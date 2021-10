PROMOCJA Prenumeratorze, nie przegap w Gazecie Pomorskiej! Kosmetyki i poradniki będą czekać na Ciebie

Prenumeratorzy „Pomorskiej” mają zapewnione nie tylko świeże informacje i ciekawostki w jednym miejscu, ale i bonusy. Kto wykupił prenumeratę na październik 2021, ten otrzyma upominek - i to co tydzień! Nie warto go przegapić.

Próbki kosmetyków w Gazecie Pomorskiej dla prenumeratorów

Skóra po lecie jest nie tylko opalona, ale też nieco zmęczona. Promienie słońca ją nadwyrężyły. Trzeba jej dopomóc. Gratka dla naszych stałych czytelników: do sobotniego wydania, 16 października 2021, dołączymy próbkę kremu do twarzy. To krem nawilżająco-odżywczy, zawierający naturalną wodę mineralną Krystynka z Uzdrowiska Ciechocinek. Kosmetyk jednocześnie odżywia, odświeża, no i wygładza cerę. Przeznaczony jest do pielęgnacji każdego rodzaju skóry twarzy i szyi.