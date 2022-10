Rowerzysta Jarek Kaptajn z Kujawsko-Pomorskiego opowiada o wyprawie po Lofotach. Była prelekcja w Poznaniu, będzie w Golubiu-Dobrzyniu

- Bardzo mnie ucieszyła frekwencja na prezentacji, bo mimo wczesnej pory w niedzielne przedpołudnie sala była pełna. Niewątpliwie dodało mi to skrzydeł i prezentacja poszła jak z płatka. Chociaż lekko spętany tremą musiałem co jakiś czas zwilżać suche gardło wodą, ale publiczności to nie przeszkadzało i na zakończenie dostałem całkiem gromkie brawa. Fajne było również to, że po prezentacji w strefie prelegenta zebrał się mały "tłumek" i z wielką przyjemnością odpowiadałem tam na liczne pytania publiczności.… Cieszę się, że mogłem tam coś poradzić, wyjaśnić jakieś wątpliwości, zmotywować. To też bardzo przyjemny "obowiązek" takich publicznych wystąpień – relacjonuje Jarek Kaptajn.