Projekt Lady. Zobacz, jak wyglądają bohaterki programu na co dzień [zdjęcia - 8.09.2020 r.]

Projekt Lady to program, w którym młode dziewczyny zgłaszają się do eksperymentalnej szkoły, by odmienić swoje dotychczasowe życie. Nad ich rozwojem i wychowaniem czuwają mentorki - Tatiana Mindewicz-Puacz oraz Irena Kamińska-Radomska. Program prowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan.

Współpracujący z programem eksperci dokładają wszelkich starań, by uczestniczki „Projektu Lady”, wyniosły z pobytu w programie jak najwięcej i zmieniły swoją postawę życiową. Każdy dzień pobytu w programie Projekt Lady to dla kandydatek na damy prawdziwy egzamin z życia. Jednak tylko jedna z uczestniczek może wygrać program.

