanii. Zobaczcie cudowne wnętrza mieszkania Iwony Żarnowieckiej z "Sanatorium miłości".

📢 Tak wygląda dziś Sebastian Wyszyński, 50-latek, który schudł 50 kg i został modelem. Zobaczcie zdjęcia! [8.04.2023] Niezwykła historia Sebastiana Wyszyńskiego. Mimo iż był aktywny fizycznie, w pewnym momencie ważył już 120 kilogramów. Powiedział więc: "Stop!". Zmienił swoje życie, schudł 50 kilogramów i został modelem. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sebastian Wyszyński, 50-letni model.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Józef Raciniewski z programu "Sanatorium miłości 5". Zobaczcie zdjęcia [8.04.2023] Józef Raciniewski z Wałbrzycha należał do najbardziej sympatycznych uczestników piątego sezonu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Był lubiany przez widzów, ale i również przez pozostałych uczestników reality show. Dlatego został królem turnusu. Niedawno skończył 70 lat. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Józef z Wałbrzycha. 📢 Oto tajemnicza dziewczyna Marcina Hakiela. "Wyglądacie kwitnąco, dużo szczęścia" [zdjęcia - 8.04.2023] Marcin Hakiel od kilku miesięcy ma partnerkę. Nie ujawnia jednak personaliów swojej ukochanej. Coraz częściej jednak na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy. Dzięki temu wiemy, jak się ubiera dziewczyna Marcina Hakiela, jakie ma włosy oraz figurę. Zobaczcie prywatne zdjęcia Marcina Hakiela.

📢 Tak wygląda dziś Leticia Calderón, czyli słynna "Esmeralda". Wkrótce skończy 55 lat - zobaczcie zdjęcia Leticia Calderón to meksykańska aktorka, znana z głównej roli w serialu meksykańskim "Esmeralda". To był hit telewizji TVN pod koniec XX wieku. Gdy w 1999 roku odwiedziła Polskę, na lotnisku czekały na nią tłumy fanów. Leticia Calderón wkrótce skończy 55 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda słynna "Esmeralda". 📢 Wielki Piątek 2023 - nabożeństwa online i na żywo. Transmisje z kościołów w tv i internecie Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego. Wielki Piątek upamiętnia śmierć Jezusa na Krzyżu. Tego dnia nie odprawia się mszy świętych, ani nie udziela sakramentów za wyjątkiem namaszczenia chorych. W kościołach odbywają się uroczyste nabożeństwa. Niektóre z nich transmitowane są na żywo w telewizji i internecie. Sprawdź, gdzie można oglądać nabożeństwa w Wielki Piątek.

📢 Wielki Piątek 2023 - co oznacza? Czy trzeba iść do kościoła? To wspomnienie męki, ukrzyżowania i śmierci Jezusa Wielki Piątek w 2023 roku przypada 7 kwietnia. Wielki Piątek to dzień szczególny dla każdego katolika w okresie duchowego przygotowania do Wielkanocy. W Wielki Piątek przypominana jest męka i śmierć Jezusa Chrystusa. Wielki Piątek to jedyny dzień w całym roku liturgicznym, gdy nie odbywa się Msza Święta. W kościołach odprawiana jest tylko liturgia Męki Pańskiej. Wiele osób zastanawia się, czy w Wielki Piątek 7 kwietnia trzeba iść do kościoła. Wyjaśniamy. 📢 Taką sałatkę jarzynową przygotowuje na Wielkanoc Anna Lewandowska. Jeden składnik sprawia, że jest wyjątkowa! Jak zrobić sałatkę jarzynową? Mamy dla was przepisy na sałatkę Magdy Gessler, Anny Lewandowskiej i innych znanych szefów kuchni. To jedno z podstawowych dań na polskich stołach na Wielkanoc. Co dodajemy do sałatki jarzynowej? W sałatce jarzynowej możemy użyć wiele różnych składników. Poznajcie przepisy na sałatkę na Wielkanoc znanych polskich kucharzy.

📢 Do seniorów z Grudziądza trafiły zestawy z posiłkami wielkanocnymi. Pakiety rozwieźli wolontariusze [zdjęcia] To już kolejna edycja akcji „Grudziądzkie Śniadanie Wielkanocne dla Seniora”. W jej ramach do starszych, samotnych mieszkańców dotarli wolontariusze z paczkami, w których były pokarmy na stół wielkanocny. W sumie przygotowano 700 pakietów, które do domów dostarczali wolontariusze. 📢 Kierowca w Grudziądzu migał światłami. Miał pecha - mrugnął też do policjantów. Dostał mandat W Grudziądzu 40-latek "mrugał" światłami ostrzegając o patrolu kontrolującym prędkość. Miał pecha, bo mignął też do policjantów jadących z przeciwka nieoznakowanym wozem. Chwilę później wydało, się co jeszcze ma na sumieniu...

📢 Tego złodzieja poszukuje policja z Grudziądza. Ukradł perfum warty ponad pół tysiąca złotych Mężczyzna widoczny na zdjęciach ukradł perfum warty ponad pół tysiąca złotych. Policjanci z Grudziądza proszą o pomoc w ustaleniu kim jest złodziej.

📢 Taką Trzynastą Emeryturę 2023 dostaną na konto najbiedniejsi emeryci. Wyjaśniamy, od czego zależy otrzymana kwota Ile wyniesie w 2023 roku trzynasta emerytura "na rękę"? W naszej galerii przedstawiamy kwoty netto trzynastki dla przykładowych kwot świadczenia emerytalno-rentowego brutto. Przede wszystkim najbiedniejszych emerytów.

📢 Taki ma być wiek emerytalny. Nowe przepisy, ale i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Alert w wielu polskich sklepach w kwietniu 2023. Te produkty są wycofywane ze sklepów Biedronka czy Lidl po decyzjach GIS Alert w wielu polskich sklepach. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Na te osoby wpłynie teraz Różowy Księżyc w pełni. Te znaki zodiaku czeka bezsenna noc - winna pełnia Różowego Księżyca W czwartek 6 kwietnia wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2023 roku. To tak zwany Różowy Księżyc. Kwietniowa pełnia nazywana jest Pełnią Różowego Księżyca. Ta pełnia Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie i samopoczucie. Osoby spod których znaków zodiaku odczują najsilniej wpływ Różowego Księżyca w pełni? Sprawdź, czy jesteś na liście! 📢 ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Wyjaśniamy, kto może dostać zwrot pieniędzy Przedsiębiorco, jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i sam opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2023 roku musisz złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie tej składki. ZUS przypomina, co się zmieniło w tej kwestii i jak uzyskać zwrot ewentualnej nadpłaty, jeśli taka wystąpi.

📢 Tak zmieniła się Agata Młynarska. Gwiazda telewizji na przestrzeni lat bardzo się zmieniła [zdjęcia] Agata Młynarska to bez wątpienia legenda polskiej telewizji. Debiutowała w 1978 roku jako nastolatka w serialu "Rodzina Leśniewskich". W latach 90 współpracowała z TVP, następnie związała się z Polsatem. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła! Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Agata Młynarska. 📢 Artur Witkowski z programu Nasz Nowy Dom prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień kierownik budowy Artur Witkowski dał się poznać szerszej publiczności jako sympatyczny kierownik budowy z hitu telewizji Polsat "Nasz nowy dom". To właśnie on zarządzał ekipą budowlaną, która odmieniała wnętrza domów rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Choć Artur Witkowski odszedł już z programu, wciąż może pochwalić się szerokim gronem fanów. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu. 📢 Taki błąd przy płaceniu kartą popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz! Płatność kartą to jedna z najpowszechniejszych metod płacenia. Jest prosta, bezpieczna i znacznie wygodniejsza niż używanie gotówki. Jednak wiele osób popełnia ten błąd przy płaceniu kartą. Może się on skończyć utratą środków z konta. W taki sposób można stracić pieniądze! Sprawdź koniecznie, czy też tak robisz.

📢 Tak mieszka Antek Królikowski. Aktor po rozstaniu z Joanną Opozdą ma nową partnerkę [zdjęcia] Antek Królikowski chętnie dzieli się szczegółami z życia prywatnego. Na swoim Instagramie regularnie publikuje prywatne zdjęcia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Antek Królikowski.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatu. Tyle pieniędzy możemy wypłacić w bankomatach popularnych banków Obecnie coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja wymaga gotówki. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Poznaj limity wypłat gotówki. 📢 Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Oto tabela wypłat brutto i netto z trzynastą emeryturą Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur. 📢 Oto drewniany dom Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju na Mazurach. Jest przytulnie i z klimatem Robert Górski zdobył serca milionów Polaków swoimi skeczami kabaretowymi oraz udziałem w rozrywkowych programach telewizyjnych. Okazuje się, że gwiazdor, który na scenie rozbawia do łez, na co dzień preferuje spokojny i rodzinny tryb życia. Jest właścicielem drewnianego domku na Mazurach, w którym wypoczywa z rodziną. Jest tam naprawdę przytulnie i z klimatem. Zobacz prywatne zdjęcia.

📢 Tego NIE należy wkładać do święconki. Oto lista produktów, które nie powinny trafić do koszyczka wielkanocnego W Wielką Sobotę tradycyjnie święcimy pokarmy, które znajdą się na śniadaniu wielkanocnym. Koszyczek wielkanocny jest symbolem odrodzenia, Zmartwychwstania i zbawienia. Co roku do koszyczka wielkanocnego wkłada się takie same produkty, między innymi jajka, chleb, sól czy baranek. Zdarza się jednak, że do święconki trafiają produkty i przedmioty, które niewiele mają wspólnego z chrześcijaństwem. Sprawdź teraz, czego nie powinno się wkładać do święconki. Oto lista produktów zakazanych.

📢 To należy włożyć do koszyczka ze święconką. Oto lista produktów i ich symbolika Co powinno się znaleźć w koszyczku ze święconką? W Wielką Sobotę tradycyjnie święci się pokarmy. Co roku do koszyczka wielkanocnego trafiają do takie same produkty, wśród nich jajka, chleb, sól czy baranek. Mimo to zdarza się, że niektórzy zapominają o ważnych elementach święconki. Sprawdź teraz naszą listę produktów, które należy włożyć do koszyczka ze święconką, żeby o niczym nie zapomnieć!

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Jeżeli masz te objawy, nie pij kawy. Te osoby powinny uważać - im kawa może mocno zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy i sięga po ten aromatyczny napój kilka razy dziennie. Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane. Jednak choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie każdy może bezpiecznie pić kawę. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć ją z diety. Niektórym kawa może bardzo zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź teraz w naszej galerii, kto jest na tej liście.

📢 Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ma ceny od najdroższego. Mamy najnowsze dane Najtańsze sklepy w Polsce - nowy ranking 2023. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino a może Kaufland - który sklep jest teraz najtańszy w Polsce? Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Eksperci po raz kolejny przeanalizowali ceny przykładowego koszyka zakupowego w największych i najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce. Wyniki mogą zaskoczyć! Który sklep jest najtańszy w Polsce? W którym sklepie zrobimy najtaniej zakupy? Gdzie za zakupy zapłacimy najmniej? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Takie są teraz modne salony. Oto projekty pokoi dziennych od Doroty Szelągowskiej Salony i pokoje dzienne pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, boho, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w parafiach w Grudziądzu [gdzie i kiedy] Nieodłącznym elementem Wielkiej Soboty jest koszyczek wielkanocny. Chodzenie do kościoła ze święconką, w celu poświęcenia znajdujących się w niej produktów, to nieodłączna część polskiej tradycji, która praktykowana jest od wielu lat. Sprawdź o jakich godzinach w największych grudziądzkich parafiach odbywać się będzie ten obrzęd. 📢 Jarmark wielkanocny i zagroda zajączka na inowrocławskim Rynku. Zobaczcie zdjęcia Do soboty, 8 kwietnia, na inowrocławskim Rynku czynny będzie jarmark wielkanocny. Otwarty został w czwartek, 6 kwietnia. Tego dnia na centralnym placu miasta odbyła się też świąteczna impreza dla dzieci, które miasto zaprosiło do zagrody zajączka i zabawy na karuzelach. 📢 Trendy w paznokciach na Wielkanoc 2023 i cały kwiecień. Zobacz urocze pastele i modne wzory W Wielkanoc możemy postawić na bardziej zwariowany manicure. Mile widziane będą urocze pastelowe odcienie oraz wzory z wielkanocnymi motywami - groszkami, kwiatkami, jajkami, a nawet zajączkami. Zobacz najciekawsze pomysły. Oto trendy w paznokciach na Wielkanoc 2023.

📢 Pożar samochodu osobowego na autostradzie A1 w Nowej Wsi w pow. toruńskim Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w czwartek, po godz. 18, na autostradzie A1. Na szczęście, nikomu nic się nie stało.

📢 Są wyniki sekcji zwłok trenera z Grudziądza i jest nagranie wideo z wypadku w gminie Stolno, w którym zginął Dlaczego doszło do wypadku na drodze krajowej nr 91 w gminie Stolno, w którym zginął Rafał Dominikowski, trener Geotermii Solanki Grudziądz? Z szefową chełmińskiej Prokuratury Rejonowej rozmawiamy o tym, co już wiadomo w sprawie przyczyn wypadku i o wynik sekcji zwłok 48-latka. 📢 Tyle wykonawcy disco polo biorą za swój występ - znamy aktualne stawki. Niektórzy zarabiają około 30 tys. za koncert Choć oficjalnie mało kto się przyznaje do znajomości ich utworów, w rzeczywistości większość osób potrafi zaśpiewać przynajmniej fragmenty niektórych piosenek. Wokaliści disco polo cieszą się dużą popularnością w Polsce. Często koncertują, a kwoty, które trzeba zapłacić za jeden ich występ, robią wrażenie. Ile zarabiają gwiazdy disco polo? Znamy stawki!

📢 Takie są najlepsze tatuaże dla mam. Tak kobiety prezentują macierzyństwo [zdjęcia] Bycie matką to jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań, jakie może mieć do wykonania kobieta. Jest to także powód do dumy. Często kobiety decydują się utrwalić fakt posiadania dzieci właśnie w tatuażu. Poprzez trwałe rysunki na ciele chcą pokazać światu, że pełnią rolę matki. Tatuaże u kobiet powstają zaraz po tym, jak urodzą dziecko, kiedy dzieci są już starsze czy w momencie straty ukochanego potomka. Prezentujemy galerię tatuaży, na które zdecydowały się mamy - poszukaj inspiracji i znajdź coś dla siebie! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 [ZDJĘCIA] 7.04.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto - WYLICZENIA. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę. 📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 W tych godzinach prąd w domach jest najtańszy - wyliczenia. O tej porze najlepiej nie włączać pralki, zmywarki i piekarnika W jakich godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy? Kiedy w ciągu dnia prąd jest droższy i lepiej nie włączać pralki, zmywarki, piekarnika czy żelazka? Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają różne taryfy obowiązujące w konkretnych godzinach. To, kiedy prąd jest najtańszy i najdroższy zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy. 📢 Tak przygotowują się na Wielkanoc Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony". Sprawdź ich przepis na pyszną babkę wielkanocną Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się dzięki udziałowi w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Ich miłość rozkwitała na oczach widzów, a urocza para zyskała szerokie grono fanów. Choć od emisji odcinków z ich udziałem minęło już kilka lat, małżeństwo nadal prężnie rozwija karierę w mediach społecznościowych. Ostatnio podzielili się z obserwatorami, jak przygotowują się na Wielkanoc.

📢 Dodaj to do sałatki jarzynowej, a nie pożałujesz. Oto tajne składniki znanych szefów kuchni do sałatki na Wielkanoc Jak zrobić pyszną sałatkę jarzynową na Wielkanoc? To jedno z najpopularniejszych polskich dań świątecznych. Jakie składniki do sałatki jarzynowej? Ziemniaki, seler, marchewka, pietruszka - tych warzyw używa każdy. Dodaj to do sałatki, aby zaskoczyć i zachwycić gości przy świątecznym stole. Takie smaki w sałatce jarzynowej proponują znani szefowie kuchni. To ich tajne składniki do sałatki warzywnej na święta! 📢 Takie są rekordowe emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i tabela wypłat emerytur w kwietniu Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. W kwietniu emeryci dostaną ponadto Trzynastą Emeryturę, ale będą musieli zapłacić od niej podatek. Zobacz, jakiej wysokości emerytury będą w kwietniu 2023 roku.

📢 Uroczyste otwarcie Polikliniki szpitala wojskowego w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia! W Nowej Poliklinice i Laboratorium działa 166 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych. Do bydgoskiego szpitala trafił najnowocześniejszy sprzęt medyczny. "Jesteśmy konkurencją dla Centrum Onkologii", zaznacza płk. Robert Szyca, komendant bydgoskiego szpitala wojskowego.

📢 Mamy horoskop na weekend 7-10 kwietnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 7-10 kwietnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Mamy najnowszy horoskop celtycki 2023 dla wszystkich znaków. To cię czeka wiosną Horoskop celtycki nie cieszy się taką popularnością jak przepowiednie dotyczące zodiaków. Na jego podstawie można znaleźć jednak dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie. Za autorów horoskopu celtyckiego uznaje się druidów. To właśnie oni mieli dobrać drzewo do daty urodzenia. Zobaczcie, co mówi o nas "nasze drzewo".

📢 Tutaj sprawdzisz, ile wyniesie emerytura wraz z trzynastką. Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur na rękę Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłata trzynastej emerytury w roku 2023 będzie miała miejsce w kwietniu. W tym czasie emeryci i renciści otrzymają swoje bieżące świadczenie oraz dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Zasady wypłaty trzynastej emerytury określają, że jej kwota jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. W przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera świadczenie w pełnej wysokości, trzynastka będzie równa jednemu miesięcznemu świadczeniu. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie jest niższe, kwota trzynastej emerytury zostanie odpowiednio obniżona. Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką!

📢 Tak mieszkają Ania i Grzegorz Bardowscy z programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia Ania i Grzegorz Bardowscy są już 6 lat po ślubie. Poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony" w TVP1. Właśnie wprowadzili się do swojego nowego domu Uniejowicach pod Legnicą, który wybudowali kilometr od gospodarstwa Grzegorza. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 Maja Hyży - jej życie z muzyką i rodziną. Tak mieszka i żyje na co dzień jedna z popularnych piosenkarek Maja Hyży to obecnie popularna wokalistka. Swoją przygodę i rosnącą popularność zyskała jednak dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu X Factor. 33-letnia wokalistka nie zajmuje się jedynie śpiewaniem. Jej życie to także rodzina, która jest dla artystki bardzo ważna. Jak wygląda jej codzienność? Jak prezentuje się jej dom? Mamy dużo prywatnych zdjęć! Tak mieszka i żyje Maja Hyży!

📢 Tak będą otwarte sklepy w Wielką Sobotę i Wielkanoc. Oto godziny otwarcia sklepów: Biedronka, Lidl, Żabka, Polomarket, Netto Wielkanoc 2023 przypada 9 i 10 kwietnia. W tych dniach w Polsce obowiązuje zakaz handlu. Tradycyjnie wiele sklepów i popularnych dyskontów zmienia godziny otwarcia swoich placówek w Wielką Sobotę, która w tym roku wypada 8 kwietnia. Zarówno w Wielkanoc jak i w Poniedziałek Wielkanocny markety i galerie handlowe będą nieczynne - są to dni ustawowo wolne od pracy, dlatego większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy w Wielkanoc 2023 i jak będą czynne sklepy w Wielką Sobotę. 📢 Wypadek w powiecie grudziądzkim. Kierowca trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca Do groźnego wypadku doszło na krajowej "szesnastce" w miejscowości Wybudowanie Łasińskie. Samochód osobowy uderzył w drzewo i zatrzymał się w polu. Kierowca został ranny i do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Plaża w Samociążku idzie pod młotek. Mieszkańcy i działkowcy boją się, że utracą do niej dostęp Popularna plaża pod Koronowem została wystawiona na aukcję. Zbywającym jest firma Enea. Ogłoszenie zostało opublikowane 28 marca, a cena wywoławcza to 1,5 mln zł. Z terenu, który od lat dzierżawiła gmina Koronowo, korzystali lokalni mieszkańcy, działkowicze i urlopowicze, m.in. z Bydgoszczy. 📢 Horoskop celtycki 2023. Te osoby będą miały szczęście, chodzi o miłość i duże pieniądze Horoskop celtycki jest zdecydowanie mniej znany. Znaki z horoskopu celtyckiego to drzewa, jednak podobnie jak horoskop zodiakalny ma przypisane dane drzewo do daty urodzenia i szereg cech charakterystycznych dla danego znaku (w tym przypadku drzewa). W horoskopie celtyckim wyróżnia się 22 znaki (drzewa). Przygotowaliśmy dla Was listę znaków, które będą miały szczęście w finansach i miłości.

📢 Ekskluzywny apartament Koroniewskiej i Dowbora. Remont kosztował fortunę! [zdjęcia] Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to para, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Ona - aktorka, on - wzięty prezenter telewizyjny, od lat tworzą zgrany duet. Niedawno wraz z dwiema córkami przeprowadzili się do ekskluzywnego apartamentu w centrum Warszawy. Remont trwał długo i kosztował fortunę. Wyszło jednak bardzo pięknie! Zobaczcie, jak mieszkają teraz Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. 📢 Takie są sposoby, aby malina obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste Maliny to jeden z popularniejszych polskich owoców. Jest wyjątkowo delikatnym owocem, doskonale nadaje się do jedzenia "na surowo" i w przetworach. Zobacz, co zrobić już teraz, aby tegoroczny zbiory malin były obfite. Oto co trzeba zrobić, aby nasze maliny były słodkie i soczyste.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Oto sekrety wielkiej księgi imion [lista] Agnieszka, Natalia, Urszula, Magda. Kobiety o tych imionach wyróżniają się inteligencją. Są bystre, zaradne i potrafią znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Sprawdź w naszej galerii, które jeszcze panie zalecane są do grona najmądrzejszych. 📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie Każda z nas pragnie pięknie wyglądać. Zadbane paznokcie to jeden z elementów, które poprawiają wygląd kobiety. A tym bardziej, jeśli kolor paznokci jest zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie lawenda. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie lawendowe stylizacje paznokci. 📢 Wrzucamy do odpływu w brodziku i zalewamy wodą. Takie są triki na samodzielne odetkanie prysznica Gdy podczas brania prysznica zauważymy, że woda zaczyna zalegać w brodziku, to sygnał, że zatkał się odpływ. Czasami wystarczy wyjąć powierzchowne zabrudzenia, aby pozbyć się problemu. Co jednak w sytuacji, gdy zanieczyszczenia znajdują się głęboko i nadal blokują swobodny przepływ? Na szczęście istnieją proste domowe sposoby na odetkanie rur. Wystarczy wrzucić to do odpływu w brodziku i zalać wrzątkiem, a po chwili będzie znów w pełni sprawny.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Tak mieszka Beata Pawlikowska. Jej willa ma 300 metrów i zachwyca luksusami [zdjęcia] Ogromny gabinet, luksusowa łazienka, romantyczny ogród z altanką - tak mieszka Beata Pawlikowska. Pisarka może pochwalić się ponad 300 metrową posiadłością. Luksusowy dom zachwyca stylowymi wnętrzami. Zobaczcie w naszej galerii, ja mieszka Beata Pawlikowska.

📢 Kiedy seniorzy otrzymają 13. emeryturę? Mamy termin wypłat - sprawdź, kiedy i jaka kwota trafi na Twoje konto Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał harmonogram wypłat tzw. "trzynastek" dla emerytów i rencistów. Już ponad 1 mln seniorów otrzymało dodatkową emeryturę. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczęła się pierwsza transza wypłat trzynastek dla seniorów. Pierwsze przelewy zostały zrealizowane w sobotę 1 kwietnia: ponad milion osób otrzymało na swoje konta kwotę 1445,48 zł netto - tyle wynosi trzynasta emerytura. Jednak co z pozostałymi emerytami i rencistami, którzy również mają prawo do tego świadczenia? ZUS podaje harmonogram wypłat. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 W wypadku w gminie Stolno zginął kulturysta, trener grudziądzkiej Geotermii Rafał Dominikowski W poniedziałek (3.04.2023) w wypadku trzech aut na drodze krajowej nr 91 w Małym Czystem w gminie Stolno, zginął Rafał Dominikowski - trener w Geotermii Solanki Grudziądz. 📢 Oto modne paznokcie w 2023 roku - inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Pantone Modne paznokcie na 2023 rok. Pantone ogłosił kolor roku 2023. To Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Viva Magenta, czyli kolor roku 2023 Pantone, jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tak mieszka Joanna Krupa. Ekskluzywna willa w USA jest warta fortunę! [zdjęcia] Joanna Krupa jest ikoną programu "Top Model". Celebrytka na stałe mieszka w USA. To tam ma zjawiskową willę z basenem i klimatycznym patio. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Joanna Krupa w Stanach Zjednoczonych. 📢 Tak mieszka Magda Narożna. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" prezentuje na Instagramie swój dom i samochód Magda Narożna często wykorzystuje okres zimowy na podróże. Wtedy koncertów jest mniej i wokalistka ma czas na odwiedzenie swojej ulubionej Islandii czy USA, choć ostatnio wybrała Hiszpanię. Narożna nie raz mówiła w wywiadach, że lubi też wracać do swojego azylu pod Łomżą. Dom jest otoczony lasem, ale wokalistka nie boi się tam mieszkać, gdyż posesji strzegą dwa olbrzymie owczarki środkowoazjatyckie. Magda Narożna może się także pochwalić wspaniałym samochodem - lexusem, którego używa od kilku lat.

📢 Znamy sposoby aby pomidory obrodziły. Zrób to już teraz - w marcu - a nie pożałujesz Pomidor jest jednym z popularniejszych warzyw w naszym kraju. Szczególnie te odmiany polne cieszą się uznaniem miłośników pomidorów. Żeby jednak nasze pomidory urosły, warto pomyśleć o tym już teraz i nieco im pomóc. Zebraliśmy dla Was sprawdzone triki jak sprawić aby pomidory obrodziły. Koniecznie sprawdźcie. 📢 Kartki na Wielkanoc DARMO DO POBRANIA z życzeniami wielkanocnymi. Kartki wielkanocne pobierz i wyślij przez Messengera, WhatsAppa, Facebooka Kartki na Wielkanoc 2021 z życzeniami wielkanocnymi. Pobierz kartki ZA DARMO i wyślij życzenia wielkanocne najbliższym. Coraz częściej kartki wielkanocne z życzeniami na Święta zamiast tradycyjną pocztą wysyłamy online - na Facebooku, WhatsAppie czy MMS-em. W ten szczególny czas lubimy wszak dzielić z bliskimi, choć nie zawsze jest to możliwe razem. Pobierz i wyślij piękne kartki na Wielkanoc 2021 już teraz. Będzie to miła niespodzianka! Wybierz najpiękniejszą kartkę na Wielkanoc 2021, bo Święta Wielkanocne to szczególny czas. Poniżej znajdziesz piękne kartki i wzory. Kartki wielkanocne najdziecie w galerii! Wystarczy kilka kliknięć.

📢 Bar Urlop w Katowicach zamknięty po Kuchennych rewolucjach Bar Urlop to nowa nazwa restauracji Polski Smak w Katowicach. Magda Gessler próbowała przeprowadzić tam Kuchenne rewolucje. Odcinek był pełen emocji i dziwnych, tajemniczych sytuacji.

