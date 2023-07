Impreza przyciągnęła mieszkańców całego powiatu, jednak to na spotkaniu z przedstawicielami rządu były prawdziwe tłumy. Dzieci mogło skorzystać z przygotowanego dla nich placu zabaw. Były zabawy z animatorem, miasteczko i laboratorium chemiczne, do tego lody i lemoniada.

- Marzę o Polsce uśmiechniętych rodzin. Trzeba móc zaufać. Zaufanie jest podstawą między ludźmi, ale także zaufanie do tego, że to, co się obieca, staramy się z całych sił wykonać - mówił premier Mateusz Morawiecki w Wiosce podczas Dni Skępego i konkursu Bitwa Regionów.

- Jestem tu z dwójką dzieci. Dzięki świadczeniu 500 plus mój syn chodzi do szkoły muzycznej, a ja mogłam mu kupić skrzypce – tłumaczy mieszkanka powiatu. - Cieszę się, że będzie waloryzacja, zawsze pieniądze wykorzystuję na potrzeby dzieci.

W piątek, 7 lipca, została przyjęta waloryzacja rządowego programu "500 Plus" do 800 zł, a także ustawa wprowadzająca na stałe tzw. czternastą emeryturę. - Sejm przyjął nasze rozwiązania, których domagało się Prawo i Sprawiedliwość. Wyobraźcie sobie taki eksperyment, że spełnia się marzenie opozycji, do władzy wraca Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Czy myślicie, że byłoby 500+? - pytał premier Morawiecki. - Oni 500 razy zmieniali zdanie. To karuzela obywatelska, nie platforma.