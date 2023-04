Prom "Flisak" nareszcie rusza! Kiedy? Oto termin pierwszego rejsu z pasażerami z Solca Kujawskiego do Czarnowa

- Mamy zamiar przepłynąć się na drugi brzeg do Czarnowa. Wszystko bowiem jest już dopięte, w piątek prom otrzymał ostatnie dokumenty uprawniające do pływania. Przez najbliższe 4 miesiące będzie pływał w trybie rozruchowym i na razie pasażerowie będą mogli z przeprawy korzystać bezpłatnie – informuje nas Beata Krzemińska , rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Oficjalnie ogłosi to w sobotę 29 kwietnia o godz. 10:00 na przyczółku promowym w Solcu Kujawskim marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i zgromadzonych na brzegu gości zaprosi na pokład bocznokołowca.

Dopięte na ostatni guzik

Rzeczywiście wszystko jest już gotowe – całkowicie zmodernizowana droga wojewódzka nr 249, która łączy się na południu z krajową nr 10 i na północy z 80, gotowe są wiślane przyczółki przeprawy, no i sam prom „Flisak”. I tylko urzędowe formalności spowodowane dopuszczeniem go do ruchu opóźniały się.