Prasówka 8.06.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Mamy horoskop na weekend 8-11 czerwca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 8-11 czerwca 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Horoskop na czerwiec. Wróżka przepowiada, co cię czeka w finansach, zdrowiu, miłości [8.06.2023] Horoskop to przepowiednia sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca - dla konkretnego znaku zodiaku. Z najnowszego horoskopu od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w czerwcu w miłości, finansach, zdrowiu. Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach!

📢 Manicure ombre. Zobacz 10 modnych stylizacji i pomysłów na paznokcie na lato 2023 [8.06.2023] Zadbane dłonie z pomalowanymi paznokciami to uzupełnienie outfitu. Manicure ombre to popularna w tym sezonie i efektowna metoda stylizacji paznokci. Takie pomysły i wzory będą równie dobrze wyglądały wykonane zwykłym lakierem, jak i hybrydowym. Zobacz 10 najmodniejszych trendów na manicure ombre na tegoroczne lato. Którą stylizację wybierasz dla siebie?

Prasówka 8.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Takie będą podwyżki dla emerytów [8.06.2023] Seniorzy zainteresowani są prognozami dotyczącymi waloryzacji emerytur na 2024 rok. Średnioroczna inflacja, która jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wskaźnik waloryzacji, powinna być niższa. Wstępne wyliczenia sugerują, że najniższa emerytura wzrośnie o 162 zł. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę z prognozowanymi kwotami wzrostów, którą można znaleźć w naszej galerii zdjęć

📢 Mamy tabelę wyliczeń dodatkowej kasy z Trzynastej Emerytury. Takie będą dodatkowe przelewy na konta [8.06.2023] To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Wszystkie świadczenia dla emerytów są obecnie opodatkowane, niezależnie od tego, w jaki sposób są finansowane. Polski Ład to przede wszystkim reforma podatkowa i z tego właśnie powodu część osób otrzyma jeszcze dodatkowe pieniądze w ramach "trzynastki". 📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu Rolnik szuka żony. Żonę znalazł poza programem. Zobaczcie zdjęcia [8.06.2023] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Jak często się myć? Te części ciała myjemy zbyt rzadko. Sprawdź, co najczęściej zapominamy umyć [8.06.2023] Codziennie powinno się myć dokładnie tylko trzy części ciała - stopy, pachy i okolice pachwin. Resztę ciała wystarczy każdego dnia spłukać wodą. Okazuje się jednak, że są takie obszary ciała, które myjemy za rzadko a niektórych w ogóle zapominamy umyć! Takie części ciała myjemy zdecydowanie za słabo - uważają eksperci. Zwłaszcza jedno miejsce jest szczególnie często pomijane. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Mamy listę roślin odstraszających kleszcze. Warto mieć je blisko siebie szczególnie teraz [8.06.2023] Kleszcze to zmora wielu wakacyjnych wycieczek. Te niebezpieczne małe pajęczaki mogą zagrozić życiu ludzi jak i zwierząt, dlatego musimy się szczególnie bronić przed nimi. Pomóc mogą w tym specjalne preparaty ale także rośliny, których kleszcze nie lubią. Zobaczcie jakich roślin kleszcze unikają, a które my powinniśmy wprowadzić do swojego domu czy ogrodu.

📢 ZUS wyjaśnia, dla kogo sanatorium. Takie są warunki, żeby za darmo wyjechać do sanatorium z ZUS [8.06.2023] Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chętnie korzystają z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS tym bardziej, że ośrodki rehabilitacyjne, do których wysyła ZUS, są zlokalizowane na terenie całej Polski, w tym w wielu pięknych miejscowościach uzdrowiskowych. Trzeba jednak pamiętać, że o skierowaniu na rehabilitację leczniczą i jej formie decyduje lekarz orzecznik ZUS. 📢 Zastosuj ten trik, a zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki [8.06.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Tak wyglądają wnętrza nowego domu Ani i Grzegorza Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia [8.06.2023] Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu. 📢 Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów [8.06.2023] Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem.

📢 Takie są skutki jedzenia młodej kapusty. To dzieje się z organizmem, gdy jemy to warzywo w trakcie sezonu [8.06.2023] Kapusta to jedno z popularniejszych polskich warzyw. Gości na naszych stołach kilka razy w tygodniu. Kapusta ma także czterokrotnie więcej silnego przeciwutleniacza - witaminy C, niż uznawana za bombę witaminową kapusta kiszona. Zobaczcie dlaczego warto jeść to warzywo, ma zdecydowanie więcej pozytywnych właściwości. 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [8.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [8.06.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Piwo ze Sławomirem Mentzenem w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia! Lider Nowej Nadziei w Bydgoszczy spotkał się z sympatykami. Na "Piwo z Mentzenem" przyszło niemało ludzi. Polityk słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. A niedawno za udział w sygnowanej przez niego imprezie sędzia piłkarski Szymon Marciniak omal nie zostałby wykluczony przez UEFA z prowadzenia finału Ligi Mistrzów.

📢 Tak wygląda dziś Szymek Solejuk z serialu "Ranczo". Tak zmienił się Maciej Cempura. Zobaczcie zdjęcia! Któż nie pamięta Szymka Solejuka, niezwykle inteligentnego chłopca z serialu "Ranczo"? Grał go Maciej Cempura. Dziś to już dorosły mężczyzna. W "Ranczu" zadebiutował w wieku 10 lat. Dziś ma ich 27. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciej Cempura, który w serialu "Ranczo" grał Szymka Solejuka. 📢 Tak mieszkają dziś Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz z programu "Rolnik szuka żony". Wkrótce ślub - zdjęcia Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz dowodzą, że w programach takich jak "Rolnik szuka żony" naprawdę można znaleźć miłość. Poznali się w ósmej edycji tego reality show i zakochali się w sobie. Zamieszkali razem. Są rodzicami małej Tosi. We wrześniu 2023 roku zamierzają się pobrać. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją Joanna Wielgosz, Kamil Osypowicz oraz ich mała córeczka.

📢 Tak zmieniła się żona wójta z serialu "Ranczo". Violetta Arlak schudła aż 20 kilogramów! Zobaczcie zdjęcia Violetta Arlak to aktorka, której największą sławę przyniosła rola wójtowej w serialu "Ranczo" w TVP 1. Łatwo zauważyć, że w ostatnich sezonach kultowego filmu była znacznie szczuplejsza, niż w pierwszych odcinkach. Okazuje się, że w tym czasie aktorka schudła aż 20 kilogramów. Zobaczcie, jak wyglądała 20 lat temu, a jak prezentuje się dziś. Wspaniała metamorfoza! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. 📢 Poważny wypadek między Pokrzywnem i Maruszą pod Grudziądzem. Cztery osoby w szpitalu [wideo, zdjęcia] Między miejscowościami Pokrzywno i Marusza w powiecie grudziądzkim zderzyły się dwa samochody osobowe. Do szpitala trafiły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Droga była zablokowana przez dwie godziny.

📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Prognozowane podwyżki dla emerytów [8.06.2023] Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją. Inflacja spada, więc nie będzie to tak duża podwyżka, jak w tym roku, ale i tak seniorzy mogą liczyć na pokaźny bonus. Mówi się o programie 300 plus dla emerytów, który "wzmocni" tradycyjną waloryzację emerytur.

📢 Tak mieszka i wypoczywa Iga Świątek. Pokazujemy na zdjęciach, jak odpoczywa gwiazda tenisa [8.06.2023] Iga Świątek to nie tylko znakomita tenisistka, ale także miłośniczka książek, seriali i dobrej kawy. W wolnych od sportowych obowiązków chwilach lubi wpadać do rodzinnego domu w Raszynie. Taka jest Iga Świątek prywatnie - zobaczcie zdjęcia! 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Będą zmiany w przejściu na wcześniejszą emeryturę [8.06.2023] Choć negocjacje porozumienia między rządem i "Solidarnością" wciąż trwają, to obie strony zdradziły już częściowo, co może się w nim znaleźć. Wszystko wskazuje, że jednym z uzgodnionych rozwiązań jest wstrzymanie wygaszania emerytur pomostowych. Wiemy, jakie mogą być zmiany w przejściu na emeryturę. 📢 Nowe emerytury w 2024 roku. Mamy prognozowaną tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur [8.06.2023] Kwotowa waloryzacja emerytur przy niewysokich emeryturach to korzystniejsze rozwiązanie, bo pozwala mocniej podnosić wypłaty. Sprawdzamy, co wiemy na temat waloryzacji emerytur w przyszłym roku. Wiadomo już, ze w ramach waloryzacji emerytur może wprowadzony zostać program 300 +.

📢 Po takich produktach mocz dziwnie pachnie. Oto możliwe przyczyny nietypowego zapachu moczu [8.06.2023] Dziwny zapach moczu może mieć wiele przyczyn. Zdrowy mocz ma słomkowy kolor, jest jasny, przejrzysty i ma lekki, niemal niewyczuwalny zapach. Gdy mocz ma nietypowy zapach, może być to objaw choroby układu moczowego lub nerek. Jednak na zapach moczu mogą wpływać też inne produkty spożywcze. Eksperci twierdzą, że to, co jemy i pijemy, może wpływać na zapach moczu. Zobacz teraz, jakie produkty mogą sprawić, że mocz dziwnie pachnie.

📢 Te długi się nie przedawniają. Od tych zobowiązań nie uciekniesz - zobacz listę [8.06.2023] Przedawnienie długów to czasem jedyna nadzieja dla dłużników. Warto jednak pamiętać że do przedawnienia dochodzi bardzo rzadko bo muszą zostać spełnione określone warunki, aby móc mówić o przedawnieniu. Są tez takie długi, których nie da się uniknąć bo się one zgodnie z prawem nie przedawniają. Od tych długów nie da się uciec. Zobaczcie, jakie długi się nie przedawniają.

📢 Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu Rodzinka.pl. Mateusz Pawłowski skończył właśnie 19 lat. Zobaczcie zdjęcia! [8.06.2023] Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl. 📢 Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Te kobiety utrudnią ci życie i uczynią je nieznośnym! [8.06.2023] "Życie z nią to droga przez mękę", "Zrobi ci z życia piekło" Tak niektórzy mówią o swoich teściowych. Niektórzy wierzą, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne. Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Sprawdź, czy twoja teściowa (może przyszła?) też jest na liście! 📢 Tyle wynosi dodatek za pracę zdalną. Takie dodatki dostają pracownicy w 2023 roku [8.06.2023] Od 7 kwietnia 2023 roku pracownikowi, który pracuje w domu należy się ekwiwalent za pracę zdalną. Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy zdalnej. Sprawdzamy jak wysokie ekwiwalenty pracodawcy wypłacają. Szczegóły znajdziecie w naszym artykule.

📢 Takie imiona noszą najgorsi mężowie. Oni nie potrafią dochować wierności [8.06.2023] Mąż to najlepszy przyjaciel, opiekun i kochanek w jednym. Potrafi być romantyczny i dający poczucie bezpieczeństwa żonie i rodzinie. Niektórzy panowie są wręcz stworzeni do tej roli, inni wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy mężczyzna będzie mężem idealnym czy wręcz przeciwnie. na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was listę imion najgorszych mężów. 📢 Te osoby mają szanse na duże pieniądze. Mamy horoskop numerologiczny na lato 2023 [8.06.2023] Horoskop numerologiczny nie jest tak popularny jak ten oparty na znakach zodiaku. Wiele osób jednak sięga i po ten rodzaj wróżby, przepowiedni dotyczącej naszej przyszłości. I choć często patrzymy na to z przymrużeniem oka to warto podkreślić, że tego typu przepowiednie powinniśmy odczytywać jak wskazówki. Sprawdziliśmy kogo czekają duże pieniądze według horoskopu numerologicznego.

📢 Takie znaki zodiaku zakochają się i wzbogacą w czerwcu. Mamy horoskop na początek lata [8.06.2023] Czerwiec to miesiąc, który kojarzy nam się przede wszystkim ze słoneczną pogodą, urlopami i aktywnym spędzaniem czasu. Dla osób spod niektórych znaków zodiaku początek lata będzie wyjątkowo pomyślny. Jedni mogą liczyć na dodatkową gotówkę na urlop, inni zaś przeżyją wakacyjny romans, który może przerodzić się w poważne uczucie. Oto znaki zodiaku, które będą miały szczęście w czerwcu! 📢 Dzięki temu trikowi krzak pomidora w ogródku obrodzi. Ten nawóz do pomidorów zdziała cuda [8.06.2023] Pomidor to jedno z najpopularniejszych warzyw. Jest smaczny i ma właściwości zdrowotne. Często gości na naszych stołach, jest też dość łatwy w uprawie. Jak wyhodować piękne i zdrowe pomidory w ogródku? Co zrobić, gdy pomidory nie rosną, a liście opadają i żółkną? Ten prosty nawóz odmieni twoją uprawę. Rośliny będą rosły i będą mieć dużo więcej pomidorów. Podlewanie tym nawozem raz w tygodniu przyśpieszy ich wzrost nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzak pomidora będzie się uginać od owoców! To najtańszy, a zarazem jeden z najskuteczniejszych sposobów na obfite plony.

📢 Taki błąd popełnia wielu emerytów. Przez to świadczenie jest niższe - tak emeryci tracą nawet kilkaset złotych [8.06.2023] Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że wielu emerytów popełnia błąd, przez który świadczenie jest niższe. To nawet kilkaset złotych miesięcznie! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu. 📢 Tak mieszka dziś Kuba Wesołowski z serialu Na Wspólnej. Zobaczcie zdjęcia [8.06.2023 r.] Kuba Wesołowski to młody aktor, który już od 20 lat gra Igora Nowaka w serialu "Na Wspólnej" w TVN. Na swoim koncie ma też świetne role w takich filmach jak "Jutro idziemy do kina", "Czas honoru", "Komisarz Alex" czy "Kurier". Ma nowoczesne loftowe mieszkanie w Warszawie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Kuba Wesołowski.

📢 Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia. To ona była Mariolką ze Świata Według Kiepskich [8.06.2023] Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Zmiany w przejściu na wcześniejszą emeryturę - "rząd się ugiął" [8.06.2023] Negocjacje rządu z "Solidarnością" są na finiszu. Wiele wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [8.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach. 📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat [8.06.2023] Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Ten produkt został wycofany ze sklepów Biedronka w całej Polsce! Nie należy spożywać, wyrzuć lub zwróć do sklepu - prosi Biedronka Sieć Biedronka ma ważną wiadomość dla klientów. Na swojej stronie internetowej opublikowała nowe ostrzeżenie o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce popularnego towaru. - Produktu nie należy spożywać - ostrzega w nowym komunikacie Biedronka. Każdy, kto zakupił wycofany produkt, może go zwrócić do sklepu Biedronka bez okazywania paragonu, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Czytaj więcej!

📢 Festyn antyalkoholowy "Wybieramy marzenia a nie uzależnienia" w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu [zdjęcia] W ramach Grudziądzkich Dni Trzeźwości zorganizowano festyn integrujący społeczność Domu Pomocy Społecznej oraz m.in. grup Anonimowych Alkoholików z Grudziądza. 📢 Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz pieniędzy w czerwcu 2023 Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 roku. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu Na co dzień większość z nas korzysta z płatności bezgotówkowej. To wygodne i praktyczne. Jednak są sytuacje, w których jest nam potrzebna gotówka. Po pierwsze nie wszędzie zapłacimy kartą, gotówka przydaje się także na prezent dla kogoś jeśli nie mamy pomysłu. Sprawdzamy, dlaczego warto mieć gotówkę w domu i ile pieniędzy możemy przechowywać. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w naszych domach. 📢 Tak wyglądają najpiękniejsze kobiety z Instagrama. Słowiański typ urody nie jest tu jedyny! Zobacz zdjęcia Wszystkie kobiety na swój sposób są piękne. Czasem mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. I te oczy są dla kogoś piękne, tym samym dana osoba cała wydaje się dla drugiej piękna. W Polsce dominuje słowiański typ urody. Tak naprawdę jednak etnicznych typów urody jest osiem. Panie lubią z kolei określać swój typ urody według pór roku. A co na to panowie? Kobiety o jakim typie urody najczęściej wpadają im w oko? O tym niżej.

📢 Ogrodnicy zdradzają, jak często podlewać pelargonie. Takie są proste sposoby na piękne pelargonie Jeśli regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie jest dla ciebie zbyt pracochłonne, poznaj wskazówki ekspertów z Pelargonium for Europe. Stosując się do nich można sprawić, że pelargonie wymagać będą jedynie niewielkiej opieki, a tobie pozostanie cieszyć się ich widokiem. 📢 Tyle wynoszą alimenty wypłacane na dziecko w 2023 roku. Mamy przykłady wypłat na konto Alimenty są najczęściej wypłacane przez jednego z rodziców na dziecko. W ten sposób drugi rodzić dokłada się finansowo do wychowania swojego dziecka. O wysokości alimentów przyznawanych na dziecko decyduje wiele czynników. Udało nam się uzyskać informacje o kwotach, jakie w 2023 roku otrzymują rodzice na dziecko.

📢 Mamy horoskop chiński na 2023. To czeka te znaki w drugiej części roku w miłości, finansach i życiu osobistym Horoskop chiński jest równie interesujący jak horoskop klasyczny. Początek roku chińskiego jest ruchomy - Nowy Rok nie ma stałej umownej daty, bowiem chińska astrologia bazuje na kalendarzu księżycowym. Astrologowie wierzą, że na podstawie chińskiego znaku zodiaku można określić nasze cechy charakteru, a także przewidzieć co nas czeka w nadchodzącym roku. Sprawdź w artykule, kto jest twoim patronem w chińskim horoskopie oraz co cię czeka w życiu osobistym i finansach w 2023!

📢 Najlepszy trik na zamaskowanie siwych włosów. Zobacz najlepsze fryzury odmładzające Siwe włosy? Okazuje się, że środek maskujący ten problem znajduje się w niemal każdym domu. Nie trzeba sięgać po farbę do włosów. 📢 Tego dowiesz się o sobie z nazwiska. Zobacz - takie jest znaczenie Twojego nazwiska Z nazwiska możemy się wiele dowiedzieć. To dzięki nazwisku możemy poznać historie naszych przodków. Nazwisko otrzymujemy po ojcu, możemy je także przyjąć po małżonku w dniu ślubu. Obywatel polski może wystąpić o zmianę swojego imienia lub nazwiska na pisemny wniosek złożony wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Przygotowaliśmy dla Was znaczenie kilku popularnych nazwisk. 📢 Tak nigdy nie rób ogórków kiszonych. Zobacz nieudane triki - przez te błędy tracą wartości odżywcze Ogórki kiszone to z pewnością jeden z ulubionych dodatków Polaków. Doskonale nadają się jako dodatek do obiadów, sałatek czy zup. Są nie tylko smaczne ale i zdrowe. Doskonale poprawiają naszą odporność i nie tylko, warto je podawać już małym dzieciom. Najlepsze ogórki to te ukiszone przez nas w domu. Jednak kiszenie to nie taki prosty proces! Zobaczcie jakie błędy często popełniamy pozbawiając ogórki wartości odżywczych.

📢 To ona grała Hadziukową w serialu Ranczo. Przeszła dużą metamorfozę - tak teraz wygląda Dorota Nowakowska Dorota Nowakowska zasłynęła rolą Celiny Hadziukowej w serialu "Ranczo". Widzowie zapamiętali jej postać jako charyzmatyczną i pomysłową kobietę w krótkich rudych włosach. Od tego czasu wizerunek gwiazdy bardzo się zmienił. Zobacz jak teraz wygląda słynna Hadziukowa z "Rancza". 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak dzisiaj wygląda Lucy z serialu Ranczo. Metamorfoza Ilony Ostrowskiej - gwiazdy serialu Ranczo Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Rolą Lucy aktorka stworzyła niezapomnianą kreację, którą pokochały miliony Polaków. Po latach jednak nieco się zmieniła.

📢 5. Memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Gwiazdy, rekordy i życiówki [zdjęcia] W mocnej obsadzie odbył się w Bydgoszczy 5. memoriał Ireny Szewińskiej. Na stadionie Zawiszy padło kilka bardzo dobrych wyników. 📢 Julia Wieniawa w seksownym stroju - zdjęcia. Tak się bawi gwiazda na wakacjach w Brazylii Julia Wieniawa to polska aktorka i piosenkarka. Ma 25 lat. Największą popularność zdobyła dzięki roli Pauli w serialu "Rodzinka.pl". Julia Wieniawa wyjechała na wakacje do Rio De Janeiro. Gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie, chętnie pokazuje zdjęcia ze swojego życia i luksusowego mieszkania a także odkrywa swoje piękne ciało. Ostatnio podzieliła się zdjęciami z wakacji w słonecznej Brazylii, pozowała na plaży w seksownym, mocno wyciętym bikini. Zobacz zdjęcia piosenkarki i aktorki. 📢 Takie meble z PRL-u wróciły do mody - mamy zdjęcia. Niektóre mogą kosztować fortunę Wiele przedmiotów z PRL-u, które na długie lata przestały być modne i kurzyły się na strychach, teraz przeżywa drugą młodość. Domy i mieszkania urządzone w stylu vintage uznawane są za bardzo gustowne, a meble z PRL-u na aukcjach osiągają zawrotne sumy. Oto modele, które szczególnie wróciły do łask.

📢 Tak nie powinno się myć truskawek. To dzieje się z organizmem, gdy jemy truskawki Opłukanie truskawek samą wodą nie wystarczy, gdyż poza bakteriami oraz jajami pasożytów, truskawki mogą być zanieczyszczone chemią. Wyjaśniamy, jak myć truskawki, aby pozbyć się całego brudu i chemii.

📢 Takie są skutki jedzenia masła. To dzieje się z Twoim organizmem gdy jesz masło Takie są skutki jedzenia masła. Masło jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych produktów spożywczych na świecie. Jest to tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, głównie produkowany z mleka krowiego, choć można również uzyskać masło z mleka owczego, koziego lub bawolego. Proces produkcji masła jest stosunkowo prosty - mleko jest najpierw podgrzewane, a następnie ubijane, aby oddzielić tłuszcz od reszty składników. Jeżeli chcesz wiedzieć, co dzieje się z organizmem przy spożyciu masła - wejdź w galerię zdjęć i zdobądź wiedzę na ten temat.

📢 Amerykańscy żołnierze w Szkole Podstawowej nr 7 w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia ze spotkania z uczniami Uczniów Szkoły Podstawowej na grudziądzkim osiedlu Strzemięcin odwiedzili w poniedziałek (5 czerwca) żołnierze 1. Dywizji Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych. 📢 Pięciu znamienitych mieszkańców Grudziądza otrzyma Nagrodę Flisaka. Kto jest wśród wyróżnionych? Są ogromnie zasłużonymi mieszkańcami Grudziądza. Reprezentują różne obszary życia społecznego. Prezydent Grudziądza uhonoruje pięć osób prestiżową Nagrodą Flisaka podczas uroczystej sesji w teatrze. 📢 Oto najlepsze kolory szminek. One wybielają zęby. Zobacz, jaki kolor szminki wybrać Odpowiednio dobrany kolor szminki sprawi, że zęby będą wydawały się bielsze, ale jej niewłaściwy odcień może uwydatnić żółty kolor zębów. Można poprawić swój wygląd, wybierając odpowiedni odcień szminki. Warto sięgnąć po szminkę, dzięki której zęby będą wydawały się bielsze. Oto najlepsze kolory szminek, które sprawią, że zęby będą wyglądać na bielsze i jaśniejsze. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Jubileusze małżeńskie - złote i diamentowe gody w Chełmnie. Zdjęcia Wyjątkowe pary świętowały dziś (6.06.2023) jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jedno małżeństwo obchodziło z kolei diamentową rocznicę ślubu! Uroczystość odbyła się w Sali Obrad Urzędu Miasta Chełmna w Chełmnie.

📢 Zaginięcie Małgorzaty Wnuczek z Inowrocławia. Policja przeszukuje rzekę po 17 latach Brytyjscy detektywi są przekonani, że w polskiej społeczności Leicester są osoby, które znają okoliczności zaginięcia 27-letniej inowrocławianki, do którego doszło 31 maja 2006 r. Policja ma nowe informacje w tej sprawie i apeluje o kolejne. 📢 Spotkanie z Wiktorem Zborowskim w bibliotece w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Wybitny aktor, Wiktor Zborowski, gościł w bibliotece, przy ul. Mikołaja z Ryńska 1-7 w Grudziądzu. Publiczność po brzegi wypełniła największą salę książnicy. 📢 Tak mieszka Doda. Zobacz, jak elegancko urządziła dom bohaterka afery festiwalu w Opolu 2023. Zajrzyj do luksusowego apartamentu Dody Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

📢 Trwa akcja poszukiwawcza 14-latka spod Grudziądza. Prawdopodobnie wpadł do Wisły [wideo, zdjęcia] W podgrudziądzkim Wielkim Wełczu trwają poszukiwania 14-latka, który zaginął w poniedziałek w rejonie rzeki Wisły. Wszystko wskazuje na to, że nastolatek wszedł do wody. 📢 Takie imiona noszą osoby, które przyciągają pieniądze. Oni mają szanse na ekstra gotówkę Pieniądze szczęścia nie dają. Ale czy aby na pewno? Wszyscy wiemy, że nie da się wszystkiego kupić, jednak lepiej je mieć niż nie. Od dawna imionom przypisuje się szereg cech charakteru. To właśnie na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie osób, których imiona przyciągają pieniądze. Sprawdźcie, kto jest na liście.

📢 Nawet za to kuracjusz musi zapłacić w sanatorium. Takie dodatkowe opłaty obowiązują w uzdrowisku w 2023 roku Wyjazd do sanatorium to forma leczenia i rehabilitacji, która pozwala nam podreperować zdrowie. Wyjazd do sanatorium może odbywać się prywatnie gdzie pacjent w pełni pokrywa koszty, ale i też finansowany przez odpowiednie instytucje, dzięki czemu nie ponosimy kosztów. Jest jednak szereg dodatkowych opłat, które kuracjusz musi ponosić. Jakie to opłaty? Sprawdźcie.

📢 Oto najlepsze kąpieliska w Kujawsko-Pomorskiem. W tych jeziorach jest doskonała woda Wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z nim sezon plażowo-kąpielowy. W Kujawsko-Pomorskiem będzie 38 kąpielisk, z ratownikami i badaną wodą. Gdzie wypocząć? Zobaczcie w galerii jeziora, w których jest najlepsza jakość wody. Sprawdź czy w tym zestawieniu znalazła się plaża z Twojej okolicy. 📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Te osoby z regionu są poszukiwane przez policję za kradzież Pozostają nieuchwytni dla wymiaru sprawiedliwości. Te osoby są poszukiwane przez policję. To mieszkańcy kujawsko-pomorskiego. Są poszukiwani za kradzież i inne przewinienia.

📢 Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Najechał ciągnikiem z kosiarką na leżącą w trawie osobę! W poniedziałek przed godziną 15 służby otrzymały informację o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło przy drodze powiatowej między Sypniewem a Lubczą w powiecie sępoleńskim. Podczas koszenia trawy kierujący najechał sprzętem na leżącą w trawie osobę.

📢 Te rzeczy warto włożyć do portfela, żeby przyciągnąć do siebie pieniądze. Zobacz listę! Jak przyciągnąć pieniądze? Chyba każdy chciałby mieć portfel wypchany pieniędzmi a ciężka praca nie zawsze przynosi takich korzyści finansowe, jakich byśmy oczekiwali. Dlatego warto się wspomóc. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. To, co wkładamy do portfela może przyciągać pieniądze, bogactwo i finansowe szczęście. Są też przedmioty, które odpychają pieniądze od naszego portfela. Zobacz więcej w naszej galerii.

📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii w meczu z Ostrovią. Mamy zdjęcia z trybun Abramczyk Polonia pokonała Arged Malesę Ostrów 56:34.Na taki mecz czekali bydgoscy kibice. Zobaczcie, jak bawili się na trybunach >>> 📢 Takie są najlepsze całoroczne rośliny na balkon. Zobacz, czym warto go ozdobić [lista] Niejeden z nas marzy o pięknym balkonie czy tarasie. Lepiej się tu wtedy wypoczywa, miło zaprosić do ładnie zaaranżowanego miejsca znajomych. Najpopularniejszą ozdobą balkonu są rośliny doniczkowe. Możesz wybrać różne gatunki kwiatów, pnącza, trawy ozdobne. Jest wówczas okazja, by eksperymentować z różnymi kolorami i stworzyć interesujące kompozycje roślinne. Co warto mieć na balkonie bądź tarasie? Podpowiadamy. 📢 Oto najlepsze pomysły na krótkie paznokcie. Takie kolory i zdobienia na krótkich paznokciach są teraz najmodniejsze Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Krótkie paznokcie są bardzo popularne wśród kobiet - są nie tylko wygodne, ale i modne. Paznokcie są wizytówką każdej kobiety. Krótkie paznokcie mogą być śliczne i bardzo kobiece, często prezentują się lepiej prezentować, niż długie paznokcie. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje krótkich paznokci. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury W tym roku wypłacimy czternastą emeryturę w sierpniu i wrześniu. Natomiast w kolejnych latach będziemy określać w rozporządzeniu datę wypłacania świadczenia, pewnie będzie to zwykle jesień - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Lublin. 📢 Toruń. Horror na Olsztyńskiej. Dlaczego pani Agnieszka mieszkała ze zwłokami partnera? 41-letnia pani Agnieszka z bloku przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu przez blisko miesiąc żyła pod jednym dachem ze zwłokami partnera. Koszmar przerwał telefon sąsiada na policję, którego zaniepokoił fetor i to, że dawno nie widział sąsiada. 📢 Takie długi ulegają przedawnieniu w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać Dług to niespłacone jeszcze zobowiązanie. Kiedy jedna osoba pożycza pieniądze od drugiej, to ma wobec niej dług, gdyby nie wywiązała się z obowiązku oddania pożyczki w terminie. Są jednak takie długi, których spłacać nie musimy, to długi, które uległy przedawnieniu. Kiedy dochodzi do przedawnienia, jakie warunki trzeba spełnić, aby dług się przedawnił? Zobaczcie, które długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie. 📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane.

📢 Kobiety o tych znakach zodiaku lubią filtrować. ​Uwodzenie od pierwszego wejrzenia Według astrologów znak zodiaku może mieć wpływ na to, jacy jesteśmy i w jaki sposób się zachowujemy. Wielu astrologów uważa, że można wskazać znaki zodiaku, które uwielbiają flirtować i takie, które unikają flirtu. Sprawdź, które znaki zodiaku to najwięksi flirciarze w powyższej galerii.

📢 W ten sposób sprawdzisz czy banknot nie jest fałszywy. Zdradzimy Wam sprawdzone triki Każdego dnia mamy do czynienia z pieniędzmi. Choć coraz więcej osób płaci kartą to nadal w wielu miejscach możemy płacić tylko gotówką. Warto więc wiedzieć, jak rozpoznać fałszywy banknot, aby nie dać się oszukać. Mamy dla Was sprawdzone sposoby na sprawdzenie autentyczności banknotów. 📢 Kobiety o tym imieniu są najlepszymi żonami. Zobaczcie, co mówią o was gwiazdy! [lista] Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie najlepszych żon. Zobaczcie panie, o jakim imieniu się na nim znalazły.

