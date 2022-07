Program Małżeństwo+ czyli nowe 500 plus dla seniorów. Kto mógłby skorzystać? [18.07.2022]

Po dwóch latach wraca sprawa stałego zasiłku 500 plus dla małżeństw o dużym stażu małżeńskim. Wtedy prośba o inicjatywę ustawodawczą trafiła do prezydenta. Ponieważ nie ostała podjęta, teraz z inicjatywy obywateli podobny projekt – w formie petycji, trafił do Sejmu. Co ważne, posłowie ze specjalnej komisji powołanej do rozpatrywania petycji formalnie zajęli się tą petycją.

O pomyśle na nowe świadczenie dla Polaków jako pierwszy napisał dziennik "Fakt". Od sześciu lat w Polsce obowiązuje 500 plus na dziecko, tymczasem jest propozycja, by pieniądze w tej samej kwocie przyznawać małżeństwom.