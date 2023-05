Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski spotkał się z mieszkańcami osiedla Lotniska [zdjęcia] Piotr Bilski

To było kolejne spotkanie włodarza Grudziądza z mieszkańcami, tym razem na osiedlu Lotnisko. Gościnnie zostali zaproszeni przedstawiciele firmy Schumacher Packaging, która ma siedzibę właśnie w sąsiedztwie bloków mieszkalnych na Lotnisku. Była to okazja do wyjaśnienia mieszkańcom charakteru działalności zakładu oraz odpowiedzieć na ich pytania. Często bowiem mieszkańcy skarżyli na uciążliwości związane z funkcjonowaniem tego przedsiębiorstwa. Ponadto padały pytania m.in. o czystość na Starówce czy dalszy etap prac na ul. Kościuszki. Relację ze spotkania zamieścimy w środę, 17 maja na łamach "Pomorskiej".