Prasówka 8.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska - zdjęcia. Tak żyje dziennikarska para Polsatu [8.12.2023 r.] Piotr Witwicki, nowy dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat, pochodzi z Włocławka. Prywatnie związany jest z prezenterką tej samej stacji, Darią Wąsiewską. Zobacz na zdjęciach, jak żyje dziennikarska para.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Pamela Anderson - tak teraz wygląda. Aktorka bez makijażu zmieniła się nie do poznania [8.12.2023 r.] Pamela Anderson, kanadyjska gwiazda, kultowa aktorka i modelka, pokazuje się bez makijażu coraz częściej. Zrezygnowała z niego nawet na czerwonym dywanie. Aktorka przez lata uważana za seksbombę, podkreśla teraz naturalne piękno, eksponuje nawet swoje piegi. Jak teraz wygląda Pamela Anderson? Ile ma lat? Aż trudno uwierzyć, jak teraz wygląda. Zobacz w naszej galerii, jak się zmieniła Pamela Anderson. 📢 Emerytury grudniowe po waloryzacji. Takie kwoty netto i brutto trafiają teraz do seniorów [8.12.2023 r.] Trwają wypłaty emerytur w grudniu 2023. Niektórzy pieniądze otrzymają w innym terminie, niż zazwyczaj. Zobacz, jaki jest kalendarz wypłat emerytur grudniowych.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść ogórków kiszonych. Im kiszonki mogą bardzo zaszkodzić [8.12.2023 r.] Wyobrażacie sobie zimę bez ogórków kiszonych? To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kuchni. Jedni sami przygotowują przetwory, inni kupują gotowe słoiki w sklepach lub na wagę w popularnych warzywniakach. Ogórki kiszone są bardzo zdrowe, mają mnóstwo witamin, ale to nie jest rarytas dla każdego. Czy ogórki kiszone są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić ogórki kiszone? Lista nie jest wcale krótka, sprawdźcie!

📢 Herbata z imbirem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z twoim organizmem, gdy pijesz herbatę z imbirem [8.12.2023 r.] Po powrocie z zimowego spaceru należy się rozgrzać. Najczęściej do tego celu wykorzystujemy ciepłą kąpiel i gorące napoje, takie jak kawa czy herbata. Dobrze jest wzmocnić ich działanie za pomocą przypraw korzennych, które zawierają w sobie cenne właściwości zdrowotne. Jedną z nich jest imbir. Sprawdź, jakie korzyści płyną dla organizmu z picia gorącej herbaty z imbirem! 📢 Tak dziś wygląda Buzz, brat Kevina z filmu "Kevin sam w domu". Trudno uwierzyć, jak zmienił się aktor Devin Ratray [8.12.2023 r.] Devin Ratray zagrał kultową rolę Buzza, strarszego brata Kevina, w filmie "Kevin sam w domu" mając zaledwie 13 lat. Po ponad trzech dekadach od premiery filmu, jego wygląd może bardzo zaskakiwać. Oto jak sie zmienił aktor - obecnie ma 46 lat!

📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić wodę z cytryną. Na to pomaga ten napój [8.12.2023 r.] Niektóry osoby dzień rozpoczynają od szklanki wody z wyciśniętym sokiem z cytryny. Napój ten jest orzeźwiający, ale ma też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, na co może pomagać regularne picie wody z cytryną.

📢 To dzieje się teraz z organizmem, gdy jesz łososia. Te osoby powinny włączyć łososia do diety [8.12.2023 r.] Łosoś jest jedną z najchętniej kupowanych i przyrządzanych ryb. Równocześnie jest to ryba, która niezbyt pozytywnie się kojarzy - zwłaszcza, gdy mowa o łososiu hodowlanym. Jak się okazuje, warto jeść łososia, ponieważ może mieć on bardzo dobry wpływ na zdrowie. Jakie są zalety i wady spożywania łososia? Co dzieje się z organizmem, gdy jemy łososia? Kto szczególnie powinien włączyć łososia do swojej diety? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Urządzenia zużywającej najwięcej prądu - tabela w grudzień 2023. Tyle prądu zużywają pralka, lodówka czy ładowarka [8.12.2023 r.] Warto wiedzieć, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd. 📢 Roxie Węgiel - odważne zdjęcia wokalistki. Młoda gwiazda muzyki znów zrzuciła z siebie część ubrania [8.12.2023 r.] Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [8.12.2023 r.] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Objawy niedoboru witaminy B12 - oto objawy. Takie są najczęstsze objawy niedoboru witaminy B12 [8.12.2023 r.] Niedobór witaminy B12 może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru B12 mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje witaminy B12? Co się dzieje z organizmem gdy brakuje witaminy B12? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory witaminy B12 mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka [8.12.2023 r.] Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia i ceny. Na nich można zarobić [8.12.2023 r.] Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u. 📢 Wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [8.12.2023 r.] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [8.12.2023 r.] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [8.12.2023 r.] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc.

📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [8.12.2023 r.] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [8.12.2023 r.] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Te znaki zodiaku czeka w grudniu kasa! Te znaki będą miały szczęście. Oto horoskop finansowy od wróżki Azalii [8.12.2023 r.] Do naszej daty urodzenia przypisany jest znak zodiaku. Według astrologów znak zodiaku ma znaczący wpływ na nasze życie - na naszą osobowość, na miłość i relacje w związkach, a także na sprawy finansowe. Z najnowszego horoskopu od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w grudniu w finansach. Niektóre osoby czeka poważny zastrzyk gotówki! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze! 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku unikają alkoholu. Te osoby nie są miłośnikami trunków [8.12.2023 r.] Wśród znaków zodiaku mamy te które kochają przepych, spokój czy imprezowanie. To właśnie z horoskopu można się dowiedzieć wielu rzeczy dotyczących upodobań, preferencji czy cech charakteru dwunastu znaków zodiaku. Oczywiście nie tylko zaszeregowanie do znaku determinuje jacy jesteśmy. Sprawdzamy, które znaki według horoskopu nie przepadają za alkoholem. Jesteście na liście, a może znacie jakieś wyjątki?

📢 Najmodniejsze kurtki, płaszcze i kożuchy na zimę 2023/2024. Zobacz zdjęcia i inspiracje [8.12.2023 r.] Choć do zimy kalendarzowej jeszcze trochę, aura na zewnątrz wyraźnie skłania do wyciągnięcia z szafy grubych okryć wierzchnich. Ci, którzy chcieliby odświeżyć swój wizerunek, mogą wybrać się na zakupy po nowy płaszcz, kurtkę czy kożuch. Prezentujemy najmodniejsze fasony na zimę 2023/2024. 📢 Józef Wojciechowski na zdjęciach z dawnych lat. Tak odmieniły milionera jego kobiety [8.12.2023 r.] 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił. 📢 Oto modne paznokcie na zimę i święta - Viva Magenta to najmodniejszy kolor 2023 roku. Zobacz pomysły i inspiracje [8.12.2023 r.] Modne paznokcie na zimę i święta 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - jest odważny, zdecydowany, kojarzy się z pozytywnym nastawieniem do życia i bezkompromisowością. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na zimę i święta - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure.

📢 Szczęśliwe liczby i dni tygodnia każdego znaku zodiaku. Zobacz - taka jest Twoja szczęśliwa liczba [8.12.2023 r.] Każdy znak zodiaku ma przypisaną szczęśliwą liczbę i dzień tygodnia. Zarówno charakter, jak i los każdej osoby są bowiem zdaniem astrologów zapisane w niebie i gwiazdach. Sprawdź teraz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby i jaki dzień tygodnia jest dla Ciebie najlepszy? Poznaj szczegóły teraz w naszej galerii.

📢 Śmiałe zdjęcia Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowska tym razem niewiele ukryła [8.12.2023 r.] Anna Lewandowska to jedna z najbardziej popularnych celebrytek w Polsce. Kiedyś sportsmenka, teraz żona najlepszego polskiego piłkarza, ale także aktywna businesswoman. Anna Lewandowska pokazała fanom swoje wysportowane ciało. Tak wygląda w bardzo skromnych kreacjach! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [8.12.2023 r.] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść jabłek. Im mogą zaszkodzić [8.12.2023 r.] Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek. 📢 Najstarsze rasy psów. Te psy mają bardzo długą historię - zobacz listę ras i zdjęcia [8.12.2023 r.] Psy to towarzysze człowieka od dawna. Pierwsze wzmianki o psach mogą pochodzi nawet sprzed 17 tys. lat. Historia psów mogła się zacząć w Azji. Istnieją wzmianki o wykorzystywaniu psów przez myśliwych na Syberii, w Palestynie czy Iraku. A jakie psy mają najdłuższą historię? Które rasy psów uznaje się za najstarsze? Sprawdziliśmy.

📢 Tyle będziemy mogli zyskać na wyższej kwocie wolnej od podatku. Mamy wyliczenia [8.12.2023 r.] W kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska zaproponowała wyższą kwotę wolną od podatku i to aż dwukrotnie. Jest szansa, ze pomysł ten zostanie zrealizowany po przejęciu władzy przez koalicje KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Co to mogłoby oznaczać dla podatników. Kto i ile może na tym zyskać? Postanowiliśmy sprawdzić, jak ta propozycja wyglądałaby w konkretnych kwotach. 📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę [8.12.2023 r.] Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat!

📢 Waloryzacja Emerytur - tyle emeryci dostaną od marca 2024. Wyliczenia brutto i netto po wyborach [8.12.2023 r.] Waloryzacja emerytur i rent ma stanowić skuteczną ripostę na narastającą inflację, zapewniając, że wartość świadczeń adekwatnie odzwierciedla realną siłę nabywczą pieniądza. Obecny rok może być ostatnim, kiedy obserwujemy tak znaczące podwyżki, gdyż prognozy na kolejne lata wskazują na spadek inflacji. 📢 Ania Starmach i jej choinka na Boże Narodzenie 2023! Zobacz przepis na pyszne pierniczki od Ania gotuje [8.12.2023 r.] Ania Starmach to jedna z ulubionych blogerek kulinarnych Polaków. Jej przepisy z portalu kulinarnego "Ania gotuje" są bardzo popularne i korzysta z nich mnóstwo gospodyń domowych. Ania Starmach już ubrała choinkę na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jakie drzewko świąteczne ma najlepsza polska kucharka, Ania Starmach. Zobacz też przepis na pyszne i aromatyczne pierniczki od "Ania gotuje".

📢 Antyki, retro i vintage do domu - zdjęcia, ceny. Te stylowe starocie są teraz modne [8.12.2023 r.] Stare zegary, elektronika, meble, biżuteria - takie klimatyczne perełki można dostać na portalach aukcyjnych. Miłośnicy stylu vintage, retro i rustykalnego na portalach aukcyjnych znajdą antyki i stare przedmioty, które dzisiaj wracają do łask. Jedne są warte fortunę, inne wystawiane za symboliczne kwoty. Można też takie rzeczy sprzedać i zarobić. Zobacz, jakie antyki są wystawiane na portalu OLX. Mamy zdjęcia i ceny. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny grudzień 2023 [8.12.2023 r.] Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pomidorów. Tym osobom te warzywa mogą zaszkodzić [8.12.2023 r.] Pomidor to jedno z najpopularniejszych warzyw - nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pomidor jest smaczny, zdrowy i można go przygotować na wiele sposobów. Z pomidorów robimy soki, sosy do makaronu czy ryżu, keczup, można jej jeść jako dodatek do kanapek czy sałatek. Jednak nie wszystkim osobom pomidory będą służyć. Niektórym pomidory są wręcz niewskazane. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść pomidorów. 📢 Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. "Największe zaskoczenie tego sezonu" [8.12.2023 r.] Anna i Jakub są z pewnością największym zaskoczeniem 10. sezonu "Rolnik szuka żony". Jeszcze kilka odcinków temu nic nie wskazywało na to, że Anna i Jakub zostaną parą. A teraz wyglądają na najbardziej szczęśliwy związek w "Rolnik szuka żony". Rozmawiają już o wspólnym zamieszkaniu, zaręczynach, ślubie, a nawet dzieciach. Zobaczcie Annę i Jakuba na bardzo intymnych zdjęciach.

📢 [Godzina Łaski - tak należy się modlić 8 grudnia. W ten sposób odprawiać Godzinę Łaski w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8.12.2023 r. Czym jest Godzina Łaski 2023? "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata - oto jedna z próśb Matki Boskiej. Nabożeństwo zwane "Godziną łaski dla świata" przypada w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia. Wiele osób wierzy, że w czasie tej jednej godzina w ciągu roku Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka a na świat wylewają się fale łask. Jak odprawiać Godzinę Łaski? Co oznacza "Godzina Łaski"? Czy 8 grudnia trzeba iść do kościoła? Czytaj więcej o tym wyjątkowym nabożeństwie. 📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [8.12.2023 r.] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni [8.12.2023 r.] Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Mariolka z serialu "Świat według kiepskich" - tak dziś wygląda Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia [8.12.2023 r.] Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Takie są ceny karpia w marketach - Lidl, Biedronka i inne. Żywy karp przechodzi do historii [8.12.2023 r.] Polskie społeczeństwo gotowe jest na wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych karpi. 59,3 proc. Polek i Polaków popiera taki zakaz. Większość ludzi kupuje karpie patroszone, filetowane, dzwonka. Sprawdzamy, ile w grudniu 2023 roku kosztuje karp w marketach.

📢 Tak teraz wygląda córka Katarzyny Skrzyneckiej - ma już 12 lat i niezwykłe imię. Podobna do słynnej mamy? [8.12.2023 r.] Córka Katarzyny Skrzyneckiej i kulturysty Marcina Łopuckiego ma obecnie 12 lat. Katarzyna Skrzynecka Marcin Łopucki pobrali się w 2009. Ich córka urodziła się w 2011 roku i otrzymała niezwykłe i bardzo oryginalne imiona: Alikia Ilia. W ostatnim czasie Skrzynecka opublikowała nowe zdjęcie córki na Instagramie. Zobacz, jak teraz wygląda Alikia Ilia, córka Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego.

📢 Tak żyje Michał Chorosiński - zdjęcia. Oto różne wcielenia aktora i męża minister kultury Dominiki Chorosińskiej [8.12.2023 r.] Michał Chorosiński, prywatnie mąż minister kultury Dominiki Chorosińskiej, ma za sobą długą listę aktorskiego dorobku. Występował w wielu telewizyjnych serialach, ostatnio w "Koronie królów. Jagiellonowie" oraz popularnym "Dewajtis". Fani produkcji TV Puls z pewnością kojarzą też Chorosińskiego z serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Jaki jest prywatnie Michał Chorosiński? Pokazujemy na zdjęciach w galerii.

📢 Najpiękniejsze choinki na Boże Narodzenie 2023 - choinka na pniu i tradycyjna. Oto inspiracje na świąteczne drzewko [8.12.2023 r.] Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie. W sklepach i na ulicach pojawiają się już ozdoby świąteczne. Także nasze domy zdobimy na Boże Narodzenie. Nie może zabraknąć choinki - symbolu Świąt Bożego Narodzenia. Jak pięknie ozdobić świąteczne drzewko? W trendach dominuje biel, srebro, błękit oraz czerwień. Modne są duże choinki, ale także choinki na pniu. Zobacz, jakie są najmodniejsze dekoracje choinek na Boże Narodzenie 2023. 📢 Maciej Musiałowski żyje po królewsku - zdjęcia. Tak wygląda zamek aktora w Domanicach [8.12.2023 r.] 30-letni aktor Maciej Musiałowski odważnie spełnia swoje marzenia. Pochodzący z artystycznej rodzin, absolwent łódzkiej filmówki, stał się właścicielem XVIII-wiecznego pałacu w Domanicach na Dolnym Śląsku. Zobacz, jak żyje młody artysta.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [8.12.2023 r.] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Sześć par z gminy Żnin świętowało 50-lecie małżeństwa. Uroczystość w auli im. Zbigniewa Skorwidera [zdjęcia] Pary z gminy Żnin zostały uhonorowane medalami nadanymi przez Prezydenta RP z okazji 50 lat związku małżeńskiego. Uroczystość ich wręczenia odbyła się w auli im. Zbigniewa Skorwidera na terenie Urzędu Miejskiego w Żninie. 📢 Próbna matura 2024 z matematyki. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Zobacz arkusz i odpowiedzi do zadań Próbna matura z matematyki 2024 zakończyła się. Jak wyglądał arkusz egzaminacyjny CKE? Odpowiedzi do zadań będą pojawiać się na bieżąco. Jakie zadania pojawiły się na próbnej maturze z matematyki? Układy równań, obliczanie promienia okręgu, funkcje to tylko niektóre z zadań, z którymi muszą się zmierzyć maturzyści. Co można wziąć ze sobą na egzamin maturalny z matematyki? Ile trwa matura z matematyki? Kiedy uczniowie poznają wyniki? Rozwiewamy wątpliwości.

📢 Matura próbna - matematyka. Arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi - 2023/2024 Trwa matura próbna zorganizowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Wśród uczniów panuje napięcie i oczekiwanie na wyniki swoich wysiłków. My dostarczamy dla nich sugerowane odpowiedzi do arkuszy, co może być pomocne dla zdających w ocenie swoich umiejętności. To ważne wydarzenie w życiu uczniów, które przygotowuje ich do oficjalnej matury i sprawdza ich zdolności językowe oraz umiejętność analizy tekstu. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia! 📢 Tego nie rób przed snem! Te rzeczy zakłócają sen, utrudniają zasypianie i wywołują bezsenność Coraz więcej osób ma problemy z zasypianiem i zdrowym snem. Główną przyczyną są stres, pośpiech i zabieganie oraz złe nawyki. Niedosypianie, słaba jakość snu czy zbyt krótki sen mogą być przyczyną wielu problemów zdrowotnych, nie mówiąc już o zmęczeniu i złym humorze następnego dnia. Są pewne rzeczy, których zdecydowanie nie powinno się robić przed pójściem spać. Zobacz w naszej galerii, co zrobić, by łatwo zasnąć i dobrze spać.

📢 W Kikole świętowali złoci małżonkowie. Były medale, gratulacje i lampka szampana! W świetlicy wiejskiej w Kikole aż w dwóch turach świętowały małżeństwa z ponad pięćdziesięcioletnim stażem. Medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył im Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. Otrzymały je pary, które wstąpiły w związek małżeński w latach 1970 – 1972. Były gratulacje, kwiaty i obowiązkowa lampka szampana. Następnie przy słodkim poczęstunku przyszedł czas na wspomnienia. Niejednemu zakręciła się łza wzruszenia.

📢 Jarmark św. Mikołaja na Rynku w Grudziądzu. Na straganach można kupić rękodzieło i nie tylko. Zobacz zdjęcia Rynek w Grudziądzu zamienia się do niedzieli, 11 grudnia w magiczne miejsce, tętniącym świąteczną atmosferą. Starówkę wypełniły kramy z rękodziełem, ozdobami świątecznymi i regionalnymi przysmakami. Do soboty kramy będą czynne w godz. 10 – 20, a w niedzielę od godz. 10 do 18.

📢 Księżna Diana, tak mieszkała. Zobaczcie wnętrza Pałacu Kensington - mamy zdjęcia Księżna Diana była ulubienicą mediów. Królowa ludzkich serc cieszyła się sympatią ludzi na całym świecie. Wraz z księciem Karolem i książętami Williamem i Harrym mieszkała w Pałacu Kensington w samym sercu Londynu. Księżna Walii została tam również po rozwodzie i mieszkała aż do tragicznej śmierci w 1997 roku. Lady Di zmieniła puste i chłodne wnętrza w pełne ciepła i rodzinne pomieszczenia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkała Księżna Diana.

📢 Starówkę w Grudziądzu i przylegające ulice rozświetliły świąteczne iluminacje. Jest pięknie! Zobacz zdjęcia W mikołajkowe popołudnie uroczyście w obecności władz Grudziądza zostały włączone iluminacje świąteczne na Rynku i przyległych ulicach oraz zakątkach. Grała też muzyka! Było kolorowo, radośnie i głośno.

📢 Pokaz mody zaprezentowała młodzież z Technikum Przemysłu Mody w Grudziądzu - zdjęcia Pokaz mody oraz warsztaty szycia świątecznych ozdób przygotowali uczniowie Technikum Przemysłu Mody zrzeszeni w Klastrze Przemysłu Lekkiego wspólnie z Zespołem Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu. Prezentowane kreacje zaprojektowali i uszyli uczniowie z TPM. Imprezie towarzyszyły warsztaty szycia: można było uszyć torbę lub wykonać poduszkę z motywami świątecznymi. Całość miała na celu promocję kierunków: technik przemysłu mody oraz technik - stylista. 📢 Mikołajki na Rynku w Inowrocławiu. Były cukierki. Rozbłysła choinka - zdjęcia Nie tylko na stadionie, ale także na inowrocławskim Rynku Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi. Towarzyszyła mu WiewiórINKA. 📢 W Grudziądzu na Rynku rozpoczął się Jarmark św. Mikołaja. Zdjęcia z mikołajek i program na kolejne dni Jak mikołajki, to musi być Mikołaj! Wjechał na Rynek powozem w towarzystwie elfów i wraz z prezydentem Grudziądza rozdawał maluchom słodkości. Jakie atrakcje przygotowano na najbliższe dni Jarmarku św. Mikołaja, który potrwa do niedzieli 11 grudnia? Czytajcie.

📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz CKE i odpowiedzi. Zobacz, jakie zadania pojawiły się na maturze 6 grudnia Próbna matura z polskiego 2024 odbyła się 6 grudnia w godz. 9.00-13.00. Arkusz egzaminacyjny CKE oraz proponowane odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w tekście. Przypominamy, jak wygląda matura próbna z polskiego, a także jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu. Znamy też opinie uczniów na temat tegorocznej matury próbnej z polskiego.

📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie.

📢 Dieta bez chleba - to się dzieje, gdy nie jesz chleba. Takie są zaskakujące efekty rezygnacji z pieczywa Dieta bez chleba jest rodzajem diety odchudzającej i polega na rezygnacji z pieczywa, a czasem także z pszenicy, makaronu i ziemniaków. Jednym z powodów, dla których dieta bez chleba może wspomóc odchudzanie, jest zmniejszenie ilości spożywanych kalorii. Eksperci wymieniają wiele efektów niejedzenia pieczywa. Co się dzieje z organizmem, gdy nie jesz chleba? Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie mogą być skutki niejedzenia pieczywa. 📢 Sara i Artur z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. "Myślę, że między nami jest już miłość" Artur i Sara to bohaterowie 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Jako pierwsi stworzyli parę i wiele wskazuje na to, że zostaną razem również po programie. Zobaczcie najbardziej intymne sceny z udziałem Artura i Sary z "Rolnik szuka żony".

📢 Stroik świąteczny ze świecą – stwórz magiczny i nastrojowy klimat w swoim domu. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych stroików ze świecą Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nasze domy wypełniają zapach pierników oraz radość ze wspólnie spędzonego czasu z rodziną. Jednym z najpiękniejszych elementów tego okresu są ozdoby świąteczne, które podkreślają tę wyjątkową atmosferę w domu. Stroik ze świecą to nie tylko elegancka dekoracja, ale również symbol bliskości, spokoju i rodzinnej atmosfery. Stworzenie własnego stroika nie jest trudnym zadaniem – podpowiemy ci, jak to zrobić! Zobacz zdjęcia stroików ze świecą, które dla ciebie wybraliśmy i zainspiruj się! Sprawdź, jak stworzyć piękny i elegancki stroik świąteczny ze świeczką.

📢 Czerwona sukienka Agaty Kornhauser-Dudy w świątecznym stylu. Ta kreacja sprawdzi się podczas Wigilii i Bożego Narodzenia Święty Mikołaj zawitał do Pałacu Prezydenckiego. 6 grudnia sala kolumnowa wypełniła się świątecznymi dekoracjami, lampkami choinkowymi i mnóstwem małych i dużych dzieci w czerwonych czapeczkach na głowie. Nie zabrakło również pierwszej damy, która zaprezentowała się w stylizacji pasującej do charakteru wydarzenia.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Zakazana miłość. Rzuciła pracę w więzieniu, bo pokochała skazanego Monika odeszła z pracy w zakładzie karnym, bo zakochała się w więźniu. Są parą od czterech lat, planują wspólną przyszłość i dziecko. Tyle, że prawie cały świat jest przeciwko nim... 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz. 📢 Matura 2023 z matematyki. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do matury na poziomie podstawowym. Jak wyglądał egzamin z matematyki? Matura 2023 z matematyki na poziomie podstawowym jest jednym z trzech obowiązkowych egzaminów, do którego podchodzą uczniowie. Przypominamy arkusz CKE i odpowiedzi do matury z maja 2023 dla tegorocznych maturzystów. Zobacz, jak wyglądał egzamin z matematyki i sprawdź rozwiązania zadań. Rozwiązywanie arkuszy to świetna forma nauki do egzaminu! Prezentujemy arkusze do formuły 2023 i 2015.

