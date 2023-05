Prasówka 8.05.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023”?

📢 Emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu - oto wyliczenia. Takie będą zwroty z podatków Obniżenie podatku dochodowego obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. A to oznacza, że fiskus będzie musiał zwrócić część pobranego podatku od początku roku. Skorzystają też na tym emeryci i renciści.

📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy do posesji królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

Prasówka 8.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir Świerzyński. Mamy pywatne zdjęcia lidera Bayer Full Gwiazdor disco polo posiada gospodarstwo rolne w miejscowości Wola Łącka (woj. mazowieckie). To tam na co dzień mieszka. W domu ma m.in. imponującą kolekcję własnych płyt. Zobaczcie, jaki prywatnie jest Sławomir Świerzyński z Bayer Full.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Tak wygląda w środku domu Małgorzaty Sochy. Zaglądamy do posiadłości popularnej aktorki Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo 📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko. To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie 📢 Posiadacze takich imion pasują do siebie i stworzą udany związek. Mamy ranking wróżki Romy Wielu ludzi wierzy w moc imion. Imiona, które nosimy, wiele o nas mówią. Niektóre imiona mają głębokie korzenie, sięgają czasów biblijnych albo jeszcze dalszych. Determinują w pewnym stopniu nasz charakter, sprawiają, że mamy takie, a nie inne cechy zachowania. Moc imion sprawdza się także w sprawach miłosnych. Mamy opracowanie, z którego wynika, jakie imiona do siebie pasują. Osoby noszące takie imiona stworzą ze sobą dobry związek. Zobacz, jakie pary imion damskich i męskich znalazły się w naszym zestawieniu!

📢 Tabela wyliczeń zużycia prądu w naszych domach. Tyle płacimy za używanie tych urządzeń W każdym gospodarstwie domowym znajdują się różnego rodzaju urządzenia, takie jak lodówka, telewizor, kuchenka elektryczna czy pralka, które zużywają energię elektryczną i generują koszty. Aby zaoszczędzić na rachunkach za prąd, warto zastanowić się, jakie sprzęty kupujemy i jak z nich korzystamy. Warto pamiętać, że każde urządzenie zużywa energię w inny sposób i o innej intensywności. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu - sprawdź, ile za nie płacisz. 📢 Kobiety o takich imionach nie mają powodzenia u facetów. One mają problem ze znalezieniem partnera Są atrakcyjne, sympatyczne, otwarte, pewne siebie i zaradne. A mimo to panowie omijają je szerokim łukiem lub unikają kolejnych spotkań. Ezoterycy uważają, że nasze powodzenie u płci przeciwnej może zależeć od imienia. Kobiety o takich imionach mogą mieć problem ze znalezieniem męża lub chłopaka. Oto znaczenie imion.

📢 Ponad 20 lat grał Waldusia w "Świecie według Kiepskich". Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Żukowski. Ma przytulny dom Bartosz Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldusia Kiepskiego w popularnym serialu komediowym Polsatu "Świat według Kiepskich". Związał swoje losy z serialem pod koniec lat 90. aż do 2005 roku, a w 2011 roku ponownie dołączył do obsady. Co słychać obecnie u 47-letniego aktora? Żukowski ma stały kontakt z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Nowy bon turystyczny 2023 wyniesie 1000 złotych i zastąpi 500 plus? Sprawdzamy plany rządu Bon turystyczny cieszył się sporym zainteresowaniem. Według danych z Ministerstwa Finansów przez cały okres obowiązywania bonu, Polacy skorzystali z niego na kwotę aż 3,2 mld złotych. Nic dziwnego zatem, że rodzice wychowujący dzieci liczą, że znów zostanie uruchomiony bon turystyczny. Czy tak się stanie? Na jaką kwotę mogą liczyć rodzice? Sprawdzamy, jakie plany ma rząd w sprawie bonu turystycznego 2023.

📢 W taki sposób ocet jabłkowy pomaga najszybciej schudnąć. Tak ocet jabłkowy prowadzi do utraty wagi Wiele osób zastanawia się, jakie są najlepsze produkty spożywcze, które należy jeść, aby schudnąć. Czy istnieje lista najlepszych produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które są najbardziej skuteczne w walce z otyłością? W taki sposób ocet jabłkowy pomoże zrzucić zbędne kilogramy w mgnieniu oka! 📢 Limity płatności gotówką w 2024 roku. Za te rzeczy nie będzie można płacić gotówką - mamy listę Od początku 2024 roku limit transakcji gotówkowych będzie obowiązywał także zwykłego konsumenta uiszczającego płatność przedsiębiorcy. Jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza 20 tysięcy złotych, należy zapłacić kartą lub przelewem. 📢 Takie stare telefony mogą być warte fortunę. Są poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie Pewnie wielu z nas obok szuflady z dokumentami ma w domu szufladę ze starymi sprzętami elektronicznymi. Jeśli macie tam stare modele telefonów komórkowych warto sprawdzić, czy nie szukają ich kolekcjonerzy. Niektóre są sporo warte. Zebraliśmy dla Was modele, które są poszukiwane i warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych!

📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu. Oni nie wylewają za kołnierz! Ezoterycy twierdzą, że imiona mają wielką moc. Determinują nasz charakter i usposobienie. Osoby noszące określone imiona mają większą skłonność do picia alkoholu. Mamy listę takich imion. Są tu zarówno imiona żeńskie, jak i męskie. Sprawdź, jakie imiona trafiły na listę. 📢 Tak wyglądają wyliczenia Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabele netto i brutto dodatkowego świadczenia Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki brutto i netto czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja to ich drugie imię Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać!

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz!

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Tak wygląda w środku domu Marcina Mroczka. Zaglądamy do posesji gwiazdy serialu M jak Miłość Marcin Mroczek wraz z żoną Marleną oraz synami Ignacym i Kacprem mieszkają w Warszawie, w willi położonej w dzielnicy Wawer, pod koniec roku aktor kupił także szeregowiec w Warszawie wart około miliona złotych. Tak urządził się w domu Marcin Mroczek, gwiazda "M jak miłość".

📢 Takie są teraz ceny na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem. Klient do klienta: "W sklepie taniej kupisz". Prawda? Sprawdzamy Popularność targowisk w Kujawsko-Pomorskiem nie spada od lat. Jakie są obecnie, na początku maja 2023 roku, ceny na targu? Czy można tu kupić taniej niż w sklepie? Wreszcie jakie towary królują teraz na targowisku? O tym piszemy niżej. 📢 Barwnie i radośnie! Festiwal Kolorów na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Kolorowo zrobiło się na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu, a to za sprawą Festiwalu Holi. W rytmie dobrej muzyki pierwszy wyrzut kolorów nastąpił o godzinie 17:30 następne co pół godziny. 📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność [8.05.2023] Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk odwołany. Kibice wściekli, prezes wyjaśnia [zdjęcia] Nie doszedł do skutku planowany na niedzielę mecz Abramczyk Polonii Bydgoszcz z Wybrzeżem Gdańsk. Na emocje na trybunach przy Sportowej 2 czekało ponad 5 tysięcy kibiców. Zobaczcie zdjęcia >>>

📢 Festiwal Food Trucków w Grudziądzu. Na parkingu przy Galerii Grudziądzkiej zaparkowały wozy z jedzeniem z różnych zakątków [zdjęcia] W niedzielę, 7 maja do godz. 19 będzie można jeszcze skosztować pyszności z najróżniejszych zakątków świata. Gra tu też relaksująca muzyka, są zabawy, konkursy oraz animacje. Food Trucki stoją na parkingu Galerii Grudziądzkiej. 📢 Cuda i cudeńka można znaleźć na pchlim targu w Grudziądzu. Zainteresowanie ogromne! [zdjęcia] Pchli targ odbywa się na straganach targowiska miejskiego na osiedlu Tarpno w Grudziądzu. Organizowany jest co dwa tygodnie następny zaplanowano na 21 maja. Sprzedającym stanowiska są udostępniane za darmo. Wstęp dla kupujących jest również bezpłatny.

📢 Tyle pieniędzy przygotowują mieszkańcy na prezent na komunie. Mamy przykłady od rodziny i znajomych Wielkimi krokami zbliża się sezon komunii świętych. Wraz z komunią pojawia się temat pieniędzy i prezentów. Pieniądze to dla wielu trudny temat. W wielu sytuacjach nie podaje się kwot wprost. Nam udało się ustalić, jakie kwoty planują do koper włożyć tegoroczni goście w zależności od stopnia pokrewieństwa. Zobaczcie jakie kwoty planują wręczyć. 📢 Kobiety noszące te imiona są często najgorszymi żonami. Takie imiona mają najgorsze żony Ezoterycy wierzą, że na podstawie imienia można odczytać charakter posiadacza i skłonności do pewnych zachowań. Na przykład kobiety o pewnych imionach mają większe skłonności do zdrady czy manipulacji. Inne bywają bardzo zaborcze, a jeszcze inne są rozrzutne lub roszczeniowe. Ezoterycy wybrali grupę kobiet, które mocniej muszą postarać się, aby być dobry żonami.

📢 Tyle pieniędzy będziemy dawać do koperty na wesele w 2023 roku. Oto najnowsze stawki od rodziny i znajomych Wesele pary młodej wiąże się oczywiście z świętem miłości ale i pieniędzmi. Jest to ogromny wydatek dla ślubującej pary ale też często niełatwe wyzwanie także dla gości. To również dylematy ile pieniędzy do koperty należy włożyć. Przychodzimy do Państwa z pomocą i podpowiedzią. Zobaczcie ile pieniędzy goście weselni będą dawać w prezencie ślubnym. 📢 4000 zł rekompensaty inflacyjnej już wkrótce! Po dodatek może sięgnąć aż 8 milionów gospodarstw domowych. Oto szczegóły 7.05.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł dla każdego! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Pomimo niskiej ceny są naprawdę piękne Rodzinne Ogródki Działkowe wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Można na nich sadzić owoce, warzywa, kwiaty, a przede wszystkim wypoczywać! Choć wiele z nich kosztują naprawdę dużo, to można znaleźć też takie za znacznie mniejsze pieniądze. Jak wyglądają i gdzie się znajdują? Przedstawiamy najtańsze działki rekreacyjne na terenie całego województwa kujawsko-pomorskim wystawione na sprzedaż! Niektóre naprawdę robią wrażenie! 📢 To im przysługuje prawo do darmowego wyjazdu do sanatorium. Wiemy, kto może pojechać bez opłat Wyjazd do sanatorium może odbywać się prywatnie gdzie pacjent w pełni pokrywa koszty, ale i też finansowany przez odpowiednie instytucje, dzięki czemu nie ponosimy kosztów. W jakich sytuacjach możemy pojechać "bezpłatnie" do sanatorium? Mamy dla Was małą ściągę.

📢 Takie są zarobki w Biedronce w 2023 roku. Oto stawki na poszczególnych stanowiskach Takie są zarobki w Biedronce w 2023 roku. W 2023 roku pracownikcy Biedronek otrzymali podwyżki - podało biuro prasowe sieci sklepów. Zobacz, ile zarabia pracownik marketu oraz zatrudnieni w magazynach. 📢 Te objawy musisz skonsultować z lekarzem. Zobacz - tego nie wolno bagatelizować Im wcześniej wykryjemy chorobę tym większe szanse na wyleczenie. Dlatego tak ważne jest, aby nie bagatelizować objawów. Które objawy są poważne, a które można "zbagatelizować"? To zwykle sygnał organizmu, żeby o siebie zadbać. Czasem wystarczy odpocząć, wyspać się, wprowadzić ruch czy dietę, czasem jednak konieczna jest konsultacja specjalisty. Zobaczcie, kiedy nasz organizm daje nam sygnał, żeby udać się do lekarza.

📢 Takie są skutki jedzenia kapusty kiszonej. To dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę Kiszona kapusta cieszy się dużą popularnością. Wiele osób coraz częściej próbuje ją samodzielnie ukisić. Jak się okazuje, warto jeść kapustę kiszoną i w ogóle kiszonki, ponieważ mają one bardzo dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Co dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę kiszoną? Kto szczególnie powinien włączyć kapustę kiszoną do swojej diety? Zobacz!

📢 Mamy ranking znaków zodiaku. Osoby spod tych znaków zakochują się najszybciej Który ze znaków zodiaku zakochuje się najłatwiej i najszybciej? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej kochliwe znaki zodiaku. Zobaczcie powstały ranking. 📢 Parada amerykańskich samochodów przejechała ulicami Grudziądza. Zobaczcie zdjęcia! Trwa Zlot Samochodów Amerykańskich w Mega Parku w Grudziądzu. Parada ulicami Grudziądza odbyła się w sobotę, 7 maja. Amerykańskie i zabytkowe perełki zaparkowały na dłuższą chwilę na Błoniach Nadwiślańskich gdzie można było je podziwiać. 📢 Warsztaty modelarskie w Grudziądzu przyciągnęły całe rodziny. Powstały modele w różnych technikach [zdjęcia] Jest to okazja do spotkania, integracji środowiska modelarskiego oraz wymiany doświadczeń technik modelarskich.

Osoby zwiedzające mają okazję podpatrzenia warsztatu modelarza. Warsztaty jeszcze w niedzielę 7 maja w godz. 10-14 w Marinie. Wstęp bezpłatny. Organizatorem jest Stowarzyszenie Grupa Modelarska Valkyria.

📢 XII Szaradziarskie Mistrzostwa Grudziądza zorganizowała Enigma. Zobacz zdjęcia W sali bursy szkół średnich w Grudziądzu trwają zmagania tęgich umysłów pasjonujących się rozwiązywaniem zadań szaradziarskich. Podczas turnieju głównego rozwiązywano różnorodne zadania szaradziarskie, począwszy od znanych odmian krzyżówek, wirówek, szyfrogramów, a na pantropach i tematycznych, regionalnych kończąc - informuje Marian Chylewski, organizator mistrzostw.

📢 Trwa remont torów kolejowych na moście im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu [zdjęcia] W związku z remontem torowiska kolejowego na moście kolejowo-drogowym w Grudziądzu na trasie Grudziądz - Dragacz kursuje komunikacja zastępcza: autokar Arrivy. Nie zawsze kursy są punktualne np. w piątek, 5 maja zamiast odjechać o godzinie 15:25 spóźniony pociąg do Bydgoszczy odjechał 15:41. 📢 XIV Bieg Piastowski. Półmaraton z Kruszwicy do Inowrocławia wygrał Mykola Mevsha z Charkowa. Zdjęcia 6 maja odbył się XIV Bieg Piastowski - półmaraton z Kruszwicy do Inowrocławia. Na starcie zawodów stanęło 216 biegaczy.

📢 Festiwal Food Trucków 2023 w Świeciu. Zobacz zdjęcia i wideo Kolejny raz do Świecia przyjechały specyficzne samochody serwujące jedzenie. Uczestnicy Festiwalu Food Trucków na Dużym Rynku w Świeciu mogli posmakować dań z różnych stron świata. Zarówno na słodko jak i na słono. 📢 Piastowski Festiwal Biegowy w Inowrocławiu. Biegi na 5 i 10 kilometrów [zdjęcia] Już po raz czwarty zorganizowano w Inowrocławiu Piastowski Festiwal Biegowy, który towarzyszy Biegowi Piastowskiemu - półmaratonowi na trasie Kruszwica - Inowrocław, który w br. odbył się 14. raz. W sobotę, 6 maja, w ramach festiwalu odbyły się biegi na dystansie 5 i 10 kilometrów, ze startem i metą na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków. 📢 Zawisza Bydgoszcz - Cartusia Kartuzy. Dobra passa podtrzymana [zdjęcia] Zawisza Bydgoszcz pokonał na własnym boisku Cartusię Kartuzy.

📢 Takie są emerytury majowe 2023. Mamy tabelę wyliczeń wypłat dla seniorów w maju Takie są emerytury majowe 2023. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Bydgoszczy [zdjęcia] W sobotę, 6 maja oraz w niedzielę, 7 maja, dzieci - uczniowie trzecich klas szkoły podstawowej po raz pierwszy przystąpiły do sakramentu komunii świętej. Tego dnia Pierwsza Komunia Święta miała miejsce w trzech bydgoskich parafiach, m.in. w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Bydgoszczy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Te osoby nie płacą alimentów - poszukuje ich policja! Zobaczcie wizerunki! Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 6 maja 2023 roku. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy poszukuje kilkuset osób z woj. kujawsko-pomorskiego, które uporczywie uchylają się od płacenia alimentów. Prezentujemy wizerunki kilkudziesięciu osób. Zobaczcie ich zdjęcia i pomóżcie policji w poszukiwaniach.

📢 Gwiazdy światowego formatu podczas uroczystości koronacyjnych Karola III. Wśród nich członkowie rodziny królewskiej Na koronacji Karola III pojawiło się wiele gwiazd, których nazwiska znane są na całym świecie. Wśród nich znaleźli się członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Sprawdź, kto pojawił się na uroczystościach koronacyjnych Karola III. 📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Tak kibicowaliście na derbach Pomorza Apator - GKM. Mamy nowe zdjęcia z trybun! Kibice na derbach Pomorza For Nature Solutions Apator Toruń - ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Około dziesięciu tysięcy kibiców w piątkowy wieczór dopingowało żużlowców na Motoarenie. Mamy dla Was dużo zdjęć trybun toruńskiego stadionu. Tak kibicowaliście "Aniołom", są też ujęcia z sektora gości. 📢 Oto dom Michała i Adrianny z programu "Rolnik szuka żony 9" w TVP. Zobaczcie zdjęcia Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Tak wygląda dziś 42-letnia Wioletka z serialu Ranczo. Zobaczcie, jak zmieniła się Magdalena Waligórska Magdalena Waligórska-Lisiecka to aktorka, której największą rozpoznawalność przyniosła rola barmanki w kultowym serialu "Ranczo" w TVP 1. W komedii obyczajowej grała barmankę. Widzowie ją pokochali. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska-Lisiecka. Zmieniła się. I to bardzo. 📢 Takie są skutki jedzenia czosnku niedźwiedziego. To dzieje się z organizmem, gdy jemy czosnek niedźwiedzi Czosnek niedźwiedzi to roślina lecznicza i kulinarna, która zyskuje coraz większą popularność wśród miłośników zdrowego stylu życia. Dla kogo czosnek niedźwiedzi może być szczególnie korzystny oraz kiedy warto go stosować, by w pełni wykorzystać jego potencjał zdrowotny? O tym piszemy niżej. 📢 Mamy horoskop miłosny na maj 2023. To Was czeka na podstawie kart tarota w nowym miesiącu Horoskop miłosny na maj 2023. Co nas czeka w najbliższych tygodniach? Czy ognisty samotny Baran znajdzie partnerkę na całe życie? Czy do spokojnego Wodnika uśmiechnie się los? Co zapisały dla Ciebie gwiazdy na wiosnę 2023 roku? Sprawdźcie horoskop dla Wszystkich znaków zodiaku dotyczący miłości, pracy i zdrowia. Co mamy zapisane w tarocie?

📢 Takie są zasady zwolnienia z płacenia Abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście zwolnionych Takie są zasady zwolnienia z płacenia Abonamentu RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty. 📢 Oto produkty z wysokim indeksem glikemicznym. Tych produktów należy unikać przy odchudzaniu i cukrzycy Produkty o wysokim indeksie glikemicznym to takie, po których w organizmie gwałtownie wzrasta poziom cukru. Indeks glikemiczny to po prostu wskaźnik określający tempo wzrostu poziomu glukozy we krwi w ciągu 120 minut od spożycia danego produktu. 📢 Pierwsze zatrucia pszczół w Kujawsko-Pomorskiem. Pszczelarze apelują do rolników Opryski kwitnących właśnie drzew owocowych i rzepaku należy wykonywać po godz. 21. Zasadę tę złamano pod Świeciem. Pszczelarze liczą straty, a służby ostrzegają bezmyślnych rolników: - Możecie stracić dopłaty!

📢 Nie stać ich na Chanel, Diora i Louis Vuitton, ale chcą! To często podrabiane marki Kogo w młodym wieku, chyba że luksusem otaczają ich bogaci rodzice, stać na oryginalną torebkę Diora za 12 tys. zł, pasek Louis Vuitton za ponad 2 tysiące czy skarpetki Balenciagi za 400 zł? Niektórzy kupują więc podróbki. 20-latek z Bydgoszczy: - Wszystko zależy od batch, czyli jakości fejka. 📢 Kujawsko-Pomorskie. To sprzedaje teraz komornik - domy, mieszkania. Ceny bardzo atrakcyjne! Oto licytacje komornicze maj 2023 Tanie domy z ogrodem, mieszkania - takie nieruchomości można znaleźć na licytacjach komorniczych. Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Oto nowe licytacje komornicze w woj. kujawsko-pomorskim - zebraliśmy oferty m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Brodnicy, Świecia i wielu innych miast i wsi! Zobacz teraz w naszej galerii najnowsze licytacje domów w regionie.

📢 Matura język polski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2015. Tutaj znajdziesz przykładowe rozwiązania Matura język polski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2015. 4 maja 2023 uczniowie napisali maturę z języka polskiego. Po raz pierwszy egzamin odbył się w formułach 2015 i 2023. W tym tekście przedstawiamy arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z matury z języka polskiego z formuły 2015. 📢 Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2023. Tutaj znajdziesz przykładowe rozwiązania Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2023. 5 maja 2023 uczniowie napisali maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po raz pierwszy egzamin odbył się w formułach 2015 i 2023. W tym tekście przedstawiamy arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z matury z języka angielskiego z formuły 2023.

📢 Kibice na derbach Apator Toruń - GKM Grudziądz. Poszukajcie się na zdjęciach! For Nature Solutions Apator - ZOOleszcz GKM Grudziądz 52:38 w derbach Pomorza. Na trybunach nie brakowało wsparcia dla "Aniołów". Tak kibicowaliście na Motoarenie, poszukajcie na zdjęciach siebie i znajomych! 📢 Baseny odkryte w Tarpnie w Grudziądzu niegdyś były centrum letniego wypoczynku. Teraz "dziura wstydu" [zdjęcia] Niestety. Kolejny sezon wakacyjny przed nami, ale wiadomo że z basenów w Tarpnie korzystać nie będzie można. Jeszcze przed pandemią tłumy mieszkańców zwłaszcza północnej części Grudziądza korzystało z ochłody, rekreacji właśnie w tym miejscu. Teraz... pozostał po nich obraz rozpaczy. Władze Grudziądza zapewniają, że będą nowe baseny. Warunek: muszą znaleźć się pieniądze.

📢 Ruszyły prace przy budowie łącznika drogowego ulic Kwiatowej - Toruńskiej - Focha w Grudziądzu. Ma tu powstać Osiedle Centralne [zdjęcia] Samorząd na budowę łącznika drogowego otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w wysokości 2 mln zł. Na terenie gdzie ma być realizowana inwestycja, ma także zostać wybudowane Osiedle Centralne z blokami wielorodzinnymi.

📢 Ile zapłacą kuracjusze i pacjenci z uzdrowiska za spacer wokół tężni w Ciechocinku? Sprawdzamy Zakończył się remont tężni solankowych w Ciechocinku, dlatego też od 5 maja 2023 r. wracają opłaty za korzystanie z obszaru okołotężniowego. Ile zapłacą kuracjusze i mieszkańcy uzdrowiska za spacer wokół tężni? 📢 Kobiety o tych imionach mają powodzenie u mężczyzn. Taka jest moc imion! Twoje też tu jest? Mówi się, że imiona mają wielką moc. Nie bez przyczyny rodzice, zanim nadadzą dziecku imię, długo zastanawiają się i rozważają, który wybór będzie najlepszy. W pewien sposób imię determinuje w jakimś stopniu nasz charakter. Kobiece i męskie imiona mają swoje znaczenie. Są tez takie imiona, które są wyjątkowo atrakcyjne dla płci przeciwnej. Mamy listę imion żeńskich - kobiety, które je noszą, mają zwykle duże powodzenie u mężczyzn. Czy twoje imię też jest na tej liście? Sprawdź.

📢 Tych rzeczy nie może zabrać nam komornik. Niektóre świadczenia, przedmioty niezbędne do pracy i nauki. Co jeszcze? Komornicy nie cieszą się dobrą sławą. Jednak to dzięki nim wierzyciele mogą odzyskać zaległe należności. Nie wszyscy wiedzą, że postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. W świetle prawa istnieją bowiem ograniczenia, a także wyjątki, które są wyjęte spod licytacji komorniczej. Niektóre świadczenia, przedmioty niezbędne do pracy i nauki, co jeszcze? Zobacz w naszej galerii listę rzeczy wyjętych spod egzekucji komorniczych. Tego nie może zabrać nam komornik!

📢 Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Ekskluzywna posiadłość u podnóża gór Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są parą od ponad ośmiu lat. Poznali się w 2012 roku, gdy Miss Polski była jeszcze związana z Tadeuszem Bachledą-Curusiem. Ich uczucie rozwijało się na oczach całej Polski! Modelka wraz z muzykiem mieszkają w pięknej, góralskiej posiadłości u podnóża gór. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ekskluzywna posiadłość Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecki.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd w 2024 roku. Mamy wyliczenia prognozowanych stawek Oszczędzanie energii elektrycznej to nie tylko więcej pieniędzy dla nas ale i ekologia. W domach mamy coraz więcej sprzętów, które wymagają energii elektrycznej. Dlatego nasze rachunki są coraz wyższe. W tym roku dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej nie odczuwamy podwyżek jeśli nie przekroczymy limitu. Jak będą wyglądać ceny prądu w 2024 roku? Sprawdzamy. 📢 Tak w młodości wyglądała Michałowa z "Rancza". Marta Lipińska urodą rzucała na kolana! Marta Lipińska jest obecnie znana głównie z ról charyzmatycznej Michałowej, gospodyni proboszcza z serialu "Ranczo" czy teściowej Karola z "Miodowych lat". Gdy jednak cofniemy się, dostrzeżemy jak bogata jest filmografia aktorki. Lipińska w młodości była uznawana za prawdziwą piękność! Zobacz archiwalne zdjęcia.

📢 Od maja 2023 roku nowe, wyższe opłaty za sanatorium z NFZ. Oto ile trzeba zapłacić za nocleg i wyżywienie Pobyt dziecka w sanatorium jest bezpłatny. Natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Nowe stawki obowiązują od 1 maja do 30 września roku. 📢 Co robić w weekend w Grudziądzu? Oto nasze podpowiedzi od 5 do 7 maja Festiwal Food Trucków na parkingu Galerii Grudziądzkiej, Warsztaty Modelarskie w Marinie, Dzień Baniek Mydlanych ze Smokiem Edziem na Błoniach Nadwiślańskich i interaktywny pokaz iluzji psychologicznej Kajetana Bieleckiego „Wiadomość w butelce” w Akcencie. Można także wybrać na rejs katamaranem po Wiśle. Szczegóły na poniższych kartach galerii.

📢 Tak teraz wyglądają Duduś i Poldek z "Podróży za jeden uśmiech". Tak zmienili się Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski "Podróż za jeden uśmiech" to kultowy polski serial dla dzieci i młodzieży, który powstał w 1971 roku. Główne role w nim zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski. Zobaczcie, jak ponad 50 lat po premierze wyglądają Duduś i Poldek, których wspaniali zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski.

📢 Te urządzenia pożerają prąd - szczególnie w trybie czuwania. Mamy wyliczenia opłat w rachunkach Teraz gdy szczególnie powinniśmy oszczędzać prąd warto wiedzieć, gdzie go zwyczajnie marnujemy. Bo jak się okazuje wielu z nas dla wygody zwyczajnie marnuje prąd, przez co płaci wyższe rachunki i nie działa ekologicznie. W 2023 roku warto oszczędzać prąd aby płacić niższe stawki. Zobaczcie, gdzie najczęściej marnujemy prąd. 📢 Oni mają szósty zmysł! Osoby spod tych znaków zodiaku wyróżnia naprawdę silna intuicja Osoby spod niektórych znaków zodiaku wyróżniają się nieprawdopodobną intuicją. Posiadają niemal szósty zmysł, dzięki któremu żyje się im znacznie łatwiej niż pozostałym, a ich wybory właściwie zawsze są trafne. 📢 Tak żyją celebryci, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości. Niektóre nazwiska ludzi bez matury mogą zaskoczyć Skończenie szkoły, napisanie matury i pójście na studia. Obecnie taka droga jest uznawana przez wielu za jedyną słuszną. Nie brakuje jednak osób, które decydują się na zupełnie inne życie bez podchodzenia do egzaminu dojrzałości. Wśród takich ludzi można wskazać aktorów, piosenkarzy, sportowców. Którzy polscy celebryci nie mają matury? Sprawdziliśmy!

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Tak zmienią się rachunki za prąd jak przekroczymy limit 2000 kWh. Tyle zapłacimy w 2023 roku - mamy tabelę wyliczeń Rachunki za prąd wzrosną po przekroczeniu limitu 2000 kWh. Aby ochronić finanse Polaków rząd zamroził ceny prądu na poziomie tych z 2022 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie rachunki sprawią, że przekroczymy limit i kiedy możemy spodziewać się wyższych rachunków. Zobaczcie o ile mogą wzrosnąć nasze rachunki za prąd. 📢 Nowy wiek emerytalny dla chętnych 2023. Takie są pomysły na wprowadzenie emerytur stażowych Do Sejmu trafiły dwa projekty dotyczące tzw. emerytur stażowych. Pierwszy z nich złożyła „Solidarność”, a drugi prezydent Andrzej Duda. Na czym mają polegać emerytury stażowe? Wyjaśniamy na kolejnych slajdach w poniższej galerii.

📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! [zdjęcia] Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć! 📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy.

📢 Te osoby mogą pojechać za darmo do sanatorium. Oto lista uprawnionych do bezpłatnego wyjazdu Wyjazd do sanatorium to szansa na podreperowanie zdrowia. Z sanatorium można skorzystać w ramach pobytów tzw. „komercyjnych” (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS). My sprawdzamy, kto może pojechać do sanatorium bezpłatnie, a właściwie za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel.

