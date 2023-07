Prasówka 8.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda w domu Doroty Szelągowskiej. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama?”?

Prasówka 8.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda w domu Doroty Szelągowskiej. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u.

📢 Takie mogą być emerytury od marca - tabela wyliczeń. Prognozowana waloryzacja emerytur 2024 W przypadku emerytów, którzy otrzymują emerytury powyżej minimalnego poziomu, przewiduje się waloryzację procentową, która wyniosłaby 12,3 procent. Mówi się także o niespodziance związanej z waloryzacją emerytur dla seniorów pobierających nieco niższe świadczenia. Zobaczcie, jakie prognozuje się waloryzacje emerytur na początku 2024 roku.

📢 Oto tabela wyliczeń opłat za korzystanie telewizora. Tyle płacimy za użytkowanie tv Podczas wyboru nowych urządzeń do swojego domu, warto zwrócić uwagę na ich klasę energetyczną. Istotne jest nie tylko potencjalne oszczędzanie, ale także długoterminowe korzyści finansowe. Głównie dotyczy to sytuacji, gdy wszystkie urządzenia w domu są energooszczędne. Wybór sprzętu o niskim zużyciu energii może przynieść roczne oszczędności sięgające nawet kilkuset złotych! Taka suma wystarczyłaby na pokrycie kosztów wymarzonych wakacji. Ciekaw jesteś, ile wydajesz na oglądanie telewizji? Zachęcamy do odwiedzenia naszej galerii, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje.

Prasówka 8.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te objawy na ciele oznaczają, że masz alergię na pomidory. Oto objawy uczulenia na pomidory Pomidor to warzywo bogate w składniki odżywcze i chętnie wykorzystywane w wielu kuchniach świata. Niestety, należy również do grupy warzyw, które najczęściej uczulają. Przyczyniają się do tego alergeny znajdujące się w jego miąższu (głównym jest profilina). Sprawdź najczęściej spotykane objawy alergii na pomidory i przekonaj się, czy problem też nie dotyczy także ciebie.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały pecha w lipcu. Im los będzie rzucał pod nogi kłody. Muszą uważać! Układ ciał niebieskich w lipcu jednym znakom zodiaku przyniesie szczęście i pomyślność, natomiast innym pecha, szczególnie w sprawach miłosnych i finansowych. Wróżka Roma sprawdziła dla nas, którym znakom zodiaku los nie będzie sprzyjał w bieżącym miesiącu. Te znaki muszą teraz uważać! 📢 Zastosuj ten trik, a koperek urośnie dwa razy szybciej. Koperek to bogactwo witamin! Koperek często gości na naszych stołach. To popularny dodatek do wielu dań: zup, sałatek, sosów, mięs. Któż nie zna młodych ziemniaczków z koperkiem? Koperek jest smaczny, aromatyczny, a w dodatku bardzo zdrowy - to bardzo cenne źródło witamin i minerałów. Koperek jest łatwy w uprawie, można go hodować nawet w doniczce na oknie czy na balkonie. Jednak dość długo trwa, zanim wyrośnie z nasion. Mamy trik, dzięki któremu wyhodujesz koperek znacznie szybciej. Zobacz, jakie to łatwe.

📢 Te osoby mogą jechać za darmo do sanatorium. Koszty pobytu pokryje ubezpieczyciel Wyjazd na leczenie do sanatorium to szansa na podreperowanie zdrowia. Z sanatorium można skorzystać w ramach pobytów tzw. „komercyjnych” (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS). My sprawdzamy, kto może pojechać do sanatorium bezpłatnie, a właściwie za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel. 📢 Przez te urządzenia płacimy więcej za prąd. Wyłącz z gniazdka gdy ich nie używasz i nie płać za tryb czuwania W domach mamy wiele urządzeń elektrycznych, zarówno tych które pracują bez przerwy jak i te których używamy znacznie rzadziej. I właśnie to te sprzęty kosztują nas więcej ze względu na naszą wygodę. Chodzi oczywiście o tryb czuwania, który pobiera energię elektryczną kiedy nie korzystamy z urządzeń. Zobaczcie ile kosztuje nas tryb czuwania w popularnych sprzętach elektrycznych.

📢 To może oszukać alkomat! Pijani bez picia alkoholu - te produkty wykażą na alkomacie promile Czy alkomat może pokazać błędny wynik? Okazuje się, że tak. Policja ma prawo zażądać od obywatela poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Jednak odczyt alkomatu może zaskoczyć, szczególnie wtedy, gdy wcale nie piliśmy alkoholu a pojawią się promile. Co może spowodować błędny wynik alkomatu? Sprawdź! 📢 Takie są skutki jedzenia wiśni. To się dzieje z organizmem, gdy je jemy Wakacje to pełnia sezonu na wiśnie. Z owoców możemy zrobić różnego rodzaju przetwory i kompoty, a także wykorzystać jako przekąskę i dodatek do deserów. Okazuje się, że wiśnie mają również wiele cennych właściwości zdrowotnych. To się dzieje z naszym organizmem, gdy je jemy. 📢 Te dni będą wolne w nowym roku szkolnym 2023/24. Aż tyle wolnego będą mieć uczniowie Choć dopiero zaczęły się wakacje warto zobaczyć jak wygląda nowy rok szkolny. W nadchodzącym roku szkolnym będzie blisko 180 wolnych dni. Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wiemy, jakie dni będą wolne w nowy roku szkolnym. Zobaczcie, ile wolnego będą mieli uczniowie.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź.

📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę? Płatność gotówką z każdym rokiem jest coraz mniej popularna. Płacenie bezgotówkowo jest wygodniejsze i wydaje się bezpieczniejsze. Mimo, że coraz częściej korzystamy z płatności kartą to każdy z nas jest w sytuacjach, że potrzebuje gotówki. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa ale i anonimowości. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku. 📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka! Tak w Stanclewie odpoczywa Robert Lewandowski Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. - Nasze ukochanie Mazury - nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem - tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Eurojackpot - 7.07.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Ostrowska. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest!

📢 Alarm w aptekach. Te leki zostały wycofane przez GIF w ostatnich tygodniach. Sprawdź swoją apteczkę Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał kolejne decyzje dotyczące wycofania leków ze sprzedaży. Leków wycofanych decyzją GIF nie należy przyjmować. Trzeba jednak pamiętać, że z reguły wycofane zostały poszczególne serie leków, rzadko wszystkie partie. Zobaczcie, wycofane leki w ostatnich tygodniach.

📢 Oto pary znaków zodiaku które bardzo się nie lubią. Mają kłopot nie tylko w komunikacji ze sobą Niektóre znaki zodiaku przyciągają się niczym magnes inne wręcz przeciwnie. Niektóre znaki mają zupełnie inną energię i ciężko im się porozumieć. Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Znaleźliśmy dla was pary znaków zodiaku, które się nie lubią. 📢 Nawet tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu. Taki rachunek zapłacimy według kalkulatora zużycia prądu Jeśli nie przekroczyliśmy limitu 2000 kWh nadal płacimy rachunki za prąd po stawkach z 2022 roku. Jeśli jednak przekroczyliśmy limity nasze rachunki za prąd znacznie się zwiększą. Sprawdzamy, jakie są stawki za prąd w 2023 roku, czyli po przekroczeniu limitów pozwalających nam korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób Bób to znane i smaczne warzywo, popularne zwłaszcza w sezonie letnim. Z bobu można przyrządzić różne dania, często sięgamy po niego także jako po przekąskę. Najlepiej smakuje ugotowany z solą i podany z odrobiną masełka. Bób stanowi też świetną alternatywę dla mięsa. Bób to źródło wielu cennych składników odżywczych. Zobacz, jakie właściwości ma bób i jak działa na nasz organizm, gdy go spożywamy.

📢 Tak Adrianna i Michał z programu Rolnik szuka żony wypadli na sesji narzeczeńskiej. Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z tych par, które połączył program "Rolnik szuka żony". Ona napisała do niego list, bo zachęcił ją do tego dziadek, który w odpowiednim momencie włączył TVP 1. A Michał? - W domu zawsze nazywali mnie szczęściarzem. Postanowiłem sprawdzić to moje szczęście. Wybrałem list od Ady i bez czytania zaprosiłem ją do programu - wspomina Michał. Oboje nie żałują swoich decyzji. Zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Wkrótce odbędzie się ślub. Niedawno zafundowali sobie sesję narzeczeńską. Wyglądają przepięknie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszkają na co dzień Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd muzyki Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce. 📢 Tak już dziś nie wygląda Walduś z serialu "Świat według Kiepskich". Bartosz Żukowski ma 48 lat i mocno się zmienił. Zobaczcie zdjęcia! Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski.

📢 Oto 15 najpiękniejszych plaż i jezior w województwie kujawsko-pomorskim. Poznajcie ranking, zobaczcie zdjęcia Trwają wakacje 2022. Gdzie wypocząć? Tak wygląda TOP 15 najpiękniejszych plaż i jezior w Kujawsko-Pomorskiem zdaniem naszych Czytelników. Sprawdź, na którym miejscu uplasowała się plaża, na której wypoczywasz najczęściej. Czy w naszym TOP 15 znalazła się plaża z Twojej okolicy? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Sukienki na wesele dla kobiet 40 i 50 plus. Oto modne propozycje dla dojrzałych kobiet Sezon weselny w pełni, czas więc wybrać odpowiednią stylizację. Prezentujemy przegląd modnych sukienek dla kobiet po 40 oraz 50 roku życia. Takie fasony są bardzo eleganckie i jednocześnie sprawiają, że wyglądamy młodziej. Zobacz nasze propozycje sukienek dla dojrzałych kobiet. 📢 Wypadek w Czerniewicach w powiecie włocławskim. Ranną kobietę zabrał śmigłowiec LPR W piątek 7 lipca przed godz. 14.30 w Czerniewicach w powiecie włocławskim doszło do wypadku. Samochód osobowy uderzył w słup. Kierującą autem kobietę wydobyli z wraku strażacy.

📢 Po tylu latach można pozbyć się starych rachunków. Zobacz, ile lat musimy przechowywać dokumenty Szuflady z dokumentami i starymi rachunkami zwykle wypełnione są po brzegi. Trzymamy tam stare rachunki, a jak się okazuje nie są one już nam potrzebne i nie są już wartościowym dokumentem. Jest określony czas, przez który musimy przechowywać dokumenty zapłaty rachunków, po którym taki rachunek staje się bezwartościowy dla nas jako dokument. Ten czas dla różnych rachunków jest inny. Przygotowaliśmy dla was ściągę po ilu latach się pozbyć rachunków. 📢 Mamy horoskop na weekend 7-9 lipca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 7-9 lipca 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Toruń. "Na zawsze w naszej pamięci". Tak SP 17 żegna zmarłą Paulinkę z Podgórskiej. W sobotę pogrzeb dziewczynki W sobotę, 8 lipca, odbędzie się pogrzeb Paulinki, która tragicznie zginęła pod kołami samochodu na ul. Podgórskiej w Toruniu. Pogrążona w ogromnym bólu jest rodzina, ale i lokalna społeczność. Swoją uczennicę ze smutkiem zegna Szkoła Podstawowa nr 17. 📢 Toaleta na dworcu w Grudziądzu jest nieczynna. Pasażerowie skarżą się: - Wstyd! Są wakacje, ludzie częściej podróżują i korzystają z połączeń pociągiem a na dworcu w Grudziądzu nie ma jak skorzystać z toalety! - denerwują się pasażerowie, którzy zetknęli się z tym problemem. - Jak to wygląda?! Wstyd! Obok dworca jest przystanek połączeń autobusowych międzynarodowych i nie raz oni również szukają na postoju WC.

📢 To są najbardziej złośliwe osoby według Wróżki Romy. Takie jest znaczenie Twojego imienia Złośliwość to jedna z negatywnych cech charakteru, choć uznaje się, że osoby złośliwe odznaczają się szczególną inteligencją. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powstało na podstawie znaczenia imion. Zobaczcie, osoby o jakim imieniu uznawane są najbardziej złośliwe. 📢 Modne sukienki na lato 2023 z wyprzedaży. Zobacz modowe okazje w sieciówkach Rozpoczął się sezon letnich wyprzedaży. Można na nich kupić okazyjnie wiele ubrań, dodatków czy butów. Prezentujemy, wraz z cenami, przecenione sukienki z sieciówek, które mogą nam posłużyć kilka sezonów. Są sukienki na co dzień i eleganckie wyjścia. Każdy model kosztuje do 150 zł. 📢 Takie niezwykłe właściwości ma liść laurowy. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Tym możesz zastąpić masło. Oto najlepsze zamienniki masła do smarowania, pieczenia i gotowania Czym zastąpić masło? Co zamiast masła do smarowania? Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić masło na kanapce czy w cieście. Zamienników masła szukają nie tylko osoby na diecie eliminacyjnej (głównie bezlaktozowej i bez białek mleka krowiego), ale także osoby, które chcą bardziej kontrolować poziom cholesterolu, nie przepadają za smakiem masła albo po prostu zapomnieli je kupić. Zobacz najlepsze zamienniki masła, które prawdopodobnie masz pod ręką w swojej kuchni. 📢 Taka stara ceramika i porcelana z PRL-u dziś jest sporo warta. Możesz się wzbogacić - mamy ceny Ceramika i porcelana z okresu PRL-u są świadectwem czasów, które minęły. Jej wzornictwo, mimo że często powiązane z ideologią komunistyczną, uważane jest przez kolekcjonerów jako rzemieślnicze dzieło sztuki. Kiedyś takie naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Zobacz unikaty wystawiane na portalu OLX.

📢 Nowe świadczenie - można dostać od 700 do 3500 zł miesięcznie. Kto otrzyma pieniądze? ZUS będzie wypłacał nowe świadczenie. To będą całkiem spore pieniądze. Uprawnieni mogą otrzymać od 700 zł do nawet 3 500 złotych. Od czego będzie zależało, jaka kwota zostanie wypłacona? Kto może dostać pieniądze z nowego świadczenia wspierającego? Wyjaśniamy. 📢 Tony tytoniu, tysiące papierosów i broń. Spektakularna akcja toruńskiej policji Prawie sześć ton tytoniu i niemal 30 tysięcy papierosów o wartości ponad 5,5 miliona złotych nie trafiło na czarny rynek dzięki akcji toruńskiej policji. Poza tym funkcjonariusze zatrzymali pięciu mężczyzn. Jeden z nich miał w domu broń i amunicję oraz sporo gotówki. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Właściciel broni i amunicji bez zezwolenia trafił na trzy miesiące do aresztu.

📢 "Lubię wyzwania". Filip, maturzysta z II LO z Grudziądza, odebrał świadectwo maturalne, wsiadł na rower i pojechał do Barcelony! Od dawna chciałem wybrać się w taką podróż. I udało się! Po drodze poznałem niesamowitych ludzi, zobaczyłem wiele ciekawych miejsc i przeżyłem mnóstwo czasami niebezpiecznych, a czasami zabawnych przygód - mówi Filip Wantoch - Rekowski z Grudziądza. Na rowerze pokonał trzy tysiące kilometrów. Wyprawa zajęła mu miesiąc. 📢 Brygada ze Świecia o warunkach pracy: "Nie mieliśmy kwater, spaliśmy na hali, na podłodze koło maszyn". Prezes: "Kłamstwo!" Pracowaliśmy po kilkanaście godzin. Spaliśmy w magazynie. Łazienki nie mieliśmy, reszty wypłaty nie dostaliśmy - mówi brygada ze Świecia. A szef na to, że mają wyobraźnię i problem ze sobą.

📢 Tak 20 lat temu wyglądała Dorota Wellman. Możecie być zaskoczeni - prezenterka była blondynką Dorota Wellman to słynna prezenterka związana ze stacją TVN. Od lat w duecie z Marcinem Prokopem prowadzi program "Dzień dobry TVN". Karierę dziennikarską rozpoczęła już w latach 80. w Radiu "Solidarność". W kolejnych latach była związana między innymi z Radiem Eska oraz Radiem Zet. Niewiele osób pamięta jak wtedy wyglądała. Oto zdjęcia Doroty Wellman sprzed 20 lat!

📢 Martyna Kupczyk z "Nasz Nowym Dom" prywatnie. Taka jest na co dzień słynna architekt Martyna Kupczyk od blisko 10 lat związana jest z programem Polsatu "Nasz nowy dom". Charyzmatyczna pani architekt jest uwielbiana przez widzów formatu. Prywatnie Kupczyk prowadzi biuro projektowe Emka oraz galerię ze starymi meblami i dodatkami - Vintage House. Jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami elementami swojego życia prywatnego. Zobacz, jaka jest na co dzień.

📢 Od poniedziałku zmiana organizacji ruchu przy moście nad Wisłą w Grudziądzu. Trwa jego remont [zdjęcia] W Grudziądzu trwa remont mostu nad Wisłą. Od poniedziałku, 10 lipca wprowadzone zostaną zmiany w ruchu przy remontowanej przeprawie. Będą duże utrudnienia w ruchu. 📢 Pogrzeb Adrianny, Adriana i Bartusia z Włocławka, którzy zginęli w wypadku na Węgrzech Małżeństwo z Włocławka wraz z 4-letnim synkiem zginęło tragicznie 19 czerwca 2023 roku na Węgrzech. Wypadek samochodowy przeżyła jedynie ich 1,5-roczna córeczka Asia. Na początku lipca urny z prochami Adrianny, Adriana i Bartusia wróciły do Polski. Ich pogrzeb odbył się w czwartek, 6 lipca we Włocławku. Zostali pochowani w rodzinnym kolumbarium.

📢 "Żniwa" na Lawendowym Skwerze przed biblioteką zorganizowało Stowarzyszenie Obywatelski Grudziądz. Zobacz zdjęcia Lawendowe żniwa odbyły się w czwartek na "Lawendowym Skwerze" przez biblioteką na ul. Mikołaja z Ryńska 1-7 w Grudziądzu. Zorganizowali je członkowie Stowarzyszenia Obywatelski Grudziądz. 📢 Zapraszamy na 47. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz program Przed nami 47. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski w Golubiu-Dobrzyniu. W piątek 7 lipca imprezę rozpocznie przemarsz ulicami miasta. W sobotę i niedzielę 8/9 lipca zaplanowano atrakcje na zamku. 📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z bankomatów w lipcu 2023. Tyle jednorazowo wypłacisz gotówki Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Te mają jednak swoje limity. Ile pieniędzy można jednorazowo wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile maksymalnie, a ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Tak wygląda w środku domu Małgorzaty Sochy - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości popularnej aktorki Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo

📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania - mamy fotki. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc, a storczyk będzie się uginał od nowych kwiatów Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów. 📢 Oto wyliczenia waloryzacji emerytur - stan na lipiec 2023. Takie mają być emerytury w nowym roku Planuje się wprowadzenie waloryzacji emerytur na rok 2024, w tym także programu "300 plus". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na slajdach w naszej galerii - prognozowane dane na lipiec 2023.

📢 Tak może wyglądać depresja u dzieci. Oto pierwsze ważne oznaki depresji u dzieci. Na to trzeba zwrócić uwagę Takie objawy może mieć depresja u dzieci. Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak można rozpoznać pierwsze objawy depresji u dzieci - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Oto aktualna lista osób zwolnionych z płacenia Abonamentu RTV - lipiec 2023. Zobacz, czy musisz płacić Oto aktualna lista osób zwolnionych z płacenia Abonamentu RTV - lipiec 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku. 📢 Takie są zarobki w sklepach po kolejnej podwyżce najniższej krajowej w 2023 roku. Tyle teraz się zarabia na kasie Od 1 lipca 2023 roku najniższe wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wynosi 3600 złotych brutto. W związku z podwyżką zmieniły się wynagrodzenia pracowników z minimalną pensją ale nie tylko. Dlatego sprawdzamy ile zarabiają pracownicy popularnych sklepów, takich jak Lidl, Biedronka, Kaufland i inne.

📢 Te objawy wskazują na niedobór żelaza. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza [lista] Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia. 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy.

📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Takie są teraz modne sypialnie. Zobacz projekty Doroty Szelągowskiej - mamy zdjęcia Sypialnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Super wzory tatuaży na rękę dla mężczyzn. Zobacz zdjęcia tatuaży z salonów z Kujawsko-Pomorskiego Jeśli decydujemy się na tatuaż, powinna to być decyzja przemyślana, wzór starannie wybrany, a studio tatużu/tatuażysta gwarantujący bezpieczeństwo. Nie należy ulegać modzie czy działać impulsywnie. Szukacie inspiracji na tatuaż? Zobaczcie w galerii zdjęcia tatuaży mężczyzn wykonane na rękach. 📢 Darmowa autostrada A1 z Torunia i Grudziądza do Gdańska. Takie są zasady korzystania z bezpłatnych przejazdów w wakacje 2023 W weekendy lipca i sierpnia 2023 jadąc nad morze możemy skorzystać z bezpłatnego przejazdu autostradą A1 z Torunia i Grudziądza do Gdańska i z powrotem. Sprawdzamy kiedy otwierane są bramki, kiedy są zamykane. I co grozi kierowcom, którzy nie zdążą zjechać z autostrady A1 na czas. A to może słono kosztować!

📢 Zagrali Stasia i Nel w "W pustyni i w puszczy" (1973). Tak obecnie wyglądają Tomasz Mędrzak i Monika Rosca 50 lat temu miała miejsce premiera filmu "W pustyni i w puszczy" w reżyserii Władysława Ślesickiego. Film szybko stał się hitem, a odtwórcy głównych ról - Stasia oraz Nel - zdobyli ogólnopolską popularność. Jak obecnie wyglądają i co u nich słychać? Tak zmienili Tomasz Mędrzak i Monika Rosca. 📢 Tu w Kujawsko-Pomorskiem powstaną nowe przystanki kolejowe. Aż 13 lokalizacji! Grudziądz Mniszek - Dąbrowa Chełmińska - dwie lokalizacje z regionu trafiły z rezerwowej na podstawą listę rządowego "Programu budowy i modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025". Łącznie jest ich tam 13. Wiemy gdzie! 📢 Taki ma być wiek emerytalny - zmiany w lipcu 2023. Oto prognozy waloryzacji emerytur 2024 Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków - podajemy informacje, jakie znamy w lipcu 2023 na temat tych zmian - prawdopodobnie od początku przyszłego roku. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Anwil zostawia konkurencję w tyle. Jest kolejny kontrakt potencjalnej gwiazdy ligi! Janari Joeesar zostaje w Anwilu i jest czwartym obcokrajowcem w kadrze na kolejny sezon. Estończyk wraca do sił po groźnej kontuzji. Trener Przemysław Frasunkiewicz wierzy, że będzie jednym z najlepszych koszykarzy Orlen Basket Ligi. 📢 Oto tabela dodatkowych pieniędzy dla seniorów. Zwroty podatku z Trzynastej Emerytury Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny lipiec 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 1,5 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Ten produkt Rossmann wycofuje ze sprzedaży w całej Polsce! Zwróć go teraz do sklepu - pilnie apeluje Rossmann Sieć drogerii Rossmann opublikowała ostrzeżenie o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce popularnego produktu. - Produkt można zwrócić do dowolnej drogerii Rossmann na terenie całej Polski bez konieczności okazywania dowodu zakupu - czytamy w komunikacie na stronie internetowej sklepu. "Podejrzenie wystąpienia odłamków szkła" - ostrzega Rossmann. Czytaj więcej! 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze na świecie. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze - są urocze! Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 W markecie w Grudziądzu ukradli... tabletki do zmywarki. Kto ich rozpoznaje? Policja prosi o cynk Do kradzieży sześciu opakowań kapsułek do zmywarki ukradło dwóch mężczyzn ze sklepu "Dino" przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. Policja prosi osoby, które rozpoznają podejrzanych o podanie ich danych. 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Spryskaj tym pomidory, a mszyce znikną na zawsze. Zastosuj ten trik, a krzak pomidora obrodzi Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Mszyce mogą zaatakować nawet przydomowe czy balkonowe uprawy pomidorów. Przez to plony mogą być mniej obfite. Nie lekceważ problemu. Na mszyce pomogą te skuteczne, domowe sposoby. Zastosuj ten prosty trik, a pozbędziesz się mszyc raz na zawsze, a twoje krzaki pomidorów będą uginać się od zdrowych owoców.

📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Oto stawki emerytur wypłacanych seniorom w lipcu 2023. Mamy wyliczenia kwot brutto i netto po waloryzacji Mamy stawki emerytur wypłacanych seniorom w lipcu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Takie mogą być wcześniejsze emerytury w Polsce. Będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny? Takie mogą być wcześniejsze emerytury w Polsce. Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Posyp bratki tą przyprawą. Zakwitną jak szalone i będą odporne choroby. Oto trik na wzmocnienie fiołków Bratki ogrodowe to urocze, niewielkie rośliny, które chętnie sadzimy w donicach na tarasach i balkonach. Mają niewielkie wymagania dotyczące gleby i pielęgnacji. Aby pięknie kwitły warto dostarczyć im cennych składników i zabezpieczyć przed chorobami grzybowymi. Dzięki temu trikowi twoje fiołki będą kwitnąć jak szalone - wystarczy jedna przyprawa.

📢 Tyle będą zarabiać nauczyciele w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy zmienią się wynagrodzenia? Już od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach nauczycieli w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. W 2023 roku nauczyciele otrzymali podwyżkę, czy czeka ich kolejna od nowego roku szkolnego? Sprawdzamy. 📢 Naleśniki z Tryszczyna Smakiem Lata 2023. Na podium także KGW Morzewiec i Wiskitno [zdjęcia] Konkurs kulinarny „Smaki Lata” co roku organizowany jest w innej miejscowości. Tego lata gospodarzem imprezy była Stopka. Za rok specjałów regionalnej kuchni posmakujemy w Samociążku.

📢 Monstera natychmiast odżyje i wypuści nowe liście. Wymieszaj i użyj tego jako nawozu do podlewania monstery Monstera to wspaniała ozdoba domu czy mieszkania. To niezwykła roślina - gdy odpowiednio o nią dbasz, w jej liściach pojawiają się specjalne dziury, inaczej fenestracje. Monstera to pnącze, dlatego trzeba zapewnić jej możliwość wspinania się po słupku, wbitym w ziemię w donicy. A jak wygląda twoja monstera? Jest piękna, ma dużo liści? Jeśli wygląda marnie, koniecznie postaw na nawożenie monstery - zobacz przepis na szybki i łatwy nawóz domowy. Twoja monstera odżyje i będzie rosła, jak szalona.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata. 📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z Biedronki, Lidla i innych marketów Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%! 📢 Takie są skutki picia wody z cytryną. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz wodę z cytryną Cytrynę zna i używa każda gospodyni. Owoc ten ma szerokie zastosowanie. Najczęściej cytryny używamy w kuchni, do przyrządzania lemoniady, deserów, kremów do tortów, ciasta, jako dodatek do dań wytrawnych, ryb, sałatek. Cytryna sprawdzi się też jako odświeżacz wnętrza lodówki, sokiem z cytryny wyczyścisz łazienkę, a wcierany w paznokcie pomoże pozbyć się przebarwień płytki paznokciowej. A jakie właściwości ma cytryna i sok z cytryny? Zobacz, co się dzieje z organizmem, gdy pijemy wodę z sokiem cytryny.

📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Te rasy kotów są najbardziej leniwe. Przedstawiamy listę największych kanapowców Niedawno (17.02) obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji przygotowaliśmy materiał, który przybliży charakter naszych ukochanych mruczków. Które z nich są najbardziej leniwe? Wbrew pozorom nie wszystkie! Zobaczcie najbardziej leniwe rasy kotów. 📢 Nawet takie emerytury mają nauczyciele w 2023 roku. Oto przykłady z ich kont W 2023 roku seniorów czeka rekordowa waloryzacja emerytur, tradycyjnie jest to waloryzacja kwotowo-procentowa. Oznacza to podwyżkę minimum 250 złotych brutto. Zmienią się emerytury między innymi nauczycieli. A na jakie świadczenia może liczyć emerytowany nauczyciel? Sprawdzamy.

📢 Bajkowa / Piknik w kratkę - restauracja zamknięta po Kuchennych rewolucjach? [OPINIE] Bajkowa / Piknik w kratkę to restauracja, która przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Jakie są opinie o restauracji? Czy rewolucję można uznać za udaną? Sprawdźcie.

